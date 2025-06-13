Les 11 meilleurs logiciels d'animation sur tableau blanc pour une narration créative

Imaginez ceci : vous et un collègue présentez tous deux des idées. Mais tandis que votre public se désintéresse de votre discours, il est complètement captivé par la vidéo d'animation sur tableau blanc de votre collègue.

Les questions fusent, les idées sont partagées et le public est attentif. Pourquoi ? Parce que les animations sur tableau blanc rendent les idées complexes plus faciles à suivre et beaucoup plus attrayantes.

Des études montrent que les vidéos d'animation sur tableau blanc peuvent augmenter la rétention des connaissances de 15 %, ce qui en fait un moyen puissant d'expliquer des concepts.

Le meilleur dans tout ça ? Vous n'avez même pas besoin de compétences techniques pour créer des vidéos : le bon logiciel de tableau blanc se charge du plus gros du travail.

Pour vous aider à trouver le créateur de vidéos sur tableau blanc idéal, nous avons sélectionné les 11 meilleures options, en passant en revue leurs fonctionnalités clés, leurs tarifs et les avis des utilisateurs, afin que vous puissiez facilement commencer à créer des vidéos professionnelles. C'est parti !

Que rechercher dans un logiciel d'animation sur tableau blanc ?

Quels que soient vos besoins en matière de logiciel d'animation sur tableau blanc, certaines fonctionnalités clés sont incontournables. Voici les critères à prendre en compte lors de votre choix :

Médiathèque : accédez à une collection intégrée d'images, d'icônes et d'arrière-plans pour gagner du temps et réduire vos efforts, sans avoir à tout créer à partir de zéro

Assistance vocale : enregistrez ou générez des voix off IA pour rendre vos animations plus attrayantes et expliquer clairement vos idées. C'est encore mieux si votre logiciel d'animation sur tableau blanc vous permet d'enregistrer ou de générer des voix off IA

Fonctions d'importation/exportation : importez vos propres images et exportez des vidéos dans différents formats pour plus de liberté créative et un partage plus facile

Personnalisation du tracé : contrôlez les mouvements de la main ou du stylo pour obtenir des animations fluides et naturelles, plutôt que rigides ou génériques

Contrôle de l'échéancier de l'animation : ajustez le timing, le rythme et les transitions pour un meilleur flux de votre animation

Options d'animation de texte : personnalisez le texte animé pour mettre en évidence les points clés et capter l'attention

Modèles prédéfinis : utilisez des modèles prêts à l'emploi pour accélérer la création de vidéos et garantir un rendu professionnel à vos animations.

Les logiciels d'animation sur tableau blanc en un coup d'œil

Voici un aperçu des meilleurs logiciels d'animation sur tableau blanc :

Nom de l'outil Fonctionnalités clés Idéal pour Tarifs ClickUp Tableaux blancs alimentés par l'IA, glisser-déposer, plus de 1 000 modèles, collaboration en temps réel, générateur d'images IA, gestion des tâches, plus de 1 000 intégrations Collaboration visuelle, brainstorming, gestion de projet Forfait Free ; forfaits payants à partir de 7 $/utilisateur/mois ; Doodly Style dessiné à la main, technologie Smart Draw, glisser-déposer, plus de 1 000 images, enregistrement de voix off, audio libre de droits Débutants, vidéos simples de griffonnage Standard : 49 $/mois ; Enterprise : 79 $/mois Powtoon Modèles prêts à l'emploi, caractères personnalisables, médiathèque, enregistrement d'écran/webcam, animations en un clic Formations, tutoriels, marketing Forfait Free ; Lite : 50 $/utilisateur/mois ; Pro : 190 $/utilisateur/mois ; Agence : personnalisé Videoscribe plus de 5 millions d'images, SVG Morph, 13 styles de main, voix off/audio, mise au point de la caméra, pistes libres de droits Vidéos éducatives, enseignants Plus : 15 $/mois ; LitePro : 22,43 $/mois ; Core : 33,04 $/mois ; Max : 41,03 $/mois Vyond Créateur de caractères, plus de 200 modèles, synchronisation labiale, formats d'exportation, importation de voix off Une narration axée sur les caractères Starter : 99 $/utilisateur/mois ; Premium : 89 $/utilisateur/mois ; Professionnel : 199 $/utilisateur/mois ; Enterprise : personnalisé Renderforest plus de 1 200 modèles, suggestions de scènes IA, animation 3D, plus de 50 transitions, bibliothèque de contenus Animations rapides basées sur des modèles Forfait Free ; Lite : 14 $/mois ; Pro : 39 $/mois ; Business : 49 $/mois Animaker Animation infographique, intégration de feuilles de calcul, plus de 50 voix off, plus de 100 millions de ressources, synthèse vocale Vidéos de style infographie sur tableau blanc Basic : 27 $/mois ; Starter : 45 $/mois ; Pro : 79 $/mois ; Enterprise : personnalisé Adobe Animate Mouvements de main personnalisés, image par image, dessin sensible à la pression, intégration Creative Cloud, exportation multi-format Animations personnalisées avancées sur tableau blanc Animate : 34,49 $/mois ; toutes les applications : 89,99 $/mois ; étudiant : 19,99 $/mois (1ère année) Explaindio Combinez tableau blanc, 2D/3D, animations graphiques, plus de 180 textes, plus de 200 scènes, utilisation hors ligne Mélangez plusieurs styles d'animation Mensuel : 37 $ ; annuel : 67 $ ; unique : 497 $ TruScribe Scribology, soutenu par la science, artistes professionnels, post-édition, voix off personnalisée, thèmes industriels Engagement visuel fondé sur la science, projets personnalisés Tarification personnalisée Filmora Effets visuels, suivi de mouvement, transitions, outils audio, images clés, modèles Effets visuels, modification en cours facile Basique : 9,99 $/mois ; Avancé : 34,99 $/an ; Perpétuel : 49,99 $ ; Équipe : 155,88 $/an ; Étudiant : 29,99 $/mois

🧠 Anecdote : Saviez-vous qu'UPS a dépensé 35 millions de dollars pour seulement neuf vidéos d'animation sur tableau blanc ? En 2007, leur campagne « Tableau blanc » mettait en scène un homme dessinant sur un véritable tableau blanc, transformant des idées simples en publicités explicatives percutantes de 30 secondes. C'est dire à quel point ils croyaient au pouvoir d'une narration claire et visuelle !

Les 11 meilleurs logiciels d'animation sur tableau blanc

Sans plus attendre, voici le top 11 des logiciels d'animation sur tableau blanc :

1. ClickUp (Idéal pour la collaboration visuelle et le brainstorming basés sur l'IA)

Planifiez vos visuels et élaborez des stratégies pour vos flux de travail avec votre équipe à l'aide des tableaux blancs ClickUp

ClickUp est l'application tout-en-un pour le travail qui combine la gestion de projet, la gestion des connaissances et l'assistance en ligne, le tout alimenté par l'IA qui vous aide à travailler plus rapidement et plus intelligemment.

Non seulement il permet de commander vos projets, mais il aide également votre équipe à réfléchir, à planifier et à créer des vidéos d'animation sur tableau blanc.

En tête de notre liste, ClickUp Whiteboards n'est pas seulement un ensemble d'outils de dessin simples, c'est un espace numérique puissant où votre équipe peut mapper visuellement des concepts. Apportez des modifications en temps réel et donnez vie à vos meilleures idées en un seul endroit !

Intégrez vos documents directement dans les tableaux blancs à l'aide de ClickUp Docs

Avec les tableaux blancs, la gestion visuelle de projet devient un sport d'équipe. Tout le monde peut participer et esquisser des scènes ensemble, en s'assurant que les visuels correspondent au script.

Besoin d'aide pour visualiser vos idées ? Essayez le générateur d'images IA de ClickUp dans les tableaux blancs. Décrivez simplement vos idées et l'IA générera des images pour vous !

Générez rapidement des images dans ClickUp Tableaux blancs

Mais attendez, où trouver le script ? Dans ClickUp Docs.

Accédez à vos documents essentiels directement dans le tableau blanc afin que votre équipe puisse travailler sur le contenu tout en consultant les storyboards numériques. Tout le monde peut participer à la rédaction et à la mise au point du script, garantissant ainsi la fluidité du flux et la cohérence avec votre dessin.

Vous êtes en panne d'inspiration ? Tournez-vous vers ClickUp Brain, l'assistant IA ultime qui peut vous suggérer de nouveaux concepts, thèmes et styles visuels, et même affiner vos scripts et dialogues pour plus de clarté.

Créez des tâches directement à partir des éléments de votre tableau blanc et attribuez-les aux membres de votre équipe en un clin d'œil

Lorsque vous êtes enfin prêt à vous lancer, utilisez ClickUp Tasks, l'ensemble d'outils de gestion idéal. Vous pouvez convertir les éléments de votre tableau blanc directement en tâches, afin que chacun sache clairement qui fait quoi et quand cela doit être fait. Cela vous aide à suivre l'ensemble du processus d'animation, vous permettant ainsi de respecter vos délais et de suivre votre progression.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Glissez-déposez librement des éléments pour mapper des concepts, organiser des idées et créer des visuels structurés

Personnalisez vos créations avec du texte, des dessins, des notes autocollantes, des images, des emojis et des formes. Vous pouvez également créer des bases de connaissances, des wikis d'entreprise et bien plus encore grâce à des designs en couches

Choisissez parmi plus de 1 000 modèles de tableaux blancs prédéfinis pour configurer rapidement des sessions de brainstorming, des flux de travail ou des plans de projet entre différentes équipes

Suivez vos projets d'animation dans les délais grâce à plus de 15 vues personnalisées, telles que les tableaux Kanban et la vue Calendrier de ClickUp

Tirez parti de ClickUp Clips pour créer des vidéos détaillées et des commentaires pour les flux de travail de modification

Intégrez des outils de modification en cours de vidéo, des bibliothèques d'images d'archives et bien plus encore grâce à l'une des 1 000 intégrations natives de ClickUp

Enregistrez et entraînez-vous à présenter votre présentation avec ClickUp Clips

Limites de ClickUp

Courbe d'apprentissage douce grâce à la large gamme de fonctionnalités de ClickUp

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 400 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

ClickUp a centralisé nos opérations quotidiennes, nos procédures opératoires normalisées et a favorisé la collaboration entre les services. Nous avons adoré la fonctionnalité de dépendance, car notre service travaillait également de manière transversale. Cela nous a aidés à savoir quelles étaient les prochaines étapes à franchir. Enfin, la fonctionnalité Tableau blanc ? Nous en sommes fans. Cet outil a souvent été utilisé lors des réunions d'équipe pour trouver des idées ou approfondir certaines initiatives.

ClickUp a centralisé nos opérations quotidiennes, nos procédures opératoires normalisées et a favorisé la collaboration entre les différents services. Nous avons adoré la fonctionnalité de dépendance, car notre service travaille également de manière transversale. Cela nous a aidés à savoir quelles étaient les prochaines étapes à franchir. Enfin, la fonctionnalité Tableau blanc ? Nous en sommes fans. Cet outil a souvent été utilisé lors des réunions d'équipe pour trouver des idées ou approfondir certaines initiatives.

➡️ À lire également : Guide du débutant sur les tableaux blancs ClickUp avec exemples d'utilisation

2. Doodly (idéal pour les débutants)

via Doodly

Doodly est conçu pour tous les débutants qui souhaitent créer des animations de style dessiné à la main ou des vidéos griffonnées sans aucune complexité.

Son interface conviviale et simple, de type glisser-déposer, inclut la technologie Smart Draw, qui analyse toute image téléchargée et crée un tracé réaliste. Alors que d'autres outils d'animation nécessitent des ajustements manuels des images clés pour obtenir cet effet, Doodly le fait automatiquement.

Au lieu d'utiliser des effets de dessin basiques, il rend l'animation plus naturelle et moins robotique.

Les meilleures fonctionnalités de Doodly

Créez des animations sur un tableau blanc, un tableau vert, un tableau en verre ou un tableau noir

Choisissez parmi différents styles de dessin de personnages humains et de dessins animés

Accédez à plus de 1 000 images personnalisées dessinées par des artistes professionnels

Utilisez des pistes audio libres de droits pour la musique de fond

Enregistrez directement des voix off personnalisées et synchronisez-les automatiquement

Limites de Doodly

L'interface peut parfois être peu intuitive

Personnalisation limitée dans le forfait de base

Tarifs Doodly

Standard : 49 $/mois

Enterprise : 79 $/mois

Évaluations et avis sur Doodly

G2 : 4,2/5 (plus de 130 avis)

Capterra : 4,2/5 (plus de 40 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Doodly ?

Un avis G2 dit :

Doodly est très facile à utiliser. L'interface de conception est très intuitive. Les options de narration sont illimitées grâce aux fonctionnalités complémentaires. J'apprécie particulièrement la facilité avec laquelle on peut ajouter du texte et d'autres éléments multimédias.

Doodly est très facile à utiliser. L'interface de conception est très intuitive. Les options de narration sont illimitées grâce aux fonctionnalités complémentaires. J'apprécie particulièrement la facilité avec laquelle on peut ajouter du texte et d'autres éléments multimédias.

3. Powtoon (idéal pour les formations et les tutoriels)

via Powtoon

Si vous souhaitez passer des diapositives PowerPoint ennuyeuses à des présentations plus dynamiques sans passer des heures à apprendre un nouvel outil, essayez Powtoon.

Souvent utilisé comme outil gratuit de création de vidéos, ce logiciel d'animation sur tableau blanc facile à utiliser est livré avec une vaste bibliothèque de modèles prêts à l'emploi pour différentes équipes, que vous travailliez dans le marketing, les ressources humaines, l'équipe commerciale ou la formation.

Vous bénéficiez également de personnages personnalisables issus de divers secteurs et d'autres visuels adaptés au monde du travail, ce qui vous permet de créer facilement des vidéos de formation pertinentes.

De plus, vous n'êtes pas limité aux animations sur tableau blanc. Powtoon vous permet de mélanger les genres avec des vidéos de style cartoon, des clips en direct avec superpositions, et bien plus encore, afin que votre contenu vidéo reste captivant et captive l'attention de votre public.

Les meilleures fonctionnalités de Powtoon

Créez des animations professionnelles à l'aide de modèles de vidéos sur tableau blanc prêts à l'emploi et d'un éditeur en ligne

Utilisez des personnages, des accessoires et des arrière-plans, ou faites votre choix dans la bibliothèque multimédia de Powtoon qui regorge d'illustrations, d'images, d'animations et d'icônes

Ajoutez des animations, des effets sonores, de la musique et des styles de texte personnalisables en un seul clic

Créez des personnages personnalisés qui correspondent à votre marque

Enregistrez votre écran et votre webcam pour créer des tutoriels ou des présentations

Limites de Powtoon

Personnalisation limitée des caractères animés

Le logiciel de vidéo de formation peut être difficile à naviguer pour les nouveaux utilisateurs

Tarifs Powtoon

Free

Lite : 50 $/utilisateur par mois

Professionnel : 190 $/utilisateur par mois

Agence : Personnalisé

Évaluations et avis sur Powtoon

G2 : 4,4/5 (plus de 230 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 350 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Powtoon ?

Un avis Capterra dit :

J'ai apprécié la simplicité d'utilisation du produit. J'ai créé 10 à 12 vidéos en deux semaines, toutes des animations d'environ 60 secondes destinées à être utilisées dans des publicités vidéo. Le logiciel est très facile à prendre en main, la plateforme enregistre automatiquement votre progression, vous n'avez donc pas à craindre de perdre vos données, et elle enregistre vos vidéos dans le format de votre choix.

J'ai apprécié la simplicité d'utilisation du produit. J'ai créé 10 à 12 vidéos en deux semaines, toutes des animations d'environ 60 secondes destinées à être utilisées dans des publicités vidéo. Le logiciel est très facile à prendre en main, la plateforme enregistre automatiquement votre progression, vous n'avez donc pas à craindre de perdre vos données, et elle enregistre vos vidéos dans le format de votre choix.

💡 Conseil de pro : les êtres humains ont une capacité d'attention sélective très limitée! Assurez-vous donc de capter rapidement l'attention de vos spectateurs avec des animations sur tableau blanc accrocheuses. Mais attention, ne vous éternisez pas : les vidéos longues font rapidement perdre tout intérêt. Soyez bref, concis et captivant !

4. Videoscribe (idéal pour les vidéos éducatives)

via Videoscribe

Videoscribe est une option populaire auprès de nombreux enseignants américains qui souhaitent rendre l'apprentissage plus attrayant grâce à des animations dessinées à la main et des leçons interactives.

Ce créateur de vidéos sur tableau blanc offre une interface glisser-déposer et une vaste bibliothèque multimédia pour faciliter la création de vidéos. Il comprend également SVG Morph, un outil qui donne vie aux leçons en transformant en douceur un dessin en un autre.

Ainsi, au lieu d'utiliser des images statiques séparées, les enseignants peuvent montrer comment les concepts évoluent en un seul mouvement continu, comme la division d'une cellule ou une réaction chimique. Cela rend les sujets complexes plus faciles à comprendre et plus mémorables pour les élèves.

Les meilleures fonctionnalités de Videoscribe

Accédez à une bibliothèque complète de plus de cinq millions d'images dans différentes catégories

Créez des vidéos professionnelles à l'aide de 13 styles de mains et 16 options de stylos différents

Définissez la position de la caméra pour diriger l'attention du spectateur

Enregistrez directement des voix off et des effets sonores ou téléchargez et modifiez des fichiers audio

Choisissez parmi une collection de plus de 300 pistes audio libres de droits

Utilisez les tailles de vidéo préférées pour différents sites Web et réseaux sociaux

Limites de Videoscribe

Le système peut être assez lent et présenter des dysfonctionnements

Certaines fonctionnalités, comme l'outil de dessin et la fonctionnalité de recherche, sont basiques

Tarifs Videoscribe

Lite : 22,42 $/mois par licence

Core : 33,04 $/mois par licence

Max : 41,03 $/mois par licence

Évaluations et avis sur Videoscribe

G2 : 4,1/5 (plus de 60 avis)

Capterra : 4,2/5 (plus de 50 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Videoscribe ?

Un avis Capterra dit :

Ce qui m'impressionne vraiment dans VideoScribe, c'est sa capacité à transformer mes supports pédagogiques en animations attrayantes de type tableau blanc. Ce format est particulièrement apprécié des apprenants adultes, qui ont ainsi plus de facilité à comprendre et à retenir les informations.

Ce qui m'impressionne vraiment chez VideoScribe, c'est sa capacité à transformer mes supports pédagogiques en animations attrayantes de type tableau blanc. Ce format trouve un écho particulièrement favorable auprès des apprenants adultes, qui peuvent ainsi saisir et retenir plus facilement les informations.

📮ClickUp Insight : 11 % de nos répondants utilisent principalement l'IA pour le brainstorming et l'idéation. Mais qu'advient-il ensuite de ces idées brillantes ? C'est là que vous avez besoin d'un tableau blanc alimenté par l'IA, comme ClickUp Whiteboards, qui vous aide à transformer instantanément les idées issues d'une session de brainstorming en tâches. Et si vous n'arrivez pas à expliquer un concept, demandez simplement au générateur d'images IA de créer un visuel à partir de vos invites, instructions ou descriptions. C'est l'application tout-en-un pour le travail qui vous permet de concevoir, visualiser et exécuter plus rapidement !

5. Vyond (Idéal pour les récits axés sur les caractères)

via Vyond

Vyond est un bon choix pour les animations sur tableau blanc axées sur la narration.

Vous pouvez utiliser le Character Builder de la plateforme pour concevoir des avatars uniques avec des fonctionnalités, des tenues et des personnalités personnalisées qui peuvent effectuer des centaines d'actions pré-animées, tout en conservant le style d'animation du tableau blanc si nécessaire.

Les personnages peuvent afficher des émotions et un langage corporel qui correspondent à leur dialogue et à la scène, changer d'expression, interagir avec des accessoires et s'engager naturellement. Cela crée des histoires plus réalistes et plus accessibles, renforçant ainsi la connexion émotionnelle avec le public.

Les meilleures fonctionnalités de Vyond

Sélectionnez parmi plus de 200 modèles de tableaux blancs prêts à l'emploi avec effets intégrés

Choisissez parmi plus de 130 personnages ou créez votre propre personnage unique

Créez des animations sur tableau blanc à l'aide de caractères, d'objets et de scènes intégrés, ainsi que la synchronisation automatique des lèvres pour des mouvements réalistes

Exportez vos créations dans plusieurs formats pour faciliter le partage et les utiliser dans d'autres projets

Enregistrez votre propre voix off ou importez des fichiers audio depuis d'autres sources

Limites de Vyond

Certaines fonctionnalités avancées peuvent être difficiles à utiliser pour les nouveaux utilisateurs

Médias et fonctionnalités de mise en forme limités

La haute qualité des vidéos peut ralentir le système

Tarifs Vyond

Starterl : 99 $/utilisateur par mois

Professionnel : 199 $

Enterprise : Tarification personnalisée

Agence : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Vyond

G2 : 4,8/5 (plus de 390 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 250 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Vyond ?

Un avis G2 dit :

En tant que développeur, je peux dire que cet outil m'aide à créer les vidéos les plus animées et les plus attrayantes pour mes supports de formation. Je reçois toujours d'excellents commentaires et cela m'aide vraiment à avoir l'air d'un professionnel, même si je suis novice en matière de création vidéo. Il propose de nombreux modèles, des fonctionnalités d'IA et une incroyable diversité de caractères, de voix, d'accessoires, de sons et d'effets qui captiveront votre public !

En tant que développeur, je peux dire que cet outil m'aide à créer les vidéos les plus animées et les plus attrayantes pour mes supports de formation. Je reçois toujours d'excellents commentaires et cela m'aide vraiment à avoir l'air d'un professionnel, même si je suis novice en matière de création vidéo. Il propose de nombreux modèles, des fonctionnalités d'IA et une incroyable diversité de caractères, de voix, d'accessoires et d'effets qui captiveront votre public !

6. Renderforest (idéal pour les animations rapides basées sur des modèles)

via Renderforest

Avec plus de 1 200 modèles prêts à l'emploi dans plus de 10 catégories, Renderforest vous évite de partir de zéro. Il vous suffit de remplacer le texte et les images par vos propres éléments, et vous obtiendrez une vidéo soignée en un rien de temps.

Ces modèles entièrement personnalisables vous permettent d'ajuster facilement la durée des scènes à l'aide d'un simple curseur ou d'une zone de saisie. De plus, les outils alimentés par l'IA de Renderforest peuvent suggérer des scènes en fonction de votre script, ce qui rend le processus de création vidéo plus rapide et plus facile, surtout lorsque vous avez des délais serrés.

Les meilleures fonctionnalités de Renderforest

Créez des vidéos 3D de haute qualité grâce à des outils d'animation 3D faciles à utiliser

Choisissez parmi plus de 300 modèles de vidéos pour créer vos propres animations sur tableau blanc en quelques minutes

Appliquez plus de 50 effets de transition uniques pour des animations plus fluides

Utilisez plus de 500 animations réalistes sur tableau blanc pour créer des mouvements plus vrais que nature

Accédez à une vaste bibliothèque de contenus avec des images et de la musique libres de droits

Limites de Renderforest

Personnalisation et modification en cours limitée pour les modèles

Certains utilisateurs trouvent le prix assez élevé

Tarifs Renderforest

Free

Lite : 14 $/mois

Pro : 39 $/mois

Business : 49 $/mois

Évaluations et avis sur Renderforest

G2 : 4,7/5 (plus de 430 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 400 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Renderforest ?

Un avis G2 dit :

Ce que j'aime le plus chez Renderforest, c'est la facilité avec laquelle on peut créer du contenu de qualité professionnelle sans avoir besoin de compétences approfondies en conception. La variété des modèles est fantastique, ce qui permet de tout produire facilement, des vidéos explicatives aux logos et maquettes.

Ce que j'aime le plus chez Renderforest, c'est la facilité avec laquelle on peut créer du contenu de qualité professionnelle sans avoir besoin de compétences approfondies en conception. La variété des modèles est fantastique, ce qui permet de tout produire facilement, des vidéos explicatives aux logos et maquettes.

7. Animaker (le meilleur pour les animations de tableau blanc de style infographique)

via Animaker

Si vous travaillez avec beaucoup de données et d'infographies, Animaker fait un excellent travail pour les présenter dans un style tableau blanc dessiné à la main. Il suffit de le connecter à vos feuilles de calcul et fichiers CSV et de créer des infographies animées qui se mettent à jour automatiquement lorsque vos données changent.

La plateforme fonctionne sur un puissant moteur HTML5 et propose différents arrière-plans, tels qu'un tableau noir, un tableau en verre et un bloc-notes. Sa fonctionnalité de synthèse vocale vous permet également d'enregistrer ou de créer votre propre voix off.

Les meilleures fonctionnalités d'Animaker

Créez des animations à l'aide de plus de 50 voix off réalistes dans plus de 25 langues

Sélectionnez des caractères, des accessoires et des styles de griffonnage avec Tableau blanc 2. 0

Choisissez parmi plus de 50 transitions pour des animations fluides

Accédez à plus de 100 millions de vidéos et photos d'archives

Ajoutez de la musique et des effets spéciaux à vos vidéos

Limites d'Animaker

Options de personnalisation limitées

L'interface peut ralentir lorsque vous travaillez avec des vidéos 4K HD

Tarifs Animaker

Basique : 27 $/mois

Starter : 45 $/mois

Pro : 79 $/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Animaker

G2 : 4,7/5 (plus de 800 avis)

Capterra : 4,2/5 (plus de 230 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Animaker ?

Un avis Capterra dit :

C'était très bien, je ne suis pas designer mais je peux créer de très bonnes vidéos tout seul, cela me permet d'économiser de l'argent et c'est facile à utiliser

C'était très bien, je ne suis pas designer mais je peux créer de très bonnes vidéos tout seul, cela me permet d'économiser de l'argent et c'est facile à utiliser

➡️ À lire également : Comment enregistrer une vidéo de vous-même en train de présenter un PowerPoint ?

8. Adobe Animate (idéal pour les animations personnalisées avancées sur tableau blanc)

via Adobe Animate

Pour créer des animations sur tableau blanc avancées, vous devez pouvoir contrôler entièrement les mouvements et les dessins. C'est exactement ce qu'offre Adobe Animate.

Contrairement aux outils basés sur des modèles, Adobe Animate vous permet de créer des mouvements de main personnalisés, des animations détaillées et des tracés fluides avec une précision image par image. Mais ce qui le distingue vraiment, c'est sa capacité à imiter la pression exercée sur le papier lors du dessin.

L'épaisseur des lignes peut varier naturellement en fonction de la vitesse et de l'angle, ce qui rend les animations plus réalistes. Grâce à l'assistance pour les tablettes graphiques, vous pouvez créer vos propres vidéos sur tableau blanc qui semblent plus naturelles et moins mécaniques que les options basées sur des modèles.

Les meilleures fonctionnalités d'Adobe Animate

Choisissez parmi une vaste bibliothèque de pinceaux, d'effets et de transitions personnalisés

Accédez à la bibliothèque Creative Cloud d'Adobe pour obtenir des images et des vidéos d'archives

Synchronisez facilement les mouvements des lèvres des personnages grâce aux outils intégrés

Exportez des vidéos de tableau blanc dans plusieurs formats, notamment HTML5, Flash et WebGL

Intégrez plus de 20 produits Adobe pour un flux de travail plus fluide

Partagez facilement vos vidéos sur les réseaux sociaux tels que YouTube et Twitter

Limites d'Adobe Animate

Les débutants sont confrontés à une courbe d'apprentissage abrupte

Le modèle de tarification par abonnement de cet outil peut être peu pratique pour certains utilisateurs

Tarifs Adobe Animate

Adobe Animate (uniquement) : 34,49 $/mois

Creative Cloud Toutes les applications (y compris Animate) : 89,99 $/mois Pour les étudiants et les enseignants : 19,99 $/mois la première année, 34,99 $/mois après renouvellement (facturé annuellement) Pour les entreprises : 89,99 $/mois par licence

Pour les étudiants et les enseignants : 19,99 $/mois la première année, 34,99 $/mois après renouvellement (facturé annuellement)

Pour les entreprises : 89,99 $/mois par licence

Pour les étudiants et les enseignants : 19,99 $/mois la première année, 34,99 $/mois après renouvellement (facturé annuellement)

Pour les entreprises : 89,99 $/mois par licence

Évaluations et avis sur Adobe Animate

G2 : 4,1/5 (plus de 150 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 40 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Adobe Animate ?

Un avis G2 dit :

Son interface est similaire à celle des autres produits Adobe, donc comme je les connais bien, j'ai eu moins de mal à m'y habituer. L'outil Os et les pinceaux vectoriels sont géniaux.

Son interface est similaire à celle des autres produits Adobe, donc comme je les connais bien, j'ai eu moins de mal à m'y habituer. L'outil Os et les pinceaux vectoriels sont géniaux.

👀 Le saviez-vous ? Adobe Animate s'appelait autrefois Adobe Flash. Oui, le même Flash qui alimentait tous ces jeux vidéo addictifs auxquels nous jouions quand nous étions enfants ! Il s'avère que l'outil derrière ces jeux amusants est le même que celui utilisé aujourd'hui pour créer des animations sur tableau blanc.

9. Explaindio (le meilleur pour combiner plusieurs styles d'animation)

via Explaindio

Vous souhaitez mélanger différents styles d'animation dans une seule vidéo ? Essayez Explaindio. Il vous permet de combiner des dessins sur tableau blanc avec des animations graphiques, des animations 2D et 3D, et même des vidéos en direct sans logiciel supplémentaire ni compétences techniques avancées.

Vous pouvez ainsi faire sortir un caractère dessiné à la main du tableau blanc, le transformer en personnage en 3D, le faire évoluer dans une scène, puis le ramener dans le dessin, le tout dans un mouvement fluide.

De cette façon, il est facile d'expliquer des concepts complexes à l'aide d'animations sur tableau blanc, puis de passer à des visuels plus dynamiques pour les démonstrations ou pour créer un impact émotionnel plus important.

De plus, vous pouvez faire tout cela hors ligne, car la plateforme ne nécessite pas d'accès au cloud.

Les meilleures fonctionnalités d'Explaindio

Accédez à plus de 180 textes prédéfinis avec plus de 300 polices de caractères

Importez vos propres images ou parcourez la bibliothèque Pixabay intégrée

Animez automatiquement des images bitmap importées grâce aux chemins de dessin intégrés

Utilisez l'une des 200 scènes animées prêtes à l'emploi pour gagner du temps

Créez différents styles de vidéos explicatives, notamment des dessins animés et des vidéos en 3D

Limites d'Explaindio

Pas d'essai gratuit

L'interface peut sembler encombrée et difficile à naviguer

Tarifs Explaindio

Explaindio Video Creator Monthly : 37 $/mois

Explaindio Video Creator Annual : 67 $/an

Explaindio Video Creator One-Time : 497 $

Évaluations et avis sur Explaindio

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

💡 Conseil de pro : Ne tombez pas dans le piège de la vidéo hybride ! Les animations sur tableau blanc ne sont pas simplement des vidéos en 2D avec un style différent : elles ont besoin d'une narration forte pour captiver les spectateurs. Même Coca-Cola l'a compris et a utilisé un script riche en contenu pour rendre sa vidéo sur tableau blanc captivante. Prenez donc le temps de rédiger un script solide, cela en vaut la peine !

10. TruScribe (Idéal pour un engagement visuel fondé sur la science)

via TruScribe

TruScribe vise à maintenir l'intérêt des spectateurs grâce à la science.

Contrairement aux autres outils de notre liste, celui-ci nécessite Scribology, une méthode unique de création vidéo. Il applique les neurosciences, la psychologie comportementale et la narration visuelle pour rendre le contenu plus mémorable.

TruScribe vous permet également de faire appel à des artistes professionnels pour créer de véritables animations dessinées à la main, plus personnelles et captivantes. De la rédaction du scénario à l'illustration en passant par le storyboard et la voix off, optez pour des services adaptés à vos besoins et garantissez le rendu parfait de vos animations.

Les meilleures fonctionnalités de TruScribe

Modifiez vos vidéos même après leur finalisation

Ajoutez une voix off claire et personnalisée directement à vos vidéos

Choisissez parmi cinq combinaisons de couleurs très contrastées.

Utilisez des thèmes spéciaux conçus pour différents secteurs d'activité

Limites de TruScribe

Les images peuvent être pixélisées lorsqu'elles sont importées à partir d'applications tierces

Certains utilisateurs ont trouvé la médiathèque trop générique

Tarifs TruScribe

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur TruScribe

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Non disponible

À lire également : Exemples de diagrammes pour tout type de projet

11. Filmora (le meilleur pour les effets visuels)

via Filmora

Filmora vous permet d'améliorer facilement vos animations sur tableau blanc grâce à des effets visuels amusants. Sa vaste collection de transitions, de filtres et d'outils audio ajoute du style tout en conservant le style naturel et attrayant du dessin à la main.

Ce créateur d'animation sur tableau blanc dispose également d'une fonctionnalité Suivi de mouvement qui vous aide à suivre les éléments dessinés et à ajouter des effets qui bougent avec eux. Par exemple, vous pouvez ajouter des bulles de texte qui suivent les animations des caractères ou mettre en évidence les points clés au fur et à mesure qu'ils apparaissent.

Les meilleures fonctionnalités de Filmora

Créez des animations avec stabilisation automatique, un enregistreur d'écran intégré et des transitions prédéfinies

Améliorez l'audio, ajoutez du texte et des titres, et appliquez des effets de lumière, de reflet, de déformation et de distorsion

Utilisez la compression audio, le suivi de mouvement, le panoramique et le zoom, ainsi que le masquage

Ajoutez facilement un tableau blanc ou noir pour vos animations

Utilisez des images clés et des modèles intégrés pour créer rapidement des vidéos

Limites de Filmora

Manque d'options avancées de modification en cours de vidéo

Certains effets sont réservés aux utilisateurs payants

Tarifs Filmora

Pour les particuliers : Basique : 9,99 $/mois Avancé : 34,99 $/an Permanent : 49,99 $ (achat unique)

Basique : 9,99 $/mois

Avancé : 34,99 $/an

Perpetual : 49,99 $ (achat unique)

Équipe et entreprise : Tarification personnalisée

Basique : 9,99 $/mois

Avancé : 34,99 $/an

Perpetual : 49,99 $ (achat unique)

Évaluations et avis sur Filmora

G2 : 4,4/5 (plus de 300 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 700 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Filmora ?

Un avis G2 dit :

Après avoir utilisé WonderShare Filmora pendant un certain temps, je peux dire que c'est un choix solide pour les débutants et les éditeurs vidéo occasionnels, avec une assistance multi-plateforme. Ce que je préfère, c'est sa facilité d'utilisation. L'interface est claire et simple, avec une fonction glisser-déposer qui rend la modification en cours un jeu d'enfant, même pour les utilisateurs novices. Il dispose également d'une riche bibliothèque d'effets, de transitions et d'options de texte, vous offrant une grande liberté créative. Le prix est abordable par rapport aux autres options disponibles.

Après avoir utilisé WonderShare Filmora pendant un certain temps, je peux dire que c'est un choix solide pour les débutants et les éditeurs vidéo occasionnels, avec une assistance multi-plateforme. Ce que je préfère, c'est sa facilité d'utilisation. L'interface est claire et simple, avec une fonction glisser-déposer qui rend la modification en cours un jeu d'enfant, même pour les utilisateurs novices. Il dispose également d'une riche bibliothèque d'effets, de transitions et d'options de texte, vous offrant une grande liberté créative. Le prix est abordable par rapport aux autres options disponibles.

Captivez votre public avec des animations sur tableau blanc grâce à ClickUp !

Le monde de l'entreprise adore les vidéos d'animation sur tableau blanc. Après tout, elles rendent les sessions de formation plus attrayantes, simplifient les idées complexes et ajoutent une touche créative aux présentations. Mais pour obtenir les meilleurs résultats, vous avez besoin du bon outil. Et cela dépend de ce qui correspond à vos besoins actuels.

Si vous débutez et que vous recherchez quelque chose de simple, Doodly est un bon point de départ. Vous avez besoin de plus d'effets sans trop de complexité ? Essayez Filmora. Et si vous recherchez quelque chose de plus avancé, Adobe Animate est fait pour vous.

Mais pourquoi jongler entre plusieurs outils alors que vous pouvez tout faire dans ClickUp ? Grâce à des éditeurs par glisser-déposer, des modèles prêts à l'emploi et plus de 1 000 intégrations natives, vous pouvez créer des vidéos sur tableau blanc dans votre logiciel de gestion de projet en quelques clics. Pas besoin de passer d'une application à l'autre, juste une collaboration fluide et une gestion claire des tâches.

Ne nous croyez pas sur parole. Essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui et constatez la différence !