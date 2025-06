Glean vs Perplexity IA : quelle est la meilleure solution pour la recherche et la gestion des connaissances ?

Nous avons tous déjà vécu cette situation : une échéance serrée, la recherche effrénée d'une donnée essentielle à l'assistance de votre projet.

Mais au lieu de réponses rapides, votre moteur de recherche affiche des pages interminables de résultats non pertinents. Ou peut-être êtes-vous enseveli sous une montagne d'informations au sein de votre organisation, luttant pour trouver ce dont vous avez réellement besoin.

Un travailleur du savoir passe en moyenne 8,2 heures par semaine à rechercher, recréer et dupliquer des informations et des compétences. Bien que ces activités soient essentielles, elles doivent clairement être rationalisées afin de ne pas occuper 20 % de la semaine de travail.

C'est une journée entière perdue chaque semaine !

Les LLM basés sur le deep learning, dotés d'une compréhension sémantique avancée, sont là pour changer tout cela ! 🚀

Cet article de blog compare deux outils puissants, Glean et Perplexity AI, qui visent à transformer la façon dont vous gérez les connaissances et effectuez des recherches d'IA dans l'entreprise.

Glean vs Perplexity IA en bref

Fonctionnalité Glean Perplexité Bonus : ClickUp ✨ Objectif Recherche interne dans l'entreprise et gestion des connaissances Recherche externe et synthèse des connaissances Une application tout-en-un pour le travail qui combine gestion de projet, gestion des connaissances et discussion Recherche unifiée Connecte les bases de données internes, le stockage cloud et les plateformes de communication Combine les données internes de l'entreprise avec des sources Web externes Recherche unifiée dans l'environnement de travail, les applications tierces connectées et le Web Personnalisation Personnalisation des résultats de recherche en fonction du rôle de l'utilisateur, des projets et des flux de travail organisationnels Pas de personnalisation approfondie pour les utilisateurs individuels de l'entreprise Entièrement personnalisable en fonction des rôles des utilisateurs, des permissions et plus encore Permissions Affiche uniquement les informations auxquelles les utilisateurs sont autorisés à accéder Aucune restriction d'accès intégrée pour les connaissances internes Possibilité de définir des permissions granulaires pour chaque rôle Informations en temps réel Limité aux connaissances internes préexistantes Fournit des informations externes actualisées avec des citations Informations actualisées via une recherche sur Internet Résumés générés par IA Non disponible Fournit des résumés générés par IA avec citations des sources Disponible dans tout l'environnement de travail : documents, discussion, tâches, etc Recherche approfondie Non disponible Automatise l'analyse de niveau expert et génère des rapports détaillés Disponible. Permet de générer instantanément des informations à partir des données Tarifs Recherche unifiée dans l'environnement de travail, les applications tierces connectées et sur le Web Gratuit (Standard), 20 $/mois par utilisateur (Pro), Enterprise (contactez-nous pour connaître les tarifs) Forfait Free disponible Forfaits payants à partir de 7 $ Idéal pour Récupération des connaissances internes et collaboration au sein de l'entreprise Récupération d'informations externes et recherche rapide avec mises à jour en temps réel Intégrez la recherche, la gestion de projet et la gestion des connaissances dans un environnement de travail unique alimenté par l'IA Intégration du flux de travail Limité Pas d'intégration directe dans le flux de travail S'intègre à plus de 1 000 applications pour faciliter les flux de travail

Qu'est-ce que Glean ?

Glean est une plateforme de recherche et de gestion des connaissances pour les entreprises, basée sur l'IA, conçue pour aider les employés à trouver rapidement les informations dont ils ont besoin, où qu'elles soient stockées.

Il s'agit d'un hub central pour toutes les bases de données internes de votre entreprise, qui se connecte à diverses applications et référentiels afin d'offrir une expérience de recherche unifiée.

Fonctionnalités de Glean

Glean offre des fonctionnalités puissantes qui fonctionnent ensemble pour créer une expérience de connaissance transparente, rationaliser l'accès aux connaissances et stimuler la productivité.

Glean se connecte à toutes les sources de données internes de votre entreprise, y compris le stockage cloud, les wikis internes et les plateformes de communication. Grâce à des requêtes en langage naturel, vous pouvez effectuer des recherches sur tout depuis une seule interface, ce qui vous évite d'avoir à parcourir plusieurs applications.

Plus besoin de passer d'un onglet à l'autre ou de chercher où se trouve ce document crucial. Glean rassemble tout, vous faisant gagner un temps et des efforts précieux.

Fonctionnalité n° 2 : résultats personnalisés

L'IA de Glean apprend vos habitudes de travail et vos besoins en matière d'informations, afin que les résultats de recherche soient personnalisés en fonction de votre rôle, de vos projets et de vos interactions au sein de l'entreprise.

Cette personnalisation vous garantit de recevoir les informations les plus pertinentes pour votre travail, éliminant ainsi la frustration de devoir parcourir des sources de données génériques. Au lieu de passer au crible des pages d'informations non pertinentes, vous voyez d'abord les résultats les plus pertinents.

Fonctionnalité n° 3 : accès avec permissions

Glean respecte les permissions existantes relatives aux données, garantissant ainsi que les utilisateurs ne voient que les informations auxquelles ils sont autorisés à accéder.

Cette fonctionnalité renforce la sécurité et instaure la confiance au sein de l'entreprise. Vous pouvez rechercher en toute confiance des informations sensibles sur l'entreprise sans craindre qu'elles ne soient divulguées à des personnes non autorisées, ce qui rend la gestion des connaissances plus sûre et plus efficace.

En intégrant ces fonctionnalités avancées dans les flux de travail quotidiens, Glean transforme la manière dont les équipes interagissent avec les informations, faisant de la recherche et de la gestion des connaissances une partie intégrante de leurs opérations.

Tarification Glean

Tarification personnalisée

(Glean adapte ses tarifs en fonction de la taille de l'organisation, des exigences spécifiques en matière de recherche d'entreprise et des fonctionnalités requises)

📮ClickUp Insight : 30 % de nos répondants s'appuient sur des outils d'IA pour la recherche et la collecte d'informations. Mais existe-t-il une IA qui vous aide à retrouver ce fichier perdu au travail ou ce fil Slack crucial que vous avez oublié d'enregistrer ? Oui ! La recherche connectée alimentée par l'IA de ClickUp peut rechercher instantanément tout le contenu de votre environnement de travail, y compris les applications tierces intégrées, et extraire des informations, des ressources et des réponses. Grâce à la recherche avancée de ClickUp, vous pouvez gagner jusqu'à 5 heures par semaine !

Qu'est-ce que la perplexité ?

Perplexity est un moteur de recherche alimenté par l'IA qui accélère la recherche et la rend plus efficace en éliminant le désordre des résultats de recherche traditionnels.

Son moteur de réponse va au-delà de la simple liste de liens. Il synthétise les informations provenant de diverses sources afin de comprendre de manière exhaustive le sujet et les URL sources.

Fonctionnalités de Perplexity

Perplexity offre des fonctionnalités et des avantages qui améliorent l'expérience utilisateur en fournissant des informations claires, précises et pertinentes dans leur contexte. Découvrez quelques-unes des fonctionnalités clés qui distinguent Perplexity.

Fonctionnalité n° 1 : recherche de connaissances internes

La fonctionnalité de recherche de connaissances interne de Perplexity permet aux utilisateurs d'accéder de manière transparente aux messages de travail internes de l'entreprise, aux documents et aux sources de données externes en une seule recherche unifiée.

Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les organisations, car elle rationalise les processus de recherche et améliore la prise de décision en fournissant simultanément des informations complètes provenant de plusieurs sources.

Perplexity peut utiliser différents modèles linguistiques volumineux pour répondre à vos questions et citer directement ses sources. Cela vous permet de saisir rapidement les informations clés et de vérifier leur exactitude. Plus besoin de fouiller dans plusieurs sites web pour trouver la réponse dont vous avez besoin.

Il fournit des informations sous une forme naturelle et conversationnelle qui s'apparente davantage à un dialogue engageant qu'à un résultat de recherche standard. Cette approche permet aux utilisateurs de poser des questions complémentaires et d'approfondir les sujets sans perdre le contexte.

De plus, vous obtenez la réponse immédiatement, étayée par des preuves et basée sur des mises à jour en temps réel. Perplexity garantit que les utilisateurs reçoivent les informations les plus récentes.

🧠 Fait amusant : les LLM ne « comprennent » pas réellement le langage ! Malgré leur fluidité, les grands modèles linguistiques (LLM) ne pensent pas et ne comprennent pas les mots comme les humains. Ils génèrent simplement des réponses mot à mot à partir d'énormes quantités de données.

Fonctionnalité n° 3 Analyse automatisée de niveau expert

Deep Research, une fonctionnalité récemment introduite, automatise l'analyse de niveau expert et fournit des réponses détaillées qui nécessitent généralement des heures de recherche manuelle.

L'outil effectue des dizaines de recherches, lit des centaines de sources et utilise des algorithmes d'IA avancés pour garantir que les informations sont détaillées et enrichies par le contexte.

Deep Research génère des rapports en moins de trois minutes, qui peuvent être exportés au format PDF ou Perplexity Pages pour un partage facile.

Tarification Perplexity

Standard : Gratuit

Pro : 20 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

👀 Le saviez-vous ? La génération augmentée par la récupération (RAG) est une technique qui permet aux modèles d'IA de récupérer des informations pertinentes à partir de sources externes avant de générer des réponses. Cela signifie que lorsque vous posez une question, l'IA recherche d'abord les données les plus pertinentes dans un ensemble spécifique de documents ou de bases de données. Elle combine ensuite ces informations récupérées avec les connaissances existantes afin de fournir une réponse plus précise et plus pertinente dans le contexte. Par exemple, dans un scénario de gestion des connaissances, imaginez qu'un employé d'une entreprise demande à un outil d'IA : « Quelle est notre politique actuelle en matière de congés ? » Au lieu de se fier uniquement à des données de formation obsolètes, l'IA utilise le RAG pour extraire le dernier document relatif à la politique en matière de congés de la base de données interne de l'entreprise. Cela garantit que l'employé reçoit les informations les plus précises et les plus récentes sans avoir à rechercher dans plusieurs fichiers.

Glean vs Perplexity : comparaison des fonctionnalités

Dans la comparaison continue entre Glean et Perplexity, bien que chacun ait ses points forts, certains aspects peuvent rendre l'un plus adapté que l'autre en fonction des besoins spécifiques des utilisateurs.

Examinons en détail les fonctionnalités de Glean et Perplexity

Fonctionnalité n° 1 : recherche unifiée

Glean et Perplexity offrent tous deux une recherche unifiée, mais répondent à des besoins différents.

Glean se connecte aux bases de données internes de l'entreprise, au stockage cloud et aux plateformes de communication, permettant ainsi aux employés d'effectuer des recherches dans plusieurs référentiels à l'aide d'une seule requête

Perplexity fusionne les données internes de l'entreprise avec des sources Web externes, offrant ainsi une capacité de recherche plus étendue avec des informations actualisées provenant d'Internet

🏆 Gagnant : Étant donné qu'ils ont des objectifs distincts (Glean pour la recherche interne dans l'entreprise et Perplexity pour la recherche de connaissances plus large), cette fonctionnalité se solde par un match nul.

Fonctionnalité n° 2 : réponses personnalisées et directes

La personnalisation basée sur l'IA de Glean adapte les résultats de recherche en fonction du rôle de l'employé, de ses recherches précédentes et des flux de travail de l'organisation.

Cela garantit aux utilisateurs de Glean de recevoir des informations très pertinentes, sans avoir à passer au crible des données sans rapport avec leur activité

Bien qu'il excelle dans la réponse aux questions, Perplexity manque de personnalisation approfondie pour les utilisateurs individuels au sein d'une entreprise

🏆 Gagnant : pour les organisations qui ont besoin d'une récupération interne des connaissances contextuelle, Glean est clairement le gagnant.

Fonctionnalité n° 3 : Permissions/recherche approfondie

Perplexity fournit des réponses instantanées générées par LLM avec des citations en temps réel, ce qui le rend très efficace pour la recherche externe et l'analyse approfondie.

Perplexity synthétise les données provenant de plusieurs sources, fournit des résumés concis et permet aux utilisateurs de poser des questions complémentaires dans un format naturel

Bien que performant dans la recherche documentaire, Glean ne génère pas de résumés basés sur l'IA et ne fournit pas d'informations en temps réel provenant de sources fiables

🏆 Gagnant : Perplexity est le gagnant incontesté pour la synthèse rapide de connaissances alimentée par l'IA.

Verdict : Dans l'ensemble, Glean est idéal pour la récupération structurée des connaissances d'entreprise, tandis que Perplexity est l'outil incontournable pour la recherche basée sur l'IA.

Glean Vs. Perplexity sur Reddit

Nous avons plongé dans Reddit pour voir ce que les utilisateurs disent de Glean et Perplexity AI pour la recherche et la gestion des connaissances. De nombreux utilisateurs apprécient l'accent mis par Glean sur les connaissances internes de l'entreprise :

Avant, rechercher des informations sur différents disques et plateformes était un véritable cauchemar. Maintenant, avec Glean, tout est regroupé au même endroit. C'est comme avoir un moteur de recherche interne dédié.

Avant, rechercher des informations sur différents disques et plateformes était un véritable cauchemar. Maintenant, avec Glean, tout est regroupé au même endroit. C'est comme avoir un moteur de recherche interne dédié.

D'autres utilisateurs de Reddit soulignent la force de Perplexity dans la recherche externe et la synthèse d'informations :

Merci, Perplexity, d'être une ressource incroyable et de repousser les limites du possible en matière de recherche d'informations assistée par l'IA.

Merci, Perplexity, d'être une ressource incroyable et de repousser les limites du possible en matière de recherche d'informations assistée par l'IA.

Certains utilisateurs ont également commenté les différents cas d'utilisation:

J'utilise désormais Perplexity à la place de Google lorsque je cherche une réponse à une question. Les réponses de Perplexity sont extrêmement concises.

J'utilise désormais Perplexity à la place de Google lorsque je cherche une réponse à une question. Les réponses de Perplexity sont extrêmement concises.

Dans l'ensemble, Glean est mieux adapté à la gestion interne des connaissances au sein d'une entreprise, tandis que Perplexity est plus sophistiqué en matière de fonctionnalités de recherche et constitue l'outil de choix pour la recherche générale et l'exploration d'informations externes.

🧠 Fait amusant : vos données de recherche peuvent façonner les modèles d'IA! Plus vous utilisez la recherche basée sur l'IA, plus elle apprend de vous, adaptant les résultats à vos intérêts, vos habitudes et même à la façon dont vous formulez vos questions !

Découvrez ClickUp — La meilleure alternative à Glean vs Perplexity

Glean et Perplexity offrent des solutions précieuses pour répondre à des défis spécifiques en matière de recherche et de connaissances.

Cependant, aucun de ces outils n'offre la productivité tout-en-un et l'intégration des flux de travail de ClickUp, l'application qui fait tout pour le travail, qui combine une recherche alimentée par l'IA avec la gestion des tâches, l'automatisation et la collaboration en temps réel.

L'avantage n° 1 de ClickUp : ClickUp AI

ClickUp Brain connecte les tâches, les documents, les personnes et les connaissances de votre entreprise grâce à l'IA, facilitant ainsi la recherche et la gestion des connaissances

ClickUp Brain intègre l'IA directement dans votre flux de travail, ce qui vous permet de trouver plus facilement et plus rapidement ce dont vous avez besoin. Sa recherche alimentée par l'IA aide les équipes à localiser rapidement des documents, des tâches et des notes dans l'environnement de travail. Il vous suffit littéralement de « demander à l'IA ».

Imaginez une équipe marketing qui a besoin de rapports sur des campagnes passées ou de commentaires de clients. Au lieu de fouiller dans des dossiers interminables, elle peut les consulter instantanément. De plus, grâce à des fonctionnalités de documentation basées sur l'IA telles que l'AI Notetaker, les réunions avec les clients peuvent être automatiquement transcrites, les points clés résumés et des tâches créées, le tout dans ClickUp. Cet outil de productivité basé sur l'IA permet d'économiser des heures de travail manuel et garantit que rien ne passe entre les mailles du filet.

Ce n'est pas tout. Avec ClickUp AI, vous pouvez choisir le modèle d'IA avec lequel vous souhaitez travailler. Que vous souhaitiez discuter avec GPT-4o, o1 et o3-mini directement dans ClickUp, tout est inclus dans votre module complémentaire IA. De nouveaux modèles sont constamment ajoutés, comme Claude 3. 7, pour que vous disposiez toujours d'une IA de pointe à portée de main.

Cela rationalise le processus de recherche et garantit que tout le monde est sur la même page. Glean et Perplexity peuvent vous aider à trouver des informations pertinentes, mais ils n'offrent pas ce niveau d'intégration et d'automatisation des flux de travail.

Nous n'avons pas encore terminé. ClickUp passe au niveau supérieur avec la recherche Web directement depuis votre environnement de travail. Oui, fini les recherches Google dans des fenêtres sans fin ! Voici ce que vous obtenez :✓ Accès instantané au Web : Activez/désactivez la recherche Web directement depuis la fenêtre IA✓ Des informations plus intelligentes : Obtenez des informations en temps réel sur Internet, sans changer d'application✓ Une puissance sans effort : Mettez l'IA au travail en lui demandant de créer des tâches, de générer des documents et/ou de partager des informations dans le chat

Effectuez des recherches sur le Web directement depuis votre environnement de travail ClickUp

💡 Conseil de pro : Maintenez votre base de connaissances à jour grâce à des résumés de documents générés par l'IA et à la configuration de rappels de révision périodiques.

ClickUp's One Up #2 : Recherche connectée et gestion intégrée des connaissances

Commencez votre recherche comme vous le souhaitez : accédez à la recherche connectée depuis le centre de commande, la barre d'actions globale ou votre bureau, en un seul clic

Les fonctionnalités de recherche connectée et de gestion des connaissances par l'IA de ClickUp créent un écosystème unifié pour accéder et utiliser les informations, surpassant ainsi Glean et Perplexity dans leur application pratique.

Il agit comme un système nerveux central pour vos informations. Au lieu de passer d'une application à l'autre, comme Google Drive pour les documents, Slack pour les discussions et ClickUp pour les tâches, vous pouvez simplement utiliser la barre de recherche de ClickUp. Elle accède intelligemment à tous vos outils de travail connectés, passe au crible les données et vous fournit les résultats pertinents directement dans ClickUp. Cette approche unifiée élimine la frustration liée à la dispersion des informations et vous permet de trouver rapidement ce dont vous avez besoin sans perdre votre concentration ni perdre un temps précieux à changer de contexte.

Ce moteur de recherche connecté basé sur l'IA permet aux nouveaux membres de l'équipe de trouver rapidement ce dont ils ont besoin. Parallèlement, les fonctionnalités intégrées de gestion des connaissances garantissent que les informations sont tenues à jour et facilement accessibles.

ClickUp est un excellent outil que nous utilisons pour rester organisés et suivre les évènements. La plateforme nous a fourni un référentiel de connaissances.

ClickUp est un excellent outil que nous utilisons pour rester organisés et suivre les évènements. La plateforme nous a fourni un référentiel de connaissances.

ClickUp One Up #3 : Gestion de projet, automatisation et documents collaboratifs

Les fonctionnalités de gestion de projet, d'automatisation et de collaboration documentaire de ClickUp se combinent pour créer un écosystème de connaissances dynamique et interconnecté.

Alors que Glean et Perplexity se concentrent principalement sur la recherche et l'accès à l'information, ClickUp permet aux équipes de créer, d'organiser et d'utiliser les connaissances dans le contexte de leurs projets et de leurs flux de travail.

Scénario : Votre équipe travaille sur un projet complexe en plusieurs phases. Pour commencer, elle peut utiliser ClickUp Docs pour créer une base de connaissances et des procédures opératoires normalisées, en liant les documents pertinents directement aux tâches du projet. Si quelqu'un a une question sur une tâche particulière, il peut rapidement accéder à toutes les informations connexes sans avoir à effectuer de recherches sur différentes plateformes.

Créez de superbes documents dans ClickUp Docs, connectez-les à des flux de travail, modifiez-les en temps réel, étiquetez d'autres personnes avec des commentaires, attribuez des éléments d'action à votre équipe et convertissez les éléments d'action en tâches suivables

Une fois le projet lancé, les outils de gestion de projet basés sur l'IA de ClickUp permettent aux équipes de collaborer, d'organiser les tâches, de suivre la progression et de gérer efficacement les ressources via les tâches et sous-tâches ClickUp , chacune étant accompagnée d'assignés, de dates d'échéance et de dépendances. La philosophie « l'application tout-en-un pour le travail » facilite la collaboration, afin que les équipes puissent avancer plus rapidement, travailler plus intelligemment et gagner du temps.

Les agents IA et les automatisations de ClickUp, alimentés par l'IA et déclenchés par des commandes en anglais simple, ajoutent un niveau d'efficacité supplémentaire. Par exemple, les agents IA peuvent automatiquement attribuer des tâches collaboratives à l'équipe en fonction du contenu des documents ou mettre à jour le statut des projets en fonction de l'achèvement des actions de l'équipe.

Par exemple, un chef de projet à la recherche d'un rapport sur le statut d'un projet peut accéder instantanément au document, puis utiliser les fonctionnalités intégrées d'automatisation des flux de travail basées sur l'IA pour déclencher des notifications à l'intention des membres de l'équipe afin qu'ils puissent l'examiner. Ce niveau d'automatisation réduit les efforts manuels et garantit que les connaissances sont activement gérées et exploitées.

Glean et Perplexity peuvent vous aider à trouver des ressources externes ou des fichiers internes spécifiques ; ClickUp connecte vos connaissances internes directement au flux de travail, les rendant ainsi exploitables et facilement accessibles dans le contexte de vos projets.

ClickUp One Up #4 : Modèle de base de connaissances «

Obtenez un modèle gratuit Utilisez le modèle Base de connaissances ClickUp pour créer, organiser et partager une bibliothèque numérique d'informations. Il comprend des sections pour les articles de connaissances, les FAQ et d'autres ressources

Le modèle de base de connaissances ClickUp rationalise la recherche et la gestion des connaissances en fournissant un référentiel structuré et centralisé pour les informations critiques.

Voyons comment ce modèle pourrait vous aider dans un scénario typique de recherche et de gestion des connaissances :

Une agence de marketing est confrontée à une documentation dispersée : les directives de marque, les briefs clients et les procédures opératoires normalisées sont éparpillés dans des e-mails, des discussions et des dossiers personnels.

Ou encore, un nouveau membre de l'équipe doit trouver le dernier document sur la stratégie SEO, mais passe 30 minutes à chercher sur différentes plateformes.

Voici comment le modèle de base de connaissances de ClickUp résout ce problème :

Référentiel centralisé : toutes les connaissances (FAQ, flux de travail, bonnes pratiques) sont regroupées à un seul emplacement, ce qui élimine les recherches redondantes Recherche avancée et étiquetage : au lieu de passer au crible des fichiers, les utilisateurs tapent « stratégie SEO » dans la barre de recherche de ClickUp et accèdent instantanément au document le plus récent Collaboration et mises à jour en temps réel : le responsable SEO modifie le document stratégique directement dans ClickUp, garantissant ainsi que l'équipe dispose toujours de la dernière version et qu'aucun PDF obsolète ne circule Catégorisation et personnalisation : des sections telles que Campagnes clients, Directives internes et Ressources permettent aux utilisateurs de naviguer par thème, ce qui réduit les frictions lors des recherches Intégration avec les flux de travail : la stratégie SEO est liée à une liste de tâches et à un échéancier de projet, ce qui permet une exécution directe sans changer d'outil Évolutivité et rentabilité : à mesure que l'agence se développe, la base de connaissances s'enrichit de manière dynamique, permettant ainsi d'assister davantage de membres de l'équipe sans frais supplémentaires

Ce modèle ClickUp rend les connaissances consultables, accessibles et exploitables, ce qui réduit les pertes de temps et garantit que les équipes travaillent toujours avec des informations à jour, précises et complètes.

L'avenir de la recherche et de la gestion des connaissances

Bien que Glean et Perplexity AI offrent des capacités impressionnantes en matière de recherche et de gestion des connaissances, ils restent limités à des outils à usage unique. Glean se concentre sur la recherche d'entreprise, tandis que Perplexity excelle dans les réponses basées sur l'IA, mais aucun des deux ne fournit un environnement de travail tout-en-un pour gérer les tâches, les documents et la collaboration.

Les entreprises ont besoin de plus qu'une simple recherche : elles ont besoin d'un écosystème connecté pour améliorer leur productivité. C'est là que ClickUp se démarque.

Contrairement à Glean ou Perplexity, ClickUp combine un système de gestion des connaissances avec l'exécution de projets, le suivi des tâches et des informations basées sur l'IA dans une plateforme unifiée. Grâce à des documents intégrés, des wikis et des intégrations transparentes, les équipes ne se contentent pas de trouver des informations, elles agissent instantanément.

Si vous recherchez plus qu'une simple recherche IA pour votre entreprise, il est temps de passer à une application qui offre tout. ClickUp vous permet d'organiser, de collaborer et de gérer les connaissances d'une manière qu'aucun outil autonome ne peut égaler. Inscrivez-vous gratuitement dès aujourd'hui !