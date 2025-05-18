les 13 meilleures alternatives à SlidesAI en 2025

Créer des présentations qui captivent et trouvent un écho auprès du public demande du temps et de l'énergie créative. C'est pourquoi les outils d'IA tels que SlidesAI gagnent en popularité, car ils permettent de transformer des idées brutes en présentations soignées en quelques minutes. 🎨

🔍 Le saviez-vous ? L'IA peut améliorer la productivité de votre équipe de 66 %, ce qui la rend indispensable pour créer des présentations !

Bien que SlidesAI soit très pratique et offre rapidité et qualité correcte, il présente certains inconvénients.

Vos options de personnalisation sont limitées et l'outil manque de flexibilité en matière de conception avancée. Les utilisateurs ont également noté des dysfonctionnements occasionnels et des options d'intégration limitées. Si SlidesAI ne répond pas tout à fait à vos besoins en matière de présentation, ne vous inquiétez pas : de nombreuses alternatives puissantes sont disponibles.

Dans cet article, nous explorons 13 alternatives à SlidesAI que vous devriez essayer, allant d'autres générateurs IA à des plateformes de conception complètes et des solutions intégrées de gestion du travail.

En bref : les meilleures alternatives à Slides AI

Avant d'entrer dans les détails, voici un aperçu des meilleurs outils qui fonctionnent bien comme alternatives à Slides AI.

Outil Idéal pour Meilleures fonctionnalités Tarifs ClickUp Gestion de projet et de présentation tout-en-unTaille de l'équipe : particuliers, petites entreprises, moyennes entreprises, grandes entreprises Gestion des tâches et des projets, génération de présentations alimentées par l'IA, intégration transparente du calendrier, tableaux blancs pour la collaboration en équipe Gratuit pour toujours ; personnalisation disponible pour les entreprises IA magnifique Automatisation de la conception de petites diapositives Taille de l'équipe : idéal pour les particuliers et les petites équipes Automatisation de la disposition des diapositives, de la conception, de la cohérence de la marque et des outils de collaboration en équipe À partir de 12 $/mois par utilisateur Canva Récits créatifs et visuels Taille de l'équipe : particuliers, équipes et entreprises Éditeur par glisser-déposer, outils basés sur l'IA (Magic Design, Magic Write), collaboration en temps réel Gratuit ; à partir de 10 $/mois par utilisateur Prezi Présentations non linéaires et dynamiques Taille de l'équipe : idéal pour les équipes et les personnes qui ont besoin de présentations créatives Diapositives zoomables, narration dynamique, améliorations IA, intégration avec PowerPoint À partir de 5 $/mois Présentation Présentations collaboratives en équipe Taille de l'équipe : équipes, en particulier les équipes commerciales et marketing Collaboration en temps réel, conception optimisée par l'IA, modèles pour présentations commerciales Gratuit ; à partir de 25 $/mois (comprend 2 éditeurs) Zoho Show Intégration transparente avec l'écosystème Zoho Taille de l'équipe : petites entreprises, équipes Intégration avec Zoho, collaboration en temps réel, intégration multimédia Gratuit ; à partir de 2,50 $/mois par utilisateur Visme Présentations et infographies personnalisées Taille de l'équipe : particuliers, entreprises Visualisations de données, infographies, présentations interactives, collaboration en équipe Gratuit ; à partir de 12,25 $/mois par utilisateur Decktopus Présentations rapides générées par l'IA Taille de l'équipe : individus et équipes ayant besoin de créer rapidement des diapositives Contenu généré par l'IA, fonctionnalités interactives telles que sondages, questions-réponses, coaching du présentateur À partir de 24,99 $/mois par utilisateur Mentimeter Présentations interactives et axées sur le public Taille de l'équipe : paramètres éducatifs, ateliers, conférences Sondages en direct, quiz, enquêtes, commentaires du public, suivi de la participation Gratuit ; à partir de 17,99 $/mois par présentateur MagicSlides Génération rapide de contenu alimentée par l'IA Taille de l'équipe : particuliers et équipes ayant besoin de créer rapidement des diapositives Convertit des documents/URL en diapositives, intégration PowerPoint et Google Slides À partir de 8 $/mois gamma Une narration moderne et adaptée aux appareils mobiles Taille de l'équipe : équipes et individus créant des présentations dynamiques Éléments interactifs, intégration de vidéos et de médias, analyses avancées Gratuit ; à partir de 10 $/mois par place Plus IA Intégration de l'IA dans Google Slides Taille de l'équipe : équipes utilisant Google Slides ou PowerPoint Modification en cours, suggestions de contenu, intégration de Google Slides et PowerPoint À partir de 15 $/mois par utilisateur Slidesgo Modèles visuellement attrayants Taille de l'équipe : particuliers, équipes ayant besoin de modèles soignés Modèles personnalisables, diapositives générées par IA, intégration avec Google Slides et PowerPoint Gratuit ; à partir de 5,99 $/mois par utilisateur

Que rechercher dans les alternatives à Slides AI ?

Lorsque vous sélectionnez un outil de présentation basé sur l'IA, privilégiez les fonctionnalités suivantes pour une expérience fluide :

Génération de contenu alimentée par l'IA : recherchez des outils qui utilisent l'IA non seulement pour générer du texte, mais aussi pour suggérer des dispositions, des éléments de conception ou résumer efficacement des informations

Modèles professionnels variés : une bibliothèque exhaustive de modèles est essentielle pour créer des présentations visuellement attrayantes dans divers secteurs. Les modèles permettent en outre de gagner un temps considérable et garantissent un point de départ soigné

Fonctionnalités collaboratives : souvent, la création d'une présentation n'est pas le travail d'une seule personne. Ainsi, si votre équipe doit se réunir pour accomplir cette tâche, l'outil doit prendre en charge la modification en cours, les commentaires et le partage facile pour une : souvent, la création d'une présentation n'est pas le travail d'une seule personne. Ainsi, si votre équipe doit se réunir pour accomplir cette tâche, l'outil doit prendre en charge la modification en cours, les commentaires et le partage facile pour une session de brainstorming et une action rapides

Capacités de conception personnalisée : l'alternative à Slides AI doit offrir une grande flexibilité dans la personnalisation des dispositions, des polices de caractères, des combinaisons de couleurs, etc. Elle doit également prendre en charge l'intégration d'éléments multimédias tels que des images, des vidéos, des GIF et des diagrammes

Fonctionnalités interactives : des fonctionnalités clés telles que les animations, les transitions et l'engagement en direct du public rendent la présentation intéressante pour les membres de l'équipe et : des fonctionnalités clés telles que les animations, les transitions et l'engagement en direct du public rendent la présentation intéressante pour les membres de l'équipe et les parties prenantes du projet

Formats d'exportation : l'outil de présentation IA doit permettre aux utilisateurs d'exporter des diaporamas au format Microsoft PowerPoint et Google Slides afin de les rendre universellement accessibles et compatibles

💡 Conseil de pro : les modèles facilitent tout. Pour créer facilement et rapidement vos présentations, découvrez les meilleurs modèles Google Slides gratuits, avec un design épuré et la flexibilité dont vous avez besoin pour répondre à vos exigences !

Les 13 meilleures alternatives à Slides AI

Voici un aperçu des meilleures alternatives à SlidesAI pour générer des présentations IA :

1. ClickUp (le meilleur pour la gestion tout-en-un de projets et de présentations)

ClickUp est vraiment l'application qui fait tout pour le travail. Elle va au-delà de la gestion des tâches et offre des outils puissants pour créer des présentations professionnelles et soignées.

Collaborez sur des présentations avec les tableaux blancs ClickUp

Créez des diaporamas et des présentations de manière collaborative avec les tableaux blancs ClickUp

Boostez votre PowerPoint avec la fonctionnalité Tableaux blancs de ClickUp. Cette fonctionnalité offre une dimension collaborative, permettant aux équipes de réfléchir ensemble et de créer des diapositives visuellement attrayantes.

Imaginez-le comme un espace visuel permettant de transformer vos concepts en formulaires et designs attrayants.

Vous pouvez ajouter librement des notes autocollantes, des organigrammes, des liens vers des tâches, des cartes mentales et même des croquis, ce qui facilite la transformation d'idées brutes en dispositions de présentation structurées. Les tableaux blancs fonctionnent comme un environnement de travail visuel où chacun peut contribuer, annoter et s'aligner sur le diaporama final avant de passer à votre outil de présentation préféré.

Générez instantanément des visuels avec la création d'images par IA Tableau blanc

Créez facilement des visuels à l'aide de la création d'images par IA Tableau blanc

Vous avez besoin d'un support visuel pour une diapositive ? Les tableaux blancs ClickUp vous permettent également de générer et d'insérer des images directement à l'aide de l'IA. Que vous illustriez un concept, visualisiez un processus ou ajoutiez des icônes et des éléments de conception, la génération d'images vous évite d'avoir à changer d'outil ou à rechercher dans des bibliothèques externes. C'est un moyen rapide d'enrichir vos diapositives sans interrompre votre flux créatif.

Rédigez des diapositives plus intelligentes avec ClickUp Brain

Concevez votre prochaine présentation avec l'assistant tout-en-un, ClickUp Brain

Vous disposez de ClickUp Brain, un outil alimenté par l'IA qui génère du contenu pour vos diaporamas. Il vous suffit de fournir un texte contenant vos besoins essentiels, et ClickUp Brain générera le contenu de chaque diapositive en quelques clics.

ClickUp Brain peut également modifier le contenu existant sur ClickUp Docs, en changeant la mise en forme et le ton pour l'adapter à votre processus de présentation. Docs sert de hub central pour stocker, modifier et collaborer sur le contenu des présentations avec votre équipe.

Vous souhaitez accélérer ce processus ? Le modèle de présentation ClickUp simplifie la conception de diapositives professionnelles. Cet outil adaptable rassemble les contributions de tous les membres de l'équipe, garantissant ainsi un processus de développement de présentation bien organisé.

📮 Insight ClickUp : 11 % de nos répondants utilisent principalement l'IA pour le brainstorming et la conceptualisation. Mais qu'advient-il ensuite de ces idées brillantes ? C'est là que vous avez besoin d'un tableau blanc alimenté par l'IA, comme ClickUp Whiteboards, qui vous aide à transformer instantanément les idées issues d'une session de brainstorming en tâches. Et si vous n'arrivez pas à expliquer un concept, demandez simplement au générateur d'images IA de créer un visuel basé sur vos invites, instructions. C'est l'application tout-en-un pour le travail qui vous permet de conceptualiser, visualiser et exécuter plus rapidement !

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Utilisez les tableaux blancs ClickUp pour réfléchir à des idées et créer un diaporama

Collaborez avec votre équipe en temps réel pour créer des présentations en équipe

Utilisez ClickUp Brain pour créer des plans de présentation et leur contenu

Convertissez les points d'action de vos présentations en tâches traçables avec des échéances

Intégrez divers outils de présentation tels que Microsoft PowerPoint et Google Slides

Limitations de ClickUp

Bien que ClickUp offre un ensemble complet d'outils, son large éventail de fonctionnalités peut sembler intimidant si vous débutez

L'expérience mobile peut ne pas être aussi fluide que la version bureau

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Voici ce que Long Nguyen Vu a à dire à propos du hub centralisé de ClickUp :

Grâce à la synchronisation entre les individus, ClickUp nous a aidés à travailler sur une conception et un flux de travail unifiés. En conséquence, chaque membre a pu voir plus clairement ses tâches par rapport à l'objectif principal de notre équipe. De plus, il n'y avait pas de procédure standard entre les membres, car nous avons tous accepté une interface simplifiée et unifiée.

2. Beautiful AI (idéal pour l'automatisation de la conception de petites diapositives)

via Beautiful IA

Beautiful AI utilise l'intelligence artificielle pour automatiser le processus de conception de présentations. Le créateur de présentations IA gère les ajustements de disposition, l'esthétique et la conception des diapositives, vous permettant ainsi de vous concentrer sur le contenu.

Cette concentration et cet accès à un contenu multimédia riche, tel que des images et des icônes, vous aident à terminer votre présentation en beauté.

Les meilleures fonctionnalités de l'IA

Automatisez la conception de vos diapositives pour conserver une disposition professionnelle et cohérente

Intégrez des images et des icônes modernes pour augmenter l'attrait visuel de l'ensemble de votre présentation

Assurez la cohérence de votre marque grâce à des fonctionnalités telles que les mises à jour universelles et le contrôle total de la marque

Collaborez à l'aide d'outils destinés aux équipes pour un partage et une modification en cours fluides

Limites de la belle IA

Offre des fonctionnalités de personnalisation limitées par rapport aux outils de présentation IA traditionnels

Problèmes de performances tels que des temps de chargement lents

Tarification IA avantageuse

Pro : 12 $/mois par utilisateur

Équipe : 50 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

Projets ponctuels : 45 $ par présentation

Évaluations et avis IA magnifiques

G2 : 4,7/5 (plus de 170 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 80 avis)

Voici ce qu'un utilisateur a dit à propos de Beautiful IA

Bibliothèque de dispositions avec un système de disposition automatisé qui vous permet de rester « dans les rails ». Une fantastique bibliothèque d'images et d'icônes permet de choisir facilement l'image qui mettra votre diapositive en valeur ! L'éditeur de thèmes permet d'appliquer facilement un aspect cohérent à toutes les présentations de votre entreprise. Les diagrammes sont excellents.

Bibliothèque de dispositions avec un système de disposition automatisé qui vous permet de rester « dans les rails ». Une fantastique bibliothèque d'images et d'icônes permet de choisir facilement l'image qui mettra votre diapositive en valeur ! L'éditeur de thèmes permet d'appliquer facilement un aspect cohérent à toutes les présentations de votre entreprise. Les diagrammes sont excellents.

➡️ En savoir plus : Les meilleurs générateurs d'art IA pour les designers

3. Canva (idéal pour les récits créatifs et visuels)

via Canva

Canva est une plateforme de conception intuitive extrêmement populaire qui propose des milliers de modèles de présentation. Son interface glisser-déposer et sa vaste bibliothèque de modèles, d'images et de polices de caractères en font un outil idéal pour tous les kits de marque.

Magic Studio de Canva utilise des outils d'IA tels que Magic Write pour la rédaction et Magic Design pour les suggestions de disposition, vous aidant ainsi à créer des présentations élégantes et personnalisées en quelques minutes.

Les meilleures fonctionnalités de Canva

Assurez une esthétique cohérente sur toutes vos diapositives grâce à des modèles reutilisables

Enregistrez des éléments de personnalisation pour créer des designs personnalisés à chaque fois

Améliorez votre créativité grâce à des outils basés sur l'IA tels que les fonctionnalités Magic Design et Magic Write

Collaborez avec votre équipe grâce à la modification en cours et à la fonctionnalité de commentaires

Limitations de Canva

Il manque les fonctionnalités de conception avancées dont les designers professionnels ont besoin pour exercer un meilleur contrôle

Bien qu'il prenne en charge la collaboration, il fait pâle figure par rapport à ce que les plateformes dédiées aux équipes ont à offrir

Tarifs Canva

Canva Free

Canva Pro : 15 $/mois par utilisateur

Canva Teams : 10 $/mois par utilisateur

Canva Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Canva

G2 : 4,7/5 (plus de 4 410 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 12 380 avis)

Voici ce qu'un utilisateur a à dire sur les modèles et les capacités de conception de Canva :

Il a tout ce dont vous avez besoin pour concevoir vos créations. Donc, si vous êtes novice et que vous n'êtes pas familier avec les outils professionnels disponibles sur le marché, celui-ci est fait pour vous. Des centaines de modèles prédéfinis pour tous les supports : présentations PowerPoint, flyers, brochures, cartes de visite, vidéos et publications sur les réseaux sociaux. Et en plus, vous disposez de l'IA pour améliorer votre design.

Il contient tout ce dont vous avez besoin pour concevoir vos créations. Si vous êtes novice et que vous ne connaissez pas les outils professionnels disponibles sur le marché, celui-ci est fait pour vous. Des centaines de modèles prédéfinis pour tous les supports : présentations PowerPoint, flyers, brochures, cartes de visite, vidéos et publications sur les réseaux sociaux. Et en plus, vous bénéficiez de l'IA pour améliorer vos créations.

4. Prezi (idéal pour les présentations non linéaires et dynamiques)

via Prezi

Prezi est un outil de présentation unique basé sur l'IA qui crée des diapositives professionnelles à l'aide d'une approche dynamique et non linéaire. Il vous permet de zoomer sur les diaporamas, ce qui améliore la narration. Ce format est très attrayant et visuellement séduisant.

De plus, Prezi IA aide à automatiser les tâches répétitives et adapte le contenu en fonction des préférences du public.

Meilleures fonctionnalités de Prezi

Créez des présentations non linéaires et zoomables pour une narration dynamique

Utilisez un ensemble diversifié d'outils de conception pour créer un contenu interactif et esthétique

Intégrez Prezi IA pour améliorer votre contenu et automatiser les tâches répétitives

Importez sous forme de présentation PowerPoint pour un accès hors ligne

Limitations de Prezi

Le style de présentation unique offre une courbe d'apprentissage abrupte

Le modèle tarifaire est élevé, en particulier pour ceux qui l'utilisent occasionnellement

Tarifs Prezi

Standard : 5 $/mois

Plus : 15 $/mois

Premium : 25 $/mois

EDU Plus : 4 $/mois

EDU Pro : 8 $/mois

EDU Teams : 19 $/mois par utilisateur

Business Plus : 15 $/mois

Business Premium : 25 $/mois

Business Teams : 39 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Prezi

G2 : 4,2/5 (plus de 5 150 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 2 210 avis)

Voici ce qu'un utilisateur de Prezi a partagé à propos de son expérience :

Je suis ravi d'utiliser Prezi pour présenter des données importantes sans surcharger mes cours en tant que professeur. C'est très fonctionnel et cela m'aide à présenter les points clés tout en maintenant l'intérêt de mes étudiants.

Je suis ravi d'utiliser Prezi pour présenter des données importantes sans surcharger mes cours en tant que professeur. C'est très fonctionnel et cela m'aide à présenter les points clés tout en maintenant l'intérêt de mes étudiants.

💡 Conseil de pro : Associez de petits extraits de texte à une image pertinente pour mettre en évidence l'idée principale sans que cela paraisse trop chargé ou encombré. Une telle disposition rend le message clair dès le premier coup d'œil.

5. Pitch (idéal pour les présentations collaboratives en équipe)

via Pitch

Comme son nom l'indique, Pitch est une plateforme de présentation destinée aux équipes commerciales et marketing. Elle permet aux membres d'une équipe de travailler dans un environnement collaboratif en temps réel afin de créer des présentations convaincantes et captivantes.

De plus, le logiciel de présentation permet aux utilisateurs d'intégrer le pitch deck dans des flux de travail intelligents et d'autres outils de productivité afin de créer une dynamique, de la présentation à la conclusion !

Meilleures fonctionnalités de Pitch

Réunissez les équipes marketing et commerciales pour créer un pitch deck efficace

Ajoutez des animations, des ressources gratuites et des éléments interactifs à intégrer pour rendre votre présentation plus attrayante

Choisissez parmi une variété de modèles personnalisables ou utilisez des outils d'IA pour créer à partir de zéro

Partagez et présentez votre pitch deck avec les parties prenantes grâce à des liens de partage illimités

Limites des présentations

La plateforme n'est pas très intuitive pour les nouveaux utilisateurs

Les fonctionnalités de conception avancées sont limitées par rapport à d'autres outils de présentation basés sur l'IA

Tarification pour les présentations commerciales

Free

Pro : 25 $/mois (comprend deux éditeurs)

Business : 100 $/mois (comprend cinq éditeurs)

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur les présentations

G2 : 4,4/5 (plus de 40 avis)

Capterra : 4,9/5 (plus de 30 avis)

Voici ce que les utilisateurs pensent des fonctionnalités de personnalisation de Pitch :

La possibilité de personnaliser des diapositives en quelques secondes est incroyable. Vous pouvez créer en quelques minutes quelque chose qui semble avoir pris des heures. La possibilité de collaborer et d'ajouter ou de modifier en temps réel avec votre équipe facilite grandement le processus.

La possibilité de personnaliser des diapositives en quelques secondes est incroyable. Vous pouvez créer en quelques minutes quelque chose qui semble avoir pris des heures. La possibilité de collaborer et d'ajouter ou de modifier en temps réel avec votre équipe facilite grandement le processus.

6. Zoho Show (Idéal pour une intégration transparente avec l'écosystème Zoho)

via Zoho Show

Zoho Show est un outil de création de présentations basé sur le cloud et doté d'une IA qui permet aux équipes et aux petites entreprises de créer, collaborer et livrer des présentations professionnelles avec un minimum d'efforts. Il s'intègre nativement aux applications Zoho.

Un écosystème aussi consolidé facilite la réalisation de présentations pour les clients, au bureau ou à distance.

Meilleures fonctionnalités de Zoho Show

Intégrez-le de manière transparente à l'environnement Zoho pour un flux de travail unifié

Collaborez en temps réel grâce aux fonctionnalités de modification simultanée

Ajoutez des transitions et des animations entre les diapositives pour accroître l'engagement de votre public

Intégrez des éléments multimédias tels que des images et des vidéos pour enrichir vos présentations

Limitations de Zoho Show

Ne prend pas en charge la fonction hors ligne

La modification en cours peut être instable et peu fiable

Tarifs Zoho Show

forfait Free

Forfait professionnel : 2,50 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Évaluations et avis sur Zoho Show

G2 : 4,4/5 (plus de 70 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 20 avis)

Voici comment un utilisateur décrit son expérience de création de présentations avec Zoho Show :

Zoho Show est l'une des meilleures alternatives à Microsoft Office 365. Bien qu'il offre plusieurs fonctionnalités, telles que des feuilles de calcul, un éditeur de texte et des diaporamas, je l'utilise principalement pour créer des présentations. Et croyez-moi, c'est un jeu d'enfant. C'est comme une version en ligne de Microsoft PowerPoint avec de nombreuses ressources disponibles, ce qui facilite le processus. Il existe également une fonctionnalité de lecteur où vous pouvez retrouver les fichiers sur lesquels vous avez travaillé.

Zoho Show est l'une des meilleures alternatives à Microsoft Office 365. Bien qu'il offre plusieurs fonctionnalités, telles que des feuilles de calcul, un éditeur de texte et des diaporamas, je l'utilise principalement pour créer des présentations. Et croyez-moi, c'est un jeu d'enfant. C'est comme une version en ligne de Microsoft PowerPoint avec de nombreuses ressources disponibles, ce qui facilite le processus. Il existe également une fonctionnalité de lecteur où vous pouvez retrouver les fichiers sur lesquels vous avez travaillé.

🧠 Anecdote amusante : le siège social américain de Zoho est situé dans une ferme au sud-est d'Austin, au Texas, où les employés peuvent cultiver leurs propres aliments ou se détendre !

7. Visme (Idéal pour les présentations de marque et les infographies)

via Visme

Visme est une plateforme de conception qui utilise des outils d'IA pour créer du contenu visuel, notamment des présentations, des publications sur les réseaux sociaux, des diagrammes et des infographies.

Il combine une interface conviviale de type glisser-déposer avec une bibliothèque de modèles et de ressources de conception pour simplifier la création de contenu. Ce logiciel de présentation prétend accélérer votre processus de conception de 5 fois et créer des formulaires deux fois plus susceptibles de convertir !

Meilleures fonctionnalités de Visme

Créez des présentations, des documents, des visualisations de données, des graphiques pour les réseaux sociaux, modifiez des vidéos, créez des wireframes et des maquettes

Utilisez Visme AI Designer pour économiser le temps et les efforts nécessaires à la création de ressources

Intégrez des éléments interactifs et visuellement attrayants pour susciter l'intérêt de votre public

Communiquez avec votre équipe dans Visme grâce aux fonctionnalités de commentaires et de collaboration

Limitations de Visme

La navigation dans le diaporama n'est pas aussi intuitive que dans les présentations PowerPoint et Google Slides

L'exportation des présentations et des visuels est instable et ne s'affiche pas de la même manière que dans la vue en ligne

Tarifs Visme

Basique : Gratuit

Starter : 12,25 $/mois

Pro : 24,75 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Visme

G2 : 4,5/5 (plus de 430 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 710 avis)

Voici ce que les utilisateurs pensent des animations et de l'éditeur puissants de Visme :

1) Tout d'abord, j'ai adoré le design de Visme. Il est très pratique à utiliser. 2) Éditeur glisser-déposer : c'est une fonctionnalité trop géniale que j'ai découverte dans Visme ; même les non-designers comme moi peuvent facilement créer de belles présentations 3) Il existe de nombreuses photos, icônes et animations qui peuvent être utiles dans une présentation. Je n'ai jamais vu autant de photos dans aucune autre marque.

8. Decktopus (idéal pour les présentations rapides générées par IA)

via Decktopus

Decktopus est un créateur de présentations IA qui crée des présentations entièrement conçues et présentables, adaptées aux besoins des utilisateurs.

Saisissez les informations clés et créez rapidement une présentation riche avec des éléments de conception, des suggestions de contenu et des images dynamiques. Le logiciel de présentation contient également des éléments interactifs, tels que des outils de questions-réponses, pour impliquer le public pendant les présentations.

Meilleures fonctionnalités de Decktopus

Générez des présentations prêtes à l'emploi à l'aide d'outils d'IA alimentés par les contributions des utilisateurs

Modifiez votre présentation dans un éditeur intuitif par glisser-déposer

Intégrez des éléments tels que des sondages et des sessions de questions-réponses pour rendre la présentation interactive

Bénéficiez de l'aide du coach IA pour améliorer votre présentation

Limitations de Decktopus

Le prix est plutôt élevé et il n'existe pas de modèle gratuit

Les présentations PowerPoint exportées ne sont pas modifiables

Tarifs Decktopus

Pro : 24,99 $/mois par utilisateur

Business : 49,99 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis Decktopus

G2 : 4,5/5 (plus de 60 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 60 avis)

Voici ce qu'un utilisateur a déclaré après avoir rapidement créé une présentation interactive et soignée avec Decktopus :

Decktopus est une excellente plateforme ! J'ai pu créer une présentation claire, intelligente et professionnelle en quelques minutes seulement ! J'adore la possibilité d'ajouter des formulaires et de collecter des informations auprès des répondants. Et vous pouvez également ajouter votre voix, des vidéos et des GIF sur une diapositive ! Je recommande vivement !

Decktopus est une excellente plateforme ! J'ai pu créer une présentation claire, intelligente et professionnelle en quelques minutes seulement ! J'adore la possibilité d'ajouter des formulaires et de collecter des informations auprès des répondants. Et vous pouvez également ajouter votre voix, des vidéos et des GIF sur une diapositive ! Je recommande vivement !

💡 Conseil de pro : utilisez des puces et des checklists interactives pour rendre les informations de votre présentation plus faciles à assimiler.

9. Mentimeter (Idéal pour les présentations interactives et axées sur le public)

via Mentimeter

Mentimeter est un outil de présentation IA qui utilise des fonctionnalités clés interactives en temps réel pour impliquer le public. Vous pouvez ajouter des sondages en direct, des quiz et des sessions de questions-réponses à la disposition des diapositives afin d'encourager la participation du public et de recueillir ses commentaires.

Ce degré d'interactivité fait de Mentimeter un excellent outil pour les paramètres éducatifs, tels que les ateliers, les séminaires et les conférences.

Meilleures fonctionnalités de Mentimeter

Saisissez des invites, des instructions dans des outils d'IA tels que AI Menti builder pour créer une présentation interactive en quelques secondes

Créez et intégrez des sondages en direct, des quiz, des enquêtes et des questions-réponses dans vos diaporamas pour susciter davantage d'engagement

Affichez un nuage de mots pour visualiser et partager instantanément les réponses de votre public

Obtenez des informations sur les niveaux de participation, la compréhension et l'engagement du public

Limitations de Mentimeter

Les problèmes de connectivité pendant les présentations en direct peuvent nuire à l'expérience utilisateur

Difficulté d'intégration avec les présentations Google Slides et PowerPoint

Tarifs Mentimeter

Free

Basique : 17,99 $/mois par présentateur

Pro : 24,99 $/mois par présentateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis Mentimeter

G2 : 4,7/5 (plus de 610 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 90 avis)

Voici ce que les utilisateurs ont à dire sur la plateforme conviviale de Mentimeter :

Les modèles prédéfinis du programme simplifient le processus de saisie des données et fournissent des idées pour captiver l'auditoire, par exemple pour briser la glace. Parmi les autres avantages notables, citons une interface conviviale, la capacité de créer des présentations en temps opportun, un aperçu concis des résultats, la possibilité d'importer d'autres formats de présentation et même l'utilisation gratuite de GIF animés.

Les modèles prédéfinis du programme simplifient le processus de saisie des données et fournissent des idées pour captiver l'audience, par exemple pour briser la glace. Parmi les autres avantages notables, citons une interface conviviale, la capacité de créer des présentations dans les délais impartis, un aperçu concis des résultats, la possibilité d'importer d'autres formats de présentation et même l'utilisation gratuite de GIF animés.

10. MagicSlides (Idéal pour la génération rapide de contenu alimenté par l'IA)

via MagicSlides

Le créateur de présentations MagicSlides IA facilite la création de diapositives en acceptant des entrées provenant de diverses sources, telles qu'un sujet, un document volumineux (PDF/DOCX), une URL ou même la transcription d'une vidéo YouTube.

Il s'intègre nativement à PowerPoint et Google Slides, vous permettant d'obtenir des diapositives dans un format universel. Vous pouvez ensuite intégrer le fichier PowerPoint ou Google Slides dans votre flux de travail et commencer immédiatement votre présentation.

Les meilleures fonctionnalités de MagicSlides

Convertissez des données provenant de plusieurs sources en nouvelles diapositives attrayantes

Choisissez parmi une sélection de modèles prêts à l'emploi pour créer des diapositives en un rien de temps

Créez des présentations dans plus de 100 langues pour une meilleure accessibilité

Créez des présentations dans Google Slides, ChatGPT, Telegram, Figma, etc. à l'aide de l'extension MagicSlides

Limitations de MagicSlides

La mise en forme est parfois perdue lors de la conversion de documents complexes

Intégrations limitées si vous disposez de plusieurs applications dans votre pile technologique

Tarifs MagicSlides

Essentiel : 8 $/mois

Forfait Pro : 16 $/mois

Forfait Premium : 29 $/mois

Évaluations et avis sur MagicSlides

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Voici ce qu'un utilisateur a partagé à propos de l'utilisation de MagicSlides pour simplifier la conception de ses présentations :

MagicSlides a changé la donne pour moi. L'interface conviviale et les modèles personnalisables permettent de créer rapidement et facilement des présentations professionnelles. J'adore le « Quick Theme Switcher », qui me permet de changer instantanément le style de mes diapositives. Je recommande vivement MagicSlides à tous ceux qui souhaitent améliorer leurs présentations sans effort.

MagicSlides a changé la donne pour moi. L'interface conviviale et les modèles personnalisables permettent de créer rapidement et facilement des présentations professionnelles. J'adore le « Quick Theme Switcher », qui me permet de changer instantanément le style de mes diapositives. Je recommande vivement MagicSlides à tous ceux qui souhaitent améliorer leurs présentations sans effort.

➡️ En savoir plus : Les meilleurs outils de création de contenu IA pour le marketing de contenu

11. Gamma (idéal pour une narration moderne et adaptée aux appareils mobiles)

via Gamma

Gamma est un outil de présentation IA qui convertit les invites de texte en présentations et sites web soignés, vous faisant gagner du temps et des efforts. Il offre une immense flexibilité, vous permettant d'intégrer des éléments multimédias riches tels que des images, des vidéos et des sites web.

Ces fonctionnalités en font un excellent choix pour planifier votre calendrier de contenu. Il est également indépendant de l'écran, ce qui vous permet de faire des présentations sur n'importe quel écran.

Meilleures fonctionnalités de Gamma

Intégrez des vidéos interactives, des galeries, des diagrammes, des graphiques, des tableaux et des éléments intégrés

Créez et exportez des diaporamas vers Microsoft PowerPoint et PDF en un seul clic

Protégez vos fichiers sensibles à l'aide de mots de passe forts

Suivez les niveaux d'engagement grâce à des fonctionnalités d'analyse avancées intégrées

Limitations gamma

Les présentations réalisées dans le cadre du forfait Free comportent un filigrane « Made With Gamma »

Il manque des fonctionnalités de modification de base telles que les effets de transition, qui sont relativement courants dans d'autres outils

Tarification gamma

Free

Plus : 10 $/mois par place

Pro : 20 $/mois par place

Évaluations et avis gamma

G2 : pas assez d'avis

Capterra : 4/5 (2 avis)

Voici ce que les utilisateurs ont à dire sur les superbes visuels de Gamma :

Je suis étudiant et j'utilise principalement Gamma pour m'aider dans mes présentations PowerPoint et mes propositions commerciales. Mon plus gros projet jusqu'à présent a été de développer un rapport de proposition commerciale et un PowerPoint, suivis d'un plan RH/marketing pour la même entreprise et enfin, d'un rapport financier. Mon professeur a été impressionné par le résultat final et je me suis senti très confiant pendant ma présentation. Gamma m'a facilité la tâche en m'aidant à créer un texte concis et convaincant avec de nombreuses images percutantes. Cela m'a vraiment rendu plus conscient du potentiel de l'IA dans le travail collaboratif.

Je suis étudiant et j'utilise principalement Gamma pour m'aider dans mes présentations PowerPoint et mes propositions commerciales. Mon plus grand projet jusqu'à présent a été de développer un rapport de proposition commerciale et un PowerPoint, suivis d'un plan RH/marketing pour la même entreprise et enfin, d'un rapport financier. Mon professeur a été impressionné par le résultat final et je me suis senti très confiant pendant ma présentation. Gamma m'a facilité la tâche en m'aidant à créer un texte concis et convaincant avec de nombreuses images percutantes. Cela m'a vraiment rendu plus conscient du potentiel de l'IA dans le travail collaboratif.

12. Plus IA (idéal pour intégrer l'IA dans Google Slides)

via Plus IA

Si vous recherchez une alternative fiable à Google Slides avec de puissantes fonctionnalités d'IA intégrées, Plus AI offre une expérience fluide directement dans Google Workspace. Les outils d'IA de Plus AI vous aident à créer des diaporamas, vous suggèrent du contenu et améliorent la conception. Pour les utiliser, vous devez entrer l'invite, les instructions et télécharger le fichier PDF, Word, PowerPoint ou texte.

La présentation s'ouvrira directement dans Google Slides, où vous pourrez la modifier et la peaufiner à votre guise. Vous pouvez également ajouter le module complémentaire Plus IA à votre PowerPoint et l'utiliser dans l'application.

Plus les meilleures fonctionnalités de l'IA

Travaillez dans un environnement familier avec Google Slides et PowerPoint

Utilisez l'IA pour modifier vos diapositives et affiner votre présentation

Mettez en forme n'importe quelle diapositive dans une disposition de diapositives à l'aide de Remix

Enregistrez les invites fréquemment utilisées, telles que les mises à jour de l'entreprise et les propositions aux clients

Plus les limitations de l'IA

Les fonctionnalités et les réponses de l'IA ne sont pas fiables et dépendent du sujet traité

Ne propose pas de version gratuite comme les autres options

Prix IA en sus

Basique : 15 $/mois par utilisateur

Pro : 25 $/mois par utilisateur

Équipe : 40 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Plus évaluations et avis sur l'IA

G2 : 3,8/5 (4 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Voici ce qu'un utilisateur a partagé à propos de l'utilisation de Plus AI pour créer rapidement des présentations Google Slides modifiables :

C'est un excellent outil pour convertir rapidement mes notes, mes plans et mes documents en présentations Google Slides. J'ai également essayé Gamma et Beautiful AI, mais c'est le seul qui s'intègre à Google Slides et qui crée des présentations que je peux partager et modifier comme une présentation normale.

C'est un excellent outil pour convertir rapidement mes notes, mes plans et mes documents en présentations Google Slides. J'ai également essayé Gamma et Beautiful AI, mais c'est le seul qui s'intègre à Google Slides et qui crée des présentations que je peux partager et modifier comme une présentation normale.

💡 Conseil de pro : utilisez un générateur IA pour créer et intégrer des images et des vidéos ultra-spécifiques et contextuelles dans votre diaporama.

13. Slidesgo (idéal pour choisir parmi des modèles visuellement attrayants)

via Slidesgo

Slidesgo est une vaste bibliothèque de modèles de présentations PowerPoint et Google Slides intelligents. Vous y trouverez tous les types de modèles, des diapositives éducatives aux preuves de concept.

Compte tenu de cette popularité, Slidesgo a désormais développé un outil de présentation alimenté par l'IA pour créer différents types de présentations. Cet outil vous permet de créer des présentations à partir de zéro ou de personnaliser un modèle existant.

Les meilleures fonctionnalités de Slidesgo

Traduisez le contenu de votre présentation en un temps record

Ajoutez des images, des graphiques et des vecteurs à partir de la bibliothèque Freepik

Personnalisez les modèles existants pour les adapter à vos besoins immédiats

Exportez vos présentations au format PowerPoint et Google Slides

Limitations de Slidesgo

Le forfait Free ajoute une mention de paternité, qui peut être inesthétique

Nécessite des outils externes pour les modifications avancées, ce qui peut être limitatif et aller à l'encontre de l'objectif du logiciel de présentation

Tarifs Slidesgo

Free

Premium : 5,99 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Slidesgo

G2 : 4,7/5 (18 avis)

Capterra : 5/5 (1 avis)

Voici ce que les utilisateurs réels ont à dire sur les fonctionnalités collaboratives de Slidesgo :

1. Le premier atout est la disponibilité d'un outil d'IA qui génère automatiquement d'excellentes présentations à partir d'une simple saisie. 2. La fonctionnalité glisser-déposer de cette plateforme est vraiment géniale, elle me permet d'effectuer les tâches facilement et efficacement. 3. Il prend en charge tous les types de formats de fichiers. La collaboration est également excellente. Il dispose de fonctionnalités vraiment sympas comme la modification en temps réel, les commentaires et la discussion, ce qui me permet d'accomplir mes tâches en toute fluidité.

1. Le premier atout est la disponibilité d'un outil d'IA qui génère automatiquement d'excellentes présentations à partir d'une simple saisie.

2. La fonctionnalité glisser-déposer de cette plateforme est vraiment géniale, elle me permet d'effectuer les tâches facilement et efficacement.

3. Il prend en charge tous les types de formats de fichiers. La collaboration est également excellente. Il dispose de fonctionnalités vraiment sympas comme la modification en temps réel, les commentaires et la discussion, ce qui me permet d'accomplir mes tâches en toute fluidité.

Presentations AI : générez rapidement des présentations époustouflantes à l'aide de ChatGPT : générez rapidement des présentations époustouflantes à l'aide de ChatGPT

StoryDoc : intégrez le storytelling dans vos présentations et vos propositions pour renforcer l'engagement : intégrez le storytelling dans vos présentations et vos propositions pour renforcer l'engagement

Glimmer : créez des diaporamas à l'aide de GPT-3 et DALL-E 2 en donnant des commandes vocales : créez des diaporamas à l'aide de GPT-3 et DALL-E 2 en donnant des commandes vocales

Choisissez un outil de présentation plus rapide et plus performant avec ClickUp

Les outils d'IA tels que SlidesAI et ses alternatives offrent des moyens simples de créer des présentations. Ils permettent de surmonter le blocage de l'écrivain et fournissent des points de départ structurés.

Cependant, la création d'une présentation vraiment percutante nécessite souvent une planification plus stratégique du contenu, un perfectionnement collaboratif, une conception personnalisée et une intégration dans les objectifs plus larges du projet.

Alors que des générateurs IA dédiés se chargent de la création initiale des diapositives, ClickUp fournit le cadre essentiel pour gérer l'ensemble du cycle de vie de la présentation. Utilisez ClickUp Brain pour générer des plans et le contenu des diapositives, collaborer sur des scripts et des visuels dans des documents et des tableaux blancs, suivre la progression et les validations à l'aide de tâches, et vous assurer que votre présentation correspond parfaitement aux objectifs de votre projet.

Créez des présentations visuellement attrayantes et intégrez-les à vos flux de travail : inscrivez-vous dès maintenant à ClickUp! 🚀