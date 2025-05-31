les 10 meilleures alternatives à l'application Twos pour les notes et la productivité

Certains jours, une simple liste suffit pour se sentir en contrôle. 🧸 Vous notez vos pensées, vos rappels, cette tâche que vous repoussez sans cesse, et soudain, votre esprit se libère. C'est tout le pouvoir des outils comme l'application Twos. C'est un espace épuré et minimaliste pour gérer vos notes, suivre vos tâches personnelles et trouver votre rythme quotidien.

Mais peut-être avez-vous commencé à vouloir quelque chose qui va au-delà de la simple planification des tâches. Une structure plus claire pour prendre des notes, gérer vos projets et réfléchir au quotidien ? Plus de moyens de revenir sur vos idées ? Plus qu'une simple liste de tâches à faire, jour après jour ?

Que vous souhaitiez créer un deuxième cerveau, améliorer votre application de liste de tâches ou explorer un nouvel outil de gestion de projet pour gérer vos nouvelles tâches avec intention, vous êtes au bon endroit. Voici un aperçu des 10 meilleures alternatives à l'application Twos disponibles aujourd'hui.

Si vous êtes à la recherche d'une solution plus complète et que vous vous demandez « quelle est l'alternative à l'application Twos ? », poursuivez votre lecture.

Que rechercher dans une alternative à l'application Twos ?

via Twosapp

🎉 Anecdote : Twos tire son nom de ses deux fondateurs et de l'idée que tout commence par « deux choses à retenir »

Twos est une application simple, mais votre flux de travail ne l'est probablement pas.

Lorsque vous recherchez un remplacement, vous voulez quelque chose qui puisse évoluer avec vos besoins. À un moment donné, vous aurez peut-être besoin d'une gestion des tâches plus robuste, de notes collaboratives, de la capture voix-texte, de la synchronisation du calendrier ou simplement de meilleurs rappels qui vous alertent à temps.

Les meilleures alternatives à l'application Twos doivent être des outils pouvant servir de système de gestion des tâches personnelles, prenant en charge à la fois les tâches quotidiennes et les objectifs à long terme.

Flexible pour un usage personnel et professionnel

Assez légère pour une utilisation quotidienne, mais suffisamment puissante pour vos projets

Facile à utiliser, car personne n'a le temps d'apprendre un nouveau système à partir de zéro

Personnalisable, elle fonctionne comme votre cerveau

Passons en revue les meilleures options et voyons pourquoi elles pourraient devenir vos nouveaux outils favoris.

🧐 Le saviez-vous ? Vous pouvez déterminer votre type de pensée en fonction de la manière dont vous prenez des notes. Une liste à puces ? Vous aimez la structure. Vous videz votre esprit ? Vous êtes plutôt du genre à privilégier les idées.

Les alternatives à l'application Twos en un coup d'œil

Outil Idéal pour Fonctionnalités clés Tarifs* ClickUp Idéal pour transformer vos notes en actions et gérer toute votre journée Taille de l'équipe : idéal pour ceux qui ont besoin d'une gestion des tâches et d'une assistance IA Gestion des tâches alimentée par l'IA, intégration de la prise de notes, suivi de projet, synchronisation du calendrier Gratuit pour toujours ; personnalisation disponible pour les entreprises Logseq Idéal pour la confidentialité et la réflexion connectée Taille de l'équipe : idéal pour ceux qui préfèrent prendre des notes de manière minimaliste Journalisation sous forme de plan, liens bidirectionnels, confidentialité locale prioritaire, affichage graphique Gratuit ; forfaits payants à partir de 5 $/mois pour la synchronisation Anytype Idéal pour créer un deuxième cerveau privé sur tous vos appareils Taille de l'équipe : idéal pour ceux qui ont besoin d'organiser leurs notes hors ligne en priorité Chiffrement de bout en bout, priorité au mode hors ligne, liens bidirectionnels, multiplateforme Gratuit ; forfaits payants à partir de 99 $/an Superlist Idéal pour créer des listes de tâches élégantes avec des fonctionnalités collaboratives Taille de l'équipe : idéal pour les équipes qui ont besoin d'un gestionnaire de tâches clair et collaboratif Design minimaliste, sous-tâches, rappels de tâches, collaboration en temps réel, multiplateforme Gratuit ; version Pro à partir de 19 $/mois par personne Bear Idéal pour écrire et prendre des notes de manière claire et sans distraction Taille de l'équipe : idéal pour ceux qui préfèrent prendre des notes simples à des fins personnelles Assistance Markdown, hashtags pour l'organisation, notes cryptées, application Apple uniquement Essai gratuit de 14 jours ; Pro 2,99 $/mois RemNote Idéal pour les étudiants et les apprenants permanents qui ont besoin de répétitions espacées Taille de l'équipe : idéal pour les personnes axées sur l'apprentissage et la prise de notes Répétition espacée, cartes mémoire, assistance Markdown, notes liées, écriture de type plan Gratuit ; version Pro à partir de 8 $/mois 24me Smart Personal Assistant Idéal pour gérer les tâches, le calendrier et les rappels en un seul endroit Taille de l'équipe : idéal pour les personnes très occupées à la recherche d'un système unifié Calendrier unifié, gestion des tâches, commandes vocales, alertes intelligentes, synchronisation multiplateforme Gratuit ; Premium 5,99 $/mois Supernotes Idéal pour la prise de notes rapide sous forme de cartes et la collaboration Taille de l'équipe : idéal pour les équipes qui ont besoin de prendre rapidement des notes et de collaborer Cartes de notes basées sur Markdown, collaboration en temps réel, affichage graphique, liens retour Gratuit ; Unlimited 11 $/mois MyMind Idéal pour les penseurs visuels qui souhaitent enregistrer et organiser leurs idées sans effort Taille de l'équipe : idéal pour les créatifs ou un usage personnel Catégorisation automatique par IA, enregistrement de texte, liens, images et idées, recherche en texte intégral, disposition visuelle Gratuit ; forfaits payants à partir de 7,99 $/mois Notability Idéal pour les notes manuscrites, les enregistrements audio et les annotations en classe ou au travail Taille de l'équipe : idéal pour les étudiants, les enseignants ou les professionnels Notes manuscrites + tapées, enregistrement audio, affichage multi-notes, application Apple uniquement Gratuit avec fonctionnalités limitées ; accès complet 19,99 $/an

Les 10 meilleures alternatives à l'application Twos pour vous

1. ClickUp (Idéal pour transformer vos notes en actions et gérer toute votre journée)

Twos est idéal pour noter vos idées et définir des rappels rapides, mais votre système doit travailler plus dur lorsque votre vie devient plus chargée. Il est temps d'explorer les meilleurs outils de productivité pour rationaliser vos tâches.

C'est là que ClickUp brille.

Voici un tableau comparatif rapide qui vous présente les nombreuses fonctionnalités de ClickUp pour vous aider à trouver une alternative à l'application Twos.

Fonctionnalité ClickUp Twos Gestion des tâches ✅ Avancé 🟡 Basique Assistant IA ✅ Oui ❌ Non Documents et journalisation ✅ Intégré 🟡 Notes uniquement Tableaux blancs ✅ Oui ❌ Non Automatisation ✅ Oui ❌ Non Afficher le calendrier ✅ Oui 🟡 Basique Rappels ✅ Avancé ✅ Basique Modèles ✅ Complet 🟡 Peu Intégrations ✅ Nombreuses ❌ Non Application mobile ✅ Robuste ✅ Oui Collaboration ✅ En temps réel ❌ Non Champs personnalisés ✅ Oui ❌ Non Tableaux de bord/rapports ✅ Oui ❌ Non Suivi des objectifs ✅ Oui ❌ Non

En tant que véritable application de gestion des tâches et outil de gestion des calendriers tout-en-un, ClickUp vous aide à passer de « Que dois-je faire ? » à « Allons-y, faisons-le ». Elle vous offre la flexibilité nécessaire pour créer instantanément des tâches à partir de n'importe quelle note et les ajouter directement à votre forfait hebdomadaire, sans perdre votre concentration.

Elle est idéale pour les personnes qui aiment la légèreté de Twos, mais qui veulent un outil qui suit leurs idées, leurs listes, leurs objectifs et leurs routines récurrentes.

Imaginons que vous tapiez : « Réparer le robinet qui fuit, envoyer le cadeau d'anniversaire, planifier le contenu de la semaine prochaine. »

Avec Twos, c'est tout. Avec ClickUp ? Ce n'est que le début. 🎯

🧐 Le saviez-vous ? Lorsque votre système de gestion des tâches est cohérent sur toutes les plateformes, votre charge cognitive diminue. Moins de temps passé à changer de plateforme = plus de temps pour réfléchir.

Capturez, organisez et réfléchissez

📝 Notez-le, puis liez-le à une action avec ClickUp Docs

Utilisez ClickUp Docs pour créer des journaux de gratitude

Twos est idéal pour vider votre esprit, mais ClickUp Docs va plus loin. Il est collaboratif, personnalisable et intégré à votre flux de travail. Au lieu de jongler entre plusieurs applications, gérez vos notes et vos tâches dans un environnement de travail partagé, pour une utilisation individuelle ou en équipe.

Cas d'utilisation : tenez un journal quotidien dans ClickUp Docs.

Écrivez vos pensées telles que :

« Je dois appeler papa. »

« Je dois appeler papa. »

Surlignez et cliquez avec le bouton droit pour transformer votre note en tâche ou en rappel, idéal pour les vérifications quotidiennes ou l'introspection.

Vous pouvez également :

Créez des agendas hebdomadaires

Suivez votre gratitude

Enregistrez vos idées d'articles ou vos objectifs

Intégrez des fichiers multimédias et des feuilles de calcul

Lien vers des tâches ou des listes

✨ Que vous teniez un journal ou suiviez votre humeur, ClickUp combine écriture et organisation dans une plateforme flexible.

💡 Astuce de pro : Transformez votre journal quotidien ClickUp en compagnon thérapeutique. Étiquetez vos pensées telles que « anxiété », « victoires » ou « déclencheurs » pour les revoir lors de vos sessions de thérapie ou pour soutenir vos routines qui réduisent le sentiment de surmenage.

🧩 Faites un brainstorming visuel avec les tableaux blancs ClickUp

Collaborez avec votre communauté, planifiez des stratégies produit et partagez des idées à l'aide des tableaux blancs ClickUp

Les tableaux blancs ClickUp vous permettent de mapper vos idées, de vider votre esprit et de connecter visuellement vos pensées, ce qui est parfait pour transformer un brainstorming ou une réunion en tâches concrètes.

Cas d'utilisation : Commencez par une carte mentale pour un nouveau projet, puis convertissez les notes autocollantes ou les branches directement en tâches ou en documents, afin de conserver votre flux créatif et votre exécution au même endroit.

Améliorez votre journalisation et la prise de notes grâce à l'IA et aux visuels 🎨 ClickUp va au-delà du texte. Utilisez AI Notetaker pour capturer et résumer automatiquement vos réunions ou vos sessions de thérapie, et transformer les points clés en tâches exploitables. Vous souhaitez rendre votre journal de gratitude ou votre suivi d'humeur plus expressif ? Générez des images personnalisées directement dans votre document avec ClickUp Brain: il vous suffit de taper ce que vous souhaitez voir. Et si vous avez besoin d'expliquer un processus ou de partager une mise à jour rapide, enregistrez un Clip et intégrez-le directement dans votre journal ou votre tâche. *Avec ClickUp, vos notes, vos visuels et vos actions sont toujours connectés, ce qui rend votre système de productivité tout-en-un

✨ Transformez vos pensées aléatoires en résultats concrets avec ClickUp Brain

Utilisez ClickUp Brain pour créer des tâches pour vos forfaits et disposez d'un assistant IA permanent pour vous aider à tout planifier

Vous n'avez plus besoin d'organiser vous-même toutes vos idées. ClickUp Brain, l'assistant IA intégré, peut décomposer des notes non structurées, les classer par ordre de priorité et les transformer en une liste de tâches claire et exploitable.

Cas d'utilisation : Vous notez « Planifier les vacances ». ClickUp Brain suggère :

Recherchez 3 emplacements

Finalisez vos dates de voyage

Partagez votre itinéraire avec votre famille

Définissez votre budget et vos délais de réservation

Vous pouvez modifier, planifier ou même automatiser ces étapes, le tout sans quitter votre environnement de travail. Grâce à des fonctionnalités telles que la planification par IA et les suggestions intelligentes de priorité des tâches, ClickUp Brain garantit que vos forfaits correspondent réellement à votre temps et à votre bande passante.

📮ClickUp Insight : 18 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage souhaitent utiliser l'IA pour organiser leur vie à l'aide de calendriers, de tâches et de rappels. 15 % souhaitent que l'IA se charge des tâches routinières et du travail administratif. Pour ce faire, une IA doit être capable de comprendre les niveaux de priorité de chaque tâche dans un flux de travail, d'exécuter les étapes nécessaires pour créer ou ajuster des tâches, et de configurer des flux de travail automatisés. La plupart des outils ont mis au point une ou deux de ces étapes. Cependant, ClickUp a aidé les utilisateurs à consolider jusqu'à plus de 5 applications à l'aide de notre plateforme ! Découvrez la planification basée sur l'IA, où les tâches et les réunions peuvent être facilement attribuées à des créneaux disponibles dans votre calendrier en fonction des niveaux de priorité. Vous pouvez également configurer des règles d'automatisation personnalisées via ClickUp Brain pour gérer les tâches routinières. Dites adieu au travail fastidieux !

📖 En savoir plus : Découvrez comment tirer parti de l'IA pour planifier plus intelligemment et améliorer votre productivité.

✅ Des listes de tâches personnelles qui s'adaptent à votre journée

Utilisez les tâches ClickUp pour créer vos tâches quotidiennes et bénéficier d'un flux de travail complet pour les gérer efficacement

ClickUp Tasks vous aide à tout gérer, de votre routine matinale à vos échéances importantes. Associé à ClickUp Brain, il fonctionne comme un assistant vocal pour une gestion intelligente des tâches. Si vous avez besoin d'une application de liste de tâches qui va au-delà des cases à cocher et qui prend en charge des flux de travail structurés, ClickUp est la solution qu'il vous faut.

Cas d'utilisation : votre liste du dimanche soir

🟢 Courses alimentaires

🔴 Proposition client à remettre mardi

🟡 Appelez le vétérinaire

Définissez des priorités par couleur, des estimations de durée et des paramètres récurrents (hebdomadaires pour les courses, mensuels pour le vétérinaire). Vous pouvez planifier des tâches en fonction de leur urgence ou les diviser en sous-tâches pour plus de clarté.

Chaque tâche bénéficie de fonctionnalités puissantes :

Sous-tâches

Statuts personnalisés (tels que « En cours » ou « En attente de réponse »)

Rappels et automatisation

Suivi du temps, si cela vous convient

🧐 Le saviez-vous ? Créer une colonne ou une étiquette « Terminé » dans votre outil de prise de notes peut rééduquer votre cerveau à voir la progression, et non plus seulement la pression.

⚡ Automatisez votre routine

Améliorez votre productivité en automatisant vos tâches avec les automatisations ClickUp

Les automatisations ClickUp vous permettent de définir des règles pour déplacer des tâches, attribuer des utilisateurs ou mettre à jour automatiquement les statuts.

Cas d'utilisation : lorsque vous terminez une note et la marquez comme « Prête », ClickUp peut automatiquement l'attribuer à la bonne personne ou la déplacer vers votre forfait hebdomadaire, sans aucune étape manuelle.

Planifier, hiérarchiser et visualiser

🗓️ Planifiez votre semaine visuellement avec le calendrier ClickUp

Utilisez la hiérarchisation basée sur l'IA et les ajustements automatiques pour rester sur la bonne voie et atteindre vos objectifs avec le calendrier ClickUp

Avec ClickUp Calendar, vous pouvez mapper votre journée ou votre semaine en faisant glisser les tâches sur des blocs de temps. Vous pouvez également ajuster vos forfaits en fonction des événements de la vie.

Cas d'utilisation : Vous jonglez entre votre travail, vos entraînements et vos tâches personnelles. Faites glisser « suivi e-mail » vers Monday 10 h, « gym » vers Wednesday 18 h et « préparation de l'anniversaire de maman » vers Saturday. Terminé.

De plus, vous pouvez :

Synchronisez avec Google Agenda

Attribuez un code couleur à vos types de tâches

Passez à tout moment à la vue Tableau, Liste ou Échéancier

🎉 Anecdote : Pinterest a commencé comme un tableau d'affichage numérique pour collecter des idées, mais de nombreux utilisateurs l'utilisent comme un journal visuel. Votre application de productivité peut faire la même chose, avec une vue calendrier.

📊 Suivez votre progression grâce aux tableaux de bord

Avec les tableaux de bord ClickUp, vous pouvez hiérarchiser les tâches, suivre la progression et vous concentrer sur ce qui compte le plus

Les tableaux de bord ClickUp vous permettent de voir en un coup d'œil votre charge de travail, vos échéances et l'état d'avancement de vos projets.

Cas d'utilisation : Créez un tableau de bord pour suivre vos tâches quotidiennes, vos entrées de journal et les jalons de vos projets, afin de toujours savoir ce que vous avez à faire et ce qui vous attend.

🎯 Restez concentré grâce au suivi des objectifs

Les objectifs ClickUp vous aident à définir, suivre et visualiser la progression de vos objectifs personnels ou professionnels.

Cas d'utilisation : Fixez-vous un objectif, par exemple « Écrire cinq entrées dans mon journal cette semaine » ou « Achever trois tâches importantes », et suivez automatiquement votre progression à mesure que vous cochez les éléments.

🔔 Des rappels intelligents qui ne vous laissent rien oublier

Les rappels ClickUp ne sont pas de simples alertes passives, mais sont intégrés à vos tâches et à vos documents.

Cas d'utilisation : en parcourant votre journal, vous écrivez « vérifier avec l'équipe vendredi ». Convertissez cette ligne en un rappel à faire vendredi à 10 h, en un seul clic.

Vous pouvez :

Ajoutez des rappels récurrents (par exemple, « Arroser les plantes tous les dimanches »)

Assignez des rappels à vous-même ou à d'autres personnes

Joignez des documents, des notes ou des fichiers

Transformez les commentaires sur les tâches en suivis

🔔 Rappel : oublier une tâche n'est pas un échec, mais un retour d'information. Ajustez, ne jugez pas.

📱 Gérez votre journée où que vous soyez grâce à l'application mobile

L'application mobile ClickUp vous permet de prendre des notes, de créer des tâches et de consulter vos rappels où que vous soyez. Ainsi, votre système de productivité vous accompagne partout, et pas seulement à votre bureau.

Des modèles pour démarrer votre routine

Vous ne savez pas par où commencer ? ClickUp propose des modèles pour les listes de tâches quotidiennes, la tenue d'un journal, le blocage de temps, et bien plus encore. Vous pouvez accéder à des modèles gratuits pour démarrer votre planification.

📝 Modèle de liste de tâches quotidiennes ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Créez des listes de tâches simples avec ce modèle ClickUp

Vous cherchez un moyen simple de transformer vos pensées en un plan ciblé et réalisable, sans avoir à créer votre système à partir de zéro ? Le modèle de liste de tâches quotidiennes ClickUp est exactement ce qu'il vous faut. Il est parfait pour tous ceux qui ont besoin d'une structure cohérente pour saisir, hiérarchiser et cocher leurs tâches quotidiennes, que ce soit pour gérer une journée de travail complète ou simplement pour mettre de l'ordre dans leur vie.

Ce que ce modèle vous aide à faire :

✅ Commencez chaque journée avec une disposition claire et prête à l'emploi

✍️ Capturez les tâches au fur et à mesure qu'elles se présentent et classez-les par priorité

⏰ Définissez des dates d'échéance, des rappels et des routines récurrentes

🧠 Ajoutez des notes, des checklists ou des sous-tâches pour plus de contexte

📅 Visualisez votre charge de travail dans la vue Liste, Tableau ou Calendrier

🔁 Réutilisez-la tous les jours sans avoir à la reformater : il suffit de la dupliquer et c'est parti !

💡 Astuce pro : Dans ClickUp, connectez vos documents et vos tâches à l'aide de relations. Ainsi, vos écrits et vos actions restent liés, même plusieurs semaines plus tard.

Meilleures fonctionnalités de ClickUp :

ClickUp Brain , qui vous aide à rationaliser votre flux de travail du début à la fin Organisez facilement vos idées, résumez vos notes et générez automatiquement des plans d'action avec, qui vous aide à rationaliser votre flux de travail du début à la fin

ClickUp Docs , pour que tout reste connecté et facile à gérer Créez, stockez et liez des notes ou des journaux à des tâches en temps réel à l'aide de, pour que tout reste connecté et facile à gérer

ClickUp Tasks , pour ne plus jamais rien oublier Créez des listes de tâches flexibles avec des sous-tâches, des rappels et des flux de travail personnalisés grâce à, pour ne plus jamais rien oublier

ClickUp Calenda r , grâce à une planification simple par glisser-déposer Visualisez votre semaine et ajustez vos forfaits sans effort avec, grâce à une planification simple par glisser-déposer

rappels ClickUp , afin de toujours garder une longueur d'avance sur les tâches importantes Transformez vos pensées éphémères en alertes exploitables grâce aux , afin de toujours garder une longueur d'avance sur les tâches importantes

modèles ClickUp , qui vous permettent de vous concentrer sur ce qui compte le plus Commencez rapidement grâce à des installations prêtes à l'emploi pour les notes, la planification et bien plus encore en utilisant les , qui vous permettent de vous concentrer sur ce qui compte le plus

Passez de la vue Liste, Tableau, Calendrier, Gantt ou Échéancier selon votre style de planification. Ajoutez des champs personnalisés pour suivre tout ce que vous voulez : humeur, priorité, budget ou même des étiquettes de journal

Application mobile dédiée pour vous aider à accéder à toutes vos tâches et l'utiliser comme application de prise de notes lors de vos déplacements

Limites de ClickUp :

Au premier abord, le nombre de fonctionnalités peut sembler impressionnant, mais il suffit de commencer par les plus simples

Fonctionne mieux sur bureau, mais la version mobile s'améliore rapidement

La configuration prend un peu de temps, mais vous en tirerez des avantages à long terme

Tarifs ClickUp :

Évaluations et avis sur ClickUp :

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Avant, je ne vivais que grâce à mes notes écrites, mais après deux jours d'évaluation de ClickUp, j'ai su que c'était la solution qu'il me fallait

Avant, je ne vivais que grâce à mes notes écrites, mais après deux jours d'évaluation de ClickUp, j'ai su que c'était la solution qu'il me fallait

🌼 Encouragement : vous n'êtes pas « mauvais en productivité », vous n'avez simplement pas encore trouvé le système qui vous convient.

2. Logseq (Idéal pour la confidentialité et la réflexion connectée)

via Source

Logseq est comme le deuxième cerveau rêvé par les minimalistes. Si Twos vous a donné un avant-goût de la journalisation quotidienne et de la prise de notes, Logseq passe au niveau supérieur avec des fils de pensées liés et un contrôle hors ligne complet. Construit sur une interface de type plan, chaque pensée que vous écrivez dans Logseq peut être imbriquée sous une autre, de sorte que vos idées s'organisent naturellement à travers des pensées liées.

C'est particulièrement utile si vous tenez un journal quotidien, prenez des notes personnelles pour vos études ou aimez réfléchir et voir comment vos idées se connectent au fil du temps. Contrairement à Twos, Logseq n'est pas là pour gérer des tâches, mais pour vous aider à construire un système de connaissances à long terme. Il est local et open source, ce qui signifie que vos données restent chez vous et que la synchronisation est facultative et non obligatoire.

Fonctionnalités clés de Logseq

Journalisation sous forme de plan avec des puces repliables

Les pages quotidiennes sont conçues pour encourager une écriture régulière

Affichage graphique pour visualiser les relations entre les notes

Modèle open source privilégiant les données locales pour une confidentialité renforcée

Liaison bidirectionnelle pour connecter et revisiter des pensées connexes

💡 Astuce Pro : Utilisez les liens retour dans Logseq pour relier vos notes quotidiennes à des sujets tels que « objectifs », « idées » ou « apprentissage ». Au fil du temps, des schémas se dessinent, comme si votre cerveau laissait un fil d'Ariane.

Limites de Logseq

Ne dispose pas d'assistance intégrée pour les listes de tâches ou la planification

Nécessite une installation manuelle ou des plugins pour synchroniser les appareils

Peut sembler peu familier aux utilisateurs habitués aux applications de prise de notes linéaires

Tarifs Logseq :

Logseq Sync est actuellement en version bêta publique et accessible aux contributeurs actifs d'Open Collective. Pour y accéder, vous pouvez choisir parmi les niveaux de don mensuel suivants :

Backer : 5 $/mois

Sponsor : 15 $/mois

Évaluations et avis sur Logseq :

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

🔔 Rappel : les systèmes n'ont pas besoin d'être beaux. Ils doivent simplement avoir un sens pour vous.

3. Anytype (Idéal pour créer un deuxième cerveau privé sur tous vos appareils)

via Source

Si vous avez toujours rêvé d'une application de prise de notes qui fonctionne comme Notion, mais qui préserve la confidentialité totale de vos données, Anytype est faite pour vous. Conçue pour être votre cerveau numérique tout-en-un, elle vous permet de créer des pages pour tout : notes, tâches, personnes, projets et idées. Tout est stocké localement sur votre appareil, avec un chiffrement de bout en bout et une synchronisation optionnelle entre les plateformes.

Alors que Twos est idéal pour noter rapidement vos idées, Anytype vous aide à créer un système entièrement personnalisé pour organiser tous les aspects de votre vie. Considérez-le comme la base de votre propre système d'exploitation personnel, avec plus de structure et moins de soucis concernant le transfert de vos données vers le cloud.

Fonctionnalités clés d'Anytype

Fonctionnalité hors ligne avec synchronisation cryptée automatique

Système basé sur des objets pour créer des types personnalisés tels que des journaux, des tâches et des livres

Liens bidirectionnels et vue graphique pour une cartographie approfondie des connaissances

Interface sans distraction conçue pour une écriture concentrée

Assistance multiplateforme sur macOS, Windows, Linux, Android et iOS

Limitations d'Anytype

Encore en version bêta, certaines fonctionnalités sont limitées ou en cours de développement

Ne dispose pas de rappels intégrés ni de fonctionnalité de calendrier (pour l'instant)

Présente une courbe d'apprentissage pour les utilisateurs novices des flux de travail basés sur des objets

Tarifs Anytype :

Explorer : Gratuit

Builder : 99 $/an

Co-créateur : 299 $ pour 3 ans

Business : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Anytype :

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

🎉 Anecdote : de nombreux fondateurs solo utilisent des gestionnaires de tâches personnels pour suivre leurs émotions en plus de leurs tâches, car l'humeur a un impact sur la dynamique.

4. Superlist (Idéal pour les listes de tâches élégantes avec fonctionnalités collaboratives)

via Source

Si vous avez aimé Twos pour sa simplicité, mais que vous trouviez qu'il manquait de fonctionnalités collaboratives ou de finition, Superlist est une excellente mise à niveau. Créée par l'équipe derrière Wunderlist, Superlist apporte une touche de modernité à la gestion des tâches, avec un design épuré, des listes partageables et des fonctionnalités qui rendent même la planification la plus banale agréable.

Vous pouvez créer des listes de tâches personnelles ou partagées, ajouter des tâches, insérer des commentaires, définir des rappels et organiser les tâches entre les projets. Bien qu'elle ne soit pas aussi complexe qu'une solution complète de gestion de projet (et c'est justement le but), elle vous offre juste assez de structure pour rester concentré, sans encombrer votre espace de travail.

Fonctionnalités clés de Superlist

Design minimaliste et intuitif avec de puissantes fonctionnalités de liste de tâches

Partagez des listes avec votre famille, vos amis ou vos équipes pour faciliter la collaboration

Assistance pour les sous-tâches, les notes, les rappels et les pièces jointes

Les applications natives sont disponibles sur macOS, Windows, iOS et Android

Synchronisation en temps réel pour une planification collaborative fluide

Limitations de Superlist

Encore en accès anticipé, certaines fonctionnalités sont limitées ou en cours de développement

Manque de fonctionnalités de suivi du temps, d'automatisation et de flux de travail avancées

Offre moins de flexibilité que des outils tels que ClickUp ou Notion pour la planification complexe

Tarifs Superlist :

Free

Pro : 19 $/personne/mois

Super : 39 $/personne/mois

Évaluations et avis Superlist :

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

🎉 Anecdote : La méthode « Zettelkasten », qui consiste à relier chaque note à d'autres idées, existe depuis plus de 100 ans et a aidé un universitaire à publier plus de 70 livres.

5. Bear (Idéal pour écrire et prendre des notes de manière claire et sans distraction)

via Source

Si vous appréciez particulièrement la simplicité de Twos pour prendre des notes sans vous prendre la tête, Bear est peut-être l'application qu'il vous faut. Cette application Apple est très appréciée des écrivains, des auteurs de journaux intimes et des preneurs de notes qui recherchent une interface élégante et une structure simple.

Bear combine la mise en forme Markdown, les hashtags pour l'organisation et une expérience d'écriture agréable, parfaite pour prendre des notes créatives sans distraction. Bien qu'elle ne soit pas conçue pour la gestion des tâches ou la collaboration, elle est fantastique pour les notes personnelles, le brainstorming créatif ou la tenue d'un journal léger.

Fonctionnalités clés de Bear

Interface minimaliste et élégante optimisée pour une écriture concentrée

Organisation grâce à des hashtags, des étiquettes imbriquées et des filtres puissants

Assistance Markdown avec raccourcis intuitifs pour la mise en forme

Chiffrement individuel des notes pour une confidentialité renforcée

Synchronisation transparente entre Mac, iPad et iPhone

Limitations

Limité aux appareils Apple sans assistance multiplateforme

Fonctionnalités intégrées de gestion des tâches et de calendrier manquantes

Manque de fonctionnalités de collaboration et de rappel pour les flux de travail partagés

Prix indicatif :

Gratuit : essai de 14 jours

Pro : 2,99 $/mois

Évaluations et avis des utilisateurs :

G2 : 4,8/5 (plus de 1 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 800 avis)

🌼 Encouragement : si vos pensées vous semblent chaotiques, ce n'est pas un défaut, c'est un signal. Les mettre par écrit, même de manière maladroite, est un moyen de vous rencontrer avec attention et clarté. C'est pourquoi de nombreux thérapeutes encouragent désormais leurs clients à utiliser des « pages quotidiennes » comme échauffement avant la thérapie.

6. RemNote (Idéal pour les étudiants et les apprenants permanents qui ont besoin de répétitions espacées)

via Source

RemNote est plus qu'un simple outil de prise de notes, c'est un compagnon de réflexion conçu pour un apprentissage approfondi. Si vous aimez transformer vos notes en fiches, revoir les idées clés au fil du temps ou construire un système de connaissances à long terme, RemNote est fait pour vous.

Contrairement à Twos, qui est davantage axée sur les listes, RemNote utilise la répétition espacée et la pensée liée pour vous aider à mémoriser ce que vous écrivez, et pas seulement à le stocker. Elle est particulièrement utile pour les étudiants, les chercheurs ou toute personne travaillant sur des documents denses et souhaitant les mémoriser.

Fonctionnalités clés de RemNote

La répétition espacée est intégrée aux notes pour une mémorisation efficace

Fiches générées directement à partir de surlignages ou d'instructions dans le texte

Notes liées et pages quotidiennes pour une révision structurée

Assistance Markdown avec écriture de type plan pour plus de clarté et d'organisation

Accès synchronisé via les plateformes Web et mobiles

Limitations de RemNote

L'interface peut sembler complexe pour les utilisateurs occasionnels ou novices

Non conçu pour la gestion générale des tâches ou la planification des flux de travail

Le forfait Free comprend des limitations en matière de stockage et de synchronisation

Tarifs RemNote :

Free

Pro : 8 $/mois

Pro avec IA : 18 $/mois

Évaluations et avis sur RemNote

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

🌼 Encouragement : Il n'y a pas de désordre ou de minimalisme excessif. C'est votre cerveau, votre flux, vos règles.

7. 24me Smart Personal Assistant (Idéal pour gérer vos tâches, votre calendrier et vos rappels en un seul endroit)

via Source

Si vous recherchez une alternative à Twos qui privilégie la productivité avec moins d'efforts, 24me est comme un petit assistant exécutif dans votre poche. Il regroupe vos tâches, vos évènements de calendrier, vos notes et vos rappels dans un tableau de bord clair, vous n'avez donc plus besoin de jongler entre plusieurs applications pour rester à jour.

Elle est conçue pour les professionnels très occupés, les parents ou toute personne qui a besoin de tout avoir au même endroit sans avoir à mettre en place des systèmes complexes. Et oui, elle vous rappellera même de payer vos factures.

Fonctionnalités clés de l'assistant personnel intelligent 24me

Affichage unifié du calendrier, des tâches, des notes et des rappels

Alertes intelligentes avec des indications en temps réel telles que « Il est temps de partir » en fonction du trafic

Assistance par commande vocale pour la création de tâches en mode mains libres

Synchronisation transparente avec Outlook, Google Agenda, Apple Calendrier et plus encore

Disponible sur plusieurs plateformes : iOS, Android et le Web

Limitations de l'assistant personnel intelligent 24me

Il manque des affichages de projets et une organisation des tâches de type Kanban

Offre une personnalisation limitée et aucune liaison approfondie entre les notes et les tâches

Comprend des publicités et limite les intégrations dans le forfait Free

Tarifs de l'assistant personnel intelligent 24me :

Free

Premium : 5,99 $/mois

Évaluations et avis sur 24me Smart Personal Assistant

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

🎉 Fait amusant : la tenue d'un journal numérique connaît un pic en janvier, avril et septembre, c'est-à-dire au début de l'année, au début d'une nouvelle saison et à la rentrée scolaire. Vous n'êtes pas seul(e) si vous vous y remettez en ce moment.

8. Supernotes (Idéal pour la prise de notes rapide sur des cartes et la collaboration)

via Source

Supernotes adopte une nouvelle approche de la prise de notes en organisant tout en cartes faciles à consulter. Si Twos vous a aidé à noter rapidement vos idées, Supernotes facilite la numérisation, l'organisation et le partage, en particulier lorsque vous vous concentrez sur une collaboration en équipe légère.

Chaque carte peut être étiquetée, liée ou regroupée dans des carnets, ce qui est idéal pour le brainstorming, les notes de réunion ou la gestion des connaissances personnelles. Vous pouvez même co-éditer avec d'autres personnes en temps réel, sans vous soucier de la mise en forme.

Fonctionnalités clés de Supernotes

Des cartes de notes rapides, basées sur Markdown, faciles à rechercher et à organiser

Collaboration en temps réel grâce aux commentaires et aux carnets partagés

Affichage graphique et liens retour pour visualiser et connecter des idées connexes

Application web polyvalente accessible via un navigateur ou un bureau sur tous les appareils

Une interface épurée et intuitive, conçue pour la rapidité et la clarté

Limitations de Supernotes

Ne dispose pas des vues traditionnelles de gestion des tâches et du calendrier

Assistance limitée pour l'accès hors ligne

Donne une impression de fragmentation aux utilisateurs qui préfèrent les formats longs

Tarifs Supernotes :

Free

Unlimited : 11 $/mois

Évaluations et avis sur Supernotes

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

🎉 Anecdote : Supernotes a été initialement conçu pour aider deux amis à prendre de meilleures notes en cours. Aujourd'hui, il est utilisé aussi bien par des équipes que par des créatifs.

9. MyMind (Idéal pour les esprits visuels qui souhaitent enregistrer et organiser leurs idées sans effort)

via Source

MyMind est moins une liste de tâches à faire qu'un sanctuaire numérique pour votre cerveau. Si vous aimez la simplicité de Twos pour noter des choses, mais que vous aimeriez pouvoir enregistrer des articles, des citations, des images et des sites web en un seul endroit, sans dossiers ni étiquettes, cette application est faite pour vous.

Conçue pour les esprits visuels et créatifs, MyMind organise automatiquement tout ce que vous enregistrez à l'aide de l'IA. Il suffit de « l'enregistrer et de l'oublier », puis de le retrouver quand vous en avez besoin, magnifiquement présenté et facile à rechercher.

Fonctionnalités clés de MyMind

Enregistrez du texte, des liens, des images, des surlignages et des idées provenant de n'importe quelle source

Catégorisez automatiquement le contenu grâce à l'IA, sans avoir à ajouter d'étiquettes manuellement

Parcourez le contenu dans une disposition visuelle magnifique, inspirée de Pinterest

Utilisez la recherche en texte intégral et des filtres intelligents pour trouver rapidement tout ce que vous cherchez

Capturez du contenu via l'extension Chrome, les applications mobiles ou les e-mails

Limites de MyMind

Non conçu pour la gestion des tâches ou la planification quotidienne

Il manque des rappels, des vues de calendrier et des flux de travail structurés

Offre une collaboration limitée, destinée principalement à un usage personnel

Tarifs MyMind :

Free

Student of Life : 7,99 $/mois

Mastermind : 12,99 $/mois

Newton : 299 $/an

Évaluations et avis sur MyMind

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

🧐 Le saviez-vous ? Les outils de disposition visuelle activent le système de mémoire spatiale du cerveau, facilitant ainsi la mémorisation des idées, en particulier pour les apprenants visuels.

10. Notability (Idéal pour les notes manuscrites, l'enregistrement audio et les annotations en classe ou au travail)

via Source

Si vous pensez mieux avec un stylo à la main ou si vous aimez enregistrer des notes vocales pendant que vous prenez des notes, Notability vous offre la flexibilité que Twos ne vous offre pas. Notability offre une expérience de prise de notes fluide et native, en particulier pour les utilisateurs Apple sur iPad ou Mac, où les notes manuscrites et audio s'intègrent parfaitement.

Elle est placée dans les favoris des étudiants, des enseignants et des professionnels qui souhaitent combiner écriture manuscrite, saisie, croquis et voix en un seul endroit.

Que vous preniez des notes en cours, esquissiez des idées lors d'une réunion ou griffonniez des pensées personnelles, Notability synchronise tout, rend vos notes consultables et faciles à retrouver plus tard.

Fonctionnalités clés de Notability

Notes manuscrites et tapées avec assistance Apple Pencil complète

Enregistrements audio synchronisés de manière transparente avec le contenu écrit

Modèles intégrés pour agendas, journaux et carnets

Affichage multi-notes pour écrire et référencer côte à côte

Synchronisation multi-appareils entre iPad, iPhone et Mac

Limitations de Notability

Disponible uniquement sur les appareils Apple, sans assistance pour Windows ou Android

Les fonctionnalités traditionnelles de gestion des tâches et de rappel vous manquent ?

Collaboration limitée, restreinte aux PDF ou présentations partagés

Tarifs Notability :

Free

Accès complet : 19,99 $/an

Évaluations et avis sur Notability :

G2 : 4,7/5 (plus de 1 200 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 1 000 avis)

🎉 Anecdote amusante : les utilisateurs de Notability ont soumis des vœux de mariage manuscrits, des équations mathématiques et des gribouillages d'enfants en bas âge au cours de la même semaine.

✨ Mentions spéciales

Bien que ces outils ne figurent pas dans la liste principale, ils constituent néanmoins d'excellentes alternatives à Twos, en particulier si vous recherchez une solution plus personnalisée, mieux structurée ou offrant davantage de fonctionnalités de planification visuelle.

Notion :Idéal pour une planification numérique personnalisable avec un environnement de travail visuelSi vous aimez créer des systèmes à partir de zéro, Notion vous permet de tout créer, des listes de tâches aux journaux, en passant par des seconds cerveaux complets, avec des bases de données, des calendriers et de superbes dispositions.

Tiimo :Idéal pour une gestion visuelle du temps avec des rappels discretsConçu pour les utilisateurs neurodivergents, Tiimo offre un moyen visuel et apaisant de planifier votre journée et d'assister la prise de notes des personnes atteintes de TDAH sans les submerger. Il est idéal pour les personnes qui souhaitent des routines structurées et des rappels discrets plutôt que des horaires rigides.

Akiflow :Idéal pour regrouper vos tâches dans un agenda quotidien ciblé Si votre liste de tâches se trouve à plusieurs endroits (e-mail, Slack, calendrier), Akiflow rassemble tout dans une vue quotidienne afin que vous puissiez bloquer du temps, établir des priorités et passer votre journée avec moins de bruit.

🌼 Si votre cerveau est embrumé, ce n'est pas un échec, c'est un signal. Le repos n'est pas une pause dans la progression, il en fait partie intégrante.

Trouvez votre prochaine application de productivité incontournable

Twos était parfait pour débuter, mais parfois, votre cerveau (et votre journée) a besoin d'un peu plus d'assistance. Que vous recherchiez une organisation plus poussée de vos notes, de meilleurs rappels, une planification visuelle ou des outils collaboratifs, vous trouverez dans cette liste une alternative adaptée à votre style.

Des outils minimalistes pour créer des plans à des tableaux visuels pour mémoriser, en passant par des hubs de productivité tout-en-un, vous disposez désormais d'options adaptées à vos prochains projets.

✨ Vous cherchez une solution qui fait tout : notes, tâches, rappels, calendriers et assistance IA ? Essayez ClickUp gratuitement et créez un système qui vous aide à capturer vos idées et à les mettre en œuvre, sans changer d'application toutes les cinq minutes.