Comment gérer la taxe sur l'IA dans les opérations commerciales

Repensez à il y a quelques années, lorsque les entreprises ont adopté l'intelligence artificielle (IA) pour la première fois. Nous pensions que cela améliorerait tout : des processus plus rapides, moins d'erreurs et une automatisation transparente. Et au début, cela a été le cas.

Les outils basés sur l'IA promettent une automatisation sans effort, des informations en temps réel et bien plus encore. Mais la réalité est tout autre.

Au lieu d'un système parfaitement synchronisé, les entreprises se retrouvent avec des outils qui se chevauchent, des coûts qui montent en flèche et des équipes qui ont du mal à suivre les résultats contradictoires générés par l'IA. Ce qui était censé changer la donne commence à ressembler à un fardeau.

Il s'agit de la taxe IA, le coût caché d'une mauvaise gestion de l'IA. Cet article explique comment les entreprises peuvent éviter ces inefficacités et faire en sorte que les outils d'IA travaillent pour elles, et non contre elles.

Qu'est-ce que la taxe IA ?

La taxe IA est le coût caché que les entreprises paient lorsque l'adoption de l'intelligence artificielle générative est mal planifiée. Elle se manifeste par la prolifération des outils d'IA, les abonnements redondants à des logiciels, l'inefficacité des flux de travail, l'automatisation mal alignée et le temps perdu à résoudre les erreurs liées à l'IA.

Voici un exemple : Imaginons qu'une agence de marketing de taille moyenne se lance dans l'IA. La direction achète de nombreux outils : un pour la rédaction IA, un autre pour la génération d'images, un chatbot et une suite d'automatisation, tous avec des fonctionnalités qui se chevauchent.

Au début, tout le monde est enthousiaste. Mais au bout de quelques semaines, voici ce qui commence à se passer :

L'équipe chargée du contenu utilise trois outils de rédaction IA, car personne n'a réussi à se mettre d'accord sur un seul. Les rédacteurs passent plus de temps à comparer les résultats qu'à écrire

L'intégration du chatbot IA tombe en panne tous les deux jours car elle n'a pas été testée correctement avec le CRM de l'entreprise, et les tickets d'assistance s'accumulent

Les chefs de projet doivent désormais gérer de nouvelles couches de « tâches générées par l'IA » qui ne correspondent ni aux délais réels ni aux attentes des clients

Le service financier se rend compte qu'il paie cinq abonnements à des outils d'IA qui font la même chose, pour un total de plusieurs milliers d'euros par mois

Personne ne cherche intentionnellement à perdre du temps ou de l'argent. Mais en l'absence d'un forfait clair (pas de vérification des outils, d'alignement des processus ou de formation), la technologie a fini par tout alourdir au lieu d'aider. Cet alourdissement, ces frictions et cette confusion, c'est la taxe IA.

🧠 Fait amusant : 71 % des employés font davantage confiance à leur employeur qu'aux entreprises technologiques pour mettre en œuvre l'IA de manière éthique et sûre. Les entreprises ont une occasion unique d'élaborer des stratégies d'IA qui fonctionnent pour leurs équipes plutôt que de s'appuyer sur des outils externes qui ne correspondent pas nécessairement à leurs besoins.

Comment éviter la taxe sur l'IA permet à votre entreprise d'économiser du temps et de l'argent

L'IA devrait être un avantage, pas un fardeau financier. Lorsque les entreprises adoptent une approche stratégique de l'IA, elles éliminent les coûts redondants, rationalisent les flux de travail et maximisent leur investissement.

Voici ce qui se passe lorsque vous contournez la taxe IA :

Réduction des dépenses logicielles : la consolidation des outils d'IA et l'élimination des redondances évitent les frais de licence inutiles et les abonnements qui se chevauchent et grèvent discrètement votre budget ✅

Des flux de travail plus rapides, moins de retards : grâce à un système d'IA bien intégré, les équipes passent moins de temps à corriger les résultats contradictoires et peuvent se consacrer davantage à un travail productif et à fort impact ✅

Retour sur investissement maximisé : au lieu d'être un centre de coûts, l'IA est mise en œuvre de manière stratégique afin que chaque outil contribue directement à la croissance et à l'efficacité ✅

Intégrité des données renforcée : lorsque les outils d'IA communiquent de manière fluide, votre entreprise évite les silos de données, les rapports incohérents et les erreurs de décision coûteuses ✅

Réduction des coûts de formation et de maintenance : la standardisation des outils d'IA dans tous les services simplifie l'intégration et réduit le coût à long terme de la gestion du système ✅

📮ClickUp Insight : 18 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage souhaitent utiliser l'IA pour organiser leur vie à l'aide de calendriers, de tâches et de rappels. 15 % souhaitent que l'IA se charge des tâches routinières et du travail administratif. Mais jongler avec plusieurs outils entraîne souvent une taxe IA : applications redondantes, flux de travail fragmentés et perte de temps.

Préoccupations et défis liés à la fiscalité de l'IA

Si la taxe sur l'IA vise à remédier aux inefficacités et à promouvoir une utilisation responsable de l'IA, elle pose toutefois plusieurs défis. Les entreprises peuvent être confrontées à des coûts supplémentaires, à des problèmes de conformité et à des incertitudes quant au rôle à long terme de l'IA. Voici quelques préoccupations clés :

1. L'IA peut améliorer l'efficacité, mais à quel prix ?

L'une des conclusions les plus surprenantes d'un récent rapport du MIT suggère que l'IA profite de manière disproportionnée aux travailleurs peu qualifiés, tout en risquant de rendre les travailleurs hautement qualifiés complaisants. Lorsque l'IA prend en charge les tâches répétitives, elle devrait libérer les employés pour qu'ils puissent se consacrer à la résolution de problèmes de plus haut niveau.

Il existe un risque que les professionnels deviennent trop dépendants des informations générées par l'IA, ce qui peut conduire à une certaine complaisance. Un excellent exemple d'automatisation est le cas où une équipe financière accepte aveuglément les prévisions générées par l'IA sans vérifier les hypothèses, ce qui peut lui faire passer à côté de risques clés que seuls le jugement et l'expérience humains peuvent détecter.

💡 Conseil de pro : L'IA dans le secteur juridique ne se limite pas à la rédaction de documents ! Utilisez des outils basés sur l'IA pour la recherche juridique, la gestion des dossiers et la création de contrats afin de rationaliser les flux de travail, d'améliorer l'efficacité et de garder une longueur d'avance dans un paysage juridique en constante évolution.

2. L'adoption de l'IA motivée par la peur de passer à côté (FOMO) entraîne des investissements inutiles

🧐 Vérification des faits : Une étude de McKinsey montre que 92 % des entreprises prévoient d'augmenter leurs investissements dans l'IA au cours des trois prochaines années, mais seulement 1 % se considèrent comme matures en matière d'IA.

De nombreuses entreprises se précipitent pour mettre en œuvre l'IA par crainte de se laisser distancer par leurs concurrents, sans avoir de feuille de route claire sur la manière dont l'IA va générer une valeur réelle.

Par exemple, les équipes marketing peuvent utiliser un outil d'IA pour la génération de contenu, un autre pour l'analyse des données et un autre pour l'automatisation des campagnes, pour finalement passer des heures à harmoniser les incohérences entre les différentes plateformes.

💡 Conseil de pro : Avant de mettre en œuvre l'IA, effectuez une analyse coûts-avantages à l'aide de cadres tels que le coût total de propriété (TCO) pour estimer les dépenses à long terme au-delà des simples licences logicielles.

3. L'IA transforme les emplois, mais pas toujours comme nous le pensons

La crainte que l'IA remplace les emplois est bien connue, mais l'IA transforme les emplois plutôt que de les supprimer purement et simplement.

Prenons l'exemple du service client. Les chatbots IA traitent les requêtes simples, réduisant ainsi le besoin d'agents humains pour les tâches routinières. Cependant, comme l'IA améliore l'efficacité, les clients s'attendent à des réponses plus rapides et plus précises, ce qui entraîne une demande accrue d'assistance humaine spécialisée. Au lieu d'éliminer des rôles, l'IA oblige les travailleurs à occuper des positions plus stratégiques.

🧐 Vérification des faits : Selon certains rapports, les employés sont trois fois plus susceptibles que les dirigeants de penser que l'IA remplacera 30 % de leur travail d'ici un an.

4. Les informations générées par l'IA ne sont pas toujours exactes, ce qui entraîne des risques de non-conformité

Si vous avez déjà utilisé l'IA comme assistant personnel ou pour des mini-tâches dans votre travail quotidien, vous savez à quel point elle peut parfois être imprécise. L'intelligence artificielle prend des décisions basées sur des données historiques, ce qui signifie que des erreurs, des biais ou des réglementations obsolètes peuvent facilement se glisser dans les rapports générés par l'IA.

Lorsque les entreprises font aveuglément confiance à l'IA, elles passent plus de temps à corriger les erreurs de l'IA qu'elles n'en auraient passé à faire le travail manuellement. De plus, les entreprises qui se concentrent uniquement sur les indicateurs de performance s'exposent à des problèmes de conformité et à des inefficacités à long terme, ce qui fait de l'adoption éthique de l'IA un avantage concurrentiel.

Par exemple, une entreprise de commerce électronique qui utilise l'IA pour prévoir ses stocks peut recevoir des prévisions de demande erronées, ce qui l'amène à surstocker des produits à faible rotation. Lorsque l'erreur est détectée, il est trop tard, ce qui entraîne un gaspillage de stocks et une perte de revenus.

🎁 Bonus : Les entreprises devraient adopter la règle « Faites confiance, mais vérifiez » : vérifiez toujours les rapports générés par l'IA avec l'expertise humaine avant leur envoi. L'IA est un assistant puissant, mais elle ne doit pas remplacer la supervision humaine.

5. Ce sont les dirigeants, et non les employés, qui constituent le principal obstacle à la maturité de l'IA

Alors que les chefs d'entreprise pensent souvent que leurs employés manquent de compétences en IA, beaucoup utilisent déjà cette technologie de manière autonome, souvent sans formation officielle de leur entreprise.

Les dirigeants sont trop lents à créer des politiques claires en matière d'IA, ce qui entraîne une adoption fragmentée au sein des équipes. Sans direction claire, les services choisissent leurs propres outils d'IA, ce qui crée des silos de données, des doublons et des processus d'automatisation contradictoires. L'adoption de l'IA devient alors chaotique au lieu d'être productive.

Par exemple, un service peut utiliser un CRM alimenté par l'IA tandis qu'un autre s'appuie sur des feuilles de calcul, ce qui entraîne des données clients incohérentes et des informations manquantes.

🧐 Vérification des faits : Les données suggèrent que les dirigeants sous-estiment de 300 % l'adoption de l'IA au sein de leur personnel .

Comment éviter la taxe sur l'IA

La taxe IA, qu'elle prenne la forme de coûts logiciels excessifs, de flux de travail inefficaces ou d'une automatisation dispersée, peut discrètement faire perdre du temps et de l'argent à votre entreprise.

Investir dans des solutions IA centralisées et conviviales qui s'intègrent parfaitement à votre flux de travail est devenu une nécessité absolue.

ClickUp , l'application tout en un pour le travail, élimine la taxe IA en combinant une automatisation puissante basée sur l'IA avec une plateforme de gestion de projet entièrement intégrée.

L'IA de la plateforme, ClickUp Brain, garantit que l'IA améliore la productivité plutôt que de créer davantage de complexité. Il s'agit de l'IA de travail la plus achevée au monde.

Résumez l'activité de l'environnement de travail avec ClickUp Brain

Des informations en temps réel à la gestion des connaissances et à l'automatisation des tâches basées sur l'IA, ClickUp regroupe les fonctionnalités de l'IA sur une seule plateforme, aidant ainsi les entreprises à éviter les coûts cachés liés à une mauvaise adoption de l'IA.

Découvrez comment ClickUp aide les entreprises à contourner la taxe IA et à maximiser leurs investissements dans l'IA.

🧐 Vérification des faits : 46 % des dirigeants citent le manque de compétences comme le principal obstacle à l'adoption de l'IA. L'IA n'est pas seulement un problème technologique ; les entreprises ont besoin d'une formation structurée à l'IA et d'une gestion des connaissances pour éviter les investissements inutiles.

1. Prenez des décisions plus intelligentes avec ClickUp Brain

Travaillez avec plusieurs LLM directement depuis votre environnement de travail ClickUp

Les outils d'IA fonctionnent souvent en silos, ce qui crée des lacunes et des incohérences dans les informations entre les équipes. ClickUp Brain change cela en connectant les tâches, les documents, les personnes et les connaissances de l'entreprise dans un seul système alimenté par l'IA.

Intégrez tous vos outils importants avec ClickUp Brain

ClickUp Brain rassemble tous vos contextes de travail en se connectant de manière transparente aux applications sur lesquelles vous comptez, qu'il s'agisse de Figma, GitHub, Google Drive, Salesforce ou d'innombrables autres.

Grâce à une IA puissante et à des intégrations approfondies, vous accédez instantanément aux connaissances contenues dans des fichiers, des sources de données spécialisées et des outils externes, tout en synchronisant l'ensemble sans changer d'onglet.

Voici ce que Jayson Ermac, responsable des processus chez AI Bees, dit à propos des fonctionnalités efficaces de ClickUp :

ClickUp nous a aidés à rationaliser nos processus et à les mettre en œuvre de manière à pouvoir facilement adapter nos opérations.

Utilisez ClickUp Brain pour rester connecté et attribuer des tâches

ClickUp Brain fournit des réponses instantanées et précises à toutes vos questions professionnelles. Plus besoin de courir après vos collègues pour obtenir des mises à jour.

Que vous ayez besoin d'informations sur les tâches ClickUp, les documents ClickUp ou le chat ClickUp, ClickUp Brain trouve les bonnes informations en quelques secondes. Il utilise le contexte en temps réel de votre environnement de travail et des applications connectées pour vous permettre d'avancer sans effort.

Voici un aperçu rapide de la manière d'utiliser ClickUp Brain pour répondre aux questions relatives aux projets :

Restez concentré sur votre travail pendant que ClickUp Brain se charge automatiquement des mises à jour de progression, des résumés rapides et des récapitulatifs de tâches. Brain élimine les vérifications manuelles répétitives et permet à votre équipe de rester alignée grâce à des informations détaillées et à jour.

Automatisez les résumés et les mises à jour de vos projets avec ClickUp Brain

Grâce à l'automatisation basée sur l'IA, vous automatisez les tâches et générez des résumés de projet en temps réel, des rapports de statut détaillés et des mises à jour exploitables sans lever le petit doigt.

Bénéficiez de la meilleure aide à la rédaction avec ClickUp Brain

Sur le front de la rédaction, ClickUp Brain est l'assistant de rédaction IA qui s'adapte à votre style et améliore votre écriture. Il peut facilement vérifier l'orthographe sans plugins, générer des réponses instantanées avec le ton parfait et créer des tableaux de données riches pour tout, de l'analyse de la concurrence à la planification de projets.

ClickUp Brain rédige instantanément des modèles personnalisés et structurés pour tous les cas d'utilisation. De plus, transformez la voix en texte et extrayez des informations clés des réunions et des Clips, le tout grâce à l'IA, afin d'écrire plus intelligemment, plus rapidement et plus efficacement.

➡️ En savoir plus : Les meilleurs outils d'IA pour le conseil : avis et options tarifaires détaillées

2. Éliminez les silos de données grâce à la gestion des connaissances par l'IA

Éliminez les silos de données et accédez instantanément aux connaissances de l'entreprise grâce à la recherche et aux wikis basés sur l'IA

L'un des principaux facteurs contribuant à la taxe sur l'IA est une mauvaise gestion des connaissances : les équipes perdent des heures à rechercher des informations, à dupliquer leurs efforts et à passer à côté d'informations clés. Le système de gestion des connaissances par l'IA de ClickUp garantit que toutes les connaissances de l'entreprise sont organisées, consultables et accessibles instantanément.

Grâce à la gestion des connaissances de ClickUp, vous pouvez :

Posez n'importe quelle question à l'IA et obtenez des réponses instantanées et précises à partir de wikis, de tâches et de discussions de projet

Utilisez des modèles wiki prédéfinis pour créer des bases de connaissances structurées en quelques minutes

Collaborez en temps réel grâce aux commentaires intégrés, à la modification en cours et au suivi des versions

Contrôlez les accès et les permissions pour sécuriser et mettre à jour les connaissances de votre entreprise

🧐 Vérification des faits : De nombreuses entreprises constatent des gains de productivité importants après avoir consolidé leurs outils d'IA et de flux de travail. Pharmacy Mentor, une agence de marketing, a vu sa productivité doubler après avoir utilisé ClickUp pour remplacer les réunions quotidiennes sur les comptes et rationaliser la gestion de projet.

3. Laissez l'IA s'occuper des tâches fastidieuses grâce aux fonctionnalités d'automatisation des tâches

Automatisez les tâches répétitives, rationalisez les flux de travail et augmentez la productivité de votre équipe sans effort

Les tâches répétitives sont un énorme frein à la productivité et contribuent à des coûts cachés dans la mise en œuvre de l'IA. L'automatisation ClickUp permet aux équipes de passer moins de temps sur les mises à jour manuelles et les tâches administratives grâce à des flux de tâches automatisés qui économisent des ressources et augmentent la productivité.

Avec l'automatisation ClickUp, vous pouvez :

Générez automatiquement des éléments d'action à partir de réunions, d'e-mails et de discussions de projet

Utilisez plus de 100 modèles d'automatisation prédéfinis pour rationaliser les flux de travail entre les équipes

Attribuez des tâches de manière dynamique en fonction de la charge de travail, des dépendances du projet ou de déclencheurs basés sur les rôles

Automatisez les mises à jour de statut, les rapports et le suivi de la progression sans intervention manuelle

Découvrez comment les automatisations ClickUp peuvent aider votre équipe :

🧠 Anecdote : Pressed Juice, une entreprise de taille moyenne en pleine croissance, a triplé sa productivité sans augmenter ses effectifs grâce aux capacités unifiées de gestion de projet et d'automatisation de ClickUp.

➡️ En savoir plus : Les meilleurs outils d'IA pour la comptabilité et la finance

4. Créez des flux de travail parfaits grâce à des agents IA prédéfinis et des agents IA personnalisés

Agents Autopilot préconfigurés

Les agents Autopilot de ClickUp sont préconfigurés pour répondre à certains déclencheurs, puis publier des mises à jour, des rapports ou des réponses à un emplacement spécifique.

Configurez des agents Autopilot pour répondre instantanément aux questions et tenir votre équipe informée

Par exemple, l'équipe de gestion de projet dispose d'un canal dédié à une initiative visant à mettre en œuvre de nouveaux processus. Un membre de l'équipe configure un agent de réponses automatiques. Un intervenant d'une autre équipe demande : « Qui est le chef de projet ici ? » Quelques secondes plus tard, l'agent de réponses automatiques du canal répond en indiquant le nom du chef de projet et deux sources où il a trouvé l'information.

Agents Autopilot personnalisés

Les agents personnalisés Autopilot de ClickUp s'adaptent aux changements dans votre environnement de travail pour agir de manière autonome en fonction des instructions données.

Vous pouvez utiliser notre générateur sans code pour configurer des agents Autopilot personnalisés dans plusieurs Espaces, dossiers, listes et discussions de votre environnement de travail.

Créez des agents automatisés personnalisés qui suivent vos règles, répondent uniquement quand ils le doivent et font gagner des heures à votre équipe en éliminant les allers-retours

Par exemple, le canal de l'équipe RH reçoit beaucoup de questions. Le responsable des ressources humaines souhaite utiliser l'IA pour répondre à certaines de ces questions et libérer du temps pour son équipe. Il crée un agent Autopilot personnalisé dans le canal, avec pour instruction de répondre aux questions uniquement si la réponse se trouve dans les connaissances auxquelles il a accès. Cela précise que l'agent Autopilot ne doit répondre que lorsque le message de l'utilisateur contient un exemple clair et direct. De plus, ils peuvent même donner à l'agent Autopilot des exemples de questions.

Avantages de l'utilisation d'une IA centralisée pour éviter la taxe IA

Une stratégie d'IA dispersée entraîne des inefficacités, une augmentation des coûts et des flux de travail déconnectés. En utilisant une IA centralisée, les entreprises éliminent les outils redondants, améliorent la collaboration et maximisent la productivité grâce à l'IA sans frais généraux inutiles.

Voici comment une approche IA unifiée aide les entreprises à éviter la taxe IA : Réduction des coûts opérationnels : la consolidation des outils d'IA sur une seule plateforme élimine les dépenses liées aux logiciels en double et les frais de licence inutiles

Intégration transparente des flux de travail : l'automatisation basée sur l'IA garantit que les tâches, les mises à jour et les informations sur les projets circulent de manière fluide entre les équipes sans intervention manuelle

Prise de décision plus rapide : l'IA centralisée fournit des informations instantanées à partir des documents, des tâches et des discussions de l'équipe, réduisant ainsi les retards dans l'exécution

Sécurité et conformité des données renforcées : un environnement de travail unique alimenté par l'IA conserve les données sensibles dans un environnement sécurisé et contrôlé, réduisant ainsi les risques associés à la fragmentation des outils d'IA

Augmentation de la productivité de l'équipe : la gestion des connaissances, l'automatisation et la génération de contenu basées sur l'IA éliminent les tâches répétitives, permettant ainsi aux équipes de se concentrer sur des tâches à forte valeur ajoutée

Collaboration améliorée : l'IA centralisée garantit que toutes les équipes, des finances au marketing, travaillent à partir des mêmes données en temps réel et des mêmes informations basées sur l'IA

Évolutivité sans complexité : une une plateforme d'IA unifiée qui évolue avec votre entreprise, évitant la prolifération des outils et garantissant une efficacité à long terme

➡️ En savoir plus : Podcasts sur l'IA pour en savoir plus sur l'intelligence artificielle

Évitez la taxe sur l'IA avec ClickUp

L'IA devrait optimiser les opérations, et non créer des coûts inutiles et des inefficacités. Pourtant, de nombreuses entreprises paient sans le savoir la taxe sur l'IA, gaspillant des ressources dans des outils d'IA déconnectés, une automatisation redondante et des flux de travail fragmentés.

La solution est une IA centralisée qui améliore la productivité, élimine les dépenses redondantes et garantit une collaboration fluide entre les équipes.

ClickUp offre un environnement de travail entièrement intégré et alimenté par l'IA grâce à ClickUp Brain, qui élimine la taxe sur l'IA en combinant l'automatisation basée sur l'IA, des informations en temps réel et la gestion des connaissances au sein d'une plateforme unique et fluide.

Au lieu de se débattre avec des outils d'IA qui se chevauchent, les entreprises réduisent leurs coûts, augmentent leur efficacité et maximisent leur retour sur investissement avec ClickUp.

