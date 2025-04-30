Options gratuites de modèles d'échéancier PowerPoint pour suivre la progression

Rien ne rend les clients plus heureux qu'un échéancier de projet clair et bien défini. En effet, 80 % des projets échouent à respecter leurs délais !

Les échéanciers aident les chefs de projet à ajuster leurs plans, à modifier leurs priorités et à concentrer leurs ressources là où elles sont le plus utiles.

Pour vous faciliter la tâche et vous éviter de partir de zéro, voici une liste des meilleurs modèles d'échéancier PowerPoint.

Ils sont parfaits pour les présentations d'entreprise, les projets complexes et le suivi des jalons clés. Prêt à mettre les choses sur les rails ? C'est parti !

Que sont les modèles PowerPoint d'échéancier ?

Un modèle d'échéancier PowerPoint est un format de diapositive prédéfini qui aide les utilisateurs à créer rapidement des échéanciers structurés et visuels, exactement comme son nom l'indique !

Couramment utilisés dans la planification de projets, les présentations commerciales et les aperçus stratégiques, ces modèles facilitent la présentation des évènements, tâches et dates clés dans l'ordre chronologique.

Découvrons ses fonctions et voyons ce que vous pouvez faire avec :

✅ Visualisez le flux des évènements, des tâches, des ressources ou des étapes d'un projet dans un échéancier

✅ Disponible au téléchargement dans des formats tels que modèle d'échéancier de projet, PowerPoint, feuille de route et échéanciers historiques

✅ Modifiez les éléments graphiques, les volets de texte et les styles pour les adapter à votre image de marque

✅ Gagnez du temps et simplifiez le suivi de vos projets en quelques clics

Qu'est-ce qui fait un bon modèle d'échéancier PowerPoint ?

Après avoir analysé l'expérience de nombreux chefs de projet, nous savons qu'un bon modèle d'échéancier PowerPoint doit simplifier la présentation des évènements, des tâches et des jalons du projet tout en étant facile à personnaliser.

Plus précisément, ces modèles doivent :

Fournissez des dispositions modifiables à l'aide des outils SmartArt, des styles et du volet Texte pour personnaliser les évènements et les dates

Incluez des formats pour différents types d'échéanciers , tels que des échéanciers circulaires, des feuilles de route et des modèles d'échéanciers de projet, dans PowerPoint

Mise en forme facile via l'onglet Conception des outils SmartArt et l'onglet Insertion pour ajouter ou réorganiser le contenu

Assurez la clarté , en particulier lorsque vous partagez des projets complexes ou des jalons clés avec des cadres supérieurs

Compatibilité avec l'assistance Microsoft PowerPoint et Google Slides pour une accessibilité accrue sur tous les appareils et toutes les équipes

les 11 meilleurs modèles d'échéancier PowerPoint

Voici les meilleurs modèles d'échéancier PowerPoint pour rendre votre travail plus facile, plus organisé et visuellement clair pour toutes vos présentations.

1. Modèle d'échéancier avec historique des dégradés PowerPoint par Microsoft

via Microsoft

La fiabilité et la simplicité sont souvent sous-estimées, mais si vous êtes un véritable professionnel, vous comprenez leur valeur.

Tout comme le modèle Échéancier historique dégradé de Microsoft. Conçu pour couvrir cinq années, ce modèle d'échéancier PowerPoint utilise un arrière-plan dégradé élégant pour mettre en évidence les évènements clés d'un projet historique ou stratégique.

De plus, ce modèle permet de personnaliser entièrement le texte, les dates et les graphiques à l'aide de l'onglet Conception et du volet Texte des outils SmartArt familiers. Vous pouvez rapidement adapter le style de l'échéancier, modifier les couleurs et insérer du contenu pertinent en quelques clics seulement.

✨ Idéal pour : les professionnels et les chefs de projet qui ont besoin d'un échéancier soigné et facile à personnaliser pour leurs présentations professionnelles.

2. Modèle d'échéancier de feuille de route produit PowerPoint par Microsoft

via Microsoft

Vous mappez les jalons trimestriels ou présentez l'évolution d'un produit ? Le modèle Échéancier de feuille de route produit PowerPoint de Microsoft est un exemple de feuille de route colorée qui fournit également une structure.

Conçu pour les présentations d'entreprise, ce modèle entièrement personnalisable permet aux utilisateurs d'insérer des tâches, d'ajuster les styles et de personnaliser les dates à l'aide de l'onglet Conception SmartArt et du volet Texte.

De plus, ce modèle s'intègre parfaitement à Microsoft PowerPoint et prend en charge la collaboration via Google Slides si nécessaire.

✨ Idéal pour : les chefs de produit et les chefs d'équipe qui ont besoin de mapper les jalons trimestriels et de présenter les phases de développement des produits.

3. Modèle d'échéancier historique PowerPoint par Microsoft

via Microsoft

Vous devez raconter une histoire qui s'étend sur plusieurs décennies, voire plusieurs siècles ? C'est plus courant dans le monde de l'entreprise qu'on ne le pense.

Le modèle Échéancier historique PowerPoint de Microsoft facilite le mappage des biographies, de l'historique des marques ou de tout autre échéancier d'évènements. Ce modèle utilise des dates et des visuels en gros caractères gras pour permettre à votre public de rester concentré sur le flux d'informations.

Il suffit de glisser, déposer et modifier : le modèle Microsoft fonctionne parfaitement dans PowerPoint et se transfère de manière transparente vers Google Slides pour un travail collaboratif.

✨ Idéal pour : les enseignants, les historiens et les professionnels qui souhaitent illustrer des évolutions à long terme ou l'histoire d'une marque.

💡 Conseil de pro : Vous avez du mal à respecter les délais ou vos équipes sont surchargées ? Les stratégies de planification des capacités pour optimiser vos ressources vous montrent comment prévoir la demande, répartir intelligemment la charge de travail et éviter le chaos en cours de projet.

4. Modèle d'infographie d'échéancier PowerPoint par Slidesgo

via Slidesgo

Les puces dans les PPT deviennent rapidement ennuyeuses. Si vous voulez que votre échéancier se démarque, le modèle d'infographie d'échéancier PowerPoint de Slidesgo vous offre une multitude d'options graphiques audacieuses et créatives.

Tout d'abord, ce modèle offre une grande variété visuelle :

✅ Échéanciers courbes

✅ Styles dessinés à la main

✅ Flux de type routier

Ils vous permettent de trouver facilement une disposition adaptée à votre projet, campagne ou présentation en classe. De plus, les diapositives sont colorées, logiques et parfaites pour présenter les étapes, les jalons ou les évènements clés dans différents formats.

✨ Idéal pour : les professionnels de la création, les spécialistes du marketing et les enseignants qui souhaitent créer des échéanciers visuellement attrayants pour raconter des histoires de manière dynamique.

🧠 Anecdote : Les merveilles antiques telles que les pyramides égyptiennes et la Grande Muraille de Chine sont les premiers exemples concrets de gestion de projet !

5. Modèle d'échéancier vertical PowerPoint par PresentationGo

via PresentationGo

Les échéanciers doivent toujours être clairs et verticaux. Cependant, cela peut aussi les rendre ennuyeux. Alors, que pouvez-vous faire ? Le modèle d'échéancier vertical PowerPoint de PresentationGo fournit un échéancier vertical en chevron en 5 étapes qui accomplit efficacement la tâche.

Conçu pour plus de clarté, chaque jalon est placé le long d'une flèche centrale en chevron avec des bannières et des icônes alternées qui permettent d'organiser votre échéancier de projet et de le suivre facilement. L'effet de pliage ajoute une touche visuelle subtile, tandis que le volet de texte offre un espace pour mettre en évidence les dates, les évènements ou les étapes de votre processus.

✨ Idéal pour : les chefs de projet et les équipes qui ont besoin d'un visuel structuré, étape par étape, pour présenter les jalons et les flux de travail.

📖 À lire également : Optimisez votre flux de travail grâce au suivi agile du temps

6. Modèle d'échéancier du processus d'embauche PowerPoint par SlideModel. com

via SlideModel

Évitez cette situation chaotique grâce au modèle d'échéancier du processus d'embauche PowerPoint de SlideModel. La disposition en 6 étapes de ce modèle permet de décomposer le processus de recrutement en étapes claires et faciles à suivre.

De la recherche de marché au recrutement final, chaque phase est visualisée à l'aide d'icônes intuitives. De plus, grâce aux diapositives modifiables et à un format de feuille de route structuré, vous pouvez facilement gérer plusieurs rôles ou former de nouveaux membres de l'équipe.

✨ Idéal pour : les professionnels des ressources humaines et les recruteurs qui ont besoin de visualiser le processus de recrutement, de l'étude de marché à l'intégration finale.

📮 ClickUp Insight : 92 % des travailleurs du savoir s'appuient sur des stratégies de gestion du temps personnalisées, mais de nombreux outils de flux de travail restent insuffisants en matière de hiérarchisation intégrée des tâches. Cette situation oblige souvent les équipes à jongler entre les tâches sans clarté. ClickUp change la donne grâce à une planification et un suivi du temps basés sur l'IA, qui transforment les conjectures en décisions intelligentes et étayées par des données. Il recommande même les meilleures fenêtres de concentration pour votre travail !

7. modèle d'échéancier pour forfait 30-6-90 jours par SlideModel. com

via SlideModel

L'intérêt d'un forfait de 30, 60 ou 90 jours est d'avoir une vision claire dès le premier jour. C'est exactement ce qu'offre le modèle d'échéancier de forfait de 30, 60 ou 90 jours de SlideModel.

Avec cinq options de disposition, notamment une hiérarchie verticale, des flèches segmentées et même un diagramme de Gantt, ce modèle d'échéancier PowerPoint vous aide à répartir les objectifs et les tâches sur les trois premiers mois.

De plus, chaque jalon est clairement défini afin que vous puissiez vous concentrer sur des résultats mesurables, des actions hebdomadaires et une planification stratégique.

✨ Idéal pour : les nouvelles recrues, les responsables RH et les chefs de projet qui doivent présenter leurs objectifs stratégiques au cours des trois premiers mois.

Les chefs d'entreprise consacrent trop de temps aux aspects tactiques de l'acquisition de talents, ce qui n'est pas viable dans un environnement commercial en constante évolution. L'automatisation de ces processus permettra de libérer du temps pour un travail plus stratégique.

8. Modèle d'échéancier quotidien par SlideModel. com

via SlideModel

Si votre journée est remplie de tâches réparties entre plusieurs équipes ou projets (ce qui est généralement le cas pour la plupart des professionnels), ce modèle d'échéancier quotidien de SlideModel est un moyen pratique de garder tout visible et de maîtriser la gestion du temps de vos projets.

Tout d'abord, le modèle comprend un échéancier complet de 24 heures sur une diapositive et un planificateur hebdomadaire sur l'autre. Vous pouvez également mapper l'échéancier de chaque projet, visualiser les charges de travail quotidiennes et ajuster facilement les créneaux horaires à l'aide de barres et de boîtes de couleurs différentes.

De plus, ce modèle réduit la confusion et améliore les transferts dans les projets complexes en aidant à clarifier qui fait quoi et quand.

✨ Idéal pour : les chefs de projet et les responsables d'équipe qui doivent gérer les plannings quotidiens des tâches et optimiser la gestion du temps.

9. Modèle d'échéancier pour la planification d'évènements par SlideModel. com

via SlideModel

Les évènements sont essentiels dans le monde de l'entreprise. Pourtant, leur planification peut être un véritable cauchemar logistique. C'était avant le modèle Échéancier de planification d'évènements de SlideModel. Ce modèle d'échéancier horizontal organise les évènements d'entreprise, les sessions de formation ou les programmes de mentorat, avec les jalons importants marqués par des libellés en gras, de style signet.

Chaque diapositive vous offre un espace pour afficher les phases d'un évènement, les jours ouvrés et les jalons clés dans une disposition intuitive qui fonctionne bien pour les aperçus de haut niveau et la planification quotidienne.

Le modèle Échéancier de planification d'évènement est entièrement modifiable dans PowerPoint, Google Slides et Keynote, ce qui en fait un choix flexible pour les scénarios de planification rapides.

✨ Idéal pour : les organisateurs d'événements, les formateurs en entreprise et les mentors qui gèrent des calendriers d'événements, des sessions de formation et des jalons.

10. Modèle de forfait d'exécution de projet PowerPoint par SlideModel. com

via SlideModel

Le modèle de plan d'exécution de projet de SlideModel aide les équipes à passer de la stratégie à la livraison. C'est l'un des aspects les plus difficiles de la planification de projet.

Voici comment fonctionne ce modèle : Conçu pour des secteurs tels que l'immobilier, l'informatique, la construction et le marketing, ce modèle comprend 18 diapositives modifiables pour définir les objectifs, la portée, les livrables du projet et les échéanciers personnels.

Vous disposez de tout, des organigrammes et des visuels de type diagramme de Gantt aux plans de gestion des risques et de contrôle qualité. De plus, les dispositions dynamiques présentent une feuille de route d'exécution complète, simple à suivre et à mettre à jour dans Google Slides et Microsoft PowerPoint.

✨ Idéal pour : les chefs de projet dans des secteurs tels que l'immobilier, l'informatique et la construction, qui ont besoin de définir efficacement leurs objectifs et leurs échéanciers.

11. Modèle d'échéancier PowerPoint par Project Manager

via Project Manager

Parfois, le meilleur échéancier est le plus simple, et c'est exactement ce qu'offre le modèle d'échéancier PowerPoint gratuit de ProjectManager.

Bien que simple, ce modèle offre des fonctionnalités qui sont loin d'être basiques. Il utilise des tableaux, des formes et des lignes modifiables qui imitent un diagramme de Gantt, vous permettant ainsi de définir clairement les tâches et les durées. Vous pouvez ainsi visualiser facilement les tâches, les dates de début et de fin, ainsi que les responsabilités clés au sein de votre équipe.

✨ Idéal pour : les propriétaires de petites entreprises, les freelancers et les chefs de projet à la recherche d'un échéancier de projet simple et facile à modifier.

Limites de l'utilisation de PowerPoint pour les échéanciers de projet

Jusqu'à présent, nous avons exploré quelques choix intéressants pour les présentations PowerPoint et les échéanciers de projet. Jack, chef de projet dans une entreprise technologique de taille moyenne, est comme nous. Pour la présentation de son prochain projet, il a pensé qu'un simple échéancier PowerPoint suffirait.

Mais à mi-chemin de sa réunion sur le statut, les parties prenantes ont commencé à poser des questions auxquelles il ne pouvait pas répondre facilement, car ses diapositives statiques ne pouvaient pas afficher les mises à jour des tâches, les dépendances ou les changements en temps réel.

L'échéancier de base avait toujours l'air soigné, mais son manque de flexibilité rendait difficile son adaptation ou l'affichage détaillé des informations importantes.

C'est tout l'intérêt des échéanciers PowerPoint. Ces défis courants pourraient perturber votre expérience :

La nature statique des échéanciers rend difficile leur adaptation aux changements de projet ou aux mises à jour en temps réel pendant les présentations ❌

Une flexibilité de conception limitée encourage le recours à des modèles génériques, ce qui entraîne des diapositives répétitives et un désintérêt du public ❌

Les efforts de personnalisation manuelle pour modifier les dates, les tâches ou les visuels entraînent des modifications fastidieuses et sources d'erreurs ❌

Le manque d'interactivité réduit l'engagement du public en empêchant l'exploration dynamique, les éléments cliquables ou les visuels intégrés tels que les vidéos et les tableaux de bord en direct ❌

L'absence de fonctionnalités intégrées de gestion de projet telles que les dépendances entre tâches, les mises à jour automatiques et le suivi des ressources oblige les équipes à recourir à des applications externes ou à des feuilles de calcul ❌

🧠 Anecdote : PowerPoint s'appelait initialement « Presenter » et avait été créé par Forethought Inc. jusqu'à ce que Microsoft l'achète en 1987 pour 14 millions de dollars et lui donne l'apparence que nous connaissons aujourd'hui !

Modèles alternatifs d'échéancier de projet

Malgré l'apparence attrayante des échéanciers PowerPoint, il peut être difficile de modifier une tâche ou de changer une dépendance pendant une réunion. Contrairement à PowerPoint, ClickUp ne fige pas votre échéancier dès que vous cliquez sur « Enregistrer »

Il se met à jour en temps réel, donc que vous soyez en réunion ou en pleine présentation, tout le monde voit les dernières tâches, dates et dépendances sans avertissements gênants.

De plus, les tableaux de bord ClickUp sont interactifs et cliquables, transformant l'échéancier de votre projet en quelque chose que vous pouvez explorer plutôt que simplement regarder. Cela fait de ClickUp l'application tout-en-un pour le travail. Elle combine la gestion de projet, le partage des connaissances et l'IA en une seule plateforme.

Le meilleur dans tout ça ? ClickUp propose plus de 1 000 modèles pour tous les cas d'utilisation et tous les scénarios. Découvrez ci-dessous quelques modèles d'échéancier de projet faciles à utiliser.

Savitree Cheaisang, vice-présidente adjointe de Bubblely, résume parfaitement la situation :

Mon entreprise est beaucoup plus organisée et capable de contrôler l'échéancier de chaque projet, en assurant le suivi de toutes les activités qui s'y déroulent. J'adore la fonction de calcul qui permet de passer rapidement en revue les nombres au lieu de les exporter dans Excel et de faire un calcul manuel.

1. Modèle d'échéancier de projet ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Repérez rapidement les goulots d'étranglement, mettez à jour les échéanciers et communiquez les jalons clés grâce au modèle de tableau blanc Échéancier de projet ClickUp

Lorsque les délais vous pressent, vous ne pouvez pas vous permettre de perdre du temps à créer un échéancier de projet à partir de zéro. Vous pouvez plutôt utiliser le modèle de tableau blanc Échéancier de projet de ClickUp, qui vous offre un visuel clair et intuitif pour mapper l'ensemble de votre projet, du premier jour jusqu'aux livrables finaux.

Vous pouvez tout personnaliser (tâches, durées et dépendances) et voir votre projet se dérouler en temps réel.

✨ Idéal pour : les chefs de projet et les équipes qui ont besoin d'un outil visuel en temps réel, avec fonction glisser-déposer, pour mapper le déroulement de leur projet.

🧠 Fait amusant : Les start-ups comptant au moins une femme parmi leurs fondateurs surpassent les équipes exclusivement masculines de 63 % et génèrent un retour sur investissement nettement supérieur. Selon une étude récente de First Round Capital, investir dans des start-ups dirigées par des femmes n'est pas seulement éthique, c'est aussi une décision financière judicieuse !

2. Modèle d'échéancier de projet ClickUp Gantt

Obtenez un modèle gratuit Rendez vos échéanciers beaucoup moins intimidants grâce au modèle d'échéancier de projet Gantt de ClickUp

Les autres ont probablement du mal à respecter les échéanciers et à contrôler les tâches. Mais pas avec le modèle d'échéancier de projet ClickUp Gantt.

Ce modèle garantit que les tâches se transforment en barres interactives qui s'actualisent en temps réel, afin que vous sachiez toujours où en sont les choses.

Vous pouvez diviser vos projets en phases, ajouter des dépendances et voir instantanément comment les modifications affectent l'ensemble de votre forfait. Les statuts codés par couleur et les barres de progression visuelles vous offrent une grande clarté sans avoir à parcourir des feuilles de calcul ou des listes interminables.

Enfin, ce modèle ClickUp comprend des statuts personnalisés (tels que En cours, En cours de révision et Bloqué), des champs pour la durée et l'achèvement, ainsi que plusieurs vues : mensuelle, hebdomadaire, annuelle ou même un simple résumé.

✨ Idéal pour : les équipes qui gèrent des projets complexes comportant plusieurs phases, des dépendances et des délais changeants.

💡 Conseil de pro : votre liste de tâches semble interminable et vos journées trop courtes ? Découvrez comment résoudre les problèmes courants liés à la gestion du temps et découvrez des stratégies pratiques qui vous aideront à reprendre le contrôle, sans avoir besoin d'une 25e heure.

🧐 Le saviez-vous ? Environ 43 % des entreprises déclarent que leurs projets sont réalisés dans les limites du budget « la plupart du temps » ou « toujours »

3. Modèle d'échéancier de projet marketing ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Assurez la cohésion de votre équipe grâce au modèle d'échéancier de projet marketing ClickUp

Les équipes marketing ont toujours beaucoup à faire : dates de lancement, ressources de campagne, approbations, calendriers de contenu, etc. Il semble presque impossible de tout suivre. Cependant, grâce au modèle d'échéancier de projet marketing ClickUp, vous n'avez plus à vous en soucier.

Ce modèle vous permet d'organiser toutes vos tâches marketing au même endroit, de suivre les échéances clés et de visualiser la progression de vos campagnes.

✨ Idéal pour : les équipes marketing qui ont besoin d'organiser, de suivre et d'ajuster les délais de plusieurs campagnes.

4. Modèle d'échéancier remplissable ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Suivez les jalons d'une campagne ou établissez le calendrier d'un évènement grâce au modèle d'échéancier remplissable ClickUp

Même si les échéanciers sont importants pour la responsabilisation, leur création et leur mise à jour manuelles peuvent nuire à la productivité. C'est là que le modèle d'échéancier remplissable ClickUp s'avère utile. Vous devez apporter des modifications ? Ajoutez, supprimez ou déplacez des tâches en quelques clics, sans avoir à recommencer depuis le début.

Avec ce modèle, vous pouvez rapidement créer et mapper des tâches, des jalons et des évènements sans vous soucier de la mise en forme.

✨ Idéal pour : les professionnels très occupés qui ont besoin d'un modèle d'échéancier prêt à l'emploi et personnalisable pour mapper leurs tâches et leurs jalons.

📖 À lire également : Meilleur logiciel de gestion de calendrier de projet

5. Modèle de tableau blanc pour échéancier de projet ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Gardez une vue d'ensemble claire grâce au modèle de tableau blanc Échéancier de projet ClickUp

Le modèle de tableau blanc Échéancier de projet ClickUp vous offre l'expérience du tableau blanc sur votre écran, sans les marqueurs effaçables à sec et les traces d'effaceur.

Les tâches peuvent être glissées-déposées, classées par ordre chronologique et visualisées instantanément pour suivre leur progression et respecter les échéances. Ce modèle permet de repérer facilement les dépendances et les obstacles avant qu'ils ne deviennent de réels problèmes.

Et le meilleur dans tout ça ? Ce modèle d'échéancier est suffisamment flexible pour évoluer au fur et à mesure que votre projet avance. Il vous suffit de le modifier au fur et à mesure et de tenir tout le monde informé sans perturber le flux.

✨ Idéal pour : les équipes qui préfèrent une expérience visuelle et interactive sur tableau blanc pour planifier, organiser et suivre leurs projets.

6. Modèle d'échéancier de projet créatif ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Adoptez un échéancier visuel qui s'adapte à votre flux de travail à l'aide du modèle d'échéancier de projet créatif de ClickUp

Si vous donnez la priorité à des éléments d'action tels que :

✅ Mappez visuellement chaque étape créative pour définir des objectifs, des échéanciers et des livrables clairs dès le premier jour

✅ Suivez la progression en temps réel et identifiez rapidement les obstacles afin d'ajuster les échéanciers sans compromettre le projet

✅ Assurez la cohésion de tous grâce à des attributions de tâches flexibles et des affichages adaptés aux concepteurs, aux spécialistes du marketing et aux collaborateurs

Ensuite, vous devriez envisager d'utiliser le modèle d'échéancier de projet créatif ClickUp. Grâce à ce cadre, vous pouvez organiser chaque phase, de la conception à la livraison finale, sur un échéancier clair et visuel.

✨ Idéal pour : les équipes créatives qui gèrent les flux de travail liés à la conception, à l'image de marque et à la production de contenu.

7. Modèle de tâche Échéancier d'évènements ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Détectez rapidement les signaux d'alerte et responsabilisez tout le monde grâce au modèle de tâche Échéancier des évènements ClickUp

52 % des organisateurs d'évènements affirment que leur plus grand défi est d'augmenter la participation, mais comment y parvenir lorsque vous êtes submergé par les changements de dernière minute et une centaine de petites tâches à accomplir ? Le modèle de tâche Échéancier d'évènements ClickUp vous fournit une checklist que vous pouvez réellement contrôler.

Vous pouvez organiser votre évènement en tâches gérables, désigner les responsables et établir des délais clairs qui ne seront pas oubliés. Désormais, la synchronisation en temps réel garantit que votre équipe reste synchronisée, même pendant les journées chargées.

✨ Idéal pour : les organisateurs d'évènements qui jonglent entre plusieurs tâches, délais et membres de l'équipe pour garantir une exécution sans faille.

8. Modèle d'échéancier de déploiement de logiciel ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Assurez la coordination et le respect des délais de tous les participants grâce au modèle d'échéancier de déploiement de logiciel ClickUp

Le lancement d'un nouveau logiciel est passionnant, mais des défis restent à relever. Si vous manquez une étape, vous vous retrouvez soudainement confronté à des bugs, des retards ou des parties prenantes désorientées. Le modèle d'échéancier de déploiement de logiciel ClickUp apporte une structure à cette folie.

Il vous permet de mapper chaque phase du déploiement, d'attribuer la propriété et de visualiser les dépendances, garantissant ainsi qu'aucune tâche ne se perde dans le chaos. En résultat, il simplifie la communication entre les équipes et repère rapidement les problèmes avant qu'ils ne deviennent des problèmes le jour du lancement.

✨ Idéal pour : les équipes de développement logiciel qui coordonnent des lancements et des mises à jour de produits complexes.

9. Modèle de feuille de route de projet ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Centralisez l'idéation, le lancement de produits et tout ce qui se trouve entre les deux grâce au modèle de feuille de route de projet ClickUp

Le développement de produits est un processus rapide, et si vous n'alignez pas vos priorités à temps, vous risquez de manquer toutes vos échéances. Le modèle de feuille de route de projet ClickUp est spécialement conçu pour les équipes produit qui jonglent entre le lancement de fonctionnalités, la vision à long terme et l'alignement des parties prenantes.

De plus, le modèle facilite le suivi de vos plans de lancement, la hiérarchisation des fonctionnalités en fonction des commentaires réels et la collaboration transparente entre les services.

Si vous recherchez la flexibilité, pensez à utiliser la vue Calendrier de ClickUp pour la planification ou le tableau Kanban glisser-déposer pour représenter visuellement chaque étape du développement.

✨ Idéal pour : les chefs de produit et les équipes de développement qui assurent le suivi des plans de lancement, des commentaires et des priorités.

10. Modèle de feuille de route trimestrielle ClickUp

Obtenez des modèles gratuits Profitez de la flexibilité, de la collaboration et de la synchronisation des équipes grâce au modèle de feuille de route trimestrielle ClickUp

La planification trimestrielle implique souvent de prendre des décisions rapides, mais il est difficile de voir ce qui nous attend. C'est là que le modèle de feuille de route trimestrielle ClickUp devient votre guide.

Ce modèle vous aide à visualiser les priorités clés, à aligner les équipes interfonctionnelles et à suivre la progression vers vos objectifs trimestriels sans vous noyer dans des feuilles de calcul.

Que vous souhaitiez affiner le parcours client ou équilibrer votre stratégie globale et vos projets quotidiens, le modèle de feuille de route trimestrielle vous offre la clarté nécessaire pour avancer en toute confiance.

✨ Idéal pour : les équipes de direction qui doivent concilier des objectifs à court terme et des stratégies d'entreprise à long terme.

💡 Conseil de pro : vous ne savez pas quand utiliser un diagramme de Gantt ou un échéancier ? Diagramme de Gantt ou échéancier : qu'est-ce que c'est et comment les utiliser ? explique leurs différences afin que vous puissiez choisir l'outil adapté à la planification globale ou à la gestion détaillée des tâches, sans confondre les tortues et les tortues de mer.

11. Modèle de feuille de route ClickUp Business

Obtenez un modèle gratuit Gardez tout le monde concentré sur ce qui génère de réels résultats commerciaux grâce au modèle de feuille de route Business de ClickUp

C'est généralement lors de l'élaboration d'une feuille de route solide pour l'entreprise que les choses ralentissent. Cependant, le modèle de feuille de route Business de ClickUp accélère le processus.

Voici tout le travail que cela représente : au lieu de gérer un millier de tâches fragmentées et de priorités vagues, ce modèle vous aide à tout organiser clairement : ce qui doit être fait, quand et pourquoi.

Vous pouvez ainsi utiliser le modèle pour visualiser vos objectifs à long terme, hiérarchiser les tâches importantes et communiquer votre stratégie à votre équipe et aux parties prenantes.

✨ Idéal pour : les propriétaires d'entreprises, les fondateurs et les planificateurs stratégiques qui gèrent des objectifs de haut niveau et la vision de l'entreprise.

📖 À lire également : Modèles gratuits de calendrier de projet dans Excel et ClickUp

12. Modèle de diagramme de Gantt simple ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Découvrez une feuille de route visuelle sans encombrement grâce au modèle de diagramme de Gantt simple ClickUp

Terminons cette liste par une note simple. Le modèle de diagramme de Gantt simple de ClickUp est parfait pour les chefs de projet qui souhaitent une installation rapide, des visuels clairs et une expérience de planification sans stress.

Vous obtenez une vue Gantt claire et facile à utiliser pour suivre les phases du projet, gérer les dépendances entre les tâches et signaler les obstacles potentiels avant qu'ils ne compromettent votre échéancier. Associé aux vues Liste et Document, ce modèle est suffisamment flexible pour planifier, documenter et ajuster, le tout en un seul endroit.

✨ Idéal pour : les chefs de projet qui ont besoin d'une vue Gantt rapide et visuelle pour suivre les phases du projet et les dépendances entre les tâches.

Un clic (vers le haut) à la fois (sur la chronologie)

ClickUp rationalise les échéanciers en fournissant des mises à jour en temps réel, en permettant la planification par glisser-déposer, en offrant des vues dynamiques telles que le diagramme de Gantt et le calendrier, et en intégrant des calculs dans un seul environnement de travail.

Plus besoin de passer d'un outil à l'autre ou d'assembler des feuilles de calcul.

Restez sur la bonne voie en vous inscrivant à ClickUp!