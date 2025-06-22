Modèles gratuits d'inventaire de bar pour la gestion des stocks et la réduction du gaspillage

La soirée du samedi est terminée. Le bar est en désordre. La liste des stocks ne correspond pas, il manque des bouteilles et personne ne se souvient qui a ouvert quoi. C'est la réalité pour la plupart des gérants de bar qui gèrent leurs stocks sans système fiable. Les commandes excessives réduisent vos marges. Les commandes insuffisantes nuisent au service. Et ne parlons même pas des coûts de débit qui ne correspondent jamais au point de vente.

Les modèles vont changer la donne. Ils vont apporter une structure. Les modèles gratuits d'inventaire de bar de ce blog vous aideront à enregistrer ce que vous avez en stock, à repérer rapidement les manquants et à passer commande avant que les problèmes ne s'accumulent. Que vous gériez un bar seul ou une équipe très occupée, ces outils vous permettront de rendre votre processus d'inventaire plus rapide, plus clair et beaucoup moins difficile.

Que sont les modèles d'inventaire de bar ?

Les modèles d'inventaire de bar sont des feuilles de calcul ou des documents prédéfinis qui aident les bars à suivre leurs stocks, à surveiller leur utilisation et à réduire le gaspillage. Au lieu de créer un système à partir de zéro, ces modèles vous offrent une structure prête à l'emploi pour enregistrer le nombre de bouteilles, consigner les livraisons et calculer les coûts d'inventaire du bar, le tout en un seul endroit.

Ils sont pratiques pour les gérants de bar très occupés qui ont besoin de rester organisés sans passer des heures à mettre à jour manuellement leurs stocks.

La plupart des modèles d'inventaire de bar vous permettent de :

Suivez les inventaires et les niveaux d'ingrédients

Calculez les coûts de débit et les taux d'utilisation

Surveillez les points de réapprovisionnement et les niveaux de parité

Enregistrez les livraisons et mettez à jour vos stocks en temps réel

Simplifiez les audits et réduisez le gaspillage

Vous gérez un seul bar ou jonglez entre plusieurs emplacements ? Avec les modèles d'inventaire adaptés, il est plus facile d'agir rapidement, de rester organisé et de contrôler vos marges.

15 modèles gratuits pour l'inventaire des bars

Il n'y a pas deux bars qui gèrent leur inventaire de la même manière. Certains ont besoin d'un simple tableur, d'autres veulent un système plus détaillé. Nous avons rassemblé les modèles d'inventaire de bar les plus utiles afin que vous puissiez passer l'étape de l'installation et vous concentrer sur ce qui compte vraiment.

1. Modèle d'inventaire ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Suivez les commandes des fournisseurs à l'aide du modèle d'inventaire ClickUp

Le modèle d'inventaire ClickUp offre aux gérants de bar un moyen pratique de suivre les stocks, de gérer les commandes des fournisseurs et de réduire les erreurs d'inventaire. Il est conçu pour organiser votre chaîne d'approvisionnement sur plusieurs emplacements tout en vous aidant à minimiser les commandes excessives, les commandes manquées et les pertes cachées.

Tout est centralisé, vous évitez ainsi de courir dans tous les sens pendant le service.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Affichez et organisez tous les éléments de votre inventaire par type ou catégorie

Suivez les informations relatives aux fournisseurs, notamment les éléments et les coordonnées

Enregistrez les bons de commande et gérez les commandes supplémentaires à l'aide des vues intégrées

Accédez rapidement aux instructions d'installation grâce à l'affichage « Commencer ici »

Surveillez le statut des tâches (en cours ou achevées) pour signaler les actions en attente

Assurez la coordination des parties prenantes grâce à des mises à jour en temps réel et à la progression des tâches

🍸 Idéal pour : Les gérants de bar qui souhaitent créer un système d'inventaire rapide à mettre en place, simple à maintenir et facile à adapter.

2. Modèle de gestion des stocks ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Surveillez les niveaux de stock avec le modèle de gestion des stocks ClickUp

Gérer des dizaines de références, les mises à jour des commandes et les fluctuations des coûts peut rapidement devenir compliqué. Le modèle de gestion des stocks ClickUp vous offre un moyen structuré de suivre les mouvements, la valeur et la disponibilité, afin que vous n'ayez plus à chercher ce qui est en stock ou ce qui doit être commandé.

Il clarifie les flux de travail chargés et aide les équipes à prendre les bonnes décisions en matière d'inventaire.

Utilisez ce modèle pour :

Suivez la quantité et le coût des éléments à l'aide d'une vue Tableur

Surveillez les tendances des mouvements de stock grâce à l'affichage Échéancier

Affichez les mises à jour des commandes et la valeur des stocks en temps réel dans différentes vues

Organisez vos stocks à l'aide de libellés de statut tels que « En stock » et « En rupture de stock »

Attribuez des tâches récurrentes pour les révisions ou les commandes renouvelées

Mettez à jour la progression et informez automatiquement votre équipe

Regardez cette vidéo pour découvrir comment tester différents affichages afin de trouver celui qui vous convient le mieux👇

🍸 Idéal pour : les équipes hôtelières qui ont besoin de systèmes fiables de planification des stocks pour gérer les stocks en vrac, contrôler les coûts et s'adapter rapidement.

📮 ClickUp Insight : 74 % des employés utilisent au moins deux outils pour trouver les informations dont ils ont besoin, passant sans cesse des e-mails aux discussions, aux notes, aux outils de gestion de projet et à la documentation. Ces changements constants de contexte font perdre du temps et ralentissent la productivité. En tant qu'application tout-en-un pour le travail, ClickUp unifie tout votre travail (e-mails, discussions, documents, tâches et notes) dans un seul environnement de travail consultable, afin que tout soit exactement là où vous en avez besoin.

3. Modèle de rapport d'inventaire ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Créez des rapports organisés grâce au modèle de rapport d'inventaire ClickUp

Gérer un bar signifie garder un œil attentif sur ce qui se vend et ce qui ne se vend pas. Le modèle de rapport d'inventaire ClickUp vous aide à suivre en détail les performances de vos stocks afin que vous puissiez analyser les tendances, partager les mises à jour avec votre équipe et prendre des décisions plus éclairées concernant les réapprovisionnements.

C'est l'outil idéal pour enregistrer et comparer les données d'inventaire des barres au fil du temps.

Ce modèle vous permet de :

Créez des rapports structurés pour chaque cycle d'inventaire

Organisez les tâches de rapport par catégorie ou statut

Définissez des notifications pour suivre la progression et les mises à jour

Centralisez les données d'inventaire provenant de différentes sources pour faciliter l'analyse

Exportez des rapports clairs et professionnels à l'intention de vos parties prenantes

Organisez des réunions de révision régulières pour rester aligné

🍸 Idéal pour : Les propriétaires de bars qui souhaitent optimiser leurs stocks et établir des rapports réguliers afin de réduire le gaspillage, améliorer leurs prévisions et harmoniser les décisions de leur équipe.

4. Modèle ClickUp pour l'inventaire des restaurants

Obtenir un modèle gratuit Organisez les stocks de votre cuisine grâce au modèle d'inventaire de restaurant ClickUp

Gérer un restaurant très fréquenté ne se limite pas au suivi du menu. Le modèle d'inventaire pour restaurant ClickUp vous offre un moyen pratique de gérer les stocks d'ingrédients, de réduire le gaspillage et de rationaliser le réapprovisionnement sans ralentir le service.

Conçu pour les cuisines à forte rotation qui doivent réagir rapidement. Chaque affichage favorise la rapidité, la structure et la précision.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Suivez l'utilisation hebdomadaire des ingrédients grâce à l'affichage de la consommation hebdomadaire

Restez organisé grâce aux tableaux de bord Stockage des éléments et Rupture de stock

Surveillez les stocks faibles et les besoins de réapprovisionnement grâce à l'affichage des commandes en attente

Organisez les informations clés telles que la durée de conservation, le coût et la quantité en un seul endroit

Créez des rapports structurés à l'aide de la vue Tableur ou des applications d'inventaire prises en charge

Attribuez des statuts personnalisés tels que « Nouvel élément » ou « À commander » pour synchroniser l'équipe

🍸 Idéal pour : les gérants de restaurant qui doivent gérer des commandes importantes, des stocks périssables et une demande variable en cuisine.

5. Modèle de commande et d'inventaire ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez les commandes des fournisseurs grâce au modèle de bon de commande et d'inventaire ClickUp

Vous gérez les achats tout en suivant les fluctuations des niveaux de stock ? Les choses peuvent rapidement dégénérer avant même que vous ayez le temps de dire « Où est passée toute la tequila ? »

Le modèle de commande et d'inventaire ClickUp intègre les deux systèmes, vous offrant ainsi un seul endroit pour suivre les commandes, l'inventaire et la progression des fournisseurs du début à la fin. Il réduit les allers-retours et permet d'aligner les achats sur les besoins réels en matière d'inventaire.

Ce modèle vous permet de :

Créez des tâches individuelles pour chaque commande et attribuez-les à des membres de l'équipe

Utilisez des statuts personnalisés pour suivre la progression depuis la demande jusqu'à la livraison

Collaborez avec les parties prenantes pour confirmer les détails des commandes et signaler les retards

Définissez des rappels et des notifications automatiques pour les suivis clés

Suivez les données d'achat, le statut des stocks et les coûts en parallèle

Organisez les coordonnées de vos fournisseurs à l'aide de modèles de liste de fournisseurs

🍸 Idéal pour : les propriétaires d'entreprises qui gèrent des commandes fréquentes et souhaitent contrôler plus étroitement l'approvisionnement, la livraison et la responsabilité de leur équipe.

👀 Le saviez-vous ? Le concept de gestion des stocks d'alcool remonte à 2000 avant J.-C., lorsque les tavernes mésopotamiennes servaient les voyageurs et étaient souvent liées à des rituels religieux. Les Grecs et les Romains de l'Antiquité avaient également des « publicains » qui géraient le vin communal et tenaient un registre minutieux de leurs stocks, une forme primitive de gestion des stocks.

6. Modèle d'inventaire des fournitures de bureau ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez instantanément le statut des fournitures grâce au modèle d'inventaire des fournitures de bureau ClickUp

Ne perdez plus de temps à chercher du papier pour l'imprimante ou à vous demander qui a commandé le dernier paquet de notes autocollantes. Le modèle d'inventaire des fournitures de bureau ClickUp rend le suivi des stocks plus facile et plus transparent, en particulier dans les environnements où tout va très vite, comme les bars.

Il remplace les feuilles de calcul éparpillées par un système organisé pour le suivi des approvisionnements. Les équipes peuvent réapprovisionner les produits essentiels et examiner leur utilisation sans avoir à se poser de questions.

Utilisez ce modèle pour :

Utilisez la vue Liste des priorités pour suivre et commander rapidement les fournitures urgentes

Organisez les demandes grâce à la vue Commandes par service pour simplifier la coordination de l'équipe

Obtenez un aperçu des niveaux de stock actuels à l'aide de la vue Inventaire

Accompagnez les nouveaux membres de votre équipe grâce au guide de démarrage pour une intégration plus rapide

Assurez la cohérence entre tous les collaborateurs en mettant à jour les statuts à mesure que les tâches passent de « Ouvert » à « Achevé »

Prenez des décisions d'achat plus intelligentes en examinant les commandes grâce à des affichages clairs des tâches

🍸 Idéal pour : Les responsables administratifs de bars qui doivent jongler entre leur travail et les besoins quotidiens et qui recherchent un système fiable pour éviter les ruptures de stock et les dépenses excessives.

7. Modèle de registre d'inventaire simple pour entreprises ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez le statut des stocks grâce au modèle de registre d'inventaire simple pour entreprises de ClickUp

Idéal pour les petites équipes de bar ou les nouvelles entreprises, ce modèle de registre d'inventaire simple pour entreprises ClickUp offre un moyen simple de suivre les stocks, les commandes et les coûts sans se perdre dans la complexité.

Il est conçu pour vous donner un aperçu rapide des articles qui se vendent, de ceux qui restent en stock et de ceux qui doivent être commandés. La disposition reste simple et efficace, vous pouvez ainsi vous concentrer davantage sur les décisions et moins sur l'administration.

Ce modèle vous permet de :

Utilisez la vue Liste des stocks pour surveiller tous les niveaux de stock en un seul endroit

Identifiez rapidement les éléments en rupture de stock grâce à l'affichage des stocks critiques

Ajoutez instantanément de nouveaux produits à l'aide du formulaire d'élément d'inventaire

Configurez et gérez rapidement vos flux de travail grâce au guide de démarrage

Organisez les éléments en trois statuts (Actif, Inactif, Nouveau produit) pour une visibilité claire

Suivez les mises à jour et les modifications apportées aux éléments pour vous assurer que vous travaillez toujours avec des données exactes

🍸 Idéal pour : Les propriétaires de bars qui ont besoin d'un système d'inventaire de base pour rester organisés, en particulier lorsqu'ils doivent jongler entre plusieurs outils.

8. Modèle de formulaire de commande ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez le statut des stocks grâce au modèle de registre d'inventaire simple pour entreprises de ClickUp

Le modèle de formulaire de commande d'approvisionnement ClickUp offre aux entreprises un moyen clair et centralisé de demander, suivre et gérer les commandes d'approvisionnement du début à la fin. Il simplifie la coordination des fournisseurs, garantit le respect des délais de livraison et aide les équipes à éliminer les approximations tout au long du processus d'approvisionnement.

Vous passerez moins de temps à rechercher des mises à jour et plus de temps à maintenir vos opérations sur la bonne voie.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Suivez toutes les demandes d'approvisionnement entrantes grâce à la vue Liste des nouvelles commandes

Remplissez les détails tels que le type d'approvisionnement, le délai de production et les informations sur le demandeur dans le formulaire de commande d'approvisionnement. Afficher

Triez et gérez les commandes par service à l'aide de la vue Commandes par service

Restez informé de la progression des livraisons grâce au suivi des commandes d'approvisionnement. Afficher

Accédez au guide de démarrage pour configurer et personnaliser les flux de travail

Mettez à jour les statuts tels que « En attente d'approbation », « En transit » ou « Achevé » pour refléter les changements en temps réel

🍸 Idéal pour : les agents ou responsables des achats qui supervisent plusieurs flux de travail d'approvisionnement et souhaitent améliorer la gestion des ressources entre les équipes.

9. Modèle Excel et Google Sheets pour l'inventaire des bars par Coefficient

via Coefficient

Le modèle Excel et Google Sheets de gestion des stocks de bar de Coefficient est conçu pour la gestion des stocks de bar dans le monde réel.

Le modèle gratuit propose des sections distinctes pour les alcools, les mixers et les outils de bar, où vous pouvez suivre la quantité, l'emplacement, le coût unitaire et les points de réapprovisionnement dans une vue claire. Que vous gériez un salon très fréquenté ou un petit pub, il simplifie vos vérifications hebdomadaires des stocks et vous aide à gérer facilement votre inventaire Excel.

🍸Idéal pour : Les gérants de bar qui recherchent un système flexible, basé sur un tableur, pour suivre les stocks d'alcool, de mixers et de verres sans logiciel complexe.

10. Modèle de feuille de calcul pour l'inventaire des bars par Superjoin

via Superjoin

Conçu pour une utilisation pratique au quotidien, le modèle de feuille de calcul pour l'inventaire des bars de Superjoin couvre tous les aspects de l'inventaire de votre bar, des alcools aux mixers, en passant par les garnitures. Le modèle de feuille de calcul vous aide à enregistrer les quantités, les informations sur les fournisseurs et les dates d'achat, tout en conservant une liste d'inventaire précise et facile à mettre à jour.

Avec une disposition claire et de l'espace pour des entrées personnalisées, c'est un choix solide pour les équipes qui souhaitent un contrôle simple sans avoir à apprendre un nouveau logiciel.

🍸Idéal pour : le personnel de bar et les équipes hôtelières à la recherche d'un moyen simple de suivre les niveaux de stock et de passer efficacement de nouvelles commandes.

👀 Le saviez-vous ? En 1862, Jerry Thomas a publié How to Mix Drinks, le premier guide de barman au monde. Au-delà des recettes, il comprenait des conseils sur la manière de stocker et de gérer efficacement un bar, reflétant ainsi le fait que même au XIXe siècle, l'inventaire était un élément essentiel du métier de barman

11. Modèle de feuille de calcul pour l'inventaire des alcools par Jotform

via Jotform

Le modèle de feuille de calcul pour l'inventaire des alcools de Jotform offre un moyen flexible de suivre les marques, le degré d'alcool, les prix et les quantités, ce qui est idéal pour les bars ou les magasins d'alcool qui privilégient le numérique. Il prend en charge la catégorisation et le tri en toute simplicité, vous permettant de gérer vos stocks en fonction des performances, de l'âge ou de la fréquence des commandes.

Le modèle est entièrement modifiable, vous pouvez donc facilement personnaliser les libellés, les onglets et les colonnes en fonction des besoins de votre bar.

🍸Idéal pour : les bars, les magasins d'alcool et les restaurants qui souhaitent numériser le suivi de leurs stocks et améliorer leur prise de décision grâce à des rapports détaillés.

12. Modèle d'inventaire de bar par Template. Net

Si vous recherchez un moyen simple de suivre votre stock de bar, le modèle d'inventaire de bar de Template. Net est un choix judicieux. Avec des sections claires pour les spiritueux, les bières, les vins et les mixers, ce modèle d'inventaire de bar minimaliste vous aide à enregistrer rapidement les quantités sans encombrer votre écran de champs ou de formules inutiles.

Vous pouvez également l'imprimer, le partager avec votre personnel ou l'utiliser pour effectuer rapidement des vérifications manuelles des stocks pendant les heures de pointe.

🍸Idéal pour : Les propriétaires de bars ou les coordinateurs d'évènements qui gèrent des stocks compacts et ont besoin d'un format rapide et clair pour le suivi quotidien ou hebdomadaire.

13. Modèle de disposition des stocks de bar par Template. Net

Conçu dans un souci de simplicité, le modèle de disposition des stocks de bar de Template. Net offre un moyen structuré de regrouper et de lister les éléments alcoolisés et non alcoolisés. Grâce à des catégories d'éléments claires telles que spiritueux, vins, bières, jus et sirops, vous pouvez tout enregistrer sur une seule feuille sans trop compliquer les choses.

L'installation minimale des colonnes est idéale pour les mises à jour quotidiennes rapides ou les vérifications d'inventaire de base dans tous les types de bars.

🍸Idéal pour : les petits bars, les organisateurs d'évènements ou les salons d'hôtel qui ont besoin d'un moyen rapide et simple de suivre différentes catégories d'inventaire.

14. Modèle de feuille de calcul pour l'inventaire des bars par Backbar

via Backbar

Le modèle de feuille de calcul d'inventaire de bar de Backbar aide les gérants de bar à calculer le coût par once, le prix par portion et les niveaux de par en un coup d'œil.

La disposition claire est idéale pour garder un œil sur les spiritueux, la bière et le vin grâce à des prix unitaires précis et des calculs de service personnalisés. Ce modèle est créé dans Excel et conçu pour simplifier les décisions de commande tout en améliorant la visibilité des stocks.

🍸Idéal pour : Les gérants de bars et de restaurants qui souhaitent obtenir des informations en temps réel sur la valeur de leurs stocks et les coûts de service afin de rationaliser leurs opérations.

🧠 Anecdote amusante : Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi on appelle cela un jigger ? Remerciez la Royal British Navy. Le terme vient du « jiggermast », le plus petit mât d'un navire, et désignait en argot la ration quotidienne de rhum d'un marin (servie dans une tasse en métal, bien sûr). Au XIXe siècle, à New York, des jiggers de whisky étaient distribués aux ouvriers irlandais qui travaillaient sur les canaux.

15. Modèle de feuille de calcul pour l'inventaire des bars par File Drop

via File Drop

Le modèle de gestion des stocks par barres de File Drop fournit un système visuel et codé par couleur pour le suivi en temps réel des stocks par barres. Chaque ligne détaille les noms des éléments, les marques, les références, les niveaux de stock, les coûts unitaires et le statut de réapprovisionnement.

La mise en forme conditionnelle met en évidence les éléments qui nécessitent votre attention, vous évitant ainsi de commander en excès ou d'être en rupture de stock.

🍸Idéal pour : les gérants de bars et les équipes hôtelières qui souhaitent disposer d'une feuille Google Sheet automatisée pour signaler les besoins de réapprovisionnement et rationaliser les commandes hebdomadaires.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle d'inventaire de bar ?

Si votre fiche d'inventaire de bar ressemble davantage à une chasse au trésor qu'à un système, il lui manque probablement des détails clés. Un bon modèle d'inventaire de bar ne se contente pas de suivre ce qui est en stock, il vous aide à comprendre ce qui bouge, ce qui manque et ce qui vous coûte de l'argent.

Recherchez les modèles qui prennent en charge :

Champs faciles à modifier pour vous permettre d'ajuster la taille des bouteilles, les noms des produits ou les unités de service

Catégories prédéfinies pour la bière, le vin, les spiritueux, les garnitures et les boissons non alcoolisées

Calcul automatique des coûts, tels que les pourcentages de coût de revient et le suivi des écarts

Formats flexibles : que vous préfériez Excel, Google Sheets ou un document ClickUp

Résumés visuels pour suivre l'utilisation et repérer les tendances dans vos indicateurs d'inventaire

Au final, un bon modèle vous donne le contrôle. Il vous aide à détecter rapidement les pertes, à passer des commandes plus intelligentes et à garder une longueur d'avance, que vous gériez un seul point de vente ou plusieurs emplacements.

Optimisez vos mouvements de stock grâce à ClickUp

La plupart des erreurs d'inventaire ne sont pas dues à la négligence, mais à des outils désorganisés et à des approximations. Un bon modèle change la donne. Il vous offre une structure, réduit les retouches et permet de contrôler chaque commande, chaque bouteille et chaque fournisseur.

ClickUp, l'application qui fait tout pour le travail, va encore plus loin. Ses modèles intégrés sont suffisamment flexibles pour permettre le comptage quotidien, le suivi des fournisseurs et les alertes de réapprovisionnement, le tout dans un seul environnement de travail. Vous bénéficiez d'une visibilité complète sur les stocks qui s'épuisent, les commandes en cours et les approbations nécessaires.

Inscrivez-vous dès maintenant à ClickUp pour prendre le contrôle de votre inventaire de bar avant qu'il ne vous contrôle.