Top 10 des alternatives à Windsurf pour le codage alimenté par l'IA en 2025

Si vous êtes développeur, responsable technique ou directeur technique, vous avez probablement déjà entendu parler de Windsurf (anciennement Codeium), un IDE natif IA qui promet de tout gérer, de l'écriture au déploiement du code.

Pendant un instant, j'ai eu l'impression d'être dans le futur : saisie automatique intelligente, suggestions contextuelles et aperçus dans l'éditeur.

Mais les failles apparaissent rapidement :

Les suggestions IA en temps réel sont lentes lorsque la vitesse est importante

Une mauvaise intégration avec le suivi des tâches ou les documents ralentit la collaboration

Une IA trop ambitieuse apporte plus de changements qu'elle ne devrait, créant ainsi plus de problèmes qu'elle n'en résout

Pour les développeurs indépendants, c'est frustrant. Pour les équipes, c'est perturbant. Pour les dirigeants, c'est risqué.

C'est pourquoi la question n'est plus « Quel est le meilleur IDE tout-en-un ? », mais « Quelle pile correspond réellement à notre façon de travailler ? »

Pourquoi choisir des alternatives à Windsurf ?

Windsurf est un éditeur de code alimenté par l'IA conçu pour améliorer la productivité des développeurs en intégrant des fonctionnalités intelligentes directement dans l'environnement de codage. Il comprend votre code, suggère des complétions intelligentes et vous permet de refactoriser ou de générer du code à l'aide de commandes simples.

Même avec toutes ses fonctionnalités innovantes, vous pourriez toujours rechercher d'autres outils de codage IA pour simplifier votre quotidien en tant que développeur de logiciels.

Environnements de développement locaux : Impossible de configurer des conteneurs, d'exécuter des services en arrière-plan ou d'intégrer des outils système natifs comme dans les environnements de bureau

Nombre limité de langues prises en charge : Fonctionne mieux avec JavaScript, TypeScript et Python, mais rencontre des difficultés avec les langues moins courantes, ce qui entraîne un contexte médiocre et des complétions inexactes

Flux de travail Git avancés : ne prend pas en charge les fonctionnalités avancées telles que les vues détaillées de l'historique, les fusions complexes ou les flux de rebasage nécessaires aux grandes équipes

Gouvernance de niveau entreprise : n'inclut pas le déploiement sur site, les pistes d'audit ou les contrôles d'accès granulaires requis dans les environnements réglementés

Assistance limitée pour les plugins ou extensions : Ne permet pas l'utilisation de linters personnalisés, d'utilitaires de test ou d'intégrations d'outils de développement, ce qui limite la flexibilité du flux de travail

Assistance minimale pour les flux de travail lourds en backend : Manque de gestion robuste pour la logique côté serveur, les migrations de bases de données ou le code d'infrastructure

Pas de contrôle IA affiné : manque d'options pour choisir des modèles, ajuster la créativité ou former l'IA aux styles spécifiques au projet

Inconvénients de l'intégration : la compatibilité limitée avec les outils de suivi des tâches et les plateformes de documentation entrave la collaboration fluide.

Windsurf est adapté aux flux de travail modernes axés sur le cloud. Cependant, si votre installation est plus lourde, plus spécialisée ou soumise à des règles de conformité plus strictes, vous aurez peut-être besoin de modèles d'IA de pointe.

👀 Le saviez-vous ? Le terme « bug » en programmation est apparu en 1947, lorsque Grace Hopper et son équipe ont découvert un papillon de nuit coincé dans un ordinateur, provoquant son dysfonctionnement. Ils ont collé le papillon dans le journal de bord pour documenter le problème, et c'est ainsi que le terme « bug » est entré dans l'histoire de la programmation !

Les alternatives à Windsurf en un coup d'œil

Pour vous aider à trouver la solution la mieux adaptée à vos projets complexes, voici une comparaison côte à côte de Windsurf et de ses principales alternatives en fonction de leurs fonctionnalités clés et de leurs tarifs :

Outil Idéal pour Fonctionnalités clés Tarifs* ClickUp Collaboration et gestion de projet tout-en-unTaille de l'équipe : idéal pour les équipes qui ont besoin d'enregistrer leur écran et d'intégrer leurs flux de travail Gestion des tâches alimentée par l'IA, enregistrement d'écran avec ClickUp Clips, documentation des blocs de code, collaboration en temps réel Gratuit pour toujours ; personnalisations disponibles pour les entreprises Curseur Codage alimenté par l'IA avec la familiarité de VS Code Taille de l'équipe : idéal pour les développeurs solo et les petites équipes nécessitant une IA contextuelle Intégration d'un chat IA, contexte complet du code, recherche locale de code, mode Agent Gratuit pour toujours ; à partir de 20 $/utilisateur/mois TabNine Codage IA hors ligne sécurisé pour les secteurs réglementés Taille de l'équipe : idéal pour les équipes de taille moyenne à grande qui ont besoin d'une sécurité des données Inférence IA locale, déploiement sur site, saisie automatique sécurisée Disponible gratuitement ; à partir de 9 $ par utilisateur et par mois GitHub Copilot Assistant de codage IA contextuel Taille de l'équipe : idéal pour les freelancers et les équipes d'entreprise qui ont besoin de suggestions de code intelligentes Assistance multimodèle, suggestions de code contextuelles, résumés des demandes de tirage Disponible gratuitement ; à partir de 10 $/utilisateur/mois Codium (Qodo) Demandes de tirage et gouvernance du code améliorées par l'IA Taille de l'équipe : idéal pour les équipes de taille moyenne à grande qui accordent une importance particulière à la qualité du code Indexation personnalisée du code, automatisation des demandes de tirage, vérifications de conformité avec Jira Offre gratuite ; à partir de 38 $/utilisateur/mois IntelliCode Complétion intelligente du code dans l'écosystème Microsoft Taille de l'équipe : idéal pour les équipes de développement d'entreprise utilisant les outils Microsoft Achèvement de lignes entières, détection des modifications en cours, intégration Visual Studio Pas de forfait Free ; à partir de 45 $/utilisateur/mois Replit Prototypage rapide et développement en solo dans le cloudTaille de l'équipe : idéal pour les développeurs solo et les startups qui ont besoin d'une installation rapide IDE instantané, déploiement intégré, agent IA pour la génération de code, collaboration en temps réel Disponible gratuitement ; à partir de 25 $/mois Cody Recherche intelligente de code et programmation par paires IA Taille de l'équipe : idéal pour les petites et moyennes équipes travaillant avec de grandes bases de code Assistants personnalisés, chatbots sensibles au code, contexte au niveau des fichiers, gestionnaire d'invites, instructions Pas de forfait Free ; à partir de 29 $/utilisateur/mois Amazon CodeWhisperer Codage IA avec intégration AWS Taille de l'équipe : idéal pour les équipes de taille moyenne à grande utilisant les services AWS Suggestions en temps réel, optimisation des services AWS, codage sécurisé avec alertes de risque Disponible gratuitement ; version payante à partir de 19 $/mois Visual Studio Code IDE flexible et riche en pluginsTaille de l'équipe : idéal pour les équipes backend et full-stack qui ont besoin d'une assistance linguistique approfondie IntelliSense, intégration de terminal, débogage, extensions Git Disponible gratuitement ; version Pro à partir de 45 $/utilisateur/mois

✅ Anecdote : Google dispose de son propre langage de programmation appelé Go (ou Golang) afin d'améliorer l'efficacité de la programmation. Il est largement utilisé pour les services back-end en raison de son évolutivité, de ses performances et de sa faible surcharge.

Les meilleures alternatives à Windsurf à utiliser

Examinons en détail les meilleures alternatives à Windsurf. 🔍

1. ClickUp (Idéal pour organiser les sprints de développement, les tâches et les documents en un seul endroit)

Si Windsurf vous semble trop limité pour votre pile de développement, ClickUp est l'application tout-en-un pour travailler, coder, planifier et collaborer à grande échelle. Elle regroupe l'ensemble de votre flux de travail de développement en un seul endroit. Cette plateforme vous permet d'organiser des sprints, de gérer des tâches de codage et de rédiger de la documentation pour le code, sans avoir à jongler entre plusieurs outils.

🧠 Rationalisez votre processus de développement avec ClickUp Brain

Commencez avec ClickUp Brain, un assistant IA sensible aux rôles conçu pour vous assister à chaque étape de votre processus de développement. Contrairement aux générateurs de code génériques, cette IA dédiée au développement logiciel travaille au sein même de votre environnement de travail, elle connaît donc vos tâches, vos échéances, vos documents et votre backlog.

Lorsque vous rédigez un rapport de bug ou une spécification à partir d'une discussion, ClickUp Brain peut transformer un fil de discussion ou un commentaire en un document structuré. Il ne s'agit pas seulement d'un générateur de code, mais aussi d'une assistance IA contextuelle et profondément intégrée à vos tâches de développement, qui vous aide à avancer plus rapidement avec moins d'étapes manuelles. Vous essayez de clarifier une demande de fonctionnalité vague ? Il peut générer des sous-tâches, rédiger des critères d'acceptation et estimer l'effort nécessaire en fonction de la structure de votre sprint, le tout dans votre tâche.

Vous pouvez également utiliser Brain pendant la génération de code pour documenter les API, générer des extraits de code échantillons, écrire des cas de test ou résumer les discussions techniques dans des mises à jour partageables.

Utilisez des invites en langage naturel et générez des extraits de code prêts à l'emploi avec ClickUp Brain

⚡Gain de temps : Vous avez besoin de créer des extraits de code sans passer d'un outil à l'autre ? Le générateur d'extraits de code de ClickUp Brain vous facilite la tâche. Il vous suffit de lui indiquer le langage que vous utilisez, ce que le code doit faire et tout autre détail supplémentaire. Il générera rapidement un extrait de code prêt à l'emploi qui répond à vos besoins, le tout directement dans votre tâche ou votre document. Essayez cette invite, ces instructions : « Générez une fonction Python qui valide les adresses e-mail à l'aide d'expressions régulières, y compris des commentaires en ligne expliquant chaque étape. » ClickUp Brain produira un extrait de code propre et commenté que vous pourrez directement intégrer à vos tâches de codage ou à votre documentation.

📝 Créez une documentation intelligente avec ClickUp Docs

Une fois que vous avez rationalisé le codage avec Brain, structurez votre documentation avec ClickUp Docs . Créez, modifiez et collaborez sur des documents avec des blocs de code à syntaxe mise en évidence pour plus de 30 langages. Utilisez la commande slash /co ou sélectionnez l'outil de bloc de code et choisissez votre langage.

Créez, modifiez et collaborez sur la documentation de codage avec ClickUp Docs

💡Conseil de pro : utilisez les guillemets inversés (`) pour le code en ligne. Idéal pour les commandes courtes ou les références.

Vous pouvez également enregistrer des documents sous forme de modèles afin de les réutiliser dans les spécifications de fonctionnalités, les références API ou les rapports de bug. Et comme Docs prend en charge l'intégration de tâches, d'images et de contenu en direct, votre flux de travail de développement reste entièrement connecté.

ClickUp Docs prend également en charge la modification collaborative en ligne, afin que les développeurs puissent annoter les spécifications des fonctionnalités, mettre à jour des extraits de code ou revoir des décisions sans changer d'onglet.

⚡ Gain de temps : utilisez /figma pour intégrer des fichiers en direct et @@ pour lier des tâches ou des épiques afin d'obtenir une documentation riche en contexte.

🧰 Rassemblez tout cela avec ClickUp pour les équipes logicielles

Ensuite, ClickUp pour les équipes logicielles relie tout ensemble (sprints, backlog, bugs et versions) à l'aide de plus de 15 vues telles que Liste, Kanban, Échéancier ou Gantt. Automatisez les cycles de sprint avec des flux de travail personnalisés.

De la planification de sprints et la gestion des tâches en attente au suivi des bugs et aux mises à jour, ClickUp vous offre les outils nécessaires pour avancer rapidement et rester aligné.

Gérez vos flux de travail de développement logiciel et respectez vos délais avec ClickUp pour les équipes logicielles

Les tâches peuvent être classées par ordre de priorité grâce à des champs personnalisés alimentés par l'IA, les bugs sont capturés instantanément via des formulaires personnalisés et les charges de travail d'ingénierie sont gérées sur des tableaux intégrés sans avoir à changer d'outil. Grâce aux intégrations natives GitHub, GitLab et Bitbucket et à la migration facile vers Jira, vous bénéficiez d'un environnement de gestion de projets de développement logiciel qui s'adapte à votre équipe.

🧩 Configurez plus rapidement avec le modèle de développement logiciel ClickUp

Si vous ne savez pas par où commencer ou si vous souhaitez accélérer votre installation, le modèle de développement logiciel ClickUp est un excellent point de départ. Il comprend tout ce dont vous avez besoin pour gérer votre cycle de développement : statuts de tâches prêts à l'emploi, dossiers pour les sprints, backlogs, suivi des bugs et même des vues personnalisées adaptées aux flux de travail agiles.

Obtenez un modèle gratuit Gérez l'ensemble du cycle de vie du développement logiciel avec le modèle de développement logiciel ClickUp

Ce modèle de développement logiciel gratuit vous permet d'attribuer des points d'histoire, d'utiliser des modèles pour les tâches récurrentes telles que les spécifications de fonctionnalités ou les checklists d'assurance qualité, et de suivre la progression en temps réel sans avoir à créer votre environnement de travail à partir de zéro.

📮ClickUp Insight : Les équipes peu performantes sont 4 fois plus susceptibles d'utiliser plus de 15 outils, tandis que les équipes très performantes maintiennent leur efficacité en limitant leur boîte à outils à 9 plateformes ou moins. Mais pourquoi ne pas utiliser une seule plateforme ? En tant qu'application tout-en-un pour le travail, ClickUp rassemble vos tâches, projets, documents, wikis, discussions et appels sur une seule plateforme avec une intégration transparente entre les outils et les équipes, le tout complété par des flux de travail alimentés par l'IA. Prêt à travailler plus intelligemment ? ClickUp fonctionne pour toutes les équipes, rend le travail visible et vous permet de vous concentrer sur ce qui compte pendant que l'IA s'occupe du reste.

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Organisez vos discussions sur le code : communiquez avec vos coéquipiers sans quitter la plateforme et centralisez les commentaires sur les demandes de tirage, les blocages et les mises à jour de développement à l'aide de communiquez avec vos coéquipiers sans quitter la plateforme et centralisez les commentaires sur les demandes de tirage, les blocages et les mises à jour de développement à l'aide de ClickUp Chat

Mappez visuellement vos plans techniques : esquissez l'architecture ou les organigrammes de sprint à l'aide esquissez l'architecture ou les organigrammes de sprint à l'aide des tableaux blancs ClickUp et convertissez-les en tâches de développement liées

Automatisez les actions routinières : déclenchez des mises à jour du statut des tâches avec déclenchez des mises à jour du statut des tâches avec les automatisations ClickUp ou attribuez automatiquement des développeurs en fonction de la validation ou de l'activité PR

Suivez avec précision les efforts de développement : enregistrez les heures passées à coder, déboguer ou tester directement dans votre flux de travail avec : enregistrez les heures passées à coder, déboguer ou tester directement dans votre flux de travail avec le suivi du temps ClickUp

Limites de ClickUp

ClickUp offre beaucoup de fonctionnalités prêtes à l'emploi, ce qui peut sembler intimidant au premier abord si vous êtes nouveau sur la plateforme

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Un avis Reddit dit :

Nous utilisons Clickup depuis au moins quatre ans, et c'est l'un des meilleurs outils de gestion de projet. Nous avons essayé Asana, Monday.com et Trello avant d'opter pour Clickup. C'était le meilleur choix que nous pouvions faire ! Je n'ai jamais rencontré de problèmes importants, et le service client a toujours été très utile.

Nous utilisons Clickup depuis au moins quatre ans, et c'est l'un des meilleurs outils de gestion de projet. Nous avons essayé Asana, Monday.com et Trello avant d'opter pour Clickup. C'était le meilleur choix possible ! Je n'ai jamais rencontré de problèmes importants, et le service client a toujours été très utile.

💡 Conseil de pro : testez plusieurs outils d'IA en parallèle. Utilisez des comparaisons côte à côte sur des projets plus petits pour évaluer la vitesse de réponse, la qualité du code et la prise en compte du contexte. Vous verrez rapidement quel outil correspond le mieux à votre flux de travail.

2. Cursor (idéal pour le codage alimenté par l'IA avec la familiarité de VS Code et le contexte complet du code)

via Cursor

Cursor est un éditeur de code alimenté par l'IA, basé sur Visual Studio Code et conçu pour aider les développeurs individuels à travailler plus efficacement. Avec le mode Agent, vous pouvez demander à l'IA d'apporter des modifications dans plusieurs fichiers ou d'automatiser les modifications de routine tout en gardant le contrôle du processus. Cursor fournit des suggestions IA en temps réel pendant que vous tapez. Appuyez simplement sur l'onglet pour accepter ou continuez à taper pour affiner le résultat.

L'intégration du chat IA vous permet d'interagir avec l'IA en fonction de votre contexte actuel, jusqu'à la position du fichier et du curseur. Vous pouvez poser des questions, demander des améliorations ou obtenir des explications sans changer de fenêtre ni perdre le fil de votre travail.

Vous pouvez également effectuer des requêtes sur l'ensemble de votre base de code. Au lieu de rechercher manuellement des fonctions ou des dépendances, vous pouvez poser des questions directes telles que « Où cette méthode est-elle définie ? » ou « Quels fichiers utilisent ce composant ? » et obtenir des réponses claires et adaptées au code.

Les meilleures fonctionnalités de Cursor

Déposez des captures d'écran ou des conceptions d'interface utilisateur dans l'éditeur afin que l'IA puisse les utiliser comme contexte visuel pour créer ou dépanner des éléments d'interface

Intégrez des fichiers README, des commentaires en ligne ou d'autres documents pendant les discussions IA afin de vous assurer que les suggestions de code respectent la structure et les normes de votre projet.

Tapez @ pour insérer rapidement des fichiers, des fonctions ou des variables de votre base de code dans l'invite

Limites du curseur

Manque de précision : peut parfois modifier davantage votre code que prévu

Manque de fonctionnalités robustes de collaboration ou de gestion de projet

Tarification Cursor

Hobby : Gratuit

Pro : 20 $/mois

Business : 40 $/utilisateur/mois

Évaluations et avis sur Cursor

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Cursor ?

Un avis G2 dit :

C'est vraiment l'une de ces applications qui peuvent changer la donne. En tant que codeur novice, cela a changé ma vision de ce que je suis capable d'accomplir. Cela semble magique, mais ce n'est pas encore tout à fait le cas. Vous devez structurer votre projet et donner des instructions claires.

C'est vraiment l'une de ces applications qui peuvent changer la donne. En tant que codeur novice, cela a changé ma vision de ce que je suis capable d'accomplir. Cela semble magique, mais ce n'est pas encore tout à fait le cas. Vous devez structurer votre projet et donner des instructions claires.

3. Tabnine (Idéal pour un codage IA sécurisé et hors ligne dans les secteurs réglementés)

via Tabnine

L'assistant de code alimenté par l'IA TabNine est basé sur GPT-2 et les variantes optimisées exclusives de TabNine. Si vous travaillez dans la finance, la santé, le gouvernement ou tout autre secteur réglementé, vous pouvez exécuter l'ensemble du modèle localement, en gardant les données sensibles sous votre contrôle.

Vous pouvez également former Tabnine sur votre base de code interne afin qu'il apprenne vos modèles sans les exposer. TabNine s'adapte à votre style de codage préféré, en fournissant des suggestions qui reflètent les modèles de vos propres projets et en réduisant le besoin de nettoyage manuel.

Il prend en charge l'inférence IA hors ligne et la rétention zéro des données, et offre aux administrateurs un contrôle total sur le mode et le lieu d'exécution du modèle, que ce soit sur les machines des développeurs ou sur des serveurs sécurisés. Avec des suggestions à faible latence dans plusieurs langues et des extensions de code, TabNine est adapté aux industries à haute sécurité.

Les meilleures fonctionnalités de Tabnine

Choisissez parmi les options de déploiement sur site, dans un cloud privé virtuel (VPC) ou en SaaS sécurisé pour répondre aux besoins de conformité de votre organisation

Vérifiez automatiquement si le code généré correspond aux référentiels accessibles au public afin de réduire le risque d'introduire du code sans licence ou copié

Intégrez TabNine à des éditeurs populaires tels que l'extension VS Code, IntelliJ, PyCharm, etc

Limites de Tabnine

Difficultés avec les frameworks UI JavaScript modernes tels que Vue.js, qui suggèrent souvent des modèles incorrects ou omettent le contexte spécifique au framework

Fonctionnalités de collaboration limitées et absence de discussion contextuelle

Tarifs Tabnine

Dev Preview : Gratuit pour les utilisateurs qualifiés

Dev : 9 $/mois

Enterprise : 39 $/utilisateur/mois (avec engagement d'un an)

Évaluations et avis sur Tabnine

G2 : 4/5 (plus de 40 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de TabNine ?

Un avis G2 dit :

Je suis vraiment impressionné par la qualité du code fourni. Parfois, cela me surprend, en particulier pendant la pratique du DSA, car il identifie le problème, y compris les limites de complexité en termes de temps et d'espace, et fournit le code en conséquence.

Je suis vraiment impressionné par la qualité du code fourni. Parfois, cela me surprend, en particulier pendant la pratique du DSA, car il identifie le problème, y compris les limites de complexité en termes de temps et d'espace, et fournit le code en conséquence.

4. GitHub Copilot (Idéal pour un codage rapide assisté par IA dans les IDE populaires)

via GitHub Copilot

GitHub Copilot, développé par GitHub en collaboration avec OpenAI, est un assistant de codage IA conçu pour vous aider à écrire du code plus rapidement et avec moins de friction. L'intégration étroite de l'IA de GitHub Copilot avec Visual Studio Code en fait une extension naturelle de votre environnement de développement.

Il est alimenté par des modèles d'IA avancés, notamment Codex d'OpenAI (une version de GPT-3 spécialement optimisée pour la programmation). Désormais, les utilisateurs en entreprise peuvent accéder à différents modèles tels que GPT-4. 1, Claude et Gemini.

Copilot fonctionne directement dans votre éditeur et vous propose des suggestions de code contextuelles en temps réel, au fur et à mesure que vous tapez. Il peut traduire des commentaires en langage naturel en code fonctionnel, pour vous aider à passer de l'intention à la mise en œuvre sans interrompre le flux.

Copilot vous aide également à gérer votre code. Il génère des résumés de demandes de tirage, met en évidence les changements clés et offre un environnement de travail collaboratif où vous pouvez valider les suggestions et affiner les contributions.

Principales fonctionnalités de GitHub Copilot

Mettez à jour l'accès à mesure que votre équipe s'agrandit en ajoutant de nouveaux utilisateurs et en attribuant des permissions précises

Collaborez avec GitHub Copilot en laissant des commentaires, en affinant les suggestions ou en intervenant directement dans votre IDE pour modifier votre code à l'aide de GitHub Copilot Chat (version Pro)

Prévisualisez l'impact des modifications en cours sur l'ensemble du projet dans votre base de code afin d'éviter les régressions

Limites de GitHub Copilot

Se bloque parfois en répétant le même code ou ne reconnaît pas quand vous êtes prêt à passer des commentaires au code réel

Connaissance du contexte limitée dans les fichiers longs, sauf au niveau Enterprise

Tarifs GitHub Copilot

Pour les particuliers

Free

Pro : 10 $/mois

Pro+ : 39 $/mois

Pour les entreprises

Business : 19 $/utilisateur/mois

Enterprise : 39 $/utilisateur/mois

Évaluations et avis sur GitHub Copilot

G2 : 4,5/5 (plus de 140 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 20 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de GitHub Copilot ?

Un avis Capterra dit :

Le fait que Copilot puisse prédire ce que vous êtes sur le point d'écrire est une fonctionnalité incroyable. J'adore ça. Ayant également travaillé comme développeur Laravel, je peux confirmer que Copilot facilite et accélère votre travail de programmation. Il est vraiment intelligent et me fournit les bonnes lignes de code en quelques secondes.

Le fait que Copilot puisse prédire ce que vous êtes sur le point d'écrire est une fonctionnalité incroyable. J'adore ça. Ayant également travaillé comme développeur Laravel, je peux confirmer que Copilot facilite et accélère votre travail de programmation. Il est vraiment intelligent et me fournit les bonnes lignes de code en quelques secondes.

5. Codium (Idéal pour les demandes de tirage améliorées par l'IA et la gouvernance du code dans les flux de travail d'entreprise)

via Codium

Qodo (anciennement Codium), basé sur ses propres modèles LLM, offre un environnement de développement IA hautement personnalisable. L'assistance au code riche en contexte, rendue possible par l'indexation locale et à distance, offre à l'IA une vue complète de vos référentiels. Il s'agit d'une plateforme d'intégrité du code basée sur l'IA qui assiste les développeurs tout au long du cycle de vie du développement logiciel.

Comparé à Windsurf, qui offre une solide compréhension contextuelle du code et des fonctionnalités de révision légères, Qodo donne la priorité à la qualité et à la gouvernance du code tout au long de son cycle de vie. CodiumAI excelle également dans la gestion de bases de code complexes, où la génération automatisée de tests et l'indexation contextuelle peuvent réduire considérablement le temps de révision.

Meilleures fonctionnalités de Qodo

Créez des bonnes pratiques en échantillonnant votre base de code afin d'identifier des modèles de codage cohérents et d'aider votre équipe à s'aligner sur des normes communes

Limitez les suggestions de l'IA aux problèmes les plus critiques, tels que les bugs ou les erreurs logiques, afin de réduire le bruit lors des révisions hautement prioritaires

Détectez automatiquement les références Jira, récupérez les détails des tickets et les pièces jointes

Limites de Codium

Manque d'historique des discussions : les discussions ne sont pas conservées d'une session à l'autre dans IntelliJ

Des restrictions de quota de messages s'appliquent aux forfaits gratuits et aux forfaits inférieurs

Tarifs Codium

Développeur : 0 $/250 messages et utilisation des outils par mois

Teams : 38 $/utilisateur/mois, 5 000 messages

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Codium

G2 : 4,8/5 (plus de 60 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Codium ?

Un avis G2 dit :

J'utilise Qodo presque quotidiennement dans le cadre de mon travail de codage. Sa fiabilité et sa valeur constante en font un outil indispensable dans mon IDE.

J'utilise Qodo presque quotidiennement dans le cadre de mon travail de codage. Sa fiabilité et sa valeur constante en font un outil indispensable dans mon IDE.

6. IntelliCode (idéal pour l'achèvement intelligent du code dans l'écosystème Microsoft)

via IntelliCode

Si vous souhaitez devenir un meilleur programmeur dans l'écosystème Microsoft, Visual Studio IntelliCode est conçu pour vous aider à avancer plus rapidement tout en conservant un code propre et cohérent. Intégré directement dans Visual Studio et Visual Studio Code, il offre des suggestions intelligentes et contextuelles basées sur le code que vous écrivez, la structure de votre projet et les modèles de votre équipe.

Il met automatiquement en forme et refactorise le code pour qu'il soit conforme aux bonnes pratiques, afin que votre résultat reste propre sans corrections manuelles constantes. Lorsque vous travaillez avec des API, il prédit les arguments que vous êtes susceptible d'utiliser, vous évitant ainsi de fouiller dans la documentation.

Principales fonctionnalités d'IntelliCode

Utilisez la saisie semi-automatique pour suggérer des lignes complètes en fonction du contexte actuel

Appliquez automatiquement des modifications de code similaires à l'ensemble de votre projet lorsque IntelliCode reconnaît des modèles d'édition récurrents

Affichez des exemples concrets d'utilisation des API dans des référentiels publics pour implémenter correctement des fonctions inconnues

Limites d'IntelliCode

Offre une personnalisation limitée : il n'est pas possible d'ajuster le comportement de l'IA, de choisir des modèles ou d'adapter les suggestions à votre base de code ou aux normes de votre équipe

Principalement optimisé pour Windows et une utilisation en entreprise ; prix élevé

Tarification IntelliCode

*Bien qu'IntelliCode soit gratuit, il fait partie de l'écosystème Visual Studio, qui propose différents forfaits d'abonnement :

Visual Studio Enterprise 2022 : 250 $/utilisateur/mois

Visual Studio Professional 2022 : 45 $/utilisateur/mois

Évaluations et avis sur IntelliCode

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos d'IntelliCode ?

Un avis Reddit dit :

Quant à Intellicode, il apprend de vous au fur et à mesure. Il peut donc renforcer les mauvaises habitudes et n'est en réalité qu'un gain de temps.

Quant à Intellicode, il apprend de vous au fur et à mesure. Il peut donc renforcer les mauvaises habitudes et n'est en réalité qu'un gain de temps.

✅ Fait amusant : Les équipes de développement performantes utilisent moins d'outils. Les équipes qui utilisent moins de 9 plateformes ont 4 fois plus de chances d'atteindre les objectifs de leurs projets que celles qui jonglent avec plus de 15 applications.

7. Replit (Idéal pour le prototypage rapide et le développement en solo dans le cloud)

via Replit

Replit est une plateforme de développement logiciel basée sur un navigateur qui vous permet d'écrire, d'exécuter et de déployer du code à partir d'un seul environnement de travail. Elle combine un IDE instantané, un hébergement intégré, des bases de données et un assistant de codage alimenté par l'IA (Replit AI) pour vous aider à passer rapidement de l'idée au déploiement.

Vous pouvez collaborer en temps réel, utiliser des modèles pour démarrer des projets dans plus de 50 langues et même créer des applications full-stack sans jamais quitter votre navigateur.

Pour les hackers indépendants et les développeurs solo, Replit offre une boîte à outils tout-en-un pour valider des idées et livrer rapidement des produits. Ses fonctionnalités basées sur l'IA vous aident à corriger des bugs, générer du code ou mettre rapidement en place de nouvelles fonctionnalités. L'agent IA de Replit utilise l'apprentissage automatique pour affiner ses suggestions de code et améliorer sa précision au fil du temps.

✅ Anecdote : Replit a été fondé par des lycéens. Les créateurs de Replit ont commencé à développer leur IDE cloud alors qu'ils étaient encore au lycée. Aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs outils pour apprendre et prototyper rapidement du code.

Meilleures fonctionnalités de Replit

Lancez des applications full-stack en utilisant un langage simple. Replit Agent génère automatiquement le code, installe les dépendances et configure l'environnement en quelques minutes

Gérez les clés API et les informations d'identification sous forme de variables d'environnement cryptées afin de les masquer dans votre code et votre contrôle de version

Organisez les volets, les onglets et les fenêtres d'aperçu côte à côte pour les adapter à votre flux de travail et améliorer votre concentration pendant le codage

Limites de Replit

Certains utilisateurs trouvent l'agent IA trop passif, avec une visibilité limitée sur ce qu'il fait ou pourquoi il le fait

Pas aussi riche en fonctionnalités que les IDE de bureau pour les grands projets

Tarifs Replit

Starter : Gratuit

Replit Core : 25 $/mois

Teams : 40 $/utilisateur/mois

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Replit

G2 : 4,5/5 (plus de 100 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Replit ?

Un avis G2 dit :

J'utilise le nouvel outil Replit Agent depuis plusieurs mois et c'est incroyable ce que je peux créer sans être codeur. J'ai créé toutes sortes d'applications pour mon entreprise et mon usage personnel. Si vous m'aviez dit il y a un an ou deux que je pourrais créer ces outils sans connaissances en codage, je vous aurais pris pour un fou.

J'utilise le nouvel outil Replit Agent depuis plusieurs mois et c'est incroyable ce que je peux créer sans être codeur. J'ai créé toutes sortes d'applications pour mon entreprise et mon usage personnel. Si vous m'aviez dit il y a un an ou deux que je pourrais créer ces outils sans connaissances en codage, je vous aurais pris pour un fou.

8. Cody (Idéal pour la recherche intelligente de code et la programmation en binôme avec IA dans de grands référentiels)

via Cody

Cody est un assistant de codage alimenté par l'IA développé par Sourcegraph qui vous aide à écrire, comprendre et refactoriser votre code. Avec Cody, vous pouvez créer et gérer plusieurs assistants chatbot, chacun adapté à un cas d'utilisation spécifique, comme un assistant marketing, un bot d'intégration ou un outil interne.

Avec Sourcegraph Cody, les entreprises peuvent connecter des documents internes et même intégrer leurs propres modèles pour obtenir des résultats d'IA personnalisés basés sur des référentiels privés.

Avec Sourcegraph Cody, les entreprises peuvent connecter des documents internes et même intégrer leurs propres modèles pour obtenir des résultats d'IA personnalisés basés sur des référentiels privés.

Les meilleures fonctionnalités de Cody

Obtenez des réponses instantanées à vos questions commerciales. Cody lit et comprend vos connaissances internes pour fournir des réponses claires et expertes en quelques secondes

Téléchargez toutes vos données pour constituer votre base de connaissances, et Cody peut rechercher et répondre intelligemment

Protégez vos données grâce à une protection avancée, telle que le chiffrement de niveau AWS et des bases de données vectorielles conformes à la norme SOC II

Limites de Cody

Se superpose parfois aux suggestions de l'IDE, ce qui rend l'autocomplétion peu claire

L'interface utilisateur et l'intégration sont moins intuitives que celles de certains concurrents

Tarification Cody

Free

Pro : 9 $/utilisateur/mois

Enterprise Starter : 19 $/utilisateur/mois

Enterprise : 59 $/utilisateur/mois

Évaluations et avis sur Cody

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Cody ?

Un avis G2 dit :

Comme il utilise les derniers LLM d'Open AI et de Google, les réponses à la révision de code sont très utiles et détaillées.

Comme il utilise les derniers LLM d'Open AI et de Google, les réponses à la révision de code sont très utiles et détaillées.

9. Amazon Code Whisperer (idéal pour le codage IA dans les environnements AWS avec contrôles de sécurité intégrés)

via Amazon Web Services

Amazon CodeWhisperer, désormais appelé Amazon Q Developer, est un assistant de codage IA développé par AWS pour accélérer le développement logiciel et améliorer la qualité du code. Il s'intègre parfaitement aux IDE tels que Visual Studio Code, JetBrains et AWS Cloud9, et propose des suggestions de code en temps réel pendant que vous tapez. Entraîné sur des milliards de lignes de code, y compris des référentiels open source et le code interne d'Amazon, CodeWhisperer offre une assistance linguistique étendue, notamment pour Python, Java et JavaScript.

Principales fonctionnalités d'Amazon CodeWhisperer

Recevez des suggestions de code optimisées pour les services AWS tels que Lambda, S3 et DynamoDB

Personnalisez les recommandations de CodeWhisperer afin d'inclure les API et bibliothèques privées de votre organisation et de vous aligner sur vos normes et pratiques de codage spécifiques

Préservez la confidentialité des données grâce à des options de désactivation de la télémétrie et du partage de contenu

Limites d'Amazon CodeWhisperer

Peut renvoyer des suggestions incohérentes ou hors sujet lors de saisies répétées ou de suivis.

Assistance limitée pour les plateformes cloud non AWS

Tarification Amazon CodeWhisperer

Amazon Q Developer Free Tier

Amazon Q Developer Pro Tier : 19 $/mois/utilisateur

Évaluations et avis sur Amazon CodeWhisperer

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Amazon CodeWhisperer ?

Un avis G2 dit :

Le meilleur atout d'Amazon CodeWhisperer est sa capacité à fournir des suggestions en temps réel pendant le codage. Également facile à utiliser et à mettre en œuvre, son utilisation régulière [sic] améliore considérablement les compétences en codage. L'assistance fournie joue également un rôle crucial dans l'amélioration de l'efficacité de mon code et de la construction logique.

Le meilleur atout d'Amazon CodeWhisperer est sa capacité à fournir des suggestions en temps réel pendant le codage. Facile à utiliser et à mettre en œuvre, son utilisation régulière [sic] améliore considérablement les compétences en codage. L'assistance fournie joue également un rôle crucial dans l'amélioration de l'efficacité de mon code et de la construction logique.

10. Visual Studio Code (idéal pour un développement local flexible et riche en plugins avec une large prise en charge des langages)

via Visual Studio Code

Visual Studio Code est un éditeur de code léger qui s'intègre à votre flux de travail de développement backend ou full-stack. En tant que développeur backend ou full-stack, vous pouvez utiliser IntelliSense pour obtenir des complétions intelligentes basées sur les types et les importations de votre projet. Ensuite, le débogueur intégré vous permet de parcourir sans effort la logique côté serveur.

VS Code prend également en charge les terminaux intégrés, les clients REST et les outils Docker, ce qui vous permet d'exécuter des scripts, d'atteindre des points de terminaison et de conteneuriser vos applications sans changer de fenêtre. Si vous travaillez avec Git, le panneau de contrôle des versions est intégré et facile à utiliser. Et lorsque vous déployez dans des environnements cloud ou que vous codez sur des serveurs distants, des fonctionnalités telles que Remote SSH et Dev Containers vous aident à maintenir un flux de travail cohérent.

✅ Anecdote : VS Code est l'IDE le plus populaire au monde. Selon le sondage 2024 Developer Survey de Stack Overflow, plus de 73 % des développeurs utilisent VS Code comme éditeur principal.

Meilleures fonctionnalités de Visual Studio Code

Exécutez des scripts, atteignez des points de terminaison et conteneurisez vos applications grâce à l'assistance de VS Code pour les terminaux intégrés et les clients REST

Panneau de contrôle de version intégré et facile à utiliser pour les utilisateurs GitHub

Maintenez un flux de travail cohérent tout en déployant dans des environnements cloud ou en codant sur des serveurs distants avec Remote SSH et Dev Containers

Limites de Visual Studio Code

Il manque des pistes d'audit et un contrôle d'accès granulaire

Aucune fonctionnalité IA intégrée : nécessite des extensions

Tarification de Visual Studio Code

Free

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Visual Studio Code

G2 : 4,7/5 (plus de 2 300 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 1 600 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Visual Code Studio ?

Un avis G2 dit :

Vscode offre l'une des meilleures interfaces pour écrire du code, depuis les différents thèmes jusqu'à la marketplace où je peux obtenir davantage d'outils pour m'aider à être plus productif dans mon travail. Un autre avantage est qu'il prend en charge plusieurs langages de programmation et que l'utilisation des outils disponibles sur la marketplace rend l'expérience 10 fois meilleure.

Vscode offre l'une des meilleures interfaces pour écrire du code, depuis les différents thèmes jusqu'à la place de marché où je peux obtenir davantage d'outils pour m'aider à être plus productif dans mon travail. Un autre avantage est qu'il prend en charge plusieurs langages de programmation et que l'utilisation des outils disponibles sur la place de marché rend l'expérience 10 fois meilleure.

Rationalisez l'ensemble de votre flux de travail de développement avec la meilleure alternative à Windsurf : ClickUp

Windsurf et bon nombre de ses alternatives offrent des fonctionnalités de codage IA intelligentes. Des outils tels que Cursor, Copilot et TabNine vous aident à écrire du code plus rapidement, mais ils ne vous aident pas à gérer vos sprints, à structurer votre documentation ou à connecter votre travail tout au long du cycle de vie du développement.

ClickUp est une alternative convaincante, car elle rassemble tout ce dont vous avez besoin dans un environnement de travail unifié. Avec ClickUp Brain, vous disposez d'un outil qui comprend vos tâches, votre backlog et votre documentation.

Il peut décomposer les demandes de fonctionnalités vagues, générer des extraits de code propres, documenter les API et même aider à estimer l'effort de développement au sein de votre flux de travail. Des documents ClickUp aux tableaux blancs en passant par les intégrations Git natives, chaque partie de votre processus reste connectée, claire et personnalisable.

