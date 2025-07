12 modèles gratuits de supports marketing pour les équipes en 2025

Ce n'est pas très amusant de fouiller dans de vieux dossiers, de copier-coller la brochure du trimestre dernier et d'espérer que la police de caractères corresponde toujours à votre marque.

Le marketing évolue rapidement. Vos ressources doivent en faire autant.

Nous avons rassemblé 12 modèles gratuits de supports marketing ClickUp afin que votre équipe puisse éviter les tâches fastidieuses et créer un contenu qui attire l'attention et séduit les clients.

C'est parti ! 📝

Que sont les modèles de supports marketing ?

Les modèles de supports marketing sont des formats prêts à l'emploi pour créer des supports marketing tels que des formulaires de demande, des plans de campagne et des publications sur les réseaux sociaux. Ils aident les équipes à créer rapidement un contenu cohérent et conforme à l'image de marque sans partir de zéro.

Ces modèles fournissent une structure personnalisable en fonction de la tâche à accomplir, comme la planification d'une campagne de reconnaissance de marque, la demande de travaux créatifs ou la gestion des actifs. De plus, ils garantissent la cohérence de tout avec le style et les objectifs marketing de votre marque, ce qui vous permet de gagner du temps et de réduire les efforts de votre équipe commerciale.

🧠 Anecdote : Le premier texte imprimé ? La Bible de Gutenberg, imprimée dans les années 1450, n'était certes pas une brochure, mais elle a ouvert la voie à la production en série de documents tels que les flyers et les catalogues.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de support marketing ?

Un modèle de support marketing doit faciliter la vie de votre équipe commerciale et garantir la cohérence de vos documents. Voici ce qui distingue un bon modèle :

Garantit la cohérence de la marque : Utilise les logos, les couleurs et les polices de caractères pour maintenir une Utilise les logos, les couleurs et les polices de caractères pour maintenir une image de marque uniforme sur tous les supports

Simplifie la création de contenu : Offre des sections claires pour le texte, les images et les appels à l'action pour une personnalisation rapide

S'adapte à plusieurs formats : prend en charge divers types de supports commerciaux, tels que des brochures ou des publicités numériques, avec des dispositions polyvalentes

Privilégie l'attrait visuel : Équilibre les espaces blancs, les images et la typographie pour améliorer la lisibilité et attirer l'attention

Comprend des messages stratégiques : Fournit des espaces réservés pour les messages clés afin de les aligner sur Fournit des espaces réservés pour les messages clés afin de les aligner sur les objectifs de la campagne marketing

Rationalise la collaboration : facilite les modifications et les commentaires, garantissant ainsi la facilité d'utilisation pour les équipes et les concepteurs

🔍 Le saviez-vous ? Les cartes de visite ont d'abord été utilisées comme moyen de présentation formel. Au XVe siècle, en Chine, les gens utilisaient des « cartes de visite », ou Meishi, pour annoncer leur intention de rendre visite à quelqu'un.

12 modèles de supports marketing

Découvrons ensemble 12 des modèles de supports marketing les plus utiles et examinons-les en détail. 👇

1. Modèle de formulaire de demande ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Rationalisez la réception des créations grâce au modèle de formulaire de demande de supports marketing ClickUp

Le modèle de formulaire de demande ClickUp est conçu pour aider les équipes créatives et marketing à gérer les demandes d'actifs sans se noyer dans les messages Slack ou les e-mails éparpillés.

Ce modèle offre à votre équipe un système structuré pour collecter, trier et répondre aux besoins en matière de supports marketing, tels que les documents d'une page, les graphiques pour les réseaux sociaux, les présentations commerciales ou les bannières pour les newsletters par e-mail. Le formulaire permet de saisir toutes les informations clés dès le départ, afin que les designers et les créateurs de contenu n'aient pas à rechercher le contexte.

Chaque demande est automatiquement triée dans les vues pertinentes :

Affichage des nouvelles demandes met en évidence les envois en attente d'être traités

Affichage du statut des demandes : permet de suivre le travail à toutes les étapes (Nouveau, En cours, Accordé ou Refusé)

La vue Liste des utilisateurs affiche qui soumet quoi, ce qui permet de repérer les demandes répétitives ou les tendances

Le formulaire de demande pour les nouveaux utilisateurs simplifie la création de demandes pour les parties prenantes extérieures à l'équipe

📌 Idéal pour : Les équipes qui ont besoin d'un moyen standardisé pour collecter, suivre et traiter les demandes de brochures, flyers, présentations commerciales et autres ressources de marque.

📮ClickUp Insight : 37 % de nos répondants utilisent l'IA pour la création de contenu, notamment la rédaction, la modification et les e-mails. Cependant, ce processus implique généralement de passer d'un outil à l'autre, comme un outil de génération de contenu et votre environnement de travail. Avec ClickUp, vous bénéficiez d'une aide à la rédaction alimentée par l'IA dans tout l'environnement de travail, y compris les e-mails, les commentaires, les discussions, les documents et bien plus encore, tout en conservant le contexte de l'ensemble de votre environnement de travail.

2. Modèle de demande créative ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Gérez clairement vos livrables créatifs à l'aide du modèle de formulaire de demande créative ClickUp

Le modèle de formulaire de demande créative ClickUp simplifie la manière dont les équipes marketing reçoivent et gèrent les demandes de supports marketing. Les parties prenantes soumettent leurs demandes en indiquant des informations clés telles que les échéanciers, les formats et les canaux prévus, afin que les créatifs puissent créer un contenu attrayant sans aller-retour.

Chaque demande passe par différents statuts tels que « En cours », « À réviser » et « Livré », ce qui permet d'identifier facilement les goulots d'étranglement et de hiérarchiser les besoins urgents.

Les champs personnalisés ClickUp, tels que Type de demande et Demandé par, permettent de filtrer et d'organiser les tâches, tandis que les vues intégrées, telles que Pipeline des demandes créatives, offrent aux équipes une visibilité sur chaque étape de la production.

Alors que le modèle de formulaire de demande se concentre sur la saisie des contributions des parties prenantes, le modèle de demande créative est conçu pour les équipes marketing internes afin de gérer plus efficacement le flux des projets créatifs.

Alors que le modèle de formulaire de demande se concentre sur la saisie des contributions des parties prenantes, le modèle de demande créative est conçu pour les équipes marketing internes afin de gérer plus efficacement le flux des projets créatifs.

📌 Idéal pour : les équipes marketing qui traitent un volume élevé de demandes de conception ou de rédaction et qui souhaitent disposer d'un moyen centralisé pour rassembler les détails des projets et rationaliser les flux de travail de création de contenu.

3. Modèle de demande de service ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Suivez, triez et répondez aux demandes de supports marketing grâce au modèle de demande de service ClickUp

Le modèle de demande de service ClickUp aide les équipes marketing et créatives à gérer un volume élevé de demandes de supports internes sans rien laisser passer.

Chaque envoi de formulaire alimente un pipeline structuré adapté aux flux de travail des supports marketing, filtrant les demandes par type, priorité ou demandeur. Les parties prenantes voient exactement où en sont leurs ressources, et les équipes savent ce qui est en attente, ce qui est bloqué et ce qui est prêt à être révisé.

Grâce à des vues telles que « Erreurs résolues » et « Résumé du service », il est facile de repérer les demandes répétitives, de signaler les informations manquantes ou de mettre en évidence des tendances qui vous aideront à standardiser votre travail futur.

📌 Idéal pour : les services internes ou les partenaires externes qui souhaitent demander une assistance marketing via un processus de prise en charge structuré.

🧠 Anecdote : Le premier catalogue imprimé trouve ses origines dans le monde universitaire. En 1498, Aldus Pius Manutius, fondateur de l'imprimerie Aldine à Venise, a publié un catalogue listant les livres proposés par son imprimerie. Ce catalogue donnait aux lecteurs un aperçu des titres disponibles et est considéré comme l'un des premiers exemples de support marketing imprimé.

4. Modèle de demande de modification ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Organisez les demandes des parties prenantes avec le modèle de demande de modification ClickUp

Les demandes de modification affluent sur tous les canaux, les ressources s'accumulent, les boucles de rétroaction sont infinies ? Mettez tout cela en ordre grâce au modèle de demande de modification ClickUp.

Soumettez vos demandes via un formulaire simplifié qui recueille les informations clés telles que l'impact, le réviseur et la date de mise en œuvre. Faites passer chaque demande par différents statuts tels que Réviseur assigné, À mettre en œuvre et Mis en œuvre pour suivre la progression.

Passez d'une vue personnalisée à l'autre, comme Emplacements du projet, Liste des demandes et Formulaire de demande de modification, pour obtenir rapidement le contexte approprié. De plus, des fonctionnalités telles que le suivi du temps, les avertissements de dépendance et les mises à jour par e-mail garantissent que votre équipe reste informée et concentrée.

📌 Idéal pour : les parties prenantes qui gèrent des campagnes ou des ressources en cours et qui ont besoin d'un moyen formel pour soumettre des révisions ou des mises à jour des supports marketing existants.

5. Modèle de gestion de campagne marketing ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Menez des campagnes multicanales grâce au modèle de gestion des campagnes marketing ClickUp

La plupart des campagnes génèrent une multitude de supports marketing : brochures produits, textes publicitaires, pages de destination, contenu social, analyses de performances. Le modèle de gestion des campagnes marketing ClickUp rassemble tous ces supports commerciaux en un seul endroit.

Vous avez besoin de zoomer sur une campagne ou un canal ? Les vues sont déjà configurées pour cela. Suivez les flux de travail liés au lancement de produits, surveillez vos livrables sur les réseaux sociaux et gardez un œil sur les budgets sans avoir à fouiller dans plusieurs couches. La vue Tableur des phases marketing divise chaque campagne en étapes, tandis que le calendrier marketing intégré permet de visualiser les plannings et de respecter les dates de lancement.

📌 Idéal pour : Les équipes marketing qui mènent des campagnes multicanales et qui souhaitent disposer d'une structure claire pour organiser les tâches, les ressources, les échéances et les commentaires des parties prenantes du début à la fin.

🔍 Le saviez-vous ? Alors que 92 % des spécialistes du marketing B2B créent des articles courts et des publications, 76 % utilisent des vidéos et 75 % se tournent vers des études de cas ou des témoignages clients, ce sont les contenus vidéo qui obtiennent systématiquement les meilleurs résultats.

6. Modèle de forfait de campagne marketing ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Reliez la stratégie à l'exécution grâce au modèle de plan de campagne marketing ClickUp

Les idées de campagne sont faciles à trouver. Mais les transformer en échéanciers, en contenus livrables et en résultats mesurables ? C'est là que la plupart des équipes se coincent. Le modèle de plan de campagne marketing ClickUp comble cette lacune en transformant la stratégie en un plan concret que votre équipe peut suivre, avec tous les actifs et jalons pris en compte.

Ces types de modèles de forfait marketing vous permettent de décomposer le processus de votre campagne en étapes claires et faciles à suivre. Ajoutez des détails stratégiques à l'aide de champs personnalisés tels que Marché cible, Objectif, Coût estimé et Coût réel afin que les équipes restent alignées.

Passez en mode exécution grâce aux vues Échéancier et Plan de campagne, ou mappez les livrables par canal à l'aide du tableau Canaux marketing.

📌 Idéal pour : Les spécialistes du marketing qui ont besoin d'un plan pour définir les objectifs de la campagne, les segments d'audience, les messages clés et les plans tactiques avant le début de l'exécution.

7. Modèle de brief de campagne ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Lancez des campagnes gagnantes grâce au modèle de brief de campagne ClickUp

Avant de créer les ressources et de publier les articles, vous avez besoin d'un plan de campagne qui rassemble tous les éléments. C'est là que le modèle de brief de campagne ClickUp vous offre tout ce dont vous avez besoin pour planifier et coordonner votre équipe.

Intégré à ClickUp Docs, ce modèle vous offre un espace intelligent et centralisé pour définir l'objectif de votre campagne, aligner votre équipe et organiser chaque ressource et livrable avant même qu'une seule tâche ne soit planifiée.

Définissez des objectifs clairs, mappez vos messages, identifiez vos personas cibles et décomposez les livrables clés dans un document élégant. Vous pouvez également joindre le kit de marque, les références créatives et les informations sur les produits directement dans le brief, qui devient ainsi la source unique de vérité pour votre campagne.

📌 Idéal pour : Les responsables marketing qui souhaitent aligner les équipes internes ou les agences externes sur la vision stratégique, la portée et la direction créative d'une campagne.

🧠 Anecdote : Les supports imprimés ont ce charme « impossible à supprimer ». Contrairement aux publicités numériques, les clients potentiels ne peuvent pas balayer d'un geste une belle brochure ou jeter une carte postale astucieuse sans y jeter au moins un coup d'œil.

8. Modèle de plan de campagne ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Lancez des campagnes plus intelligentes grâce au modèle de plan de campagne ClickUp

Le modèle de plan de campagne ClickUp vous aide à décomposer votre campagne en phases claires et structurées en quelques clics seulement.

Ses vues distinctes (Étapes de la campagne, Échéancier, Mise en œuvre et Résumé de la campagne) vous offrent une vue d'ensemble et un contrôle granulaire. Chaque vue vous permet de zoomer sur le travail qui compte et de suivre la dynamique tout au long du cycle de vie de la campagne.

Appuyez sur une campagne pour trouver les sous-tâches, les détails des personnes assignées et les commentaires des parties prenantes, le tout au même endroit. Le modèle est à la fois un planificateur de campagne et un outil de suivi dynamique sur lequel votre équipe peut s'appuyer.

📌 Idéal pour : Les équipes qui ont besoin d'une structure de campagne de haut niveau pour esquisser des éléments tels que les objectifs, les canaux et les échéanciers avant d'élaborer un plan de campagne complet.

9. Modèle de proposition de campagne ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Transformez vos propositions en plans concrets grâce au modèle de proposition de campagne ClickUp

Du lancement à la validation, le modèle de proposition de campagne ClickUp capture les informations essentielles telles que les coordonnées du client, le public cible et les objectifs de la campagne.

Utilisez les sections prédéfinies pour définir le cadre de votre campagne, mapper les livrables tels que les pages de destination, les e-mails, les ressources marketing vidéo et les créations publicitaires, et présenter des échéanciers sur lesquels vos parties prenantes peuvent réellement agir.

Les sections Préparé pour et Préparé par permettent de clarifier la propriété et la responsabilité, tandis que la couverture modifiable donne à votre proposition un aspect soigné et professionnel pour les présentations aux clients ou les approbations internes.

📌 Idéal pour : Les spécialistes du marketing ou les agences qui présentent de nouvelles idées de campagne à des clients, des dirigeants ou des parties prenantes qui ont besoin d'un format soigné et convaincant pour présenter leur vision et stimuler les ventes.

🔍 Le saviez-vous ? Même vos choix de conception PDF ont leur importance. Une disposition soignée et des visuels cohérents avec votre marque peuvent faire toute la différence entre un contenu lu ou immédiatement fermé.

10. Modèle de calendrier de campagne ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Coordonnez vos objectifs, vos échéanciers et vos ressources grâce au modèle de calendrier de campagne ClickUp

Le modèle de calendrier de campagne ClickUp clarifie la charge de travail de votre campagne afin que vous puissiez créer un contenu qui convertit. Il vous aide à coordonner les initiatives B2B et B2C en organisant les détails de la campagne, tels que la durée, les objectifs, le budget et les phases, dans un espace accessible.

Affichez tout en un coup d'œil : lancement de produit dans Planification, offre spéciale Saint-Valentin dans Production ou entretien avec un client dans Lancement. Vous pouvez segmenter les efforts par objectif commercial (comme Acquisition d'utilisateurs ou Vente incitative) et allouer les ressources en fonction des dépenses prévues et du type de marché.

Ce modèle comprend une checklist complète pour les campagnes marketing, un calendrier des évènements et un échéancier visuel pour vous aider à aligner vos ressources créatives, vos publications sur les réseaux sociaux, vos messages sur les produits et leur distribution.

📌 Idéal pour : Les équipes qui gèrent des campagnes qui se chevauchent et qui souhaitent disposer d'un moyen visuel et facilement partageable pour planifier les livrables, harmoniser les échéanciers et éviter les conflits entre les canaux.

11. Modèle de directives relatives aux supports marketing ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Standardisez les ressources de votre marque à l'aide du modèle de directives de marque ClickUp

Le modèle de directives de marque ClickUp aide les équipes à maintenir la cohérence de tous les supports marketing. Utilisez-le pour organiser les couleurs, la mission, les règles d'utilisation du logo, la typographie et les directives d'utilisation de votre marque.

Chaque section est clairement disposée pour faciliter la compréhension et l'application de l'identité de votre marque. La disposition modifiable dans les tableaux blancs prend en charge la collaboration en temps réel, ce qui facilite l'alignement des équipes internes et des partenaires externes sur les normes de conception et de messagerie.

📌 Idéal pour : les designers et les responsables de marque qui ont besoin de documenter les normes visuelles et vocales des ressources marketing afin de garantir la cohérence de la marque sur tous les supports.

12. Modèle de publication sur les réseaux sociaux ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Suivez, examinez et lancez plus rapidement vos contenus grâce au modèle de publication sur les réseaux sociaux ClickUp

Le modèle de publication sur les réseaux sociaux ClickUp simplifie la planification, la création et la publication de contenu sur plusieurs profils sociaux.

Ce modèle regorge de fonctionnalités indispensables aux spécialistes du marketing : statuts tels que « En cours de révision » ou « Publié », champs dédiés aux hashtags, liens et indicateurs d'engagement, ainsi que des indicateurs visuels pour suivre ce qui est prêt à être publié. Vous pouvez créer des vues personnalisées par canal (Facebook, Twitter, Pinterest) afin que chaque équipe travaille avec les informations qui lui sont utiles.

Les fonctionnalités de gestion de projet de ClickUp, telles que les dates de début et d'échéance, les estimations de durée et les tâches récurrentes, facilitent la planification précise des publications.

📌 Idéal pour : les spécialistes du marketing sur les réseaux sociaux qui planifient des campagnes ou des publications ponctuelles et qui souhaitent rédiger des brouillons, suivre les validations et collaborer sur les visuels.

Le marketing devient plus facile avec ClickUp

La création de supports marketing peut rapidement se transformer en un véritable casse-tête entre les délais, les révisions et les détails à ne pas oublier. Mais si cela pouvait être différent ?

Découvrez ClickUp, l'application qui fait tout pour votre travail.

Il propose des modèles personnalisables conçus pour rationaliser le processus commercial et vous faire gagner du temps. Vous pouvez ainsi rester organisé, collaborer en toute transparence et produire des supports marketing professionnels sans difficulté.

Les supports marketing n'ont pas besoin d'être compliqués. Avec les modèles, tout est simple : vous pouvez rester au courant des demandes et suivre vos campagnes.

Les modèles marketing de ClickUp facilitent votre flux de travail. Ils vous aident à gérer les demandes, à suivre la progression et à maintenir tout le monde sur la même longueur d'onde. Vous rationaliserez les processus, réduirez les allers-retours et passerez moins de temps à vous organiser.

Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui ! ✅