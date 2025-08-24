les 10 meilleurs logiciels de newsletter interne pour l'engagement des employés

La communication est la clé de voûte de toute organisation florissante. Maintenir les Teams informées, alignées et engagées nécessite un effort constant, en particulier dans les environnements de travail en distribution d'aujourd'hui.

Les newsletters internes continuent d'être très populaires en tant que moyen de communication interne privilégié.

Que vous souhaitiez partager les dernières actualités de votre entreprise ou célébrer les réussites de vos employés, une newsletter interne bien conçue favorise la transparence, renforce l'esprit d'équipe et stimule l'engagement.

Si vous recherchez un logiciel de newsletter interne pour améliorer la communication, nous avons sélectionné pour vous les dix meilleures options !

Que rechercher dans un logiciel de newsletter interne ?

Nous vous recommandons de rechercher un logiciel de newsletter interne d'entreprise offrant les fonctionnalités suivantes :

création de contenu alimentée par l'IA* : recherchez des plateformes logicielles dotées d'outils de rédaction IA intégrés pour rédiger des newsletters convaincantes, générer des objets et personnaliser le contenu en fonction des préférences des employés

planification et automatisation du contenu* : choisissez une newsletter avec un système de planification intégré pour aider vos Teams à communiquer. Les fonctionnalités d'automatisation vous permettent d'envoyer des messages récurrents ou des mises à jour déclenchées

distribution multi-plateforme* : assurez-vous que l'outil prend en charge les canaux de communication tels que les e-mails, les applications mobiles, la messagerie instantanée, l'intranet de l'entreprise, etc. L'intégration avec des canaux externes tels que Slack ou Microsoft Teams vous permet d'envoyer des messages vers le canal préféré de votre équipe

suivi et analyse de l'engagement* : l'outil de communication interne doit mesurer les indicateurs d'engagement tels que le taux d'ouverture, le taux de clics, le temps de lecture, etc. Ces informations exploitables vous aident à optimiser les performances de votre newsletter

segmentation et personnalisation des employés* : la solution logicielle doit vous permettre de personnaliser la stratégie de communication interne . Elle doit vous permettre de cibler différents employés en fonction de leur rôle, de leur emplacement ou de leur service afin d'offrir une expérience personnalisée

assistance multimédia interactif* : l'outil de communication interne doit prendre en charge des contenus multimédias riches tels que des images, des vidéos, des GIF, des sondages et des formulaires de commentaires afin de rendre vos newsletters attrayantes

🔍 Le saviez-vous ? Les e-mails contenant des emojis dans l'objet ont enregistré un taux d'ouverture supérieur de 56 % et un taux de clics supérieur de 96 % à ceux qui n'en contenaient pas.

Les logiciels de newsletter interne en un coup d'œil

Outil *principales fonctionnalités Idéal pour Tarifs ClickUp – Création de contenu alimentée par l'IA – Automatisation des tâches – Distribution multi-plateforme – Suivi et analyse de l'engagement Teams ayant besoin d'une solution tout-en-un pour la gestion de projet, les newsletters internes et la collaboration en équipe Forfait Free disponible ; tarifs personnalisés pour les entreprises Connecteam – Communication axée sur le mobile – Sondages auprès des employés – Discuter en temps réel – Base de connaissances pour le partage de documents Personnel sans poste de travail fixe ou en distribution nécessitant une communication interne axée sur les appareils mobiles Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 35 $/mois pour 30 utilisateurs SnapComms – Alertes de messages urgents – Alertes sur le bureau – Écrans de veille et bandeaux d'information personnalisables – Liste de distribution pour la segmentation Teams ayant besoin d'une communication interne efficace et de mises à jour urgentes Tarification personnalisée Staffbase messages multicanaux – Applications pour employés et intranet – Listes de distribution personnalisées – Analyses et rapports Les organisations de niveau Enterprise qui ont besoin d'une communication interne multicanale à l'image de leur marque Tarification personnalisée HubEngage – Fonctionnalités de gamification – Engagement multicanal – Sondages interactifs et commentaires – Personnalisation du contenu grâce à l'IA Les entreprises qui cherchent à stimuler l'engagement de leurs employés grâce à une communication personnalisée et ludique Tarification personnalisée Atelier – Éditeur glisser-déposer – Modèles personnalisables – Outils d'analyse – Forfait et programmation des envois Les Teams qui ont besoin d'un outil collaboratif pour créer et planifier des newsletters internes Essentiel : 250 $/mois pour 250 employés ; Enhanced & Premium : tarification personnalisée Nectar – Reconnaissance et récompenses des employés – Newsletters visuelles – Catalogues de récompenses personnalisables – Reconnaissance entre pairs Les organisations qui associent les newsletters internes à la reconnaissance et à l'engagement des employés Tarification personnalisée Cerkl Broadcast distribution de newsletters basée sur l'IA – Accessibilité mobile – Analyse de l'engagement en temps réel – Installation sans code Teams à la recherche de newsletters internes automatisées, alimentées par l'IA et proposant un contenu personnalisé 799 $/mois ; Diffusion + Mobile : 799 $ + 20 %/mois PoliteMail – Intégration Outlook – Tests A/B pour l'optimisation – Segmentation des employés – Suivi des taux d'ouverture et de l'engagement Teams utilisant Microsoft Outlook pour leurs communications internes par e-mail et leurs analyses détaillées 0,50 $/mois par employé (Professional) ; 0,35 $/mois par employé (Corporate) ; 0,20 $/mois par employé (Enterprise) Firstup distribution de contenu alimentée par l'IA – Distribution multicanale (e-mail, applications mobiles, Slack, etc.) – Analyse de l'engagement Les entreprises qui ont besoin d'une communication interne personnalisée et multicanale avec une diffusion de contenu basée sur l'IA Tarification personnalisée

Les 10 meilleurs logiciels de newsletter interne

Voici un aperçu des dix meilleurs logiciels de newsletter interne :

*clickUp (Meilleur outil tout-en-un de gestion de projet et de newsletter interne)

ClickUp est une application professionnelle puissante tout-en-un pour le travail qui paramètre plusieurs canaux de communication pour une expérience de travail riche et fluide.

Que vous gériez la communication interne, suivez les tâches en cours ou meniez des campagnes marketing, ClickUp vous permet de tout orchestrer en quelques clics.

Utilisez ClickUp pour les Teams marketing afin de créer des canaux de communication pour votre équipe

Vous pouvez gérer l'ensemble de votre stratégie de communication interne à l'aide de ClickUp pour les équipes marketing. Créez des listes ou des projets dédiés aux newsletters, attribuez des tâches de rédaction et de conception, fixez des délais, gérez les cycles de révision à l'aide de statuts personnalisés et visualisez votre calendrier de communication.

Vous pouvez informer les membres de votre équipe des validations et des échéances en attente pour les newsletters. Cela vous permet d'obtenir des commentaires en temps opportun et de mettre à jour la newsletter de votre entreprise dès que nécessaire.

Utilisez ClickUp Docs comme espace de création principal. Rédigez des newsletters riches en contenu visuel avec des images, des vidéos, des tableaux et des options de mise en forme intégrés. Collaborez en temps réel avec vos collègues, laissez des commentaires, attribuez des éléments directement à partir du texte et effectuez la maintenance de l'historique des versions.

Créez des newsletters riches et interactives à l'aide de ClickUp Document

Organisez les sections de la newsletter sous forme de pages ou de sous-pages dans un document pour une meilleure structure. Vous pouvez également utiliser des outils de mise en forme pour rendre la newsletter visuellement attrayante et facile à lire.

Utilisez les @mentions dans le document pour attribuer des sections ou demander des commentaires aux membres de l'équipe. Activez les commentaires afin qu'ils puissent recueillir des contributions et des suggestions directement sur le contenu.

La rédaction d'une newsletter interne convaincante est la clé pour rendre ces communications efficaces, c'est pourquoi vous pouvez compter sur ClickUp Brain pour vous guider.

ClickUp Brain est un assistant de rédaction intégré alimenté par l'IA qui agit en tant que fournisseur d'aide précieuse pour trouver des idées percutantes pour vos newsletters en fonction des besoins de votre organisation. Si vous ne savez pas comment créer des newsletters attrayantes, Brain peut vous aider, de la conception à la réalisation.

Tout ce que vous avez à faire, c'est d'indiquer à Brain l'activité de votre organisation et où vous êtes bloqué ; il vous aidera en quelques secondes ! Voici une newsletter qu'il a créée à partir d'une simple invitation, d'instructions ou d'instructions :

Rédigez des newsletters percutantes en quelques secondes à l'aide d'une simple invite avec ClickUp Brain

Discutez avec votre équipe interne sur plusieurs plateformes grâce à ClickUp Discuter

ClickUp offre de nombreuses autres fonctionnalités pour mettre vos équipes internes sur la même page. ClickUp Chat est une plateforme de discussion nouvelle génération qui intègre les e-mails, la messagerie instantanée, les commentaires, les annonces et tous les autres modes de communication imaginables.

Une telle consolidation de vos communications internes élimine les silos et améliore l'accessibilité pour tous. La diffusion de newsletters internes devient alors aussi simple que d'envoyer un e-mail !

Rationalisez la planification de la distribution et les suivis à l'aide de ClickUp Automations pour informer les parties prenantes des brouillons prêts à être révisés ou pour définir des rappels pour les dates de publication. Bien que ClickUp n'envoie pas directement d'e-mails en masse comme les plateformes de messagerie dédiées, vous pouvez gérer de manière transparente la création de contenu et le flux de travail d'approbation, puis utiliser des intégrations (comme Zapier) ou des fonctionnalités de communication interne telles que ClickUp Chat ou Email dans ClickUp pour un partage ou des annonces ciblés.

📮 ClickUp Insight : Les résultats de notre sondage sur l'efficacité des réunions montrent que 18 % des personnes interrogées s'appuient sur les fils de discussion par e-mail pour communiquer de manière asynchrone. Si les e-mails permettent des discussions détaillées sans réunion en temps réel, les fils de discussion trop nombreux deviennent vite ingérables et difficiles à suivre. Transformez le chaos des e-mails en actions organisées grâce à la gestion de projet par e-mail de ClickUp. Convertissez instantanément les e-mails importants en tâches suivibles, définissez des priorités, attribuez des responsabilités et fixez des délais, le tout sans changer de plateforme. Gardez votre boîte de réception sous contrôle et faites avancer vos projets avec ClickUp !

meilleures fonctionnalités de ClickUp*

Intégrez la gestion de projet, les newsletters internes et la collaboration en équipe au sein d'une seule et même plateforme

Utilisez ClickUp Brain pour la création de contenu, l'automatisation des tâches et la génération d'informations

Partagez vos commentaires instantanément ou connectez-vous immédiatement avec votre équipe grâce à ClickUp Discuter

Convertissez les documents, les mentions et autres formulaires de communication en tâches exploitables

Intégrez-les à diverses plateformes de communication et de productivité pour maintenir un flux de discussions

Consolidez les tâches, les commentaires et les notifications à l'aide de ClickUp Boîte de réception pour une communication simplifiée

Accédez à une bibliothèque de modèles de newsletters internes pour gagner du temps et réduire vos efforts

Analysez les indicateurs d'engagement, tels que les taux d'ouverture et les taux de clics, à l'aide du tableau de bord ClickUp

Limites de ClickUp

Les nouveaux utilisateurs peuvent avoir besoin d'un certain temps pour s'habituer aux nombreuses extensions de la plateforme

Les mises à jour fréquentes de la plateforme peuvent être perturbantes pour ceux qui ont des flux de travail rigides

tarifs ClickUp*

notes et évaluations ClickUp*

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Voici ce que Sid Babla, coordinateur du programme de bien-être au Dartmouth College, a dit à propos de ClickUp :

« ClickUp a réduit le besoin de communication par e-mail et rationalisé la collaboration au sein de notre équipe de création de contenu. Nous sommes désormais en mesure de passer de la phase d'idéation/brainstorming à la première ébauche deux à trois fois plus rapidement. *

2. Connecteam (Idéal pour la communication et l'engagement des employés sur mobile)

via Connecteam

Vous souhaitez rester en contact permanent avec vos équipes de travail, où qu'elles se trouvent ? Connecteam est conçu pour les équipes de travail nomades ou en distribution. Sa plateforme mobile permet d'envoyer facilement des newsletters, des mises à jour, des sondages et des supports de formation sur les téléphones des employés, afin que tout le monde reste connecté, quel que soit l'emplacement.

Connecteam rationalise les newsletters internes grâce à une publication intelligente, des mises à jour interactives et un suivi de l'engagement en temps réel, essentiels pour les secteurs dont les équipes sont très dispersées.

les meilleures fonctionnalités de Connecteam*

Facilitez le discuter en temps réel pour une connexion instantanée et des mises à jour rapides sur les newsletters

Gérez les requêtes relatives aux newsletters destinées aux employés grâce à un système de tickets interne

Utilisez des sondages pour recueillir les commentaires des employés sur leurs idées de newsletter

Effectuez le partage de documents et de ressources importants via une base de connaissances centralisée

Limites de Connecteam

Dépend fortement de la dépendance aux appareils mobiles, ce qui peut être une limite pour les organisations dont les employés travaillent principalement à leur bureau

Communication vidéo en temps réel avec une limite

Tarifs Connecteam

forfait Business* : gratuit

Basique : 35 $/mois

Avancé : 59 $/mois

Expert : 119 $/mois

*enterprise : tarification personnalisée

évaluations et avis Connecteam*

G2 : 4,6/5 (plus de 2 260 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 1 220 avis)

➡️ En savoir plus : Quand utiliser l'e-mail, le discuter ou les réunions ?

3. SnapComms (Idéal pour les alertes à fort impact destinées aux employés et les messages urgents)

via SnapComms

Vous devez transmettre des messages urgents qui requièrent une attention immédiate ? Utilisez SnapComms pour ces mises à jour et annonces critiques.

SnapComms contourne les logiciels traditionnels de marketing par e-mail pour envoyer vos notifications de newsletter sous forme d'alertes en temps réel. Qu'il s'agisse de mises à jour ciblées ou d'annonces à l'échelle de l'entreprise, les employés reçoivent les newsletters instantanément.

Grâce aux options de segmentation, les utilisateurs peuvent personnaliser les alertes en fonction des Teams ou des services spécifiques. Cela garantit que la bonne newsletter parvient aux bonnes personnes au bon moment. Bien qu'il puisse diffuser des newsletters, son point fort réside dans ses mises en forme très visibles, telles que les alertes sur le bureau, les bandeaux défilants, les écrans de veille et les notifications contextuelles, qui contournent l'encombrement des boîtes de réception pour les messages urgents.

Les meilleures fonctionnalités de SnapComms

Transmettez des messages urgents via des alertes sur le bureau, des bandeaux défilants et des notifications en plein écran

Créez des fonds d'écran et des écrans de veille personnalisés pour intégrer les communications internes en arrière-plan

Utilisez des listes de distribution pour envoyer des newsletters ciblées et pertinentes afin d'accroître l'engagement

Limites de SnapComms

Une utilisation excessive peut entraîner une fatigue des alertes chez les employés

Nécessite une expertise technique, ce qui implique une formation supplémentaire pour les administrateurs

Tarifs SnapComms

Informations : Tarifs personnalisés

Engage : Tarification personnalisée

évaluations et avis SnapComms*

G2 : 4,7/5 (plus de 60 avis)

Capterra : pas assez d'avis

*que disent les utilisateurs réels à propos de SnapComms ?

Avis G2 sur SnapComms :

SnapComms a facilité la communication, nous avons pu atteindre deux fois plus de collaborateurs qu'auparavant avec les e-mails. »

4. Staffbase (Idéal pour la communication interne et l'image de marque au niveau de l'entreprise)

via Staffbase

Staffbase est un outil de communication interne destiné aux entreprises. Il propose une plateforme de communication interne par e-mail personnalisée, une application pour les employés et des solutions intranet pour rationaliser la communication interne.

Utilisez des listes de distribution personnalisées pour personnaliser la diffusion des newsletters, afin que vos employés reçoivent des contenus pertinents pour un engagement maximal et une meilleure rétention des informations.

Staffbase propose une assistance pour la messagerie multicanale, garantissant que les mises à jour importantes parviennent aux employés où qu'ils se trouvent. Son interface intuitive facilite la création, la distribution et la gestion des modèles de newsletter interne.

meilleures fonctionnalités de Staffbase*

Intégrez-les à d'autres outils professionnels pour une communication interne fluide

Personnalisez la diffusion de vos newsletters grâce à des listes de distribution personnalisées et personnalisées

Analysez l'efficacité de vos newsletters grâce à des outils d'analyse et de rapports

Limites de Staffbase

Nécessite un investissement important, ce qui le rend inaccessible aux petites organisations

Nécessite une expertise technique et en conception, ce qui rend son utilisation gourmande en ressources

Tarifs Staffbase

*business : tarification personnalisée

*enterprise : tarification personnalisée

évaluations et avis Staffbase*

G2 : 4,6/5 (plus de 230 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 70 avis)

➡️ En savoir plus : Intranet vs Internet : différences de réseau clés et utilisations

5. HubEngage (Idéal pour personnaliser l'engagement des employés et la gamification)

via HubEngage

HubEngage aide les organisations à créer un lieu de travail connecté en rationalisant la communication interne et l'engagement des employés. La centralisation de plusieurs outils de communication sur une seule plateforme simplifie la gestion des newsletters et améliore la collaboration entre les équipes. Elle garantit également que les mises à jour importantes ne se perdent pas dans la masse.

Sa personnalisation basée sur l'IA vous aide à adapter le contenu des newsletters à chaque employé. Elle prend également en charge l'assistance multicanal via les applications mobiles, les e-mail, les SMS et l'affichage numérique.

les meilleures fonctionnalités de HubEngage*

Gamifiez vos communications internes à l'aide de points, de récompenses et de classements

Diversifiez votre stratégie de communication interne en touchant différentes plateformes

Intégrez des fonctionnalités interactives à vos newsletters, telles que des sondages Pulsation, des quiz et des commentaires

Limites de HubEngage

L'installation et l'adoption par les utilisateurs peuvent prendre du temps

Une forte orientation mobile peut ne pas convenir à toutes les structures organisationnelles

Tarifs HubEngage

Forfaits et tarifs personnalisés

évaluations et avis HubEngage*

G2 : 4,3/5 (plus de 30 avis)

Capterra : pas assez d'avis

*que disent les utilisateurs réels à propos de l' u HubEngage ?

Avis G2 sur HubEngage :

Beaucoup de nos employés ne travaillent pas dans nos bureaux principaux. HubEngage permet à tout le monde de savoir ce qui se passe dans tous nos emplacements en partageant leurs réalisations. Nous utilisons également l'application comme source d'informations sur les politiques et les évènements à venir pour les employés.

6. Atelier (idéal pour la création collaborative de newsletters et la contribution de l'équipe)

via Workshop

Workshop est une plateforme de communication interne par e-mail qui ajoute une touche collaborative à la création de newsletters. Elle rassemble les communicants internes, leur permettant de représenter leurs services et de diversifier leurs communications par e-mail.

Son interface conviviale vous permet également de créer une newsletter de communication interne esthétique sans écrire une seule ligne de code.

Grâce à des modèles intégrés, les Teams peuvent rapidement concevoir des newsletters professionnelles en accord avec l'image de marque de l'entreprise. De plus, les fonctionnalités de collaboration en équipe garantissent un travail d'équipe fluide et une création de contenu efficace.

principales fonctionnalités de l'atelier*

Simplifiez la conception de vos newsletters grâce à l'éditeur intuitif par glisser-déposer de l'outil

Suivez les indicateurs d'engagement pour les newsletters à l'aide d'outils d'analyse intégrés

Forfait et programmez vos newsletters pour garantir leur livraison en temps voulu

Personnalisez votre forfait de communication et vos modèles de newsletter interne pour une expérience personnalisée

Limites de l'atelier

Manque de fonctionnalités d'automatisation pour la distribution des e-mail internes

Génère des analyses basiques qui peuvent s'avérer insuffisantes pour une analyse détaillée

Tarifs des ateliers

Essentiel : 250 $/mois

amélioré* : Tarification personnalisée

Premium : tarification personnalisée

évaluations et avis sur les ateliers*

G2 : 4,7/5 (plus de 80 avis)

Capterra : pas assez d'avis

💡 Conseil de pro : comprenez les différences entre Slack et l'e-mail pour savoir quel canal de communication adopter pour vos e-mails internes !

7. Nectar (Idéal pour la communication interne axée sur la reconnaissance des employés)

via Nectar

Nectar associe la communication interne à une solide plateforme de reconnaissance et de récompenses pour les employés. Il permet la reconnaissance entre pairs, permettant ainsi aux employés de célébrer les réalisations de leurs collègues en temps réel.

Cela favorise un sentiment d'appartenance et permet aux employés de rester informés des dernières actualités de l'entreprise. Considérez cela comme une plateforme sociale professionnelle où les newsletters internes informent et renforcent la culture d'entreprise en mettant en avant les jalons et les contributions des employés.

les meilleures fonctionnalités de Nectar*

Créez des newsletters visuellement attrayantes avec l'image de marque de votre entreprise, des images et des contenus multimédias riches

Personnalisez les catalogues de récompenses afin qu'ils correspondent à la culture et aux valeurs de votre entreprise

Permettez le vote et la nomination pour des récompenses dans le cadre du processus de reconnaissance des employés

Générez des rapports et des analyses pour obtenir des informations sur les tendances en matière de reconnaissance

Limites de Nectar

Évolutivité avec une limite, ce qui peut être un problème pour les grandes organisations

Les fonctionnalités de communication sont secondaires par rapport à la plateforme de reconnaissance

Moins d'importance accordée à la conception/l'analyse des newsletters par rapport aux outils dédiés

Tarification Nectar

*reconnaissance et récompenses : Tarification personnalisée

*communication interne : Tarification personnalisée

évaluations et avis Nectar*

G2 : 4,7/5 (plus de 6 550 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 290 avis)

*que disent les utilisateurs réels à propos de Nectar ?

Avis G2 sur Nectar :

J'aime le fait que ce soit un moyen amusant et très simple de partager son respect et sa reconnaissance envers ses collègues. Avec Nectar, il est beaucoup plus facile de mettre en place un système de reconnaissance immédiate. J'apprécie également le fait que nous puissions être récompensés pour notre ancienneté dans l'entreprise et pour avoir achevé des vidéos de formation. Grâce à l'allocation mensuelle de points, je me surprends à partager mon affection beaucoup plus souvent et à reconnaître mes collègues plus souvent que par le passé.

💡 Conseil de pro : créez une newsletter interne qui mélange les actualités de l'entreprise, les nouvelles du secteur et les portraits d'employés, car ce type de contenu a tendance à susciter le plus d'engagement.

8. Cerkl Broadcast (Idéal pour les newsletters personnalisées basées sur l'IA)

via Cerkl Broadcast

Cerkl Broadcast utilise l'intelligence artificielle pour populate des listes de distribution cibles. Il envoie ensuite des newsletters internes personnalisées en fonction des intérêts et des rôles des employés.

Veiller à ce que le bon contenu parvienne aux bonnes personnes permet de réduire la surcharge d'informations et d'améliorer l'engagement.

Par exemple, l'équipe d'assistance reçoit des newsletters techniques, l'équipe marketing est informée des dernières stratégies, etc. Une telle approche personnalisée, associée à l'automatisation des communications internes, renforce l'efficacité des campagnes par e-mail.

principales fonctionnalités de Cerkl Broadcast*

Automatisez la création et la distribution de vos newsletters grâce à la personnalisation basée sur l'IA

Obtenez des analyses en temps réel pour suivre l'engagement et l'efficacité de vos newsletters

Utilisez une implémentation sans code pour une installation et une personnalisation rapides

Accédez aux newsletters où que vous soyez grâce à une accessibilité mobile facile

Limites de Cerkl Broadcast

Les algorithmes d'IA peuvent prendre un certain temps à se calibrer et à comprendre les besoins des employés

Les administrateurs doivent suivre une formation pour bien comprendre les fonctionnalités avancées

Moins de contrôle manuel sur la conception des newsletters par rapport aux éditeurs de type glisser-déposer

Tarifs Cerkl Broadcast

Diffusion : 799 $/mois

Diffusion + Mobile : 799 $ + 20 %/mois

notes et avis Cerkl Broadcast*

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

🔍 Le saviez-vous ? 47 % des personnes consultent leurs e-mails sur leur téléphone. Optimisez donc vos newsletters pour ces appareils afin que les membres de votre équipe puissent les afficher facilement !

➡️ En savoir plus : Les meilleures newsletters IA pour rester informé des dernières tendances

9. PoliteMail (le meilleur outil d'analyse des e-mail internes intégré à Outlook)

via PoliteMail

PoliteMail est une plateforme de communication interne par e-mail destinée aux personnes travaillant dans l'environnement Microsoft Outlook.

L'outil de gestion des campagnes par e-mail analyse l'efficacité de votre stratégie de communication interne en mesurant des indicateurs tels que les taux d'ouverture, les temps de lecture et l'engagement.

Le logiciel de newsletter pour employés facilite la segmentation des employés, afin que les newsletters parviennent aux employés en fonction de leurs rôles, de leurs services et de leurs intérêts. Cette approche basée sur les données aide les organisations à affiner leurs messages pour une meilleure portée et un impact accru.

les meilleures fonctionnalités de PoliteMail*

Créez, envoyez et effectuez le suivi de vos newsletters directement depuis Outlook sans logiciel supplémentaire

Assistance du responsive design pour garantir un affichage correct des e-mails sur différents appareils

Proposez des tests A/B pour optimiser le contenu et les stratégies de vos e-mails

Garantissez la sécurité des données et la conformité grâce à un cryptage de niveau entreprise

Limites de PoliteMail

Fonctionne dans Microsoft Outlook, ce qui le rend inutilisable sur d'autres plateformes de e-mail

Ne dispose pas des analyses complètes offertes par un logiciel de marketing par e-mail autonome

Tarifs PoliteMail

À partir de 639 $/mois

évaluations et avis PoliteMail*

G2 : 4/5 (plus de 110 avis)

Capterra : pas assez d'avis

*que disent les utilisateurs réels à propos de PoliteMail ?

Avis G2 sur PoliteMail :

Il est facile d'accéder aux modèles que vous avez créés et de générer des indicateurs sur les e-mails de distribution, et vous pouvez également télécharger des listes de distribution. Lorsque j'ai rencontré un problème après la conversion vers O365, j'ai reçu une réponse rapide pour résoudre le problème ainsi qu'une assistance complète, et le problème a été rapidement identifié avec une recommandation pour le résoudre.

10. Firstup (Idéal pour la distribution de contenu basé sur l'IA sur plusieurs canaux)

via Firstup

Firstup intègre l'intelligence artificielle dans les communications internes pour une personnalisation optimale. Il consolide le contenu provenant de diverses sources, le sélectionne intelligemment et assure sa distribution en fonction des comportements et des préférences des employés.

Il prend en charge les e-mail, les applications mobiles, les intranets et d'autres outils de collaboration tels que Microsoft Teams et Slack. Cela permet aux employés de recevoir les mises à jour là où ils sont le plus actifs.

En fournissant un contenu personnalisé au bon moment et au bon endroit, Firstup améliore la rétention des informations et optimise l'efficacité des communications internes.

les meilleures fonctionnalités de Firstup*

Automatisez la distribution de vos newsletters grâce à la personnalisation basée sur /IA

Analysez les indicateurs d'engagement grâce à des analyses et des rapports en temps réel

Organisez le contenu provenant de différentes sources pour une communication interne unifiée

Optimisez le timing de vos Messages pour une portée et un engagement maximum

Limites de Firstup

Nécessite un effort important d'installation et d'intégration

Présente une courbe d'apprentissage abrupte, en particulier lors de la configuration de l'automatisation

Une orientation entreprise avec la complexité et les coûts qui vont de pair

Prix de lancement

Essentiel : tarification personnalisée

Professionnel : Tarification personnalisée

Premier : tarification personnalisée

intranet pour employés (module complémentaire)* : prix personnalisé

*notes et évaluations Firstup

G2 : 4,5/5 (plus de 180 avis)

Capterra : pas assez d'avis

restez en contact avec ClickUp*

En fonction des dépendances de votre organisation en matière de communication, vous pouvez choisir entre une plateforme de communication interne par e-mail et une solution plus intégrée. Si vous souhaitez envoyer des newsletters pour reconnaître les employés, essayez Nectar. Sinon, HubEngage serait un meilleur choix si vous souhaitez utiliser la gamification pour stimuler l'engagement.

Toutefois, si vous recherchez une solution complète allant au-delà des newsletters, ClickUp est la meilleure option possible. Grâce à sa gestion de projet performante, ses communications asynchrones intégrées, sa collaboration sur les documents et son assistant alimenté par l'IA, ClickUp donne du sens à chaque message. Il transforme les communications internes en actions et vous aide à créer des flux de travail axés sur la valeur. Faites le choix intelligent : essayez ClickUp dès aujourd'hui.