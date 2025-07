14 modèles gratuits de recommandation client pour développer votre entreprise

S'il existe une stratégie de croissance qui ne se démode jamais, c'est bien le marketing de recommandation. Et honnêtement, cela semble tout à fait logique.

Selon un rapport, 86 % des utilisateurs font davantage confiance aux recommandations et aux avis qu'aux publicités. Réfléchissez-y : lorsqu'un client prend le temps de recommander votre entreprise, ce n'est pas seulement pour le service que vous lui avez fourni.

Cela signifie qu'ils se sont sentis écoutés, assistés et suffisamment en confiance dans votre travail pour le recommander. Vous n'êtes donc pas seulement compétent dans votre domaine, vous êtes également fiable, digne de confiance et digne d'intérêt.

C'est là toute la magie d'une recommandation client bien rédigée. Elle confère à votre entreprise une crédibilité que la publicité ne peut acheter, vous aidant ainsi à vous développer à l'ancienne, grâce au bouche-à-oreille.

Pour vous aider à en tirer le meilleur parti, nous avons rassemblé 14 des meilleurs modèles gratuits de recommandation de clients que vous voudrez avoir dans votre boîte à outils. Des formulaires de recommandation aux notes de suivi et de remerciement, chacun comprend des détails clés et des conseils rapides pour vous aider à établir de meilleures relations de recommandation sans avoir à tâtonner.

Que sont les modèles de recommandation client ?

Les modèles de recommandation client sont des messages ou des formulaires prêts à l'emploi qui vous aident à demander à vos clients satisfaits de recommander votre entreprise à d'autres personnes. Ils vous permettent également de suivre ces recommandations tout au long du processus.

Ces modèles vous offrent une mise en forme claire qui comprend généralement :

E-mails/messages prêts à envoyer pour demander à vos clients de vous recommander à quelqu'un

Une note de remerciement pour ce qu'ils ont fait

Informations sur les récompenses ou les programmes de recommandation que vous proposez

Formulaires simples pour recueillir les coordonnées des personnes recommandées

Messages de suivi pour poursuivre la discussion

Ces modèles vous font gagner du temps et vous aident à rester cohérent, afin que vous n'ayez pas à repartir de zéro à chaque fois. Il vous suffit de les adapter à la façon dont vous communiquez habituellement avec vos différents clients et de partager un lien de parrainage unique pour qu'ils puissent commencer.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de recommandation client ?

Une recherche rapide sur Google vous permettra de trouver des milliers de modèles de recommandation client. Mais comment savoir lequel vaut vraiment la peine que vous y consacriez votre temps et vos efforts ?

Voici quelques fonctionnalités clés à rechercher dans un modèle fiable :

Langage simple et direct : Un bon modèle de recommandation client doit être simple et concis. Pas de jargon, juste un message clair afin que votre client sache exactement ce que vous attendez de lui

Options de personnalisation : recherchez les fonctionnalités qui vous permettent d'ajouter le nom des clients, de mentionner ce qu'ils ont apprécié dans leur collaboration avec vous et de donner à la demande de recommandation l'aspect d'une véritable discussion plutôt que d'un message générique

Proposition de valeur : au lieu de simplement demander une faveur, choisissez un modèle qui explique clairement la valeur de votre service. Cela donne aux clients une raison réelle de le partager avec leurs connaissances

Conception professionnelle : trouvez un modèle de programme de recommandation qui utilise une mise en forme épurée et l'identité visuelle de votre marque pour conserver une apparence soignée. Si votre client le partage, cela reflète toujours une image positive de votre entreprise

Expression de gratitude : Vérifiez si le modèle comprend un « merci » sincère, qu'il fasse référence à quelqu'un ou non. Montrer votre gratitude contribue grandement à maintenir une relation solide

📖 À lire également : Les meilleurs programmes d'affiliation logicielle

14 modèles gratuits de recommandation client

Maintenant que vous savez ce que vous recherchez, voici 14 modèles gratuits de recommandation client pour démarrer votre programme de recommandation.

1. Modèle de formulaire ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Utilisez le modèle de formulaire ClickUp pour collecter et gérer toutes sortes de données de sondage

Les formulaires constituent l'un des moyens les plus simples de collecter et de gérer les recommandations de clients. Le modèle de formulaire ClickUp vous aide à le faire en toute simplicité.

Ils vous offrent une structure claire et personnalisable, avec des champs, des statuts et des vues. Ils permettent non seulement d'organiser les détails essentiels, tels que l'identité de la personne qui recommande, la personne recommandée et les services qui l'intéressent, mais ils vous font également gagner du temps et vous aident à garantir la cohérence de votre programme de recommandation.

Cependant, ce modèle est plus qu'un simple endroit où collecter des informations : il est conçu pour vous aider à agir. Grâce au moteur de gestion des tâches de ClickUp, chaque envoi est suivi, organisé et examiné, ce qui connecte l'ensemble de votre programme de parrainage directement à votre flux de travail. Cela fait de ce modèle une excellente option pour les tâches ponctuelles telles que l'accueil des clients, les demandes internes ou les inscriptions à des évènements.

💜 Fonctionnalités clés :

Affichages intégrés tels que le formulaire d'inscription, les étapes et le guide de démarrage pour collecter des informations structurées

Statuts personnalisés tels que « Achevé », « Refusé », « En cours d'examen » et « Nouvelle inscription » pour suivre la progression de chaque recommandation

Champs personnalisés pour saisir et organiser des informations telles que l'objet, les coordonnées des personnes qui vous ont recommandé, les identifiants téléchargés, etc.

Affichage résumé pour obtenir un aperçu des performances du formulaire et des envois en un coup d'œil

Intégration native avec les automatisations ClickUp pour envoyer des rappels par e-mail, ajouter des commentaires, attribuer des tâches, et plus encore

🔑 Idéal pour : Les freelancers, les petites entreprises ou les agences qui souhaitent mettre en place un programme de recommandation simple mais efficace et recueillir les commentaires de leurs clients.

Pour moi, le plus grand changement apporté par ClickUp a été les modèles personnalisables et la possibilité d'assurer cette cohérence dans toutes nos propriétés, quelle que soit la région, afin que l'expérience client soit la même quel que soit l'emplacement Convene où ils se rendent.

Pour moi, le plus grand changement apporté par ClickUp a été les modèles personnalisables et la possibilité d'assurer cette cohérence dans toutes nos propriétés, quelle que soit la région, afin que l'expérience client soit la même quel que soit l'emplacement Convene où ils se rendent.

2. Modèle d'e-mail de suivi ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Utilisez le modèle d'e-mail de suivi ClickUp pour envoyer des rappels amicaux afin que vos clients n'oublient pas vos demandes de recommandation

Lorsque vous gérez un programme de recommandation de clients, un suivi au bon moment peut faire toute la différence. C'est exactement ce que vous offre le modèle d'e-mail de suivi ClickUp.

Que vous remerciez un client pour une recommandation, que vous suiviez une piste qu'il vous a envoyée ou que vous relanciez une personne qui a manifesté son intérêt, ce modèle vous aide à rester au fait de toutes les discussions relatives aux recommandations. Il organise l'ensemble du processus à l'aide de messages automatisés et de rappels opportuns.

Comme tous les modèles ClickUp, il est livré avec des statuts personnalisés pour suivre l'état de chaque e-mail : envoyé, en attente de réponse ou terminé. De plus, vous pouvez ajouter vos propres champs, tels que « Source de recommandation » ou « Service demandé », afin que tout reste spécifique à votre programme de recommandation.

💜 Fonctionnalités clés :

Sous-tâches prédéfinies pour divers scénarios de suivi (par exemple, après une réunion, mise à jour d'une offre)

Checklist d'assurance qualité intégrée pour garantir des e-mails concis et conformes à votre image de marque

Gestion de projet basée sur les tâches pour attribuer et suivre les activités de suivi

Dates d'échéance et rappels automatisés pour assurer un suivi régulier et cohérent

🔑 Idéal pour : Les équipes commerciales ou marketing qui s'appuient principalement sur le bouche-à-oreille pour se développer.

3. Modèle CRM ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Connectez votre programme de parrainage au système CRM ClickUp à l'aide du modèle CRM ClickUp

Gérer les relations avec les clients peut rapidement devenir compliqué. Alors, comment faire pour simplifier les choses ? Le modèle CRM ClickUp est une structure qui permet d'organiser clairement tous vos prospects, contacts et opportunités de recommandation dans une base de données centrale.

Comme son nom l'indique, ce modèle entièrement personnalisable est connecté par défaut à ClickUp CRM. Il comprend des statuts personnalisés, tels que « À approuver », « Qualifié » ou « Ouvert », qui vous permettent de suivre les recommandations.

Il comporte également des champs personnalisés pour ajouter des détails tels que les noms et adresses e-mail des contacts, ainsi que des pipelines et des affichages intégrés pour un aperçu rapide de l'activité de tous vos prospects issus de recommandations.

Vous pouvez même automatiser certaines tâches répétitives du processus de recommandation. Vous gagnerez ainsi du temps pour vous concentrer sur l'établissement de connexions solides avec vos clients et le développement de vos réseaux.

💜 Fonctionnalités clés :

Pipeline CRM personnalisable pour suivre les prospects, les étapes des transactions, les informations de contact et les notes

Vues Tableau et Liste pour un suivi visuel ou détaillé des équipes commerciales

Étiquettes et priorités pour segmenter les clients à forte valeur ajoutée et les transactions urgentes

Tâches et rappels intégrés pour assurer un suivi dans les délais

🔑 Idéal pour : Les freelancers, les petites entreprises ou les équipes commerciales qui ont besoin d'un système clair pour gérer les relations avec leurs clients.

📮 Insight ClickUp : 30 % des travailleurs respectent leurs horaires, mais 27 % font régulièrement des heures supplémentaires et 19 % n'ont pas d'horaires fixes. Lorsque le travail est imprévisible, comment pouvez-vous vraiment pointer à la fin de votre journée ? 🕰️ La planification automatisée des tâches dans le calendrier ClickUp peut vous aider à mieux structurer même les emplois du temps les plus imprévisibles. Planifiez votre semaine, fixez des horaires de travail fixes et automatisez les rappels de déconnexion, car c'est vous qui devez contrôler votre temps ! 💫 Résultats réels : Lulu Press gagne 1 heure par jour et par employé grâce aux automatisations ClickUp, ce qui se traduit par une augmentation de 12 % de l'efficacité du travail.

4. Modèle de formulaire de commentaires ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Donnez la priorité à la collecte et à l'analyse des commentaires grâce au modèle de formulaire de commentaires ClickUp

Les commentaires jouent un rôle beaucoup plus important que vous ne le pensez dans un programme de recommandation client. Vous devez écouter directement vos clients pour savoir ce qui fonctionne et ce qui pourrait être amélioré. En effet, lorsque vos clients se sentent écoutés, ils sont plus enclins à vous recommander à d'autres personnes, car ils savent que vous vous souciez de leur expérience.

Le modèle de formulaire de commentaires ClickUp vous offre un moyen structuré de recueillir des commentaires utiles à l'aide de champs personnalisés tels que « Évaluation globale », « Fournisseur de services » et « Suggestions d'amélioration ». Il comprend également des vues intégrées, telles qu'un tableau de commentaires et des listes récapitulatives, qui vous aident à repérer rapidement les tendances et à prendre des mesures.

💜 Fonctionnalités clés :

Fonctionnalités de création de tâches avec statuts personnalisés tels que « Achevé » et « À faire » pour suivre les commentaires des clients

Champs personnalisés avec plus de 7 attributs, tels que le fournisseur, la date d'achat et le niveau du client, pour visualiser la progression

plus de 6 vues, dont la vue Tableauur des commentaires, la vue Tableau d'évaluation des fournisseurs et la vue Tableau des recommandations générales pour une meilleure organisation

Suivi du temps et étiquettes pour classer et surveiller les commentaires

Avertissements de dépendance qui vous aident à maintenir votre flux de travail sur la bonne voie

🔑 Idéal pour : les équipes produit, commerciale et marketing qui cherchent à renforcer leur programme de recommandation et de fidélisation des clients grâce à une collecte et une analyse efficaces des commentaires.

💡 Conseil de pro : Ne vous contentez pas de recueillir des commentaires, bouclez la boucle ! Faites savoir à vos clients que leur avis a fait la différence en partageant des mises à jour ou en les remerciant personnellement. Cela renforce la confiance, encourage les commentaires futurs et transforme les utilisateurs en ambassadeurs fidèles. Utilisez ClickUp Brain pour demander des idées sur la manière d'inciter les clients à partager leurs commentaires. Utilisez ClickUp Brain pour concevoir une stratégie de programme de parrainage, générer des idées d'incitations, et plus encore

5. Modèle de sondage sur les commentaires des clients ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Créez un sondage à l'aide du modèle de sondage sur les commentaires des clients ClickUp et découvrez comment votre produit est perçu par vos clients

Si vous souhaitez obtenir davantage de recommandations de clients, commencez par écouter vos clients actuels : ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas et ce qu'ils aimeraient améliorer.

Le modèle de sondage sur les commentaires relatifs aux produits ClickUp vous aide à recueillir les commentaires honnêtes de vos clients sur votre produit. Les données obtenues vous permettent de déterminer les points à améliorer.

Il comprend des champs personnalisés tels que la satisfaction globale à l'égard du produit, la durée d'utilisation du produit et l'expérience d'utilisation. L'installation vous permet d'adapter le sondage à vos besoins spécifiques et à différentes vues, telles que la satisfaction globale et les évaluations du produit, pour une analyse efficace des commentaires.

Vous avez également accès à des fonctionnalités telles que le suivi du temps et l'intégration des e-mails, ce qui vous permet de gérer plus facilement l'ensemble du processus de feedback sans aucun problème.

💜 Fonctionnalités clés :

Champs de sondage personnalisables qui recueillent des commentaires détaillés sur les produits, y compris des évaluations et des réponses sous forme de texte

Fonctionnalités de gestion des tâches pour convertir automatiquement les envois de sondages en tâches afin de faciliter le suivi

Statuts personnalisés pour adapter votre flux de travail et gérer la progression des commentaires

Options permettant d'attribuer des tâches et de partager des commentaires afin d'encourager la collaboration au sein de l'équipe

🔑 Idéal pour : les chefs de produit, les équipes d'assistance client ou les professionnels du marketing qui cherchent à recueillir, organiser et exploiter les commentaires des utilisateurs.

Obtenir un modèle gratuit Établissez une connexion mutuelle avec vos clients en restant en contact avec eux à l'aide du modèle de formulaire de contact client ClickUp

Les recommandations efficaces découlent d'interactions cohérentes et réfléchies avec les clients. Le modèle de formulaire de contact client ClickUp offre à vos clients un moyen simple et fiable de vous contacter, qu'ils aient des commentaires, des questions ou des problèmes.

Il est entièrement personnalisable, comprend des statuts codés par couleur tels que « Nouvelle demande » et « En cours d'examen », et vous donne accès à des vues intégrées telles qu'un résumé des contacts et un tableau des processus. Cela vous aide à rester organisé, à répondre rapidement et à poursuivre la discussion.

💜 Fonctionnalités clés :

Conversion automatisée des tâches à partir des envois de formulaires de contact client

Champs personnalisés pour saisir les informations essentielles sur les clients

Statuts personnalisés tels que « Achevé » et « Bloqué » pour suivre et organiser les requêtes

Quatre affichages différents (y compris le guide de démarrage) pour une gestion flexible des tâches

Outils de collaboration intégrés pour les équipes, tels que ClickUp Docs , Chat et Tableaux blancs

🔑 Idéal pour : les équipes d'assistance client, les petites et moyennes entreprises, les entreprises de commerce électronique, les équipes marketing et les équipes produit qui souhaitent rester en contact avec leurs clients.

📖 À lire également : Logiciel d'automatisation des formulaires pour une analyse et une collecte plus rapides des données

7. Modèle de sondage sur la satisfaction client ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Découvrez le niveau de satisfaction de vos clients actuels à l'aide du modèle de sondage sur la satisfaction client de ClickUp

Bien sûr, des clients satisfaits vous apportent plus de recommandations. Mais comment savoir s'ils sont vraiment satisfaits ? En posant les bonnes questions ! Utilisez le modèle de sondage sur la satisfaction client de ClickUp pour personnaliser des champs tels que « Utilité », « Clarté » et « Résolution des problèmes » afin qu'ils correspondent exactement à ce que vous souhaitez savoir.

Ensuite, utilisez des affichages tels que Répondants, Formulaire de sondage et Évaluation des connaissances pour examiner les commentaires et repérer rapidement les tendances. De plus, vous pouvez travailler avec des statuts personnalisés tels que Ouvert et Achevé pour voir où en est chaque sondage.

Et comme les commentaires peuvent être immédiatement transformés en tâches, aucune question ne reste sans réponse. Cela aide les équipes à hiérarchiser les actions en fonction de leur urgence, à attribuer les tâches aux membres appropriés et à suivre la progression sans rien manquer.

💜 Fonctionnalités clés :

Plus de neuf champs personnalisés pour recueillir exactement les commentaires dont vous avez besoin

Création automatique de tâches avec statuts personnalisés pour suivre la progression

Quatre types d'affichage pour organiser et analyser les réponses

Outils de gestion de projet intégrés, tels que l'assistance par IA et les réactions aux commentaires

Capture des données en temps réel et automatisation des flux de travail pour une gestion efficace des commentaires

🔑 Idéal pour : Les équipes de service client, les chefs de produit et les professionnels du marketing qui ont besoin d'un moyen efficace de transformer les commentaires des clients en informations exploitables et d'améliorer rapidement la satisfaction client.

📖 À lire également : Cultiver la fidélité : stratégies de fidélisation des clients pour la réussite à long terme de votre entreprise

8. Modèle de réussite client ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Suivez chaque étape du processus de recommandation grâce au modèle de réussite client ClickUp

Vous en avez assez des opportunités manquées et des suivis de recommandations désorganisés ? Le modèle ClickUp Client Success vous aide à suivre chaque recommandation, de la première prise de contact à la relation continue.

Grâce à ce modèle, vous pouvez facilement suivre les jalons essentiels du processus de recommandation, attribuer des tâches et automatiser les suivis à l'aide de statuts tels que « En cours d'intégration », « Renouvelé » et « Perdu ».

Qu'il s'agisse de suivre des prospects ou d'entretenir une recommandation, ClickUp vous aide à rester au top. Des fonctionnalités telles que les checklists, l'automatisation et les intégrations permettent à votre équipe de se concentrer sur le développement de votre réseau de recommandations.

💜 Fonctionnalités clés :

Statuts personnalisés pour le suivi de la progression, de l'intégration du client aux étapes de renouvellement

Flux de travail automatisés pour configurer des suivis, des rappels et des attributions de tâches

Champs personnalisés et affichages pour classer et visualiser les données des clients

Suivi du temps et gestion des dépendances pour rester au top des tâches

Formulaires de commentaires intégrés pour recueillir les avis des clients et améliorer vos services

🔑 Idéal pour : Les équipes chargées de la réussite client, les gestionnaires de compte et les équipes de service qui souhaitent obtenir des recommandations de clients, réduire le taux de désabonnement et améliorer la satisfaction client.

🧠 Anecdote : On raconte qu'en 55 avant J.-C., Jules César offrait à ses soldats 300 sesterces (environ un tiers de leur salaire annuel) pour recruter des amis dans l'armée romaine. Ce système de recrutement basé sur des incitations ressemble aux programmes de parrainage modernes.

9. Modèle de collaboration pour la réussite des clients ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Utilisez le modèle de collaboration pour la réussite des clients ClickUp afin de suivre les clients que vous avez recommandés et d'assurer le bon déroulement du processus de recommandation

S'il y a un modèle dont votre programme de recommandation ne peut se passer, c'est bien le modèle de collaboration pour la réussite des clients de ClickUp. Il est conçu pour rendre l'ensemble du processus fluide, organisé et efficace.

Du premier contact à la recommandation finale, vous restez informé des suivis, des réunions et des prochaines étapes, le tout présenté dans un pipeline simple en quatre étapes : Nouveau client, Planification, Réunion et Recommandé. Vous pouvez attribuer des tâches, définir des échéances et suivre la progression afin que votre équipe sache toujours ce qu'elle doit faire ensuite.

Vous pouvez télécharger des formulaires de recommandation, des notes de réunion ou même des lettres de recommandation directement dans les cartes de tâches. Il comprend également des fonctionnalités supplémentaires telles qu'un calendrier intégré, des étiquettes pour signaler les recommandations hautement prioritaires et même un assistant IA pour vous aider à rédiger ou à mettre à jour vos documents.

💜 Fonctionnalités clés :

Pipeline client clair en quatre étapes pour le suivi de la progression

Cartes de tâches avec assignés, échéances et téléchargements de fichiers

Section de planification intégrée pour la coordination des réunions

Assistant IA pour une documentation et une installation rapides des tâches

Système de dossiers organisés pour un tri mensuel ou par projet

🔑 Idéal pour : les équipes chargées de la réussite des clients, les coordinateurs d'intégration, les chefs de projet et les agences gérant plusieurs flux de travail clients.

10. Modèle de recommandation client par HubSpot

via HubSpot

Le kit de modèles de recommandation client HubSpot comprend plus de 45 modèles prêts à l'emploi pour les e-mails et les publications sur les réseaux sociaux, tous classés par objectif : demander des témoignages, partager des messages, assurer le suivi et exprimer sa gratitude.

Et ce n'est pas tout ! Vous n'êtes pas limité à un seul canal. Le kit comprend des modèles pour les pages d'entreprise et les profils sociaux personnels, afin que toute votre équipe puisse contribuer à faire passer le message.

Que vous offriez une récompense ou demandiez simplement une brève présentation, ce kit vous permet de rester cohérent, professionnel et facile à gérer.

💜 Fonctionnalités clés :

plus de 45 modèles d'e-mails et de publications sur les réseaux sociaux pour les recommandations

Messages pour demander, suivre et remercier les personnes qui vous recommandent

Contenu social pour les pages d'entreprise et le partage entre employés

🔑 Idéal pour : Les petites équipes, les entreprises de services ou toute personne souhaitant mettre en place un programme de recommandation client sans stress.

💡 Conseil de pro : Les meilleurs formulaires de recommandation sont ceux qui semblent faciles à remplir, comme envoyer un petit texte à un ami. Rédigez-les de manière concise, percutante et adaptée aux appareils mobiles. Plus vous facilitez la recommandation, plus vos clients seront enclins à le faire (encore et encore !)

Je ne trouve pas les mots pour décrire à quel point je suis satisfait. Entre l'automatisation, les modèles et tous les différents types de suivi et d'affichage, ClickUp est tout simplement infaillible.

Je ne trouve pas les mots pour décrire à quel point je suis satisfait. Entre l'automatisation, les modèles et tous les différents types de suivi et d'affichage, ClickUp est tout simplement infaillible.

11. Modèle de lettre de recommandation client par Template. Net

Gratuit, clair et soigné, le modèle de lettre de recommandation client de Template. Net est idéal pour recommander un client à une autre entreprise ou à un autre contact. Il vous aide à mettre en avant les points forts de votre client et à suggérer les avantages qu'il pourrait tirer d'un nouveau partenariat, rendant ainsi vos recommandations non seulement efficaces, mais aussi dignes de confiance.

Conçu avec des lignes épurées et une image de marque moderne, ce modèle modifiable comprend des sections pour les coordonnées du client, un bref aperçu de son travail et un espace pour votre recommandation personnelle. Vous disposez même d'un espace pour ajouter votre propre logo et les informations relatives à votre entreprise, afin que votre marque personnelle soit mise en avant.

💜 Fonctionnalités clés :

Disposition modifiable de la lettre de recommandation

Sections pour les coordonnées du client/de l'entreprise, les informations de contact et le message de recommandation

Champs pour le nom de l'expéditeur, la société et l'e-mail

🔑 Idéal pour : Les professionnels qui recommandent souvent leurs clients à d'autres services, tels que les consultants indépendants, les agences ou les petites entreprises qui proposent des recommandations à des fournisseurs partenaires.

12. Modèle de politique de programme de recommandation de clients par l'équipe commerciale par Template. Net

Si vous souhaitez récompenser vos clients fidèles ou encourager vos partenaires à vous apporter de nouveaux prospects, consultez le modèle de politique de programme de recommandation de clients par Template. Net. Il vous aidera à communiquer clairement les objectifs de votre programme, les personnes qui peuvent y participer et les récompenses offertes.

Il offre une disposition conviviale et facile à modifier qui permet une personnalisation rapide et simple. Vous pouvez définir les conditions de parrainage et ajuster les personnes qui peuvent participer, les récompenses que vous offrez et la manière dont les parrainages sont suivis.

Il couvre également tous les aspects importants, tels que la confidentialité, les conditions générales et ce qui se passe si vous souhaitez modifier le programme, afin que vous n'ayez à vous soucier de rien.

💜 Fonctionnalités clés :

Sections de politique pré-rédigées, y compris un aperçu du programme, les conditions d'éligibilité, les incitations et les conditions générales

Entièrement modifiable pour s'adapter au style de votre marque et à votre structure de récompenses

Espace pour inclure le logo de l'entreprise, les informations de contact et la signature

🔑 Idéal pour : les petites et moyennes entreprises qui lancent de nouveaux programmes commerciaux ou affinent leurs efforts de marketing de recommandation existants.

13. Modèle de formulaire de recommandation de client juridique par Template. Net

Cabinet d'avocats, ceci est pour vous. Le modèle de formulaire de recommandation de client juridique de Template.net vous aide à recueillir toutes les informations essentielles sur la personne qui fait la recommandation et sur le client qu'elle recommande.

Ils sont très faciles à personnaliser et comprennent des sections permettant d'ajouter les coordonnées de la personne qui recommande, des détails sur le client recommandé, le type d'aide juridique dont il a besoin, ainsi que les délais ou toute note supplémentaire. Que vous partagiez ou receviez des recommandations, ce format simple à remplir vous aide à agir rapidement et à offrir une meilleure expérience à vos clients.

💜 Fonctionnalités clés :

Sections préformatées pour les informations sur le parrain et le client

Espace pour préciser les types de questions juridiques et décrire les problèmes

Sections pour les délais, le mode de contact préféré et les commentaires

🔑 Idéal pour : cabinets d'avocats, avocats indépendants, partenaires de recommandation, assistants juridiques et professionnels qui recommandent des clients dans divers domaines juridiques.

14. Modèle « Merci pour votre recommandation » par Template. Net

Envoyant un message de remerciement rapide et personnalisé, vous montrez non seulement que vous vous souciez de vos clients, mais vous les fidélisez également et vous vous assurez ainsi de nouvelles recommandations. Le modèle « Merci pour votre recommandation » de Template.net est un moyen attentionné de montrer à vos clients à quel point vous appréciez leur confiance en votre entreprise.

Conçus pour être simples, sincères et prêts à l'emploi, il vous suffit d'ajouter le nom de votre client, la personne qu'il a recommandée et les coordonnées de votre entreprise pour obtenir en quelques minutes une lettre de remerciement personnalisée, sincère et professionnelle.

💜 Fonctionnalités clés :

Message de remerciement pré-rédigé pour remercier le client de sa recommandation

Emplacements personnalisables pour les noms, les dates, les entreprises et les services

Ton professionnel qui reflète votre gratitude et renforce les relations avec vos clients

🔑 Idéal pour : les propriétaires d'entreprise, les professionnels des services, les équipes commerciales, les représentants du service client et tous ceux qui souhaitent fidéliser leur clientèle grâce à des messages de remerciement personnalisés.

Faites des recommandations de clients une stratégie de croissance puissante grâce à ClickUp !

Les clients fidèles peuvent faire des merveilles pour votre entreprise. Lorsqu'un client recommande votre produit ou service, cela signifie qu'il a suffisamment confiance en votre travail pour le recommander. Ce type de confiance est très puissant.

Les modèles de recommandation de clients que nous avons partagés dans cette liste sont là pour vous aider à renforcer cette confiance. Que vous envoyiez un message de remerciement, demandiez une recommandation ou mettiez en place un processus simple pour les gérer, vous trouverez ici tout ce dont vous avez besoin.

Chacun a un objectif différent : vous avez peut-être besoin d'un formulaire clair pour recueillir des commentaires ou d'un modèle d'e-mail de recommandation rapide pour assurer le suivi d'un prospect. Quelle que soit l'étape à laquelle vous vous trouvez, ces outils vous permettent de continuer à avancer sans vous prendre la tête.

Et si vous cherchez encore plus de moyens de rester organisé, consultez la bibliothèque complète de ClickUp, qui contient plus de 1 000 modèles. Vous y trouverez tout ce dont vous avez besoin, des outils de suivi de projet aux flux de travail pour les clients, entièrement personnalisables et conçus pour fonctionner en temps réel avec votre équipe.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur ClickUp pour obtenir un compte gratuit et transformez-le en votre logiciel personnel de suivi des recommandations !