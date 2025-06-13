Les meilleures alternatives à 1min.AI pour 2025

1min. AI a facilité la transformation de texte en vidéos grâce à l'IA. Mais si vous êtes ici, c'est probablement parce que vous recherchez quelque chose de mieux, peut-être un outil plus personnalisable, avec de meilleures voix off ou un rendu plus rapide. Bonne nouvelle ! Il existe de nombreuses alternatives puissantes à 1min. AI qui font exactement cela, et bien plus encore.

Dans cette liste, nous vous présentons les meilleurs outils pour différents besoins, que vous créiez des vidéos explicatives, des démonstrations de produits ou du contenu pour les réseaux sociaux.

👀 Le saviez-vous ? Plus de 15 milliards d'images ont été créées à l'aide de modèles d'IA tels que Stable Diffusion, Adobe Firefly, Midjourney et DALL·E 2. Ce nombre dépasse le nombre total d'images de la bibliothèque Shutterstock et représente environ un tiers de toutes les images jamais téléchargées sur Instagram.

Les meilleures alternatives à 1Min AI en un coup d'œil

Outil Fonctionnalités clés Idéal pour Tarifs* ClickUp Assistant de rédaction IA, tâches, documents, tableaux blancs, gestion de projet, collaboration en temps réel Équipes à la recherche d'une plateforme tout-en-un pour la productivité et la création de contenu Gratuit pour toujours ; forfaits payants à partir de 7 $/utilisateur/mois ; module complémentaire ClickUp AI à 7 $/utilisateur/mois ChatGPT Chat en langage naturel, génération de texte, résumé, brainstorming, aide au codage et analyse de données (dans la version Pro). Rédacteurs, étudiants, spécialistes du marketing, codeurs et entreprises ayant besoin d'une solution complète d'écriture/discussion IA Gratuit pour toujours ; forfaits payants à partir de 20 $/mois Gemini Modèle d'IA de Google avec accès à Docs, Sheets, Gmail, intégration de la recherche, génération de texte/images et aide au code Utilisateurs de Google Workspace, chercheurs et professionnels ayant besoin d'une assistance IA pour les produits Google Gratuit pour toujours ; forfaits payants à partir de 19,99 $ par mois DALL- E Générateur d'images IA pour créer des visuels, retoucher et agrandir des images à l'aide d'instructions textuelles. Intégré à ChatGPT Pro Concepteurs, créateurs de contenu, spécialistes du marketing et gestionnaires de réseaux sociaux ayant besoin d'un contenu visuel rapide Tarification personnalisée IA profonde Outils d'IA gratuits pour la génération de texte, la création d'images, la réponse à des questions et la synthèse vocale Utilisateurs soucieux de leur budget, étudiants et amateurs à la recherche de fonctionnalités IA de base Gratuit pour toujours ; forfaits payants à partir de 4,99 $/mois Leonardo IA Génération d'images de haute qualité, conception de caractères, bibliothèque de styles, transformation d'images, génération de textures 3D Développeurs de jeux, artistes, illustrateurs et concepteurs de produits à la recherche de visuels créatifs basés sur l'IA Gratuit pour toujours ; forfaits payants à partir de 10 $/mois Pictory Transformez du texte ou des scripts en vidéos, résumez des vidéos à l'aide de l'IA, convertissez du texte en vidéo, générez automatiquement des sous-titres et des voix off Marketeurs, YouTubers, créateurs de cours et entreprises créant du contenu vidéo à partir d'articles ou de scripts essai gratuit de 14 jours ; forfaits payants à partir de 25 $/mois Runway ML Transformation de texte en vidéo (Gen-2), transformation de vidéo en vidéo, fond vert IA, retouche, génération d'images et outils de collaboration Cinéastes, créateurs de contenu, éditeurs VFX et équipes marketing ayant besoin d'une création vidéo alimentée par l'IA Gratuit pour toujours ; forfaits payants à partir de 15 $/mois Lovable Création d'applications basées sur le chat, agent de codage IA autonome, éditeur d'interface utilisateur, déploiement en un clic et intégration IA multimodale Fondateurs non techniques, concepteurs de produits et équipes développant des applications full-stack avec l'IA Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 25 $/mois Descript Modification en cours de texte de vidéos/fichiers audio, Overdub (clonage vocal), Studio Sound, transcription automatique, suppression des mots de remplissage Podcasters, éditeurs vidéo, spécialistes du marketing et équipes collaborant sur du contenu multimédia Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 24 $/mois Grammarly Vérification grammaticale et orthographique, suggestions de clarté et de ton, vérificateur de plagiat, IA générative (GrammarlyGO), assistance multiplateforme Étudiants, professionnels, rédacteurs et équipes qui souhaitent garantir une communication claire et soignée Gratuit pour toujours ; forfaits payants à partir de 30 $/mois

Les meilleures alternatives à 1Min. AI

Examinons plus en détail les fonctionnalités et les capacités de chaque outil.

1. ClickUp (Idéal pour la gestion de projet centralisée et la création de contenu alimentés par l'IA)

Rédigez des articles de blog 10 fois plus rapidement avec ClickUp Brain

ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, est conçue pour les équipes et les particuliers qui souhaitent gérer des tâches, générer du contenu et collaborer, le tout grâce à l'IA depuis une seule plateforme. Avec ClickUp Brain, elle est devenue un hub de productivité qui exploite divers modèles d'IA pour aider les spécialistes du marketing, les créateurs de contenu, les développeurs et les entreprises à rationaliser leur travail quotidien.

ClickUp Brain vous aide à rédiger du contenu pour des blogs, des publications sur les réseaux sociaux, des e-mails marketing, etc. Grâce à cet outil, vous pouvez simplifier les textes longs, améliorer le flux des phrases, générer des plans et même réutiliser du contenu existant.

Créez instantanément des scripts de carrousel Instagram avec ClickUp Brain

Vous avez également accès à des fonctionnalités telles que le générateur d'images Tableau blanc, qui transforme vos idées écrites en visuels générés par l'IA sur un tableau blanc virtuel.

Transformez instantanément vos notes sur tableau blanc en tâches exploitables avec ClickUp Brain

Il vous suffit de saisir vos idées et votre forfait, et l'outil génère automatiquement un visuel structuré. Il vous aide à convertir des idées abstraites en diagrammes que vous pouvez glisser, déposer et modifier en temps réel.

Et avec ClickUp Clips, un outil d'enregistrement vidéo intégré, vous pouvez capturer votre écran ou votre webcam et le partager instantanément avec votre équipe pour une connexion en temps réel.

Partagez plus rapidement vos mises à jour en enregistrant votre écran avec ClickUp Clips

Les fonctionnalités d'IA de Clips transcrient automatiquement ce que vous dites. Vous pouvez convertir votre vidéo en notes consultables, en descriptions de tâches ou même en documentation. C'est parfait pour les mises à jour asynchrones, les tutoriels, les présentations rapides ou les sessions de feedback.

Transformez vos enregistrements d'écran en transcriptions consultables

En matière de collaboration, ClickUp Docs fait des merveilles. Vous pouvez créer de superbes documents structurés qui s'intègrent directement dans votre environnement de travail, parfaits pour les briefs, les procédures opératoires normalisées, les plans de campagne ou les wikis internes.

Modifiez des documents ensemble en temps réel grâce à la collaboration ClickUp Docs

Plusieurs collaborateurs peuvent modifier un document en temps réel, ajouter des commentaires, intégrer des tâches et même insérer des résumés générés par l'IA. Les documents sont entièrement partageables, leur version est contrôlée et ils peuvent être convertis en tâches exploitables en un seul clic.

ClickUp est également fourni avec un outil de prise de notes ClickUp AI qui se connecte à vos réunions Zoom, Teams ou dans l'application pour prendre automatiquement des notes. Il transcrit tout, résume les éléments d'action clés et les joint directement à vos tâches ou documents.

Capturez automatiquement les résumés de réunion avec ClickUp AI Notetaker

Ajoutez à cela les fonctionnalités d'automatisation de ClickUp, et vous pouvez automatiser les flux de travail récurrents tels que la mise à jour du statut des tâches, l'affectation des personnes, l'envoi de rappels ou même la génération de résumés de contenu, afin de pouvoir vous concentrer sur les tâches à fort impact.

Automatisez les tâches répétitives grâce à des flux de travail personnalisés dans ClickUp

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Organisez vos idées visuellement pour une meilleure planification : Mappez vos pensées, vos projets et vos flux de travail à l'aide Mappez vos pensées, vos projets et vos flux de travail à l'aide des cartes mentales ClickUp pour connecter des concepts et transformer vos idées en plans concrets

Gardez les discussions connectées à votre travail : Collaborez avec votre équipe à l'aide de Collaborez avec votre équipe à l'aide de ClickUp Chat , un outil de messagerie intégré qui regroupe les discussions, les mises à jour et les commentaires en un seul endroit

Personnalisez et gérez les tâches à votre façon : Gardez le contrôle sur vos livrables grâce Gardez le contrôle sur vos livrables grâce aux tâches ClickUp , qui offrent des vues flexibles (Liste, Tableau, Calendrier), des priorités, des dépendances et des dates d'échéance adaptées à votre flux de travail

Limites de ClickUp

La richesse des fonctionnalités peut nécessiter une période d'apprentissage pour les nouveaux utilisateurs

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Voici ce qu'un critique G2 a dit à propos de ClickUp :

J'utilise ClickUp depuis ses débuts, et j'ai été impressionné par son évolution vers une solution complète et puissante pour améliorer la productivité. Le déploiement continu de nouvelles fonctionnalités et mises à jour démontre l'engagement de l'équipe à améliorer l'expérience utilisateur. L'une des nouveautés les plus remarquables est l'outil d'IA, ClickUp Brain. Il a transformé ma façon de gérer les tâches et les projets en automatisant les processus routiniers et en fournissant des suggestions intelligentes, ce qui me fait gagner du temps et réduit mes efforts.

⚡ Archive de modèles : Vous en avez assez de chercher désespérément les comptes rendus de réunion ou les points clés manquants ? Ces modèles de notes de réunion vous permettent de consigner facilement les décisions, les actions à mener et les mises à jour, afin que votre équipe parte toujours avec une vision claire

2. ChatGPT (Idéal pour l'IA conversationnelle et la génération de contenu à la demande)

via ChatGPT

ChatGPT est un assistant IA populaire et gratuit disponible aujourd'hui, auquel font confiance des particuliers et des équipes pour tout, de la rédaction d'articles de blog et d'e-mails au débogage de code ou à la réponse à des questions complexes. Alimenté par le modèle GPT-4 d'OpenAI (dans le forfait Plus), il excelle dans la compréhension du contexte, l'adaptation à différents tons et la réponse naturelle aux invites de suivi.

Il prend également en charge les entrées d'images, les discussions vocales sur mobile et les intégrations avec des outils externes tels que les navigateurs et les bases de données. Vous pouvez l'utiliser pour trouver des idées, générer du contenu créatif, résoudre des problèmes techniques ou même automatiser des flux de travail simples.

Meilleures fonctionnalités de ChatGPT

Créez et partagez des GPT personnalisés via le GPT Store, adaptés à des tâches ou à des secteurs spécifiques

Connectez-vous à des outils tiers via des plugins pour extraire des données en direct, accéder à des applications ou effectuer des actions automatiquement

Suivez attentivement les instructions des utilisateurs et améliorez-vous au fil du temps grâce à des ajustements et à la mémoire contextuelle

Limites de ChatGPT

Il peut produire des réponses qui semblent fiables mais incorrectes (« hallucinations ») sur des sujets complexes ou de niche. Les utilisateurs doivent donc vérifier les résultats critiques

Tarifs ChatGPT

Gratuit Forever

Plus : 20 $/mois

Pro : 200 $/mois

Équipe : 25 $ par utilisateur/mois (facturé annuellement) ou 30 $ par utilisateur/mois (facturé mensuellement)

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur ChatGPT

G2 : 4,7/5 (plus de 700 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 150 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ChatGPT ?

Voici ce qu'un critique de G2 a dit à propos de ChatGPT :

La capacité de ChatGPT à répondre de manière claire et imaginative à une grande variété de requêtes est très attrayante. Il est utile pour tout, des discussions informelles à l'apprentissage et au brainstorming, car il s'adapte à un large intervalle de thèmes et de tons. Sa rapidité et sa capacité à présenter des concepts complexes dans un langage simple en font également un compagnon idéal pour rechercher de nouvelles informations ou répondre efficacement à des questions.

📚 À lire également : Exemples et cas d'utilisation de l'automatisation des flux de travail

3. Gemini (idéal pour l'IA multimodale avec une intégration approfondie de l'écosystème Google)

via Gemini

Gemini, développé par Google DeepMind, est un modèle d'IA de nouvelle génération conçu pour comprendre et générer simultanément du texte, des images, des vidéos et du son. Formé sur un large intervalle de sujets, Gemini a démontré des performances surhumaines lors de tests de référence académiques et professionnels. Il peut résoudre des problèmes mathématiques et physiques avancés, interpréter des textes juridiques ou médicaux complexes et fournir un raisonnement approfondi qui rivalise avec celui des humains.

Gemini s'intègre parfaitement à l'écosystème Google. Vous pouvez l'utiliser dans Gmail, Docs et Chrome, ou y accéder via Vertex AI de Google Cloud pour des applications plus avancées. Son assistant intégré peut vous aider à gérer les évènements de votre calendrier, rédiger des e-mails professionnels et même créer des réponses personnalisées dans Google Chat.

Les meilleures fonctionnalités de Gemini

Assistance visuelle en temps réel à l'aide de l'appareil photo de votre téléphone avec Gemini Live

Offre un mode de recherche approfondie pour analyser de longs documents et extraire des informations pertinentes

Comprend Imagen 4 et Veo 3 pour générer des images et des vidéos courtes de haute qualité avec audio

Limites de Gemini

La génération d'images de Gemini AI a été critiquée pour produire des représentations biaisées et historiquement inexactes qui ne correspondent pas à la réalité

Tarifs Gemini

Free Forever

Gemini Advanced (Google One IA Premium) : 19,99 $/mois (premier mois gratuit)

Gemini Advanced for Students : Gratuit jusqu'à la fin de l'année 2026 (comprend Gemini Advanced, NotebookLM Plus, Whisk et 2 To de stockage)

Évaluations et avis sur Gemini

G2 : 4,4/5 (plus de 170 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Gemini ?

Voici ce qu'un critique G2 a dit à propos de Gemini :

Il est très convivial. Lorsque je rédige un e-mail pour mes clients, il m'aide beaucoup à conserver un ton professionnel dans mes messages. En tant que professionnel de la sécurité, lorsque j'ai des doutes sur la détection de vulnérabilités, qu'elles soient intentionnelles ou non, Gemini m'aide beaucoup à déterminer s'il s'agit d'un problème ou non. Il est rapide et fiable dans le monde d'aujourd'hui.

⚡ Archive de modèles : Restez organisé et avancez dans votre travail grâce à ces modèles de listes de tâches. Ils vous aident à décomposer vos projets, à hiérarchiser les éléments à traiter et à suivre la progression

4. DALL-E (Idéal pour la génération d'images créatives et le prototypage de designs)

DALL·E by OpenAI est un outil avancé de génération d'images qui convertit des invites en langage naturel en visuels époustouflants et haute résolution. Il produit des résultats très détaillés avec des fonctionnalités faciales plus nettes, un rendu de texte amélioré et une grande variété de styles. Intégré de manière transparente à ChatGPT, vous pouvez décrire une idée d'image, demander à ChatGPT de créer l'invite parfaite et générer le visuel instantanément.

Il prend également en charge la retouche, vous permettant de modifier des parties spécifiques d'une image en décrivant ce qu'il faut remplacer. Vous pouvez générer des variations d'images existantes tout en conservant les éléments essentiels. Vous pouvez également modifier des images à l'aide de l'éditeur DALL·E, qui permet d'effectuer des ajustements précis tels que l'effacement et le remplacement de zones spécifiques directement dans l'interface. Grâce à l'amélioration continue du modèle, DALL·E offre une cohérence et un niveau de détail nettement supérieurs, même en utilisant les mêmes invites, instructions et paramètres que les versions précédentes.

Les meilleures fonctionnalités de DALL-E

Les images créées par DALL·E sont libres d'utilisation, vous pouvez les réimprimer, les vendre ou les commercialiser sans permission supplémentaire

Flexibilité en matière de style et de genre, des photos réalistes aux peintures à l'huile, en passant par les dessins animés et les rendus 3D, le tout basé sur vos invites et instructions

Filtres de sécurité pour bloquer les contenus nuisibles, inappropriés ou non autorisés, y compris les personnalités publiques par leur nom

Limites de DALL-E

La génération d'images est limitée à un format fixe de 1:1, et les utilisateurs sont souvent confrontés à des problèmes liés à l'apparition de texte indésirable dans les images

Tarifs DALL-E

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur DALL-E

G2 : 3,9/5 (plus de 30 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de DALL-E ?

Voici ce qu'un critique de G2 a dit à propos de DALL-E :

Le principal atout de DALL-E-2 réside dans sa capacité à générer des images à partir du langage naturel. Cet outil est capable de traduire le langage humain en commandes de génération d'images. J'apprécie également son interface utilisateur, son éditeur d'images et, bien sûr, le résultat obtenu.

5. Deep AI (Idéal pour une boîte à outils IA gratuite et polyvalente couvrant le texte, l'image et plus encore)

via Deep AI

Deep AI est une plateforme web gratuite qui offre une grande variété d'outils d'IA, allant de la génération d'images et de vidéos à la création de textes, en passant par la synthèse vocale et même la modélisation 3D. Tout est accessible depuis un seul tableau de bord et fonctionne avec un minimum de saisie.

Elle comprend également une suite robuste d'éditeurs de photos IA, offrant des outils tels que la suppression d'arrière-plan, la colorisation d'images en noir et blanc, l'amélioration de la résolution et l'agrandissement d'images pour les étendre au-delà de leurs bordures. Les créateurs de contenu peuvent explorer des outils d'écriture tels que Essay Writer et Humanizer, qui aident à générer ou à réécrire du contenu pour qu'il semble plus naturel.

Les meilleures fonctionnalités de Deep AI

Vous pouvez interagir avec ses chatbots et personnages IA intégrés, parfaits pour des jeux de rôle légers, du tutorat ou des questions-réponses informelles sans avoir besoin d'un compte OpenAI.

Grâce au chat vocal et à la synthèse vocale, vous pouvez générer des réponses audio et des voix off narrées à l'aide de voix générées par IA

3D Model Generator et AI Radio offrent des outils créatifs pour générer des ressources 3D de base et des récits interactifs sous forme de texte

Limites de l'IA profonde

DeepAI propose des configurations prédéfinies avec une flexibilité minimale, ce qui empêche les utilisateurs d'adapter les résultats à leurs besoins ou préférences spécifiques

Tarification Deep AI

Free Forever

Pro : 4,99 $/mois

Évaluations et avis approfondis sur l'IA

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Deep AI ?

Voici ce qu'un critique Reddit a dit à propos de Deep AI :

Le générateur d'images produit des photos 4K de haute qualité. Il offre plus de 150 options de style et d'arrière-plans. J'ai créé des portraits professionnels et des illustrations avec de bons résultats.

📚 À lire également : Meilleurs logiciels de reconnaissance vocale

6. Leonardo AI (Idéal pour l'art généré par IA, les ressources de jeux et la conception de concepts)

via Leonardo AI

Leonardo AI est une plateforme axée sur la créativité, conçue pour générer des visuels de haute qualité pour le développement de jeux, le concept art, les ressources UI et la conception de produits. Elle propose un intervalle de modèles spécialisés tels que Leonardo Creative et Anime XL, permettant aux utilisateurs d'associer des styles fantastiques, science-fiction et anime.

Le modèle propriétaire Phoenix excelle dans la précision des invites, des instructions et du rendu du texte dans les images, ce qui est idéal pour la signalisation, les maquettes et les éléments d'interface utilisateur. Avec Flow State, les créateurs peuvent diffuser en continu des variations à partir d'une seule invite, ce qui accélère la conceptualisation et l'itération créative. Il comprend également un générateur de PNG transparent pour les ressources prêtes à l'exportation telles que les caractères et les objets, et prend en charge l'animation vidéo de base grâce à son générateur de vidéos IA, permettant le morphing d'images et l'animation de concepts sans logiciel complexe.

Les meilleures fonctionnalités de Leonardo AI

Leonardo a présenté « Elements », des composants visuels réutilisables (tels que des caractères, des objets, des styles) qui peuvent être conservés d'une génération à l'autre pour une conception cohérente des ressources

Les utilisateurs peuvent télécharger des images de référence et utiliser ControlNet pour guider la génération d'images avec des dispositions, des poses ou des croquis raffinés

Omni Editing permet de retoucher et de repeindre en détail en sélectionnant n'importe quelle région et en décrivant les modifications visuelles à l'aide d'invites, d'instructions en langage naturel

Limites de Leonardo AI

Certains utilisateurs ont noté des anomalies occasionnelles, même avec Phoenix, les scènes complexes comportant plusieurs caractères peuvent encore produire des erreurs mineures ou nécessiter des retouches artistiques

Tarifs de Leonardo AI

Gratuit pour toujours

Apprentice : 10 $/mois

Artisan : 24 $/mois

Maestro : 48 $/mois

Enterprise : Contactez-nous pour obtenir les tarifs

Évaluations et avis sur Leonardo AI

G2 : 4,5/5 (plus de 20 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Leonardo AI ?

Voici ce qu'un critique de G2 a dit à propos de Leonardo AI :

Leonardo. Ai génère rapidement des ressources numériques, des images et des modèles 3D de haute qualité qui peuvent accélérer votre flux de travail. Les options de personnalisation sont flexibles, ce qui vous permet d'ajuster les résultats générés par l'IA à votre vision. Parfait pour les développeurs de jeux, les artistes et les designers qui souhaitent créer un contenu unique sans sacrifier la qualité. Et facile à utiliser pour ceux qui découvrent les outils d'IA.

🧠 Anecdote : en 2022, une image générée par IA à l'aide de Midjourney a remporté la première place du concours d'art numérique de la Colorado State Fair, déclenchant des débats sur le rôle de l'IA dans les champs créatifs.

7. Pictory (idéal pour transformer des scripts et des vidéos longues en vidéos courtes et partageables)

via Pictory

Pictory est un outil de réutilisation de contenu conçu pour les créateurs et les spécialistes du marketing qui souhaitent convertir du contenu long en vidéos courtes et personnalisées sans avoir à passer par une modification fastidieuse. Les outils gèrent tout, de l'extraction du contenu à la correspondance visuelle, ce qui en fait l'une des plateformes les plus conviviales pour la réutilisation de contenu à grande échelle.

Grâce à la fonctionnalité Script-to-Video, vous pouvez coller un script ou un article et générer instantanément une vidéo complète avec des séquences d'archives, de la musique et une narration IA. Vous pouvez également convertir des articles de blog en courtes vidéos en extrayant les points clés et en les associant à des visuels issus de l'énorme bibliothèque multimédia de Pictory, qui compte plus de 3 millions de clips vidéo et 15 000 morceaux de musique. Tout est géré dans le cloud, aucun téléchargement de logiciel n'est donc nécessaire.

Meilleures fonctionnalités de Pictory

Modifiez vos vidéos en modifiant le texte, par exemple en supprimant des phrases ou des mots de remplissage tels que « euh » et « hum » en un seul clic

La transcription IA ajoute instantanément des sous-titres, en particulier pour les contenus des réseaux sociaux où le son est souvent désactivé

Personnalisez vos vidéos avec votre logo, vos couleurs, vos polices de caractères et vos dispositions pour un rendu cohérent et soigné

Limites de Pictory

Pictory ne génère pas de présentateurs IA ni d'avatars synchronisés lisant votre script

Tarifs Pictory

Essai gratuit de 14 jours

Starter : 25 $/mois

Professionnel : 49 $/mois

Équipe : 119 $/mois

Entreprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Pictory

G2 : 4,7/5 (plus de 70 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 150 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Pictory ?

Voici ce qu'un critique G2 a dit à propos de Pictory :

J'utilise Pictory pour créer de courtes vidéos et c'est une expérience incroyable. C'est vraiment génial, car cela m'évite d'avoir à créer des vidéos manuellement. Je peux désormais utiliser la voix, des images et des vidéos pour créer un court métrage. Cela m'a beaucoup aidé à créer de courts tutoriels pour mon travail. Cela me fait gagner beaucoup de temps et augmente ma productivité.

📚 À lire également : Les meilleurs outils de transcription IA

8. Runway ML (Idéal pour la modification en cours de vidéos et la création de contenu génératif alimentés par l'IA)

via Runway ML

Runway ML est une plateforme de génération vidéo IA conçue pour les créateurs qui souhaitent produire du contenu cinématographique sans tournage traditionnel. À partir d'une simple invite textuelle, son modèle Gen-2 peut générer des clips vidéo courts et réalistes, idéaux pour le storyboarding, les visuels musicaux ou les séquences abstraites. Pour les créateurs travaillant avec des images réelles, Gen-1 permet de styliser des vidéos image par image à l'aide d'une invite ou d'une image de référence.

Il offre également un puissant outil IA Green Screen qui supprime automatiquement les arrière-plans des vidéos sans écran vert physique. Vous pouvez également utiliser son outil de retouche vidéo pour effacer les objets indésirables tels que les micros ou les logos et laisser l'IA remplir l'espace naturellement. Côté image, les modèles Stable Diffusion intégrés à Runway permettent de générer de nouveaux visuels à partir de texte, d'améliorer la qualité des photos floues ou même d'« effacer et remplacer » des éléments tels que des personnes ou des arrière-plans.

Les meilleures fonctionnalités de Runway ML

De nouveaux modèles tels que Gen-3 et Gen-4 (en cours) offrent des outils tels que l'interpolation d'images et l'étalonnage des couleurs par IA

Panneau de modification basé sur le cloud avec partage de projets, commentaires et contrôle des versions

Assistance pour les exportations MP4, GIF et PNG, et intégration à Adobe Premiere Pro via un plugin

Limites de Runway ML

Les utilisateurs ont signalé des problèmes de modification en cours dans les vidéos générées (par exemple, des sujets marchant vers l'arrière au lieu d'avancer)

Tarifs de Runway ML

Free Forever

Standard : 15 $/utilisateur/mois

Pro : 35 $/utilisateur/mois

Unlimited : 95 $/utilisateur/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Runway ML

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Runway ML ?

Voici ce qu'un critique de G2 a dit à propos de Runway ML :

RunwayML est l'un des meilleurs outils d'IA disponibles, il est très simple d'utilisation. J'apprécie particulièrement son outil d'image/texte-vidéo qui fonctionne comme une baguette magique. Il est très facile à intégrer dans mon flux de travail de modification vidéo. Je l'utilise fréquemment pour créer des séquences vidéo cinématographiques que je peux ensuite incorporer dans mon échéancier afin de créer des vidéos complètes très attrayantes que mes spectateurs adorent.

👀 Le saviez-vous ? Lorsque l'IA génère une légende pour une photo, ce sont en fait deux modèles qui travaillent ensemble : l'un voit l'image, l'autre écrit les mots. Vision + langage = magie !

9. Lovable (idéal pour le développement d'applications basées sur l'IA sans codage)

via Lovable

Lovable permet aux utilisateurs de créer des applications et des sites web complets grâce à une interface IA conversationnelle. Il suffit de décrire la fonctionnalité souhaitée, par exemple « Créer une application de liste de tâches avec connexion utilisateur », et l'agent IA génère le code nécessaire, conçoit l'interface utilisateur et configure automatiquement la base de données.

En coulisses, Lovable orchestre plusieurs modèles d'IA pour gérer divers aspects de la création d'applications, notamment la logique backend, la conception de l'interface utilisateur et la génération de contenu. Son agent IA autonome peut planifier, raisonner et déboguer de manière itérative. Lovable propose également un éditeur visuel pour la personnalisation de l'interface utilisateur, prend en charge l'intégration avec des services tels que Replicate et OpenAI pour des fonctionnalités avancées, et facilite la collaboration en temps réel entre les membres de l'équipe.

Les meilleures fonctionnalités

La gestion des rôles intégrée vous permet de définir les rôles et les permissions des utilisateurs pour des applications multi-utilisateurs sécurisées

La bibliothèque d'invites avec options de retour en arrière et de bifurcation facilite la gestion de la logique complexe des applications basées sur l'IA

Déploiement en un clic avec domaine personnalisé, SSL, installation de la base de données et restauration intégrée pour une publication sécurisée

Des limites appréciables

Les utilisateurs devront ajuster manuellement le code généré par l'IA afin de répondre à des exigences spécifiques

Tarifs attractifs

Free

Pro : 25 $/mois

Teams : 30 $/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sympathiques

G2 : 4,6/5 (plus de 30 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Lovable ?

Voici ce qu'un critique G2 a dit à propos de Lovable :

J'adore la façon dont Lovable. dev permet à des non-codeurs comme moi de créer des applications réelles et fonctionnelles sans écrire une seule ligne de code. L'interface conviviale est très intuitive, et les intégrations intégrées avec l'IA, Supabase et les options de domaine personnalisées permettent de créer facilement quelque chose de puissant, comme mon idée de chatbot SaaS, en quelques jours seulement.

📚 À lire également : Les meilleures applications et outils d'IA pour prendre des notes

10. Descript (idéal pour la modification en cours de podcasts et de vidéos à l'aide de l'IA via du texte)

via Descript

Descript est une plateforme alimentée par l'IA utilisée par les créateurs de contenu pour produire du contenu vidéo et audio. Au lieu de l'édition traditionnelle par échéancier, elle offre une approche basée sur des scripts : tapez, réorganisez et affinez comme si vous modifiez un document. Que vous dirigiez votre coéditeur IA ou que vous travailliez de manière pratique, Descript combine des commandes intuitives et des fonctionnalités puissantes.

Les meilleures fonctionnalités de Descript

Éditeur visuel avec échéancier et canevas pour ajouter des légendes, des titres, des barres de progression et des éléments à l'écran

Sa nature basée sur le cloud facilite la collaboration en temps réel, permettant à plusieurs utilisateurs de travailler simultanément sur le même projet

Transcription de qualité studio avec une grande précision et une détection automatique des locuteurs

Limites de Descript

Les utilisateurs ont noté que lorsque l'on travaille avec des enregistrements très longs ou de nombreuses pistes, Descript peut devenir lent

Tarifs Descript

Free

Amateur : 24 $ par personne et par mois

Créateur : 35 $ par personne et par mois

Business : 65 $ par personne et par mois

Entreprise : Personnalisé

Évaluations et avis sur Descript

G2 : 4,6/5 (plus de 700 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 150 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Descript ?

Voici ce qu'un critique de G2 a dit à propos de Descript :

Descript permet aux créateurs de contenu d'organiser et de créer plus facilement des médias sans avoir à apprendre et acquérir de nouvelles compétences. En simplifiant le processus de création et de modification en cours du contenu, il permet à de nombreux créateurs et entrepreneurs de se lancer et de l'utiliser régulièrement. J'apprécie le fait qu'il me permette d'unifier mes clips et mes enregistrements, de les modifier comme je le ferais pour un document et d'ajouter facilement des effets.

📚 À lire également : Enregistreur d'écran gratuit sans filigrane

11. Grammarly (idéal pour l'écriture assistée par IA et le perfectionnement grammatical)

via Grammarly

Grammarly est un assistant de rédaction IA qui aide les utilisateurs à produire un contenu clair et sans erreur sur diverses plateformes. Ses fonctionnalités principales comprennent la vérification en temps réel de la grammaire, de l'orthographe et de la ponctuation. Au-delà des corrections de base, il propose également des suggestions de style et de clarté pour améliorer la qualité globale de votre texte.

Pour les utilisateurs à la recherche de fonctionnalités avancées, Grammarly Premium comprend un vérificateur de plagiat qui analyse votre texte par rapport à des milliards de pages web et d'articles universitaires, garantissant ainsi son originalité. Récemment lancé, GrammarlyGO utilise l'IA générative pour faciliter la création de contenu, en proposant des suggestions de reformulation et une aide à la rédaction basées sur les invites de l'utilisateur.

Les meilleures fonctionnalités de Grammarly

La fonctionnalité de détection du ton vous donne des informations sur la façon dont votre message peut être perçu, ce qui vous permet d'ajuster votre message en fonction du public visé

Les utilisateurs peuvent ajouter des termes ou des noms spécialisés afin d'éviter qu'ils ne soient signalés comme des erreurs

Grammarly fonctionne sur différentes plateformes, notamment les navigateurs Web, Microsoft Office et les appareils mobiles, offrant une aide à la rédaction cohérente

Limites de Grammarly

Les suggestions de Grammarly, bien que souvent utiles, ne sont pas infaillibles ; il peut parfois suggérer une modification qui altère le sens ou qui est discutable sur le plan stylistique

Tarifs Grammarly

Free Forever

Pro : 30 $/membre/mois

Entreprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Grammarly

G2 : 4,7/5 (plus de 11 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 7 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Grammarly ?

Voici ce qu'un critique G2 a dit à propos de Grammarly :

Grammarly m'aide vraiment à réduire les erreurs courantes qui peuvent survenir lorsque je tape trop vite ou que j'essaie de travailler trop rapidement. J'apprécie beaucoup la fonctionnalité IA qui s'adapte rapidement à mon ton et me donne des suggestions utiles pour améliorer la qualité de mon travail.

⚡ Archive de modèles : Vous souhaitez écrire plus rapidement sans repartir de zéro à chaque fois ? Ces modèles de rédaction de contenu vous aident à structurer vos articles, à rédiger des textes attrayants et à rester cohérent, que vous écriviez des blogs, des e-mails ou des pages d'accueil

Pourquoi choisir les alternatives à 1min. AI ?

1min. AI est une application IA tout-en-un qui combine plusieurs modèles IA pour des tâches telles que la rédaction de contenu, la modification d'images, la création de vidéos et le traitement de données.

Mais même si les utilisateurs apprécient grandement sa commodité, il existe encore quelques points faibles qui pourraient vous inciter à rechercher des alternatives à 1min. AI 👇

Le système de crédits semble trompeur : les tâches telles que la génération de vidéos de haute qualité ou l'utilisation de certains modèles GPT consomment rapidement un grand nombre de crédits, ce qui rend la promesse d'une « durée de vie illimitée » trompeuse

Personnalisation limitée des résultats : les utilisateurs ont noté que, bien que 1min. AI fournisse des résultats corrects, le manque d'options de réglage fin rend difficile l'adaptation du contenu à un ton ou à des exigences techniques spécifiques

Les outils liés aux fichiers et aux vidéos sont peu pratiques : L'outil d'intégration de fichiers ne dispose pas de fonctionnalités UX de base telles que le glisser-déposer. Vous devez télécharger les fichiers manuellement, les référencer via des invites, et si le système plante (ce qui arrive, selon les utilisateurs), votre travail peut être perdu

Interface utilisateur trop simplifiée : certains utilisateurs ont trouvé la disposition de la plateforme trop « ludique » ou « enfantine », ce qui, bien que convivial pour les débutants, manque du raffinement et du sérieux attendus d'un outil destiné aux entreprises

Incohérences occasionnelles dans les résultats : certaines réponses nécessitent une modification manuelle ou une nouvelle exécution pour répondre aux attentes, en particulier dans les cas d'utilisation technique ou créative

Non adapté aux développeurs : bien qu'il s'agisse d'une application IA tout-en-un, elle ne dispose pas des fonctionnalités nécessaires pour prendre en charge le codage, l'automatisation ou les flux de travail à forte composante technique

Problèmes de performances avec les fichiers volumineux : la transcription de fichiers audio ou le traitement de fichiers audio volumineux peut entraîner un ralentissement du traitement et des ralentissements occasionnels du système, ce qui affecte la productivité des utilisateurs qui traitent de nombreux enregistrements

Problèmes de traduction dans les langues autres que l'anglais : l'outil de traduction n'est pas cohérent dans toutes les langues. L'interface en portugais et dans d'autres langues non anglaises contient encore des termes confus et des traductions partielles

💡 Fait amusant : en moyenne, les spectateurs décident de continuer à regarder une vidéo dans les 3 premières secondes. Le bon outil vidéo d'IA vous aide à tirer le meilleur parti de ces quelques secondes.

Simplifiez votre flux de travail, passez à ClickUp dès aujourd'hui

Si 1min. AI ne répond pas à toutes vos attentes, des outils tels que ChatGPT, Pictory, Descript et d'autres offrent des solutions plus personnalisées et flexibles. Qu'il s'agisse de créer du contenu, de modifier des vidéos, de générer des images ou de créer des applications complètes, il existe une plateforme qui s'adapte mieux à votre flux de travail.

Mais lorsqu'il s'agit de faire tout cela en un seul endroit, ClickUp est en tête du peloton. Il ne s'agit pas seulement d'un assistant de rédaction IA, mais d'une suite complète de productivité. Des documents et tableaux blancs au suivi des projets et à la collaboration en temps réel, tout est conçu pour fonctionner ensemble.

