Avis sur Clockify : fonctionnalités, tarifs, avantages et inconvénients

Vous avez mis trois heures à rédiger cet article de blog. C'est donc ce que vous facturez à votre client.

Mais attendez... qu'en est-il du temps que vous avez passé à le modifier et à le peaufiner, à créer et à ajouter des infographies, puis à le publier sur le CMS du client ? Si cela fait partie de votre travail, vous devriez également suivre le temps que vous y consacrez. Sans un suivi précis du temps consacré à vos projets, vous perdez de l'argent.

Que vous cherchiez à facturer un client, à gérer la productivité de votre équipe ou simplement à améliorer vos habitudes de travail, savoir exactement comment vous passez vos heures de travail vous permet de prendre de meilleures décisions.

Les applications de suivi du temps sont utiles, et Clockify est devenu une option populaire, offrant un forfait gratuit attrayant ainsi que des fonctionnalités premium. Mais la plateforme offre-t-elle vraiment les fonctionnalités dont les freelancers et les équipes ont besoin ?

Cette revue complète de Clockify examine les forces et les faiblesses de l'outil. Nous vous présenterons également ClickUp, la seule alternative à Clockify dont vous aurez besoin, tant pour la gestion du temps que pour la gestion de projet !

Clockify vs ClickUp en un coup d'œil

Catégorie Clockify ClickUp Fonction principale Outil de suivi du temps et de rapports Plateforme tout-en-un de gestion de projet et de productivité avec suivi du temps intégré Fonctionnalités principales Suivi du temps via des entrées manuelles, des chronomètres ou des extensions de navigateurFeuilles de temps et rapports détaillésHeures facturables et facturationSuivi de projet avec estimationsDétection d'inactivité et suivi automatiquePlus de 80 intégrations Gestion des tâches et des projets Suivi du temps natif Tableaux de bord et flux de travail personnalisables Automatisations personnalisées sans code, de type « si-alors » Plusieurs vues (Gantt, Kanban, Calendrier, Liste, etc.) Outils basés sur l'IA (ClickUp Brain) Interface utilisateur Simple et fonctionnel ; peut nécessiter un certain apprentissage pour les fonctionnalités avancées Hautement personnalisable avec une interface moderne ; l'installation initiale peut prendre du temps Assistance mobile applications iOS et Android avec fonctionnalités de suivi du temps sur mobile Applications mobiles complètes pour iOS et Android ; prend en charge la gestion des tâches et le suivi du temps Intégrations S'intègre à plus de 80 applications, dont ClickUp, Trello, Asana et Jira S'intègre à plus de 1 000 applications, dont Slack, Google Drive, GitHub et Clockify Idéal pour Teams axé sur le suivi précis du temps, la facturation et les rapports Équipes à la recherche d'une solution complète de gestion de projet avec outils intégrés de suivi du temps et de collaboration Tarifs Forfait Free disponible ; forfaits payants avec fonctionnalités avancées et pour les entreprises Forfait Free disponible Forfaits payants personnalisables pour les entreprises Évaluations des utilisateurs G2 : 4,5/5 Capterra : 4,8/5 G2 : 4,7/5 Capterra : 4,6/5 Limitations notables L'interface peut être moins intuitive pour certains utilisateurs Fonctionnalités limitées dans le forfait Free La configuration initiale peut être complexe

Qu'est-ce que Clockify ?

Clockify est un logiciel de suivi du temps conçu pour aider les particuliers et les équipes à suivre leurs heures de travail, à gérer plusieurs projets et à analyser leur productivité.

Considérez Clockify comme votre feuille de temps numérique. Il facilite l'enregistrement des entrées de temps et le tri du travail dans des projets spécifiques. Vous pouvez également l'utiliser pour créer en un clin d'œil des rapports détaillés de facturation, de paie ou de gestion de projet.

Grâce à ses fonctionnalités robustes de suivi du temps, telles qu'une application de bureau, une application mobile et une extension pour navigateur, Clockify simplifie le suivi du temps passé sur les tâches. Il s'agit d'un moyen convivial de gérer efficacement le temps et d'assurer le bon déroulement des projets.

💡 Conseil de pro : Voici une astuce pour gérer votre temps: utilisez la technique Pomodoro, une méthode créée par Francesco Cirillo à la fin des années 1980. Elle consiste à diviser le travail en intervalles concentrés, généralement de 25 minutes, suivis de courtes pauses pour garder l'esprit frais. Cette approche permet de réduire la procrastination, de minimiser les distractions et de faciliter le suivi du temps passé sur les tâches. Associez-le à un logiciel de suivi du temps comme Clockify pour enregistrer les entrées de temps, analyser la productivité et rester au fait de la progression de votre projet.

Fonctionnalités clés de Clockify

Clockify rend le suivi du temps aussi simple que d'appuyer sur un bouton, que vous jongliez entre plusieurs projets ou que vous essayiez simplement de voir où passent vos heures de travail. Il offre tout, du suivi de temps de base aux rapports détaillés, et même des fonctionnalités de facturation des clients.

Voici un aperçu de ses fonctionnalités clés :

Fonctionnalité n° 1 : outil de suivi du temps

via Clockify

La fonctionnalité principale de Clockify s'articule autour de son outil de suivi du temps intuitif. Les utilisateurs peuvent suivre le temps passé sur des tâches en temps réel à l'aide d'un simple bouton démarrer/arrêter ou ajouter des entrées de temps manuellement après avoir terminé leur travail.

Le tracker fonctionne sur les applications de bureau, les extensions de navigateur et les applications mobiles, ce qui vous permet d'enregistrer vos heures avec précision, où que vous travailliez.

Le tableau de bord intégré vous donne un aperçu hebdomadaire de vos heures suivies, ce qui vous permet de voir facilement où passe votre temps. Les entrées de temps sont entièrement personnalisables : vous pouvez ajouter des noms de projets, des informations sur les clients, des étiquettes et des détails sur les tâches pour rester organisé.

Cela vous aide à suivre la progression des projets et à repérer les habitudes de travail en un coup d'œil.

👀 Le saviez-vous ? Selon la loi de Parkinson, « Le travail tend à occuper tout le temps disponible pour son achèvement. » Ce principe suggère que si vous allouez un certain temps, par exemple dix semaines, pour accomplir une tâche, vous ajusterez inconsciemment vos efforts pour vous assurer que le travail prendra toute la durée prévue, même s'il pourrait être achevé plus tôt dans la réalité. Ce phénomène conduit souvent à des inefficacités et à la procrastination, car les individus peuvent se retrouver à étirer inutilement leurs tâches pour respecter le délai qu'ils se sont fixé.

Fonctionnalité n° 2 : gestion de projet

Au-delà du suivi du temps de base, Clockify offre également des capacités de gestion de projet qui aident les équipes à coordonner leurs efforts. Créez plusieurs projets, attribuez des tâches spécifiques aux membres de l'équipe, définissez des tarifs horaires pour une facturation précise et suivez la progression du projet par rapport aux délais.

Clockify prend en charge les modèles de projet, vous pouvez donc configurer des projets récurrents sans repartir de zéro. Vous pouvez également définir des délais estimés pour les tâches et les comparer au temps réellement passé. Cela facilite la planification et permet d'identifier les points à améliorer.

Clockify vous permet également de définir le statut des projets et d'attribuer un code couleur à différents projets pour une meilleure organisation visuelle de la progression de vos projets.

Les solides capacités de Clockify en matière de rapports constituent une fonctionnalité remarquable. Le logiciel génère des relevés de temps et des rapports détaillés qui peuvent être filtrés par client, projet, membre de l'équipe, tâche, étiquette ou intervalle de dates. Ces rapports fournissent des informations précieuses sur les tendances en matière de productivité et aident à identifier les projets qui consomment le plus de ressources.

Vous pouvez exporter les rapports dans différents formats (PDF, CSV, Excel) pour faciliter le partage avec vos clients ou l'intégration avec d'autres outils de productivité. Les rapports résumés indiquent les heures facturables par rapport aux heures non facturables, ce qui facilite le calcul des revenus et la préparation des factures pour les clients.

Clockify propose également des rapports avec des diagrammes et des graphiques pour mieux visualiser la distribution du temps entre les projets et les membres de l'équipe.

Fonctionnalité n° 4 : gestion du temps de l'équipe

Pour les entreprises qui comptent plusieurs équipes, Clockify offre des fonctionnalités complètes de suivi du temps des employés. Les administrateurs peuvent consulter les relevés de temps des membres de l'équipe, approuver les entrées de temps et surveiller la productivité de l'organisation. La plateforme prend en charge les permissions basées sur les rôles, ce qui permet aux responsables de contrôler qui peut consulter, modifier ou approuver les entrées de temps.

La fonctionnalité de suivi des présences permet de surveiller l'heure à laquelle les employés commencent et terminent leur journée de travail, ce qui est particulièrement utile pour les équipes à distance réparties dans différents fuseaux horaires.

Les managers peuvent également suivre les pauses et les congés, ce qui leur donne une vue d'ensemble complète de la disponibilité de l'équipe et des coûts de main-d'œuvre. La plateforme comprend des fonctionnalités de planification dans les forfaits supérieurs, permettant aux managers de planifier et d'attribuer les heures de travail à l'avance.

Fonctionnalité n° 5 : suivi des dépenses

En plus du suivi du temps passé, Clockify permet aux utilisateurs d'enregistrer les dépenses associées aux projets dans ses forfaits Pro et Enterprise. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les freelancers et les agences qui doivent facturer leurs clients en fonction du temps et du matériel utilisés.

Les dépenses peuvent être classées par catégorie, attribuées à des projets spécifiques et incluses dans des rapports complets à des fins de facturation.

Les utilisateurs peuvent joindre des reçus aux dépenses, définir différentes devises et suivre les coûts facturables et non facturables. La fonctionnalité de suivi des dépenses fonctionne avec la facturation, vous permettant de créer des factures détaillées qui incluent à la fois le temps et les dépenses en un seul endroit.

🧠 Anecdote : lorsque Jack Dorsey dirigeait simultanément Twitter et Square, il utilisait un système strict de blocs de temps pour maintenir sa productivité. Il consacrait chaque jour de la semaine à un objectif spécifique : le lundi à la gestion, le mardi au développement de produits, le mercredi au marketing, le jeudi aux partenariats et le vendredi à la culture d'entreprise. Ses bureaux étant situés juste en face, il répartissait équitablement ses 16 heures de travail entre les deux. Le samedi, il partait en randonnée pour se ressourcer, et le dimanche était consacré à la réflexion et à l'élaboration de stratégies pour la semaine à venir. Cette discipline et un emploi du temps bien pensé lui ont permis de s'épanouir dans son double rôle de PDG !

Tarifs de Clockify

Free

Basique : 4,99 $/utilisateur par mois

Standard : 6,99 $/utilisateur par mois

Pro : 9,99 $/utilisateur par mois

Enterprise : 14,99 $/utilisateur par mois

Avantages de l'utilisation de Clockify

Clockify offre plusieurs avantages qui en font un choix populaire parmi les freelancers, les télétravailleurs et même les équipes :

Forfait gratuit généreux : contrairement à de nombreux concurrents, Clockify propose une version gratuite vraiment fonctionnelle avec un nombre illimité d'utilisateurs et de projets. Cela le rend accessible aux freelancers, aux startups et aux petites entreprises disposant d'un budget limité

Interface conviviale : la conception claire et intuitive facilite le suivi du temps passé sur les projets pour les utilisateurs, quelles que soient leurs compétences techniques. La courbe d'apprentissage est minimale, ce qui permet aux équipes de mettre rapidement en œuvre le système

Disponibilité multiplateforme : Clockify fonctionne sur plusieurs plateformes (web, bureau, mobile) et propose des extensions pour navigateur, ce qui facilite le suivi du temps, quel que soit votre environnement de travail ou vos appareils préférés

Rapports détaillés : les solides fonctionnalités de rapports aident les utilisateurs à analyser les modèles de productivité, à identifier les projets chronophages et à prendre des décisions basées sur les données afin d'améliorer l'efficacité

Fonctionnalités de gestion d'équipe : la possibilité de suivre l'activité de plusieurs membres d'une équipe, de définir différents niveaux de permission et d'approuver les relevés de temps rend Clockify adapté aux équipes en pleine croissance et pas seulement aux utilisateurs individuels

Options de personnalisation : les utilisateurs peuvent personnaliser les étiquettes, les taux horaires, les couleurs des projets et les structures des projets afin d'adapter le logiciel à leur flux de travail et aux besoins spécifiques de leur entreprise

Capacités d'intégration : les intégrations de Clockify avec des outils de productivité populaires tels qu'Asana, Trello, Jira, GitHub et QuickBooks vous permettent de l'intégrer de manière transparente dans vos flux de travail existants

Problèmes courants rencontrés par les utilisateurs de Clockify

Malgré ses nombreux points forts, les utilisateurs de Clockify signalent généralement plusieurs difficultés :

Fonctionnalité hors ligne limitée : les capacités de suivi de projet hors ligne de l'application mobile sont limitées, ce qui peut poser problème aux utilisateurs qui travaillent souvent sans accès à Internet

Fonctionnalités de facturation de base : Clockify inclut des fonctionnalités de facturation dans ses forfaits payants, mais celles-ci peuvent ne pas être aussi avancées que celles d'un logiciel de facturation dédié. Certains utilisateurs préfèrent l'intégrer à d'autres outils pour bénéficier de fonctionnalités plus robustes

Automatisation limitée : par rapport à certains concurrents, Clockify offre moins de fonctionnalités automatisées. Les utilisateurs doivent souvent démarrer et arrêter manuellement les chronomètres ou saisir les données de temps, ce qui peut entraîner des inexactitudes si l'on oublie de suivre son temps

Contraintes de personnalisation des rapports : Clockify offre de solides capacités de création de rapports, mais certains utilisateurs souhaiteraient disposer de plus d'options de personnalisation afin de créer des rapports adaptés aux besoins spécifiques de leurs clients ou à leurs besoins internes

Courbe d'apprentissage pour les fonctionnalités avancées : bien que le suivi du temps de base soit intuitif, certains utilisateurs signalent que les fonctionnalités avancées telles que la gestion d'équipe et les rapports complexes nécessitent un certain temps pour être maîtrisées

Limitations de l'application mobile : l'application mobile Clockify, bien que fonctionnelle, n'offre pas toutes les fonctionnalités disponibles dans les versions de bureau ou web. Cela peut être frustrant pour les utilisateurs qui travaillent principalement à partir d'appareils mobiles

Retards occasionnels de synchronisation : certains utilisateurs signalent des retards occasionnels dans la synchronisation des données entre les appareils. Un décalage peut souvent entraîner une confusion ou des entrées en double lors du passage d'une plateforme à l'autre

📮ClickUp Insight : 92 % des travailleurs du savoir utilisent des stratégies personnalisées de gestion du temps. Cependant, la plupart des outils de gestion des flux de travail n'offrent pas encore de fonctionnalités intégrées robustes de gestion du temps ou de hiérarchisation, ce qui peut nuire à l'efficacité de la hiérarchisation. Les fonctionnalités de planification et de suivi du temps basées sur l'IA de ClickUp peuvent vous aider à transformer ces conjectures en décisions fondées sur des données. Il peut même suggérer des fenêtres de concentration optimales pour les tâches. Créez un système de gestion du temps personnalisé qui s'adapte à votre façon de travailler !

Avis sur Clockify sur Reddit

Reddit offre des informations précieuses sur les expériences réelles des utilisateurs de Clockify. Dans divers subreddits, les utilisateurs partagent à la fois leurs commentaires positifs et leurs frustrations.

Du côté positif, les utilisateurs ont découvert comment maximiser le temps facturable grâce aux intégrations de Clockify. Voici un avis de meednayt dans r/agency

Le suivi du temps s'est avéré extrêmement précieux pour moi dans le cadre de projets T&M. Il s'est soudainement avéré que nous pouvions facturer 30 % de plus à nos clients si nous leur expliquions ce qu'ils pouvaient réellement facturer.

Le suivi du temps s'est avéré extrêmement précieux pour moi dans le cadre de projets T&M. Il s'est soudainement avéré que nous pouvions facturer 30 % de plus à nos clients si nous leur expliquions ce qu'ils pouvaient réellement facturer.

Ses multiples cas d'utilisation sont également salués, comme le note l'utilisateur whencanistop dans r/ContractorUK:

J'ai utilisé Clockify pendant un certain temps lorsque je voulais vraiment m'assurer que je comptais correctement (pendant le confinement, lorsque je travaillais par petites périodes avec mon conjoint, que je changeais de réunion, que je travaillais le soir, etc. et que nous partagions les tâches liées à la garde des enfants). Il dispose d'une fonction chronomètre, mais il vous permet également d'indiquer le temps passé à la fin ou à une date ultérieure, de créer des rapports, etc.

J'ai utilisé Clockify pendant un certain temps lorsque je voulais vraiment m'assurer que je comptais correctement (pendant le confinement, lorsque je travaillais par petites périodes avec mon conjoint, que je changeais de réunion, que je travaillais le soir, etc. et que nous partagions les tâches liées à la garde des enfants). Il dispose d'une fonction chronomètre, mais il vous permet également d'enregistrer le temps à la fin ou à une date ultérieure, de créer des rapports, etc.

Cependant, l'interface suscite des critiques de la part des utilisateurs soucieux du design, tandis que les limites du flux de travail frustrent d'autres utilisateurs. Un utilisateur de Reddit explique dans une comparaison détaillée:

*L'interface est encombrée de nombreuses icônes et fonctions différentes. Ceux qui préfèrent la simplicité pourraient trouver cela négatif

*L'interface est encombrée de nombreuses icônes et fonctions différentes. Ceux qui préfèrent plus de simplicité pourraient trouver cela négatif

👀 Le saviez-vous ? En 1967, nous avons cessé de mesurer la seconde à l'aide des étoiles et avons commencé à la chronométrer à l'aide d'atomes de césium. Ce changement atomique a rendu la mesure du temps plus précise que jamais !

Alternatives à utiliser à la place de Clockify

Bien que Clockify offre de solides fonctionnalités de suivi du temps, certaines équipes ont besoin d'outils qui associent le suivi du temps à des flux de travail et à la gestion de projet.

ClickUp est l'application tout-en-un pour le travail qui combine le suivi du temps, la gestion de projet, la gestion des connaissances et le chat, le tout alimenté par l'IA qui vous aide à travailler plus rapidement et plus intelligemment.

Suivez le temps automatiquement ou manuellement avec ClickUp Project Time Tracking

Voici ce que les professionnels disent des capacités de suivi du temps et de gestion de projet de ClickUp :

Nous avons examiné plusieurs options et avons estimé que ClickUp offrait globalement la bonne combinaison de puissance et de flexibilité. Nous devions également résoudre le problème du suivi du temps afin de pouvoir mesurer et suivre les temps de travail des prestataires externes sans avoir besoin d'applications et de services externes supplémentaires. Le suivi du temps natif de ClickUp fonctionne de manière transparente entre les mobiles, les tablettes et les ordinateurs de bureau.

Nous avons examiné plusieurs options et avons estimé que ClickUp offrait globalement la bonne combinaison de puissance et de flexibilité. Nous devions également résoudre le problème du suivi du temps afin de pouvoir mesurer et suivre les temps de travail des prestataires externes sans avoir besoin d'applications et de services externes supplémentaires. Le suivi du temps natif de ClickUp fonctionne de manière transparente entre les mobiles, les tablettes et les ordinateurs de bureau.

Fonctionnalités de ClickUp

Alors que Clockify se concentre principalement sur le suivi des heures, ClickUp fournit une solution intégrée qui connecte les données temporelles à votre flux de travail.

Découvrons ces fonctionnalités avancées une par une :

L'avantage n° 1 de ClickUp : le suivi du temps des projets ClickUp

Commencez à suivre votre temps gratuitement avec ClickUp Créez des affichages personnalisés des heures facturables et non facturables, y compris des estimations de durée, grâce à la fonctionnalité native de suivi du temps des projets de ClickUp

Contrairement à l'approche autonome de Clockify, ClickUp intègre le suivi du temps des projets de manière transparente dans l'ensemble de votre flux de travail.

Le chronomètre global vous permet de suivre le temps d'un simple clic, où que vous soyez, depuis votre bureau, le web ou votre mobile. Que vous travailliez sur des tâches, des documents ou lors de réunions, il est toujours à portée de main.

ClickUp propose plusieurs méthodes de suivi du temps pour s'adapter à différents styles de travail. Vous pouvez utiliser le chronomètre automatique pour un suivi en temps réel, ajouter du temps manuellement après avoir terminé votre travail ou utiliser la vue « Relevé de temps » pour obtenir un aperçu des entrées hebdomadaires. La détection intégrée des temps d'inactivité permet de maintenir la précision en identifiant les périodes d'inactivité.

Les données de suivi du temps dans ClickUp deviennent immédiatement exploitables. Vous pouvez consulter des rapports détaillés par projet, tâche, utilisateur, étiquette ou tout autre champ personnalisé, ce qui aide les équipes à identifier où le temps est passé et à optimiser les flux de travail.

Les heures facturables peuvent être clairement indiquées et séparées du temps interne consacré au travail pour les clients, avec des tarifs personnalisés pour les différents membres de l'équipe ou les différents projets. Toutes vos données temporelles peuvent être exportées au format CSV pour une intégration fluide dans vos systèmes de paie ou de facturation.

La fonctionnalité de suivi du temps sur mobile vous garantit de ne jamais manquer d'enregistrer des heures de travail critiques, même lorsque vous n'êtes pas à votre bureau. Cette approche complète du suivi du temps crée une connexion transparente entre vos tâches, vos projets et vos enregistrements de temps, le tout au sein d'une seule plateforme.

L'avantage n° 2 de ClickUp : la gestion du temps ClickUp

Attribuez des estimations aux tâches et sous-tâches tout en distribuant la charge de travail entre les membres de l'équipe avec ClickUp Time Management

La liste des fonctionnalités de gestion du temps de ClickUp va au-delà du simple suivi du temps pour aider les utilisateurs à visualiser et optimiser leurs plannings. Le tableau de bord de suivi du temps de la plateforme offre un aperçu complet de la répartition du temps entre les projets, les tâches et les membres de l'équipe.

Ensuite, les rapports automatiques de suivi du temps présentent des ventilations détaillées par projet, statut de la tâche, assigné et champs personnalisés, permettant aux responsables d'identifier les goulots d'étranglement et d'optimiser l'allocation des ressources.

Les fonctionnalités intégrées de suivi du temps de ClickUp se synchronisent avec les priorités et les échéances des tâches, ce qui en fait bien plus qu'un simple outil de suivi du temps : c'est un système complet de productivité.

L'avantage n° 3 de ClickUp : un calendrier alimenté par l'IA

Planifiez, organisez et suivez la progression de vos projets principaux et associés avec le calendrier ClickUp

Le calendrier IA de ClickUp s'intègre également de manière transparente à ses fonctionnalités de suivi du temps et de gestion des ressources (ainsi qu'à votre Google Agenda), ce qui vous permet de voir les entrées de temps à côté des tâches, d'avoir une visibilité en temps réel sur la progression des projets et de vous assurer que personne n'est surchargé.

En combinant des informations intelligentes avec une disposition de calendrier familière, il vous aide à identifier automatiquement les conflits d'horaires, à optimiser les charges de travail et à faire ressortir les tâches les plus prioritaires, afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte le plus.

Au lieu de passer manuellement en revue les échéances, ClickUp AI suggère des moments idéaux pour planifier le travail en fonction de votre disponibilité, de vos niveaux de priorité et de votre charge de travail dans les différents projets. Que vous planifiez votre journée ou que vous établissiez une feuille de route à long terme, des vues quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles et même annuelles flexibles vous permettent de zoomer ou dézoomer facilement selon vos besoins.

Vous devez modifier vos priorités ? Il suffit de glisser-déposer. Vous souhaitez analyser les charges de travail ? Filtrez par assigné, priorité, étiquettes ou champs personnalisés pour repérer les goulots d'étranglement ou équilibrer la charge de travail au sein de votre équipe.

Atout n° 4 de ClickUp : intégration de Clockify avec ClickUp

Intégrez Clockify à ClickUp pour optimiser votre gestion du temps

Pour les équipes qui ont déjà investi dans Clockify mais qui souhaitent disposer d'outils de gestion de projet plus robustes, ClickUp propose une intégration Clockify qui relie les deux plateformes. Vous bénéficiez ainsi du meilleur des deux mondes : le suivi du temps familier de Clockify et les capacités complètes de gestion de projet de ClickUp.

L'intégration synchronise automatiquement les entrées de temps entre les plateformes, éliminant ainsi les doublons. Elle facilite également la transition des équipes vers les fonctionnalités natives de suivi du temps de ClickUp à mesure que leurs besoins évoluent.

Atout n° 5 de ClickUp : les modèles de gestion du temps ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Suivez les échéances de vos projets et mesurez le temps passé sur différentes tâches grâce au modèle de répartition du temps ClickUp

ClickUp propose une variété de modèles prédéfinis pour vous aider à démarrer vos efforts de gestion du temps. Les modèles de suivi du temps de la plateforme fournissent un cadre structuré pour suivre la progression en surveillant les heures consacrées à différents projets et tâches. Vous pouvez commencer immédiatement avec des champs personnalisés prédéfinis pour les informations sur les clients, les tarifs de facturation et les catégories de projets.

Le modèle de répartition du temps ClickUp aide les équipes à visualiser et à optimiser la distribution du temps entre les différents projets, tâches et membres de l'équipe. Cette solution conviviale aide les managers à allouer les ressources de manière judicieuse, en tirant parti de fonctionnalités telles que les estimations de temps ClickUp. Celles-ci améliorent la précision de la planification, préviennent l'épuisement professionnel et garantissent que les priorités absolues bénéficient du temps nécessaire, sans avoir à faire de conjectures.

Avec ce modèle, les équipes peuvent :

Créez des blocs de temps personnalisés pour différentes catégories de projets afin d'assurer une répartition équilibrée

Suivez le temps réel passé par rapport aux estimations pour améliorer la précision de vos futurs forfaits

Visualisez la capacité de vos équipes dans tous les services pour éviter la surcharge de travail

Générez des rapports détaillés pour identifier les tendances en matière de productivité et les possibilités d'optimisation

Personnalisez les niveaux de priorité pour vous assurer que les projets critiques bénéficient du temps nécessaire

Intégrez-le aux flux de travail ClickUp existants pour une gestion du temps fluide

👉🏼 De même, le modèle d'analyse du temps ClickUp aide les équipes à repérer les tendances en matière de productivité et à améliorer leur efficacité.

👉🏼 Le modèle de relevé de temps ClickUp Services facilite le suivi des heures de travail des employés, avec des champs pour le temps facturable et non facturable.

👉🏼 Pour ceux qui préfèrent des périodes de travail structurées, le modèle ClickUp Time Box rationalise le blocage du temps en allouant des créneaux spécifiques pour un travail ciblé sur des tâches prioritaires.

Ces modèles sont entièrement personnalisables pour s'adapter à votre flux de travail et peuvent être mis en œuvre immédiatement, ce qui vous évite de perdre du temps et des efforts à créer des systèmes de suivi à partir de zéro.

Tarifs ClickUp

Il est temps de sélectionner la meilleure solution de suivi du temps : ClickUp

Le suivi du temps ne consiste pas seulement à enregistrer les heures, mais aussi à savoir où va votre énergie et à utiliser ces informations pour travailler plus intelligemment. Le forfait Free de Clockify est idéal pour le suivi de temps de base avec un nombre illimité d'utilisateurs, mais il pourrait ne plus vous suffire si vous avez besoin d'une gestion de projet intégrée.

ClickUp combine des fonctionnalités robustes de suivi du temps avec la gestion des tâches et des équipes, ce qui le rend idéal pour les freelancers, les équipes à distance et les entreprises qui ont besoin d'informations plus approfondies. Vous voulez un outil de suivi simple ? Clockify est fait pour vous. Vous avez besoin d'une solution tout-en-un ? ClickUp est la réponse.

Inscrivez-vous dès maintenant pour obtenir un compte ClickUp gratuit et découvrez la différence !