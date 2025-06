Les 11 meilleures alternatives à Zoho Forms pour une collecte de données plus intelligente

Zoho Forms est un outil populaire pour créer des formulaires personnalisés pour la collecte de données, les commentaires des clients et la gestion de projet.

Toutefois, si vous recherchez une automatisation plus avancée, des intégrations transparentes et des options de personnalisation plus étendues, plusieurs alternatives à Zoho Forms pourraient mieux répondre à vos besoins.

Que vous soyez propriétaire d'une entreprise, responsable marketing, gestionnaire de projet ou membre d'une équipe RH, le bon outil de création de formulaires peut rendre vos processus de collecte de données plus efficaces et mieux organisés.

Poursuivez votre lecture pour découvrir certaines des meilleures alternatives à Zoho Forms qui offrent des fonctionnalités variées.

Les lacunes de Zoho Forms : 6 limites à connaître

Zoho Forms fonctionne bien si vous débutez dans la collecte de données. Il est facile à utiliser, s'intègre bien avec les autres produits Zoho et couvre les bases de la création de formulaires en ligne. Mais à mesure que vos besoins évoluent, des failles commencent à apparaître.

Voici où cela commence à freiner les équipes :

Options de personnalisation limitées : Vous pouvez modifier les couleurs et les polices de caractères, mais si vous souhaitez des formulaires entièrement personnalisés qui respectent les directives de votre marque ou l'esthétique de votre campagne, cet outil peut s'avérer restrictif

Manque de modèles avancés : La sélection de modèles est minimale, ce qui oblige les équipes à créer des formulaires à partir de zéro à chaque fois

Intégrations tierces limitées : En dehors de l'écosystème Zoho, il ne fonctionne pas bien avec d'autres applications, en particulier les outils de niche auxquels les spécialistes du marketing et les freelances ont souvent recours

Ralentit avec les formulaires volumineux : si vous essayez de collecter des informations détaillées dans plusieurs sections, les performances du formulaire diminuent sensiblement

L'apprentissage prend du temps : pour les utilisateurs qui ne connaissent pas encore bien la suite complète de Zoho, la disposition et la logique peuvent sembler peu intuitives et ralentir votre flux de travail

Pas de véritable glisser-déposer : Le générateur de formulaires existe, mais il manque la flexibilité et la rapidité des éditeurs modernes de type glisser-déposer proposés par d'autres solutions

Les meilleures alternatives à Zoho Forms en un coup d'œil

Voici quelques alternatives à Zoho Forms qui ne se contentent pas d'offrir les fonctionnalités de base, mais qui vous apportent plus de puissance, une meilleure personnalisation et moins de maux de tête :

Outil Idéal pour Cas d'utilisation ClickUp Automatisation des flux de travail et intégration des tâches Convertissez les réponses aux formulaires en tâches exploitables et déclenchez instantanément des flux de travail Jotform Formulaires dynamiques avec logique et paiement Créez des formulaires avancés avec paiements, logique conditionnelle et automatisation Formulaires Microsoft Équipes utilisant Microsoft 365 Sondages internes, intégration et capture rapide des données au sein de l'écosystème MS Wufoo Formulaires rapides avec options de paiement intégrées Encaisser des paiements, créer des sondages et lancer rapidement des formulaires simples Paperform Formulaires personnalisés avec logique flexible Créez des formulaires interactifs avec des règles de tarification, des calendriers et un design personnalisé Typeform Formulaires conversationnels et expériences personnalisées Créez des formulaires à question unique pour un meilleur engagement Formulaires Google Création rapide et gratuite de formulaires avec synchronisation des données en temps réel Réalisez des sondages, des enquêtes et des quiz internes avec synchronisation automatique vers Google Sheets Formstack Formulaires sécurisés et automatisation avancée des flux de travail Automatisez les processus dans les domaines de la santé, de la finance et des flux de travail soumis à des exigences de conformité strictes Cognito Forms Flux de travail complexes et automatisation basée sur les tâches Utilisez la logique, les signatures électroniques et les paiements pour créer des formulaires en plusieurs étapes 123FormBuilder Formulaires conformes aux normes pour une utilisation en entreprise Créez des formulaires conformes à la norme HIPAA/RGPD grâce à des intégrations Salesforce approfondies Formsite Formulaires de base avec génération de documents Créez des formulaires sécurisés qui génèrent des PDF et automatisez les flux de travail

Principales alternatives à Zoho Forms

Toutes les équipes ne peuvent pas, ou ne doivent pas, rester confinées dans l'écosystème Zoho. Si vous recherchez des alternatives à Zoho Forms qui offrent une création de formulaires plus flexible, une meilleure automatisation des flux de travail et une intégration transparente avec votre outil de gestion de projet, nous avons ce qu'il vous faut.

Voici les meilleures alternatives à envisager :

1. ClickUp (Idéal pour l'automatisation des flux de travail et l'intégration des tâches)

ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, va au-delà de la simple gestion des tâches. Elle regroupe les documents, les discussions, les tableaux blancs, les objectifs, les tableaux de bord, le suivi du temps et bien plus encore sur une seule plateforme, aidant ainsi les entreprises à centraliser leur travail et à éliminer les changements d'outils.

Transformez instantanément les réponses aux formulaires en tâches avec ClickUp Forms

ClickUp Forms est profondément intégré à vos flux de travail. Lorsqu'une personne remplit un formulaire, cela peut instantanément déclencher la création d'une tâche, assigner des membres de l'équipe et envoyer des mises à jour aux tableaux de bord. Plus besoin de vérifier manuellement les envois. Ainsi, tout devient instantanément exploitable.

De plus, vous pouvez personnaliser chaque formulaire avec des champs basés sur la logique, des visuels, les couleurs de votre marque et des images d'arrière-plan pour répondre aux besoins de votre équipe.

Avec les tableaux de bord ClickUp, vous pouvez rapidement obtenir un aperçu des données de vos envois de formulaires. Convertissez vos envois de formulaires en tableaux de bord personnalisés pour disposer d'une visualisation toujours à jour à laquelle vous pouvez vous référer !

Les tableaux de bord peuvent également vous aider à gérer les données relatives à vos formulaires, telles que les pourcentages d'envoi, la durée du statut, etc., et à afficher les détails de tâches spécifiques.

📮 ClickUp Insight : Environ 92 % des travailleurs du savoir risquent de prendre de mauvaises décisions en raison d'une documentation dispersée, et seuls 8 % utilisent des outils de gestion de projet pour suivre les éléments à traiter. Grâce aux fonctionnalités de gestion des tâches de ClickUp, vous n'aurez plus jamais à vous en soucier. Créez des tâches à partir de discussions, de commentaires sur des tâches, de documents et d'e-mails en un seul clic !

Obtenez un modèle gratuit Capturez, organisez et donnez suite aux commentaires grâce au modèle de formulaire de commentaires prêt à l'emploi de ClickUp

ClickUp propose également* des modèles de formulaires de commentaires avec des champs prédéfinis et des options personnalisables pour vous aider à recueillir facilement des informations précieuses, que ce soit auprès de vos clients, de vos employés ou de vos parties prenantes.

Le modèle de formulaire de commentaires de ClickUp comprend des champs personnalisés, des vues et des statuts préconfigurés. Il vous aide à suivre les réponses, à évaluer les fournisseurs de services et à repérer les problèmes récurrents, le tout en un seul endroit.

Vous pouvez également utiliser des modèles de formulaires d'inscription pour gérer les inscriptions à des évènements, collecter des coordonnées ou solliciter des candidatures. ClickUp propose également des modèles de formulaires d'admission pour vous aider à gérer les attentes des clients et à créer instantanément des formulaires, des tableaux de bord et des flux de travail complexes.

Automatisez les tâches répétitives grâce à des déclencheurs basés sur des règles qui exécutent vos flux de travail à votre place avec ClickUp Automatisation

En fonction des réponses aux formulaires, ClickUp Automation s peut vous aider à définir des règles pour attribuer automatiquement des tâches, modifier les priorités, mettre à jour les statuts, envoyer des e-mails, et bien plus encore, sans lever le petit doigt. Il est conçu pour les équipes qui souhaitent éliminer les tâches administratives répétitives.

Il peut être utilisé comme un puissant outil d'automatisation des formulaires, aidant à optimiser la collecte de données, à déclencher des actions en fonction des réponses aux formulaires et à automatiser les flux de travail, le tout en un seul endroit.

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Créez des formulaires sur mesure, partagez-les ou intégrez-les où vous le souhaitez

Transformez les envois de formulaires en tâches exploitables grâce à des déclencheurs d'automatisation marketing et des règles d'assignation

Réduisez les rapports manuels grâce à des résumés et des mises à jour de projet alimentés par l'IA avec ClickUp Brain

Créez des tableaux de bord riches qui se mettent à jour en temps réel à l'aide des données des formulaires et des tâches

Retrouvez tous vos formulaires organisés de manière centralisée dans un hub de formulaires consultable dans ClickUp

Étendez les fonctionnalités de vos formulaires grâce aux plus de 1 000 intégrations de ClickUp avec des outils tels que Slack, HubSpot et bien d'autres encore

Limites de ClickUp

Le générateur de formulaires n'est pas disponible dans l'application mobile

La personnalisation complète des tableaux de bord prend un certain temps pour les nouveaux utilisateurs

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5,0 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6/5,0 (plus de 4 000 avis)

Philip Storry, administrateur système senior, a déclaré :

Nos équipes ont utilisé des formulaires et des modèles pour standardiser certains flux de travail. Nous avons également utilisé l'automatisation intégrée pour faciliter certains flux de travail, en particulier lorsque des champs personnalisés capturent des informations qui peuvent aider à déterminer qui doit être affecté à une tâche. Enfin, nous avons également utilisé l'intégration des e-mails et les fonctionnalités API pour générer automatiquement des tâches lorsque certaines plateformes signalent ou affichent d'éventuels problèmes de performances.

Nos équipes ont utilisé des formulaires et des modèles pour standardiser certains flux de travail. Nous avons également utilisé l'automatisation intégrée pour faciliter certains flux de travail, en particulier lorsque des champs personnalisés capturent des informations qui peuvent aider à déterminer qui doit être affecté à une tâche. Enfin, nous avons également utilisé l'intégration e-mail et les fonctionnalités API pour générer automatiquement des tâches lorsque certaines plateformes signalent ou affichent d'éventuels problèmes de performances.

2. Jotform (idéal pour les formulaires puissants avec paiement et logique intégrés)

via Jotform

Jotform vise à rendre la création de formulaires non seulement facile, mais aussi dynamique et fonctionnelle pour les flux de travail importants.

Vous avez accès à une logique conditionnelle intelligente, à des intégrations de paiement et à des flux de travail automatisés sans toucher une seule ligne de code. Ce qui distingue ce produit, c'est sa rapidité : vous pouvez créer un formulaire sophistiqué et multifonctionnel en quelques minutes et l'intégrer n'importe où.

Il est conçu pour les équipes qui souhaitent éviter les tracas techniques et lancer des formulaires esthétiques, fonctionnels et connectés à plus de 150 outils professionnels. De la demande de commentaires des utilisateurs aux approbations et inscriptions internes, il s'adapte à toutes les tailles sans perdre en simplicité.

Les meilleures fonctionnalités de Jotform

Déclenchez des flux de travail et des notifications à l'aide d'une logique conditionnelle basée sur les réponses des utilisateurs

Acceptez les paiements en ligne directement via des formulaires avec Stripe, PayPal et bien plus encore

Utilisez plus de 10 000 modèles pour créer tout type de document, des sondages aux formulaires de génération de prospects

Connectez-vous à plus de 150 applications telles que Google Sheets, Mailchimp, Salesforce et Slack

Limitations de Jotform

La réactivité mobile est inégale sur certains appareils

Certaines fonctionnalités peuvent sembler cachées si vous n'êtes pas déjà familiarisé avec la plateforme

Tarifs Jotform

Starter : Gratuit

Bronze : 39 $/mois par utilisateur

Silver : 49 $/mois par utilisateur

Gold : 129 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Jotform

G2 : 4,7/5,0 (plus de 3 500 avis)

Capterra : 4,7/5,0 (plus de 2 400 avis)

3. Microsoft Forms (idéal pour les équipes qui utilisent déjà Microsoft 365)

via Microsoft

Si votre équipe travaille déjà dans l'environnement Microsoft 365, Microsoft Forms est une option simple mais efficace pour créer des sondages, des enquêtes et des quiz destinés à vos employés sans quitter la plateforme.

Il se synchronise facilement avec Excel pour l'analyse des données, s'intègre à Teams pour les réponses collaboratives et utilise des suggestions basées sur l'IA pour accélérer la création de formulaires.

Il est clair, intuitif et ne nécessite aucune installation si vous utilisez déjà les outils Microsoft. Pour les cas d'utilisation interne ( commentaires des employés, intégration ou sondages rapides), il s'intègre parfaitement au reste de la suite Microsoft.

Les meilleures fonctionnalités de Microsoft Forms

Créez rapidement des sondages et des quiz à l'aide de suggestions intelligentes et de modèles

Intégrez-les en toute transparence à Excel, SharePoint et Teams pour une collaboration en temps réel

Personnalisez vos formulaires avec des thèmes et des médias pour une expérience plus attrayante

Accédez aux réponses et gérez-les sur tous vos appareils à l'aide de votre compte Microsoft 365

Limitations de Microsoft Forms

Il offre des possibilités de personnalisation visuelle limitées par rapport aux créateurs de formulaires dédiés

La réactivité mobile est inégale sur certains appareils

Tarifs Microsoft Forms

Microsoft 365 Business Basic : 7,20 $/mois par utilisateur

Microsoft 365 Business Standard : 15,00 $/mois par utilisateur

Microsoft 365 Business Premium : 26,40 $/mois par utilisateur

Applications Microsoft 365 pour les entreprises : 9,90 $/mois par utilisateur

Microsoft 365 Copilot : Disponible en tant que module complémentaire aux forfaits Business (tarification non disponible)

Évaluations et avis sur Microsoft Forms

G2 : 4,4/5,0 (plus de 300 avis)

Capterra : 4,5/5,0 (plus de 200 avis)

Voici ce qu'en dit un utilisateur G2:

En réalité, cet outil m'a considérablement simplifié le processus de préparation des formulaires. Nous perdions beaucoup de temps à concevoir des formulaires professionnels, d'autant plus que nous n'avions pas de connaissances avancées en conception ou en programmation. Mais désormais, grâce à des composants glisser-déposer, je peux créer des formulaires qui sont non seulement fonctionnels, mais aussi élégants et attrayants.

En vérité, cet outil m'a considérablement simplifié le processus de préparation des formulaires. Nous perdions beaucoup de temps à concevoir des formulaires professionnels, d'autant plus que nous n'avions pas de connaissances avancées en conception ou en programmation. Mais désormais, grâce à des composants glisser-déposer, je peux créer des formulaires qui sont non seulement fonctionnels, mais aussi élégants et attrayants.

4. Wufoo (idéal pour la création rapide de formulaires avec options de paiement intégrées)

via Wufoo

Wufoo est un vétéran dans le domaine des créateurs de formulaires, connu pour sa facilité d'utilisation et son installation simple. Si vous avez besoin de créer rapidement des formulaires, des sondages ou des applications avec paiement, Wufoo vous offre des modèles prédéfinis, des éléments glisser-déposer et une interface conviviale.

Il est particulièrement intéressant pour les utilisateurs qui recherchent une solution légère, sans code et rapide à déployer. Il prend également en charge un large intervalle de processeurs de paiement tels que PayPal, Stripe et Square, ce qui en fait une solution idéale pour les formulaires de don, les paiements liés à des évènements ou les inscriptions.

Meilleures fonctionnalités de Wufoo

Créez et lancez des formulaires grâce à plus de 400 modèles et un générateur convivial par glisser-déposer

Encaisser les paiements à l'aide de Stripe, PayPal, Square ou Authorize. Net

Personnalisez les thèmes des formulaires avec votre propre image de marque à l'aide de CSS ou du concepteur intégré

Intégrez des outils tels que Salesforce, Mailchimp, WordPress et Asana

Limitations de Wufoo

Il n'offre aucune assistance CAPTCHA, ce qui le rend très vulnérable au spam et aux abus de robots

Les fonctionnalités de sécurité sont limitées pour les formulaires intégrant le paiement

Tarifs Wufoo

Gratuit pour toujours

Starter : 22 $/mois par utilisateur

Professionnel : 39 $/mois par utilisateur

Avancé : 99 $/mois par utilisateur

Ultimate : 249 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis Wufoo

G2 : 4,2/5,0 (plus de 290 avis)

Capterra : 4,4/5,0 (plus de 200 avis)

🔎 Le saviez-vous ? Les formulaires qui incluent des flux conditionnels basés sur la logique peuvent augmenter les conversions jusqu'à 160 %, en particulier pour les sondages, les devis ou les réservations.

5. Paperform (idéal pour les formulaires personnalisés, les paiements et la logique flexible)

via Paperform

Paperform combine la création de formulaires et la liberté de conception d'un éditeur de page d'accueil. Il est conçu pour donner l'impression d'écrire un document plutôt que de faire glisser des boîtes, et c'est ce qui le distingue.

Que vous vendiez des services, preniez des réservations, recueilliez les commentaires de vos clients ou créiez des formulaires personnalisés avec des règles de tarification dynamiques, Paperform s'occupe de tout grâce à une interface claire et minimaliste.

Vous pouvez adapter votre formulaire à votre marque, automatiser les flux de travail, ajouter des calculs et même transformer votre formulaire en mini-boutique avec assistance au paiement.

Les meilleures fonctionnalités de Paperform

Créez des formulaires interactifs qui prennent en charge la tarification, la planification et les paiements basés sur la logique, le tout en un seul endroit

Ajoutez des calculs, des flux conditionnels et des pages de réussite dynamiques sans aucun code

Intégrez des signatures électroniques, collectez des réservations et automatisez des tâches grâce à plus de 2 000 intégrations

Personnalisez entièrement les visuels, la typographie, la disposition et l'arrière-plan pour les adapter à votre marque

Limitations de Paperform

Options de recherche ou de filtrage limitées pour les questions à choix multiples avec de nombreux choix de réponses

Les envois partiels ne sont pas toujours récupérables si un utilisateur abandonne en cours de route

Tarifs Paperform

Essentiels : 29 $/mois par utilisateur

Pro : 59 $/mois par utilisateur

Business : 129 $/mois par utilisateur

Entreprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Paperform

G2 : 4,5/5,0 (plus de 40 avis)

Capterra : 4,8/5,0 (plus de 100 avis)

Témoignage d'un utilisateur G2:

J'ai recherché et utilisé plusieurs autres solutions avant de découvrir Paperform, et jusqu'à présent, Paperform est la seule qui offre les fonctionnalités et les intégrations qui répondent à tous mes besoins. Je travaille généralement avec des formulaires très longs et complexes, et l'interface simple de Paperform me facilite grandement la tâche. De plus, Paperform communique très bien avec Zapier, ce qui était l'un de mes principaux problèmes avant de commencer à l'utiliser.

J'ai recherché et utilisé plusieurs autres solutions avant de découvrir Paperform, et jusqu'à présent, Paperform est la seule à offrir des fonctionnalités et des intégrations qui répondent à tous mes besoins. Je travaille généralement avec des formulaires très longs et complexes, et l'interface simple de Paperform me facilite grandement la tâche. De plus, Paperform communique très bien avec Zapier, ce qui était l'un de mes principaux problèmes avant de commencer à l'utiliser.

6. Typeform (idéal pour les formulaires conversationnels et les expériences de marque)

via Typeform

Typeform se démarque des différentes alternatives à Zoho Forms par sa philosophie de conception qui consiste à dialoguer avec votre public, et non à lui parler. Son interface, qui affiche une seule question à la fois, ressemble davantage à une discussion qu'à un formulaire, ce qui augmente le taux d'engagement et d'achèvement.

Vous pouvez intégrer des vidéos, ajouter des suivis basés sur la logique et personnaliser entièrement vos formulaires, ce qui les rend idéaux pour la capture de prospects, les sondages et les flux d'intégration qui ne semblent pas transactionnels.

Typeform est également doté d'informations intelligentes, d'analyses intégrées et d'une analyse des réponses alimentée par l'IA, aidant les équipes à tirer le vrai sens des données collectées.

Meilleures fonctionnalités de Typeform

Créez des formulaires polyvalents pour vos sondages, enquêtes, quiz, évaluations, etc

Ajoutez des vidéos, des variables personnalisées, des sauts logiques et des suivis conditionnels sans écrire de code

Accédez à des analyses détaillées des performances des formulaires et à des informations au niveau des questions

Exportez les réponses aux formulaires vers des fichiers Excel ou CSV

Intégrez plus de 500 outils tels que Google Sheets, HubSpot, Salesforce, Slack et Calendly

Limitations de Typeform

Le forfait de base ne comprend pas de places en mode lecture seule, ce qui oblige les équipes qui ont besoin d'un accès en lecture seule à trouver des solutions de contournement

Les limites de réponses peuvent rapidement s'accumuler, ce qui rend cette solution coûteuse pour les utilisateurs intensifs

Tarifs Typeform

Free

Basique : 29 $/mois par utilisateur

Plus : 59 $/mois par utilisateur

Business : 99 $/mois par utilisateur

Growth Essentials : 199 $/mois par utilisateur

Growth Pro : 349 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Typeform

G2 : 4,5/5,0 (plus de 800 avis)

Capterra : 4,7/5,0 (plus de 900 avis)

Témoignage d'un utilisateur G2:

J'apprécie la grande liberté offerte pour créer différents parcours de sondage. Si vous recevez des commentaires négatifs, vous pouvez en savoir plus grâce à une ligne de questions, tandis que si vous recevez des commentaires positifs, vous pouvez demander la permission de les utiliser comme avis dans une autre ligne de questions.

J'apprécie la grande liberté offerte pour créer différents parcours de sondage. Si vous recevez des commentaires négatifs, vous pouvez en savoir plus grâce à une ligne de questions, tandis que si vous recevez des commentaires positifs, vous pouvez demander la permission de les utiliser comme avis dans une autre ligne de questions.

7. Google Forms (idéal pour les sondages rapides et simples avec collaboration en temps réel)

via Google Forms

Google Forms est le choix idéal pour tous ceux qui utilisent déjà l'écosystème Google. Simple, rapide et conçu pour une collaboration fluide, il se connecte directement à Google Sheets pour synchroniser et analyser instantanément les données.

Son interface glisser-déposer, ses modifications en temps réel et ses options de partage fiables en font l'outil idéal pour optimiser la collecte de données. Mieux encore, il est entièrement gratuit avec un compte Google. Si vous utilisez déjà Workspace, vous n'avez pas besoin d'apprendre à utiliser de nouveaux outils.

Meilleures fonctionnalités de Google Forms

Collaborez en temps réel avec votre équipe sur un nombre illimité de formulaires à l'aide de l'éditeur familier de type Google Docs

Intégrez des formulaires sur des sites Web ou partagez-les par e-mail, sur les réseaux sociaux ou via des liens personnalisés en quelques secondes

Organisez automatiquement les réponses dans Google Sheets pour faciliter l'accès et la création de rapports

Utilisez des modèles pour une création rapide ou créez des quiz, des sondages et des inscriptions personnalisés

Limitations de Google Forms

Il offre des options de personnalisation visuelle limitées et ne dispose pas de branches logiques avancées

Cela peut sembler trop basique pour les entreprises qui ont besoin de flux de travail ou d'intégrations plus puissants

Tarifs Google Forms

Gratuit pour toujours

Business Starter : 6 $/mois par utilisateur

Business Standard : 12 $/mois par utilisateur

Business Plus : 18 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Google Forms

G2 : 4,6/5,0 (plus de 42 000 avis)

Capterra : 4,7/5,0 (plus de 11 000 avis)

Témoignage d'un utilisateur G2:

Simple à utiliser et connecté aux feuilles de calcul Google. Un autre avantage des sondages Google est l'envoi des formulaires lié à un compte Google pour le contrôle des utilisateurs.

Simple à utiliser et connecté aux feuilles de calcul Google. Un autre avantage des sondages Google est l'envoi des formulaires lié à un compte Google pour le contrôle des utilisateurs.

8. Formstack (idéal pour créer des formulaires sécurisés et automatiser les flux de travail)

via Formstack

Formstack est conçu pour les équipes qui ont besoin d'alternatives à Zoho Forms pour plus que la simple création de formulaires. Il s'agit d'une plateforme complète d'automatisation des flux de travail, qui combine formulaires, signatures électroniques, documents et intégrations dans une seule boîte à outils.

L'interface est conviviale pour les débutants, mais la puissance sous le capot est sérieuse, surtout si vous travaillez dans des secteurs soumis à des normes de conformité strictes, tels que la santé, l'administration ou la finance. Ses fonctionnalités, telles que le pré-remplissage des formulaires, l'attribution des tâches et les flux de travail basés sur la logique, vous aident à transformer n'importe quel formulaire en un processus pleinement fonctionnel. Il n'est pas tape-à-l'œil, mais il est fiable et adapté aux entreprises.

Meilleures fonctionnalités de Formstack

Automatisez les flux de travail de bout en bout grâce à des formulaires qui déclenchent la création de documents, l'acheminement des tâches et les signatures électroniques

Utilisez Formstack pour Salesforce afin de créer et gérer des formulaires directement dans votre organisation Salesforce

Contrôlez les permissions, attribuez des réviseurs et suivez les approbations dans tous les formulaires et documents

Accédez à des tableaux de bord de flux de travail, à des attributions de tâches dynamiques et à une logique de routage avancée sans écrire une seule ligne de code

Limites de Formstack

Le panneau de création de formulaires semble étroit et difficile à naviguer lors de la création de formulaires complexes

Le renommage ou la suppression de champs peut perturber la logique automatisée ou les notifications sans avertissement

Tarifs Formstack

Formulaires : 99 $/mois par utilisateur

Suite : 299 $/mois pour cinq utilisateurs

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Formstack

G2 : 4,3/5,0 (plus de 450 avis)

Capterra : 4,0/5,0 (plus de 100 avis)

💡 Conseil de pro : vous vous demandez comment demander des commentaires pour stimuler votre croissance professionnelle ? Voici quelques conseils à suivre : Soyez concis et allez droit au but pour respecter leur temps 🕒

Posez des questions spécifiques pour recueillir des informations exploitables 💬

Concentrez-vous sur les points à améliorer plutôt que sur les commentaires généraux 🎯

Encouragez les critiques honnêtes et constructives pour favoriser la croissance 👂

9. Cognito Forms (Idéal pour les flux de travail puissants et l'automatisation des tâches)

via Cognito Forms

Cognito Forms offre un équilibre entre personnalisation et automatisation. Vous ne vous contentez pas de collecter des données, vous les utilisez pour déclencher des flux de travail, attribuer des tâches, générer des documents et même collecter des paiements avec Square ou PayPal.

Sa fonctionnalité phare est « Workflow Tasks », qui vous permet d'impliquer différents utilisateurs à différentes étapes d'un processus, par exemple pour les approbations, les suivis et les changements de statut dynamiques.

Vous pouvez également créer des formulaires complexes avec des sections répétitives, des calculs et une logique avancée, le tout sans écrire de code. C'est un choix judicieux si votre formulaire doit aller au-delà de la simple collecte de données.

Meilleures fonctionnalités de Cognito Forms

Automatisez les flux de travail en plusieurs étapes avec des changements de statut basés sur les rôles et l'attribution de tâches dans l'application

Utilisez des recherches de données, des calculs et des règles logiques pour créer des formulaires qui s'adaptent en temps réel

Collectez des signatures électroniques juridiquement contraignantes et générez des documents directement à partir des données soumises dans les formulaires

Acceptez les paiements avec Stripe, Square ou PayPal et appliquez des règles telles que des limites de quantité ou des réductions

Limitations de Cognito Forms

Moins d'options de personnalisation pour le style des formulaires sans ajouter de CSS

L'intégration semble basique telle quelle, à moins d'être stylisée manuellement

Tarifs Cognito Forms

Gratuit pour toujours

Pro : 19 $/mois pour jusqu'à 2 utilisateurs

Équipe : 39 $/mois pour jusqu'à 5 utilisateurs

Enterprise : 129 $/mois pour un maximum de 20 utilisateurs

Évaluations et avis sur Cognito Forms

G2 : 4,5/5,0 (plus de 80 avis)

Capterra : 4,6/5,0 (plus de 130 avis)

Témoignage d'un utilisateur G2:

Les formulaires sont la porte d'entrée de mon entreprise. J'ai tendance à faire appel à plusieurs entreprises afin de tirer parti de toutes leurs forces. Cognito a commencé comme notre formulaire d'inscription de base, mais au fil du temps, grâce à l'option de commerce électronique, nos formulaires Cognito sont devenus le flux de travail pour la billetterie et les acomptes pour les évènements. Le design était simple et épuré.

Les formulaires sont la porte d'entrée de mon entreprise. J'ai tendance à faire appel à plusieurs entreprises afin de tirer parti de toutes leurs forces. Cognito a commencé comme notre formulaire d'inscription de base, mais au fil du temps, grâce à l'option de commerce électronique, nos formulaires Cognito sont devenus le flux de travail pour la billetterie et les acomptes pour les évènements. Le design était simple et épuré.

10. 123FormBuilder (idéal pour les formulaires soumis à des exigences de conformité et les flux de travail d'entreprise)

via 123FormBuilder

123FormBuilder accorde une importance particulière à la sécurité et à la conformité. Si vos flux de travail impliquent des données sensibles (santé, administration, finance, etc.), cette plateforme vous permet de cocher toutes les cases. Elle couvre tout, du RGPD et de la loi HIPAA aux options avancées de chiffrement et de résidence des données.

Ce qui le distingue, c'est son intégration étroite avec Salesforce, la prise en charge de plus de 45 applications natives et la possibilité de générer des PDF ou des rapports personnalisés directement à partir des envois de formulaires. Qu'il s'agisse d'un don, de l'admission d'un patient ou d'une inscription, cet outil est conçu pour les équipes qui ont besoin à la fois de contrôle et de flexibilité.

Les meilleures fonctionnalités de 123FormBuilder

Créez des formulaires sécurisés avec cryptage des données et conformité RGPD et HIPAA

Transférez les données directement vers Salesforce, Google Sheets ou votre CRM en temps réel

Générez des documents PDF et déclenchez des flux de travail par e-mail après l'envoi

Accédez à plus de 3 000 modèles prédéfinis pour tout, des formulaires de consentement aux évaluations

Limitations de 123FormBuilder

Bugs occasionnels lors des mises à jour, en particulier autour des URL de redirection

L'interface utilisateur peut sembler incohérente lors de la création de formulaires

Tarifs 123FormBuilder

Gratuit pour toujours

Gold : 37 $/mois par utilisateur

Platinum : 49 $/mois par utilisateur

Diamond : 99 $/mois par utilisateur

Enterprise : 225 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Évaluations et avis sur 123FormBuilder

G2 : 4,5/5,0 (plus de 160 avis)

Capterra : 4,4/5,0 (plus de 170 avis)

💡 Conseil de pro : lorsqu'un formulaire est soumis (par exemple, une demande client, un commentaire interne ou un brief créatif), ne vous contentez pas d'envoyer une notification. Utilisez des outils de gestion des tâches qui transforment les réponses en tâches structurées avec des échéances, des sous-tâches et des propriétaires assignés. Cela vous aidera à : Obtenez des informations précieuses grâce au suivi des envois dans des tableaux de bord en temps réel 📊

Convertissez les envois de formulaires en tâches exploitables avec une propriété claire ✅

Définissez des échéances et des sous-tâches pour garder vos projets sur la bonne voie 📅

Automatisez les flux de travail pour réduire les suivis manuels 🔄

11. Formsite (idéal pour les formulaires basiques et une fiabilité à l'ancienne)

via Formsite

Formsite existe depuis la fin des années 90, et cela se voit. Même s'il ne remporte pas de prix pour son expérience utilisateur moderne ou son innovation rapide, il fait le travail. Il est fiable, sécurisé et regorge de fonctionnalités essentielles telles que le traitement des paiements, l'exportation au format PDF, la logique multipage et des intégrations robustes.

Il offre également un essai gratuit de 14 jours, ce qui est rare, sans avoir besoin d'une carte de crédit. Si vous recherchez quelque chose de solide, mais que vous ne vous souciez pas des fioritures ou d'une interface utilisateur brillante, Formsite reste un concurrent sérieux parmi les autres alternatives à Zoho Forms.

Meilleures fonctionnalités de Formsite

Créez des formulaires sans effort grâce à un éditeur glisser-déposer, au téléchargement d'images et de données et à plus de 40 types de questions

Encaisser les paiements en toute simplicité grâce à Stripe, PayPal, Braintree et Authorize.net

Sécurisez vos envois grâce à la protection CAPTCHA et au cryptage SSL

Automatisez les flux de travail avec la sortie PDF, les options d'enregistrement et de retour, et une logique avancée

Limitations de Formsite

L'interface utilisateur semble obsolète et peu pratique par rapport aux outils plus récents

Son prix a augmenté, tandis que ses fonctionnalités restent largement inchangées

Tarifs Formsite

Personnel : 24,95 $/mois par utilisateur

Professionnel : 39,95 $/mois par utilisateur

Business : 69,95 $/mois par utilisateur

Business Plus : 99,95 $/mois par utilisateur

Enterprise : 249,95 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Formsite

G2 : 4,4/5,0 (plus de 30 avis)

Capterra : 4,5/5,0 (plus de 40 avis)

Témoignage d'un utilisateur G2:

Formsite est un outil puissant aux applications illimitées dans un environnement commercial. Presque tous les aspects sont personnalisables. La création de formulaires a été simplifiée grâce à l'accès à plusieurs modèles et à une fonctionnalité glisser-déposer. Formsite offre de nombreuses intégrations avec d'autres logiciels puissants tels que Salesforce. Selon votre niveau d'abonnement, une option API est même disponible. L'automatisation des flux de travail avec notifications et approbations en fait un choix incontournable pour les processus complexes qui touchent plusieurs services.

Formsite est un outil puissant aux applications illimitées dans un environnement commercial. Presque tous les aspects sont personnalisables. La création de formulaires a été simplifiée grâce à l'accès à plusieurs modèles et à une fonctionnalité de glisser-déposer. Formsite offre de nombreuses intégrations avec d'autres logiciels puissants tels que Salesforce. Selon votre niveau d'abonnement, une option API est même disponible. L'automatisation des flux de travail avec notifications et approbations en fait un choix incontournable pour les processus complexes qui touchent plusieurs services.

Voici quelques outils supplémentaires de création de formulaires qui offrent des fonctionnalités et des capacités uniques et peuvent être considérés comme des alternatives à Zoho Forms :

FormKeep : fournit un backend de formulaires léger pour les développeurs qui ont besoin d'une flexibilité frontale sans intégrations lourdes

SurveySparrow : propose des sondages conversationnels, l'automatisation des sondages récurrents et une réactivité multi-appareils

FormAssembly : se concentre sur la collecte de données d'entreprise et l'intégration native à Salesforce pour des flux de travail sécurisés

Améliorez vos formulaires et votre flux de travail avec ClickUp

Les formulaires rationalisent la collecte de données et jouent un rôle essentiel dans le suivi de la progression et l'automatisation des flux de travail.

Zoho Forms est un outil correct pour la création de formulaires basiques et la collecte de données, mais il présente certaines limites, en particulier si votre équipe a besoin de plus d'automatisation, de flexibilité et d'une intégration transparente avec d'autres outils.

Que vous gériez la gestion des clients, collectiez des commentaires, gériez les demandes de projet ou automatisiez les approbations, il existe un outil plus intelligent pour votre équipe.

Le bon générateur de formulaires doit faire plus que simplement capturer des données ; il doit connecter ces données à votre flux de travail, à votre CRM et à vos décisions.

À ce sujet, ClickUp se démarque des autres alternatives à Zoho Forms en offrant une automatisation puissante, des intégrations approfondies et une suite de gestion de projet conçue pour transformer les soumissions de formulaires en tâches réelles et exploitables. Il vous aide à abandonner les efforts manuels et à passer à un outil qui correspond à l'efficacité et à la croissance de votre équipe.

