les 10 meilleurs logiciels de planification des équipes en 2025

Avez-vous déjà essayé de jongler avec les horaires d'une douzaine d'employés sur une feuille de calcul ? Vous devez gérer les échanges de quarts, les absences de dernière minute, les congés qui se chevauchent et, d'une manière ou d'une autre, tout le monde s'attend à ce que le planning soit parfait pour Monday.

C'est là qu'interviennent les logiciels de planification des équipes.

Au lieu de passer des heures à affecter manuellement les personnes aux tâches ou aux quarts de travail, il fait le gros du travail. L'outil vérifie qui est disponible, qui est qualifié et ce que le travail exige avant d'établir automatiquement le planning le plus précis possible.

Voici les 10 meilleurs logiciels de planification des équipes qui vous faciliteront la vie. 💁

Que rechercher dans un logiciel de planification des équipes ?

Assurer la couverture des équipes est une chose, mais tout organiser sans le chaos habituel en est une autre. Le bon logiciel de planification des équipes peut vous aider à y parvenir, mais seulement s'il dispose des fonctionnalités dont vous avez réellement besoin.

Voyons cela en détail. ⚓

Planification automatique intelligente qui crée des plannings d'équipe en fonction des disponibilités, des rôles et des règles de l'entreprise

Détection des conflits en temps réel pour signaler les doubles réservations, les problèmes d'heures supplémentaires ou les affectations non qualifiées avant qu'ils ne deviennent des problèmes

Modèles réutilisables et quarts de travail récurrents qui permettent de gagner du temps et facilitent la planification hebdomadaire ou mensuelle

Contrôles de conformité intégrés pour vous aider à respecter les lois locales, les règles syndicales et les exigences en matière de pauses sans surveillance constante

Suivi des certifications pour ne jamais être pris au dépourvu par des licences expirées ou des qualifications spécifiques à un rôle

Alertes d'heures supplémentaires qui vous avertissent lorsque quelqu'un approche de son nombre maximal d'heures, ce qui permet d'éviter l'épuisement professionnel ou les problèmes juridiques

Les logiciels de planification des équipes en un coup d'œil

Voici un aperçu des fonctionnalités clés des logiciels de planification des équipes et de leur utilisation.

Outil Idéal pour Fonctionnalités clés Tarifs* ClickUp Toute entreprise ou équipe à la recherche d'un outil tout-en-un pour la gestion du travail et la planification Planification flexible des projets et des équipes avec gestion des tâches, documents, objectifs et communication Forfait Free Forever ; personnalisations pour les entreprises Sling Petites et moyennes entreprises Planification simple des horaires, suivi du temps et communication avec les équipes Gratuit, à partir de 2 $ par mois Connecteam Équipes mobiles et sur le terrain Planification des équipes, suivi du temps, échanges de quarts et conformité pour les équipes de distribution, axés sur les appareils mobiles Gratuit, à partir de 35 $ par mois et par utilisateur Deputy Entreprises fonctionnant par équipes Planification automatisée des horaires des employés, suivi du temps et gestion des ressources humaines pour le commerce de détail, l'hôtellerie et les soins de santé À partir de 4,50 $ par mois Quand je travaille Entreprises fonctionnant par équipes Planification facile, suivi du temps et messagerie d'équipe pour les restaurants, la vente au détail et les soins de santé Gratuit, à partir de 3 $ par mois et par utilisateur 7shifts Restauration et hôtellerie Planification du personnel de restaurant avec prévision des besoins en main-d'œuvre, planification automatique et outils de conformité Gratuit, à partir de 31,99 $ par emplacement Humanité Grandes organisations Planification dynamique et conformité basées sur l'IA pour les entreprises ayant des besoins complexes en matière de travail posté Tarification personnalisée BuildOps Services sur le terrain et construction Répartition des équipes, attribution des tâches et suivi de la progression pour les services et la construction Tarification personnalisée Buddy Punch Suivi du temps et planification simples Planification des horaires et suivi des présences conviviaux pour les équipes à distance ou au bureau À partir de 5,49 $/mois par utilisateur + 19 $ de frais de base par mois Planday Travailleurs horaires et équipes postées Planification des effectifs, suivi du temps et contrôle des coûts de main-d'œuvre pour les employés rémunérés à l'heure Tarification personnalisée

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur la recherche et indépendant des fournisseurs, vous pouvez donc être sûr que nos recommandations sont basées sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

Les meilleurs logiciels de planification des équipes

Trouver le bon logiciel de planification des équipes fait toute la différence entre des opérations fluides et des projets livrés à la dernière minute.

Voici un tour d'horizon des meilleures options pour vous aider à optimiser la gestion du personnel, réduire les conflits et faire avancer chaque projet. 🎯

1. ClickUp (Idéal pour les plannings personnalisés avec suivi des tâches et des équipes)

ClickUp est l'application tout-en-un pour le travail qui combine la gestion de projet, les documents et la communication d'équipe, le tout sur une seule plateforme, optimisée par l'automatisation et la recherche IA de nouvelle génération.

Il offre aux responsables des opérations, aux chefs d'équipe et aux planificateurs tout ce dont ils ont besoin pour coordonner les équipes, faire avancer les tâches et couvrir les quarts de travail.

Calendrier ClickUp

Planifiez les tâches de chaque employé du début à la fin d'un projet avec le calendrier ClickUp

Tout d'abord, nous avons le calendrier ClickUp, le centre de commande central de votre équipe pour la planification. Cet outil vous permet d'organiser tout en un seul endroit, qu'il s'agisse de coordonner les échanges de quarts entre différents emplacements ou de fixer les délais pour une équipe de projet. Vous pouvez passer d'une disposition quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle pour obtenir le niveau de détail souhaité.

Glissez-déposez les tâches pour apporter des modifications de dernière minute et attribuez des couleurs aux évènements pour identifier d'un seul coup d'œil ce qui est urgent, en attente ou terminé.

Vous avez besoin de synchroniser votre planning avec le Google Agenda de votre équipe ? Pas de problème : la synchronisation bidirectionnelle garantit un flux continu des mises à jour entre les plateformes. Cette visibilité est une véritable bouée de sauvetage pour les équipes qui gèrent les visites sur site, les changements d'équipe et les réunions avec les clients.

De plus, les rappels intégrés et la possibilité de rejoindre des réunions directement depuis l'environnement de travail permettent de maintenir une communication étroite et de respecter les calendriers des projets. Bien sûr, la planification n'est qu'une partie du tableau. Il est tout aussi important de suivre la manière dont votre équipe utilise son temps.

Suivi du temps passé sur les projets ClickUp

C'est là que ClickUp Project Time Tracking entre en jeu.

Assurez-vous que votre équipe respecte les délais grâce au suivi du temps des projets ClickUp

Peu importe que vos équipes travaillent à partir d'ordinateurs portables, d'appareils mobiles ou même de l'extension Chrome gratuite, elles peuvent démarrer et arrêter les chronomètres à la volée. C'est parfait pour les équipes de terrain qui passent d'une tâche à l'autre ou d'un chantier à l'autre. Vous pouvez également enregistrer le temps manuellement, au cas où quelqu'un oublierait d'appuyer sur « Démarrer »

Vous voulez savoir combien de temps a pris le projet d'installation de la semaine dernière par rapport à l'estimation ? Les modèles de relevés de temps personnalisables et les tableaux de bord visuels de ClickUp vous aident à entrer dans les détails, par jour, par semaine, par projet ou par personne.

De plus, la plateforme garantit la transparence (pas de surveillance sournoise ici) tout en fournissant aux responsables les rapports dont ils ont besoin pour affiner les plannings et les charges de travail.

ClickUp Brain

Vous souhaitez passer à la vitesse supérieure en matière de gestion des équipes ? Découvrez ClickUp Brain.

Utilisez ClickUp Brain pour vous décharger des tâches fastidieuses

Cette puissance intégrée de l'IA vous assiste activement dans vos efforts de planification des équipes. Vous avez besoin d'un rapport de statut rapide sur plusieurs sites ? Le gestionnaire de projet par l'IA de Brain peut automatiser cela.

Vous souhaitez trouver un document de formation pour les nouveaux membres de l'équipe sans avoir à fouiller dans des dossiers ? Le gestionnaire des connaissances par l'IA le récupère instantanément.

Par exemple, si vous gérez une équipe de construction sur plusieurs sites, vous pouvez demander à Brain de générer des mises à jour instantanées du projet en langage naturel. Demandez : « Résumez toutes les tâches actives de l'équipe pour le projet Alpha, y compris les approbations en attente et les blocages. » Il extraira des informations en temps réel à partir des tâches, des commentaires et des documents, en mettant en évidence la progression, les retards et les prochaines étapes.

Modèle de planning d'équipe ClickUp

Vous ne voulez pas créer un flux de travail à partir de zéro à chaque fois ? Essayez le modèle de planning d'équipe ClickUp. 👇

Obtenez un modèle gratuit Assurez-vous qu'aucun employé n'est surchargé grâce au modèle de planning d'équipe ClickUp

Conçu pour clarifier les opérations, le modèle de planning d'équipe ClickUp est un outil dynamique pour planifier, suivre et ajuster la charge de travail des équipes. Chaque tâche est clairement libellée avec le projet du client et l'équipe assignée, ce qui facilite la coordination entre les équipes.

De plus, son organisation visuelle et son système d'étiquetage personnalisé sont excellents. Vous pouvez filtrer instantanément les tâches par client, projet ou rôle, tandis que les libellés codés par couleur permettent de voir la distribution en un coup d'œil.

⚙️ Bonus : Une main-d'œuvre efficace garantit une productivité maximale. Pour vous aider à atteindre cet objectif, le modèle de charge de travail des employés de ClickUp vous permet d'évaluer la capacité de chaque membre de l'équipe, de créer un aperçu clair des responsabilités et des dépendances, et de définir les attentes.

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Rationalisez les tâches répétitives : Optez pour Optez pour les automatisations ClickUp pour mettre à jour automatiquement le statut des quarts de travail, affecter les membres de l'équipe et envoyer des rappels sans intervention manuelle

Centralisez la documentation de vos équipes : stockez les documents d'intégration, les procédures opératoires normalisées et les directives de projet, et collaborez en temps réel avec stockez les documents d'intégration, les procédures opératoires normalisées et les directives de projet, et collaborez en temps réel avec ClickUp Docs

Connectez des outils externes : Importez des plannings, des communications et des mises à jour depuis des applications telles que Zoom et Google Agenda grâce Importez des plannings, des communications et des mises à jour depuis des applications telles que Zoom et Google Agenda grâce aux intégrations ClickUp

Visualisez et ajustez les horaires : glissez-déposez les tâches, attribuez des codes couleurs aux quarts de travail et synchronisez les évènements entre les équipes pour obtenir un échéancier clair grâce à glissez-déposez les tâches, attribuez des codes couleurs aux quarts de travail et synchronisez les évènements entre les équipes pour obtenir un échéancier clair grâce à la vue Calendrier de ClickUp

Limitations de ClickUp

Les nouveaux utilisateurs peuvent être confrontés à une courbe d'apprentissage abrupte en raison des nombreuses fonctionnalités

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis ClickUp :

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Cette analyse est très complète :

ClickUp rassemble toutes nos tâches, tous nos documents, tous nos objectifs et tout notre suivi du temps dans un environnement de travail unifié. Nous l'utilisons depuis 2018 et il est incroyablement flexible pour gérer à la fois les flux de travail internes et les projets des clients. Les vues personnalisables (liste, tableau, calendrier, etc.) et les options d'automatisation détaillées nous font gagner des heures chaque semaine. De plus, les mises à jour fréquentes des fonctionnalités montrent que l'entreprise prend au sérieux l'amélioration de la plateforme.

ClickUp rassemble toutes nos tâches, tous nos documents, tous nos objectifs et tout notre suivi du temps dans un environnement de travail unifié. Nous l'utilisons depuis 2018 et il est incroyablement flexible pour gérer à la fois les flux de travail internes et les projets des clients. Les vues personnalisables (liste, tableau, calendrier, etc.) et les options d'automatisation détaillées nous font gagner des heures chaque semaine. De plus, les mises à jour fréquentes des fonctionnalités montrent que l'entreprise prend très au sérieux l'amélioration de la plateforme.

📮 ClickUp Insight : Le blues du lundi ? Il s'avère que le lundi est le maillon faible de la productivité hebdomadaire (sans jeu de mots), 35 % des travailleurs le considérant comme leur journée la moins productive. Ce ralentissement peut être attribué au temps et à l'énergie consacrés à la recherche des mises à jour et des priorités hebdomadaires le lundi matin. Une application tout-en-un pour le travail, comme ClickUp, peut vous aider. Par exemple, ClickUp Brain, l'assistant IA intégré à ClickUp, peut vous « mettre à jour » sur toutes les mises à jour et priorités critiques en quelques secondes. Et tout ce dont vous avez besoin pour votre travail, y compris les applications intégrées, est consultable grâce à la recherche connectée de ClickUp. Avec la gestion des connaissances de ClickUp, il est facile de créer un point de référence commun pour votre organisation ! 💁

2. Sling (Idéal pour la planification simple des horaires)

via Sling

Sling est un outil de planification fiable, en particulier pour les secteurs en constante évolution tels que la vente au détail, l'hôtellerie et la santé. Son interface claire et intuitive facilite la configuration des horaires. De plus, les membres de l'équipe reçoivent leurs horaires de travail directement sur leur téléphone, ce qui facilite la planification, l'échange d'horaires ou la demande de congés sans allers-retours incessants.

Les responsables peuvent créer des modèles de planning réutilisables pour les quarts de travail récurrents, ce qui leur permet de gagner du temps lors de la planification hebdomadaire. La plateforme prend également en charge plusieurs emplacements de travail, ce qui facilite la planification et la communication entre les différents sites.

Meilleures fonctionnalités de Sling

Suivez les coûts de main-d'œuvre des projets en temps réel pour éviter les dépassements budgétaires et gérer les heures supplémentaires

Attribuez des tâches directement aux équipes pour clarifier les responsabilités et garantir la responsabilisation

Envoyez des rappels automatisés par SMS ou notifications via l'application pour minimiser les retards

Stockez les documents de vos employés en toute sécurité pour accéder facilement aux certifications et aux dossiers de conformité

Limitations de Sling

Vous ne pouvez pas copier des quarts de travail individuels et les coller ailleurs

Il envoie des notifications pour les discussions auxquelles vous ne participez pas

Tarifs Sling

Free

Premium : 2 $/mois par utilisateur

Business : 4 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis Sling

G2 : 4,5/5 (plus de 80 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 100 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Sling ?

Un critique de G2 résume ainsi :

La possibilité de créer des quarts de travail répétitifs et de visualiser à quoi ils doivent ressembler permet de gagner beaucoup de temps et d'énergie lors de la planification d'un horaire de travail... De temps en temps, il y a quelques petits problèmes ou bugs. Mais rien de grave. Certaines actions nécessitent relativement beaucoup de clics pour être accomplies. Je trouve que le logiciel est assez « intelligent » pour deviner le type d'action que vous souhaitez effectuer.

La possibilité de créer des quarts de travail récurrents et de visualiser à quoi ils devraient ressembler permet de gagner beaucoup de temps et d'énergie lors de la planification d'un horaire de travail... De temps en temps, il y a quelques petits problèmes ou bugs. Mais rien de grave. Certaines actions nécessitent relativement beaucoup de clics pour être accomplies. Je trouve que le logiciel est assez « intelligent » pour deviner le type d'action que vous souhaitez effectuer.

🔍 Le saviez-vous ? Le marché mondial des logiciels de planification des horaires des employés atteindra 1,36 milliard de dollars d'ici 2033. Il connaîtra un taux de croissance annuel composé de 12,1 % pendant la période de prévision.

3. Connecteam (Idéal pour la gestion mobile des équipes)

via Connecteam

La gestion d'une main-d'œuvre sans bureau peut entraîner des erreurs, des mises à jour manquées et des inefficacités. Connecteam est une plateforme de gestion de la main-d'œuvre pour les secteurs de la construction, des services sur le terrain, de la vente au détail et de l'hôtellerie.

Cet outil facilite l'attribution de tâches spécifiques avec des checklists détaillées, des dates d'échéance et des pièces jointes, afin que tout le monde reste sur la même longueur d'onde, que ce soit sur site ou en déplacement. Pour garantir une communication proactive, il peut mettre en place un chat interne, un flux d'actualités et des sondages instantanés, afin que les informations importantes parviennent aux bonnes équipes au bon moment.

Les meilleures fonctionnalités de Connecteam

Partagez des contenus attrayants, tels que des vidéos, des images, des PDF et des annonces, pour renforcer l'engagement des employés

Personnalisez les permissions d'accès pour les utilisateurs, les rôles et les groupes afin de vous assurer que les bonnes personnes voient les bonnes informations

Permettez à vos employés de gérer eux-mêmes leurs besoins RH courants, tels que la gestion des congés et l'accès aux politiques de l'entreprise

Favorisez une culture positive grâce à des fonctionnalités de reconnaissance et de feedback entre pairs afin de célébrer les réalisations et les jalons franchis

Limitations de Connecteam

Outils limités pour créer des cours, des textes et des quiz

La police de caractères ne peut pas être personnalisée

Tarifs Connecteam

Free

Basique : 35 $/mois par utilisateur

Avancé : 59 $/mois par utilisateur

Expert : 119 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis Connecteam

G2 : 4,6/5 (plus de 2 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 2 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels de Connecteam ?

Voici comment un utilisateur a décrit son expérience :

La configuration des équipes dans une vue de groupe facilite la consultation. Le point vert confirmé ou accepté est très utile lorsque nous voulons savoir si les formateurs ont pris connaissance de leurs équipes. Les équipes peuvent être supprimées par erreur, il serait donc utile de disposer d'une zone de sauvegarde où nous pourrions les récupérer.

La configuration des quarts de travail dans une vue de groupe facilite la consultation d'un seul coup d'œil. Le point vert confirmé ou accepté est très utile lorsque nous voulons savoir si les formateurs ont vu leurs quarts de travail. Les quarts de travail peuvent être supprimés par erreur et il serait utile de disposer d'une zone de sauvegarde où nous pourrions les récupérer.

💡 Conseil de pro : La planification Pareto est une excellente méthode. Concentrez 80 % de votre planification sur les membres les plus fiables de votre équipe pour couvrir la charge de travail principale, et 20 % sur les nouveaux employés ou les employés flexibles pour combler les lacunes. Cela minimise les risques et maintient un niveau de qualité élevé.

4. Deputy (Idéal pour la planification automatisée des horaires)

via Deputy

Deputy est une plateforme complète de gestion des effectifs dotée d'une fonctionnalité de planification automatique intégrée basée sur l'IA. Elle exploite les prévisions de la demande, les tendances commerciales, les fluctuations saisonnières et la législation du travail pour générer automatiquement des plannings optimisés en un seul clic.

Cet outil tient compte de la disponibilité des employés, de leurs qualifications et des budgets de main-d'œuvre afin de minimiser le travail administratif et de réduire les coûts salariaux inutiles. Deputy vous permet de créer des horaires à partir de zéro, de reproduire des modèles d'horaires de travail précédents et de les ajuster pour tenir compte des changements de dernière minute.

Meilleures fonctionnalités de Deputy

Référez-vous aux congés et certifications approuvés pour éviter les conflits de planification

Permettez à vos employés de pointer à l'arrivée et au départ à l'aide d'appareils mobiles, de navigateurs Web ou de la reconnaissance faciale biométrique

Approuvez, modifiez et exportez facilement des relevés de temps numériques vers des systèmes de paie intégrés

Communiquez les annonces ou mises à jour importantes grâce à un fil d'actualité intégré ou à des outils de messagerie

Limitations de Deputy

Il est difficile de créer des plannings sans effacer la version précédente

L'onglet « Personnes » n'inclut pas les managers et leurs supérieurs hiérarchiques

Tarifs Deputy

Planification : 4,50 $/mois par utilisateur

Temps et présence : 4,50 $/mois par utilisateur

Premium : 6 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Deputy

G2 : 4,6/5 (plus de 400 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 700 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Deputy ?

Découvrez ce qu'en pense cet utilisateur:

J'utilise régulièrement Deputy pour la planification et la gestion du temps au travail, et cela m'aide énormément. L'interface est intuitive et facilite grandement la planification des horaires et la communication avec l'équipe... Parfois, l'application mobile plante ou vous déconnecte de manière inattendue.

J'utilise régulièrement Deputy pour la planification et la gestion du temps au travail, et cela m'aide énormément. L'interface est intuitive et facilite grandement la planification des horaires et la communication avec l'équipe... Parfois, l'application mobile plante ou vous déconnecte de manière inattendue.

💡 Conseil de pro : Rendez votre planning facile à consulter. Par exemple, utilisez le bleu pour la réception, le rouge pour les techniciens et le vert pour les responsables. Une clarté visuelle = moins de confusions.

5. When I Work (Idéal pour faciliter le suivi des équipes et des tâches)

via When I Work

Si vous gérez une équipe travaillant par roulement, When I Work rend la planification moins stressante. Grâce à des modèles pratiques pour créer et ajuster les plans de travail, vous pouvez contrôler sans effort les horaires de vos employés. Des fonctionnalités telles que les quarts de travail récurrents et la planification automatique en fonction des disponibilités vous font gagner un temps considérable.

L'un des principaux avantages ? Les employés peuvent gérer eux-mêmes leurs horaires. Ils peuvent demander des congés, échanger leurs quarts de travail et mettre à jour leurs disponibilités directement dans l'application. Les échanges de quarts se font automatiquement via un tableau numérique, ce qui évite les paniques de dernière minute. La plateforme facilite également la communication grâce à une messagerie intégrée.

Principales fonctionnalités de When I Work

Suivez la gestion du temps et les présences grâce à une horloge numérique accessible depuis n'importe quel appareil

Surveillez les présences, les retards et l'absentéisme, et générez des rapports détaillés sur les coûts de main-d'œuvre et les tendances

Recevez des notifications automatiques pour les prochains quarts de travail, les changements d'horaire et autres évènements clés

Intégrez facilement la paie en synchronisant les heures travaillées avec des fournisseurs tels que ADP, Gusto et Paychex

Limitations de When I Work

Il n'y a pas d'option copier/coller pour les plannings de la semaine passée et de la semaine suivante

La fonctionnalité de discussion est instable et lente

Tarifs I When I Work

Emplacement unique ou planning : 3 $/mois par utilisateur

Emplacements ou horaires multiples : 5 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis When I Work

G2 : 4,4/5 (plus de 300 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 1 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de When I Work ?

Un petit extrait d'un utilisateur réel:

Bien que l'application soit bonne, l'interface peut parfois être un peu maladroite et peu intuitive. La fonctionnalité de suivi du temps fonctionne, mais elle n'est pas toujours fluide, et certains utilisateurs signalent des problèmes de synchronisation précise des heures. De plus, les notifications peuvent parfois être retardées, ce qui entraîne une confusion au sujet des changements d'équipe.

Bien que l'application soit bonne, l'interface peut parfois être un peu maladroite et peu intuitive. La fonctionnalité de suivi du temps fonctionne, mais elle n'est pas toujours fluide, et certains utilisateurs signalent des problèmes de synchronisation précise des heures. De plus, les notifications peuvent parfois être retardées, ce qui entraîne une confusion quant aux changements d'équipe.

📖 À lire également : Comment mettre en place un planning de travail 2-2-3

6. 7shifts (Idéal pour la gestion des tâches du personnel de restaurant)

via 7shifts

7shifts est spécialement conçu pour le secteur de la restauration, ce qui en fait une plateforme incontournable pour la planification des équipes et la gestion du personnel. Il aide les managers à créer plus rapidement des plannings en fonction de la disponibilité des employés et des besoins en personnel. Les employés peuvent facilement consulter leurs horaires, demander des congés et rester connectés avec leur équipe grâce à l'application mobile.

De plus, 7shifts fonctionne parfaitement avec les systèmes de point de vente et de paie les plus courants, ce qui aide les restaurants à réduire le travail administratif. Son attention particulière aux besoins quotidiens spécifiques des équipes de restauration le distingue des outils de planification plus généraux.

Meilleures fonctionnalités de 7shifts

Permettez à vos employés d'échanger, de proposer ou de demander des quarts de travail avec l'accord du responsable, en mettant automatiquement à jour le planning et en informant le personnel concerné

Suivez avec précision les heures, les pauses et les heures supplémentaires de vos employés grâce à des fonctionnalités telles que le géorepérage et la reconnaissance faciale

Surveillez et contrôlez les coûts de main-d'œuvre en définissant des cibles basées sur les prévisions de l'équipe commerciale

Générez des rapports automatisés sur la planification, la présence et les indicateurs de main-d'œuvre pour faciliter l'analyse mensuelle ou à la demande

Limitations de 7shifts

Il est difficile de gérer les quarts de travail ouverts

Les utilisateurs se plaignent que le logiciel présente parfois des dysfonctionnements pour les membres du personnel, les empêchant d'accéder à l'outil

Tarifs 7shifts

Comp : Gratuit

Entrée : 31,99 $/mois par emplacement

Les travaux : 69,99 $/mois par emplacement

Gourmet : À partir de 135 $/mois par emplacement

Évaluations et avis sur 7shifts

G2 : 4,5/5 (plus de 100 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 1 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de 7shifts ?

Extrait d'un avis publié sur G2:

J'adore cette application, elle nous offre beaucoup de flexibilité pour enregistrer les notes d'importation entre les responsables, vérifier les ventes et le pourcentage de main-d'œuvre, et faire des annonces au personnel... Nous devons également faire très attention à ne pas fermer le navigateur, car les modifications ne sont pas enregistrées tant que vous ne le fermez pas. C'est donc difficile lorsque plusieurs personnes travaillent sur le planning, car il est très facile de revenir au modèle d'origine.

J'adore cette application, elle nous offre beaucoup de flexibilité pour enregistrer les notes d'importation entre les responsables, vérifier les ventes et le pourcentage de main-d'œuvre, et faire des annonces au personnel... Nous devons également faire très attention à ne pas fermer le navigateur, car les modifications ne sont pas enregistrées tant que vous ne le fermez pas. C'est donc difficile lorsque plusieurs personnes travaillent sur le planning, car il peut très facilement revenir au modèle d'origine.

🤝 Rappel amical : Mieux vaut trop communiquer que pas assez. Envoyez toujours les mises à jour ou les changements d'horaires via les notifications de l'application, par SMS et par e-mail pour éviter les drames du type « Je ne savais pas ».

7. Humanity (Idéal pour la planification complexe dans les entreprises)

via Humanity

Humanity est un système de planification des horaires des employés fiable qui vous aide à prévoir vos besoins en personnel, à établir des horaires conformes et à réduire vos coûts de main-d'œuvre. Les employés peuvent échanger leurs quarts de travail, demander des congés ou mettre à jour leur disponibilité directement depuis leur téléphone.

La plateforme automatise les vérifications afin de garantir la conformité des entreprises avec le droit du travail et les règles syndicales, tout en offrant des modèles intégrés de gestion des tâches, de suivi du temps et de gestion des congés pour que tout soit regroupé au même endroit. Vous bénéficiez également de rapports détaillés et d'informations pour mieux comprendre les performances de votre personnel et les coûts de main-d'œuvre.

Les meilleures fonctionnalités de Humanity

Prévoyez vos besoins en personnel et optimisez les plannings grâce à des prévisions basées sur l'IA et sur des indicateurs clés de performance tels que les ventes et le volume de clients

Gérez les profils des employés en fonction de leurs compétences, de leur disponibilité et de leurs demandes de congés afin de simplifier l'affectation et la planification des équipes

Communiquez avec vos employés via des e-mails automatisés, des SMS, des notifications push et une fonctionnalité de discussion intégrée à l'application sur ordinateur et mobile

Limites humaines

Le format d'exportation doit être ajusté après le téléchargement

Il ne tolère aucune anomalie dans la planification des horaires

Tarification humaine

Tarification personnalisée

Évaluations et avis des utilisateurs

G2 : 4,3/5 (plus de 1 000 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 300 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Humanity ?

Voici ce qu'un utilisateur a dit à propos de Humanity :

Une fois que les utilisateurs ont appris à modifier les disponibilités dans le calendrier, l'application est très simple à utiliser. Quelques clics suffisent pour bloquer des plages horaires dans le calendrier, qui est mis à jour en continu... L'application ne se synchronisait pas bien avec le site web ; les entrées effectuées dans l'application n'apparaissaient pas sur le site web...

Une fois que les utilisateurs ont appris à modifier les disponibilités dans le calendrier, l'application est très simple à utiliser. Quelques clics suffisent pour bloquer des plages horaires dans le calendrier, qui est mis à jour en continu... L'application ne se synchronisait pas bien avec le site web ; les entrées étaient enregistrées dans l'application, mais n'apparaissaient pas sur le site web...

💡 Conseil de pro : Utilisez la règle des 3C pour la couverture des quarts de travail. Avant de finaliser un planning, posez-vous les questions suivantes : Couverture : Tous les postes sont-ils pourvus ? Conformité : Respectons-nous le droit du travail, les pauses et les limites des heures supplémentaires ? Communication : Avons-nous clairement communiqué tout ce qui devait l'être ?

8. BuildOps (Idéal pour la gestion des interventions sur le terrain)

via BuildOps

BuildOps est un logiciel de planification des effectifs conçu pour les entrepreneurs commerciaux et les entreprises de services sur le terrain. Il fournit également des rapports et des analyses personnalisables, offrant aux entreprises une visibilité claire sur les indicateurs clés de performance, les coûts de main-d'œuvre, la progression des projets et la rentabilité des services.

L'une des fonctionnalités phares de BuildOps est son application native pour techniciens de terrain. Les techniciens peuvent accéder aux commandes, à l'historique des clients, aux données sur les équipements et aux détails des tâches directement depuis leur smartphone ou leur tablette, même hors ligne. Ils peuvent également capturer des signatures, télécharger des photos, documenter leur travail et générer des factures sur place, ce qui permet d'accélérer la facturation et de réduire les erreurs.

Les meilleures fonctionnalités de BuildOps

Suivez les techniciens et les tâches pour gagner en visibilité sur les opérations sur le terrain et optimiser l'allocation des ressources

Gérez les commandes, les devis, les contrats et les journaux quotidiens à partir d'un tableau de bord unifié

Intégrez-les à des systèmes comptables tels que QuickBooks pour simplifier la facturation et le suivi financier

Limitations de BuildOps

Vous ne pouvez pas envoyer de relevés de facturation directement aux clients depuis la plateforme

La création de formulaires personnalisables est un véritable défi

Tarifs BuildOps

Tarification personnalisée

Évaluations et avis BuildOps

G2 : 4,5/5 (plus de 30 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 100 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de BuildOps ?

Selon un utilisateur:

Build Ops est actuellement configuré pour les très grandes organisations. Selon eux, cela est fait intentionnellement dans l'idée que les petites organisations puissent évoluer au fil des années. Nous comprenons cette idée, mais jusqu'à ce que nous atteignions ce stade, nous avons constaté une augmentation de la charge administrative dans certains domaines. Build Ops prévoit que certains membres du personnel occupent des places spécifiques afin de répondre aux besoins de leurs flux de travail.

Build Ops est actuellement configuré pour les très grandes organisations. Ils affirment que cela est fait intentionnellement dans l'idée que les petites organisations puissent évoluer au fil des ans. Nous apprécions l'idée derrière cela, mais jusqu'à ce que nous atteignions ce stade, nous avons en fait constaté une augmentation du travail administratif dans certains domaines. Build Ops prévoit que certains membres du personnel occupent des places spécifiques afin de répondre aux besoins de leurs flux de travail.

💡 Conseil de pro : Permettez aux employés de libeller leur disponibilité comme suit : ✅ Vert : Entièrement disponible

🟡 Jaune : Peut travailler si nécessaire

🔴 Rouge : Non disponible Le codage par couleur et les files d'attente visuelles peuvent être un excellent moyen d'obtenir une vue d'ensemble du planning de votre équipe. Cela peut également vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées en matière de planification.

9. Buddy Punch (Idéal pour le suivi de base du temps de travail des employés)

via Buddy Punch

Buddy Punch est une solution simple mais efficace de suivi du temps et de planification des horaires des employés, particulièrement appréciée des petites et moyennes entreprises. Ses options polyvalentes de pointage la distinguent des autres solutions. Les employés peuvent pointer à l'arrivée et au départ via un navigateur web, une application mobile ou même un système unique de code QR.

Pour ajouter un niveau supplémentaire de responsabilité, Buddy Punch propose également le suivi GPS, le verrouillage des adresses IP et même la capture de photos lors de la pointe, afin que les managers sachent toujours où et quand les membres de l'équipe pointent. De plus, des alertes et notifications automatisées garantissent que tout le monde reste informé en temps réel.

Meilleures fonctionnalités de Buddy Punch

Surveillez la présence en temps réel , les alertes d'heures supplémentaires et recevez des notifications lorsque les employés approchent les limites d'heures supplémentaires

Gérez les congés payés (PTO) grâce à des règles d'accumulation personnalisables et des options en libre-service permettant aux employés de demander ou d'enregistrer leurs congés, leurs arrêts maladie ou leurs congés personnels

Attribuez des codes de poste et de service pour un suivi détaillé des projets et des tâches, ce qui vous permet d'analyser les coûts de main-d'œuvre par client, par poste ou par emplacement

Limitations de Buddy Punch

Les notifications par e-mail excessives sont un peu envahissantes

L'application ne fournit pas de rappels pour se connecter ou se déconnecter à l'heure des quarts de travail

Tarifs Buddy Punch

Starter : 5,49 $/mois par utilisateur + 19 $ de frais de base par mois

Pro : 6,99 $/mois par utilisateur + 19 $ de frais de base par mois

Enterprise : 11,99 $/mois par utilisateur + 19 $ de frais de base par mois

Évaluations et avis Buddy Punch

G2 : 4,8/5 (plus de 200 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 1 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels de Buddy Punch ?

Un utilisateur a partagé cet avis :

J'ai beaucoup aimé le fait que l'application soit très concise, ce qui signifie qu'il n'est pas nécessaire de cliquer plusieurs fois pour comprendre ses fonctionnalités... Je pense qu'elle aurait besoin d'un peu plus d'éléments de personnalisation, ce qui rendrait l'application un peu plus agréable à l'œil.

J'ai beaucoup aimé le fait que l'application soit très concise, ce qui signifie qu'il n'est pas nécessaire de cliquer plusieurs fois pour comprendre ses fonctionnalités... Je pense qu'elle aurait besoin d'un peu plus d'éléments de personnalisation, ce qui rendrait l'application un peu plus agréable à l'œil.

📖 À lire également : Comment fonctionne un horaire de travail 9/80 ?

10. Planday (Idéal pour la gestion du personnel horaire)

via Planday

Planday est une solution moderne conçue pour être aussi facile à utiliser pour les employés que puissante pour les responsables. Elle aide les entreprises à se conformer à la législation du travail et aux règles internes, en automatisant des tâches telles que la gestion des contrats, le respect des pauses et le suivi de la documentation. Elle est particulièrement utile pour les secteurs soumis à une réglementation du travail stricte ou à des conventions collectives.

Une autre fonctionnalité remarquable de Planday est l'accent mis sur le contrôle des coûts de main-d'œuvre. Il offre des prévisions en temps réel des coûts de main-d'œuvre au fur et à mesure que vous établissez les plannings, ce qui aide les entreprises à respecter leur budget. La plateforme s'intègre à de nombreux systèmes de paie, de point de vente et de ressources humaines, tels que ADP, Xero, QuickBooks, etc. Son API ouverte permet également aux entreprises de créer des connexions personnalisées.

Meilleures fonctionnalités de Planday

Permettez à vos employés d'échanger leurs quarts de travail, de demander des congés et de gérer leur disponibilité via un portail en libre-service

Surveillez les analyses en temps réel et générez des rapports personnalisés pour mieux comprendre votre main-d'œuvre et prendre de meilleures décisions

Stockez les documents importants en toute sécurité et activez les signatures électroniques pour les contrats et l'intégration des nouveaux employés

Limitations de Planday

L'application mobile a un temps de chargement long

Il n'est pas très flexible et les problèmes ne sont pas facilement résolus en raison d'un service client médiocre

Tarifs Planday

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Planday

G2 : 4,5/5 (plus de 80 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 50 avis)

💡 Conseil de pro : Utilisez un planning de travail par roulement pour les opérations 24h/24 et 7j/7. Créez un modèle répétable, par exemple quatre jours de travail suivis de quatre jours de repos, et faites tourner les équipes selon différents horaires hebdomadaires ou bihebdomadaires.

📚 À lire également : Meilleurs logiciels de planification des horaires des employés

Planifiez votre réussite avec ClickUp

Choisir le bon logiciel de planification des équipes peut faire toute la différence dans l'efficacité avec laquelle votre équipe gère les plannings.

Que vous gériez une petite équipe ou supervisiez des opérations à grande échelle, le bon logiciel peut vous aider à rationaliser les processus, augmenter la rentabilité des tâches, réduire les erreurs et améliorer la productivité globale.

Si vous recherchez une option flexible et évolutive, ClickUp est le meilleur choix.

Avec des fonctionnalités clés puissantes pour la planification, des intégrations avec les RH, les logiciels pour les entreprises de construction et les systèmes de paie, ainsi que la possibilité de suivre les heures travaillées et de gérer les tâches et les ressources, il est conçu pour s'adapter aux besoins de votre équipe, quelle que soit sa taille.

Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp dès aujourd'hui ! ✅