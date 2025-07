Modèles gratuits de fiches de personnages pour les écrivains, les jeux de rôle et les concepteurs de jeux

Vous avez l'étincelle : un monde vivant, un personnage prêt à prendre vie. Vous ouvrez votre ordinateur portable, sirotez votre latte hors de prix, et... rien. 💭

Vous vous posez maintenant les questions suivantes : Quelle est leur main dominante ? Ont-ils grandi dans un environnement bilingue ? Pourquoi détestent-ils leur patron ?

La création de personnages est une source d'inspiration, mais c'est aussi un travail. 💪

Un excellent modèle de fiche de personnage transforme des idées éparses en une évolution structurée. Que vous écriviez un roman ou créiez une campagne de jeu de rôle, ces modèles vous aident à rendre vos personnages cohérents et inoubliables. ✍️

Que sont les modèles de fiche de personnage ?

Un modèle de fiche de personnage est un document structuré permettant d'enregistrer et d'organiser des informations sur un personnage fictif. 📝

Il comprend généralement des champs pour les informations de base telles que le nom, l'âge, la couleur des yeux, la couleur de la peau, le type de silhouette, la main dominante, ainsi que des informations plus approfondies telles que les traits de personnalité, les conflits internes, les conflits externes, les motivations, la langue, le contexte familial et les évènements marquants.

Les écrivains, les joueurs de jeux de rôle et les développeurs de jeux utilisent ces modèles pour assurer la cohérence des personnages d'une scène à l'autre, d'une campagne à l'autre ou d'un arc narratif à l'autre.

Ils permettent de suivre les changements, les relations et les éléments essentiels tels que les secrets, les faiblesses et les rêves. Certains incluent également des capacités ou des pouvoirs, en particulier pour les paramètres de science-fiction ou de fantasy.

Qu'ils soient numériques ou imprimables, les modèles de fiches de personnages structurent la création des personnages et réduisent le besoin de se référer constamment à d'anciennes notes ou de revenir en arrière dans les pages.

🧐 Le saviez-vous ? Tolkien a créé des langues entières avant de terminer l'écriture du Seigneur des anneaux. C'est ce qu'on appelle la création d'univers et l'élaboration de personnages à un tout autre niveau.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de fiche de personnage ?

Un bon modèle de fiche de personnage comprend tous les champs essentiels nécessaires pour construire et suivre la vie, l'apparence et le développement d'un personnage sans oublier aucun détail. 🧠

Voici quelques-unes des fonctionnalités clés :

Nom complet, âge, date de naissance

Couleur des yeux, couleur des cheveux, couleur de peau, type de silhouette, poids, main dominante

Traits de personnalité, forces, faiblesses, peurs, conflits internes et conflits externes

Contexte : famille, amis, ennemis, enfance, ville natale, éducation

Langue(s) parlée(s) ou connue(s)

Emploi de rêve, objectifs, motivations, système de croyances, habitudes

Les évènements clés, les relations et les souvenirs qui ont formé le caractère

Histoires d'amour, rivalités ou conflits non résolus

Décrivez leurs modes d'expression, leur langage corporel et leurs caractéristiques uniques

Inventaire, compétences, pouvoirs ou magie (pour les personnages de jeux de rôle ou de science-fiction)

Notes sur la façon dont les autres personnages les affichent ou sont affectés par eux

Sections pour d'autres notes, secrets et arcs narratifs

Échéancier ou apparitions par chapitre (pour les écrivains)

Disposition modifiable ou imprimable pour une flexibilité optimale sur tous les supports

🎉 Anecdote amusante : Pixar utilise une règle appelée « Chaque personnage croit qu'il est le héros. » Même le méchant. 😈

14 modèles de fiches de personnages à connaître absolument

Chaque fois que vous créez un personnage, il n'y a aucune raison de réinventer la roue.

💡 Conseil de pro : Ajoutez une section « Secrets » à votre modèle. Les personnages qui ont des secrets sont toujours plus intéressants.

Grâce à cette astuce, et à bien d'autres à venir, plongez dans les meilleurs modèles de fiches de personnages pour vous aider à donner vie à vos personnages fictifs. 🎭

1. Modèle de planification de livre ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Planifiez, suivez et écrivez plus intelligemment avec le modèle de planification de livre ClickUp

Le modèle de planification de livre ClickUp est conçu pour les écrivains qui souhaitent contrôler entièrement leur projet sans jongler entre cinq applications différentes. Au lieu de vous fier à des notes autocollantes et à des documents désorganisés, ce modèle vous permet de mapper les personnages, les chapitres, les échéanciers et les intrigues en un seul endroit.

Il est particulièrement adapté à la planification de longs formats, comme les romans en plusieurs actes ou les séries, où vous jonglez avec les échéanciers, les arcs narratifs et les étapes de publication.

La détection de collaboration ClickUp rend le processus fluide, que vous co-écriviez un roman ou travailliez avec un éditeur. Grâce à la modification en temps réel, à la synchronisation instantanée entre les appareils et aux indicateurs de saisie en direct, tout le monde reste informé sans manquer aucune mise à jour ni se tromper.

Les commentaires, les modifications de tâches et les modifications de documents apparaissent instantanément, ce qui facilite le brainstorming, la révision et l'avancement de votre projet dans un espace partagé. En fonction de votre flux de travail, vous pouvez activer/désactiver les affichages suivants : chapitres, détails des personnages ou échéancier complet de votre écriture.

✍️ Pourquoi les écrivains l'adorent

Organisez vos tâches à l'aide de statuts tels que Pré-écriture, Modification en cours, Révision et Publication

Créez des champs personnalisés pour les éléments de l'intrigue, les personnages, les emplacements et les chapitres

Basculez entre 7 affichages, notamment Priorité, Détails du roman et Processus d'écriture

Suivez la progression en temps réel et collaborez avec des éditeurs ou des coauteurs

🔑 Idéal pour : les écrivains qui développent des romans complets et qui ont besoin de suivre la progression de l'histoire, le développement des personnages et plusieurs intrigues à la fois.

2. Modèle de plan de scénario ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Structurez l'ensemble de votre arc narratif avec le modèle de plan de scénario ClickUp

Le modèle de plan de scénario de ClickUp est conçu pour les écrivains qui veulent clarifier leurs idées avant de valider leurs mots sur la page. Cette installation sous forme de liste vous permet de disposer chaque scène, de suivre l'évolution des personnages et de contrôler le rythme sur plusieurs actes ou échéanciers. Ce modèle est idéal pour les écrivains qui pensent en rythmes et ont besoin de voir la structure de l'histoire avant d'ajouter les dialogues ou les descriptions.

ClickUp Docs alimente ce modèle en arrière-plan. Vous disposez d'un espace propre pour rédiger des scènes, créer des pages imbriquées pour différents arcs ou personnages, organiser vos recherches ou générer des plans en un seul endroit.

La collaboration en temps réel et l'attribution des tâches vous permettent d'écrire et de gérer le flux de travail sans perdre le rythme. De plus, l'historique des versions intégré vous permet de suivre chaque modification, de revenir à des versions antérieures et d'expérimenter librement sans perdre votre travail original.

✍️ Pourquoi les écrivains l'adorent

Attribuez des statuts tels que « En cours de rédaction », « Modification en cours », « Révision », « Relecture » et « Achevé »

Divisez votre histoire en chapitres ou en actes à l'aide de cartes de tâches glissables

Créez des sections dédiées aux actes, aux chapitres ou aux échéanciers

Liez les notes sur les personnages, les paramètres et les intrigues secondaires à l'intérieur de chaque scène

🔑 Idéal pour : les écrivains qui souhaitent se concentrer uniquement sur la structure (intrigue, rebondissements, rythme) sans avoir à gérer l'ensemble du flux de travail lié à la publication.

💡 Conseil de pro : Utilisez la « méthode de l'iceberg ». Seuls 10 % des détails de votre personnage doivent apparaître dans l'histoire. Mais vous devez connaître les 90 % restants.

3. Modèle de storyboard ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Visualisez les scènes et les flux grâce au modèle de storyboard ClickUp

Le modèle de storyboard ClickUp est un tableau blanc prêt à l'emploi qui vous offre une vue d'ensemble de votre projet. Il est parfait pour les penseurs visuels qui préfèrent voir les relations entre les scènes plutôt que de lire le texte de manière linéaire.

Que vous construisiez une séquence cinématographique, l'intrigue d'un jeu vidéo ou le plan visuel d'un roman chapitré, ce modèle vous permet d'esquisser les moments forts, les transitions et le rythme de votre histoire dans un seul espace visuel. Il s'agit moins de gérer des tâches que d'avoir une vue d'ensemble.

À propos des modèles ClickUp, un utilisateur déclare :

Pour moi, le plus grand changement apporté par ClickUp a été les modèles personnalisables et la possibilité d'assurer la cohérence de toutes nos propriétés dans toutes les régions, afin que l'expérience client soit la même quel que soit l'emplacement Convene où ils se rendent.

✍️ Pourquoi les écrivains l'adorent

Avec ce modèle de storyboard, vous pouvez :

Disposez les scènes ou séquences clés à l'aide d'une grille visuelle

Glissez-déposez les éléments de l'histoire au fur et à mesure qu'ils évoluent

Collaborez en direct avec d'autres créateurs pour planifier les dialogues, les actions ou les visuels

Liez les ressources ou les notes d'assistance directement aux cartes du storyboard

🔑 Idéal pour : les développeurs de jeux, les cinéastes et les scénaristes qui esquissent d'abord et écrivent ensuite, particulièrement utile pour mapper des intrigues non linéaires ou des scènes riches en dialogues.

🧐 Le saviez-vous ? Le dialogue est l'un des moyens les plus efficaces pour révéler un thème sans le formuler explicitement.

4. Modèle de planification d'histoire ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Structurez les personnages, les scènes et les paramètres avec le modèle de planification d'histoire ClickUp

Le modèle de planification d'histoire ClickUp est conçu pour les écrivains qui souhaitent regrouper tous les éléments de leur histoire au même endroit, des traits de caractère et des paramètres aux découpages de scènes et aux fils de l'intrigue. Contrairement aux plans rigides, ce modèle s'adapte à l'évolution des récits et aux brouillons intermédiaires désordonnés.

Contrairement aux plans de base, ce modèle de style dossier vous permet de développer vos idées au fur et à mesure qu'elles évoluent. Avec 30 statuts uniques, il reflète chaque étape de votre processus créatif.

Débloquez des histoires plus intelligentes : créez des personnages complexes en quelques secondes avec ClickUp Brain

Avec ClickUp Brain, vous ne vous contentez pas de planifier plus intelligemment, vous écrivez plus intelligemment. La couche IA vous aide à générer du contenu, à résumer les arcs narratifs des personnages et à automatiser les mises à jour de statut dans toutes vos scènes. Posez-lui des questions sur votre histoire, développez de nouvelles idées et regardez les tâches se former en temps réel, sans changer d'outil ni perdre votre concentration.

✍️ Pourquoi les écrivains l'adorent

Créez des profils détaillés pour chaque personnage, y compris son âge, son parcours, sa famille et ses défauts

Créez des cartes de scène et étiquetez-les par chapitre ou par acte

Suivez le développement de l'histoire grâce à plusieurs statuts de flux de travail

Ajoutez des notes sur les relations, les motivations et les intrigues non résolues

🔑 Idéal pour : les écrivains qui jonglent entre plusieurs points de vue, intrigues secondaires et arcs narratifs dynamiques et qui ont besoin d'un système structuré pour gérer l'évolution des brouillons, les conflits internes et les intrigues à plusieurs niveaux.

💡Conseil de pro : utilisez l'IA pour réécrire le milieu du script, pas pour le démarrage à froid. L'IA fonctionne mieux lorsque vous avez déjà esquissé une scène de base.

5. Modèle de document de conception de jeu ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Créez votre prochain jeu à succès, du concept au lancement, grâce au modèle de document de conception de jeu ClickUp

Le modèle de document de conception de jeu ClickUp fait office de hub complet pour le développement. Il est conçu pour les équipes qui créent tout, des jeux de tir de science-fiction aux simulations agricoles conviviales.

Vous pouvez définir les mécanismes du jeu, esquisser l'univers de vos personnages, mapper les arcs narratifs et gérer vos flux de travail. Plus besoin de fouiller dans vos e-mails, vos fichiers ou vos notes papier. Tout est en direct, lié et partageable.

✍️ Pourquoi les écrivains l'adorent

Planifiez les fonctionnalités du gameplay, les systèmes de personnages et la progression des niveaux

Décomposez les mécanismes et les commandes de base en tâches

Documentez des ressources telles que l'audio, l'interface utilisateur et la conception de l'environnement

Utilisez des documents collaboratifs et des tableaux blancs pour que toute l'équipe reste sur la même longueur d'onde

🔑 Idéal pour : les développeurs de jeux qui souhaitent créer une feuille de route détaillée pour le gameplay et les éléments narratifs tout en assurant le suivi en temps réel de chaque étape du processus.

➡️ En savoir plus : Des invites, des instructions pour transformer votre processus créatif au travail

6. Modèle de proposition de livre ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Rédigez, organisez et soumettez des présentations exceptionnelles grâce au modèle de proposition de livre ClickUp

Le modèle de proposition de livre ClickUp est votre outil incontournable pour créer une présentation professionnelle qui ne manque aucun point. Gérez l'ensemble de votre proposition en un seul endroit, sans avoir à jongler entre plusieurs documents ou versions.

Il comprend un espace pour le concept, l'intrigue, des échantillons de chapitres, une analyse des personnages et le suivi des envois.

✍️ Pourquoi les écrivains l'adorent

Configurez des sections pour le synopsis, des échantillons de chapitres et un aperçu du marché

Suivez les jalons tels que les dates d'envoi et les réponses des éditeurs

Ajoutez des champs personnalisés pour le nombre de mots, le genre et les segments d'audience

Collaborez sur des brouillons grâce à la modification en cours et aux mises à jour de statut

🔑 Idéal pour : les écrivains qui se préparent à présenter leur projet à des éditeurs et qui souhaitent mettre en forme de manière claire et organisée leur idée de livre, leurs personnages et leur style narratif de manière professionnelle.

💡Conseil de pro : Essayez le « test tiers ». Écrivez une scène dans laquelle un autre personnage décrit le personnage principal dans son dos. Cela vous oblige à réfléchir à la façon dont votre personnage se présente, et pas seulement à ce qu'il est à l'intérieur.

7. Modèle de fiche de personnage Notion par Skylar

via Notion

Le modèle de fiche de personnage de Skylar sur Notion est conçu pour être simple et flexible. Il est parfait pour les projets personnels où vous devez tout noter, de la couleur des yeux aux conflits internes, dans un format clair et modifiable.

Il s'agit d'un document soigneusement conçu dans lequel vous pouvez lister des détails tels que l'âge, la langue, les défauts, les relations et modifier des sections au fur et à mesure que votre personnage évolue.

✍️ Pourquoi les écrivains l'adorent

Remplissez les champs clés tels que l'apparence, la personnalité et l'histoire du personnage

Personnalisez les sections en fonction du genre ou de l'univers de votre histoire

Assurez la cohérence des dialogues, des motivations et des descriptions physiques

Modifiez directement dans Notion sans vous soucier de la mise en forme

🔑 Idéal pour : les écrivains et les amateurs qui souhaitent disposer d'une fiche de personnage minimaliste et modifiable pour créer des personnages avec clarté et rapidité, en particulier pour la fiction, les fanfictions et les récits personnels.

💡Conseil de pro : utilisez les champs personnalisés pour étiqueter les tâches en fonction de l'énergie mentale requise. La plupart des applications de productivité vous permettent de créer des libellés ou des étiquettes personnalisés, que vous pouvez utiliser pour regrouper les travaux par niveau de concentration.

8. Fiche de compréhension Twinkl sur l'enquête de personnages

via Twinkl

La fiche de travail « Character Investigation Comprehension » (Compréhension de l'enquête sur les personnages) de Twinkl est conçue pour une utilisation en classe, mais fonctionne étonnamment bien pour les écrivains et les développeurs de jeux.

Il permet de décomposer les traits de caractère, les motivations et les conflits externes dans un format structuré et pédagogique. C'est l'outil idéal pour créer des personnages à partir de zéro ou retravailler ceux qui existent déjà. Il est particulièrement utile lors des réécritures, lorsque vous devez tester la cohérence de vos personnages.

L'accent est mis sur la compréhension du comportement, ce qui en fait un outil solide pour mapper la façon dont un personnage pourrait réagir dans différentes scènes ou relations.

✍️ Pourquoi les écrivains l'adorent

Analysez comment un personnage réagit à des évènements clés

Identifiez les défauts, les forces et les changements d'attitude

Entraînez-vous à résumer clairement l'évolution des personnages

Encouragez une réflexion plus approfondie sur les relations et les décisions

🔑 Idéal pour : les écrivains qui souhaitent affiner leur capacité à analyser et à décrire des personnages, et les enseignants qui souhaitent enseigner la compréhension narrative à l'aide de fiches structurées.

➡️ En savoir plus : Meilleur logiciel pour écrire un livre

9. Twinkl Character Description Word Mat

via Twinkl

Le Character Description Word Mat de Twinkl est une référence visuelle riche en vocabulaire descriptif, organisée par fonctionnalités telles que les cheveux, le visage, le corps, la voix, les vêtements et les mouvements.

Il ne s'agit pas d'un modèle à remplir, mais d'un outil conçu pour aider les écrivains (et les étudiants) à aller au-delà des descriptions génériques et à ajouter de la profondeur à leurs descriptions de personnages. Il est pratique pour élargir votre choix de mots lors de la création ou de la révision de personnages. Cet outil de révision, déguisé en générateur de vocabulaire, est parfait pour éliminer les clichés et renforcer les descriptions sensorielles.

✍️ Pourquoi les écrivains l'adorent

Trouvez des adjectifs forts et variés pour éviter les phrases répétitives

Utilisez des banques de mots ciblées pour les traits physiques et les comportements

Imprimez-le pour le consulter facilement ou affichez-le numériquement pendant vos sessions d'écriture

Encouragez des traits de caractère et des actions plus spécifiques et riches en sensations

🔑 Idéal pour : les écrivains, les enseignants ou les étudiants qui souhaitent rendre leurs descriptions de personnages plus détaillées et expressives sans trop en dire ni répéter les mêmes mots.

🧐 Le saviez-vous ? Les objets et les motifs récurrents peuvent renforcer à la fois le caractère et le thème. Lorsqu'ils sont liés au parcours émotionnel d'un personnage, une montre cassée, un héritage familial ou une porte verrouillée peuvent discrètement renforcer des messages narratifs plus profonds.

10. Exemples de descriptions de personnages Twinkl — Cadres d'écriture

via Twinkl

Les exemples de description de personnages — Cadres d'écriture de Twinkl sont des guides structurés comprenant des exemples de descriptions qui expliquent comment rédiger des profils de personnages efficaces.

Avec des personnages illustrés et des échantillons riches en adjectifs, ces cadres vous montrent comment décrire efficacement l'apparence, les émotions et le comportement. Utilisez-les lorsque vous vous sentez bloqué, pour reformuler les détails des personnages pendant les modifications en cours. Ils vous aideront à créer un rythme et à clarifier votre texte.

✍️ Pourquoi les écrivains l'adorent

Consultez des passages échantillons pour vous inspirer et écrire des personnages forts

Utilisez des invites visuelles pour réfléchir aux traits physiques et émotionnels

Entraînez-vous à décrire des personnages à travers leur ton et leurs expressions

Affinez votre écriture en vous concentrant sur les défauts, les émotions et les indices subtils

🔑 Idéal pour : les enseignants et les écrivains débutants qui souhaitent étudier des techniques efficaces de création de personnages tout en développant leurs descriptions à partir d'exemples guidés.

💡 Conseil de pro : Chaque arc narratif significatif commence par une blessure psychologique. Leur objectif externe n'est qu'une couverture. Trouvez cette blessure, et chaque choix, chaque défaut et chaque transformation prendront tout leur sens.

11. Modèle de fiche de développement de personnage Squibler

via Squibler

Le modèle de fiche de développement de personnage de Squibler est conçu pour les écrivains sérieux qui travaillent sur des romans, des scénarios ou des récits épisodiques et qui ont besoin de documenter tout ce qui concerne leurs personnages.

Tout y est, de la main dominante et la couleur des yeux aux traumatismes, vices, composition narrative et même les plats préférés.

✍️ Pourquoi les écrivains l'adorent

Suivez en détail les informations personnelles, les traits physiques et les antécédents familiaux

Explorez leurs habitudes, leurs rêves, leurs traumatismes passés et leurs conflits internes récurrents

Enregistrez les relations, les ennemis et les influences clés

Organisez les arcs narratifs et les changements de comportement des personnages tout au long de l'histoire

🔑 Idéal pour : les romanciers, scénaristes et auteurs de récits longs qui créent des personnages complexes et évolutifs, en particulier lorsqu'ils travaillent dans des genres tels que la science-fiction, le drame ou la fantasy.

💡Conseil de pro : Explorez des formats inconnus et différents types d'écriture pour affiner vos compétences de base. Si vous écrivez des romans, essayez-vous au scénario. Si vous aimez la poésie, essayez la rédaction publicitaire.

12. Modèle de fiche de personnage Genially

via Genially

Le modèle de fiche de personnage de Genially est une présentation animée et entièrement interactive pour la narration numérique et la création de personnages axés sur les jeux.

Ajoutez des visuels, des clips vidéo, des fichiers audio et des éléments de conception pour personnaliser une fiche dynamique qui peut être consultée en ligne ou téléchargée dans plusieurs formats. C'est l'outil qui rend vos personnages aussi cool qu'ils le sont.

✍️ Pourquoi les écrivains l'adorent

Ajoutez des avatars animés et des captures d'écran du gameplay

Mettez en avant les statistiques, les pouvoirs et les réalisations dans le jeu

Incluez des éléments multimédias tels que des extraits audio ou des aperçus de cinématiques

Publiez et partagez votre fiche avec les communautés de joueurs

🔑 Idéal pour : les développeurs de jeux, les streamers ou les joueurs qui souhaitent présenter la biographie et les statistiques de leurs personnages dans un format interactif et visuellement riche pour la narration en ligne, les portfolios ou les pages de fans.

💡Conseil de pro : Les lecteurs s'attachent aux personnages qui leur semblent réels, et les gens sont des contradictions ambulantes. Construisez vos personnages autour de contradictions. Créez une tension au sein du personnage, pas seulement dans l'intrigue.

13. Modèle de personnage de dessin animé Freepik

via Freepik

Le modèle de personnage de dessin animé de Freepik aide les créateurs à créer des personnages animés pour le motion design, les storyboards ou les jeux numériques. Ce modèle comprend des graphiques vectoriels redimensionnables (AI, EPS, SVG) mettant en scène des personnages en pied avec des expressions faciales, des postures et des émotions interchangeables.

Idéal pour créer un look cohérent dans toutes les scènes visuelles ou générer plusieurs poses pour les sprites de votre projet.

✍️ Pourquoi les écrivains l'adorent

Personnalisez les poses, les tenues et les fonctionnalités faciales des personnages

Créez des feuilles de sprites pour le développement de jeux ou des animations graphiques

Créez des illustrations de personnages statiques avec une profondeur émotionnelle

Exportez vos fichiers dans plusieurs formats, tels que JPG, SVG et EPS, pour les utiliser sur différentes plateformes

🔑 Idéal pour : les animateurs, les concepteurs de jeux et les conteurs qui recherchent une base flexible et modifiable pour créer et présenter des personnages visuellement expressifs pour leurs projets numériques.

🧐 Le saviez-vous ? Les écrivains utilisent des idées fausses internes, comme le sentiment de ne pas mériter l'amour ou la peur de l'échec, pour susciter la transformation. Briser ces croyances permet non seulement d'approfondir le caractère.

14. Modèle de profil de personnage Reedsy

via Reedsy

Le modèle de profil de personnage de Reedsy est structuré pour vous aider à examiner l'apparence, l'histoire et les motivations profondes d'un personnage. Partant du principe que les gens ont plusieurs couches (la peau, la chair et le cœur), ce modèle explore l'histoire et les motivations profondes de votre personnage.

Vous ne vous contentez pas de décrire la couleur des yeux et la voix de vos personnages, vous explorez également leurs motivations, leurs relations et leurs objectifs dans la vie.

✍️ Pourquoi les écrivains l'adorent

Développez vos personnages à partir de traits physiques jusqu'à une psychologie approfondie

Réfléchissez aux conflits internes, aux évènements marquants et aux forfaits

Précisez leur façon de parler, d'agir et de penser aux autres

Suivez les émotions, les peurs et les comportements de vos personnages

🔑 Idéal pour : les auteurs et scénaristes qui souhaitent comprendre leurs personnages de fond en comble, en particulier ceux qui travaillent avec des arcs narratifs nécessitant une profondeur émotionnelle et une transformation à long terme.

➡️ En savoir plus : Les meilleurs podcasts d'écriture pour stimuler la créativité

De la première ébauche à l'arc final, créez de meilleurs personnages avec ClickUp

Les modèles ne vous font pas seulement gagner du temps, ils rendent vos personnages plus réels. 🔍

Que vous soyez en train de rédiger le casting de votre roman, de donner forme à des PNJ pour un nouveau jeu de rôle ou de planifier des scènes axées sur les dialogues pour votre jeu, une fiche de personnage adaptée vous garantit que rien ne passera entre les mailles du filet.

Vous n'aurez plus à vous interroger sur les détails et pourrez vous concentrer sur l'essentiel : les conflits, l'évolution et la voix. Des histoires détaillées aux visuels faciles à consulter, ces modèles transforment vos idées éparpillées en créativité structurée.

Et si vous en avez assez de passer d'un document à l'autre, ClickUp regroupe tout sous un même toit : notes, plans, échéanciers et outils d'écriture alimentés par l'IA. Vous n'avez pas besoin de plus d'onglets, mais d'un environnement de travail où votre histoire peut prendre vie et se développer.

