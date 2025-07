Glean vs Notion : quel outil d'IA est le mieux adapté à la gestion des connaissances ?

Après deux heures de recherche, les onglets de votre navigateur sont hors de contrôle. Passer au crible des rapports interminables vous permet de garder une longueur d'avance, mais le suivi manuel des informations pertinentes revient à vouloir retenir l'eau avec une passoire.

C'est là qu'interviennent les outils de gestion des connaissances, des solutions qui capturent, organisent et vous aident à utiliser vos informations.

Votre recherche pourrait vous amener à évaluer ces deux principaux concurrents : Glean et Notion. À première vue, les deux offrent un index de recherche, des informations basées sur l'IA et même des utilisateurs fidèles. Alors, quelle est la bonne option ?

Cet article vous explique tout. Découvrez qui remporte la bataille entre Glean et Notion, comparez leurs différences, de leur objectif à leurs fonctionnalités clés, en passant par ce qu'ils offrent aux différentes équipes. Enfin, nous vous présenterons ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail. Une fois que vous aurez découvert ce que ClickUp a à offrir, nous sommes certains que votre choix final sera très simple.

Glean vs Notion : en bref

Fonctionnalité Glean Notion Bonus : ClickUp ⭐️ Recherche et récupération Recherche multiplateforme alimentée par l'IA dans tous les outils Capacités de recherche interne avec une mise en forme wiki structurée Recherche unifiée dans les tâches, les documents, les discussions et les applications connectées Découverte de connaissances Recommandations contextuelles et mise en avant automatique Étiquetage, liaison et catégorisation manuels Informations, résumés et contenus générés par l'IA et provenant de différents environnements de travail Organisation du contenu Indexez des documents existants provenant de plusieurs sources Créez des bases de données, des pages imbriquées et des wikis Organisez-vous avec des documents, des sous-pages, une mise en forme riche et intégrez des tâches, des objectifs et des médias Assistance IA Informations proactives basées sur l'activité des utilisateurs Rédaction, résumés et mise en forme assistés par l'IA ClickUp Brain propose des comptes rendus StandUp par l'IA, des résumés, une aide à la rédaction et des suggestions d'automatisation contextuelles Outils de collaboration Partage des connaissances, intégration Slack Modification en temps réel, environnements de travail partagés Co-édition en temps réel, commentaires intégrés aux tâches, prise de notes IA et boîte de réception unifiée pour les boucles de rétroaction Automatisation des flux de travail Récupération des connaissances et notifications basées sur l'IA Flux de travail, formules et affichages de base de données personnalisés Logique conditionnelle, mises à jour automatisées des tâches et automatisation des flux de travail générée par l'IA Idéal pour Accès rapide à des connaissances dispersées Structuration approfondie du contenu et collaboration en équipe Gestion tout-en-un des connaissances, des tâches et des projets avec automatisation basée sur l'IA et récupération instantanée des informations Tarifs* Tarification personnalisée Forfait Free ; forfaits payants à partir de 12 $/utilisateur par mois Essai gratuit et forfaits, forfaits personnalisables pour les entreprises

Qu'est-ce que Glean ?

via Glean

Vous recherchez une solution pour obtenir systématiquement ce dont vous avez besoin de votre hub de ressources ? Glean est un choix populaire. Son outil de gestion des connaissances basé sur l'IA dispose d'algorithmes spécialisés pour la recherche d'entreprise.

Glean connecte les données internes, les informations externes et les connaissances Web en temps réel dans une seule expérience d'IA au travail. Il tient également compte de l'accès aux fichiers et de l'expertise des utilisateurs pour mettre fin aux résultats de recherche confus ou aux informations obsolètes.

En bref, il fournit les bonnes réponses, exactement quand vous en avez besoin.

👀 Le saviez-vous ? 61 % du temps d'une équipe est consacré au partage, à la recherche et à la mise à jour d'informations entre différents outils.

Fonctionnalités de Glean

Maintenant, avant que cela ne ressemble plus à une barre de recherche qu'à un outil d'IA, clarifions ce qui le rend efficace.

Voici les trois principales fonctionnalités de Glean qui vous aideront à travailler efficacement :

Fonctionnalité n° 1 : connaissances universelles

via Glean

Vous souhaitez interroger un outil sur les données de votre entreprise et sur le monde en général afin d'obtenir une réponse claire et riche en contexte ? C'est exactement ce que propose Glean's Universal Knowledge. Il unifie les documents internes, les e-mails, les discussions et les applications d'entreprise avec des informations web en temps réel.

Que vous débogiez du code ou que vous élaboriez des messages basés sur des données, cette fonctionnalité permet à l'assistant IA de fournir des résultats et de faciliter la prise de décision.

Fonctionnalité n° 2 : recherche Glean

via Glean

Trouver la bonne information ne devrait pas ressembler à une chasse au trésor. Glean Search offre une expérience de recherche efficace alimentée par l'IA qui comprend le contexte et récupère les résultats les plus pertinents.

Il organise les données à l'échelle de l'entreprise à l'aide d'un graphique des connaissances, qui connecte et structure les informations de manière intuitive.

Cette option de recherche hybride comprend également un index intelligent qui trie les données en fonction de leur popularité, des informations utilisateur et d'une catégorisation approfondie. Elle réduit le temps de recherche et améliore la découverte des informations pour vous permettre de rester concentré sur l'exécution.

📮 ClickUp Insight : 92 % des travailleurs du savoir risquent de perdre des décisions importantes dispersées dans des discussions, des e-mails et des feuilles de calcul. Sans système unifié pour saisir et suivre les décisions, les informations commerciales critiques se perdent dans le bruit numérique. Grâce aux fonctionnalités de gestion des tâches de ClickUp, vous n'aurez plus jamais à vous en soucier. Créez des tâches à partir de discussions, de commentaires sur des tâches, de documents et d'e-mails en un seul clic !

Fonctionnalité n° 3 : bibliothèque d'invites IA

via Glean

La bibliothèque d'invites alimentée par l'IA de Glean facilite la navigation dans les tâches complexes. Des invites prédéfinies guident les utilisateurs pour trouver rapidement des informations, qu'il s'agisse d'e-mails liés au recrutement, de résumer des commentaires ou d'analyser des contrats.

Grâce à des catégories structurées dans les domaines de l'ingénierie, du droit, de la sécurité et des équipes commerciales, les équipes peuvent trouver des informations critiques sans avoir à passer au crible des fichiers éparpillés. Si vous souhaitez obtenir les meilleures réponses de Glean IA, cette fonctionnalité est faite pour vous.

Tarifs Glean

Tarification personnalisée

Qu'est-ce que Notion ?

Contrairement aux outils axés sur l'IA et aux fonctionnalités de recherche avancée, Notion vise à être votre environnement de travail tout-en-un. Considérez-le comme un carnet numérique, un gestionnaire de projet et un hub de connaissances d'entreprise, le tout en un.

via Notion

Que vous organisiez vos tâches personnelles ou gériez une équipe, Notion vous propose des documents, des bases de données et des modèles personnalisables qui s'adaptent à votre flux de travail.

👀 Le saviez-vous ? Les travailleurs du savoir consacrent 19 % de leur temps de travail à rechercher et à rassembler des informations.

Fonctionnalités de Notion

Notion se positionne comme un outil d'organisation et de productivité pour un large intervalle de cas d'utilisation. Voici les fonctionnalités uniques qui le distinguent dans la gestion des connaissances organisationnelles alimentée par l'IA :

Fonctionnalité n° 1 : les wikis

via Notion

Les wikis de Notion rassemblent toutes les connaissances de votre équipe dans un espace organisé et facile à consulter. Utilisez des filtres puissants pour trouver instantanément ce dont vous avez besoin. La barre latérale s'agrandit au fur et à mesure que votre équipe s'agrandit, gardant tout à portée de main.

Il dispose de pages glisser-déposer pour réorganiser à la volée et utilise des « @mentions » pour lier le contenu de manière transparente. Les wikis offrent également la fonctionnalité Synced Blocks, qui reflète les mises à jour instantanées sur plusieurs pages. De plus, l'interface entière est facile à personnaliser avec des emojis et des images de couverture.

Fonctionnalité n° 2 : IA intégrée

via Notion

Vous avez toujours rêvé que vos notes puissent penser à votre place ? C'est exactement ce que fait l'IA de Notion. Elle connecte votre environnement de travail à vos applications favorites, extrait des informations, assure le suivi des projets et génère des éléments d'action.

Notion IA rédige également des agendas et des forfaits de réunion à partir de vos notes. Que vous recherchiez des décisions clés ou que vous créiez du nouveau contenu, cette solution de productivité IA rend toutes les informations accessibles instantanément.

Fonctionnalité n° 3 : Projets

Vous voulez que la gestion des tâches ne soit plus un numéro de jonglage ? Notion Projects est une fonctionnalité axée sur la mise à disposition de documents partagés, de visualisations claires et de calendriers de contenu intégrés.

Il facilite également le suivi de votre flux de travail grâce à son affichage sous forme d'échéancier, ses tableaux Kanban et le regroupement des tâches par statut. Ainsi, toutes les informations relatives au projet sont conservées dans un seul environnement de travail et votre équipe peut automatiser les tâches routinières.

Tarifs de Notion

Free

Plus : 12 $/mois par utilisateur

Business : 24 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Glean vs Notion : comparaison des fonctionnalités

En matière de productivité, Glean excelle dans la recherche intégrée, tandis que Notion améliore l'organisation et la documentation de l'environnement de travail.

Comparons-les pour voir comment ils se classent et où ils sont les plus efficaces.

Fonctionnalité n° 1 : organisation et précision de la recherche

Glean est spécialisé dans la recherche à l'échelle de l'entreprise, en extrayant des données de nombreux autres outils, tels que Google Drive, Slack et Confluence. Sa recherche alimentée par l'IA fournit des informations très pertinentes sur plusieurs plateformes.

Tout en offrant une recherche interne solide, Notion excelle dans la gestion de contenu structuré avec des bases de données liées, des pages imbriquées et des modèles personnalisables. Cela en fait un excellent outil pour organiser les connaissances.

🏆 Gagnant : Glean est clairement le gagnant grâce à sa recherche multiplateforme basée sur l'IA qui facilite la récupération des connaissances. Cela dit, Notion est plus adapté aux équipes qui cherchent à structurer leur contenu et à gérer une documentation détaillée.

Fonctionnalité n° 2 : collaboration en direct et gestion des flux de travail

Après avoir récupéré les bonnes informations, Glean dispose de fonctionnalités de collaboration IA axées sur le partage des connaissances. Il s'intègre à des outils tels que Slack pour la communication, mais ne dispose pas de fonctionnalités natives de modification en temps réel.

Lorsque les utilisateurs se tournent vers Notion, ils découvrent sa collaboration en direct sur les documents, ses environnements de travail partagés et sa structure de pages flexible, idéale pour les projets qui nécessitent que de nombreuses équipes soient littéralement sur la même page.

🏆 Gagnant : Notion est en tête dans plusieurs domaines de la collaboration, notamment la modification en cours, les liens d'accès personnalisables et les calendriers partagés dédiés. Glean est une solution complète si vous ne souhaitez pas abandonner vos outils de productivité existants.

Fonctionnalité n° 3 : informations et automatisation

Les algorithmes d'IA de Glean sont spécialement formés pour fournir des recommandations contextuelles. Ils peuvent être automatisés pour récupérer des connaissances et faire émerger des informations pertinentes en fonction de l'activité de l'utilisateur et de l'application intégrée. De plus, ils apprennent des modèles d'utilisation afin de fournir des informations proactives.

Notion offre une automatisation grâce à des bases de données liées, des formules et la génération de contenu alimentée par l'IA. Sa solution d'IA peut également fournir des résumés et des informations clairs basés sur la qualité des sources de données connectées.

🏆 Gagnant : Glean se classe en tête pour ses informations proactives, tandis que Notion offre des options d'automatisation plus complètes. En termes d'informations et d'automatisation, cette bataille acharnée se solde par un match nul.

Glean vs Notion sur Reddit

Nous nous sommes tournés vers Reddit pour savoir quel outil les utilisateurs préfèrent dans des situations réelles. De nombreux utilisateurs apprécient Notion pour sa polyvalence et ses nombreuses fonctionnalités.

Par exemple, un utilisateur de Reddit le met en avant pour ses wikis et le suivi des tâches :

J'ai construit un wiki assez complet au cours de ma dernière année et demie d'études supérieures. Gros avantage : je peux également l'utiliser pour suivre mes objectifs et mes tâches.

J'ai construit un wiki assez complet au cours des 1,5 dernières années de mes études supérieures. Gros avantage : je peux également l'utiliser pour suivre mes objectifs et mes tâches.

Sur le subreddit r/LlamaIndex, un autre utilisateur fait l'éloge de Glean pour sa simplicité et sa fiabilité :

Je travaille beaucoup avec Glean, qui est très simple à configurer et dispose d'un ensemble complet d'API vous permettant de créer vos propres outils si vous le souhaitez.

Je travaille beaucoup avec Glean, qui est très simple à configurer et dispose d'un ensemble complet d'API vous permettant de créer vos propres outils si vous le souhaitez.

La discussion sur Reddit consacrée à Glean et Notion révèle une grande diversité de points de vue. Les équipes qui privilégient les outils de prise de notes et de productivité rapide ont souvent tendance à préférer Notion.

D'autre part, si vous gérez de grands volumes de documents avant d'obtenir rapidement des informations, la recherche hybride de Glean est un choix populaire.

Découvrez ClickUp, la meilleure alternative à Glean et Notion

Vous avez reçu le rapport trimestriel de votre solution de gestion des connaissances ? Vous allez maintenant devoir vous attaquer à des dizaines de tâches et d'éléments d'action.

Avant que le stress ne s'installe, imaginez que vous pouvez créer, déléguer et suivre tout en un seul endroit, en quelques clics seulement. Mieux encore, les objectifs sont mis à jour automatiquement, vous recevez une notification mobile et vous pouvez vous mettre immédiatement au travail.

Ce n'est pas un vœu pieux, c'est ClickUp, l'application qui fait tout pour le travail. Elle combine la gestion de projet, la gestion des connaissances et le chat, le tout alimenté par l'IA qui vous aide à travailler plus rapidement et plus intelligemment.

Connectez vos applications existantes, améliorez la gestion des documents et mettez à jour votre hub de connaissances : voici comment ClickUp surpasse Glean et Notion.

L'avantage n° 1 de ClickUp : ClickUp Brain

Récupérez les documents pertinents, créez des aperçus clairs et restez au fait de l'ensemble de votre base de connaissances avec ClickUp Brain

ClickUp Brain est le moteur IA de la plateforme, conçu pour transformer la manière dont vous tirez parti et gérez votre base de connaissances. La solution aide également à créer un hub de connaissances, en générant des calendriers de révision, des flux de travail personnalisés et des mises à jour instantanées des projets.

Les équipes peuvent également utiliser son StandUp par l'IA, qui fournit un résumé des notes de réunion, des mises à jour des projets et des priorités des sept derniers jours.

💡Conseil de pro : Utilisez StandUp par l'IA pour intervenir à temps en cas d'escalade ou pour rattraper votre retard après des vacances.

Besoin de retrouver ces informations ? Les réponses de Brain sont accompagnées de liens vers leurs sources, accessibles dans la fenêtre de discussion.

ClickUp a un atout supplémentaire n° 2 : la recherche connectée ClickUp

Lancez sans effort n'importe quelle application et trouvez n'importe quel fichier depuis n'importe où sur la plateforme grâce à la recherche connectée ClickUp

Vous voulez être sûr de ne jamais perdre de vue aucune information, quelle que soit votre activité ? La recherche connectée de ClickUp est la solution ultime pour une recherche unifiée, instantanée et transparente.

Cette fonctionnalité vous permet d'accéder à toutes vos tâches, documents et fichiers, même à partir d'applications connectées, à l'aide d'une seule requête. Elle comprend également des raccourcis pour lancer des applications, rechercher dans l'historique du bloc-notes et créer des extraits sans effort.

De plus, il est très facile à trouver dans le centre de commande, la barre d'actions globale et même l'application de bureau.

ClickUp est un excellent outil que nous utilisons pour rester organisés et suivre les évènements. La plateforme nous a fourni un référentiel de connaissances.

ClickUp One Up #3 : Documents ClickUp et gestion des connaissances

Mettez instantanément en forme le contenu, liez des tâches et collaborez avec des équipes pour des modifications détaillées avec ClickUp Docs

ClickUp Docs est un outil de documentation qui vous aide à tout noter. De la création de stratégies aux feuilles de route de projets, sa mise en forme Markdown riche vous permet de styliser instantanément le contenu à l'aide de commandes slash.

Les équipes peuvent également intégrer des tâches, des images et des objectifs directement dans les documents. Des options telles que les sous-pages et la modification en cours d'utilisation permettent de structurer les idées.

Vous vous demandez comment les partager ? Docs est livré avec des options de partage public et privé personnalisables.

Il est également bien intégré à ClickUp Brain, au cas où vous auriez besoin d'aide pour formuler des phrases ou peaufiner vos e-mails. Les équipes peuvent utiliser le bloc-notes ClickUp pour créer rapidement des checklists et prendre des notes lors de réunions. Vous souhaitez automatiser cela ? L'outil de prise de notes IA de ClickUp est une excellente option pour créer des résumés de réunion intelligents, des transcriptions consultables et des éléments d'action, le tout connecté à des tâches et des documents.

Vous recherchez une solution unique axée sur la précision des informations ? La gestion des connaissances de ClickUp facilite plus que jamais la gestion des documents quotidiens.

Accédez à tous les environnements de travail et fichiers pour obtenir les meilleures informations basées sur l'IA grâce à la gestion des connaissances ClickUp

À chaque demande, ses algorithmes d'IA connectés parcourent systématiquement tous les environnements de travail à la recherche des informations les plus pertinentes.

ClickUp dispose également d'importateurs intégrés qui garantissent une migration transparente des documents et des feuilles de calcul tout en conservant la mise en forme. Il facilite également la collaboration grâce à des commentaires dans les documents, des clips vidéo et une boîte de réception unifiée pour gérer les fils de commentaires.

Modèle de base de connaissances ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Définissez les ressources de votre entreprise, les directives en matière de bonnes pratiques, les checklists d'intégration et bien plus encore grâce au modèle de base de connaissances de ClickUp

Le modèle de base de connaissances de ClickUp est un modèle conçu pour améliorer la gestion des ressources. Ses sous-pages préremplies sont faciles à personnaliser et comprennent des sections dédiées à l'aperçu, aux prérequis et aux fonctionnalités.

Le modèle de gestion des connaissances comprend également un espace dédié aux bonnes pratiques et une section FAQ pour guider les nouveaux utilisateurs. Les équipes peuvent également assurer la responsabilité grâce à des tableaux pour les pièces jointes et les révisions.

ClickUp a un atout supplémentaire n° 4 : les automatisations ClickUp

Réduisez les tâches manuelles et établissez des règles pour les activités récurrentes avec les automatisations ClickUp

Vous avez toujours rêvé de laisser la logique conditionnelle prendre en charge vos tâches pour plus de confort et d'efficacité ? C'est exactement ce que vous offre ClickUp Automatisation.

Cette fonctionnalité vous permet d'automatiser des tâches répétitives, de définir des déclencheurs conditionnels et de créer des flux de travail avancés sans intervention manuelle. Si vous ne savez pas comment la configurer, décrivez l'automatisation et ClickUp AI générera l'installation parfaite pour vous.

En bref, les automatisations ClickUp affinent l'ensemble du flux de travail de votre équipe, en mettant l'accent sur l'amélioration plutôt que sur les simples opérations administratives.

Nous utilisons ClickUp pour toute la gestion de nos projets et tâches, ainsi que comme base de connaissances. Nous l'avons également adopté pour surveiller et mettre à jour notre cadre OKR et plusieurs autres cas d'utilisation, notamment les diagrammes de flux, les formulaires de demande de congés et les flux de travail. C'est formidable de pouvoir tout faire avec un seul produit, car tout est très facilement interconnecté.

L'avantage n° 5 de ClickUp : les tâches ClickUp

Créez des points d'action, organisez l'activité du projet et gérez les responsabilités avec les tâches ClickUp

Utilisez les tâches ClickUp pour attribuer, suivre et déléguer des tâches en un seul clic. Les tâches permettent également aux utilisateurs de définir des dépendances intégrées pour une meilleure coordination de l'équipe.

Chaque activité peut contenir des sous-tâches claires, des pièces jointes pertinentes et des commentaires. Les tâches sont faciles à relier à des objectifs plus larges, ce qui permet de rester aligné sur les objectifs à long terme tout en garantissant le bon déroulement des activités quotidiennes.

Une gestion parfaite des connaissances avec ClickUp

Donnez à votre entreprise les moyens d'agir grâce à la gestion des connaissances, qui vous aide à organiser et analyser rapidement vos données. Notion se distingue par ses nombreuses options de personnalisation et son environnement de travail tout-en-un, tandis que Glean se concentre sur la prise de notes rapide et leur organisation.

Bien que le choix final dépende de vos besoins, chaque équipe mérite une solution qui centralise le travail, rationalise la communication et améliore le flux de travail de recherche.

ClickUp répond à toutes ces attentes (et plus encore) grâce à sa gestion des tâches, ses informations, ses intégrations et son automatisation basées sur l'IA.

Quel que soit votre point de vue, ClickUp s'impose comme un partenaire plus efficace pour votre flux de travail.

