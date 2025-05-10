Top 10 des alternatives à l'application Coast pour une meilleure gestion d'équipe

Coast est un choix populaire pour la communication d'équipe, la gestion des tâches et la planification, en particulier pour les petites entreprises.

Mais si vous vous êtes déjà retrouvé bloqué sur la page « Vérifiez que vous êtes bien un humain » ou à attendre que le message « Vérification réussie, en attente » disparaisse, vous savez à quel point l'expérience utilisateur peut parfois être frustrante.

Que vous recherchiez une meilleure sécurité des connexions, des flux de travail plus fluides ou simplement une plateforme plus puissante pour achever plus rapidement les vérifications de connexion, vous êtes au bon endroit.

Cet article de blog présente les 10 meilleures alternatives à l'application Coast qui offrent des fonctionnalités plus flexibles pour la messagerie d'équipe, la planification et la gestion de projet.

Que rechercher dans les alternatives à l'application Coast ?

Bien que Coast App offre une solution simple pour gérer les équipes de première ligne, de nombreuses entreprises dépassent ses fonctionnalités de base à mesure que leurs opérations se complexifient. Examinons quelques-uns des problèmes les plus fréquemment cités :

Personnalisation limitée : l'application manque de flexibilité pour les équipes qui ont besoin de flux de travail ou de structures de tâches plus adaptés

Fonctionnalités manquantes : Coast ne propose pas d'outils plus avancés tels que des tableaux de bord pour les rapports, l'intégration de la paie ou le suivi du temps au-delà de la planification de base

Ne convient pas aux grandes équipes : bien qu'idéal pour les petits groupes, cet outil peut ne pas être adapté aux grandes organisations aux processus complexes

Limitations d'intégration : il ne se connecte pas facilement à de nombreuses plateformes d'entreprise populaires, ce qui peut constituer un obstacle pour les équipes qui s'appuient sur des piles technologiques plus larges

Si vous rencontrez l'un de ces obstacles, les alternatives à Coast présentées dans ce guide peuvent vous offrir une expérience plus fluide et évolutive.

🧠 Le saviez-vous ? Plus de 80 % de la main-d'œuvre mondiale n'a pas de bureau et travaille dans des secteurs tels que la santé, la construction, l'hôtellerie et la logistique.

📊 Top 10 des alternatives à l'application Coast en un coup d'œil

Outil Idéal pour Fonctionnalités clés Tarifs ClickUp Productivité et gestion des tâches tout-en-un Affichages personnalisables, automatisation par IA ✅ Forfait Free disponible✅ Personnalisation pour les petites équipes et les entreprises MaintainX Équipes de maintenance et suivi des actifs Priorité au mobile, checklists des procédures opératoires normalisées ✅ Forfait Free disponible✅ Personnalisation pour les petites équipes et les entreprises Connecteam Gestion des effectifs mobiles Suivi du temps, planification, discussion dans l'application ✅ Essai gratuit disponible✅ Personnalisation pour les petites équipes et les entreprises 7shifts Planification des horaires du personnel de restaurant Conformité aux normes du travail, intégrations POS ✅ Forfait Free disponible✅ Personnalisation pour les petites équipes et les entreprises TimeClock Plus Suivi du temps et des présences Pointage biométrique, synchronisation des paies ❌ Pas de forfait gratuit BlueFolder Gestion des services sur le terrain Portails clients, tâches récurrentes ❌ Pas de forfait gratuit Fiix Maintenance et performance des actifs Compatible avec l'IoT, maintenance préventive ✅ Essai gratuit disponible✅ Personnalisation pour les petites équipes et les entreprises Flock Messagerie d'équipe avec tâches Sondages, rappels, intégrations ✅ Forfait Free disponible✅ Personnalisation pour les petites équipes et les entreprises Entretien Gestion des installations Calendrier PM, application mobile pour techniciens ✅ Forfait Free disponible✅ Personnalisation pour les petites équipes et les entreprises Doodle Planification de réunions et d'évènements Planification basée sur des sondages, réservation individuelle ✅ Forfait Free disponible pour les utilisateurs individuels✅ Personnalisation pour les petites équipes et les entreprises

➡️ En savoir plus : Problèmes courants liés à la planification au travail et comment les résoudre

Les 10 meilleures alternatives à l'application Coast

La gestion des tâches et la communication au sein d'une équipe varient d'un secteur à l'autre. Ce qui fonctionne pour un restaurant ne conviendra pas forcément à une équipe de construction, et les besoins d'un responsable des installations seront différents de ceux d'une agence de création.

C'est pourquoi nous avons dressé une liste d'applications alternatives à Coast qui répondent à un large intervalle de cas d'utilisation, de la gestion des effectifs mobiles au suivi de la maintenance, en passant par la planification des équipes et la planification collaborative de projets. Plongez-vous dans cette liste et trouvez le logiciel de gestion des tâches qui correspond le mieux à votre cas d'utilisation !

1. ClickUp (Idéal pour la gestion complète des tâches et la collaboration en équipe)

Essayer maintenant ClickUp Tasks, optimisé par l'IA, est l'outil ultime pour planifier, organiser et répartir le travail sans rien manquer

ClickUp est l'application tout-en-un pour le travail qui combine la gestion de projet, la gestion des connaissances et le chat, le tout alimenté par l'IA qui vous aide à travailler plus rapidement et plus intelligemment. Si Coast vous semble limité à une coordination superficielle, ClickUp offre un moyen plus approfondi et plus évolutif de gérer les tâches, la communication et tout ce qui se trouve entre les deux, sans avoir à passer d'un outil à l'autre.

Tout commence avec les tâches ClickUp. Vous pouvez diviser le travail en tâches granulaires, sous-tâches et checklists, chacune avec des assignés, des priorités, des dates de début et des dépendances, afin que votre équipe sache toujours ce qui doit être fait ensuite. Par exemple, vous pouvez configurer une tâche dans laquelle les membres de l'équipe doivent examiner la sécurité des performances et répondre rapidement dès que des tickets d'assistance arrivent, afin de garantir que les éléments critiques du flux de travail ne soient pas négligés.

Décomposez les flux de travail en tâches suivibles avec les tâches ClickUp

Que votre équipe travaille mieux avec une liste, un tableau de type Kanban, un calendrier ou un diagramme de Gantt, les vues personnalisées de ClickUp vous permettent de visualiser votre travail de la manière qui vous convient le mieux. Vous êtes trop fatigué pour créer manuellement des tâches, remplir tous les champs et les attribuer aux membres de votre équipe ? Laissez l'IA de ClickUp s'en charger à votre place !

Utilisez les champs personnalisés avec IA pour automatiser les résumés de projet, les notifications, les mises à jour, les e-mails et bien plus encore

Cette IA puissante, combinée à l'automatisation de ClickUp, facilite l'élimination des tâches répétitives et aide à hiérarchiser intelligemment le travail afin que rien ne passe entre les mailles du filet. Les outils de planification alimentés par l'IA de ClickUp font également le gros du travail ici.

ClickUp Calendar s'intègre directement aux échéances et dépendances des tâches, planifie automatiquement les tâches de votre équipe et suggère des délais optimaux pour des tâches spécifiques, transformant ainsi le planning de votre équipe en un élément vivant de votre flux de travail plutôt qu'en une liste statique.

Pour les équipes prêtes à aller au-delà de la planification et de la discussion de base, ClickUp offre une solution connectée de bout en bout qui permet à tout le monde de rester aligné et de tout regrouper au même endroit.

Prêt à vous lancer ? Le modèle de gestion des tâches de ClickUp vous permet de vous lancer et de configurer des flux de travail complets sans difficulté. Grâce à ce modèle, vous pouvez voir qui est responsable, la date d'échéance, la durée estimée et plus encore. Ajoutez simplement des champs personnalisés pour des éléments tels que les budgets, les liens ou les pièces jointes afin de tout conserver au même endroit.

Obtenez un modèle gratuit Optimisez vos flux de travail avec le modèle de gestion des tâches ClickUp

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Limites de ClickUp

Les nouveaux utilisateurs peuvent rencontrer une légère courbe d'apprentissage compte tenu des nombreuses fonctionnalités

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp :

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Pour toute organisation qui peine à gérer ses projets, ClickUp facilitera la collaboration sur les tâches. Grâce à ce logiciel, les utilisateurs peuvent suivre les éléments de la liste des tâches à faire et travailler sur ces tâches dans les délais impartis. Il aide également l'équipe de gestion de projet à suivre la progression globale des projets afin de garantir le respect des délais.

Pour toute organisation qui peine à gérer ses projets, ClickUp facilitera la collaboration sur les tâches. Grâce à ce logiciel, les utilisateurs peuvent suivre les éléments de la liste des tâches à faire et travailler sur ces tâches dans les délais impartis. Il aide également l'équipe de gestion de projet à suivre la progression globale des projets afin de garantir le respect des délais.

2. MaintainX (Idéal pour le suivi de la maintenance et des opérations)

via MaintainX

MaintainX est spécialement conçu pour les équipes de maintenance qui ont besoin d'outils de suivi et de collaboration robustes. Contrairement à Coast, qui se concentre sur la messagerie générale d'équipe, MaintainX excelle dans la gestion des commandes de travail, des calendriers de maintenance et du suivi des actifs dans une interface adaptée aux appareils mobiles.

Si vous travaillez dans le secteur de la fabrication, des installations ou des services sur le terrain, MaintainX donne à votre équipe la possibilité d'exécuter des tâches, d'enregistrer des données et de tenir tout le monde informé en temps réel, même hors ligne. Grâce à des checklists, des formulaires et des modèles de procédures, les équipes peuvent achever leurs tâches en toute confiance et de manière cohérente, sans allers-retours interminables.

Les meilleures fonctionnalités de MaintainX

Gérez les commandes à l'aide d'une plateforme mobile conçue pour les équipes sur le terrain

Assurez la cohésion de votre équipe grâce à des mises à jour en temps réel et à la messagerie intégrée à l'application

Planifiez la maintenance préventive et suivez l'historique des actifs sans effort

Assurez la conformité à l'aide de checklists de procédures opératoires normalisées et d'outils d'inspection

Limites de MaintainX

Peut ne pas convenir aux équipes hors opérations ou maintenance

Tarifs de MaintainX :

forfait Free

Essentiel : 16 $/utilisateur/mois

Premium : 49 $/utilisateur/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur MaintainX

G2 : 4,8/5 (plus de 1 000 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 800 avis)

💡Conseil de pro : quelle que soit l'application que vous utilisez pour gérer vos tâches et vos plannings, veillez toujours à vérifier la sécurité de votre connexion avant de vous connecter. Pour ce faire, vous pouvez activer l'authentification à deux facteurs sur vos appareils.

3. Connecteam (Idéal pour la gestion des équipes mobiles)

via Connecteam

Connecteam est une alternative riche en fonctionnalités à Coast, en particulier pour les entreprises dont les équipes sont mobiles ou ne travaillent pas dans un bureau. Elle combine la planification, le suivi du temps, la gestion des tâches et la communication dans une plateforme unifiée.

Il est particulièrement efficace pour les secteurs tels que la construction, la vente au détail ou les services sur le terrain, où les membres des équipes sont toujours en déplacement. Connecteam fournit des mises à jour en temps réel, des formulaires personnalisables et un processus de connexion sécurisé, éliminant ainsi les retards dus aux messages « vérifiez que vous êtes bien un humain » ou aux connexions peu fiables.

Les meilleures fonctionnalités de Connecteam

Suivez les heures de travail de vos employés grâce à des pointeuses GPS

Créez des plannings d'équipe à l'aide d'un éditeur intuitif par glisser-déposer

Attribuez des tâches et collectez des données à l'aide de checklists et de formulaires mobiles

Restez connecté avec votre équipe grâce au chat et aux annonces intégrés à l'application

Limites de Connecteam

L'interface peut sembler complexe pour les nouveaux utilisateurs

Certaines fonctionnalités sont réservées aux forfaits supérieurs

Tarifs Connecteam

Essai gratuit disponible

Basique : 29 $/mois (30 premiers utilisateurs)

Avancé : 49 $/mois (30 premiers utilisateurs)

Expert : 99 $/mois (30 premiers utilisateurs)

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Connecteam

G2 : 4,6/5 (plus de 2 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 2 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Connecteam ?

Dans l'ensemble, j'ai eu une excellente expérience avec Connecteam. Cela a apporté structure et clarté à nos opérations quotidiennes et a rendu la communication au sein de l'équipe plus fluide que jamais. Du suivi du temps aux tâches et aux mises à jour, tout est désormais regroupé au même endroit. Cela nous a vraiment aidés à rester organisés et connectés, en particulier pendant les périodes de forte activité.

Dans l'ensemble, j'ai eu une excellente expérience avec Connecteam. Cela a apporté structure et clarté à nos opérations quotidiennes et a rendu la communication au sein de l'équipe plus fluide que jamais. Du suivi du temps aux tâches et aux mises à jour, tout est désormais regroupé au même endroit. Cela nous a vraiment aidés à rester organisés et connectés, en particulier pendant les périodes de forte activité.

➡️ En savoir plus : Compétences en gestion des tâches : comment gérer les tâches de votre équipe et les vôtres

4. 7shifts (Idéal pour la planification des horaires du personnel de restaurant)

via 7shifts

7shifts est une plateforme de planification et de gestion du personnel très bien notée, spécialement conçue pour le secteur de la restauration. Si les outils de planification générale de Coast vous semblent trop basiques ou génériques pour votre environnement dynamique, 7shifts offre une expérience plus personnalisée.

Avec la planification par glisser-déposer, les outils de conformité en matière de travail et la messagerie intégrée pour les équipes, 7shifts permet de réduire les erreurs de planification et les changements de dernière minute. Il offre même des outils d'engagement des employés, tels que le retour d'information sur les quarts de travail et le suivi des performances, des fonctionnalités qui aident les managers à établir et à maintenir un planning fiable pour les opérations de l'équipe.

les meilleures fonctionnalités de 7shifts

Gérez le personnel de votre restaurant grâce à des outils conçus pour la conformité et les prévisions

Communiquez avec votre équipe grâce au chat et aux annonces intégrés

Simplifiez la planification grâce à l'échange de quarts de travail, au suivi des disponibilités et aux demandes de congés

Obtenez des informations précieuses grâce à l'intégration de systèmes de point de vente pour l'analyse de la main-d'œuvre

limites de 7shifts

Fonctionnalités limitées en dehors des entreprises de restauration

Les fonctionnalités de rapports peuvent nécessiter des forfaits plus élevés

tarifs de 7shifts

Comp : Gratuit pour les restaurants à emplacement unique comptant jusqu'à 30 employés

Entrée : 34,99 $/mois par emplacement

The Works : 76,99 $/mois par emplacement

Gourmet : Tarification personnalisée pour les besoins des entreprises

7shifts évaluations et avis

G2 : 4,5/5 (plus de 100 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 1 000 avis)

5. TimeClock Plus (Idéal pour le suivi du temps et des présences)

via Time Clock Plus

TimeClock Plus est idéal pour les organisations qui cherchent à renforcer le contrôle du suivi du temps de travail, de la présence et de l'intégration de la paie de leurs employés. Il va plus loin que Coast en matière de fonctions axées sur les RH, offrant une visibilité en temps réel sur les heures de travail, les soldes de congés et la conformité des équipes.

Contrairement à Coast, TimeClock Plus met l'accent sur la responsabilité, avec des outils qui vérifient la présence grâce à la biométrie, au GPS ou au géorepérage. Les responsables peuvent s'assurer que les employés pointent depuis le bon emplacement et ne se contentent pas de cliquer sur « vérification réussie, en attente » sur un écran.

Les meilleures fonctionnalités de TimeClock Plus

Suivez le temps de travail de vos employés en temps réel grâce à des terminaux mobiles, des bornes ou des pointeuses biométriques

Gérez les soldes de congés et les cumuls au sein de la plateforme

Intégrez des systèmes de paie et générez des rapports détaillés

Assurez la conformité avec le droit du travail et les règles relatives aux heures supplémentaires

Limites de TimeClock Plus

L'interface peut sembler obsolète à certains utilisateurs

Peut s'avérer trop puissant pour les petites équipes ou les start-ups

Tarifs de TimeClock Plus

Forfaits personnalisés en fonction de la taille de l'entreprise et des fonctionnalités

TimeClock Plus évaluations et avis

G2 : 4,3/5 (plus de 500 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 200 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de TimeClock Plus ?

J'aimerais pouvoir modifier les rapports existants sur ce qui s'affiche. De plus, lorsque nous sommes passés au cloud, le processus a été long depuis notre système existant. Cependant, dans l'ensemble, tout s'est bien passé et tout fonctionne bien.

J'aimerais pouvoir modifier les rapports existants sur ce qui s'affiche. De plus, lorsque nous sommes passés au cloud, le processus a été long depuis notre système existant. Cependant, dans l'ensemble, tout a fini par fonctionner et tout s'est bien passé.

⚡️ Anecdote : le service de nuit chez McDonald's peut parfois être le plus rentable de la journée ! Dans les zones urbaines très fréquentées, en particulier à proximité des quartiers animés ou des lieux ouverts 24 heures sur 24, le service de nuit peut générer des revenus surprenants. Les noctambules affamés, les travailleurs postés et les commandes tardives peuvent rendre la cuisine aussi animée que pendant l'heure de pointe du déjeuner, voire plus !

6. BlueFolder (Idéal pour la gestion des services sur le terrain)

via BlueFolder

BlueFolder est un outil spécialisé pour les entreprises qui fournissent des services sur le terrain, comme les services informatiques, la maintenance d'équipements ou le chauffage, la ventilation et la climatisation. Alors que Coast se concentre sur la coordination de base des équipes, BlueFolder vous aide à gérer plus efficacement les relations avec les clients, l'historique des services et les affectations des techniciens.

Il prend en charge les portails clients en ligne, la planification des tâches récurrentes et l'accès mobile des techniciens sur le terrain, ce qui permet à votre équipe d'achever les commandes sans appels téléphoniques constants ni problèmes techniques. Cela le rend idéal pour les équipes de services qui ont besoin de flux de travail fiables basés sur le cloud.

Les meilleures fonctionnalités de BlueFolder

Gérez les tâches récurrentes et suivez les commandes depuis un tableau de bord centralisé

Donnez à vos clients accès au statut de leurs tâches via des portails en ligne

Suivez l'historique des services et des actifs sur plusieurs sites

Fournissez aux techniciens des mises à jour en temps réel via l'application mobile

Limites de BlueFolder

Interface utilisateur obsolète par rapport aux outils plus modernes

Non conçu pour la gestion de tâches générales

Tarifs de BlueFolder

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur BlueFolder

G2 : 4,3/5 (plus de 30 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 80 avis)

📮ClickUp Insight : 92 % des employés utilisent des méthodes incohérentes pour suivre les éléments d'action, ce qui entraîne des décisions manquées et des retards dans l'exécution. Que vous envoyiez des notes de suivi ou utilisiez des feuilles de calcul, le processus est souvent dispersé et inefficace. La solution de gestion des tâches ClickUp garantit une conversion transparente des discussions en tâches, afin que votre équipe puisse agir rapidement et rester alignée.

7. Fiix (idéal pour les équipes de maintenance et la gestion des actifs)

via Fiix

Fiix est un système de gestion de maintenance assistée par ordinateur (CMMS) conçu pour les organisations qui ont besoin de gérer des actifs physiques, des tâches de maintenance et les performances des équipements. Si vous utilisez Coast pour le suivi général des tâches, mais que vous avez besoin d'un outil spécialisé dans la gestion du cycle de vie des actifs, Fiix est une mise à niveau puissante.

Fiix aide les équipes à garantir la sécurité de leur connexion lors des connexions, ce qui est essentiel pour le fonctionnement des équipements. Vous pouvez l'utiliser pour planifier la maintenance préventive, suivre les pièces de rechange et générer facilement des rapports détaillés.

Meilleures fonctionnalités de Fiix

Gérez la maintenance de vos actifs grâce à un suivi complet de l'historique des services

Planifiez une maintenance préventive pour réduire les temps d'arrêt

Suivez les commandes et gérez les stocks depuis un seul endroit

Connectez des appareils et des capteurs IoT pour des flux de travail de maintenance intelligents

Limites de Fiix

Peut être complexe pour les utilisateurs non techniciens

Tarifs Fiix

Forfait Free forfait

Basique : 45 $ par utilisateur/par mois

Professionnel : 75 $ par utilisateur/par mois

Entreprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Flix

G2 : 4,6/5 (plus de 400 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 600 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Fiix ?

J'apprécie beaucoup la façon dont Fiix conserve les enregistrements par actif, ce qui facilite le traitement des problèmes récurrents.

J'apprécie vraiment la façon dont Fiix conserve les enregistrements par actif, ce qui facilite la gestion des problèmes récurrents.

8. Flock (idéal pour la communication et les discussions en équipe)

via Flock

Flock est une alternative à Coast axée sur la communication, qui offre des fonctionnalités robustes de messagerie et de collaboration pour les petites entreprises et les équipes en pleine croissance. Considérez-la comme une version de Slack avec une gestion des tâches intégrée, qui aide les équipes à discuter, à attribuer des tâches et à organiser leurs discussions.

Avec Flock, les chefs d'équipe n'ont plus besoin de demander constamment aux autres membres de l'équipe s'ils sont disponibles et de planifier les tâches avant de prendre une décision : tout est traçable en temps réel dans des fils de discussion, des sondages et des rappels.

Les meilleures fonctionnalités de Flock

Organisez les discussions de votre équipe à l'aide de canaux, de fils et de messages directs

Attribuez des tâches et organisez des sondages grâce aux listes de tâches et aux rappels intégrés

Partagez des fichiers et lancez des vidéoconférences pour une collaboration simplifiée

Intégrez des applications de productivité telles que Trello et Google Drive

Limites de Flock

Moins populaire que Slack ou Microsoft Teams, donc moins d'intégrations tierces

Rapports et analyses limités

Tarifs Flock

Starter : gratuit pour jusqu'à 20 utilisateurs

Pro : 249 $/utilisateur/mois

Enterprise : Tarifs personnalisés pour les grandes équipes

Évaluations et avis sur Flock

G2 : 4,4/5 (plus de 400 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 300 avis)

➡️ En savoir plus : Planification des ressources : guide complet pour les chefs de projet

9. Maintenance Care (idéal pour la gestion des installations)

via Maintenance Care

Maintenance Care est parfait pour les gestionnaires d'installations qui ont besoin d'un système de GMAO évolutif et simple à utiliser. Il va au-delà de Coast en offrant la gestion des commandes de travail, le suivi des actifs et un planificateur de maintenance préventive adapté aux opérations de construction.

Que vous gériez des hôpitaux, des écoles ou des bureaux, Maintenance Care vous aide à établir une connexion sécurisée avec votre équipe de maintenance grâce à une meilleure planification et communication, avant de procéder à des réparations coûteuses.

Maintenance Care : meilleures fonctionnalités

Suivez les actifs et les équipements de vos installations sur plusieurs sites

Planifiez la maintenance préventive à l'aide d'un calendrier visuel

Acceptez et organisez les commandes de travail via un portail de demandes en ligne

Équipez vos techniciens d'une application mobile pour accomplir leurs tâches sur site

Limites de l'entretien

L'interface utilisateur peut sembler peu intuitive pour certains utilisateurs

Les outils de rapports sont basiques dans la version gratuite

Tarifs de maintenance

Édition gratuite : fonctionnalités de base incluses

Enterprise : 225 $ par utilisateur et par mois

Offre tout en un : 500 $/mois

Évaluations et avis sur Maintenance Care

G2 : 4,6/5 (plus de 90 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 90 avis)

10. Doodle (idéal pour planifier des réunions et des évènements)

via Doodle

Si les fonctionnalités de base du calendrier Coast ne répondent pas à vos besoins, Doodle offre un moyen intelligent et simple de planifier des réunions entre différents fuseaux horaires et équipes. Il élimine le chaos des e-mails incessants en permettant aux participants de voter pour les créneaux horaires qui leur conviennent le mieux.

Pour les chefs d'équipe et les managers qui cherchent à organiser des synchronisations récurrentes, des appels clients ou des points hebdomadaires, Doodle est un outil simple et efficace qui fonctionne.

Les meilleures fonctionnalités de Doodle

Planifiez facilement vos réunions à l'aide d'outils de disponibilité basés sur des sondages

Synchronisez les horaires de vos réunions avec Google, Outlook ou Apple Calendrier

Automatisez vos réservations à l'aide d'une page de planification personnelle

Coordonnez vos réunions de groupe ou individuelles sans avoir à échanger d'e-mails

Limites de Doodle

Fonctionnalités de gestion des tâches limitées

Pas idéal pour les flux de travail complexes

Tarifs Doodle

Gratuit : fonctionnalités de planification de base pour les utilisateurs individuels

Pro : 14,95 $/utilisateur/mois

Équipe : 19,95 $/utilisateur/mois

Enterprise : Tarifs personnalisés

Évaluations et avis sur Doodle

G2 : 4,5/5 (plus de 2 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 1 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Doodle ?

Doodle permet à tous les membres de votre équipe d'indiquer leurs disponibilités, que vous pouvez consulter dans une vue d'ensemble. Lorsque vous essayez de planifier une réunion, l'application vous indique quand tout le monde est disponible sans que vous ayez à vous creuser la tête.

Doodle permet à tous les membres de votre équipe d'indiquer leurs disponibilités, que vous pouvez ensuite consulter dans une vue d'ensemble. Lorsque vous essayez de planifier une réunion, l'application vous indique quand tout le monde est disponible sans que vous ayez à vous creuser la tête.

➡️ En savoir plus : La gestion du temps simplifiée : créez votre emploi du temps hebdomadaire idéal

Arrêtez de « coast »er. Optimisez vos flux de travail avec ClickUp

Que vous ayez besoin d'une planification avancée, d'une communication plus intelligente au sein de votre équipe ou d'un suivi évolutif de vos actifs, la bonne alternative à l'application Coast dépendra de votre cas d'utilisation spécifique.

Si vous recherchez une plateforme tout-en-un pour gérer la gestion des tâches, la planification, l'automatisation et la collaboration, ClickUp se distingue par sa flexibilité inégalée, ses fonctionnalités personnalisables et ses outils basés sur l'IA.

Vous avez besoin d'aide pour gérer votre équipe plus efficacement ? ✅ Essayez ClickUp gratuitement.