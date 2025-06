Top 10 des alternatives à Join.me pour des réunions faciles

Si vous avez récemment utilisé Join.me, vous savez qu'il n'est pas adapté aux méthodes de travail des équipes modernes. Avec ses fonctionnalités limitées, son partage d'écran lent et ses outils de collaboration minimaux, il n'est pas surprenant que vous recherchiez une meilleure alternative.

Que vous soyez fondateur d'une start-up, responsable d'une équipe à distance ou freelance jonglant entre plusieurs clients, vous avez besoin de plus qu'un simple outil de visioconférence pour accomplir un travail significatif. Vous avez besoin d'un endroit où les réunions se transforment en actions concrètes.

C'est exactement l'objet de ce guide.

J'ai passé des heures à essayer des logiciels de visioconférence qui font plus que connecter des visages sur un écran. Dans cet article, je vais vous présenter les meilleures alternatives à Join.me, des outils qui offrent une meilleure qualité vidéo, des fonctionnalités plus intelligentes (comme la prise de notes IA et les tableaux blancs) et des flux de travail collaboratifs plus approfondis.

Pas de fioritures. Juste des informations claires pour vous aider à choisir la plateforme adaptée à vos besoins.

⚡️ Mise à jour rapide : Join. me fait désormais partie de la famille de logiciels GoTo Meeting, ce qui signifie que certaines de ces limitations (mais pas toutes) peuvent être surmontées avec l'outil GoTo Meeting.

Les meilleures alternatives à Join.me en un coup d'œil

Que devez-vous rechercher dans une alternative à Join.me ?

Si vous souhaitez abandonner Join.me, voici les fonctionnalités essentielles à privilégier :

Qualité vidéo et audio cristalline : les appels saccadés brisent la dynamique. Recherchez des plateformes offrant la vidéo HD, la suppression du bruit et la diffusion adaptative pour les réseaux peu fiables

Partage et enregistrement d'écran intégrés : le partage de votre écran doit être rapide et fluide. En prime, vous pouvez enregistrer automatiquement vos réunions et les enregistrer dans le cloud

Notes et résumés de réunion alimentés par l'IA : les outils avec prise de notes IA intégrée vous évitent d'avoir à vous démener pour noter les éléments d'action et les décisions pendant les appels en direct

Fonctionnalités de collaboration au-delà de la vidéo : pensez aux tableaux blancs, au chat en direct, aux sondages, à l'attribution de tâches et aux intégrations avec des outils tels que Google Drive, Slack ou ClickUp. Les réunions doivent mener à l'action

Expériences basées sur un navigateur ou faciles à rejoindre : évitez les outils qui nécessitent des téléchargements ou des connexions compliqués. Un accès convivial pour les invités est essentiel pour les appels clients et les équipes interfonctionnelles

Sécurité renforcée et contrôles administrateur : recherchez le chiffrement, les salles d'attente, l'accès basé sur les rôles et la conformité à des normes telles que SOC 2 ou RGPD, en particulier pour les équipes

Tarification flexible avec une offre gratuite solide : vous ne devriez pas avoir à payer le prix fort pour organiser une simple réunion d'équipe. Recherchez des outils qui s'adaptent à vos besoins

Top 10 des alternatives à Join.me pour des réunions productives

En gardant à l'esprit la checklist ci-dessus, mon équipe et moi-même avons recherché et compilé cette liste des meilleures alternatives à Join.me pour vous permettre d'avoir des réunions et des évènements en ligne plus productifs:

1. ClickUp (Idéal pour la collaboration tout-en-un, la gestion des tâches et les visioconférences intégrées)

Commencez à utiliser ClickUp Planifiez, organisez et participez à des réunions depuis votre environnement de travail grâce au calendrier alimenté par l'IA de ClickUp

Après avoir coordonné d'innombrables réunions en ligne, j'ai constaté que le fait de passer d'un outil à l'autre pour les visioconférences, les notes et la gestion des tâches nuit considérablement à la productivité. C'est là que ClickUp se démarque comme aucune autre plateforme.

ClickUp n'est pas simplement un outil de visioconférence ou un logiciel de gestion de réunions parmi tant d'autres : c'est une application tout-en-un pour le travail qui intègre de manière transparente les réunions dans votre flux de travail global.

Commencez par utiliser le calendrier alimenté par l'IA de ClickUp pour analyser rapidement vos emplois du temps et ceux de votre équipe, et trouver facilement des créneaux horaires qui conviennent à tout le monde. Vous évitez ainsi une série d'e-mails pour vous mettre d'accord ! Vous pouvez également joindre les tâches et documents ClickUp pertinents à la description de votre réunion dans l'évènement du calendrier.

Planifiez des réunions en langage naturel avec ClickUp

Ensuite, demandez simplement à l'IA native de ClickUp, ClickUp Brain, de planifier une réunion avec les personnes concernées à l'heure décidée à l'aide de commandes en langage naturel, et regardez l'IA le faire pour vous, sans aucune intervention manuelle ! Elle peut même rédiger un agenda pour votre réunion à partir d'instructions simples.

Rédigez un agenda de réunion complet en quelques secondes grâce à l'IA avec ClickUp Brain

Et lorsque vous êtes prêt à rejoindre l'appel, vous pouvez le faire directement depuis ClickUp, sans avoir à passer d'un onglet à l'autre.

Capturez chaque détail sans effort avec Notetaker de ClickUp

N'oubliez pas d'activer l'IA Notetaker dans ClickUp si vous souhaitez vous concentrer sur la discussion et laisser l'IA prendre automatiquement des notes pour vous, avec un enregistrement, une transcription et les éléments clés à retenir !

J'ai été particulièrement impressionné par la façon dont les fonctionnalités de ClickUp Meetings permettent à mon équipe de passer directement de la planification à l'action sans les habituels casse-tête liés au changement de contexte qui nuisent à la collaboration à distance. Pendant les appels, nous pouvons consulter des documents partagés, visualiser des idées sur des tableaux blancs collaboratifs ClickUp et attribuer des tâches en temps réel.

Rendez les transcriptions de vos réunions consultables avec ClickUp Brain

Ce qui distingue vraiment ClickUp des outils de réunion dédiés tels que Join.me, c'est ce qui se passe après la fin de l'appel. Au lieu d'avoir des notes de réunion et des décisions éparpillées sur différentes plateformes, ClickUp garde tout interconnecté. Je peux poser des questions à ClickUp Brain sur les informations issues des réunions précédentes, transformer les points de discussion en tâches suivibles et surveiller la progression, le tout au sein du même écosystème.

💡 Conseil de pro : ClickUp propose des modèles personnalisables, comme le modèle ClickUp Meetings, pour vous aider à planifier et à mener efficacement vos réunions. Ces modèles comprennent des structures prédéfinies pour rédiger des agendas, gérer les points de discussion et suivre la progression des tâches de suivi. Obtenez un modèle gratuit Gérez mieux vos réunions grâce au modèle ClickUp Meetings Utilisez ce modèle pour planifier vos réunions mensuelles, qu'il s'agisse de réunions individuelles ou d'équipe. Obtenez un aperçu des réunions à venir et achevées, avec les tâches et priorités pertinentes jointes.

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Clips ClickUp : enregistrez et partagez des messages vidéo asynchrones grâce à des fonctionnalités d'enregistrement d'écran, permettant aux membres de l'équipe d'assimiler les informations à leur propre rythme

: Connectez les discussions aux tâches, envoyez des messages personnels ou de groupe sans changer d'outil, et utilisez l'IA pour résumer et rattraper les discussions manquées, afin de toujours disposer d'un contexte complet ClickUp Chat: Connectez les discussions aux tâches, envoyez des messages personnels ou de groupe sans changer d'outil, et utilisez l'IA pour résumer et rattraper les discussions manquées, afin de toujours disposer d'un contexte complet

: Participez à des visioconférences improvisées avec vos collègues depuis ClickUp Chat et partagez votre écran pour collaborer en direct SyncUps: Participez à des visioconférences improvisées avec vos collègues depuis ClickUp Chat et partagez votre écran pour collaborer en direct

Modèles de réunion : utilisez des modèles prédéfinis pour standardiser les flux de travail des réunions, y compris les agendas, les notes et les suivis

Plus de 1 000 intégrations : intégrez facilement ClickUp à des calendriers externes et à des outils de réunion tels que Zoom, Google Meet, Google Agenda, Outlook et bien d'autres encore

Limites de ClickUp

L'intervalle étendu de fonctionnalités peut initialement sembler écrasant aux équipes qui passent d'outils plus simples de réunion-seulement

Les fonctionnalités de visioconférence sont relativement nouvelles par rapport aux plateformes dédiées qui se concentrent exclusivement sur la visioconférence depuis des années

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 200 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 400 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Un utilisateur G2 partage son avis :

L'équipe a très facilement pris en main l'outil lors de sa mise en place, et nous l'utilisons tous les jours. Désormais, tout est regroupé au même endroit : toutes nos tâches et toutes nos notes. Il est très facile de transformer les éléments d'action d'une réunion en tâches, ce qui était auparavant un véritable casse-tête.

📮ClickUp Insight : Les données du sondage sur l'efficacité des réunions mené par ClickUp suggèrent que près de la moitié des réunions (46 %) ne comptent que 1 à 3 participants. Si ces réunions plus restreintes peuvent être plus ciblées, elles pourraient être remplacées par des méthodes de communication plus efficaces, telles qu'une meilleure documentation, l'enregistrement des mises à jour asynchrones ou des solutions de gestion des connaissances. Les commentaires assignés dans les tâches ClickUp vous permettent d'ajouter du contexte directement dans les tâches, de partager rapidement des messages audio ou d'enregistrer des mises à jour vidéo avec ClickUp Clips, ce qui aide les équipes à gagner un temps précieux tout en garantissant que les discussions importantes ont bien lieu, sans perte de temps ! 💫 Résultats réels : Des équipes telles que Trinetrix ont réduit de 50 % les discussions et réunions inutiles grâce à ClickUp !

📚À lire également : Comment utiliser l'IA pour prendre des notes lors de réunions Vous apprenez mieux en visuel ? Regardez plutôt cette vidéo !

2. Zoom (Idéal pour des vidéoconférences fiables et de haute qualité à grande échelle)

via Zoom

Si vous avez participé à des réunions virtuelles au cours des dernières années, vous avez probablement utilisé Zoom. D'après mon expérience avec de nombreuses plateformes de visioconférence, rares sont celles qui peuvent rivaliser avec la fiabilité et la qualité d'appel de Zoom, en particulier lors de la connexion de groupes importants.

Ce que j'apprécie le plus chez Zoom, c'est la façon dont il donne la priorité à ce qui compte le plus dans les réunions virtuelles : des connexions stables et une communication claire. Lorsque j'organise des webinaires ou des réunions à l'échelle de l'entreprise avec plus de 100 participants, Zoom offre toujours une vidéo et un son fluides, même lorsque certains participants ont une connexion Internet moins qu'idéale. La suppression des bruits de fond de la plateforme est excellente, car elle élimine les sons gênants sans rendre les voix robotiques.

Pour les équipes qui migrent depuis Join.me, Zoom offre des fonctionnalités de partage d'écran familières, ainsi que des outils d'annotation supplémentaires qui rendent les présentations plus interactives.

Meilleures fonctionnalités de Zoom

Divisez les participants en sessions distinctes pour des discussions en petits groupes, puis rassemblez tout le monde dans la salle principale, idéal pour les ateliers et les formations

Enregistrez automatiquement les réunions dans le cloud avec des transcriptions consultables pour une référence facile

Empêchez les participants indésirables d'accéder à vos réunions grâce à un filtrage préalable, des salles d'attente et des options de sécurité supplémentaires

Diffusez vos réunions directement sur YouTube, Facebook Live ou des services de streaming personnalisés pour toucher un public plus large

Limites de Zoom

Le forfait Free limite les réunions de groupe à 40 minutes, ce qui nécessite de fréquents redémarrages pour les sessions plus longues

Les fonctionnalités avancées telles que le SSO et les domaines gérés ne sont disponibles que dans les forfaits supérieurs

Tarifs de Zoom (Workplace)

Basic (gratuit) : jusqu'à 100 participants ; limite de 40 minutes pour les réunions de groupe

Pro : 15,99 $/mois ; durée des réunions : 30 heures

Business : 21,99 $/mois (minimum 10 hôtes) ; 300 participants

Business Plus : 26,99 $/mois ; 1 000 participants

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Zoom (Workplace)

G2 : 4,6/5 (plus de 55 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 14 000 avis)

👀 Le saviez-vous ? Notre sondage sur l'efficacité des réunions a révélé que si 47 % des réunions durent une heure ou plus, 14 % des personnes interrogées parviennent à conclure leurs réunions en seulement 15 minutes. Un pourcentage faible mais notable qui prouve qu'il est possible d'organiser des réunions rapides et efficaces.

3. Microsoft Teams (idéal pour les organisations profondément intégrées à Microsoft 365)

via Microsoft Teams

Microsoft Teams est une alternative populaire à Zoom dans les environnements d'entreprise pour les organisations qui ont investi dans l'écosystème Microsoft. La raison est évidente : il se connecte de manière transparente avec les autres outils Microsoft 365. Pendant les réunions vidéo, vous pouvez collaborer sur des feuilles de calcul Excel ou des présentations PowerPoint en temps réel sans jamais quitter l'appel.

Les liens de réunion sont générés automatiquement lorsque vous planifiez dans Outlook, et vous pouvez vous connecter en un clic depuis n'importe quel appareil. L'innovation de Teams consistant à flouter les arrière-plans est désormais la norme dans le secteur, et son mode Ensemble crée un espace virtuel partagé plus engageant qui contribue à réduire la fatigue liée à la vidéo lors des réunions plus longues.

🧠 Anecdote : Microsoft Teams a été la première plateforme à introduire le flou d'arrière-plan pour les réunions vidéo, en lançant cette fonctionnalité en septembre 2018.

Meilleures fonctionnalités de Microsoft Teams

Retrouvez des messages, des fichiers et des notes de réunion grâce à de puissantes fonctionnalités de recherche sur tous les canaux et dans toutes les discussions

Améliorez la convivialité, l'accessibilité et la collaboration internationale entre équipes grâce à la transcription et à la traduction en temps réel

Organisez des webinaires structurés avec inscription, rapports de participation et fonctionnalités de questions-réponses

Limites de Microsoft Teams

Les performances peuvent être gourmandes en ressources sur les ordinateurs plus anciens par rapport à des alternatives plus légères

La navigation peut sembler complexe pour les nouveaux utilisateurs en raison de son interface à plusieurs niveaux

Tarification de Microsoft Teams

Free

Microsoft Teams Essentials : 4 $/utilisateur/mois

Microsoft 365 Business Basic : 6 $/utilisateur/mois (facturé annuellement)

Microsoft 365 Business Standard : 12,50 $/utilisateur/mois (facturé annuellement)

Microsoft 365 Business Premium : 22 $/utilisateur/mois (facturé annuellement)

Évaluations et avis sur Microsoft Teams

G2 : 4,4/5 (plus de 15 900 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 10 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Microsoft Teams ?

Un avis Capterra indique :

J'aime beaucoup la façon dont les discussions sont organisées, avec les messages et les fichiers regroupés, et la possibilité de créer différentes équipes pour clarifier la messagerie.

📚 À lire également : Alternatives à Microsoft Teams pour la collaboration

4. Google Meet (idéal pour les utilisateurs de Google Workspace qui recherchent la simplicité)

via Google Meet

En tant que personne qui collabore régulièrement avec des équipes utilisant Google Workspace, j'ai trouvé que Google Meet offrait l'expérience de visioconférence la plus fluide pour des réunions rapides et sans tracas. Contrairement à Join.me, qui nécessite une connexion séparée, Meet s'intègre directement à mon compte Google, ce qui rend la participation aux appels aussi simple que de cliquer sur un lien.

Lorsque j'organise des réunions avec des partenaires externes ou des clients, ils peuvent se connecter instantanément via leur navigateur. La conception légère de la plateforme permet de démarrer rapidement les réunions, sans le décalage que j'ai connu avec des alternatives plus riches en fonctionnalités.

Meilleures fonctionnalités de Google Meet

Filtrez automatiquement les bruits de fond tels que le cliquetis du clavier, les aboiements de chiens ou les bruits de chantier

Améliorez la qualité vidéo dans de mauvaises conditions d'éclairage grâce à des réglages optimisés par l'IA

Bénéficiez d'un sous-titrage en direct sans avoir recours à des outils tiers

Recueillez les commentaires et gérez les questions des participants pendant les présentations grâce à des sondages et des questions-réponses intégrés

Permettez aux participants de se connecter par téléphone à l'aide de numéros locaux dans plusieurs pays (options d'appel direct)

Limites de Google Meet

La version gratuite limite les réunions à 60 minutes avec un maximum de 100 participants

Les contrôles de modération avancés et les salles de discussion sont uniquement disponibles dans les forfaits Google Workspace supérieurs

Tarifs de Google Meet

Google Meet (gratuit) : jusqu'à 100 participants, réunions de 60 minutes

Google Workspace Individual : 7,99 $/mois

Google Workspace Business Starter : 6 $/utilisateur/mois

Google Workspace Business Standard : 12 $/utilisateur/mois

Google Workspace Business Plus : 18 $/utilisateur/mois

Google Workspace Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Google Meet

G2 : 4,6/5 (plus de 2 800 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 11 900 avis)

📚 À lire également : Les meilleures alternatives à Google Meet

5. Webex by Cisco (Idéal pour la sécurité de niveau entreprise et les environnements de travail hybrides)

via Cisco Webex

Webex se distingue par sa sécurité de niveau entreprise et ses fonctionnalités de collaboration complètes. Si vous menez fréquemment des discussions commerciales sensibles, cette plateforme de conférence Web considère la sécurité comme un élément fondamental et non comme une simple option. Pour les organisations soucieuses de la conformité, le chiffrement de bout en bout et les contrôles administratifs de Webex offrent une tranquillité d'esprit que Join.me ne peut tout simplement pas égaler.

Utilisez la reconnaissance gestuelle pour contrôler vos présentations sans les mains et tirez parti de la traduction en temps réel pour collaborer avec des équipes internationales.

Contrairement à l'approche plus basique de Join.me, Webex crée un environnement de travail permanent où les réunions ne sont qu'un élément parmi d'autres de la collaboration. Ses fonctionnalités de messagerie, par exemple, vous permettent de poursuivre les discussions après la fin des appels, et la possibilité de passer d'un appareil à l'autre en cours de réunion est très utile lorsque vous vous déplacez ou changez d'emplacement.

Meilleures fonctionnalités de Webex

Contrôlez les réunions à l'aide de gestes naturels : levez la main, levez le pouce ou applaudissez sans cliquer sur des boutons

Traduisez automatiquement vos réunions dans plus de 100 langues grâce aux sous-titres en direct

Utilisez des sondages interactifs, des questions-réponses et des salles de discussion avec des analyses détaillées sur la participation

Partagez des parties de votre écran ou des applications spécifiques avec une visibilité améliorée et des outils de concentration

Utilisez l'intégration matérielle Webex pour une connexion transparente avec les appareils Webex spécifiques aux salles de conférence et aux bureaux à domicile

Limites de Webex

La suite complète de fonctionnalités avancées nécessite une courbe d'apprentissage plus raide que les plateformes plus simples

Les fonctionnalités premium telles que la traduction en temps réel ne sont disponibles que dans les forfaits supérieurs

Tarifs Webex (réunions)

Basique : Gratuit

Meet : 14,50 $/utilisateur/mois

Suite : 25 $/utilisateur/mois

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Webex (Suite)

G2 : 4,2/5 (plus de 18 300 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 7 400 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Webex (Suite) ?

Un utilisateur de Capterra déclare :

J'apprécie la possibilité d'enregistrer des vidéos et de les mettre en pause pour prendre des captures d'écran, qui sont d'ailleurs très claires. L'autre fonctionnalité très pratique est la possibilité d'appeler depuis votre téléphone portable si nécessaire.

📚 À lire également : Les meilleures solutions logicielles pour les conférences téléphoniques

6. CrankWheel (Idéal pour le partage d'écran instantané et les démonstrations commerciales)

via CrankWheel

CrankWheel est spécialement conçu pour les situations où vous devez partager votre écran instantanément, sans planification, téléchargement ni obstacle technique pour vos spectateurs.

Ce qui rend CrankWheel exceptionnel, c'est sa fonctionnalité « Démos instantanées ». Si vous êtes en conversation téléphonique avec un prospect et que vous souhaitez lui montrer quelque chose visuellement, vous pouvez lui envoyer un lien par SMS ou par e-mail qui fonctionne immédiatement sur n'importe quel appareil, même les navigateurs obsolètes ou les systèmes d'entreprise verrouillés où Join.me pourrait échouer.

Cela élimine les frictions typiques du type « Je vous envoie un lien vers la réunion, téléchargez cette application et je vous retrouve dans 10 minutes », qui perturbent souvent la dynamique commerciale.

Meilleures fonctionnalités de CrankWheel

Suivez l'engagement et l'attention des spectateurs pendant les démonstrations

Permettez aux spectateurs d'interagir avec votre écran lorsque cela est nécessaire pour des démonstrations

Optimisez l'affichage sur les smartphones et les tablettes grâce au redimensionnement intelligent

Limites de CrankWheel

Plus spécialisé dans les démonstrations commerciales que dans la collaboration d'équipe complète

Les capacités de visioconférence sont plus limitées par rapport aux plateformes dédiées

Tarifs CrankWheel

Solo : 29 $/mois

Équipe : À partir de 99 $/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur CrankWheel

G2 : 4,9/5 (plus de 50 avis)

Capterra : 4,9/5 (plus de 60 avis)

📮ClickUp Insight : ClickUp a constaté que 27 % des personnes interrogées ont des difficultés avec les réunions qui manquent de suivi, ce qui entraîne la perte d'éléments d'action, des tâches non résolues et, en fin de compte, une productivité médiocre. Ce problème est aggravé par la manière dont les équipes assurent le suivi de leur travail. Notre sondage sur la communication au sein des équipes révèle que près de 40 % des professionnels assurent manuellement le suivi des éléments d'action, un processus fastidieux et source d'erreurs, tandis que 38 % s'appuient sur des méthodes incohérentes qui augmentent le risque de mauvaise communication et de non-respect des délais. ClickUp élimine le chaos lié aux éléments d'action ! Convertissez instantanément les décisions prises lors des réunions en tâches assignées, le tout sur la même plateforme où se déroule le travail.

7. Dialpad Meetings (Idéal pour l'intelligence conversationnelle et le coaching basés sur l'IA)

via Dialpad

Après avoir testé plusieurs alternatives à Join.me, j'ai trouvé que les capacités d'intelligence conversationnelle basées sur l'IA de Dialpad Meetings étaient parmi les plus puissantes. Là où Join.me offre des fonctionnalités de visioconférence basiques, Dialpad transforme les réunions en informations exploitables grâce à son assistant IA intégré qui capture des informations que vous pourriez autrement manquer.

La capacité de la plateforme à détecter le sentiment des clients lors des appels commerciaux ou d'assistance offre également des opportunités de coaching inestimables.

Dialpad offre une intégration transparente avec son système téléphonique professionnel et son centre de contact. Vous pouvez démarrer une discussion par chat, passer à la voix, puis passer facilement à la vidéo si nécessaire.

Les meilleures fonctionnalités de Dialpad Meetings

Profitez de la prise de notes collaborative avec mise en évidence automatique des moments clés

Identifiez les tendances dans les modèles de discussion, le temps de parole et l'engagement

Passez des appels téléphoniques aux réunions vidéo et à la messagerie sans interruption

Limites de Dialpad Meetings

La valeur de la plateforme est pleinement exploitée lorsque vous utilisez la suite de communication complète de Dialpad

Certaines fonctionnalités IA avancées nécessitent des forfaits supérieurs

Tarifs de Dialpad Meetings

Standard : 27 $/utilisateur/mois

Pro : 35 $/utilisateur/mois

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Dialpad Meetings

G2 : 4,4/5 (plus de 2 000 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 600 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Dialpad Meetings ?

Un avis G2 partage :

L'accès en un clic de la plateforme élimine le besoin d'installations compliquées, et sa fonctionnalité de transcription basée sur l'IA change la donne pour la prise de notes de réunion en temps réel

8. TeamViewer (Idéal pour l'assistance à distance et l'accès multiplateforme)

via TeamViewer

Contrairement à Join.me, qui se concentre sur les réunions planifiées, TeamViewer excelle dans les scénarios d'assistance à la demande. Sa fonctionnalité d'accès à distance vous permet de résoudre les problèmes techniques des membres de votre équipe et de vos clients sans qu'ils aient besoin d'être physiquement présents. Cela est particulièrement utile pour les équipes informatiques et les organisations fournissant une assistance technique.

Lorsqu'ils rencontrent un problème, vous pouvez vous connecter instantanément à leur appareil (avec leur permission) et résoudre les problèmes directement plutôt que d'essayer de les guider verbalement. La compatibilité multiplateforme de l'outil est impressionnante ; il se connecte de manière transparente aux appareils Windows, Mac, Linux, Android et iOS.

Meilleures fonctionnalités de TeamViewer

Affichez et contrôlez plusieurs écrans pendant les sessions à distance grâce à une navigation facile

Transférez des fichiers en toute sécurité entre différents appareils pendant des sessions à distance sans utiliser d'outils supplémentaires

Imprimez des documents depuis un ordinateur distant sur votre imprimante locale

Limites de TeamViewer

Prix plus élevé que les solutions axées uniquement sur la vidéoconférence

Tarifs TeamViewer

Utilisateurs individuels

Accès à distance : 24,90 $/mois

Business : 50,90 $/mois

Teams

Premium : 112,90 $/mois

Entreprise : 229,90 $/mois

Enterprise : Tarification personnalisée pour les déploiements à grande échelle

Évaluations et avis sur TeamViewer

G2 : 4,5/5 (plus de 3 400 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 11 500 avis)

9. GoTo Meeting (Idéal pour les webinaires et les présentations professionnelles)

via GoTo Meeting

GoToMeeting offre en permanence l'expérience professionnelle exigée par les présentations à enjeux élevés. Alors que Join.me mettait l'accent sur la simplicité en tant qu'outil autonome, il fait désormais partie de GoTo Meeting et offre la fiabilité et les outils de présentation avancés dont ont besoin les utilisateurs professionnels sérieux.

J'apprécie particulièrement ses solides capacités d'enregistrement, qui sauvegardent automatiquement les données dans le cloud et fournissent des transcriptions pour faciliter la consultation. L'intégration transparente de la plateforme avec GoToWebinar crée une voie de mise à niveau naturelle lorsque vous devez adapter vos présentations à un public plus large avec des processus d'inscription et de suivi plus formels.

Meilleures fonctionnalités de GoTo Meeting

Accédez à la transcription alimentée par l'IA et aux points forts des réunions qui capturent automatiquement les points clés

Annoter votre écran pendant les présentations pour souligner les points importants

Créez des espaces de réunion personnalisés et permanents avec votre propre URL de marque

Convertissez vos présentations PowerPoint en fichiers PDF optimisés pour un partage plus fluide

Connectez les systèmes matériels de salle de conférence aux réunions en ligne pour des scénarios hybrides

Limites de GoTo Meeting

L'interface utilisateur semble moins moderne que celle de certains concurrents plus récents

L'expérience mobile n'inclut pas toutes les fonctionnalités du bureau

Tarifs GoToMeeting

Professionnel : 12 $/organisateur/mois (facturé annuellement)

Business : 16 $/organisateur/mois, jusqu'à 250 participants

Enterprise : Tarification personnalisée

Module complémentaire disponible pour les fonctionnalités GoToWebinar

Évaluations et avis sur GoTo Meeting

G2 : 4,2/5 (plus de 13 300 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 11 600 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de GoTo Meeting ?

Un utilisateur G2 dit :

Il n'y a eu aucune interruption, aucun retard ni ralentissement frustrant. Tout était clair : l'audio, la vidéo et la fonctionnalité de partage d'écran.

10. Jitsi Meet (Meilleure alternative gratuite et open source à Join.me)

via Jitsi Meet

Nous avons trouvé que Jitsi Meet était une excellente alternative gratuite à Join.me pour les équipes disposant d'un budget limité ou soucieuses de la confidentialité. Contrairement à l'offre gratuite de Join.me, qui comporte des limitations importantes, Jitsi propose des réunions illimitées sans restriction de temps.

Ce qui distingue Jitsi, c'est son engagement envers les principes de l'open source et la confidentialité. J'apprécie le fait que Jitsi puisse être hébergé sur mes propres serveurs, avec un contrôle total sur les données et les politiques de sécurité. L'approche basée sur un navigateur de la plateforme signifie que les participants cliquent sur un lien et rejoignent instantanément la réunion, ce qui élimine les frictions liées à la création d'un compte ou aux téléchargements requis par Join.me et d'autres alternatives.

Bien qu'il ne dispose pas de certaines fonctionnalités d'entreprise des alternatives payantes, l'expérience de visioconférence de base de Jitsi est remarquablement solide pour une plateforme gratuite.

Meilleures fonctionnalités de Jitsi Meet

Exécutez l'ensemble de la plateforme sur vos propres serveurs pour un contrôle total des données

Diffusez vos réunions directement sur YouTube pour toucher un public plus large

Modifiez la plateforme pour l'adapter à votre image de marque lorsque vous l'hébergez vous-même

Optimisez les performances des participants disposant d'une connexion Internet limitée

Limites de Jitsi Meet

Peut rencontrer des problèmes de performances lors de très grandes réunions (plus de 50 participants)

Assistance technique limitée par rapport aux alternatives commerciales

Tarifs de Jitsi Meet

Free

Auto-hébergement : logiciel gratuit, mais nécessite votre propre infrastructure de serveurs

8×8 Meet (version commerciale optimisée par Jitsi) : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Jitsi Meet

G2 : 4,3/5 (plus de 180 avis)

Capterra : 4,1/5 (plus de 70 avis)

Comment ClickUp transforme les réunions en ligne pour une efficacité maximale

Jongler entre les liens de réunion, les notes, les éléments d'action et les suivis sur plusieurs plateformes est épuisant. Les outils de visioconférence traditionnels tels que Join.me vous obligent à passer constamment d'une application à l'autre, à transférer manuellement les informations et à rechercher les mises à jour, ce qui vous fait perdre un temps précieux et vous fait passer à côté de détails importants.

ClickUp change tout en regroupant l'ensemble de votre flux de travail sur une seule plateforme connectée. Planifiez des réunions directement dans le calendrier ClickUp, utilisez l'IA pour générer des agendas à partir de tâches existantes, organisez des vidéoconférences et des évènements en ligne avec enregistrement intégré, et convertissez instantanément les points de discussion en tâches suivables, le tout sans changer d'outil.

