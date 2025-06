les 8 meilleurs logiciels de gestion immobilière basés sur l'IA en 2025

La gestion de biens locatifs est une grande responsabilité.

De la gestion des problèmes d'entretien et du recouvrement des loyers au suivi des questions des locataires et des documents de location, il y a toujours quelque chose qui nécessite votre attention. Et essayer de tout gérer manuellement ? C'est le chemin le plus rapide vers l'épuisement professionnel.

C'est là que les logiciels de gestion immobilière basés sur l'IA peuvent vraiment vous aider.

Ces outils se chargent des tâches répétitives, telles que l'automatisation des réponses, l'envoi de rappels automatiques et le signalement précoce des problèmes potentiels, afin que vous puissiez vous concentrer sur l'essentiel. Il s'agit d'une approche proactive qui vous aide non seulement à rester organisé, mais qui améliore également l'expérience des locataires.

De plus, les locataires apprécient cette commodité. Permettre aux locataires de soumettre leurs demandes en ligne, de vérifier leur bail ou d'effectuer leurs paiements de loyer à tout moment leur facilite la vie, tout comme la vôtre. Le résultat ? Moins de plaintes, moins de frais de retard et des taux d'occupation plus élevés.

Dans cet article, nous vous présentons quelques-unes des meilleures plateformes de gestion immobilière basées sur l'IA, leurs fonctionnalités, leurs tarifs et leurs utilisateurs types, afin que vous puissiez trouver celle qui vous convient le mieux et booster votre efficacité globale !

Les logiciels de gestion immobilière basés sur l'IA en un coup d'œil

Voici un tableau comparatif rapide pour vous aider à démarrer :

Logiciel Idéal pour Fonctionnalités clés Tarifs ClickUp Gestion des flux de travail et collaboration dans le domaine immobilier Automatisation des tâches par IA, flux de travail personnalisés, formulaires pour locataires, tableaux de bord, modèles et intégrations Forfait Free disponible Forfaits payants à partir de 7 $/utilisateur/mois AppFolio Gestion immobilière en temps réel Sélection des locataires, maintenance, comptabilité, baux numériques et portails propriétaires/locataires grâce à l'IA Tarification personnalisée TenantCloud Gestion immobilière complète Sélection des locataires par IA, maintenance, comptabilité, baux numériques, portails propriétaires/locataires Forfaits payants à partir de 18 $ par mois Mezo Gestion de la maintenance basée sur l'IA Maintenance prédictive, commandes de travail intelligentes, gestion des fournisseurs et intégration PMS Tarification personnalisée TurboTenant Propriétaires bricoleurs et location améliorée par l'IA Annonces automatisées, demandes numériques, génération de baux, loyers en ligne et suivi des réparations Forfait Free disponible Forfaits payants à partir de 9,92 $ par mois EliseAI Assistance à la location basée sur l'IA Comptabilité, maintenance, portails locataires, applications numériques et sélection Tarification personnalisée Happy Property Communication et engagement des locataires Chatbots IA, réponses automatisées, intégration PMS et personnalisation des messages Tarification personnalisée Buildium Gestion immobilière pour les entreprises Comptabilité, maintenance, portails locataires, applications numériques, sélection Forfaits payants à partir de 58 $ par mois

Les prix et les fonctionnalités sont susceptibles d'être modifiés. Consultez le site web du produit pour connaître les prix les plus récents. *

Que rechercher dans un logiciel de gestion immobilière basé sur l'IA ?

Choisir le bon logiciel de gestion immobilière basé sur l'IA peut changer la donne, mais avec autant d'options disponibles, comment choisir celui qui vous convient le mieux ? Avant d'investir, évaluez les fonctionnalités qui auront le plus d'impact sur vos opérations quotidiennes et votre croissance à long terme.

Commencez par examiner les besoins et les points faibles de votre entreprise.

Êtes-vous submergé par la collecte manuelle des loyers ?

Vous avez du mal à obtenir des réponses rapides pour la maintenance ?

Ou vous cherchez à développer votre portfolio sans augmenter vos frais généraux ?

Le logiciel idéal répondra à ces défis spécifiques grâce à des solutions robustes basées sur l'IA. Voici les éléments clés à prendre en compte :

Automatisation : un logiciel efficace doit rationaliser les tâches répétitives telles que le suivi des baux, la collecte des loyers et la gestion des demandes d'entretien, afin que votre équipe puisse se concentrer sur des activités à plus forte valeur ajoutée

Intégration de l'IA : des outils d'IA avancés tels que des algorithmes de sélection des locataires, des chatbots pour communiquer avec les locataires et des capacités de maintenance prédictive peuvent réduire considérablement les risques et améliorer l'efficacité

Système centralisé : la gestion de l'ensemble de votre portfolio à partir d'une seule plateforme permet de maintenir une vue d'ensemble, de réduire les erreurs et d'améliorer la collaboration entre les membres de l'équipe

Évolutivité : à mesure que votre portfolio immobilier s'agrandit, votre logiciel doit s'adapter en conséquence sans devenir trop coûteux ou complexe

Expérience utilisateur : une interface intuitive et conviviale, associée à un service client réactif, garantit une adoption en douceur et une satisfaction continue

Personnalisation et intégrations : La possibilité de personnaliser l'automatisation des flux de travail basée sur l'IA et de l'intégrer à d'autres logiciels (comptabilité, CRM, marketing) offre une grande flexibilité et étend votre écosystème technologique

Les meilleurs logiciels de gestion immobilière basés sur l'IA

Il est temps de passer en revue les meilleures options, en détaillant ce qui rend chacune d'elles unique, les fonctionnalités clés qu'elles offrent, leur coût et les inconvénients que vous devez connaître.

1. ClickUp (Idéal pour gérer les flux de travail immobiliers et la collaboration en équipe)

Essayez-le dès maintenant Gérez votre entreprise immobilière avec ClickUp grâce à la gestion des tâches, la planification et les plans interactifs des propriétés

Si vous travaillez dans la gestion immobilière, vous savez combien il y a à jongler : les baux, l'entretien, le marketing, la communication avec les clients et la coordination de votre équipe. C'est là que ClickUp for Real Estate entre en jeu.

Considérez-le comme votre centre de commande tout-en-un, mais avec une mise à niveau IA sérieuse grâce à ClickUp Brain.

Avec l'IA de ClickUp, vous pouvez automatiser les tâches répétitives qui vous font perdre du temps, comme l'attribution de suivis pour les renouvellements de bail, la planification des inspections ou l'envoi de rappels d'entretien. Vous avez besoin de résumer une réunion ou de rédiger rapidement une mise à jour pour votre équipe ? L'IA peut également s'en charger, vous n'aurez donc plus jamais à rester devant une page blanche.

Recevez instantanément les mises à jour importantes avec ClickUp Brain

Mais la magie ne s'arrête pas là. Les outils d'IA de ClickUp changent la donne pour le marketing et la gestion des clients de votre entreprise. Imaginez pouvoir créer du contenu attrayant pour votre newsletter ou répondre aux demandes des clients en un temps record.

Si vous souhaitez vous lancer rapidement, ClickUp propose des modèles prêts à l'emploi spécialement conçus pour les professionnels de l'immobilier. Vous trouverez un modèle de feuille de calcul immobilière pour organiser toutes vos propriétés et vos baux, un modèle de newsletter immobilière (qui fonctionne parfaitement avec l'IA pour la création de contenu) et un modèle de marketing immobilier pour vous aider à planifier et à suivre vos campagnes.

Obtenez un modèle gratuit Établissez une connexion solide avec vos clients grâce au modèle de newsletter immobilière ClickUp

Au-delà de l'IA, ClickUp est conçu pour les équipes immobilières. Vous pouvez configurer des flux de travail personnalisés pour le suivi des baux, la maintenance et les inspections, collecter les demandes des locataires via des formulaires, utiliser des modèles de tâches pour toutes les tâches répétitives et garder un œil sur tout grâce aux tableaux de bord ClickUp. De plus, il s'intègre à votre messagerie électronique, à votre calendrier et à d'autres outils immobiliers, pour que tout fonctionne ensemble.

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Flux de travail personnalisés : adaptez les processus de suivi des baux, de maintenance et d'inspections grâce de ClickUp adaptez les processus de suivi des baux, de maintenance et d'inspections grâce aux vues et statuts personnalisés

Formulaires de demande des locataires : collectez et gérez les demandes des locataires en toute simplicité via collectez et gérez les demandes des locataires en toute simplicité via les formulaires ClickUp

Modèles de tâches : standardisez les opérations récurrentes telles que les emménagements, les réparations et les suivis

Tableaux de bord : surveillez les performances immobilières, la charge de travail de votre équipe et les indicateurs clés en un coup d'œil

Intégrations : synchronisez vos e-mails, calendriers et outils immobiliers populaires via synchronisez vos e-mails, calendriers et outils immobiliers populaires via les intégrations ClickUp pour une expérience unifiée

Limites de ClickUp

Peut nécessiter un certain temps d'apprentissage pour les nouveaux utilisateurs

Tarifs ClickUp :

Évaluations et avis sur ClickUp :

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Pour moi, le plus grand changement apporté par ClickUp a été les modèles personnalisables et la possibilité d'assurer cette cohérence dans toutes nos propriétés, quelle que soit la région, afin que l'expérience client soit la même quel que soit l'emplacement Convene où ils se rendent.

2. AppFolio (le meilleur pour la gestion immobilière en temps réel)

via AppFolio

AppFolio propose une suite complète d'outils cloud pour gérer différents types de biens immobiliers, notamment les logements résidentiels, commerciaux et étudiants.

Ses fonctionnalités basées sur l'IA rationalisent considérablement les opérations, notamment la location automatisée, le suivi efficace de la maintenance et la communication fluide avec les locataires. Les professionnels de l'immobilier peuvent ainsi gérer leurs portfolios avec une efficacité remarquable, tout en économisant du temps et des ressources.

Les meilleures fonctionnalités d'AppFolio

Gère la comptabilité, la location, la maintenance et la communication à partir d'une plateforme unique et accessible

Rationalisez les tâches telles que la collecte des loyers, les demandes d'entretien et la sélection des locataires grâce à l'automatisation et à des portails dédiés aux locataires, aux propriétaires et aux fournisseurs

Fournit des informations financières en temps réel avec des rapports détaillés sur les revenus, les dépenses et les performances immobilières

Offre une application mobile complète pour la gestion à distance et des outils d'IA pour faciliter les demandes de location et la maintenance

Limites d'AppFolio

Peut être plus adapté aux portfolios plus importants

Tarifs AppFolio

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur AppFolio

G2 : 4,6/5 (plus de 630 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 1 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels d'AppFolio ?

Un avis G2 dit :

J'adore la possibilité de personnaliser les rapports et si vous ne trouvez pas celui dont vous avez besoin, Appfolio peut le créer pour vous dans 9 cas sur 10. La possibilité d'envoyer des SMS et des e-mails aux locataires et aux propriétaires est essentielle pour la documentation et la tenue des dossiers. Personne n'aime faire des erreurs, mais presque tout ce que vous pouvez faire, vous pouvez aussi le défaire, ce qui facilite grandement la correction des erreurs. Ce qui est également génial, c'est que si vous avez besoin d'aide, le service client est très réactif et vous guide tout au long de la formation. Je travaille dans la gestion immobilière depuis plus de 30 ans et c'est de loin le meilleur programme avec lequel j'ai jamais travaillé.

J'adore la possibilité de personnaliser les rapports et si vous ne trouvez pas celui dont vous avez besoin, Appfolio peut le créer pour vous dans 9 cas sur 10. La possibilité d'envoyer des textes et des e-mails aux locataires et aux propriétaires est essentielle pour la documentation et la tenue des dossiers. Personne n'aime faire des erreurs, mais presque tout ce que vous pouvez faire, vous pouvez aussi le défaire, ce qui facilite grandement la correction des erreurs. Ce qui est également génial, c'est que si vous avez besoin d'aide, le service client est très réactif et vous guide tout au long de la formation. Je travaille dans la gestion immobilière depuis plus de 30 ans et c'est de loin le meilleur programme avec lequel j'ai jamais travaillé.

3. TenantCloud (le meilleur pour une gestion immobilière complète)

via TenantCloud

TenantCloud propose une plateforme de gestion immobilière basée sur le cloud, conçue pour rationaliser les opérations des propriétés résidentielles et commerciales. Grâce à des outils avancés basés sur l'IA, elle simplifie les tâches complexes telles que la sélection rigoureuse des locataires, la coordination efficace de la maintenance et la collecte transparente des loyers.

Ce système centralisé offre aux gestionnaires immobiliers une interface unique et intuitive pour superviser l'ensemble de leur portfolio, ce qui leur permet de gagner du temps et de réduire les tâches administratives.

Les meilleures fonctionnalités de TenantCloud

Facilite le processus de location grâce à des demandes de location en ligne et des contrats de location numériques personnalisables et conformes à la législation

Ils sont fournis avec des portails dédiés aux locataires et aux propriétaires qui favorisent une communication claire, permettant aux locataires de soumettre des demandes et d'accéder aux informations

Fonctionnalités de suivi de maintenance et de gestion des commandes robustes, permettant aux gestionnaires immobiliers de planifier efficacement les réparations, d'attribuer des tâches et de suivre la progression

Tirez parti de puissants outils de comptabilité et de rapports financiers pour suivre les dépenses, les loyers et les comptes de résultats

Limites de TenantCloud

Certaines fonctionnalités avancées ne sont disponibles que dans les forfaits supérieurs

Options de personnalisation limitées pour les rapports

Tarifs de TenantCloud

Forfait Starter : 18,00 $ par mois

Forfait Growth : 35,00 $ par mois

Forfait Pro : 60,00 $ par mois

Forfait Business : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur TenantCloud

G2 : 4,4/5 (plus de 200 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 400 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de TenantCloud ?

Une critique de Capterra dit :

Le cloud locataire est facile à utiliser pour nos locataires et pour nous. Il permet de suivre facilement ce qui se passe et où. Il permet une communication ouverte avec les locataires et conserve tous nos documents au même endroit.

Le cloud locataire est facile à utiliser pour nos locataires et pour nous. Il permet de suivre facilement ce qui se passe et où. Il permet une communication ouverte avec les locataires et conserve tous nos documents au même endroit.

4. Mezo (Le meilleur pour la gestion de la maintenance basée sur l'IA)

via Mezo

Mezo exploite des algorithmes d'apprentissage automatique pour prédire les besoins futurs en matière d'entretien en analysant les données historiques, les commentaires des résidents et les spécificités des propriétés.

Sa capacité prédictive permet aux gestionnaires immobiliers de passer d'un mode de réparation réactif à une maintenance préventive planifiée, réduisant ainsi considérablement les temps d'arrêt imprévus et les coûts d'urgence associés. La plateforme automatise également l'ensemble du processus de commande de travaux, du diagnostic intelligent et de la création détaillée des commandes (souvent aidée par son assistant virtuel, Max) à l'attribution intelligente aux fournisseurs ou au personnel interne les plus appropriés.

De plus, Mezo offre des fonctionnalités sophistiquées de gestion des fournisseurs, permettant aux gestionnaires immobiliers de suivre des indicateurs de performance tels que le temps de réponse, les taux de résolution et la rentabilité.

Les meilleures fonctionnalités de Mezo

Anticipe les besoins pour prévenir les défaillances et optimiser la planification

Crée, diagnostique et attribue intelligemment les tâches pour plus d'efficacité

Surveille les indicateurs des fournisseurs pour contrôler la qualité et les coûts

Gère les opérations et les demandes depuis n'importe quel emplacement

Se connecte de manière transparente aux systèmes de gestion immobilière existants

Limites de Mezo

Une formation peut être nécessaire pour utiliser pleinement les fonctionnalités de l'IA

Tarifs Mezo

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Mezo

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

🧠 Anecdote : La location n'est pas un concept moderne, elle est très ancienne. Cette pratique remonte à environ 2000 avant J.-C. dans l'ancienne Sumérie, où des tablettes d'argile documentaient la location de matériel agricole. Les Phéniciens utilisaient également des chartes de location de navires, semblables aux contrats de location d'équipement actuels, pour financer leurs entreprises maritimes. Ces premières formes de location étaient essentielles pour financer les terres, le bétail et les outils, ce qui en faisait la pierre angulaire des économies anciennes.

5. TurboTenant (Idéal pour les propriétaires indépendants à la recherche d'une solution de location améliorée par l'IA)

via TurboTenant

TurboTenant est un logiciel de gestion immobilière puissant et gratuit, spécialement conçu pour aider les propriétaires individuels. Il simplifie la gestion des biens locatifs en offrant des fonctionnalités intelligentes et automatisées qui rationalisent l'ensemble du processus de location et de gestion des locataires.

Bien qu'il se concentre sur une intelligence pratique et spécifique à chaque tâche plutôt que sur une intégration profonde et globale de l'IA, ses outils intelligents, tels que l'automatisation de certaines parties des descriptions de bail, améliorent considérablement l'efficacité. TurboTenant est conçu pour offrir aux propriétaires bricoleurs les fonctionnalités avancées que l'on trouve généralement dans les systèmes payants, rendant ainsi la gestion immobilière accessible et simple.

Les meilleures fonctionnalités de TurboTenant

Listez toutes vos locations sur les meilleurs sites depuis un seul endroit pour attirer plus de candidats

Collectez les candidatures par voie numérique et effectuez facilement des vérifications d'antécédents, de crédit et d'expulsion

Générez des documents de location personnalisables et juridiquement valables, adaptés à votre état

Percevez vos loyers en ligne en toute sécurité grâce à des alertes automatisées pour des paiements ponctuels

Rationalisez les demandes de réparation des locataires et suivez efficacement leur résolution

Limites de TurboTenant

Fonctionnalités d'IA limitées par rapport à d'autres plateformes

Les fonctionnalités avancées nécessitent un forfait payant

Tarifs TurboTenant

Free

Pro : 9,92 $/mois (facturé annuellement)

Premium : 12,42 $/mois (facturé annuellement)

Évaluations et avis sur TurboTenant

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : 4,4/5 (plus de 70 avis)

Que disent les utilisateurs réels de TurboTenant ?

Un avis Capterra indique :

Nous gérons quatre petites propriétés et ce logiciel nous a été extrêmement utile pour nous organiser. Le compte de base est gratuit, mais le niveau premium est très peu coûteux pour tout ce qu'il offre. Le service client est également excellent.

Nous gérons quatre petites propriétés et ce logiciel nous a été extrêmement utile pour nous organiser. Le compte de base est gratuit, mais le niveau premium est très peu coûteux pour tout ce qu'il offre. Le service client est également excellent.

6. EliseAI (Meilleur outil d'aide à la location basé sur l'IA)

via Elise IA

EliseAI est un CRM innovant de gestion immobilière axé sur l'IA, conçu pour révolutionner l'ensemble du processus de location. Contrairement aux CRM traditionnels, EliseAI intègre l'intelligence artificielle au cœur de son système, automatisant les flux de travail essentiels, de la demande initiale du locataire à la signature du bail.

L'IA sophistiquée de la plateforme agit comme un agent immobilier virtuel disponible 24h/24 et 7j/7, engageant les locataires potentiels dans des discussions intelligentes et humaines, et proposant des visites guidées par IA qui offrent des expériences immersives sans intervention humaine directe.

Les meilleures fonctionnalités d'EliseAI

Propose des visites virtuelles interactives guidées par l'IA, disponibles 24 h/24, 7 j/7

Traite toutes les demandes et le suivi des locataires avec des réponses intelligentes et personnalisées

Agit comme une IA pour la génération de prospects en qualifiant les prospects, en planifiant les rendez-vous et en engageant de manière cohérente les prospects potentiels afin de les convertir

Rationalise la création et l'exécution des contrats de location de manière efficace

Se connecte de manière transparente aux PMS existants pour unifier les données et les flux de travail

Limites d'EliseAI

Des étapes supplémentaires peuvent être nécessaires pour l'intégration avec les systèmes existants.

Tarifs EliseAI

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur EliseAI

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs d'EliseAI dans la vie réelle ?

Un avis G2 dit :

Elise a permis à nos professionnels de la location d'économiser plus de 2 000 heures en moins de 6 mois. Elle est facile à programmer, à personnaliser et permet d'approfondir ses connaissances. Tous ceux qui travaillent pour Elise offrent un service client de qualité.

Elise a permis à nos professionnels de la location d'économiser plus de 2 000 heures en moins de 6 mois. Elle est facile à programmer, à personnaliser et permet d'approfondir ses connaissances. Tous ceux qui travaillent pour Elise offrent un service client de qualité.

7. Happy Property (Idéal pour la communication et l'engagement des locataires)

via Happy Property

Happy Property est spécialisé dans la transformation de la communication avec les locataires grâce à des chatbots alimentés par l'IA et des systèmes de réponse automatisés sophistiqués. La plateforme se concentre uniquement sur l'amélioration de la satisfaction des locataires en fournissant des canaux de communication rapides, efficaces et cohérents.

Cet outil ne constitue pas une suite complète de gestion immobilière, mais son expertise dédiée à l'engagement des locataires en fait un outil indispensable pour les gestionnaires immobiliers qui cherchent à améliorer l'expérience de leurs résidents, à réduire le volume de demandes et à renforcer leurs relations avec leurs locataires.

Les meilleures fonctionnalités de Happy Property

Utilise des chatbots intelligents pour traiter les demandes des locataires et fournir une assistance immédiate

Fournit des réponses rapides et précises aux questions courantes, réduisant ainsi les temps de réponse

Se connecte de manière transparente aux PMS existants pour unifier les données et les flux de travail

Permet de personnaliser les messages automatisés afin de préserver l'image de marque et de répondre à des besoins spécifiques

Limites de Happy Property :

Fonctionnalités de gestion immobilière limitées par rapport à ses concurrents

Tarifs Happy Property

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Happy Property :

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : 4/6/5 (plus de 60 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Happy Property ?

Un utilisateur G2 déclare :

J'aime le fait que l'application soit si détaillée dans la manière dont vous documentez un bien immobilier ! J'apprécie également la possibilité d'ajouter des notes dans chaque section à propos des photos que vous avez prises !

J'aime le fait que l'application soit si détaillée dans la manière dont vous documentez un bien immobilier ! J'apprécie également la possibilité d'ajouter des notes dans chaque section à propos des photos que vous avez prises !

8. Buildium (Idéal pour la gestion immobilière d'entreprise)

via Buildium

Buildium est un logiciel de gestion immobilière robuste et tout-en-un conçu pour simplifier les opérations des propriétaires et des gestionnaires immobiliers. Sa principale force réside dans la fourniture d'un large éventail d'outils essentiels plutôt que dans l'intégration avancée de l'IA. Mais Buildium exploite l'IA pour la sélection intelligente des locataires, la tarification dynamique des loyers, la maintenance prédictive et la gestion automatisée des baux afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle et la prise de décision.

Cet outil centralise également les aspects clés de la supervision immobilière, permettant aux utilisateurs de gérer efficacement les tâches quotidiennes, de tenir des registres financiers clairs et de favoriser une communication efficace avec les locataires et les propriétaires. Cette approche intégrée aide les professionnels de l'immobilier à gérer leurs portfolios de manière plus efficace et systématique.

Meilleures fonctionnalités de Buildium :

Gère toutes les transactions financières et génère des rapports essentiels

Simplifiez l'acquisition de locataires grâce à des applications numériques et à une sélection rigoureuse des locataires

Fournit un système organisé pour le suivi et la gestion de toutes les demandes d'entretien immobilier

Offre des portails en ligne dédiés pour une communication transparente et un libre-service pour toutes les parties prenantes

Limites de Buildium :

Les tarifs peuvent être plus élevés pour les petits portfolios

Fonctionnalités d'IA limitées par rapport à d'autres plateformes

Tarifs Buildium :

Essentiel : à partir de 58 $/mois pour un maximum de 150 unités

Croissance : à partir de 183 $/mois

Premium : à partir de 375 $/mois

Évaluations et avis sur Buildium :

G2 : 4,5/5 (plus de 200 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 2 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Buildium ?

Un avis G2 dit :

Le système d'e-mails et de textes est très pratique, très agréable à utiliser et permet de suivre très facilement les locataires, ce qui évite de passer à côté de certaines informations importantes. L'interface utilisateur est facile à utiliser et me donne une vue d'ensemble très complète des employés dans le domaine du logement. Bien que le logiciel n'ait pas été initialement conçu pour le logement des employés commerciaux, il fonctionne bien pour ce processus.

Le système d'e-mails et de textes est très pratique, très agréable à utiliser et permet de suivre très facilement les locataires, ce qui évite que certains passent entre les mailles du filet. L'interface utilisateur est facile à utiliser et me donne une vue d'ensemble très complète des employés dans le domaine du logement. Bien que le logiciel n'ait pas été initialement conçu pour le logement des employés commerciaux, il fonctionne bien pour ce processus.

Boostez votre stratégie de gestion immobilière grâce à l'IA

Alors que le secteur de la gestion immobilière continue d'évoluer, l'adoption d'un logiciel de gestion immobilière basé sur l'IA n'est plus une option, mais une nécessité pour rester compétitif.

De l'automatisation de la communication avec les locataires et des tâches de maintenance à la simplification de la gestion des baux et de la collecte des loyers, ces outils basés sur l'IA aident les gestionnaires immobiliers à gagner du temps, à réduire leurs coûts et à prendre des décisions éclairées pour l'ensemble de leur portfolio.

Que vous soyez un propriétaire individuel gérant quelques biens locatifs ou une grande société de gestion immobilière gérant des biens commerciaux, vous trouverez dans cette liste une solution adaptée à vos besoins. Des plateformes telles que ClickUp se distinguent par leur capacité à centraliser les flux de travail, à automatiser les processus grâce à l'IA et à booster la productivité des équipes, le tout sur une seule et même plateforme.

Au final, la bonne pile technologique peut transformer vos opérations de gestion immobilière. Commencez dès aujourd'hui avec ClickUp et constatez la différence par vous-même !