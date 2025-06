Modèles Agile Epic gratuits pour une meilleure planification des sprints en 2025

La gestion de projets complexes est difficile. Votre équipe doit suivre un million de variables, les délais changent constamment et les priorités évoluent chaque jour.

Le véritable défi ? Décomposer des initiatives de grande envergure en tâches plus faciles à gérer pour votre équipe. C'est là qu'interviennent les épopées agiles, qui font le lien entre vos objectifs généraux et le travail quotidien qui vous permet de les atteindre.

Mais créer un modèle épique agile efficace n'est pas aussi simple que de noter quelques points. Vous avez besoin d'un cadre qui vous aide à mapper les dépendances, à suivre la progression et à maintenir tout le monde sur la même longueur d'onde.

Une fois que vous avez mappé votre épopée, vous devez la décomposer en petites histoires utilisateur sur lesquelles votre équipe peut travailler sprint après sprint. Ce blog propose des modèles agiles avec des exemples, des conseils pour la planification des sprints et des méthodes éprouvées de suivi des projets.

Que sont les modèles Agile Epic ?

Un modèle épique agile est un plan d'ensemble pour votre équipe agile. Il s'agit d'un cadre structuré qui aide les équipes à organiser les tâches importantes, trop volumineuses pour être réalisées en un seul sprint.

Par exemple, si vous développez une application de livraison de repas, les valeurs agiles pourraient être « Système de création de compte utilisateur ». Cela inclurait des éléments plus petits tels que les écrans de connexion, la récupération du mot de passe et les paramètres du profil.

Votre modèle épique organise toutes les histoires de vos utilisateurs en un seul endroit. Par exemple, dans notre exemple d'application, les histoires peuvent inclure « En tant qu'utilisateur, je souhaite m'inscrire à l'aide de mon e-mail » ou « En tant qu'utilisateur, je souhaite réinitialiser mon mot de passe oublié ».

Le modèle définit également les critères d'acceptation, c'est-à-dire les conditions spécifiques qui indiquent qu'une tâche est terminée. Pour la fonctionnalité de réinitialisation du mot de passe, les critères peuvent inclure l'envoi d'un e-mail de récupération dans les 30 secondes et l'exigence d'un nouveau mot de passe fort.

🧠 Anecdote : Le concept de diviser les grandes tâches en petites parties n'est pas propre aux équipes de développement logiciel. Ernest Hemingway utilisait une approche similaire dans son écriture, divisant ses romans en petits objectifs quotidiens en nombre de mots.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle Agile Epic ?

Vous voulez réussir vos sprints ? Votre modèle Agile Epic doit travailler aussi dur que votre équipe de développement, en clarifiant les projets complexes et en permettant à chacun de rester concentré sur les livrables clés.

Voici ce que vous trouverez :

Noms clairs : utilisez des titres épiques descriptifs qui transmettent instantanément l'objectif

Indicateurs de réussite : définissez comment mesurer la réussite, par exemple en termes de taux de commentaires positifs ou de temps de mise en œuvre

Organisation des récits d'utilisateurs : regroupez les récits par fonctionnalité, telles que les fonctionnalités de paiement ou les outils de recherche

Outils de priorisation : attribuez des points d'histoire pour équilibrer les charges de travail et repérer rapidement les goulots d'étranglement

Suivi de la progression : choisissez des modèles avec des colonnes de statut, un suivi des sprints et des indicateurs visuels

Options de personnalisation : assurez-vous que le modèle s'adapte à différentes tailles d'équipe, types de projets et méthodologies

Avec le bon modèle, votre équipe peut décomposer les grandes idées en tâches réalisables, rendant chaque sprint plus productif

10 modèles Agile Epic gratuits

Les outils dispersés et les systèmes cloisonnés ralentissent les équipes, qui perdent 60 % de leur temps à rechercher et mettre à jour des informations.

ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, résout ce problème en regroupant les projets, les connaissances et les discussions sur une seule plateforme, optimisée par l'assistant de travail IA le plus cohérent au monde.

Grâce à des modèles agiles conçus pour une planification de sprint, une gestion du backlog et un suivi de la progression fluides, ClickUp aide les équipes à travailler plus rapidement, à rester alignées et à transformer leurs idées en actions, sans avoir à changer d'outil.

Vani Gupta, ingénieur logiciel chez Hiver, utilisateur de ClickUp, déclare :

ClickUp est très utile pour attribuer des tâches et les suivre tout au long du sprint. Il offre des fonctionnalités telles que la modification des listes, la liaison de tâches, le blocage d'autres tâches, l'ajout de commentaires, l'ajout d'images, les champs personnalisés, l'étiquetage de personnes, l'attribution de plusieurs personnes à une seule tâche, l'ajout d'émojis aux commentaires, et bien plus encore. Il offre de nombreuses options en matière de paramètres. »

Voici 10 modèles Agile Epic pour structurer vos évènements Scrum:

1. Le modèle de gestion de projet Agile ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Gérez les sprints, recueillez des commentaires à l'aide de formulaires, automatisez les notifications et bien plus encore avec le modèle de gestion de projet Agile de ClickUp

Vous souhaitez introduire des méthodes agiles dans vos équipes non informatiques ? Le modèle de gestion de projet agile ClickUp aide plusieurs équipes à organiser leur travail en tâches gérables.

Voici ce qui distingue ce modèle :

Pour être rapidement opérationnel : lisez les documents relatifs aux modèles et achevez les tâches d'apprentissage afin de configurer la hiérarchie de votre environnement de travail à l'aide des Espaces, des Dossiers et des Listes

Organisation de cérémonies agiles : planifiez et gérez vos réunions agiles directement dans ClickUp, telles que les sessions de planification de sprints, les réunions quotidiennes, les démonstrations de travail lors des revues et les rétrospectives

Gestion de votre backlog : organisez votre pipeline de projets, donnez des titres concis à vos tâches, rassemblez les nouvelles demandes à l'aide de formulaires et hiérarchisez les tâches à l'aide de champs personnalisés

Utilisation du tableau Kanban : visualisez les étapes du travail, déplacez les tâches entre les colonnes, suivez la progression et identifiez les goulots d'étranglement dans le flux de travail

Configuration des sprints : créez et organisez des sprints, attribuez des tâches à des cycles et surveillez la progression à l'aide du calendrier ou de la vue Gantt

Idéal pour : les équipes de produits Agile qui cherchent à améliorer leurs capacités de gestion de projet.

📮 Insight ClickUp : Les équipes peu performantes sont 4 fois plus susceptibles d'utiliser plus de 15 outils, tandis que les équipes très performantes maintiennent leur efficacité en limitant leur boîte à outils à 9 plateformes ou moins. Mais pourquoi ne pas utiliser une seule plateforme ? En tant qu'application tout-en-un pour le travail, ClickUp regroupe vos tâches, projets, documents, wikis, discussions et appels sur une seule plateforme, avec des flux de travail optimisés par l'IA. Prêt à travailler plus intelligemment ? ClickUp fonctionne pour toutes les équipes, rend le travail visible et vous permet de vous concentrer sur ce qui compte pendant que l'IA s'occupe du reste.

2. Le modèle d'histoire utilisateur ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Rédigez et suivez efficacement les récits d'utilisateurs grâce au modèle ClickUp User Story

Le modèle ClickUp User Story aide les équipes produit à suivre les besoins et les exigences des utilisateurs tout au long du processus de développement.

Voici ce que vous pouvez faire avec ce modèle :

Créer des tâches : utilisez des statuts personnalisés pour suivre la progression de chaque story et savoir en un coup d'œil où en est chaque utilisateur

Ajoutez des descriptions détaillées : appliquez des champs personnalisés pour garantir la cohérence entre toutes les user stories

Créer des sous-tâches : décomposez les tâches complexes en sous-tâches imbriquées et gérez les dépendances

Déléguez facilement : utilisez les réactions aux commentaires et les assignés multiples pour améliorer la communication au sein de l'équipe

Définissez des priorités : attribuez des priorités pour rationaliser la gestion du backlog et la planification des sprints

Idéal pour : les équipes de produits Agile qui cherchent à améliorer leur processus de création et de gestion des user stories tout en assurant une meilleure adéquation entre le travail de développement et les besoins des utilisateurs.

3. Le modèle de tâche ClickUp Basic User Story

Obtenir un modèle gratuit Créez, suivez et gérez efficacement les récits d'utilisateurs grâce au modèle de tâche ClickUp Basic User Story

Le modèle de tâche ClickUp Basic User Story aide les équipes produit à passer de la simple documentation des exigences à leur traitement actif. Ce modèle crée une voie claire vers la réalisation de vos objectifs commerciaux en divisant les récits d'utilisateurs en tâches plus petites.

Voici ce qui fait de ce modèle un outil révolutionnaire pour les équipes produit :

Suivi personnalisé des statuts : gardez un œil sur la progression de chaque story grâce aux statuts afin d'identifier rapidement les goulots d'étranglement et de pouvoir commencer à planifier les corrections avant qu'elles n'aient un impact sur la livraison

Contexte riche avec des champs personnalisés : ajoutez des descriptions d'histoires utilisateur, des critères d'acceptation et des points d'histoire directement dans la tâche

Vues flexibles pour différents besoins : Passez de la vue Liste pour des mises à jour rapides, à la vue Gantt pour la planification de l'échéancier ou au Calendrier pour gérer plusieurs sprints. Chaque membre de l'équipe peut choisir la vue qui lui convient le mieux

Utilisez des fonctionnalités intelligentes de gestion de projet : Ajoutez des sous-tâches imbriquées pour diviser les tâches complexes en éléments gérables, étiquetez plusieurs membres de l'équipe sur les tâches qui nécessitent une collaboration et utilisez les réactions aux commentaires pour obtenir rapidement des retours et des approbations

Idéal pour : Les chefs de produit et les équipes agiles qui souhaitent organiser efficacement les récits d'utilisateurs et assurer le bon déroulement des cycles de développement.

💡Conseil de pro : Définissez clairement les critères de réussite dès le départ. Évitez les épopées vagues en vous assurant que chaque user story qui la compose contribue de manière mesurable à la progression vers l'objectif global.

4. Le modèle de cartographie narrative ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Mappez et suivez les parcours des utilisateurs, organisez les récits en sprints et surveillez la progression grâce au modèle de cartographie des récits utilisateur de ClickUp

Le modèle de cartographie des récits utilisateurs ClickUp aide les équipes à décomposer les besoins complexes des utilisateurs en éléments gérables. Ce modèle excelle dans l'organisation de votre backlog de produits et dans la cartographie étape par étape du parcours de l'utilisateur.

Voici ce qui distingue ce modèle :

Configurez des champs personnalisés : divisez les grandes histoires utilisateur en éléments plus petits et plus faciles à gérer à l'aide des champs Personnage utilisateur et Énoncé du problème

Source de vérité : Suivez les épopées et les récits d'utilisateurs en un seul endroit centralisé à l'aide de la vue Sprint Backlog

Visualisez l'impact : découvrez l'impact des différentes fonctionnalités sur les utilisateurs finaux grâce à la vue Plan

Suivi de la progression : Suivez la progression grâce à des statuts personnalisés (À faire, En cours, En cours de révision, Terminé)

Identifiez rapidement les goulots d'étranglement : Repérez rapidement les obstacles potentiels à l'aide de la vue Tableau des tâches

Idéal pour : Les chefs de produit et les équipes agiles qui souhaitent créer des produits centrés sur l'utilisateur grâce à une planification organisée des sprints.

5. Le modèle de gestion Agile Scrum de ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Synchronisez les équipes produit, ingénierie et assurance qualité grâce au modèle de gestion Agile Scrum de ClickUp

Conçu spécialement pour les équipes qui suivent une méthodologie agile, le modèle de gestion Agile Scrum de ClickUp apporte une structure à tout, du raffinement du backlog aux revues de sprint.

Il aide votre équipe de développement à rester coordonnée tout au long du cycle de livraison du logiciel. Le modèle est doté de fonctionnalités pratiques pour aider votre équipe à rester sur la bonne voie :

Planification des sprints et backlog : Planifiez efficacement les sprints et maintenez un backlog de produits bien organisé. Les équipes peuvent estimer les tâches, définir les priorités et s'assurer que tout le monde comprend clairement le travail à venir

Suivi de la progression : Gardez un œil sur les tâches grâce à 30 options de statut différentes, de « Ouvert » à « Prêt pour le déploiement »

Plusieurs vues : Vue Liste : affichez toutes les tâches au même endroit grâce à des filtres rapides pour vous concentrer sur ce qui nécessite votre attention. Vue Tableau : obtenez un aperçu visuel de la progression des tâches à différentes étapes. Vue Processus : suivez le cycle de vie détaillé des tâches du début à la fin. Vue Accueil : guide rapide pour aider les nouveaux membres de l'équipe à démarrer

Vue Liste : affichez toutes les tâches au même endroit grâce à des filtres rapides pour vous concentrer sur ce qui nécessite votre attention

Vue Tableau : obtenez un aperçu visuel de la progression des tâches à différentes étapes

Process Vew : suivez le cycle de vie détaillé des tâches du début à la fin

Vue d'accueil : guide rapide pour aider les nouveaux membres de l'équipe à démarrer

Assistance quotidienne pour les comptes rendus : Rendez vos comptes rendus quotidiens plus productifs grâce à des fonctionnalités intégrées. Les membres de l'équipe peuvent rapidement mettre à jour la progression et signaler tout obstacle

Vue Liste : affichez toutes les tâches au même endroit grâce à des filtres rapides pour vous concentrer sur ce qui nécessite votre attention

Vue Tableau : obtenez un aperçu visuel de la progression des tâches à différentes étapes

Process Vew : suivez le cycle de vie détaillé des tâches du début à la fin

Vue d'accueil : guide rapide pour aider les nouveaux membres de l'équipe à démarrer

Idéal pour : Les chefs de produit et les scrum masters qui doivent coordonner des équipes interfonctionnelles et fournir des logiciels de manière cohérente.

6. Le modèle de planification de sprint agile ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez efficacement vos sprints et suivez la progression de votre équipe grâce au modèle de planification de sprint agile ClickUp

Vous souhaitez organiser des réunions de planification de sprints plus ciblées ? Le modèle de planification de sprints Agile de ClickUp aide les équipes à planifier les tâches, à suivre la progression et à gérer les ressources, le tout dans un espace organisé.

Ce modèle permet à un chef de produit senior de s'assurer que tout le monde reste aligné sur les objectifs du sprint. Vous pouvez recueillir les commentaires des utilisateurs pendant la planification et les utiliser pour définir les priorités.

Voici ce qui distingue ce modèle :

Affichage des éléments du backlog du sprint : sélectionnez et attribuez les tâches appropriées à chaque sprint

Affichage du statut de développement : Affichez en un coup d'œil le travail achevé et le travail en cours

Affichage des ressources : Accédez aux documents de sprint quand vous en avez besoin

Guide de démarrage : Obtenez un aperçu rapide du flux de travail de planification des sprints

Idéal pour : Les équipes Agile qui souhaitent organiser des sessions de planification de sprints plus organisées et plus productives.

7. Le modèle Agile Marketing de ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Accélérez vos projets marketing et renforcez la collaboration au sein de votre équipe grâce au modèle Agile Marketing de ClickUp

Le modèle Agile Marketing de ClickUp applique les principes de la gestion de projet agile aux flux de travail marketing, aidant les équipes à rester agiles et à obtenir des résultats rapidement.

Voici ce qui rend ce modèle si efficace pour les équipes marketing :

Suivez la capacité de votre équipe : Équilibrez les charges de travail grâce à la vue Charge de travail , afin que personne ne soit surchargé tandis que d'autres sont inactifs

Suivez la progression des tâches : identifiez et corrigez les retards en temps réel grâce à la vue Tableau de progression avant qu'ils ne compromettent votre sprint

Organisez-vous comme un pro : restez au fait des tâches épiques agiles grâce à la vue Liste des tâches pour un aperçu clair et exploitable

Mettez votre équipe sur la même longueur d'onde : intégrez rapidement de nouveaux membres grâce à la vue Guide de démarrage, idéale pour les débutants en marketing agile

Idéal pour : Les équipes marketing prêtes à adopter une approche agile pour la planification et l'exécution de leurs campagnes.

👀 Le saviez-vous ? Les méthodologies Agile ont été appliquées au-delà du développement logiciel. Par exemple, l'équipe Wikispeed a appliqué les principes Agile pour concevoir et construire une voiture capable d'atteindre plus de 100 miles par gallon en moins de trois mois. Cela démontre la polyvalence d'Agile pour favoriser l'innovation rapide dans divers secteurs.

8. Le modèle Agile Story de ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Planifiez et suivez efficacement les exigences des utilisateurs grâce au modèle ClickUp Agile Story

Le modèle ClickUp Agile Story aide les équipes à gérer les exigences selon les points de vue des différentes parties prenantes, ce qui en fait un outil essentiel pour la gestion de projet agile.

Voici ce qui distingue ce modèle :

Créez des projets distincts : regroupez les stories connexes de manière logique, divisez les stories plus volumineuses en tâches plus petites que les membres de l'équipe peuvent traiter une par une

Collaboration en équipe : travaillez avec les parties prenantes directement dans le modèle pour donner forme aux exigences et utilisez les commentaires en temps réel pour recueillir rapidement des retours

Gestion des tâches : Définissez des critères d'acceptation clairs pour chaque story et configurez des notifications automatiques lorsque les stories passent d'une étape à l'autre

Idéal pour : Les équipes Agile qui ont besoin d'une méthode structurée pour collecter, organiser et suivre les exigences des utilisateurs tout au long du processus de développement.

9. Le modèle de feuille de route agile ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez, suivez et livrez les fonctionnalités de vos produits grâce au modèle de feuille de route Agile de ClickUp

Le modèle de feuille de route Agile de ClickUp aide les équipes produit à aligner leurs plans de développement sur les objectifs de l'entreprise et à tenir les parties prenantes informées.

Voici comment ce modèle peut avoir un impact :

Planification axée sur les objectifs : Définissez des objectifs et des jalons clairs pour vos produits à l'aide de la vue Objectifs stratégiques

Gestion simplifiée des fonctionnalités : décomposez les fonctionnalités complexes en éléments gérables grâce à la vue Plan produit

Suivi transparent de la progression : Restez au fait des tâches grâce à des vues visuelles du statut indiquant ce qui est terminé, en cours ou nécessite votre attention

Alignement global : assurez la cohésion de tous grâce à la vue Agile Product Roadmap, qui offre une perspective globale

Idéal pour : Les chefs de produit et les équipes Agile qui doivent communiquer clairement la stratégie produit tout en restant suffisamment flexibles pour s'adapter si nécessaire.

10. Le modèle d'évènements Sprints Agile de ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Documentez les décisions, les évènements et les enseignements tirés des sprints grâce au modèle d'évènements Agile Sprints de ClickUp

Vous avez besoin d'un moyen simple pour organiser vos évènements de sprint ? Le modèle ClickUp Agile Sprints Events aide les équipes à documenter et à suivre toutes les activités liées au sprint dans un hub central.

Voici ce qui rend ce modèle particulièrement utile :

Suivi clair des sprints : les statuts personnalisés vous permettent de voir exactement où en est chaque tâche, de « Non commencé » à « En cours » puis « Terminé »

Informations détaillées sur les sprints : Ajoutez des détails clés tels que le statut de développement, les liens vers les épopées et les estimations de durée grâce aux champs personnalisés

Vues flexibles de la progression : Suivez les sprints à votre façon grâce aux vues Liste, Calendrier, Échéancier et autres vues dynamiques

Collaboration fluide entre les équipes : les fonctionnalités de collaboration et les automatisations intégrées permettent à tout le monde de rester synchronisé sans effort

Idéal pour : les équipes Agile qui souhaitent conserver une documentation claire de leurs évènements et décisions de sprint tout en suivant la méthodologie Agile Scrum.

Mettez votre planification épique en action avec ClickUp

La planification et le suivi des épopées ne doivent pas nécessairement être un casse-tête. Le bon modèle peut rationaliser votre flux de travail, faciliter la gestion du regroupement des récits d'utilisateurs, suivre la progression et garantir que votre équipe de développement d'applications reste sur la même page.

Avec ClickUp, les équipes peuvent collaborer directement là où le travail se fait, en partageant les mises à jour, les fichiers et les commentaires des clients sans avoir à passer d'une application à l'autre. Que vous planifiez une nouvelle application mobile ou que vous affiniez les fonctionnalités d'un projet existant, ClickUp vous aide à tout organiser.

Besoin d'ajuster votre approche ?

Les vues flexibles de ClickUp vous permettent de passer d'une disposition en liste, en tableau ou en échéancier pour trouver celle qui convient le mieux à votre équipe. De plus, grâce à une automatisation puissante, vous pouvez éliminer les tâches administratives répétitives et vous concentrer sur la création de valeur.

Vous voulez voir un exemple d'épopée agile en action ? Essayez ClickUp dès aujourd'hui et découvrez comment les bons outils peuvent transformer votre flux de travail, du suivi des nouvelles histoires d'utilisateurs à la livraison plus rapide de fonctionnalités de haute qualité. 🚀