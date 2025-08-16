Modèles gratuits de table des matières pour organiser vos documents

Si vous en avez assez de feuilleter des documents désordonnés ou de passer des heures à aligner les titres et les numéros de page, vous n'êtes pas seul. Un modèle de table des matières bien conçu résout rapidement ce problème.

Que vous soyez étudiant rédigeant un mémoire, responsable marketing élaborant un manuel ou chef de projet créant un rapport détaillé, un modèle vous fait gagner du temps et vous évite bien des frustrations.

Ces modèles de contenu vous aident à organiser les sections, à insérer des numéros de page et à choisir la police de caractères adaptée au ton de votre document.

Explorez les meilleurs modèles conçus par des professionnels, où vous pouvez facilement sélectionner le tableau idéal, insérer votre contenu et vous mettre au travail.

Que sont les modèles de table des matières ?

Un modèle de table des matières est une disposition préformatée qui aide à organiser et à afficher la structure d'un document en listant ses sections, ses titres et les numéros de page correspondants. Ces modèles sont couramment utilisés dans les documents de recherche, les manuels, les rapports et autres documents longs afin d'améliorer la navigation et la lisibilité.

Chaque modèle comprend :

Emplacements réservés pour les titres, sous-titres et numéros de page, où vous pouvez ajouter du contenu manuellement ou automatiquement à l'aide de Microsoft Word, Apple Pages ou des éditeurs PDF

Éléments tels que le style de police, l'alignement et la disposition pour correspondre au ton et à la mise en forme de votre document

Des lignes pointillées ou des onglets permettent de relier les titres des sections aux numéros de page correspondants, créant ainsi une page de contenu claire et cohérente.

Ces modèles peuvent être vierges ou préremplis et sont généralement disponibles en téléchargement gratuit ou en tant qu'options intégrées dans les outils courants de modification en cours.

🔎 Le saviez-vous : 79 % des utilisateurs parcourent le contenu plutôt que de le lire mot à mot, et les documents bien structurés, avec des titres et des pages de contenu clairs, améliorent considérablement la compréhension.

13 modèles de table des matières

Choisir le bon modèle de table des matières n'est pas seulement une question de style, c'est aussi une question de rapidité pour obtenir la bonne structure. Voici des modèles qui vous aideront à mettre en forme votre page de contenu, à trier les titres et à aligner les numéros de page sans avoir à ajuster manuellement chaque section.

1. Modèle de calendrier de contenu ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Planifiez et suivez votre calendrier de publication hebdomadaire avec le calendrier de contenu hebdomadaire ClickUp

Si votre document comprend des mises à jour récurrentes, des campagnes ou du contenu hiérarchisé qui change chaque semaine, ce modèle vous permet de garder le contrôle sans le chaos des feuilles de calcul. Le modèle de calendrier hebdomadaire de ClickUp est un système interactif qui fait également office de moteur de contenu.

Vous pouvez afficher, mettre à jour, attribuer et planifier des éléments dans six modes d'affichage. Avec ce modèle de calendrier de contenu, chaque tâche peut comporter des métadonnées telles que des légendes, des images, des hashtags ou des notes, toutes visibles dans un seul espace.

⭐ Pourquoi vous allez l'adorer

Planifiez vos publications par semaine, plateforme et objectif

Créez des sections à l'aide d'étiquettes, de dates et d'éditeurs assignés

Automatisez les rappels, les mises à jour de statut et les cycles de révision

Liez le contenu d'assistance et suivez les champs prêts pour l'analyse

🔑 Idéal pour : Structurer des documents marketing, des décompositions de campagnes et des rapports de projet basés sur le contenu qui nécessitent un tableau de contenu détaillé lié à des mises à jour en direct.

📮 ClickUp Insight : En moyenne, un professionnel passe plus de 30 minutes par jour à rechercher des informations liées à son travail, soit plus de 120 heures par an perdues à fouiller dans ses e-mails, ses fils Slack et ses fichiers éparpillés. Un assistant IA intelligent intégré à votre environnement de travail peut changer cela. Découvrez ClickUp Brain. Il fournit des informations et des réponses instantanées en faisant apparaître les bons documents, les bonnes discussions et les détails des tâches en quelques secondes, afin que vous puissiez arrêter de chercher et commencer à travailler. 💫 Résultats concrets : Des équipes telles que QubicaAMF ont gagné plus de 5 heures par semaine grâce à ClickUp, soit plus de 250 heures par an et par personne, en éliminant les processus de gestion des connaissances obsolètes. Imaginez ce que votre équipe pourrait accomplir avec une semaine supplémentaire de productivité chaque trimestre !

2. Modèle de plan de récit ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Créez des récits structurés et des arcs de personnages avec le modèle de plan de récit ClickUp

Que vous rédigiez un long essai, développiez un script de contenu ou mappiez une présentation détaillée, le modèle Story Outline de ClickUp structure vos idées dès le début. Contrairement aux tableaux statiques, ce modèle fonctionne comme un storyboard avec suivi de la progression.

Vous pouvez déplacer des scènes, attribuer des rôles, surveiller les échéanciers et développer des caractères, le tout dans un seul espace. C'est idéal pour décomposer des récits complexes en parties gérables tout en restant aligné sur votre objectif global.

⭐ Pourquoi vous allez l'adorer

Organisez les éléments de votre récit en chapitres, scènes ou étapes à l'aide de dossiers et de champs

Suivez la progression grâce à huit statuts personnalisés, de la rédaction à la relecture

Ajoutez des champs personnalisés pour les rebondissements, les arcs de caractère ou les thèmes

Utilisez des tableaux de tâches visuels pour réorganiser et affiner le flux de vos récits

🔑 Idéal pour : Les équipes de contenu qui créent des récits structurés, des documents de projet axés sur des histoires ou des présentations créatives qui nécessitent un modèle modifiable pour mapper les chapitres et la progression.

⏩ En savoir plus : Guide des différents types de styles rédactionnels avec exemples

3. Modèle de blog ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Créez un système de publication structuré avec le modèle de blog ClickUp

Celui-ci est conçu pour les créateurs qui veulent plus qu'un simple brouillon dans un document Google Doc. Le modèle de blog ClickUp vous offre un espace centralisé pour réfléchir, rédiger, attribuer, modifier et planifier le contenu de votre blog.

Il s'agit d'un document prêt à l'emploi qui s'intègre dans le flux de travail d'un projet plus vaste afin que vous puissiez suivre l'ensemble du cycle de vie de votre blog. Vous bénéficierez d'une visibilité sur les tâches en cours, les auteurs et la date de publication de chaque article.

⭐ Pourquoi vous allez l'adorer

Planifiez et rédigez des articles de blog directement dans ClickUp Docs

Attribuez des rôles et des dates d'échéance à chaque étape de la rédaction

Visualisez les échéances grâce aux vues Calendrier, Gantt et Tableau

Ajoutez des médias enrichis, des notes et publiez des métadonnées dans un seul environnement de travail

🔑 Idéal pour : Les blogueurs, les éditeurs et les équipes de contenu qui cherchent à gérer un pipeline de publication continu tout en alignant le sommaire éditorial sur les délais.

4. Modèle de documentation de projet ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Suivez, organisez et assurez la maintenance des livrables clés grâce au modèle de documentation de projet ClickUp

Ce modèle fournit l'installation pour la portée détaillée, la planification, les mises à jour et les résultats dans votre document. Le modèle de documentation de projet ClickUp fonctionne comme un centre de contrôle de projet.

Vous pourrez enregistrer des objectifs, attribuer des tâches, mapper des échéanciers et recueillir des commentaires dans un seul document structuré. Il ne s'agit pas seulement d'un outil de stockage : chaque partie de la documentation relative au flux de travail de votre projet alimente des flux de travail en temps réel qui permettent à votre équipe de rester alignée et sur la bonne voie.

⭐ Pourquoi vous allez l'adorer

Créez un aperçu complet de votre projet avec suivi du statut

Ajoutez des jalons à vos projets et associez-les à des tâches

Utilisez les vues Gantt et Calendrier pour gérer les échéanciers de livraison

Recueillez les commentaires et les résultats dans un espace de document modifiable

🔑 Idéal pour : Les chefs de projet et les équipes qui créent des documents évolutifs pour des initiatives en cours ou en plusieurs phases, avec une table des matières pour faciliter la consultation et les mises à jour.

🪀 Étude de cas : RevPartners a accéléré la prestation de ses services à ses clients de 64 % après être passé aux modèles ClickUp, notamment aux formats structurés tels que les tables des matières. Grâce à l'utilisation de guides préétablis, l'entreprise a éliminé l'installation manuelle des tableaux, standardisé la documentation et réduit le temps consacré à l'organisation du travail. Le résultat ? Une exécution plus rapide, moins de retards et plus de temps consacré à la création de valeur !

5. Modèle de table des matières par Canva

via Canva

Cette page de contenu en noir et blanc reste sobre, idéale lorsque vous avez besoin d'une structure professionnelle et sans fioritures qui ne détourne pas l'attention du contenu principal. Le modèle de table des matières de Canva adopte une disposition A4 épurée avec des niveaux de titres clairs et une police de caractères Lucida Console lisible.

Vous pouvez ajouter des numéros de page, ajuster le style de police ou faire glisser des icônes et des images personnalisées pour correspondre à votre marque ou au type de document.

⭐ Pourquoi vous allez l'adorer

Modifiez facilement dans votre navigateur grâce à l'éditeur glisser-déposer de Canva

Maintenez un alignement visuel clair entre les titres et les sections

Ajustez les polices de caractères, l'espacement et l'alignement pour n'importe quel format ou cas d'utilisation

Exportez au format PDF ou dans un format imprimable sans déformation

🔑 Idéal pour : Les étudiants, les spécialistes du marketing ou les professionnels qui souhaitent disposer rapidement d'un modèle de table des matières imprimable, qu'ils peuvent modifier et télécharger à tout moment.

⏩ En savoir plus : Le seul guide dont vous aurez besoin pour documenter vos processus

6. Modèle de table des matières par Venngage

via Venngage

Le modèle de table des matières de Venngage associe des couleurs vives, une mise en forme structurée et un design moderne pour transformer une simple liste en une fonctionnalité visuelle.

Contrairement aux formats simples, ce modèle vous permet d'attirer l'attention sur chaque section tout en restant aligné avec le flux de votre document. Vous pouvez personnaliser les polices de caractères, repositionner les numéros de page ou ajouter des graphiques pour refléter votre ton, qu'il soit créatif ou professionnel.

⭐ Pourquoi vous allez l'adorer

Modifiez les couleurs et les tailles pour les adapter à votre marque

Ajoutez des icônes, des illustrations ou des photos d'archives directement depuis la bibliothèque

Exportez au format PDF, PNG ou PowerPoint sans perdre la mise en forme

Utilisez l'éditeur alimenté par l'IA pour modifier rapidement les éléments

🔑 Idéal pour : Les auteurs et présentateurs qui souhaitent disposer d'une table des matières riche en contenu visuel, modifiable, qui donne le ton dès la première page et facilite la navigation dans les projets longs ou les documents créatifs.

💡 Conseil de pro : Une fois votre modèle de table des matières en place, utilisez des outils d'écriture IA pour rédiger rapidement des sections. Cela est particulièrement utile pour générer un contenu brut pour chaque titre afin de ne pas partir d'une page blanche.

7. Modèle de table des matières pour recettes par Venngage

via Venngage

Ce modèle de table des matières pour recettes de Venngage s'inspire d'un livre de cuisine, avec une palette de couleurs brunes chaleureuses, agréable à l'œil et pratique sur la page.

Conçu pour plus de clarté, ce modèle permet aux créateurs de recettes de classer facilement les catégories, les plats et les numéros de page dans un format clair. La disposition est facile à modifier : vous pouvez changer les polices de caractères, redimensionner les colonnes ou ajouter des icônes alimentaires pour personnaliser le tableau avant de l'imprimer ou de le partager au format numérique.

⭐ Pourquoi vous allez l'adorer

Personnalisez les couleurs, les polices de caractères et l'espacement pour les adapter à votre marque ou à l'ambiance de votre cuisine

Ajoutez des séparateurs de sections, des icônes ou des illustrations alimentaires à partir de la bibliothèque Venngage

Exportez-les dans plusieurs formats pour les imprimer, les partager ou les intégrer en ligne

Regroupez vos recettes et facilitez leur recherche grâce à une disposition modifiable et indexée

🔑 Idéal pour : Les cuisiniers amateurs, les chefs ou les blogueurs culinaires qui souhaitent créer une page de contenu claire et visuelle pour leurs collections de recettes numériques ou imprimées.

⏩ En savoir plus : Comment créer un flux de travail pour la création de contenu (+ modèles)

8. Modèle de table des matières par Template. Net

Le modèle de table des matières de Template. Net suit de près les directives de l'APA, offrant aux étudiants et aux chercheurs une structure claire pour leurs travaux de recherche, leurs longs essais et leurs thèses.

Il comprend une disposition alignée à gauche avec des niveaux de titres hiérarchisés, des styles de police standardisés et des numéros de page clairement espacés : tout ce dont vous avez besoin pour être conforme !

Ils sont déjà adaptés aux exigences de l'APA. Cela vous permet de remplir facilement vos sections et de vous concentrer sur la rédaction.

⭐ Pourquoi vous allez l'adorer

Utilisez une disposition déjà mise en forme pour respecter l'espacement et la structure APA

Modifiez tout rapidement, sans outils de conception ni installation

Remplissez les champs prédéfinis pour les chapitres, les sous-titres et les annexes sans installation manuelle

Téléchargez au format Word, PDF ou dans un format partageable sans aucune erreur de mise en forme

🔑 Idéal pour : Les étudiants et les chercheurs qui ont besoin d'un tableau vierge fiable, mis en forme pour un envoi au format APA, avec un minimum de modifications en cours.

💡 Astuce pro : Connectez votre table des matières à une base de données de contenu. Ne laissez pas votre tableau isolé. Créez une base de données de contenu pour relier chaque élément au contenu, aux tâches ou aux briefs correspondants. Ainsi, votre table des matières devient un index fonctionnel, et non plus une simple page statique.

9. Modèle de table des matières pour thèse par Template. Net

Conçu spécialement pour les documents académiques formels, ce modèle fournit un cadre prêt à l'emploi pour organiser le contenu complexe d'une thèse. Le modèle de table des matières pour thèse de Template. Net comprend des niveaux de titres hiérarchisés, un alignement cohérent des numéros de page et un espacement conforme aux normes de mise en forme institutionnelles.

Chaque section est modifiable, vous pouvez donc ajouter des chapitres, des sous-titres et des annexes sans perturber la disposition. Pratique, professionnel et conçu pour éviter que les longs documents ne deviennent un cauchemar à mettre en forme.

⭐ Pourquoi vous allez l'adorer

Incluez des espaces réservés pour les sections de thèse, notamment le résumé, la méthodologie et les références

Ajustez l'indentation des titres et le style de police sans modifier la structure

Téléchargez-les instantanément au format Word ou PDF et commencez à les modifier ou à les envoyer sans avoir à les reformater

Mettez à jour manuellement au fur et à mesure que vos chapitres évoluent pendant la rédaction

🔑 Idéal pour : Les étudiants diplômés et les rédacteurs universitaires qui créent des documents de recherche longs avec des chapitres détaillés et un tableur de contenu professionnel et soigné.

⚡ Astuce bonus : une fois votre modèle défini, connectez chaque section à un résumé de contenu. Cela permet de regrouper vos objectifs, vos mots-clés et votre public cible au même endroit, afin que chaque partie de votre document reste cohérente et pertinente.

10. Modèle de table des matières pour album de fin d'année par Template. Net

Le modèle de table des matières pour album de fin d'année de Template. Net offre une mise en forme claire et soignée pour organiser les sections d'un album de fin d'année ou d'une publication scolaire. Il allie clarté visuelle et flexibilité de personnalisation, vous permettant d'insérer des images, de choisir différents styles de police de caractères et de réorganiser facilement les sections de contenu.

Conçue à partir d'une structure simple à colonnes, cette disposition permet d'aligner tous les éléments et d'en faciliter la lecture, tout en vous laissant libre d'adapter le thème général ou l'image de marque de votre album.

⭐ Pourquoi vous allez l'adorer

Modifiez les catégories intégrées telles que Clubs, Évènements et Profils de classe directement dans la disposition

Téléchargez le logo de votre école ou des photos de vos élèves pour personnaliser visuellement chaque section

Effectuez des modifications dans le navigateur et exportez-les au format PDF ou imprimez-les instantanément, sans outils supplémentaires

Divisez le contenu de votre album de fin d'année en sections clairement libellées pour faciliter la navigation

🔑 Idéal pour : Les éditeurs d'albums de fin d'année, les équipes scolaires ou les conseils étudiants qui ont besoin d'une page de contenu visuellement claire et facilement modifiable pour des publications comportant plusieurs sections.

11. Modèle de table des matières juridique par Template. Net

Le modèle de table des matières juridique de Template. Net est conçu pour les professionnels du droit qui ont besoin d'une mise en forme claire et d'une précision dans les sections. Il est structuré pour accueillir plusieurs éléments de document, des statuts et clauses aux pièces jointes et annexes, sans problème de mise en forme.

Grâce à des espaces réservés modifiables et à un alignement cohérent des numéros de page, vos documents juridiques restent lisibles, organisés et conformes aux normes du secteur.

⭐ Pourquoi vous allez l'adorer

Ajoutez des sections juridiques telles que des articles, des clauses et des pièces jointes avec une mise en forme prédéfinie

Insérez le logo de votre entreprise ou des titres de dossiers pour personnaliser la disposition du contenu

Modifiez en ligne et exportez au format Word ou PDF pour archivage ou présentation

Structurez vos contenus juridiques en plusieurs parties grâce à des titres numérotés

🔑 Idéal pour : Les assistants juridiques, avocats et administrateurs juridiques qui créent des fichiers juridiques professionnels indexés nécessitant un tableau de contenu détaillé et facile à parcourir.

💡 Conseil de pro : utilisez les invites, instructions de l'IA pour trouver des sous-titres et développer votre page de contenu. Cela vous permet de garder votre document organisé tout en accélérant la conceptualisation de contenus longs tels que des manuels ou des articles de recherche.

12. Modèle de table des matières par Freepik

via Freepik

Le modèle de table des matières de Freepik offre un large intervalle de modèles de table des matières modifiables qui fonctionnent aussi bien pour les documents professionnels que créatifs.

Ce modèle permet de mettre en forme proprement les titres et les numéros de page grâce à une grille structurée, tout en offrant une grande flexibilité grâce à des éléments de disposition modifiables. Disponible aux formats PSD, IA et JPG, il est idéal pour les documents riches en graphiques tels que les présentations, les portfolios et les guides.

⭐ Pourquoi vous allez l'adorer

Téléchargez des fichiers PSD ou AI en couches pour une personnalisation avancée

Remplacez-les par les polices de caractères, les icônes ou les images de section de votre marque

Alignez et mettez en forme les sections avec précision à l'aide d'outils de modification visuelle

Exportez des designs haute résolution pour l'impression ou la publication numérique

🔑 Idéal pour : Les designers, les spécialistes du marketing et les équipes qui créent des documents ou des présentations de marque nécessitant une page de contenu visuellement soignée et laissant place à la créativité.

⏩ En savoir plus : Comment créer une checklist pour la création de contenu

13. Modèle de table des matières par Postermywall

via Postermywall

Conçu pour les newsletters, les magazines numériques et les dispositions éditoriales, ce modèle A4 allie structure et style. Avec des sections claires pour les titres d'articles et les numéros de page, il donne à votre contenu une finition professionnelle et facile à naviguer.

Vous pouvez télécharger des images, ajuster les styles de police et personnaliser les éléments de disposition pour les adapter à votre marque. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les publications axées sur les réseaux sociaux qui cherchent à gagner en clarté sans perdre leur attrait visuel.

⭐ Pourquoi vous allez l'adorer

Personnalisez les titres de section et les numéros de page par simple glisser-déposer

Ajoutez vos propres photos, logos ou arrière-plans directement dans l'éditeur

Redimensionnez et réutilisez la disposition pour le Web, l'impression ou le partage sur les réseaux sociaux

Exportez dans plusieurs formats sans avoir besoin d'un logiciel de conception

🔑 Idéal pour : Les éditeurs de newsletters, les publications scolaires et les créateurs de magazines numériques qui souhaitent créer une page de contenu claire et élégante pour leurs documents éditoriaux ou promotionnels.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de table des matières ?

Maintenant que vous avez vu quelques options, comment choisir le modèle de table des matières qui vous convient ?

Un bon modèle de table des matières structure votre document tout en le gardant clair, professionnel et facile à mettre à jour lorsque le contenu change. Il doit prendre en charge les modifications manuelles et la mise en forme automatique. Voici quelques fonctionnalités clés à rechercher :

Niveaux de titre : Prise en charge de plusieurs niveaux de contenu, afin que les sections et sous-sections soient clairement séparées

Style de police personnalisable : harmonisez le style de la table des matières avec le reste du document pour un rendu professionnel

Lignes pointillées : Reliez les titres des sections aux numéros de page pour faciliter le suivi visuel

Disposition modifiable : réorganisez les sections ou modifiez la mise en forme sans tout recommencer

Alignement des numéros de page : Alignez tous les numéros de page correspondants pour plus de clarté et de cohérence

Format imprimable : Exportez proprement au format PDF ou dans d'autres formats sans décalage

Options de mise à jour manuelle et automatique : Bénéficiez des modes à remplir soi-même et généré automatiquement en fonction de votre projet

