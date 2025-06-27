Modèles de factures d'expédition gratuits pour rationaliser votre logistique et votre facturation

Vous recherchez un modèle de facture d'expédition que vous pouvez utiliser immédiatement ? Que vous gériez les livraisons, le suivi logistique ou la facturation des clients, une facture claire et précise est essentielle.

Dans ce guide, nous avons rassemblé les meilleurs modèles de factures d'expédition gratuits pour vous aider à rationaliser votre flux de travail, réduire les erreurs et être payé à temps.

👀 Le saviez-vous ? 61 % des retards de paiement sont dus à des factures incorrectes

14 modèles de factures d'expédition gratuits

Maintenant que vous savez à quoi devrait ressembler un modèle de facture d'expédition idéal, nous avons dressé une liste de modèles exceptionnels que vous pouvez obtenir gratuitement sur ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail.

Vous pouvez facilement personnaliser la plateforme en tant que logiciel de gestion des commandes, centraliser la gestion de projet, créer une base de connaissances, accéder à des outils de collaboration, et plus encore.

Voici ce qu'en dit Laura Devine, responsable du renforcement des capacités chez World Vision :

Je l'ai utilisé pour suivre la progression d'une commande de marchandises. J'ai pu obtenir une description détaillée, des liens vers les échantillons, des copies des discussions textuelles, des mises à jour du statut, le tout au même endroit. Cela m'a évité de nombreux e-mails.

1. Modèle de facture ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Créez des factures en quelques secondes avec le modèle de facture ClickUp

Saviez-vous que 48 % des entreprises traitent jusqu'à 500 factures chaque mois? Si vous faites partie de celles-ci, la gestion manuelle peut devenir un véritable cauchemar, surtout si vous êtes en pleine expansion. Une seule erreur dans une commande ou une facture de transport, et vous passez des semaines à courir après les paiements.

Utilisez le modèle de facture ClickUp pour vous faciliter la tâche. Il garantit que toutes les informations requises, y compris les dates d'échéance, les détails et les conditions générales, sont incluses dans la facture.

Ce modèle vous aide à :

Définissez un format standard pour vos factures, qu'il s'agisse de livraisons nationales ou internationales

Organisez et conservez toutes les données pertinentes de votre facture commerciale en un seul endroit

Classez les conditions pertinentes à l'aide d'attributs tels que les informations sur le client, les dates d'échéance des paiements, etc

Créez rapidement et facilement des factures personnalisées avec votre logo et votre charte graphique

Suivez les paiements et rapprochez facilement les comptes grâce à l'automatisation

📦 Idéal pour : Standardiser les factures d'expédition, réduire les erreurs manuelles et accélérer le recouvrement des paiements à mesure que vous vous développez.

2. Modèle de suivi des factures ClickUp

Vous en avez assez de courir après vos clients par téléphone et par e-mail pour obtenir vos paiements ? Vous avez probablement aussi du mal à suivre celles qui ont été traitées et celles qui sont encore en attente.

Le modèle de suivi des factures ClickUp peut vous aider. Cet outil de suivi prêt à l'emploi vous permet de conserver toutes les informations importantes relatives aux paiements, y compris leur statut, au même endroit.

Vous pouvez utiliser ce modèle pour :

Générez rapidement des factures professionnelles grâce aux champs à remplissage automatique

Envoyez vos factures rapidement en un seul clic

Suivez les paiements avec facilité et précision sur la même plateforme

📦 Idéal pour : Rationaliser le suivi des paiements, réduire la charge de travail administratif et assurer le suivi en temps opportun des factures en souffrance.

🧠 Anecdote : Le plus grand porte-conteneurs au monde, l'Ever Ace, peut transporter plus de 23 000 conteneurs à la fois

3. Modèle de demande de devis ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Recueillez les devis des fournisseurs pour votre entreprise de transport avec le modèle de demande de devis ClickUp

Comparer plusieurs devis de fournisseurs pour la gestion de la chaîne d'approvisionnement et de la logistique peut s'avérer compliqué. Votre équipe achats a besoin d'un processus standard à suivre. Sinon, vous risquez de choisir la mauvaise offre.

Le modèle de demande de devis ClickUp simplifie l'ensemble du processus et vous permet de créer des demandes de devis détaillées avec toutes les exigences requises. Il vous aide à comparer les offres avec précision et vous garantit la meilleure offre possible.

Utilisez-les pour :

Créez un devis détaillé dans un format structuré à l'aide de modèles de devis

Demandez aux fournisseurs de soumettre les mêmes informations, ce qui vous permettra de comparer les offres de manière équitable

Comparez et analysez les offres des fournisseurs

Évaluez rapidement et précisément vos fournisseurs et vos contrats d'approvisionnement

Assurez-vous que les offres sont automatiquement calculées en fonction de votre budget

📦 Idéal pour : Améliorer la sélection des fournisseurs et garantir des comparaisons équitables et transparentes entre plusieurs offres.

👀 Le saviez-vous ? Les détaillants qui utilisent des outils numériques pour évaluer les risques liés aux fournisseurs sont bien mieux équipés pour faire face aux perturbations. En effet, les entreprises qui disposent de processus solides d'évaluation des risques liés à la chaîne d'approvisionnement ont 73 % plus de chances d'éviter des revers importants.

4. Modèle de facture de transport routier ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Simplifiez le processus de facturation de votre entreprise de transport routier grâce au modèle de facture de transport routier ClickUp

Entre les fluctuations des coûts du carburant, les tarifs variables selon les itinéraires et les services, et les volumes de commandes, la facturation de votre entreprise de transport routier prend beaucoup de temps. Si vous le faites manuellement, les erreurs sont inévitables.

Le modèle de facture de transport routier ClickUp est conçu pour simplifier la création de factures pour les entreprises de transport routier. Il calcule automatiquement les suppléments pour le carburant, suit le kilométrage et inclut tous les détails pertinents sur les services, garantissant ainsi des factures précises et ponctuelles.

Ce modèle vous permet de :

Créez une facture commerciale professionnelle pour chaque commande

Organisez toutes vos données de facturation en un seul endroit

Suivez les paiements et assurez le recouvrement des frais en temps opportun

Garantissez leur exactitude en leur donnant une structure claire et une mise en forme cohérente

Réduisez les erreurs et la confusion en regroupant toutes les informations essentielles au même endroit

📦 Idéal pour : Simplifier les processus de facturation des entreprises de transport routier.

5. Modèle de formulaire de commande de produits ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Automatisez l'entrée des données de commande et surveillez le statut de livraison grâce au modèle de formulaire de commande de produit ClickUp

Offrir une expérience client exceptionnelle devient un facteur de différenciation majeur, 8 0 % des entreprises affirmant que ce sera leur principal moyen de rester compétitives dans leur secteur.

Que vous dirigiez une entreprise de transport ou une petite entreprise en ligne, l'amélioration de l'expérience client commence par une communication claire. Le partage d'informations précises et la mise à jour en temps réel des livraisons jouent un rôle important dans l'établissement d'une relation de confiance et la satisfaction des clients.

Le modèle de formulaire de commande de produits ClickUp vous aide à rationaliser le suivi des produits, à organiser les données de commande et à personnaliser le service client grâce aux informations sur les commandes passées. De plus, comme il offre une saisie automatisée des données, vous n'avez pas à vous soucier des nombres incorrects ou des adresses erronées.

*Regardez cette vidéo pour découvrir comment créer votre processus d'admission avec les formulaires ClickUp

Avec ce modèle, vous pouvez :

Automatisez la saisie des données pour gagner du temps

Suivez vos commandes passées pour offrir un meilleur service client

Déterminez facilement les frais d'expédition et la disponibilité

Recueillez les informations essentielles telles que les coordonnées du client, les détails du produit et les informations de paiement

Augmentez la satisfaction de vos clients en leur offrant un moyen simple et efficace de commander vos produits

Obtenez des informations sur les habitudes d'achat et les préférences de vos clients

📦 Idéal pour : le suivi des commandes et l'organisation des informations client pour chaque facture

🧠 Fait amusant : les prévisions indiquent une croissance significative dans les secteurs du commerce électronique en Asie, les Philippines et l'Inde arrivant en tête de liste avec respectivement environ 23 % et 18 % des ventes en ligne.

6. Modèle de bon de commande et d'inventaire ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Surveillez vos stocks pour optimiser votre approvisionnement et livrer chaque commande à temps grâce au modèle de bon de commande et d'inventaire ClickUp

Une gestion efficace des stocks vous aide à être toujours prêt avec les bons éléments au bon moment pour honorer les commandes. Mais étonnamment, 43 % des petites entreprises ne font aucun suivi de leurs stocks !

Si vous êtes dans ce cas, vous risquez de vous retrouver avec des stocks excédentaires ou des ruptures de stock, ce qui peut bloquer votre trésorerie et retarder les commandes de vos clients. Vous n'avez pas le budget nécessaire pour acheter un logiciel sophistiqué de gestion des stocks ? Utilisez simplement le modèle de bon de commande et d'inventaire ClickUp.

Ce modèle vous aide à :

Gérez toutes vos commandes depuis un seul endroit

Gardez le contrôle sur vos niveaux de stock, vos points de réapprovisionnement et bien plus encore grâce aux alertes automatisées

Automatisez le processus de commande, garantissez l'exactitude et réduisez les délais

Suivez les niveaux de stock et réduisez les ruptures de stock coûteuses grâce aux modèles d'inventaire

Conservez des registres précis des interactions avec vos fournisseurs et de vos achats

Facilitez la gestion efficace et rentable de votre chaîne d'approvisionnement

📦 Idéal pour : Maintenir des niveaux de stock optimaux afin de répondre à la demande et maximiser le retour sur investissement.

7. Modèle de registre de livraison ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Surveillez l'expédition des commandes et partagez les mises à jour de suivi en temps réel avec vos clients grâce au modèle de journal de livraison ClickUp

La plupart des acheteurs surveillent de près leurs livraisons, voire de manière obsessionnelle. En fait, 91 % des acheteurs suivent leurs colis et près d'un sur cinq les vérifie plusieurs fois par jour. Ainsi, si vos registres de livraison ne sont pas organisés et à jour, cela affecte directement la confiance et la satisfaction de vos clients.

Les mises à jour manquées, les retards ou le suivi incohérent peuvent rapidement entraîner des demandes d'assistance et des avis négatifs.

Le modèle de registre de livraison ClickUp vous aide à gérer chaque livraison avec clarté. Il vous permet de suivre le statut des commandes, d'affecter des chauffeurs et d'enregistrer les délais de livraison, le tout en un seul endroit.

Utilisez ce modèle pour :

Suivez les commandes, le statut de livraison et les informations de paiement

Organisez vos commandes par date, heure, chauffeur, itinéraire, etc

Permettez à vos clients et à votre équipe de service client d'accéder rapidement et facilement aux informations importantes relatives à la livraison

Tenez vos clients informés du statut de leur commande pour garantir leur satisfaction

Offrez une visibilité sur les échéanciers et la progression des livraisons

Suivez les commandes de vos clients et conservez des dossiers à jour

📦 Idéal pour : Améliorer la coordination des expéditions et garantir des mises à jour précises et en temps opportun à vos clients.

📖 À lire également : Meilleurs logiciels de logistique (avis et tarifs)

8. Modèle de connaissement ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Simplifiez vos expéditions internationales grâce au modèle de connaissement ClickUp

La gestion des expéditions internationales implique de nombreux détails, tels que les informations sur le transporteur, la description des marchandises et les conditions de livraison. Toute omission peut entraîner des retards, des litiges ou des problèmes de conformité.

Le modèle de connaissement ClickUp est conçu pour rationaliser ce processus. Il fournit un format structuré pour saisir toutes les informations essentielles relatives à l'expédition.

Vous pouvez utiliser ce modèle pour :

Créez des connaissements standardisés pour garantir la cohérence de toutes vos expéditions

Enregistrez les informations essentielles telles que les détails du fret, le connaissement et les instructions de livraison à l'aide des modèles de bordereau d'expédition

Ajoutez les parties concernées pour envoyer des notifications et attribuez les destinataires finaux afin de garantir la responsabilité

Améliorez la communication entre toutes les parties impliquées dans le processus d'expédition

📦 Idéal pour : Gérer le fret international, réduire les erreurs de documentation et assurer une coordination fluide entre les expéditeurs, les transporteurs et les destinataires.

9. Modèle de facture d'expédition Excel / Google Sheets par Coefficient

via Coefficient

Les factures d'expédition comprennent souvent des calculs complexes et de multiples variables, ce qui rend la facturation manuelle sujette à des erreurs. Tout vérifier, des frais d'expédition aux droits de douane et taxes, en passant par les frais d'assurance, peut être source de confusion et de retards.

Le modèle de facture d'expédition Excel / Google Sheets de Coefficient peut résoudre ce problème. Vous pouvez automatiser les calculs et garantir des factures précises à chaque fois.

Grâce à ce modèle professionnel, vous pouvez :

Liste des éléments avec descriptions, quantités, prix unitaires et montants totaux pour garantir la transparence de la facturation

Calculez automatiquement les taxes et réductions applicables, en minimisant les erreurs

Adaptez le modèle à vos besoins spécifiques en ajoutant ou en modifiant des champs

Accédez à vos fichiers, partagez-les et collaborez avec votre équipe à l'aide de Google Sheets ou Excel

📦 Idéal pour : Calcul automatique du montant total avec ventilation détaillée des taxes, des frais d'expédition et des réductions.

10. Modèle de facture d'expédition Word par Bookipi

via Bookipi

Si vous avez du mal à gérer plusieurs éléments et des frais variables, le modèle de facture d'expédition Word de Bookipi peut simplifier le processus. Il vous permet de saisir le numéro de facture, de lister les éléments à partir des menus déroulants et d'automatiser les calculs.

Ce modèle vous aidera à :

Connectez-vous à QuickBooks pour synchroniser directement les données de commande

Sélectionnez le client et les éléments commandés dans le menu déroulant

Recueillez les signatures et configurez des rappels récurrents pour les demandes de dépôt

Automatisez le calcul du montant total

Ajoutez des notes personnalisées pour le client

📦 Idéal pour : Les petites entreprises qui utilisent QuickBooks comme logiciel de comptabilité.

11. Modèle de facture d'expédition par Template. Net

Il est essentiel d'indiquer le détail précis des prix pour garantir la transparence et la crédibilité auprès de vos clients. Le modèle de facture d'expédition de Template . Net vous aide à gagner du temps en automatisant les calculs dans un format de facturation simple.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Ajoutez le logo de votre entreprise, les détails d'expédition et les conditions générales spécifiques

Saisissez les coordonnées de vos clients, telles que leur numéro de téléphone et leur adresse de livraison

Décrivez les éléments, les quantités commandées et les prix unitaires

Automatisez le calcul du coût total

📦 Idéal pour : les entreprises de commerce électronique et les petites entreprises.

📮ClickUp Insight : Nous avons récemment découvert qu'environ 33 % des travailleurs du savoir envoient quotidiennement des messages à 1 à 3 personnes pour obtenir le contexte dont ils ont besoin. Mais que se passerait-il si vous disposiez de toutes les informations documentées et facilement accessibles ? Avec la gestion des connaissances par l'IA de ClickUp Brain à vos côtés, le changement de contexte appartient désormais au passé. Il vous suffit de poser la question directement depuis votre environnement de travail, et ClickUp Brain récupérera les informations depuis votre environnement de travail et/ou les applications tierces connectées !

12. Facture pro forma pour expédition internationale par Template. Net

Lorsque vous exportez des marchandises à l'international, vous avez besoin de modèles détaillés pour le dédouanement et l'obtention de lettres de crédit. Le modèle de facture pro forma pour expédition internationale de Template.Net peut vous aider à mettre en place une structure standard pour tous vos envois internationaux et à garantir l'exactitude des données et des informations relatives à la cargaison.

Vous pouvez utiliser ce modèle pour :

Ajoutez le numéro de facture, la date d'émission et la date d'échéance pour une documentation claire

Enregistrez le nom, la société, l'adresse et l'e-mail de l'acheteur pour une communication précise

Résumez le sous-total, les frais d'expédition, les taxes et le montant total dû pour plus de clarté

Ajoutez le logo de votre entreprise et des notes supplémentaires

📦 Idéal pour : Les entreprises de transport qui exportent des marchandises à l'international, les transitaires et les courtiers en douane.

13. Modèle de formulaire de facture pour société de transport par Template. Net

Les factures perdues, les frais manquants et les détails de facturation peu clairs peuvent tous entraîner des pertes de revenus dans les entreprises de transport. Le modèle de formulaire de facture pour entreprise de transport de Template.Net vous aide à éviter ces problèmes courants en vous offrant un format clair et cohérent pour chaque transaction.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Indiquez le type de marchandise, le poids, les dimensions et la valeur déclarée

Indiquez facilement les niveaux de service et les frais associés

Résumez tous les coûts et les conditions de paiement sans encombrer vos documents

Modifiez-les en ligne ou téléchargez-les dans le format de votre choix

📦 Idéal pour : Services de transport et de messagerie.

14. Modèle de facture d'expédition par Docmosis

via Docmosis

Vous passez plus de temps à mettre en forme vos factures d'expédition qu'à expédier vos produits ? Les modèles manuels ralentissent souvent les équipes, en particulier lorsqu'il s'agit de traiter des commandes récurrentes ou des expéditions en vrac.

Le modèle de facture d'expédition de Docmosis est conçu pour l'automatisation des documents afin que vous puissiez générer des factures soignées et cohérentes en quelques secondes.

Ce modèle vous permet de :

Décrivez les frais avec une ventilation claire des coûts

Saisissez des informations telles que l'expéditeur, le destinataire, la liste des éléments et le montant total des frais

Ajoutez des règles commerciales, des calculs et du contenu conditionnel pour les cas d'expédition complexes

Ajoutez le lien vers votre portail de paiement

📦 Idéal pour : Les équipes logistiques, les entreprises de commerce électronique et les développeurs qui automatisent les factures d'expédition à volume élevé avec des entrées de données dynamiques.

📖 À lire également : Comment calculer les délais de production pour optimiser vos flux de travail

Simplifiez vos factures d'expédition avec ClickUp

Tous les modèles gratuits présentés dans ce blog sont conçus pour simplifier votre facturation et le suivi de vos commandes. Et avec ClickUp, vous pouvez les organiser tous au même endroit.

Personnalisez la plateforme pour qu'elle serve également d'outil d'analyse des commandes et des achats, suivez les heures facturables pour une facturation précise et définissez des rappels ou des tâches récurrentes pour rester à jour dans vos paiements. Vous pouvez même connecter ClickUp à vos outils favoris pour que votre flux de travail reste fluide et connecté.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp pour prendre le contrôle de vos factures d'expédition et libérer plus de temps pour vous concentrer sur la croissance de votre entreprise.

FAQ

Que sont les modèles de factures d'expédition ?

Les modèles de factures d'expédition sont des formats prêts à l'emploi conçus pour aider les entreprises à organiser et à documenter efficacement les transactions liées à l'expédition. Ils offrent une disposition claire pour saisir toutes les informations nécessaires relatives à l'expédition, telles que les coordonnées de l'expéditeur et du destinataire, la liste des éléments, les quantités, les coûts et les conditions d'expédition.

Un modèle de facture d'expédition détaillé vous permet de saisir les informations clés relatives à l'expédition de manière structurée. Vous pouvez noter la date d'expédition, l'adresse de livraison, la description des éléments, le poids, les frais, la ventilation des coûts et les informations de suivi dans un format cohérent.

Cette approche standardisée de la gestion des documents d'expédition permet de fluidifier les opérations, d'améliorer la précision de la facturation des clients et de faciliter le suivi des commandes.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de facture d'expédition ?

Un modèle solide permet de rester organisé, réduit les erreurs et donne une image professionnelle aux clients. (Encore mieux si vous utilisez l'IA dans la comptabilité pour améliorer la précision en coulisses. )

Voici les éléments à prendre en compte :