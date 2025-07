Modèles de contrats commerciaux gratuits pour des accords clairs et professionnels

Vous rédigez un contrat commercial à la va-vite ? Cela peut sembler judicieux... jusqu'à ce que cela vous coûte le contrat (ou pire, un procès).

Que vous signiez votre premier contrat de vente ou que vous jongliez entre plusieurs clients, un contrat bâclé envoie un mauvais signal. Vous avez besoin d'un document qui ait l'air professionnel, qui protège vos intérêts et qui ne vous prenne pas toute votre après-midi.

Dans cet article, nous partageons des modèles de contrats commerciaux gratuits qui vous aideront à créer des accords professionnels sans vous soucier des clauses en petits caractères ou des avocats coûteux. Juste des contrats qui ont du sens pour votre entreprise. C'est parti !

Avertissement : cet article fournit des informations sur les contrats commerciaux, les outils et les modèles. Il ne vise pas à remplacer les conseils juridiques professionnels. Veuillez consulter un avocat qualifié en qui vous avez confiance avant de prendre une décision.

Que sont les modèles de contrats commerciaux ?

Les modèles de contrats de vente sont des documents prêts à l'emploi qui décrivent les conditions et les attentes d'une vente. Ils couvrent des détails clés tels que le prix d'achat, les modalités de paiement, le droit applicable, les descriptions des produits ou services et les responsabilités de chaque partie.

L'utilisation d'un modèle de contrat accélère l'ensemble du processus de conclusion d'un accord en quelques jours ouvrables, garantit la prise en compte des points juridiques importants et contribue à maintenir la cohérence entre les différentes transactions.

🧠 Anecdote : Les premières « transactions commerciales » n'étaient pas conclues par une poignée de main, mais par un troc. En 6000 avant J.-C., les gens échangeaient des biens et des services au lieu d'utiliser de l'argent. Imaginez échanger une chèvre contre du blé : c'est ainsi que le commerce a commencé.

Qu'est-ce qui caractérise un bon modèle de contrat commercial ?

Un bon modèle de contrat commercial clarifie l'accord entre un vendeur et un acheteur tout en protégeant les intérêts de chacun. Les deux parties doivent repartir en sachant exactement ce dont elles ont convenu.

Les meilleurs modèles comprennent :

Responsabilités clairement définies : Décrit ce que chaque partie doit fournir ou achever dans le cadre du contrat de livraison de marchandises

Conditions de paiement simples : détaille les échéanciers de paiement, détaille les échéanciers de paiement, la gestion des devis , les frais d'expédition, les conditions et les pénalités éventuelles

Traitement défini des annulations : explique les politiques en matière de remboursement, de retour, de résiliation du contrat, de violation du contrat par le vendeur ou de non-achèvement de la transaction par l'acheteur

Garanties : détaillez toutes les promesses liées au produit ou au service qui ont une incidence sur détaillez toutes les promesses liées au produit ou au service qui ont une incidence sur la fidélisation des clients

Clauses de confidentialité : protège les informations commerciales sensibles (si nécessaire), tout en respectant le Code commercial uniforme (UCC) et la législation fédérale

Processus de résolution des litiges clair : définit les attentes du client en cas de conflits tels que des problèmes de transport pendant ou après la vente

🔍 Le saviez-vous ? Selon un rapport WorldCC, une mauvaise gestion des contrats entraîne une érosion moyenne de la valeur de 8,6 %, ce qui nuit aux relations commerciales et aux bénéfices.

12 modèles de contrats commerciaux

La gestion de différents types de contrats nécessite plus que de bonnes intentions. Un contrat clair et structuré définit les attentes et protège toutes les parties concernées.

ClickUp, l'application qui fait tout pour le travail, fournit des modèles de contrats commerciaux avec une approche plus intelligente.

Chaque modèle proposé par le logiciel ClickUp Sales constitue un cadre solide pour formaliser les ventes, définir les responsabilités et aligner les parties avant le début du travail.

Découvrons en détail 12 modèles. 👇

1. Modèle de contrat d'achat et de vente ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Utilisez le modèle de contrat d'achat et de vente ClickUp pour organiser clairement les conditions de la transaction et les coordonnées des parties

Le modèle de contrat d'achat et de vente ClickUp vous aide à créer des documents juridiquement contraignants, à les stocker en toute sécurité et à conserver les coordonnées de vos clients pour de futures transactions, le tout sans changer d'onglet.

Ce modèle vous invite, par des instructions, à tout documenter correctement, y compris les noms des parties, les dates de l'accord, les garanties applicables et ce qui est acheté ou vendu. Les conditions de paiement, les dates d'échéance, les modes de paiement et les réductions sont tous clairement indiqués.

Vous disposez également d'un espace pour décrire les produits ou services en détail, afin d'éviter toute confusion. Détails de livraison, échéanciers, jalons et attentes ? Tout est défini dès le départ.

📌 Idéal pour : les freelances, les consultants, les fournisseurs de services, les propriétaires de petites entreprises et les équipes d'approvisionnement qui ont besoin de créer des contrats d'achat professionnels qui protègent les deux parties.

ClickUp a permis à notre entreprise d'être plus efficace, mieux organisée et plus diplomate dans son fonctionnement. ClickUp nous a permis de devenir une nouvelle version de nous-mêmes, meilleure pour nous et pour nos clients.

ClickUp a permis à notre entreprise d'être plus efficace, mieux organisée et plus diplomate dans son fonctionnement. ClickUp nous a permis de devenir une nouvelle version de nous-mêmes, meilleure pour nous et pour nos clients.

💡 Conseil de pro : Vous avez besoin d'aide pour rédiger votre contrat commercial ? Essayez l'assistant IA de ClickUp, ClickUp Brain. Indiquez-lui le type de contrat dont vous avez besoin et il vous donnera un point de départ rapide. Profitez de l'aide de ClickUp Brain pour vous lancer dans la création de vos contrats commerciaux

2. Modèle de contrat commercial ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Rédigez un contrat juridiquement contraignant pour protéger les intérêts de votre entreprise grâce au modèle de contrat commercial ClickUp

Le modèle de contrat commercial ClickUp est une solution simple et prête à l'emploi pour créer des contrats professionnels sans confusion juridique. Dès le départ, il vous offre une structure claire et organisée avec des espaces modifiables pour toutes les informations indispensables : nom de l'entreprise, coordonnées, date du contrat et coordonnées des deux parties.

Pas besoin d'être juriste pour rédiger un contrat solide. Il est structuré de manière claire et facile à suivre, avec des sections clairement libellées telles que Services proposés, Tarifs, Conditions d'annulation, Couverture juridique, etc. Vous disposez de tout ce dont vous avez besoin pour définir les contrats de service, les attentes et les responsabilités, sans partir de zéro.

📌 Idéal pour : les propriétaires de petites entreprises, les fournisseurs, les prestataires de services et les équipes d'approvisionnement qui ont besoin d'un contrat professionnel et prêt à être modifié pour formaliser rapidement et clairement leurs transactions.

🤝 Rappel amical : L'automatisation du processus de commande peut entraîner des gains d'efficacité significatifs, réduire les erreurs manuelles et accélérer les cycles d'approvisionnement.

3. Modèle d'avenant à un contrat ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Appliquez l'addendum ClickUp à un modèle de contrat pour modifier facilement vos documents

Vous devez modifier un contrat existant ? Le modèle d'avenant à un contrat de ClickUp facilite la mise à jour des conditions d'un accord sans avoir à le réécrire entièrement. Que vous modifiiez un échéancier, ajoutiez des services ou ajustiez les responsabilités, ce modèle vous permet de garder les choses claires, précises et juridiquement valables.

Tous les champs essentiels sont déjà remplis : il vous suffit d'indiquer le nom du contrat, la date, les noms des deux parties et les modifications spécifiques que vous souhaitez apporter. De plus, vous pouvez même ajouter des signatures numériques pour plus de commodité.

📌 Idéal pour : les propriétaires de petites entreprises, les équipes juridiques et les chefs de projet qui ont besoin d'un moyen rapide et modifiable pour formaliser les modifications apportées aux contrats.

📖 À lire également : Modèles gratuits d'accord de collaboration dans Word et ClickUp

4. Modèle de révision de contrat ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Analysez et révisez rapidement les contrats grâce au modèle de révision de contrat ClickUp

Si vous avez déjà jonglé avec plusieurs contrats entre différentes équipes, vous savez à quel point il est facile d'oublier des détails importants. Ce modèle de révision de contrat ClickUp organise chaque contrat en fonction de l'étape de révision de la documentation, qu'il s'agisse d'une nouvelle demande, d'un brouillon, d'une révision interne ou par le client, d'une exécution ou d'un renouvellement.

Qu'est-ce qui distingue ce modèle ? Il vous offre un aperçu visuel de ce qui a été approuvé, de ce qui est en attente et de ce qui doit encore être révisé. Chaque carte de contrat comprend des sous-tâches pour les termes clés tels que l'étendue des services, les pénalités de retard de paiement, les clauses de résiliation, etc. Des étiquettes de couleur permettent de repérer facilement les goulots d'étranglement.

📌 Idéal pour : les équipes juridiques, les responsables des contrats, les responsables des achats et les chefs de projet qui ont besoin d'un moyen structuré pour suivre la progression des contrats.

🔍 Le saviez-vous ? La Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CISG), établie en 1980, fournit un cadre uniforme pour le commerce international. En décembre 2023, elle avait été ratifiée par 97 pays, représentant les deux tiers du commerce mondial.

5. Modèle de contrat de services ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Assurez-vous que les deux parties disposent d'un contrat exécutoire grâce au modèle de contrat de services ClickUp

Le modèle de contrat de services ClickUp est idéal pour définir les attentes, délimiter les responsabilités et mettre toutes les parties sur la même page sans entrer dans des conflits de travail.

Ils sont simplifiés, entièrement modifiables et couvrent tous les éléments essentiels, tels que les dispositions générales, les responsabilités en matière de service, les conditions de paiement et les clauses de résiliation. Ils incluent même une clause d'indemnisation pour protéger les deux parties.

De plus, des espaces réservés pratiques et des crochets modifiables facilitent la personnalisation. Si vous êtes freelance, consultant ou fournissez des services récurrents, ce modèle vous fait gagner du temps et vous assure une couverture avant même que le travail ne commence.

📌 Idéal pour : les freelancers, les entrepreneurs indépendants, les consultants et les petites entreprises qui souhaitent disposer d'un contrat professionnel prêt à l'emploi pour démarrer leurs projets.

⚙️ Bonus : Découvrez comment améliorer les relations entre l'agence et le client afin de définir des attentes claires, de rationaliser la communication et d'aligner les livrables sur les objectifs du client.

Il a facilité et simplifié l'organisation du travail entre les différents services opérationnels : assistance, gestion de projet, livraison et réussite client. Il a également amélioré notre capacité à communiquer et à faire preuve de transparence envers les autres parties prenantes internes, telles que l'équipe commerciale, et externes, telles que les clients particuliers et les entreprises.

Cela a aidé et simplifié l'organisation du travail entre les différents services au sein des opérations : assistance, gestion de projet, livraison et réussite client. Cela a également amélioré notre capacité à communiquer et à faire preuve de transparence envers les autres parties prenantes internes, telles que l'équipe commerciale, et externes, telles que les clients particuliers et les entreprises.

6. Modèle de gestion des contrats ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Organisez toutes les parties prenantes grâce au modèle de gestion des contrats ClickUp

Vous avez besoin d'un moyen plus rapide pour lancer la création d'un contrat ? Le modèle de gestion des contrats ClickUp est un outil incontournable pour soumettre de nouvelles demandes de contrat à votre équipe juridique sans avoir à échanger de nombreux e-mails.

Grâce à des champs clairs à remplir pour l'objet, le service, le type de contrat et les détails clés, il fournit aux juristes exactement ce dont ils ont besoin dès la première fois. Il rationalise la communication, réduit les retards et aide votre équipe à rester organisée et conforme.

Vous accueillez un nouveau client, engagez un sous-traitant ou mettez à jour vos conditions générales ? Il vous suffit de remplir le formulaire et de cliquer sur « Envoyer ».

📌 Idéal pour : les équipes RH, les services achats, les services juridiques, les équipes commerciales et toute personne amenée à conclure fréquemment de nouveaux contrats ou accords au sein d'une organisation.

📖 À lire également : Les meilleures applications de gestion des contrats

7. Modèle de contrat de sous-traitance ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Définissez la portée du travail, les délais et les modalités de paiement avec le modèle de contrat de sous-traitance ClickUp

La rédaction de contrats de sous-traitance à partir de zéro entraîne souvent des retards, des incohérences ou des oublis de détails juridiques. Le modèle de contrat de sous-traitance ClickUp vous aide à établir les règles de base, à définir les livrables et à protéger à la fois votre entreprise et le sous-traitant contre les zones d'ombre juridiques, y compris les problèmes liés aux produits défectueux.

Ce modèle est particulièrement efficace grâce à sa barre latérale intégrée. Chaque section essentielle, telle que Services, Paiement, Durée et Confidentialité, est clairement détaillée. Il comprend également des pièces jointes liées (telles que la pièce A pour les détails du service), ce qui permet de garder le document principal clair tout en laissant de l'espace pour les livrables détaillés.

📌 Idéal pour : les équipes RH, les services achats, les services juridiques et les propriétaires de petites entreprises qui font régulièrement appel à des prestataires indépendants.

8. Modèle de contrat d'achat ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Créez et stockez vos contrats d'achat avec le modèle de contrat d'achat ClickUp

Si vous achetez ou vendez des biens ou des propriétés, le modèle de contrat d'achat ClickUp est un outil pratique pour vous assurer que tout est clairement et professionnellement consigné. Il vous permet de documenter tous les éléments importants tels que la garantie implicite, les conditions de paiement et les conditions de livraison.

Ce modèle se distingue par sa section de spécifications intégrée, qui vous invite à ajouter des descriptions détaillées et des images des achats de l'acheteur, garantissant ainsi la transparence et minimisant les litiges potentiels.

La disposition intuitive vous guide à travers chaque élément requis et comprend des invites utiles telles que « Insérez une photo de l'élément ici » pour rendre le document aussi visuel que possible.

📌 Idéal pour : les équipes d'approvisionnement, les transactions immobilières, les vendeurs indépendants, les responsables des opérations et toute personne chargée de la vente de produits ou de biens immobiliers.

🔍 Le saviez-vous ? Les entreprises disposant de processus commerciaux bien définis enregistrent une croissance de leur chiffre d'affaires supérieure de 28 % à celle des entreprises dont les pipelines sont mal gérés.

9. Modèle de lettre de résiliation de contrat ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Créez une lettre de résiliation complète grâce au modèle de lettre de résiliation de contrat ClickUp

Se séparer d'un fournisseur, prestataire ou distributeur ne doit pas nécessairement être compliqué ou délicat. Le modèle de lettre de résiliation de contrat ClickUp est là pour vous aider. Ce modèle de lettre simple et professionnel vous aide à communiquer la fin d'une relation commerciale avec clarté, empathie et précision juridique.

Il est avantageux car sa structure guidée vous invite à insérer tous les éléments essentiels (coordonnées du destinataire, date d'entrée en vigueur, motifs de résiliation et durée du service) sans avoir à chercher les mots justes. Il adopte également un ton courtois, ferme mais respectueux, ce qui est essentiel pour préserver la bonne entente future.

📌 Idéal pour : les responsables RH, les équipes chargées de la réussite des clients, les chefs de projet, les services juridiques et les propriétaires de petites entreprises qui ont besoin de mettre fin officiellement à des relations avec des fournisseurs, des sous-traitants ou des prestataires de services.

📖 À lire également : Les meilleurs modèles de demande de devis pour un approvisionnement efficace

📮 Insight ClickUp : 24 % des travailleurs affirment que les tâches répétitives les empêchent d'effectuer un travail plus significatif, et 24 % estiment que leurs compétences sont sous-utilisées. Cela signifie que près de la moitié des employés se sentent bloqués sur le plan créatif et sous-évalués. 💔 ClickUp vous aide à recentrer vos efforts sur les tâches à fort impact grâce à des agents IA faciles à configurer, qui automatisent les tâches récurrentes en fonction de déclencheurs. Par exemple, lorsqu'une tâche est marquée comme achevée, l'agent IA de ClickUp peut automatiquement attribuer l'étape suivante, envoyer des rappels ou mettre à jour le statut du projet, vous libérant ainsi des suivis manuels. 💫 Résultats réels : STANLEY Security a réduit de 50 % ou plus le temps consacré à la création de rapports grâce aux outils de rapports personnalisables de ClickUp, ce qui permet à ses équipes de se concentrer moins sur la mise en forme et davantage sur les prévisions.

10. Modèle de pipeline commercial ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Visualisez l'ensemble de votre entonnoir de vente grâce au modèle de pipeline commercial ClickUp

Le modèle de pipeline commercial ClickUp est un centre de commande pour vos transactions, qui assure le suivi de chaque prospect, du premier contact à la poignée de main finale (ou au « peut-être la prochaine fois » occasionnel). Il prend également en charge l'entonnoir de vente, les relations, les échéanciers et les opportunités de revenus.

Chaque élément du pipeline passe par des étapes codées par couleur, telles que Fermé [Perdu], Proposition, Démo et Prospect qualifié, qui correspondent à la façon dont les équipes sur le terrain pensent et travaillent. Le champ Dernier contact permet de s'assurer qu'aucun prospect ou fournisseur n'est laissé de côté. Vous saurez exactement qui contacter et quand.

Lorsque vous avez besoin de cohérence, l'affichage des procédures opératoires normalisées pour les ventes vous aide à standardiser vos étapes, que vous intégriez un sous-traitant ou que vous effectuiez une vérification sur site.

📌 Idéal pour : Les freelances, les commerciaux, les fondateurs de start-ups, les professionnels de la gestion de projet et les propriétaires de petites entreprises qui souhaitent gérer leurs prospects, leurs propositions, leurs démonstrations et leurs relations clients, et facturer leurs clients dans divers secteurs.

🧠 Anecdote : Au Moyen Âge, l'École de Salamanque mettait l'accent sur la liberté contractuelle et l'équité, jetant ainsi les bases des principes contractuels modernes.

11. Modèle de processus commercial ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Gérez votre pipeline commercial de bout en bout grâce au modèle de processus commercial ClickUp

Supposons que vous gérez un pipeline commercial complexe avec de nombreux éléments mobiles ou que vous travaillez dans une start-up au rythme effréné où les NFT, les DAO et les drops communautaires font partie de votre vocabulaire quotidien. Dans ce cas, le modèle de processus commercial ClickUp est le choix idéal.

Les tâches sont organisées en quatre phases principales : Lancement de la collection, Création d'une communauté, Service public et NFT Town. Chaque phase contient des éléments d'action spécifiques tels que « Lancer le site web et Discord », « Récompenser les HODLers actuels » ou « Lancer la boutique de produits dérivés », idéaux pour aligner les équipes interfonctionnelles et rester concentré sur les livrables clés.

📌 Idéal pour : équipes web, chefs de projet NFT, chefs de projet expérimentés, spécialistes du marketing numérique, équipes de développement logiciel et freelances gérant des projets communautaires à long terme.

12. Modèle de formulaire de commande de produit ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Facilitez plus que jamais la commande de vos produits grâce au modèle de formulaire de commande de produits ClickUp

Le modèle de formulaire de commande de produit ClickUp est un outil visuellement intuitif et très fonctionnel pour gérer l'ensemble du cycle de vie des commandes, de la réception à l'exécution. La vue Tableau décompose les commandes en étapes telles que Nouvelle commande, Emballage, En transit, Livré et Exécuté, offrant à votre équipe une visibilité sur chaque étape.

Chaque carte de tâche comprend des détails essentiels tels que le nom du client, la catégorie du produit, la description du produit et le type de commande (vente au détail ou en gros), le tout distingué visuellement par des étiquettes de couleur pour faciliter la numérisation. De plus, son interface partageable le rend parfait pour la collaboration avec les clients.

📌 Idéal pour : les entreprises de commerce électronique, les équipes d'entrepôt, les coordinateurs de traitement des commandes, les chefs de produit et les petites entreprises qui souhaitent suivre et gérer efficacement les commandes de leurs clients.

Concluez vos contrats avec les modèles ClickUp

Un contrat commercial bien structuré définit les attentes, protège toutes les parties concernées et renforce les relations avec les clients. Les modèles gratuits de ClickUp vont au-delà des documents statiques : ils sont dynamiques, modifiables et intégrés directement dans votre flux de travail.

Contrairement aux modèles classiques, ClickUp propose des champs personnalisés, une collaboration intégrée au modèle, un suivi des tâches et des automatisations intelligentes pour faire avancer les transactions.

De la première ébauche à la signature finale, ClickUp vous offre un cadre fiable pour chaque étape de votre processus commercial, vous aidant à rester efficace et concentré sans installation inutile.

Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui ! ✅