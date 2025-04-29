Comment les outils de gestion des effectifs basés sur l'IA boostent la productivité

Les dirigeants s'attendent à ce que d'ici 2028, 70 % des travailleurs utilisent l'IA pour les aider dans leurs décisions commerciales quotidiennes, leurs flux de travail et même leur planification globale.

Et la plupart d'entre nous vivons cette réalité au quotidien.

Mais les outils de gestion des effectifs hérités et les systèmes de planification manuels, qui nous ont permis d'arriver jusqu'ici, commencent à montrer leurs limites. Ils ne peuvent pas suivre l'évolution des besoins des clients et ne détectent pas les premiers signes d'épuisement des employés. La plupart ne sont tout simplement pas adaptés au rythme auquel nous évoluons aujourd'hui.

Si vous travaillez dans le secteur de la gestion des effectifs et souhaitez garder une longueur d'avance, vous êtes au bon endroit.

Poursuivez votre lecture pour découvrir comment les outils modernes de gestion des effectifs basés sur l'IA contribuent à la constitution d'équipes hautement performantes et comment vous pouvez vous aussi en tirer parti.

Qu'est-ce que la gestion des effectifs basée sur l'IA ?

La gestion des effectifs par IA utilise l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique et l'analyse prédictive pour optimiser chaque aspect de la gestion des effectifs, de la planification et de l'attribution des tâches à la formation, au suivi des performances et à l'assistance aux employés.

Voici comment cela fonctionne en pratique :

Prévoyez le nombre de travailleurs nécessaires en fonction des tendances commerciales et des données en temps réel

Automatisation de la planification des équipes en fonction de la disponibilité des employés et des besoins de l'entreprise

Suivi des performances et de la productivité des employés grâce à des informations exploitables

Offrez des formations et des programmes de développement personnalisés en fonction des lacunes en matière de compétences

Automatisation des tâches RH répétitives telles que le suivi du temps, la paie et la gestion des congés

Quels sont les défis que la gestion des effectifs par IA permet de relever ?

Les outils de gestion des effectifs basés sur l'IA sont conçus pour résoudre les défis quotidiens qui coûtent du temps, de l'argent et le moral des équipes aux entreprises.

Voici quelques-uns des défis qu'elle permet de relever :

Sureffectif et sous-effectif : en tant que responsable RH, vous ne voulez pas être confronté à des situations de sous-effectif, de sureffectif ou de conflits d'horaires. Vous pouvez utiliser des algorithmes d'IA pour adapter dynamiquement l'offre de main-d'œuvre à la demande en temps réel de l'entreprise

Planification manuelle des équipes : pour les managers d'équipe et les chefs d'entreprise, l'IA génère automatiquement des plannings en fonction de la disponibilité des employés, de leurs compétences, de la législation du travail et de la demande de l'entreprise. L'IA automatisant les tâches redondantes, vous consacrez plus de temps à la planification stratégique des effectifs

Risques de non-conformité : des règles relatives aux heures supplémentaires aux périodes de repos, les outils d'IA signalent les violations potentielles du droit du travail avant qu'elles ne se produisent. Cela élimine le besoin de vérifications manuelles constantes tout en aidant vos équipes à rester conformes aux réglementations régionales et spécifiques à leur secteur

Absentéisme de dernière minute : lorsqu'un membre de votre équipe se fait absent pour cause de maladie, vous pouvez utiliser la gestion des effectifs basée sur l'IA pour suggérer le meilleur remplaçant en fonction de sa disponibilité, de ses performances passées et de sa charge de travail actuelle

Manque de visibilité en temps réel sur les opérations : En tant que manager, vous connaissez les difficultés liées au travail avec des informations obsolètes, qui entraînent des réactions lentes. Grâce aux tableaux de bord basés sur l'IA, vous bénéficiez d'informations en temps réel sur les niveaux de personnel, les performances des équipes, les pics de demande, etc

Surcharge de données sans informations exploitables : les outils de gestion de la main-d'œuvre basés sur l'IA génèrent beaucoup de données. De plus, ils extraient également des données des systèmes de paie, de suivi du temps, de performance et des RH. Mais c'est au leadership qu'il revient de donner un sens à ces informations. L'IA transforme les données sur la main-d'œuvre en informations exploitables

📚 Bonus : Comment créer et optimiser le mappage des processus IA

Comment l'IA transforme la gestion des effectifs

1. Planification prédictive des présences

L'absentéisme imprévu est l'un des facteurs les plus négligés de l'inefficacité de la main-d'œuvre. L'IA s'attaque à ce problème en passant d'une planification réactive à des modèles de présence prédictifs.

Ces systèmes utilisent des algorithmes d'apprentissage automatique, en particulier des modèles de prévision et de classification de séries chronologiques, pour identifier les modèles de présence. Ils prennent en compte les données historiques de présence, les tendances spécifiques à chaque équipe, les jours fériés, le comportement passé de chaque employé et même des variables externes telles que les données météorologiques ou les évènements publics.

Ici, les algorithmes d'IA signalent les périodes où l'absentéisme est susceptible d'augmenter ou les membres spécifiques de l'équipe qui risquent de s'absenter de manière imprévue.

📍 Exemple : Imaginez une entreprise de logistique nationale qui emploie plus de 1 000 magasiniers. Elle constate une augmentation inhabituelle des absences lors des festivals régionaux dans certaines zones. L'entreprise a utilisé des assistants personnels IA formés à partir de données historiques, telles que les registres de présence, les calendriers locaux et les horaires de travail. Les absences étant signalées bien à l'avance, les responsables des opérations disposent de suffisamment de temps pour réattribuer les quarts de travail, offrir des incitations ou augmenter le nombre d'employés disponibles. Ce type de prévision est particulièrement crucial pour les opérations et les industries à forte intensité de main-d'œuvre, où la visibilité est déjà limitée et où la planification manuelle est souvent retardée par des facteurs externes.

Et tandis que les équipes d'entreprise commencent à explorer l'IA prédictive dans des outils de planification cloisonnés, sa véritable puissance se révèle lorsqu'elle est intégrée dans le système plus large où le travail s'effectue.

La vue Charge de travail de ClickUp permet aux chefs d'équipe de visualiser la capacité individuelle, les congés et la distribution du travail entre les fuseaux horaires et les équipes.

Visualisez les tâches et la capacité des membres de l'équipe à l'aide de barres de couleurs différentes dans la vue Charge de travail de ClickUp

Associez-les à ClickUp Brain pour comprendre pourquoi la capacité est réduite, quelles tendances se dessinent et quelles semaines à venir pourraient être à risque. De plus, grâce à l'IA dans les RH, vos équipes peuvent agir plus rapidement, car Brain résume le travail, suggère les prochaines étapes et répond aux questions spécifiques au projet.

Utilisez ClickUp Brain et obtenez des informations instantanées sur le statut des différentes tâches

2. Recrutement et acquisition de talents plus intelligents

Le recrutement a toujours été l'un des processus les plus gourmands en ressources pour les entreprises. Les méthodes traditionnelles, telles que la présélection manuelle des CV, les multiples séries d'entretiens et les évaluations subjectives, sont chronophages et souvent influencées par des préjugés inconscients.

L'IA sur le lieu de travail change la donne en automatisant la présélection et en fournissant des informations basées sur les données des candidats.

📍 Exemple : Unilever a réorganisé son processus de recrutement des jeunes talents à l'aide d'un système basé sur l'IA qui a remplacé la présélection manuelle des CV par des évaluations cognitives ludiques et des entretiens vidéo automatisés. Les candidats ont joué à des jeux basés sur les neurosciences qui mesuraient des traits de caractère tels que la tolérance au risque et les compétences en matière de résolution de problèmes. Ils ont ensuite enregistré de courtes réponses vidéo que l'IA a analysées pour en déterminer le ton, le choix des mots et même les micro-expressions. Ce processus de transformation numérique a permis de réduire le temps de recrutement de 75 %, tout en maintenant la qualité et en améliorant la diversité, car l'IA a éliminé de nombreux biais traditionnels qui s'insinuent dans l'évaluation humaine.

62 % de nos répondants s'appuient sur des outils d'IA conversationnelle tels que ChatGPT et Claude. Leur interface familière de chatbot et leurs capacités polyvalentes (génération de contenu, analyse de données, etc.) expliquent sans doute leur popularité auprès d'utilisateurs aux rôles et secteurs d'activité variés. Cependant, si un utilisateur doit passer à un autre onglet pour poser une question à l'IA à chaque fois, les coûts associés à l'activation/désactivation et au changement de contexte s'accumulent au fil du temps.

Pour organiser les flux de travail liés au recrutement, gérer les informations sur les candidats et prendre des décisions plus éclairées en matière de talents, ClickUp Brain et ClickUp Knowledge Management sont vos alliés puissants.

L'IA générative de ClickUp Brain peut automatiquement résumer les profils des candidats, les entretiens passés et les notes dans une base de connaissances claire et consultable. Au lieu que les équipes RH doivent revoir manuellement les commentaires des entretiens, ClickUp Brain peut extraire les thèmes communs, les points forts et les risques de toutes les notes des intervieweurs et présenter une vue résumée.

Obtenez des réponses complètes sur les points forts, les préoccupations et les compétences des candidats grâce à ClickUp Brain, l'IA ultime pour le travail.

⚡️Modèle bonus : Vous cherchez à mieux gérer la charge de travail de vos employés ?

La gestion des connaissances par l'IA intégrée à ClickUp garantit que chaque discussion avec un candidat, chaque examen de CV et chaque décision d'embauche est correctement documentée, liée aux rôles et facile à consulter ultérieurement.

Centralisez les informations et gérez efficacement les connaissances de votre équipe grâce aux fonctionnalités de gestion des connaissances par l'IA de ClickUp

3. Développement et apprentissage personnalisés des employés

Dans la plupart des organisations, les programmes de formation sont standardisés, réactifs et souvent déconnectés des performances en temps réel. L'IA, en revanche, personnalise les parcours de développement de chaque individu en fonction de ses objectifs, de ses lacunes actuelles et même de sa manière d'apprendre.

Exemple : Accenture a mis en œuvre des solutions basées sur l'IA pour améliorer le développement de la main-d'œuvre. Ces outils comprennent divers points de données, notamment les contributions aux projets, les certifications, les commentaires des responsables et les modèles de collaboration, afin de créer des profils de compétences complets pour les employés.

Pour combiner développement des employés et productivité, ClickUp Brain aide à extraire et à résumer la croissance des compétences, les notes de performance et les commentaires dans un tableau de bord d'apprentissage personnalisé.

Commencez par poser la question suivante : « Quelles lacunes en matière de compétences [Nom de la personne] a-t-elle/il révélé lors des deux dernières rétrospectives de projet ? » Brain analysera les documents, les tâches et les notes individuelles pour vous fournir une réponse synthétique. Vous pourrez ensuite utiliser ces informations pour guider et motiver vos employés.

Interrogez ClickUp Brain sur les performances de vos employés et générez des informations détaillées en quelques secondes

Pour rendre l'offre encore plus intéressante :

Créez des parcours de croissance personnalisés sous forme de tâches ClickUp liées à des documents, avec des supports de formation intégrés, des échéances et des points de contrôle pour les commentaires

Utilisez des documents alimentés par l'IA pour héberger des journaux d'apprentissage ou des journaux de réflexion qui se mettent à jour dynamiquement à mesure que de nouvelles tâches ou de nouveaux jalons sont achevés

Créez un hub de connaissances au sein de ClickUp avec des ressources sélectionnées et spécifiques à chaque rôle, organisées par groupes de compétences

4. Planification prédictive des effectifs

La dernière chose que vous souhaitez en tant que chef d'équipe, c'est de vous rendre compte que vous manquez de personnel à l'approche de la date limite d'un projet. Vous pouvez utiliser l'IA pour repérer ces lacunes bien à l'avance. Les outils d'IA examineront la bande passante actuelle de votre équipe, les échéanciers d'embauche, la portée des projets et même les signaux d'épuisement professionnel passés afin de prévoir les rôles dont vous aurez besoin et à quel moment.

📍 Exemple : Vous dirigez les opérations d'une entreprise de technologie médicale qui déploie une nouvelle plateforme de diagnostic dans cinq États. Votre modèle d'IA détecte que, compte tenu de la vitesse de déploiement et du volume de tickets d'assistance, vous risquez de manquer de personnel clinique à New York d'ici juillet. Dans le même temps, il signale que certains représentants de l'assistance à Chicago sont sous-utilisés. Cette information vous permet d'ouvrir plus tôt les rôles ou de réaffecter rapidement les personnes.

Utilisez ClickUp Brain pour résumer instantanément les échéanciers de projet, les lacunes en matière d'embauche et les goulots d'étranglement en matière de ressources en analysant les tâches, les documents et les mises à jour. Vous pouvez demander : « Où manquons-nous de personnel en vue des lancements à venir ? » et obtenir la réponse, avec des liens vers les données à l'appui.

Utilisez ClickUp Brain pour découvrir les goulots d'étranglement en examinant les tâches, les documents et les mises à jour dans votre environnement de travail

De plus, organisez toutes les hypothèses relatives à la main-d'œuvre, les plans de recrutement et les données sur la charge de travail des équipes dans ClickUp Docs, en les reliant aux tâches. Mieux encore, utilisez les vues ClickUp pour repérer les services qui approchent de leur capacité maximale ou ceux où les compétences sont sous-utilisées.

5. Automatisation des tâches RH routinières

En tant qu'équipe RH, vous passez probablement plus de temps que vous ne le souhaiteriez sur des tâches répétitives : approuver les demandes de congé, attribuer des checklists d'intégration, répondre à des questions sans fin sur les politiques et mettre à jour les organigrammes. Bien sûr, tout cela est nécessaire. Mais cela vous empêche de consacrer votre temps à ce qui compte vraiment : élaborer une stratégie RH plus solide et stimuler la croissance de l'entreprise.

📍 Exemple : Imaginons que vous développiez une start-up SaaS de 100 personnes. Chaque fois qu'un nouvel employé rejoint l'entreprise, un membre du service RH lui envoie manuellement le dossier d'intégration, configure ses demandes informatiques, met à jour le document de bienvenue de l'équipe et enregistre ses documents administratifs dans le système RH. Imaginez maintenant que l'IA s'occupe de tout cela. Dès qu'une tâche est créée pour un nouvel employé, elle déclenche un processus de gestion des flux de travail qui attribue des éléments de checklist, génère un calendrier d'intégration et informe les équipes concernées.

Pour tirer parti de l'automatisation des flux de travail, vos opérations RH ont besoin d'un cerveau central et d'un système de connaissances organisé.

Commençons par le commencement. Utilisez la gestion des connaissances par l'IA via ClickUp Brain pour générer des calendriers d'intégration, résumer les mises à jour des politiques ou répondre aux requêtes RH internes en temps réel. Imaginons qu'un membre de l'équipe tape « Quelle est notre politique en matière de congé parental ? » et que ClickUp Brain extraie la section pertinente de vos documents RH en quelques secondes.

Générez des résumés, des mises à jour de projet ou des commentaires à l'aide de ClickUp Brain

Au-delà de cela, vous pouvez :

Automatisez les flux de travail répétitifs tels que les approbations de congés, les transferts de documents et les mises à jour de statut à l'aide des automatisations ClickUp

Configurez des automatisations déclenchées par des formulaires qui créent instantanément des tâches d'intégration lorsqu'une personne remplit un formulaire de recrutement

6. Améliorer l'engagement et l'expérience des employés

Si vous comptez encore sur un sondage annuel pour suivre l'engagement, vous avez déjà pris du retard. Grâce à l'IA, vous pouvez repérer le désengagement dès qu'il se produit, personnaliser l'assistance avant que la frustration ne s'accumule et créer des boucles de rétroaction en temps réel qui montrent à vos employés qu'ils sont écoutés chaque mois ou chaque trimestre.

📍 Exemple : Qualtrics utilise l'analyse des sentiments basée sur l'IA pour surveiller en continu les commentaires des employés, et pas seulement après des évènements majeurs. Leur système analyse les réponses aux sondages, les notes de réunion et même les commentaires en texte libre afin de détecter les premiers signes d'insatisfaction, de stress ou de désengagement. Si l'IA signale que les employés d'un service particulier montrent une baisse de satisfaction vis-à-vis de la communication de la direction, les managers peuvent intervenir rapidement en organisant des réunions générales, des réunions entre supérieurs hiérarchiques et subordonnés ou des forums de commentaires anonymes.

Pour que ce type de boucle de rétroaction en temps réel fonctionne dans la pratique, vous devez aller au-delà des sondages. Vous avez besoin d'une IA qui écoute automatiquement, et c'est là que ClickUp AI Notetaker change la donne.

ClickUp AI Notetaker enregistre, transcrit et résume automatiquement les réunions internes, les entretiens individuels et les points d'équipe. Par exemple, si plusieurs résumés rapides hebdomadaires font état d'une frustration récurrente concernant les échéanciers des projets, AI Notetaker capture ces préoccupations et les met en évidence pour que la direction puisse les examiner.

Obtenez automatiquement des récapitulatifs ou des résumés de réunion avec ClickUp AI Notetaker

Les résumés de l'AI Notetaker peuvent être stockés dans ClickUp Docs, transformant ainsi les commentaires en connaissances structurées et consultables, idéales pour les revues trimestrielles de l'engagement ou les plans d'action immédiats.

7. Gestion des performances en temps réel

L'ancienne méthode de gestion des performances, qui consistait en une réunion d'évaluation à la fin de l'année, est en train de devenir rapidement obsolète. Aujourd'hui, les équipes ont besoin d'un retour d'information continu, de corrections rapides et d'une visibilité réelle sur la manière dont elles suivent leurs objectifs.

L'IA pour la gestion des flux de travail offre désormais des informations en temps réel sur les performances, aidant ainsi vos responsables à mener des discussions constructives tout au long de l'année.

📍 Exemple : Adobe a supprimé ses évaluations annuelles des performances et les a remplacées par un processus continu appelé « Check-Ins ». Les managers organisent régulièrement des discussions sur les objectifs, la croissance et le feedback, avec l'aide d'outils basés sur l'IA qui signalent lorsque les employés ont besoin d'assistance ou de reconnaissance. Ils ont constaté une augmentation de la satisfaction des employés et une diminution du taux de rotation du personnel après avoir mis en œuvre ce changement.

Pour intégrer la gestion des performances en temps réel dans vos opérations quotidiennes, vous devez bénéficier d'une visibilité sur l'ensemble des tâches, des objectifs, des commentaires et des priorités. C'est là que les tableaux de bord ClickUp et ClickUp Brain font toute la différence.

Créez des tableaux de bord personnalisables dans ClickUp pour visualiser les performances des projets et suivre la charge de travail des équipes

Les tableaux de bord permettent aux responsables de voir en temps réel les mises à jour sur l'achèvement des tâches, la progression des objectifs, la santé des projets et les charges de travail individuelles, le tout dans une seule vue. Par exemple, vous pouvez configurer un tableau de bord affichant les taux d'achèvement hebdomadaires des tâches de chaque membre de l'équipe, les éléments en retard et les jalons des objectifs. En un coup d'œil, vous savez qui a besoin d'aide ou de reconnaissance.

Pendant ce temps, ClickUp Brain résume automatiquement les notes de performance issues des résumés rapides hebdomadaires, des revues de sprint et des entretiens individuels pour en extraire des informations clés. Au lieu de fouiller dans les documents ou les tâches, vous obtenez un aperçu intelligent prêt pour votre prochain check-in.

Bien plus encore :

Les responsables peuvent intégrer des indicateurs clés de performance en temps réel, la progression des OKR et les échéanciers des projets directement dans le tableau de bord, ce qui rend chaque discussion sur les performances basée sur des données et exploitable

De plus, le logiciel d'automatisation des tâches offre des déclencheurs pour envoyer des rappels ou des invites en fonction des tendances de performance. Par exemple, si un objectif est en retard de 20 %, les responsables reçoivent une alerte automatique pour intervenir rapidement

8. Conservation et transfert des connaissances grâce à l'IA

Lorsque des employés quittent leur poste ou changent d'équipe, ils emportent souvent avec eux des années d'expérience, de processus et de savoir-faire, ce qui entraîne d'énormes lacunes qui ralentissent l'intégration des nouvelles recrues. Cela nuit également à la productivité. Les transferts traditionnels ou la documentation ad hoc omettent généralement des informations contextuelles essentielles.

📍 Exemple : imaginez que vous gérez les opérations d'une entreprise de technologie financière en pleine croissance. Votre analyste principale, qui connaît toutes les subtilités de votre système de rapports, vous remet sa démission. Dans l'urgence, elle vous remet une checklist basique, mais le « pourquoi » derrière certains flux de travail, les risques cachés et les nuances spécifiques aux clients sont perdus. Imaginez maintenant que des agents IA dédiés à la productivité aient capturé en silence ses bonnes pratiques, résumé les notes de réunion, documenté les rétrospectives de projet et lié les historiques de décision. Lorsqu'elle part, ses connaissances ne sont pas perdues. Elles sont organisées, consultables et prêtes à être reprises par le prochain employé sans perdre une miette.

La capture et le transfert des connaissances institutionnelles ne devraient jamais être chaotiques. Pour y remédier, utilisez la gestion des connaissances ClickUp afin de conserver automatiquement les mises à jour concernant les projets, les rétrospectives et les discussions importantes sur les tâches dans des documents clairs et organisés.

Imaginons qu'un responsable demande : « Quels ont été les principaux défis lors du dernier déploiement chez notre client ? » ClickUp Brain extrait alors un résumé prêt à l'emploi à partir des tâches, des notes de réunion et des revues de sprint.

Posez toutes vos questions sur votre travail et obtenez des réponses instantanées avec ClickUp Brain

En un coup d'œil, vous pouvez même :

Stockez des guides spécifiques à chaque équipe, des FAQ et des notes de transfert dans ClickUp Docs, afin que les informations essentielles puissent être recherchées et reliées aux projets pertinents

Stockez les documents spécifiques à votre équipe et créez un hub de connaissances à l'aide de ClickUp Brain

Utilisez ClickUp Brain pour signaler de manière proactive les lacunes dans la documentation, par exemple en signalant les projets qui ont été fermés sans résumé rétrospectif final

Créez un hub de connaissances dynamique où les connaissances tribales s'enrichissent au fil du temps, organisées par étiquettes telles que l'équipe, le sujet ou la phase du projet

Meilleures options logicielles de gestion des effectifs basée sur l'IA

1. Bientôt

via Soon

Avec le générateur de plans de travail IA de Soon, vous décrivez les besoins de votre équipe, tels que les périodes de repos, les rôles, les nombres, les horaires et les emplacements. Et il crée pour vous un plan de travail hebdomadaire complet en un seul clic.

Choisir les bons membres pour votre équipe devient également plus facile grâce à Smart People Picker. Cet outil associe les personnes aux quarts de travail en fonction de leur disponibilité, de leurs compétences et de leurs préférences. Et grâce à Soon Pulse, qui recueille quotidiennement les commentaires de votre équipe, vous obtenez une vue claire des performances de vos employés.

Fonctionnalités clés

Adaptez les règles de planification du personnel aux besoins spécifiques de votre organisation, en garantissant la conformité et l'efficacité

Prévoyez avec précision les besoins en personnel à intervalles de 15 minutes, d'une heure ou d'une journée

Connectez les données historiques via API, des connexions directes à la base de données ou des téléchargements CSV pour des prévisions précises

2. Quinyx

via Quinyx

Quinyx vous aide à adapter les horaires de vos employés à la demande réelle, tout en garantissant la conformité des plannings avec le droit du travail et les règles internes. Vous pouvez utiliser cet outil pour surveiller les équipes commerciales en temps réel. En cas de changement, il vous aide à ajuster les effectifs.

En combinant des données telles que la fréquentation, les transactions, les revenus et même la météo, Quinyx prédit le nombre de personnes dont vous aurez besoin à chaque emplacement.

Fonctionnalités clés

Suivez les pointages, les pauses et les demandes de congés de vos employés directement via l'application mobile Quinyx, afin de centraliser et d'assurer l'exactitude de tous les registres de présence

Utilisez l'analyse des flux de travail pour visualiser les tendances, comparer les performances et suivre les indicateurs clés dans toutes les unités et tous les emplacements

Simulez des scénarios de dotation en personnel, établissez des prévisions des coûts de main-d'œuvre et planifiez vos besoins futurs en matière d'embauche ou de

3. Scheduly. ai

Scheduly. ai, en tant qu'outil de gestion des effectifs, utilise des analyses avancées et de grands modèles linguistiques pour prévoir les besoins en personnel. Il utilise des facteurs réels, tels que les pics de fréquentation des magasins, les promotions saisonnières et les lancements de produits. Grâce à la planification basée sur l'IA et aux modèles prédéfinis, vous pouvez créer plus rapidement des plans de travail qui affectent automatiquement les bonnes personnes en fonction des prévisions de la demande.

Vous aurez également accès à des tableaux de bord personnalisables en temps réel qui ventilent les niveaux de dotation, la couverture des quarts de travail, les coûts de main-d'œuvre et les indicateurs clés de performance de la gestion des effectifs en un seul endroit.

Fonctionnalités clés

Offrez à votre équipe la flexibilité nécessaire pour gérer ses plannings de manière indépendante grâce à l'outil mobile en libre-service de Scheduly. ai

Restez en conformité en alignant automatiquement les plannings sur le droit du travail, les règles syndicales et les politiques de l'entreprise, et évitez ainsi les problèmes juridiques

Gérez les comptes des employés à différents niveaux grâce à des contrôles basés sur les rôles afin de garantir la sécurité des données et un accès personnalisé

4. Japfu. ai

En tant qu'outil de gestion des effectifs basé sur l'IA, Japfu. ai vous aide à automatiser les tâches RH redondantes. Le relevé de temps basé sur l'IA permet à votre équipe d'enregistrer ses heures tandis que le système vérifie automatiquement les erreurs et accélère les approbations.

Japfu. ai automatise également la paie, en gérant les salaires, les déductions et les remboursements pour tous vos projets avec une précision vérifiée par l'IA. De plus, Japfu. ai automatise l'attribution des rôles et le transfert des tâches lors de l'intégration, des changements de rôle et du départ des employés pour faciliter les transitions au sein de votre personnel.

Fonctionnalités clés

Répondez aux requêtes RH et automatisez les tâches telles que le suivi des documents, les rappels de relevés de temps et les mises à jour d'intégration avec Mivi, l'assistant IA de Japfu.ai

Vérifiez facilement l'éligibilité des employés lors de leur intégration grâce à l'intégration directe de Japfu. ai avec le système E-Verify de l'USCIS

Gérez tous les documents relatifs à la main-d'œuvre, des contrats aux formulaires d'intégration et de départ, dans un système centralisé et facilement accessible pour un meilleur suivi et une meilleure conformité

Gérer une main-d'œuvre croissante et distribuée ne doit pas nécessairement rimer avec tâches manuelles interminables, planification réactive ou opérations dispersées.

Grâce aux outils de gestion des effectifs basés sur l'IA, vous pouvez rationaliser vos opérations, prévoir les besoins en personnel, renforcer l'engagement des employés et prendre des décisions plus intelligentes et plus rapides à tous les niveaux.

Et ClickUp facilite cette transition. Grâce à des outils puissants tels que la vue Charge de travail, les tableaux de bord, la gestion des connaissances, Brain et les automatisations, ClickUp apporte visibilité et structure au travail de votre équipe.

