Créer le guide pratique parfait : guide complet pour l'écriture procédurale

Avez-vous déjà essayé d'assembler un meuble IKEA sans le manuel ? Une minute, vous tenez une planche de bois et quelques vis, et la minute d'après, vous vous retrouvez avec un tableau qui ressemble à un yoga.

Voici ce qui se passe lorsque l'écriture procédurale fait défaut.

L'écriture procédurale est la carte de recette qui sauve votre dîner. C'est le manuel d'utilisation qui vous évite les crises de colère liées à la technologie. Et c'est le guide d'installation qui permet à votre projet de démarrer sans une douzaine de moments « comment faire... ».

Que vous soyez un professionnel cherchant à rédiger des instructions que les gens utiliseront réellement ou un enseignant souhaitant montrer à ses élèves comment rédiger de bonnes procédures, cet article est fait pour vous.

Qu'est-ce que l'écriture procédurale ?

L'écriture procédurale est un type d'écriture qui explique comment faire quelque chose de manière claire, logique et étape par étape. Elle guide le lecteur tout au long d'un processus, du début à la fin, sans confusion ni conjecture.

Essentiellement, l'écriture procédurale est une écriture « pratique ». Elle aide les gens à accomplir des tâches avec précision, de manière indépendante et sans confusion.

La rédaction procédurale joue un rôle clé dans la création d'une documentation efficace sur les processus et aide les lecteurs à suivre des flux de travail reproductibles avec cohérence. Vous pouvez utiliser un document contenant une rédaction procédurale pour suivre une expérience en laboratoire, installer une application ou même rédiger un article de blog sur la rédaction procédurale (oui, nous sommes très méta).

À la base, l'écriture procédurale répond à trois questions :

Ce dont vous avez besoin À faire À suivre

Voici quelques exemples concrets de rédaction procédurale que vous rencontrerez 👇 Guides de résolution de problèmes mathématiques : instructions pour résoudre des équations à l'aide de méthodes telles que PEMDAS ou la division longue

Procédures opératoires normalisées (SOP) : procédures opératoires normalisées détaillées ou flux de travail pour les tâches récurrentes telles que l'intégration des nouveaux employés ou le traitement des factures

Scripts du service client : guides de dépannage étape par étape pour résoudre les problèmes courants, tels que la reconnexion à un routeur Wi-Fi

Cartes de recettes : instructions étape par étape pour réaliser les plats que vous avez toujours voulu apprendre à cuisiner

Manuels de fabrication de meubles DIY : instructions qui vous aident à construire un bureau, une étagère ou une table de chevet

Articles de blog pratiques : pensez à « Comment nettoyer votre machine à café » ou « Comment ranger votre placard en moins de 30 minutes »

Pourquoi l'écriture procédurale est-elle essentielle pour les élèves ?

L'écriture procédurale aide les élèves à penser clairement et à aborder les tâches de manière structurée.

Voici pourquoi c'est important :

Développe la pensée logique : La rédaction d'instructions étape par étape oblige les élèves à organiser leurs pensées de manière séquentielle. Cela renforce leur raisonnement logique et les aide à comprendre les relations de cause à effet, qui sont des compétences clés pour la résolution de problèmes, les sciences et même le codage

Améliore la clarté de la communication : L'écriture procédurale apprend aux élèves à être précis et clairs. Ils apprennent à aller à l'essentiel et à se concentrer sur l'action, la clarté et le résultat

Améliore la préparation à la vie réelle : De la rédaction de rapports de laboratoire à la candidature à des stages, des instructions claires sont nécessaires partout. Apprendre à bien les rédiger prépare les élèves à des tâches de la vie réelle, comme remplir des formulaires ou même guider quelqu'un dans un projet de groupe

Assistance à l'autonomie et à la confiance : lorsque les élèves écrivent (ou suivent) correctement des procédures, ils voient les résultats. Ils seront alors en mesure d'aborder des tâches complexes par eux-mêmes, sans attendre que quelqu'un leur explique

💡Conseil de pro : utilisez des assistants IA tels que ClickUp Brain pour créer des documents de rédaction procédurale.

Fonctionnalités clés d'une bonne écriture procédurale

Alors, qu'est-ce qui fait que l'écriture procédurale fonctionne ? Décomposons les fonctionnalités clés qui distinguent un guide clair et utile d'un document confus et désordonné :

✅ Un langage clair et orienté vers l'action : Chaque étape commence par un verbe (par exemple, mélanger, insérer, cliquer). Et dites exactement au lecteur ce qu'il doit faire

✅ Séquence logique : Les étapes sont listées dans l'ordre dans lequel elles doivent être effectuées. Mais si votre lecteur doit revenir en arrière ou deviner ce qui vient ensuite, la séquence de vos textes procéduraux doit être retravaillée

✅ Repères visuels (si nécessaire) : les listes à puces ou numérotées, les mots-clés en gras, les organisateurs graphiques et les diagrammes/captures d'écran facilitent la compréhension des instructions, en particulier pour les apprenants visuels

✅ Liste du matériel nécessaire : Une bonne procédure commence par une section « Ce dont vous aurez besoin » afin que le lecteur ne soit pas pris au dépourvu à mi-chemin. Il peut s'agir d'outils, d'ingrédients ou de conditions préalables

✅ Avertissements ou conseils : Une bonne rédaction de procédures anticipe les erreurs des utilisateurs. S'il existe une erreur courante ou une partie délicate, un avertissement rapide ou un conseil de pro peut grandement aider le lecteur à réussir

✅ Résultat défini : Une bonne procédure explique le résultat attendu : « Vous devriez maintenant voir un message de confirmation » ou « Le gâteau est prêt lorsque le dessus est doré ». Le lecteur doit savoir s'il a réussi

💡 Conseil de pro : utilisez la technique de la « pyramide inversée » pour chaque étape de la procédure. Commencez par la commande d'action essentielle, poursuivez avec des détails clarificateurs et terminez par une justification ou un contexte. Votre lecteur doit être capable de repérer les actions clés à l'aide des informations complémentaires.

Pour gagner du temps, utilisez le modèle Tableau blanc pyramidal ClickUp pour organiser les idées en structures pyramidales afin de faciliter la compréhension rapide des groupes de thèmes.

Obtenez un modèle gratuit Visualisez et travaillez sur des procédures complexes grâce au modèle Tableau blanc Pyramide ClickUp

⚡️Archive des modèles : Modèles gratuits de politiques et procédures d'entreprise

Comment enseigner la rédaction procédurale dans votre classe

Les leçons d'écriture procédurale aident vos élèves à communiquer efficacement. Si vous prévoyez d'enseigner l'écriture de manière pratique et concrète, cette section vous explique comment procéder en étapes claires.

Étape 1 : Présentez l'objectif de l'écriture procédurale

Avant de pouvoir rédiger des procédures efficaces, les élèves doivent comprendre pourquoi la rédaction procédurale est importante. En classe :

*commencez par un scénario familier : Demandez : « Imaginez que vous êtes malade et qu'un ami doit vous remplacer dans une expérience scientifique. Pourrait-il le faire en lisant simplement vos instructions ? » Lorsque vous introduisez l'écriture procédurale, vous devez encourager les élèves à réfléchir à la clarté de leur pensée pour le lecteur

Faites une comparaison côte à côte : Sur le tableau blanc, comparez et opposez votre propre écriture procédurale. Demandez à vos élèves de repérer ce qui manque, ce qui prête à confusion ou ce qui est utile

❌ L'instruction « Ajoutez du vinaigre dans le bécher » serait vague. ✅ Une consigne claire ressemble à ceci : « Mesurez 10 ml de vinaigre à l'aide d'un cylindre gradué. Versez-le dans le bécher marqué A. »

Une fois que les élèves ont acquis ces bases, vous pouvez transformer la leçon en une ressource d'apprentissage dynamique et consultable à l'aide de ClickUp Docs, un espace collaboratif flexible intégré à ClickUp, l'application qui fait tout pour le travail.

Créez un guide interactif pour la classe à l'aide de ClickUp Docs afin de centraliser les leçons, d'intégrer des médias, d'organiser des conseils de rédaction procédurale à l'aide de boutons d'activation/désactivation et de légendes

Voici comment utiliser ClickUp Docs comme espace collaboratif pour vos élèves :

Créez un document central intitulé « Qu'est-ce que l'écriture procédurale ? ». Utilisez des en-têtes tels que Pourquoi est-ce important ?, Fonctionnalités clés et Exemple vs non-exemple. Ce document deviendra votre guide de référence que les élèves pourront consulter à tout moment

Utilisez des listes à bascule et des légendes pour rendre le document interactif. Ajoutez des sections repliables pour les définitions et utilisez des blocs de légendes pour les conseils ou les rappels de l'enseignant

Intégrez des médias pour enrichir l'apprentissage. Insérez une courte vidéo de démonstration (par exemple, un enregistrement d'écran montrant la connexion à un outil) ou téléchargez un PDF contenant un échantillon de procédure bien rédigé à titre de référence

Suivez l'engagement et les mises à jour en un seul endroit. À mesure que chaque élève soumet ses premières idées ou réflexions sur l'écriture procédurale, vous pouvez centraliser les versions et les commentaires dans le même document

Ensuite, transformez la leçon en une ressource d'apprentissage dynamique et consultable, ou créez une unité d'écriture procédurale en utilisant ClickUp Docs comme hub central.

📮ClickUp Insight : 92 % des travailleurs du savoir risquent de perdre des décisions importantes dispersées dans des discussions, des e-mails et des feuilles de calcul. Sans un système unifié pour saisir et suivre les décisions, les informations commerciales essentielles se perdent dans le bruit numérique.

Étape 2 : Enseigner la structure et le langage

Une fois que les élèves ont compris le pourquoi, il est temps de leur montrer comment structurer leur écriture procédurale de manière claire et logique.

Enseignez la structure de base : décomposez l'écriture procédurale en éléments fondamentaux tels que le titre, le matériel/les exigences, les étapes numérotées et le résultat attendu

Utilisation de mots de transition : Vos instructions doivent être faciles à suivre. Pour expliquer une cause et un effet, utilisez des expressions telles que parce que, afin que ou donc. Présentez des variantes avec si vous le souhaitez ou sinon. Enfin, utilisez des transitions prudentes telles que cependant, note ou sinon pour mettre en évidence les avertissements et éviter les erreurs

Mettez l'accent sur la clarté à l'aide de verbes d'action : Listez des verbes forts au tableau (mélanger, insérer, identifier) et montrez comment ils guident le lecteur plus efficacement que des verbes vagues tels que faire ou obtenir

Donnez une tâche courte : Demandez aux élèves d'écrire une procédure pour quelque chose en rapport avec l'école, comme citer une source ou créer un PowerPoint ou Google Slides, en utilisant la structure et les verbes qui viennent d'être enseignés

ClickUp facilite le suivi et le suivi de cette structure grâce aux tâches ClickUp.

Décomposez clairement le travail et établissez des priorités à l'aide des libellés des tâches ClickUp

En bref :

Créez une tâche principale pour « Écrire votre procédure »

Ajoutez des sous-tâches imbriquées pour chaque composante : titre, matériel, étapes, résultat

Utilisez les champs personnalisés de ClickUp pour suivre la clarté (par exemple, « Utilise-t-il des verbes d'action ? » ✅/❌)

Joignez le document de référence de l'étape 1 afin que les élèves restent sur la même longueur d'onde

Demandez aux élèves de mettre à jour le statut des tâches (par exemple, « En cours » ou « Prêt pour révision ») afin de gérer leur flux de travail

Pour faciliter la compréhension, utilisez le modèle de procédures opératoires normalisées ClickUp.

Obtenez un modèle gratuit Faites une démonstration de la rédaction structurée de procédures à l'aide du modèle de procédures opératoires normalisées ClickUp

Voici ce que cela apporte à vos élèves :

Grâce à ce modèle de procédures opératoires normalisées, les élèves peuvent voir clairement comment la procédure est divisée en objectif, portée et procédure. Cela reflète la manière dont ils doivent structurer leur propre écriture

L'utilisation d'étapes numérotées, de puces et d'éléments visuels intégrés établit une norme en matière de clarté, de lisibilité et d'écriture axée sur l'utilisateur

Des titres intégrés tels que « Révision et correction » encouragent les élèves à réfléchir à la finalisation et à l'amélioration de leur écriture

Étape 3 : Assigner des tâches pratiques

Une fois que les élèves ont compris la structure, il est temps de la mettre en pratique. L'écriture est une compétence qu'ils acquièrent en faisant, votre objectif ici est donc de leur fournir des manuels d'instructions pertinents qu'ils pourront ensuite utiliser pour rédiger des instructions. Cela implique :

commencez par une tâche liée à leurs matières : *Ils doivent rédiger une procédure pour quelque chose qu'ils font à l'école, comme mettre en place une expérience de laboratoire, résoudre une équation mathématique ou préparer une présentation

Encouragez la clarté entre pairs : rappelez-leur que si quelqu'un d'autre ne peut pas suivre leurs étapes sans aide, c'est que ce n'est pas assez clair. Vous pouvez même demander aux élèves de tester les textes procéduraux de leurs camarades et de leur faire part de leurs commentaires

Définissez des critères de réussite clairs : Ils doivent inclure les quatre éléments fondamentaux : un titre, une liste des matériaux, des étapes numérotées et un résultat attendu. Donnez-leur une checklist pour qu'ils puissent s'auto-évaluer avant l'envoi

Pour gagner du temps, utilisez le gestionnaire de connaissances ClickUp pour comprendre et suivre automatiquement le travail. En bref :

Conservez les écrits procéduraux de chaque élève dans la base de connaissances : Vous pouvez les classer par classe, par sujet ou par statut (par exemple, brouillons, révisés par les pairs, envois finaux)

Utilisez l'IA pour mettre en évidence les éléments manquants : ClickUp Brain peut analyser les documents à la recherche de lacunes structurelles, telles que des éléments manquants ou un enchaînement peu clair, afin que vous puissiez donner un retour plus rapide et plus précis sans avoir à lire chaque ligne manuellement

Rendez l'évaluation par les pairs efficace et ciblée : Attribuez des documents à évaluer par les pairs et laissez ClickUp Brain mettre en évidence les passages où l'auteur n'est pas clair ou utilise un langage vague, ce qui permet aux élèves de savoir immédiatement sur quoi concentrer leurs commentaires

Utilisez ClickUp Brain pour clarifier et accélérer le processus de rédaction procédurale

Étape 4 : Assistance à l'évaluation par les pairs et à la collaboration

Comme tout le reste, l'écriture procédurale n'est achevée qu'une fois testée. L'évaluation par les pairs aide les élèves à voir comment leur écriture fonctionne dans des conditions réelles : quelqu'un d'autre peut-il la comprendre sans demander d'aide ?

Voici ce que vous pouvez faire pour aider à l'évaluation par les pairs et à la collaboration :

Formez des binômes d'élèves pour le test : Chaque élève lit la procédure de son partenaire et essaie de la suivre étape par étape. S'ils bloquent, ils notent où et pourquoi

Introduisez un format de commentaires : Utilisez des invites simples et structurées telles que : « Je ne comprends pas bien l'étape ___ parce que... », « Je pense que vous pourriez être plus précis à propos de... », « Cette étape a très bien fonctionné parce que... »

Renforcez l'esprit de révision : Précisez clairement que les commentaires ne font pas partie du processus d'écriture. Après la révision, les élèves révisent leurs procédures en fonction des remarques de leur partenaire

Passez au niveau supérieur avec le travail en groupe : Une fois que les élèves sont à l'aise, passez à l'écriture collaborative. Demandez aux groupes d'écrire une procédure plus complexe, comme l'organisation d'un évènement pour la classe ou la préparation d'une exposition scientifique

💡 Conseil de pro : utilisez les tableaux blancs ClickUp pour planifier en collaboration pendant les séances d'écriture créative. Avant que les élèves ne commencent à écrire en groupe, demandez-leur de mapper visuellement chaque étape sur un tableau blanc à l'aide de notes autocollantes. Ils peuvent attribuer des codes couleurs, assigner des parties et même créer des liens vers des documents ou des tâches, le tout dans un seul et même espace.

Étape 5 : Suivre la progression et progresser

À ce stade, mettez l'accent sur le progrès plutôt que sur la correction. Au lieu de simplement corriger les erreurs, encouragez les élèves à améliorer leur niveau d'écriture.

Mettez les jeunes écrivains au défi de réviser leur texte en pensant à un nouveau lecteur (par exemple, un élève plus jeune ou une personne qui ne connaît pas le sujet)

Demandez-leur de réécrire leurs étapes de manière plus concise (clair ne signifie pas long)

Peuvent-ils le convertir en rédaction d'opinion ?

Comprennent-ils clairement la différence entre l'écriture informative, l'écriture explicative et l'écriture procédurale ?

Demandez-leur d'échanger leurs versions finales et d'identifier un point fort dans l'écriture de chacun. Encouragez-les à tenir une liste de leurs « réussites en écriture », c'est-à-dire les points qu'ils ont améliorés entre le brouillon et la version finale

Lorsque vous enseignez l'écriture procédurale, c'est l'étape où les élèves passent du simple fait de suivre une structure à celle de se l'appropriant.

⌛Gain de temps : Vous souhaitez améliorer votre écriture procédurale au fil du temps ? Ces modèles d'amélioration des processus peuvent vous aider à documenter vos commentaires, à repérer les lacunes et à améliorer la clarté à chaque révision.

Activités captivantes pour renforcer l'écriture procédurale

Voici comment rendre l'écriture procédurale amusante et efficace plutôt que rigide et stéréotypée.

1. Procédez à une ingénierie inverse d'un produit fini

Commencez par un produit fini, par exemple un avion en papier plié, un sandwich ou l'installation d'une application simple. Essayez d'écrire les instructions dont quelqu'un aurait besoin pour le recréer à partir de zéro. Vous devrez ralentir et réfléchir à chaque petit geste.

2. Écrire et échanger

Pensez à une tâche que vous connaissez bien, comme mettre à jour les paramètres d'un téléphone ou préparer du café avec une cafetière à piston. Écrivez les étapes, puis remettez-les à quelqu'un qui ne connaît pas cette tâche. Mais n'expliquez rien, contentez-vous d'observer.

S'ils butent sur un mot, oublient quelque chose ou vous regardent sans cesse pour vous demander de l'aide, ce sont là les points faibles de votre écriture. Comme vous avez des connaissances préalables, vous pouvez ignorer les tâches pour lesquelles quelqu'un d'autre pourrait avoir besoin d'aide.

3. Réglez l'horloge

Lorsque vous rédigez des textes, chronométrez le processus. Cela vous oblige à vous concentrer sur l'essentiel et à aller droit au but.

4. Sauver les mauvaises instructions

Réécrivez un tutoriel confus ou un manuel mal rédigé. L'objectif ici est d'apprendre à sauver des textes procéduraux mal rédigés en repérant les lacunes, les instructions peu claires et les structures maladroites.

5. Mappez-le visuellement

Choisissez une tâche qui implique plusieurs chemins ou choix, comme la configuration d'un filtre e-mail ou l'assemblage d'un meuble. Au lieu de la rédiger sous forme de guide étape par étape, vous pouvez la convertir en organigramme.

En mappant chaque décision et chaque résultat, vous commencerez à réfléchir plus clairement à la structure et à la séquence. Ce type de planification visuelle aiguise votre capacité à organiser les étapes de manière à rendre votre écriture procédurale plus facile à suivre.

Conseils clés pour un enseignement efficace de l'écriture procédurale

1. Transformez votre tâche en voix off

Enregistrez-vous en train d'effectuer la tâche à l'aide du manuel. Vous pouvez la convertir en script de voix off qui guidera un élève de première année tout au long de la tâche. Les fonctionnalités linguistiques telles que la voix off vous aident à vous familiariser avec le rythme, le choix des mots et la clarté, tout en connectant votre écriture à des actions réelles.

2. Gardez un guide de référence rapide à portée de main

Pendant l'écriture, utilisez une checklist afin que vos instructions soient claires et exploitables.

Voici une checklist que vous pouvez suivre pour que vos écrits restent ciblés et faciles à suivre : Les étapes sont-elles dans un ordre logique ?

Les verbes d'action sont-ils clairs et précis ?

Ai-je inclus tous les détails nécessaires (par exemple, les outils, les paramètres) ?

Le langage est-il simple et direct ?

Les étapes sont-elles numérotées ou listées de manière cohérente ?

Ai-je tenu compte des obstacles ou défis potentiels ?

Ai-je inclus des supports visuels (par exemple, des captures d'écran ou des diagrammes) lorsque cela était nécessaire ?

3. Donnez la priorité aux actions, pas aux explications

Vous devez vous concentrer sur le guidage du lecteur à travers les tâches. Un excès d'informations contextuelles peut ralentir le processus. Veillez à ce que les explications soient brèves et concrètes.

❌ Détailler l'historique d'une mise à jour logicielle ✅ Cette mise à jour améliore la sécurité et corrige des bugs. Suivez les étapes ci-dessous pour l'installer

Erreurs courantes à éviter dans l'écriture procédurale

1. Sauter des étapes cruciales

Rien ne perturbe plus le flux d'une tâche que l'omission d'une étape essentielle. Vous pensez peut-être que le lecteur saura quoi faire ensuite, mais les suppositions, sous quelque forme que ce soit, dans un texte explicatif entraînent des lacunes dans vos instructions.

✅ Solution : Demandez à vos pairs de lire vos instructions comme si vous étiez celui qui les suivait. Si quelque chose vous semble incomplet ou peu clair, ajoutez les détails manquants.

2. Utiliser un langage vague

L'écriture procédurale repose sur la clarté, la précision et la répétabilité, les termes vagues sont donc à proscrire.

Pour cela, utilisez la checklist pour la modification en cours de vague langage.

Vérifiez Erreurs à éviter Comment y remédier Adverbes subjectifs « À faire avec soin » Soyez précis : « Serrez le boulon jusqu'à ce qu'il soit bien serré, sans forcer » Mots exprimant le temps relatif « Attends un peu » ou « Mélange rapidement » Utilisez des durées mesurables : « Attends 30 secondes » ou « Remue pendant 2 minutes » Termes imprécis utilisés pour désigner la correction « Faites-le correctement » / « Correctement » Écrivez clairement : « Alignez les bords avant de coller » Listes d'éléments incomplètes « etc. » / « et ainsi de suite » Liste complète ou utilisation : « Répétez pour chaque section ci-dessous »

3. Surcharger les instructions d'informations

Lorsque vous essayez d'être exhaustif, vous pouvez être tenté d'inclure tout ce qui vous vient à l'esprit. Des informations contextuelles, des étapes sans rapport avec le sujet ou des exemples supplémentaires qui détournent l'attention de la tâche à accomplir. Cela pourrait nuire davantage en submergeant le lecteur et en rendant le processus plus difficile à suivre.

✅ Solution : Tenez-vous en à l'essentiel. Si un détail n'aide pas directement quelqu'un à accomplir la tâche, laissez-le de côté. Faites en sorte que chaque étape ait un but et soit facile à réaliser.

4. Utilisation d'une mise en forme incohérente

Si votre mise en forme change d'une étape à l'autre, votre lecteur aura plus de mal à suivre. Passer d'une liste numérotée à une liste à puces, ou utiliser différentes polices de caractères ou différents styles peut donner une impression de désorganisation à vos instructions. Même un contenu clair peut se perdre dans une disposition désordonnée.

✅ Solution : La standardisation de la mise en forme est aussi importante que la clarté du contenu. La standardisation des processus permet de réduire la confusion et de maintenir l'efficacité des flux de travail.

5. Être trop formel ou trop académique

La rédaction procédurale n'est pas un travail de recherche. Si vous écrivez de manière trop formelle, vos instructions peuvent paraître rigides ou confuses.

✅ Solution : Utilisez un langage simple et direct. Dites « Cliquez sur le bouton bleu » au lieu de « Lancez le processus en sélectionnant l'option appropriée dans l'interface. »

Rationalisez votre écriture procédurale avec ClickUp

Une rédaction procédurale efficace repose sur la clarté et la structure. En mettant l'accent sur un langage orienté vers l'action, un enchaînement logique et un contexte approprié, vous vous assurez que vos lecteurs peuvent suivre facilement les instructions.

ClickUp offre une suite complète d'outils pour rationaliser votre processus de rédaction procédurale. Avec ClickUp Docs, vous pouvez facilement créer des documents de rédaction procédurale clairs et organisés auxquels vous pouvez vous référer à tout moment.

Le tableau blanc ClickUp vous aide à visualiser des processus ou des idées complexes, les rendant ainsi plus faciles à comprendre et à suivre. Enfin, ClickUp Knowledge Manager conserve tous vos documents et tâches facilement accessibles et à jour, vous garantissant ainsi d'avoir toujours les dernières informations à portée de main.

Essayez ClickUp gratuitement pour commencer à créer vos manuels de rédaction procédurale.