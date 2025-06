les 11 meilleures alternatives à Dictation.io pour la conversion de la voix en texte en 2025

Les écrivains se parlent tout le temps à eux-mêmes. Les outils de dictée leur permettent simplement de se sentir productifs.

Dictation. io est un excellent point de départ. Ouvrez votre navigateur, commencez à parler et vos idées apparaissent à l'écran. Mais si vous rédigez des chapitres, transcrivez des notes ou gérez des projets de longue haleine, sa simplicité devient rapidement une limite.

Pas de structure. Pas de mise en forme. Pas d'historique des versions. Aucun moyen d'organiser, de modifier ou de stocker votre travail. Juste un mur de texte non modifié.

Pour surmonter ces limites, voici les meilleures alternatives à Dictation.io qui vous aideront à passer d'une solution qui « fonctionne » à une solution qui fonctionne beaucoup mieux.

Pourquoi choisir les alternatives à Dictation.io ?

Dictation. io est un outil gratuit de reconnaissance vocale basé sur un navigateur qui convertit les mots prononcés en texte écrit en temps réel.

Pour comprendre pourquoi vous avez besoin d'autres outils de dictée, commençons par examiner les limites qui freinent Dictation.io.

Mise en forme limitée : Bien que Dictation. io offre une transcription de base, il ne dispose pas de fonctionnalités avancées de dictée telles que le vocabulaire personnalisé, la mise en forme de texte enrichi, les vérifications grammaticales et orthographiques, la structuration ou la réécriture assistée par IA, et les commandes vocales pour améliorer la précision

Compatibilité avec les navigateurs : en tant qu'outil de dictée basé sur un navigateur, il fonctionne uniquement dans Google Chrome. Si vous préférez d'autres navigateurs tels que Firefox, Safari ou Edge, ou si vous avez besoin d'une application mobile, vous devrez rechercher d'autres alternatives

Pas d'intégration de flux de travail long : Ce logiciel de dictée n'offre pas de gestion de projet, d'historique des versions ou de stockage cloud. Vous ne pouvez pas organiser vos brouillons dans des dossiers, collaborer avec d'autres personnes ou synchroniser vos notes entre vos appareils

Problèmes de confidentialité : il stocke le texte localement, ce qui le rend privé, mais il n'y a pas d'options de cryptage. Si vous travaillez dans des secteurs sensibles qui nécessitent des installations de sécurité plus robustes, vous devrez rechercher un autre logiciel de dictée offrant une sécurité de niveau entreprise

Aucune fonctionnalité hors ligne ou application mobile : Dictation. io nécessite une connexion Internet car il s'agit d'un service Web disponible uniquement sur Chrome

Ne dispose pas de fonctionnalités basées sur l'IA : Alors que les meilleurs logiciels de dictée offrent la génération de résumés, la transcription de notes et la mise en évidence de mots-clés, Dictation. io ne dispose pas de ces fonctionnalités IA qui vous aideraient à gagner du temps

👀 Le saviez-vous ? Les outils de dictée ne sont pas seulement pratiques, ils constituent également une technologie d'accessibilité. Les logiciels de reconnaissance vocale ont été initialement popularisés pour aider les personnes à mobilité réduite ou souffrant de dyslexie. Ce qui était au départ une technologie d'assistance est aujourd'hui un outil de productivité courant.

Les alternatives à Dictation.io en un coup d'œil

Consultez cette comparaison détaillée des alternatives à Dictation.io afin de choisir celle qui convient le mieux à votre flux de travail :

Nom de l'outil Fonctionnalités clés Idéal pour Tarifs ClickUp – Transcription IA – Notes vocales ClickUp Docs – Résumés IA ClickUp Brain – Intégration des tâches – Assistance multilingue Entreprises, moyennes entreprises, petites entreprises et particuliers Forfait Free disponible ; personnalisations disponibles pour les entreprises Otter. ai – Transcription de réunions en temps réel – Identification des locuteurs – Résumés générés par IA – Assistance multiplateforme Professionnels, équipes, petites entreprises Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 16,99 $/mois ; personnalisations disponibles pour les entreprises Dictée Apple – Dictée hors ligne – Ponctuation automatique – Intégration Siri – Commandes vocales Étudiants, utilisateurs Apple et créateurs de contenu Gratuit sur les appareils Apple ; version pro à partir de 4,99 $/mois Saisie vocale Google Docs – Dictée vocale dans Google Docs – Assistance multilingue – Commandes de modification vocale Inclus avec un abonnement Microsoft 365 Free Microsoft Dictate – Intégration à MS Office – Ponctuation en temps réel – Filtrage des phrases sensibles – Commandes vocales pour la mise en forme Entreprises, utilisateurs Microsoft 365 Inclus avec l'abonnement Microsoft 365 Braina – Commandes vocales – Transcription hors ligne – Mémoire IA – Assistance pour plus de 100 langues Professionnels, utilisateurs avertis Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 99 $/an ; personnalisations disponibles pour les entreprises Fireflies. ai – Transcription en temps réel – Résumés – Assistant de réunion IA AskFred – Outils de collaboration Équipes de taille moyenne, entreprises Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 18 $/mois ; personnalisations disponibles pour les entreprises Letterly – Plus de 25 styles de réécriture – Notes vocales hors ligne – Assistance Webhook Créateurs de contenu, utilisateurs mobiles Personnalisations disponibles Speechify – Voix IA de haute qualité – OCR pour les textes imprimés – Adapté à la dyslexie – Synchronisation entre plusieurs appareils Étudiants, professionnels, utilisateurs à mobilité réduite Forfait Free disponible ; forfait Premium à partir de 29 $/mois Speechnotes – Commandes vocales pour la ponctuation – Enregistrement automatique – Assistance pour microphone externe Bluetooth Écrivains, blogueurs, étudiants Forfait Free disponible ; forfait Premium à partir de 1,90 $/mois Dragon par Nuance – Entraînement vocal personnalisé, listes de commandes – Mise en forme avancée – Lecture texte-voix – Contrôle hors ligne Entreprises, professionnels du secteur médical/juridique Pas de version gratuite ; les tarifs varient selon l'édition

Les meilleures alternatives à Dictation.io

Découvrons maintenant en détail chacun des outils de dictée listés ci-dessus, avec leurs fonctionnalités clés, leurs limites, leurs tarifs, leurs évaluations et les avis des utilisateurs :

1. ClickUp (Idéal pour la productivité intégrée voix-texte et la gestion des flux de travail)

Enregistrez et transcrivez des clips vocaux dans ClickUp Enregistrez et transcrivez facilement des voix off et des enregistrements vidéo dans ClickUp

ClickUp, l'application qui fait tout pour le travail, regroupe la transcription, la résumé des notes de réunion et la gestion des flux de travail sur une seule plateforme.

Vous pouvez utiliser les clips vocaux dans les commentaires des tâches pour enregistrer et envoyer des fichiers audio à votre équipe dans ou en dehors de ClickUp. Chaque clip a une limite d'enregistrement maximale de 20 minutes, ce qui permet d'envoyer des messages ou des mises à jour détaillés.

Pour créer un clip vocal, appuyez sur l'icône du microphone dans l'éditeur de commentaires de l'onglet Activité d'une tâche (sur mobile ou sur le Web), enregistrez votre message, puis envoyez-le dans le commentaire. Vous pouvez également ajouter plusieurs clips vocaux, ainsi que du texte, des images ou d'autres pièces jointes, dans le même commentaire.

💡 Conseil de pro : la vitesse de lecture des clips vocaux peut être ajustée (1x, 2x ou 3x) et vous pouvez parcourir la forme d'onde audio pour naviguer dans le clip. Et si votre environnement de travail dispose de ClickUp Brain, l'IA native de ClickUp, vos clips vocaux sont automatiquement transcrits !

Et si vous souhaitez plutôt transcrire des réunions, l'outil AI Notetaker de ClickUp fait le travail à votre place. Au lieu de vous précipiter pour tout taper, vous pouvez rester concentré sur la discussion pendant que l'outil transcrit automatiquement vos réunions et prend des notes détaillées. Cette alternative à Dictation.io fonctionne de manière transparente avec des plateformes telles que Zoom, Microsoft Teams et Google Meet. Vous n'avez donc pas à vous soucier de changer d'outil ou de manquer le moindre détail.

Transcrivez, résumez et attribuez des éléments d'action à partir de vos réunions virtuelles avec ClickUp AI Notetaker

Mais cela ne s'arrête pas à la transcription. En tant que meilleur logiciel de dictée, il organise votre réunion en notes claires et structurées, y compris les points clés à retenir et les éléments d'action, le tout livré directement dans votre boîte de réception ClickUp, capturé dans des documents ClickUp bien organisés.

À partir de là, vous pouvez modifier, organiser et convertir vos notes en tâches ClickUp exploitables ou les partager avec votre équipe. Vous pouvez @mentionner vos coéquipiers pour recueillir leurs commentaires et bénéficier de la modification collaborative en direct dans Docs afin que vos notes soient toujours à jour et pertinentes. Cette intégration centralise tout, ce qui vous permet de trouver, partager et exploiter facilement vos notes sans avoir à passer d'un outil à l'autre.

Mettez instantanément en forme le contenu, convertissez le texte en tâches et collaborez avec des équipes pour des modifications détaillées avec ClickUp Docs

Une fois vos transcriptions organisées, ClickUp ajoute une couche d'intelligence avec ClickUp Brain. À l'aide d'invites en langage naturel, vous pouvez interagir avec vos notes comme vous le feriez avec un coéquipier. Demandez-lui de résumer les points clés, d'extraire les éléments d'action ou de mettre en évidence les décisions critiques, le tout sans avoir à parcourir des pages de texte.

Tirez parti de ClickUp Brain pour obtenir instantanément des informations utiles à partir des transcriptions de vos réunions

Imaginons que vous venez de terminer un long appel avec un client. Au lieu de faire défiler toute la transcription, vous pouvez simplement demander : « Qu'a dit le client au sujet des délais du projet ? » ou « Listez les prochaines étapes convenues. » ClickUp Brain affichera instantanément ces réponses, vous apportant ainsi la clarté dont vous avez besoin sans perdre de temps.

Grâce aux informations fournies par ClickUp Brain, vous pouvez rapidement transformer les points clés en tâches. Par exemple, si Brain met en évidence un élément d'action tel que « Rédiger le plan de contenu », vous pouvez immédiatement l'attribuer à la bonne personne, fixer une date limite et suivre la progression à l'aide des tâches ClickUp. Cette transition fluide entre l'information et la tâche vous permet, à vous et à votre équipe, de rester organisés et sur la bonne voie.

Organisez et gérez efficacement vos tâches avec ClickUp Tasks

📮ClickUp Insight : Près de 88 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage s'appuient désormais sur des outils d'IA pour simplifier et accélérer leurs tâches personnelles. Vous souhaitez bénéficier des mêmes avantages au travail ? ClickUp est là pour vous aider ! ClickUp Brain, l'assistant IA intégré à ClickUp, peut vous aider à améliorer votre productivité de 30 % grâce à une réduction du nombre de réunions, à des résumés rapides générés par l'IA et à l'automatisation des tâches.

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Assurez la cohérence grâce à l'automatisation : attribuez des tâches ou envoyez des notifications automatiquement avec : attribuez des tâches ou envoyez des notifications automatiquement avec les automatisations ClickUp lorsque les déclencheurs pertinents sont activés

Affichez votre travail comme vous le souhaitez : personnalisez les vues avec personnalisez les vues avec plus de 15 vues ClickUp , telles que Liste, Tableau, Calendrier ou Gantt, pour les adapter à votre flux de travail de transcription et rester organisé

Suivez le temps passé sur les tâches : Suivez le temps passé sur chaque tâche avec Suivez le temps passé sur chaque tâche avec le suivi du temps ClickUp pour une meilleure analyse de la productivité et une facturation précise

Surveillez les performances grâce à des tableaux de bord : créez créez des tableaux de bord ClickUp en temps réel pour surveiller les performances de votre équipe, la progression des projets et les indicateurs clés

Limites de ClickUp

La plateforme peut être un peu intimidante pour les nouveaux utilisateurs en raison de la richesse de ses fonctionnalités

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Un avis G2 dit :

ClickUp Brain est vraiment un gain de temps. L'IA intégrée peut désormais résumer de longs fils, rédiger des documents et même transcrire des clips vocaux directement dans une tâche, ce qui permet à mon équipe de réduire les changements de contexte et d'utiliser moins d'outils complémentaires.

ClickUp Brain est vraiment un gain de temps. L'IA intégrée peut désormais résumer de longs fils, rédiger des documents et même transcrire des clips vocaux directement dans une tâche, ce qui permet à mon équipe de réduire les changements de contexte et d'utiliser moins de modules complémentaires.

🎧 Astuce rapide : Le preneur de notes IA de ClickUp peut automatiquement détecter et transcrire des réunions dans 18 langues différentes, dont l'anglais, l'espagnol, le français, l'allemand et l'hindi. Cette fonctionnalité garantit une transcription précise sans avoir à sélectionner manuellement la langue.

2. Otter. ai (Idéal pour la transcription de réunions et la collaboration en temps réel grâce à l'IA)

Otter. ai est un outil de transcription et de collaboration pour les réunions, alimenté par l'IA, qui transforme les discussions de vos réunions en texte précis et en temps réel. Vous pouvez le connecter à Zoom, Google Meet ou Microsoft Teams, et laisser l'assistant Otter rejoindre les réunions à votre place pour prendre des notes et les partager avec votre équipe.

Si vous êtes un utilisateur de Dictation.io, vous remarquerez une amélioration majeure dans la capacité de cette application de prise de notes IA à transcrire automatiquement des réunions entières, et pas seulement la voix d'un seul locuteur.

Vous bénéficierez également de la reconnaissance des locuteurs, de la possibilité d'ajouter un vocabulaire personnalisé pour une précision optimale et de puissants outils de recherche pour trouver rapidement les moments clés. De plus, vous pouvez surligner, commenter et collaborer sur des transcriptions en temps réel sur les applications iOS, Web et Android d'Otter.ai.

Otter. ai meilleures fonctionnalités

Capturez automatiquement les diapositives de vos présentations et insérez les diapositives partagées dans votre transcription

Créez un hub partagé pour gérer les transcriptions, attribuer des accès et assurer la cohérence entre tous les utilisateurs

Extrayez automatiquement les tâches qui vous ont été assignées lors de réunions, avec des liens directs vers le moment où elles ont été discutées

Limites d'Otter.ai

La plateforme doit être améliorée en termes de précision de l'identification des locuteurs, et le processus de modification peut parfois sembler un peu maladroit

Tarifs Otter.ai

Basique : Gratuit

Pro : 16,99 $/utilisateur/mois

Business : 30 $/utilisateur/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Otter.ai

G2 : 4,3/5 (plus de 290 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 90 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Otter.ai ?

Un avis G2 dit :

Ce que je préfère chez Otter, c'est que je peux accorder toute mon attention à mes interlocuteurs sans avoir à prendre continuellement des notes. Les discussions sont plus fluides, je peux poser plus de questions et obtenir beaucoup plus d'informations, car je sais qu'Otter prendra des notes et enregistrera une transcription audio.

Ce que je préfère chez Otter, c'est que je peux accorder toute mon attention à mes interlocuteurs sans avoir à prendre continuellement des notes. Les discussions sont plus fluides, je peux poser plus de questions et obtenir beaucoup plus d'informations, car je sais qu'Otter prendra des notes et enregistrera une transcription audio.

👀 Le saviez-vous ? Bien qu'Otter et ses alternatives s'intègrent à Zoom et Google Meet, elles nécessitent souvent une installation manuelle ou des extensions de navigateur et un forfait Business. Alors que vous pouvez synchroniser votre calendrier, et que l'IA Notetaker de ClickUp se connecte automatiquement à Zoom, Google Meet et Teams pour prendre des notes. ✅ Avantage ClickUp : aucun module complémentaire de navigateur n'est nécessaire. Les notes sont directement liées aux tâches et aux échéanciers de votre projet.

3. Apple Dictation (idéal pour la saisie vocale axée sur la confidentialité sur les appareils Apple)

via Apple

Si vous êtes un utilisateur Mac ou iOS, Apple Dictation, optimisé par Siri, est déjà intégré à votre appareil. Contrairement aux outils de dictée vocale de base, Apple Dictation fonctionne hors ligne et traite la dictée vocale en temps réel. Intégré à votre clavier, il vous permet de passer de la voix à la saisie sans interruption. Cela signifie que vous pouvez dicter des mots personnalisés, appuyer pour corriger une phrase, puis recommencer à parler immédiatement.

Cette solution logicielle de reconnaissance vocale privilégie la confidentialité et utilise un traitement sur appareil dans l'écosystème Apple. Vous pouvez utiliser la saisie vocale directement dans n'importe quelle application.

De plus, il insère automatiquement des signes de ponctuation tels que des points, des virgules et des points d'interrogation pendant que vous parlez. Dictation. io, en revanche, n'insère pas automatiquement la ponctuation. Il repose plutôt sur des commandes vocales ; les utilisateurs doivent explicitement demander l'ajout de signes de ponctuation (par exemple, « virgule », « point ») pour les inclure dans la transcription.

Les meilleures fonctionnalités de la dictée Apple

Sélectionnez Partager les enregistrements audio pour permettre à Apple d'examiner des échantillons de vos interactions avec Siri et la dictée afin d'améliorer la qualité

Dites des commandes telles que « sélectionner [mot] » ou « supprimer [phrase] » pour effectuer des modifications rapides sans taper

Utilisez des commandes vocales telles que « annuler » ou « refaire » pour revenir en arrière ou répéter votre dernière action

Limites de la dictée Apple

La dictée s'arrête automatiquement lorsque vous faites une pause de 30 secondes environ. Cela peut interrompre le flux lors de sessions de dictée plus longues sur les appareils Apple

Tarifs de la dictée Apple

Gratuit sur les appareils Apple

Dictate Pro (1 mois, iOS) : 4,99 $

Dictate Pro (1 mois, iOS/macOS) : 5,99 $

Dictate Pro (1 an, iOS) : 12,99 $

Dictate Pro (1 an iOS/macOS) : 17,99 $

Évaluations et avis sur Apple Dictation

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de la dictée Apple ?

Un avis sur l'App Store dit :

J'utilise cette application pour transcrire un grand nombre de lettres, certaines tapées et d'autres manuscrites. Le taux d'erreur est bon, généralement inférieur à 5 %.

J'utilise cette application pour transcrire un grand nombre de lettres, certaines tapées et d'autres manuscrites. Le taux d'erreur est bon, généralement inférieur à 5 %.

⚡Archive de modèles : après avoir transcrit vos réunions, utilisez des modèles de liste de tâches pour convertir vos idées en tâches concrètes. Dans ces modèles, vous pouvez attribuer des responsabilités, définir des délais et suivre la progression en un seul endroit.

4. Saisie vocale Google Docs (la meilleure solution gratuite de saisie vocale dans le navigateur dans Google Workspace)

via Google Environnement de travail

La saisie vocale de Google Docs est un outil de reconnaissance vocale intégré au navigateur, conçu pour rédiger des documents sans les mains. Disponible uniquement dans Chrome sur bureau, il prend en charge plus de 100 langues et des commandes vocales de base telles que la ponctuation et la mise en forme.

Bien qu'il ne traite pas les enregistrements vocaux et n'offre pas de fonctionnalités avancées telles que le libellé des locuteurs, il est idéal pour prendre des notes rapides ou rédiger des contenus plus longs. Comparé à la saisie vocale Windows, il est plus lié à l'écosystème Google, mais tout aussi facile à utiliser. Comme il s'appuie sur les données d'apprentissage de Google, sa précision s'améliore au fil du temps pour les phrases, les accents et les schémas vocaux couramment utilisés.

Les meilleures fonctionnalités de la saisie vocale Google Docs

Déplacez votre curseur sur n'importe quelle erreur et corrigez-la sans désactiver le microphone ; après avoir corrigé, repositionnez le curseur pour continuer à dicter

Cliquez avec le bouton droit sur les mots soulignés en gris pour afficher et sélectionner les suggestions de remplacement

Utilisez des commandes vocales telles que « Sélectionner le paragraphe », « Mettre en italique » ou « Aller à la fin de la ligne » pour effectuer des modifications en cours

Limites de la saisie vocale dans Google Docs

La saisie vocale de Google Docs ne fait pas la distinction entre plusieurs locuteurs dans une discussion, ce qui la rend moins adaptée à la transcription de discussions de groupe ou d'entretiens

Tarification de la saisie vocale Google Docs

Free Forever

Évaluations et avis sur la saisie vocale de Google Docs

G2 : 4,6/5 (plus de 100 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 28 000 avis)

📚 Bonus : Enregistreur d'écran gratuit sans filigrane

5. Microsoft Dictate (idéal pour les utilisateurs de Microsoft Office qui ont besoin d'une fonction de dictée vocale intégrée)

via Microsoft 365

Si vous disposez d'un abonnement Microsoft 365 actif, Microsoft Dictate offre une fonctionnalité de reconnaissance vocale qui s'intègre directement aux applications Microsoft Office telles que Word, Outlook, PowerPoint et OneNote.

Grâce à la prise en charge de plusieurs langues, ce logiciel de dictée est utile pour les utilisateurs qui travaillent dans des environnements divers, notamment Microsoft Word, ou qui doivent fréquemment passer d'une langue à l'autre.

Ce logiciel de dictée gratuit insère automatiquement des virgules, des points et d'autres signes de ponctuation en fonction de votre discours, réduisant ainsi le besoin de corrections manuelles. De plus, vous pouvez utiliser des commandes de dictée vocale pour mettre en forme le texte, par exemple en mettant en gras ou en créant des puces, ce qui rend la modification en cours de votre document plus efficace et sans les mains.

Meilleures fonctionnalités de Microsoft Dictate

Dictez un mot ou une phrase, puis utilisez des commandes vocales telles que « gras », « italique » ou « souligner » pour mettre en forme des parties spécifiques du texte

Insérez des commentaires directement dans votre document en commençant à dicter une phrase, puis en suivant la commande pour ajouter un commentaire

Masquez automatiquement les phrases potentiellement sensibles ou inappropriées en les convertissant en * afin de préserver votre professionnalisme et de garantir la pertinence du contenu

Limites de Microsoft Dictate

Microsoft Dictate ne fonctionne qu'avec les applications Microsoft Office telles que Word, Outlook et PowerPoint, il offre donc moins d'options d'intégration avec d'autres logiciels ou plateformes

Tarification de Microsoft Dictate

Microsoft Dictate est inclus dans l'abonnement Microsoft 365

Évaluations et avis sur Microsoft Dictate

G2 : 4,6/5 (plus de 5 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 13 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Microsoft Dictate ?

Un avis sur Reddit dit :

J'ai utilisé la fonctionnalité de dictée dans Microsoft Word pour rédiger certaines parties de ma thèse, puis je suis revenu en arrière pour les modifier en les tapant... Dans l'ensemble, cela a plutôt bien fonctionné. La plupart des modifications que j'ai apportées visaient à améliorer le texte dans son ensemble, ce qui aurait été le cas qu'il ait été dicté ou tapé.

J'ai utilisé la fonctionnalité de dictée dans Microsoft Word pour rédiger certaines parties de ma thèse, puis je suis revenu en arrière pour les modifier en les tapant... Dans l'ensemble, cela a plutôt bien fonctionné. La plupart des modifications que j'ai finalement apportées visaient à améliorer le texte dans son ensemble, ce qui aurait été le cas qu'il ait été dicté ou tapé.

👀 Le saviez-vous ? Les gens parlent en moyenne à une vitesse de 110 à 150 mots par minute, mais ne peuvent écrire à la main qu'à une vitesse de 20 à 45 mots par minute. Cela représente un énorme manque de productivité lors des réunions où les idées fusent et où le suivi est important. Lorsque vous utilisez l'IA pour prendre des notes lors de réunions, vous n'avez pas besoin de tout noter. Vous pouvez laisser l'IA capturer les discussions, organiser les points clés et même générer automatiquement des éléments d'action.

6. Braina (Idéal pour la dictée IA hors ligne avec fonctionnalités d'assistant personnel)

via Braina

Braina est un assistant et un logiciel de dictée alimenté par l'IA qui convertit la parole en texte dans plus de 100 langues. Il peut être utilisé dans diverses applications, notamment MS Word, Gmail et le bloc-notes. Braina vous permet d'exécuter localement sur votre PC de grands modèles linguistiques tels que GPT-4 et Claude 3, garantissant ainsi une meilleure confidentialité et des performances plus rapides grâce au traitement des données hors ligne.

Braina dispose d'une mémoire IA qui imite la mémoire cognitive humaine pour personnaliser les interactions au fil du temps.

D'autre part, Dictation.io se concentre principalement sur la transcription en temps réel et ne peut pas mémoriser les interactions passées ni s'adapter aux préférences des utilisateurs. De plus, avec LocalLibrary de Braina, vous pouvez créer votre propre base de connaissances personnelle et interagir avec elle à l'aide de requêtes en langage naturel.

Les meilleures fonctionnalités de Braina

Automatisez des tâches, recherchez des fichiers, définissez des rappels et lisez des fichiers multimédias à l'aide de commandes en langage naturel

Convertissez des fichiers audio (.mp3, .wav) et vidéo (.mp4) en texte hors ligne, directement sur votre ordinateur

Discutez avec des fichiers PDF, des pages web et des captures d'écran en posant des questions et en extrayant des informations à l'aide de modèles IA intégrés

Limites de Braina

Il est probable que vous rencontriez des difficultés avec des commandes vocales plus complexes ou détaillées pour des tâches ou des applications spécifiques

Tarifs Braina

Lite : Gratuit

Pro : 99 $ par an

Pro Plus : 199 $ pour 2 ans

Pro Ultra : 299 $ pour 3 ans

Évaluations et avis sur Braina

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Braina ?

Un avis Capterra dit :

Convivial dès le départ, très précis et très flexible, il fonctionne aussi bien que le texte soit placé dans un e-mail, un blog, un post sur les réseaux sociaux ou la plupart des plateformes Word compatibles avec Windows. Le bruit ambiant ne semble pas perturber la transcription de Braina, ce qui est un autre avantage.

Convivial dès le départ, très précis et très flexible, il fonctionne aussi bien que le texte est placé : e-mails, blogs, publications sur les réseaux sociaux, la plupart des plateformes Word compatibles avec Windows. Le bruit ambiant ne semble pas perturber la transcription de Braina, ce qui est un autre avantage.

📚 Bonus : Comment ajouter une voix off à une vidéo pour un meilleur engagement

7. Fireflies. ai (Idéal pour la transcription automatisée des réunions et la collaboration en équipe)

Alors que Dictation. io offre une dictée vocale de base, Fireflies va plus loin. Il peut automatiquement rejoindre vos réunions, les enregistrer et générer des transcriptions en temps réel. Une fois synchronisé avec votre calendrier, Fireflies peut résumer vos réunions sur des plateformes telles que Zoom, Google Meet et Microsoft Teams dans plus de 30 langues.

Après l'appel, vous recevrez des résumés concis générés par l'IA mettant en évidence les points clés, les éléments d'action et les décisions.

Contrairement à Dictation.io, un outil de prise de notes individuel, Fireflies vous permet de partager des transcriptions, de laisser des commentaires à des moments précis, de réagir à un horodatage et même de créer des extraits audio pour votre équipe.

Fireflies. ai meilleures fonctionnalités

Obtenez des réponses instantanées, rédigez des e-mails après vos réunions et automatisez les suivis à l'aide d'informations tirées directement des transcriptions de vos réunions avec l'assistant IA AskFred

Analysez la dynamique de votre équipe grâce à Conversation Intelligence pour découvrir les modèles de communication

Connectez Fireflies.ai à plus de 40 applications telles que Salesforce, HubSpot, Slack et Asana pour automatiser le partage de notes et rationaliser vos flux de travail

Limitations de Fireflies.ai

Fireflies n'est pas un logiciel de reconnaissance vocale classique ; il s'agit d'un assistant de réunion alimenté par l'IA, spécialement conçu pour transcrire et analyser les discussions lors de réunions

Tarifs Fireflies.ai

Free Forever

Pro : 18 $ par place/mois

Business : 29 $ par place/mois

Entreprise : 39 $ par place/mois

Évaluations et avis sur Fireflies.ai

G2 : 4,8/5 (plus de 600 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 10 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Fireflies.ai ?

Un avis G2 dit :

Les résumés sont incroyablement précis et pertinents, et j'apprécie particulièrement la possibilité d'agrandir n'importe quel point pour obtenir plus de contexte (un avantage considérable du forfait Pro). La possibilité d'afficher le résumé de la réunion à côté de la transcription complète permet de gagner un temps considérable, et les horodatages liés facilitent l'accès direct à la partie de la discussion qui vous intéresse.

Les résumés sont incroyablement précis et pertinents, et j'apprécie particulièrement la possibilité d'agrandir n'importe quel point pour obtenir plus de contexte (un avantage considérable du forfait Pro). La possibilité d'afficher le résumé de la réunion à côté de la transcription complète permet de gagner un temps considérable, et les horodatages liés facilitent l'accès direct à la partie de la discussion qui vous intéresse.

⚡Archive de modèles : Ne vous contentez pas d'une transcription brute. Utilisez des modèles de notes de réunion pour aller au-delà de la transcription mot à mot et refléter les priorités de votre équipe.

8. Letterly (idéal pour réécrire des notes vocales dans des formats structurés sur mobile)

via Letterly

Si vous êtes un créateur de contenu et que vous souhaitez transformer vos idées exprimées oralement en un texte soigné et prêt à être publié, Letterly est l'outil de dictée basé sur l'IA qu'il vous faut.

Disponible sur les appareils iOS, Android, macOS et les plateformes web, Letterly propose plus de 25 styles de réécriture. Grâce à la fonctionnalité de saisie vocale, vous pouvez dicter des mots pour rédiger des e-mails, des listes de tâches, des publications sur les réseaux sociaux et des résumés. Vous pouvez même ajouter vos styles de réécriture préférés à vos signets.

Elle vous permet d'enregistrer des notes vocales même lorsque l'écran de votre appareil est éteint, ce qui vous offre une grande flexibilité lors de vos déplacements. De plus, l'application prend en charge les webhooks, ce qui vous permet d'envoyer des notes directement vers des plateformes telles que Google Docs et Notion et de rationaliser votre flux de travail.

Les meilleures fonctionnalités de Letterly

Organisez vos notes à l'aide d'étiquettes pour les classer et les retrouver facilement

Générez un titre pour votre note quelques secondes après la transcription, que vous pouvez modifier manuellement

Transcrivez la parole dans plus de 90 langues

Limitations de Letterly

Certains utilisateurs ont signalé une courbe d'apprentissage lors de la navigation dans les fonctionnalités de dictée de l'application, en particulier lors du réglage des paramètres de tonalité ou de mise en forme

Tarification Letterly

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Letterly

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Letterly ?

Un avis G2 dit :

L'interface de Letterly est incroyablement intuitive, ce qui permet à tout le monde de commencer à l'utiliser très facilement et sans aucun problème.

L'interface de Letterly est incroyablement intuitive, ce qui permet à tout le monde de commencer à l'utiliser très facilement et sans aucun problème.

📚 Bonus : modèles de liste de tâches gratuits dans Excel et ClickUp

9. Speechify (idéal pour écouter des documents et convertir du texte en parole lors de vos déplacements)

via Speechify

Speechify est un outil de synthèse vocale utile pour les étudiants qui souhaitent disposer d'un moyen plus flexible et plus accessible pour assimiler leurs lectures. Il permet aux utilisateurs de choisir parmi plus de 200 voix IA, y compris des options amusantes comme Gwyneth Paltrow et Snoop Dogg.

Vous pouvez même régler la vitesse de lecture de 0,5x à 9x. Grâce à la synchronisation multi-appareils, vous pouvez commencer à écouter pendant vos trajets et reprendre plus tard sur votre ordinateur portable.

Si vous travaillez avec des documents imprimés, des livres ou du matériel de cours, l'OCR intégré à Speechify vous permet de scanner des pages physiques avec votre téléphone et de les convertir instantanément en audio.

Meilleures fonctionnalités de Speechify

Bénéficiez d'une assistance dans plus de 30 langues et accents régionaux

Accédez à une assistance auditive spécialement conçue pour aider les personnes souffrant de dyslexie

Créez un environnement sans distraction grâce au mode Focus, aux chronomètres intégrés et aux outils de suivi de progression qui vous aident à rester concentré sur votre tâche et à maintenir votre productivité

Améliorez la convivialité grâce aux raccourcis clavier

Limites de Speechify

Bien que les voix premium soient généralement de haute qualité, certains utilisateurs signalent que certaines voix peuvent sembler robotiques ou peu naturelles

Tarifs Speechify

Free

Premium : 29 $ par mois

Évaluations et avis sur Speechify

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Speechify ?

Un avis Capterra dit :

J'utilise Speechify Text to Speech pour mon travail. Je fais beaucoup de révision et mon cerveau se fatigue. Le fait de pouvoir écouter le texte à voix haute m'aide à me concentrer et à aller plus vite. En fait, j'ai entraîné mon cerveau à écouter à une vitesse 5 fois supérieure, ce qui me permet d'effectuer des modifications en cours à une vitesse record ! J'adore l'application web et l'extension pour navigateur, j'utilise les deux.

J'utilise Speechify Text to Speech pour mon travail. Je fais beaucoup de révision et mon cerveau se fatigue. Le fait de pouvoir écouter le texte à voix haute m'aide à me concentrer et à aller plus vite. En fait, j'ai entraîné mon cerveau à écouter à une vitesse 5 fois supérieure, ce qui me permet de travailler à un rythme record ! J'adore l'application web et l'extension pour navigateur, j'utilise les deux.

10. Speechnotes (Idéal pour prendre des notes vocales en temps réel sans distraction)

via Speechnotes

Speechnotes est un outil de transcription et de conversion de la parole en texte conçu pour une saisie vocale sans distraction. Il est basé sur le moteur de reconnaissance vocale de Google et prend en charge plus de 70 langues. Il convertit votre voix en texte structuré en temps réel, avec une assistance par commande vocale pour la ponctuation et la mise en forme.

En tant qu'alternative à Dictation. io, il enregistre automatiquement vos notes. Vous pouvez les exporter ou les télécharger sous forme de texte simple. Vous pouvez également définir des touches personnalisées pour les phrases fréquemment utilisées et connecter des micros Bluetooth pour une saisie mains libres avec ce logiciel de dictée gratuit.

Les meilleures fonctionnalités de Speechnotes

Dites à voix haute des mots tels que « virgule », « période » ou « nouvelle ligne », et Speechnotes insérera instantanément la ponctuation ou la mise en forme appropriée

Détecte le début des nouvelles phrases et met la première lettre du premier mot en majuscule

Téléchargez des fichiers texte existants pour les modifier à la voix, ou exportez vos notes dictées au format . TXT ou vers Google Drive

Limites de Speechnotes

Speechnotes ne prend pas en charge plusieurs formats de sortie, ce qui peut être gênant pour les utilisateurs qui ont besoin de divers types de fichiers pour leur travail

Tarifs Speechnotes

Évaluations et avis sur Speechnotes

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

💡 Conseil de pro : Recherchez des outils de transcription IA adaptés à votre flux de travail. Par exemple, les rédacteurs peuvent avoir besoin de fonctionnalités de modification ou de mise en forme de messages vocaux en articles de blog. Les équipes, quant à elles, rechercheront plutôt des outils de collaboration et de libellé des intervenants.

11. Dragon by Nuance (Idéal pour la dictée vocale d'entreprise avec une précision avancée et des vocabulaires personnalisés)

via Dragon by Nuance

Nuance Dragon NaturallySpeaking est un logiciel de reconnaissance vocale qui vous permet de dicter des documents, de rédiger des e-mails et même de contrôler des applications informatiques à l'aide de votre seule voix. Grâce à sa fonctionnalité intégrée de synthèse vocale, vous pouvez vous faire relire le texte que vous avez dicté. Cela vous aide à repérer les erreurs et à affiner votre écriture plus efficacement.

La différence notable entre Dictation.io et le logiciel de dictée Dragon réside dans la manière dont chaque outil gère la précision au fil du temps. Dictation.io offre une reconnaissance correcte, mais Dragon apprend et s'adapte à votre voix, à votre vocabulaire et même à votre accent au fur et à mesure que vous l'utilisez. Le résultat est une transcription personnalisée et fiable. Il s'agit d'un logiciel de dictée dédié aux documents plus longs ou à la terminologie spécifique à un secteur.

Les meilleures fonctionnalités de Dragon by Nuance

Saisissez des termes inhabituels ou difficiles à orthographier dans votre document et entraînez le logiciel à les reconnaître à l'aide de votre voix

Attribuez des raccourcis à des phrases longues ou fréquemment utilisées pour les insérer automatiquement là où le contexte l'exige

Partagez votre dictée vocale par e-mail, enregistrez-la sur des plateformes telles que OneDrive ou Notion, ou ouvrez le fichier dans Microsoft Word

Limites de Dragon by Nuance

Bien que Dragon prenne en charge plusieurs langues, vous constaterez peut-être que tous les dialectes ou accents ne sont pas entièrement optimisés pour la reconnaissance

Tarifs de Dragon by Nuance

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Dragon by Nuance

G2 : 4/5 (plus de 240 avis)

Capterra : 3,9/5 (plus de 50 avis)

Que disent les utilisateurs réels de Dragon by Nuance ?

Un avis G2 dit :

J'utilise Dragon depuis deux ans. Cela m'a aidé à devenir plus productif au travail. Avec le logiciel Dragon, je transcrips plus d'heures audio par semaine qu'en tapant sur un clavier qwerty.

J'utilise Dragon depuis deux ans. Cela m'a aidé à être plus productif au travail. Avec le logiciel Dragon, je transcrivez plus d'heures audio par semaine qu'en tapant sur un clavier qwerty.

Transformez vos discussions en clarté avec ClickUp

Dictation.io et ses alternatives peuvent convenir pour la transcription de base. Mais lorsque votre flux de travail exige plus de précision, d'organisation et d'intelligence, vous avez besoin d'une solution plus performante.

C'est là que ClickUp entre en jeu.

Avec l'IA Notetaker de ClickUp, vos réunions sont automatiquement transcrites, ce qui vous permet de rester concentré sur la discussion au lieu de prendre des notes. ClickUp Brain va encore plus loin en générant des résumés clairs et en extrayant les informations clés, vous aidant ainsi à comprendre rapidement ce qui compte le plus.

Et avec ClickUp Docs, vous disposez d'un emplacement central pour stocker, modifier et organiser tout, des transcriptions de réunions aux sessions de brainstorming en passant par les notes de tâches.

Essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui pour prendre le contrôle de vos notes, réunions et tâches.