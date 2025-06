les 10 meilleures applications de planification Instagram pour développer votre présence sur les réseaux sociaux en 2025

Il n'est pas facile de satisfaire l'algorithme d'Instagram, car plusieurs facteurs entrent en jeu. Si la qualité et la mise en forme du contenu sont importantes, le moment de la publication a également un impact significatif sur l'engagement.

Seuls les gestionnaires de réseaux sociaux comprennent la difficulté de se lever à l'aube juste pour publier une vidéo festive. Au lieu de vous adapter au calendrier d'Instagram, vous pouvez utiliser des applications de planification Instagram pour prendre le contrôle de vos publications Instagram et les programmer selon vos conditions.

Ces outils simples et pratiques vous permettent de planifier vos calendriers à l'avance et de maintenir un flux de contenu complet. Pour simplifier votre flux de travail, nous avons sélectionné une liste des meilleures applications de planification Instagram et des meilleurs outils de gestion des réseaux sociaux à découvrir.

Les meilleures applications de planification Instagram en un coup d'œil

Voici un aperçu des meilleures applications de planification pour Instagram et de leurs points forts :

Outil Idéal pour Fonctionnalités clés Tarifs ClickUp Planification de contenu et collaboration en équipe Informations IA, tableaux blancs + calendrier, automatisations Forfait Free disponible ; tarifs personnalisés pour les entreprises Hootsuite Planification et analyse des réseaux sociaux Assistance pour plusieurs types de publications, analyses, légendes IA, écoute sociale Essai gratuit disponible ; tarification personnalisée pour les entreprises Buffer Planification simple et organisation du contenu Planification de publications par glisser-déposer, légendes IA, hub d'engagement Forfait Free disponible ; débloquez des fonctionnalités avancées avec les forfaits payants SocialBee Planification Instagram et automatisation de contenu à durée indéterminée Recyclage de publications, catégories de contenu, outils de contenu IA Essai gratuit disponible Plus tard Planification et programmation visuelle sur Instagram Planificateur par glisser-déposer, légendes IA, suggestions des meilleurs moments, lien dans la bio Essai gratuit disponible ; tarification personnalisée pour les entreprises Sprout Social Analyses avancées et collaboration en équipe Heures d'envoi optimales, suivi des sentiments, SproutLink, flux de travail d'approbation Essai gratuit disponible ; tarifs personnalisés pour les entreprises Tailwind Optimisation des hashtags et planification automatisée sur Instagram SmartSchedule, recherche de hashtags, planificateur de grille, Smart. bio Forfait Free disponible ; débloquez des fonctionnalités avancées avec les forfaits payants Sendible Agences et gestion multi-comptes Hashtags dans les premiers commentaires, planification groupée, tableaux de bord clients, rapports Essai gratuit disponible SocialPilot Agences et PME soucieuses de leur budget Planification groupée, légendes IA, bibliothèque de contenu, analyses en marque blanche Essai gratuit disponible Pallyy Gestion des réseaux sociaux axée sur Instagram Aperçu de la grille, hashtags IA, planification des premiers commentaires, lien Bio Forfait Free disponible ; débloquez des fonctionnalités avancées avec les forfaits payants

Que rechercher dans les applications de planification Instagram ?

Une chose que j'aimerais voir dans les applications de planification, c'est une meilleure assistance pour les fuseaux horaires... Ce serait vraiment génial si ces applications offraient une intégration plus fluide avec les différentes plateformes sociales afin d'éviter d'avoir à utiliser un outil différent pour chacune d'entre elles.

Voici toutes les fonctionnalités que les gestionnaires de réseaux sociaux sur Reddit attendent d'une application de planification. De plus, voici quelques éléments fondamentaux que les meilleures applications de planification pour Instagram devraient fournir :

Glissez-déposez facilement vos publications pour les programmer , planifiez à l'avance et gérez votre flux Instagram grâce à un affichage clair du calendrier

Planifiez vos stories Instagram avec un timing précis , comme pour les publications Instagram classiques

Voyez exactement comment vos publications, légendes et publications carrousel apparaîtront avant leur publication

Obtenez des informations précieuses sur les likes, les commentaires, la portée et la croissance du nombre d'abonnés afin d'affiner votre stratégie sur les réseaux sociaux

Gérez plusieurs comptes de réseaux sociaux et planifiez des publications pour d'autres plateformes de réseaux sociaux à partir d'un seul tableau de bord

Si vous avez une équipe qui gère Instagram, n'oubliez pas de rechercher des flux de travail d'approbation

Les 10 meilleures applications de planification Instagram

Voici les meilleurs outils Instagram qui vous aideront à respecter votre calendrier de publication sans stress.

1. ClickUp (meilleur outil de planification de contenu Instagram et de collaboration en équipe)

Essayez ClickUp gratuitement Simplifiez chaque étape de la création et de la distribution de votre contenu sur les réseaux sociaux avec ClickUp pour les équipes marketing

Si les gestionnaires de réseaux sociaux pouvaient créer l'outil de gestion de projet Instagram idéal, il ressemblerait beaucoup à ClickUp. En effet, ClickUp combine la planification de contenu, la collaboration en équipe et l'IA au sein d'une plateforme puissante qui sert d'application tout-en-un pour le travail.

Pour mieux comprendre ses arguments clés de vente, examinons les différentes étapes de la création de contenu pour les réseaux sociaux et comment ClickUp for Marketing Teams simplifie chaque étape :

Idées de contenu : Il peut être difficile de trouver régulièrement du contenu original pour Instagram. Un processus de réflexion efficace tient compte des éléments suivants :

Comprendre votre audience : Qu'est-ce qui l'intéresse le plus ?

Suivi des tendances : Qu'est-ce qui fonctionne pour vos concurrents et les influenceurs ?

Explorez différents formats : publications vidéo, publications carrousel, sondages et stories

Réutilisation du contenu : mise à jour et partage des publications les plus performantes

Pour organiser vos idées, des outils basés sur l'IA peuvent vous aider à rechercher les tendances, analyser l'engagement passé et suggérer des idées de contenu qui trouveront un écho auprès de votre audience.

Par exemple, ClickUp Brain, l'assistant IA polyvalent natif de ClickUp, peut traiter les publications sur les réseaux sociaux, les avis en ligne et les informations sur les consommateurs afin d'affiner votre stratégie de contenu et d'identifier les lacunes qui méritent d'être explorées.

Créez la vôtre avec Brain Générez des idées de contenu, analysez les tendances et affinez votre stratégie sur les réseaux sociaux à l'aide de ClickUp Brain

Flux visuel via le mind mapping : une fois que vous avez une liste d'idées de contenu, visualiser les connexions entre elles peut vous aider à affiner votre forfait. Le mind mapping est un excellent moyen d'esquisser un flux de contenu, du brainstorming à l'exécution, et d'identifier les connexions entre différentes publications Instagram (par exemple, en liant une publication à une story Instagram connexe).

Au lieu d'utiliser un stylo et du papier, utilisez les tableaux blancs ClickUp pour créer des cartes mentales par glisser-déposer, ajouter du contenu visuel (et des images générées par l'IA) pour soutenir vos idées de publication et collaborer en temps réel sur vos publications sur les réseaux sociaux. Il est ainsi plus facile de voir comment les différents éléments de contenu s'intègrent dans votre stratégie globale.

Mappez visuellement vos idées de contenu, vos flux de travail et vos structures de campagne pour une planification fluide avec les tableaux blancs ClickUp

Structurer un flux de travail basé sur les tâches : un flux de travail clair pour le contenu permet de suivre la progression et de planifier efficacement les publications Instagram.

Les outils de gestion de projet tels que ClickUp Tasks vous permettent d'attribuer des responsabilités pour la création et la distribution de contenu, d'ajouter des échéances et de définir des statuts personnalisés dans ClickUp (En cours de révision, À modifier, Approuvé). Ainsi, chaque publication est révisée et peaufinée avant d'être mise en ligne.

Organisez votre flux de travail de contenu avec des attributions de tâches, des échéances et des étapes d'approbation à l'aide des tâches ClickUp

💡 Conseil de pro : si vous travaillez sur un document partagé, ClickUp Docs vous permet de transformer les commentaires et les remarques laissés par votre équipe en tâches exploitables directement dans le document, afin de faciliter le suivi.

Organiser un calendrier de contenu pour les réseaux sociaux : un calendrier de contenu aide les équipes à rester organisées et évite les rushs de dernière minute.

Au lieu d'utiliser des feuilles de calcul, un logiciel de calendrier de contenu visuel, comme la vue Calendrier de ClickUp, permet aux équipes de planifier plusieurs publications, d'ajuster les échéanciers et de suivre la progression en temps réel. Ainsi, tout le monde sait ce qui va se passer et quand.

Planifiez, programmez et gérez l'ensemble de votre pipeline de contenu à l'aide d'un calendrier visuel avec la vue Calendrier de ClickUp

Semblable à un calendrier de contenu, le modèle de calendrier de publication sur les réseaux sociaux de ClickUp offre un cadre structuré qui aide les responsables des réseaux sociaux à maintenir la cohérence.

Obtenez un modèle gratuit Affinez votre stratégie sur les réseaux sociaux grâce à des informations en temps réel avec le modèle de calendrier de publication sur les réseaux sociaux de ClickUp

En vous permettant de programmer vos publications à l'avance sur plusieurs plateformes, elles garantissent que votre contenu atteigne le bon public au bon moment. De plus, grâce au suivi et à l'analyse des performances intégrés, vous pouvez affiner votre stratégie sur les réseaux sociaux en fonction d'informations en temps réel.

Automatisation des tâches répétitives : L'automatisation peut vous faire gagner des heures de travail manuel, permettant ainsi aux spécialistes du marketing de se concentrer sur la création de contenu plutôt que sur des tâches administratives. Envisagez d'automatiser :

Attribution des tâches (par exemple, attribuer automatiquement un designer et un rédacteur lorsqu'une nouvelle idée de publication est ajoutée)

Approbation du contenu (par exemple, notification des éditeurs lorsqu'un brouillon est prêt à être révisé)

Planification des publications (par exemple, utilisation d'outils de planification Instagram pour publier automatiquement du contenu)

Vous pouvez faire tout cela avec ClickUp Automatisation: simplifiez ces processus, réduisez les erreurs et assurez la fluidité de votre travail.

Automatisez les tâches répétitives sur les réseaux sociaux telles que les validations, les attributions et la planification des publications pour gagner du temps grâce aux automatisations ClickUp

Suivi des performances grâce à des analyses : une fois votre contenu publié, le suivi des indicateurs d'engagement, tels que la portée et la croissance du nombre d'abonnés, vous aide à améliorer vos stratégies futures.

Les tableaux de bord ClickUp affichent des données de performance en temps réel, ce qui vous permet d'ajuster plus facilement votre approche en fonction de ce qui fonctionne.

Suivez les indicateurs de performance en temps réel et obtenez des informations précieuses pour optimiser vos efforts sur les réseaux sociaux en configurant les tableaux de bord ClickUp

Vous cherchez un coup de pouce ? Le modèle ClickUp pour les réseaux sociaux sert de hub central pour organiser, planifier et exécuter votre stratégie sur les réseaux sociaux avec précision. Essayez-le si vous voulez garder une longueur d'avance sur la concurrence et prendre des décisions basées sur des données sans effort.

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Gérez le contenu , la planification et la collaboration en un seul endroit grâce à des informations basées sur l'IA pour affiner votre stratégie sur les réseaux sociaux

Réfléchissez et organisez vos idées visuellement à l'aide des tableaux blancs ClickUp pour mapper vos campagnes et vos flux de travail

Facilitez les flux de travail et la gestion des tâches avec les tâches ClickUp, en définissant des délais, des statuts et des approbations

Planifiez et programmez vos publications sans effort grâce à la vue Calendrier de ClickUp pour maintenir un flux Instagram cohérent

Automatisez les tâches répétitives telles que les validations, les attributions et les publications automatiques pour gagner du temps

📮ClickUp Insight : 37 % de nos répondants utilisent l'IA pour la création de contenu, y compris la rédaction, la modification et les e-mails. Cependant, ce processus implique généralement de passer d'un outil à l'autre, comme un outil de génération de contenu et votre environnement de travail. Avec ClickUp, vous bénéficiez d'une assistance à la rédaction alimentée par l'IA dans tout l'environnement de travail, y compris les e-mails, les commentaires, les discussions, les documents et bien plus encore, tout en conservant le contexte de l'ensemble de votre environnement de travail.

Limites de ClickUp

Nécessite un certain temps d'apprentissage en raison de ses options de personnalisation avancées

Temps de chargement parfois lents

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Ce que les utilisateurs réels disent de ClickUp

Chaque projet peut présenter des problèmes ou des obstacles que l'équipe doit surmonter, mais ClickUp nous permet de communiquer rapidement avec les personnes que nous devons contacter. Les automatisations nous ont permis de transformer un processus très obsolète et chronophage en un flux plus rapide et plus précis.

2. Hootsuite (idéal pour la planification Instagram et l'analyse des réseaux sociaux)

via Hootsuite

Les responsables des réseaux sociaux savent que respecter les calendriers de publication, suivre l'engagement et répondre aux interactions du public peut rapidement devenir une tâche fastidieuse.

Hootsuite partage cette responsabilité en proposant un tableau de bord centralisé pour planifier les publications, les stories, les reels et les publications carrousel sur Instagram. Il fournit également des analyses pour mesurer les performances.

Meilleures fonctionnalités de Hootsuite

Planifiez et gérez votre contenu Instagram en un seul endroit, des stories aux bobines en passant par les publications carrousel

Analysez les performances grâce aux statistiques Instagram, identifiez les contenus les plus performants et optimisez vos stratégies d'engagement

Utilisez des outils basés sur l'IA tels que OwlyWriter AI pour générer des légendes et réutiliser efficacement votre contenu

Suivez les tendances et vos concurrents grâce à la fonctionnalité intégrée de veille sociale pour garder une longueur d'avance sur les évolutions du secteur

Gérez vos campagnes organiques et payantes en parallèle, ce qui facilite la supervision de vos efforts publicitaires

Limites de Hootsuite

Son prix relativement élevé le rend moins accessible aux freelancers et aux petites entreprises

Son interface utilisateur complexe nécessite du temps pour être pleinement comprise et configurée efficacement

Tarifs Hootsuite

Professionnel : 99 $/mois par utilisateur

Équipe : 249 $/mois

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Hootsuite

G2 : 4,2/5 (plus de 5 500 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 3 700 avis)

Ce que les utilisateurs réels disent à propos de Hootsuite

L'une des meilleures applications pour la planification, le calendrier et la gestion des comptes sur les réseaux sociaux. Je pense que Hootsuite s'adresse plutôt aux grandes entreprises. Son inconvénient est son prix élevé par rapport aux autres applications.

📖 En savoir plus : Vous ne savez pas si Hootsuite est la solution qui vous convient ? Découvrez les meilleures alternatives à Hootsuite pour découvrir des outils de gestion des réseaux sociaux puissants qui offrent une planification plus intelligente, des analyses plus approfondies et une meilleure collaboration.

3. Buffer (idéal pour la planification simple de publications Instagram et la planification de contenu)

via Buffer

Tous les gestionnaires de réseaux sociaux n'ont pas besoin d'un outil de planification trop complexe : parfois, la simplicité est la clé. Buffer se concentre sur la planification facile sur Instagram, permettant aux utilisateurs de planifier des publications, des Reels, des Stories et des publications carrousel sans avoir besoin d'un diplôme en marketing.

Son interface intuitive est idéale pour les spécialistes du marketing indépendants, les petites entreprises et les créateurs à la recherche d'un moyen simple de planifier et de suivre le contenu Instagram.

Meilleures fonctionnalités de Buffer

Planifiez et publiez automatiquement vos publications, stories et bobines Instagram grâce à une interface simple par glisser-déposer

Suivez l'engagement grâce aux analyses Instagram, qui vous aident à identifier les contenus les plus performants et les moments optimaux pour les publier

Utilisez l'assistant IA de Buffer pour générer des légendes, trouver des idées et affiner votre contenu

Gérez les commentaires Instagram et Facebook depuis un seul endroit, ce qui facilite la réponse à votre audience

Enregistrez et organisez vos idées de contenu dans un hub centralisé pour vos futures publications et campagnes

Limites de Buffer

Les analyses limitées et l'écoute sociale la rendent moins adaptée à une analyse approfondie de la concurrence

Les options d'automatisation de base nécessitent une intervention manuelle pour certaines tâches, contrairement aux outils de planification plus avancés

Tarifs Buffer

Free

Essentiel : 6 $/mois par chaîne

Équipe : 12 $/mois par canal

Évaluations et avis sur Buffer

G2 : 4,3/5 (plus de 1 000 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 1 400 avis)

👀 Le saviez-vous ? À l'origine, Instagram n'était pas conçu pour la planification. Cela a changé en janvier 2018, lorsque Instagram a officiellement activé la publication automatique pour les comptes professionnels via l'API Graph. Avant cette mise à jour, les outils de planification tels que Later et Buffer devaient s'appuyer sur des notifications push pour rappeler aux utilisateurs de publier manuellement.

4. SocialBee (le meilleur pour la planification de contenu Instagram intemporel)

via SocialBee

Pour garder un compte Instagram actif, il faut publier régulièrement, mais tous les contenus ne doivent pas nécessairement être créés à partir de zéro à chaque fois. SocialBee est spécialisé dans le recyclage de contenus intemporels.

Voici comment cela fonctionne : l'outil vous permet de programmer des publications Instagram une seule fois et de les republier automatiquement au fil du temps. Cela est particulièrement utile pour les marques et les entreprises qui souhaitent maximiser l'engagement avec un minimum d'efforts.

Meilleures fonctionnalités de SocialBee

Automatisez la planification de vos contenus intemporels en recyclant vos publications pour garder votre flux actif

Organisez vos publications par catégories de contenu afin d'assurer un mélange équilibré de différents types de contenu

Planifiez vos stories, vos bobines et vos publications carrousel Instagram avec des options de timing flexibles

Utilisez des légendes et des images générées par IA pour accélérer le processus de création de contenu

Prévisualisez la disposition de votre grille Instagram pour conserver un flux cohérent et visuellement attrayant

Limites de SocialBee

Des analyses et un suivi de l'engagement limités rendent plus difficile la mesure approfondie des performances des publications

Pas de fonctionnalités avancées d'écoute sociale, qui limitent le suivi des concurrents et l'analyse des tendances

Tarifs SocialBee

Bootstrap : 29 $/mois par utilisateur

Accelerate : 49 $/mois par utilisateur

Pro : 99 $/mois

Évaluations et avis sur SocialBee

G2 : 4,8/5 (plus de 430 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 35 avis)

Ce que les utilisateurs réels disent à propos de SocialBee

J'aime la possibilité de publier sur plusieurs plateformes à partir d'un seul endroit. Le tableau de bord vous invite, vous donne des instructions si vous devez apporter des modifications pour vous conformer aux règles d'un certain canal. La mise en route a également été très simple. Une fois vos comptes connectés, vous êtes prêt à publier votre contenu.

5. Later (idéal pour la planification et la programmation visuelle sur Instagram)

via Later

Si l'esthétique Instagram est importante pour votre marque, Later propose un planificateur visuel par glisser-déposer pour vous aider à créer un flux cohérent.

Elle est principalement conçue pour les utilisateurs d'Instagram et simplifie la planification de contenu grâce à la publication automatique des publications, des stories, des carrousels et des Reels.

L'outil fournit également des suggestions de hashtags, des informations sur le meilleur moment pour publier et un rédacteur de légendes IA.

Les meilleures fonctionnalités de Later

Planifiez et programmez visuellement vos publications Instagram à l'aide d'un calendrier glisser-déposer

Publiez automatiquement des images individuelles, des carrousels, des stories et des reels pour rester cohérent

Optimisez les performances de votre contenu grâce à des analyses, des suggestions de hashtags et les meilleurs moments pour publier

Utilisez la rédaction de légendes alimentée par l'IA pour accélérer la création de contenu

La fonctionnalité « Lien dans la bio » génère du trafic vers les sites web, les boutiques en ligne et les blogs

Limitations ultérieures

Les fonctionnalités d'engagement limitées rendent difficile la gestion des interactions sur Instagram

Aucun outil de veille sociale pour le suivi des mentions de la marque et des informations sur les concurrents

Tarifs Later

Starter : 25 $/mois par utilisateur

Croissance : 45 $/mois

Avancé : 80 $/mois

Agence : 200 $/mois

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis ultérieurs

G2 : 4,5/5 (plus de 300 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 390 avis)

Ce que les utilisateurs réels disent de Later

J'aime la vue complète du calendrier qui vous donne un aperçu du contenu de toute la semaine. Je trouve également la page d'analyse très utile lorsque je fais mon aperçu mensuel des performances du contenu.

6. Sprout Social (idéal pour les analyses avancées et la collaboration en équipe)

via Sprout Social

Même si Sprout Social est cher, c'est un choix haut de gamme qui offre des analyses approfondies, des informations basées sur l'IA et une collaboration fluide entre les équipes.

Vous bénéficiez d'une planification multi-plateforme, de flux de travail pour la validation du contenu, d'une écoute sociale et d'une analyse des sentiments de votre audience, ce qui en fait une excellente option pour les marques ayant des opérations complexes sur les réseaux sociaux.

Meilleures fonctionnalités de Sprout Social

Améliorez vos légendes et vos idées de publication grâce à des suggestions de contenu alimentées par l'IA

Suivez les discussions, les mentions de votre marque et le sentiment de votre audience à l'aide d'outils avancés d'écoute sociale

Prévoyez le meilleur moment pour publier grâce à la fonctionnalité « Optimal Send Times » (heures d'envoi optimales) basée sur les données d'engagement

Analysez les informations sur votre audience et les performances de vos campagnes grâce à des analyses détaillées et des rapports personnalisés

Collaborez efficacement grâce à des fonctionnalités d'équipe telles que les flux de travail d'approbation et l'étiquetage des messages

Générez du trafic vers votre site web directement depuis Instagram avec SproutLink (outil de lien dans la bio)

Limites de Sprout Social

Son prix relativement élevé le rend moins adapté aux entrepreneurs individuels ou aux petites entreprises

Le modèle de tarification par utilisateur peut devenir coûteux à mesure que votre équipe s'agrandit

Courbe d'apprentissage abrupte en raison de ses nombreuses fonctionnalités

Tarifs Sprout Social

Standard : 249 $/mois par utilisateur

Professionnel : 399 $/mois par utilisateur

Avancé : 499 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Sprout Social

G2 : 4,4/5 (plus de 3 837 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 595 avis)

Ce que les utilisateurs réels disent de Sprout Social

J'ai utilisé Sproutsocial dans deux entreprises différentes, et je compte bien l'utiliser à nouveau dans ma propre agence numérique. C'est un excellent outil pour organiser, planifier et publier des messages sur les réseaux sociaux.

📖 En savoir plus : Les meilleures alternatives à Sprout Social

7. Tailwind (Idéal pour la planification automatisée sur Instagram et l'optimisation des hashtags)

via Tailwind

Si vous recherchez un outil de planification Instagram qui offre plus que la simple publication, Tailwind vaut le détour. Cet outil propose une planification intelligente, des recommandations de hashtags et une planification visuelle du contenu.

Une fonctionnalité très utile : SmartSchedule de Tailwind trouve automatiquement les meilleurs moments pour publier en fonction de l'activité de votre audience.

Les meilleures fonctionnalités de Tailwind

Publiez automatiquement des publications, des stories et des carrousels Instagram, réduisant ainsi le besoin de publier manuellement

Trouvez et planifiez automatiquement des hashtags avec Hashtag Finder de Tailwind pour augmenter la visibilité de vos publications

Planifiez et prévisualisez visuellement votre flux à l'aide de la grille glisser-déposer pour une esthétique Instagram cohérente

Optimisez votre calendrier de publication avec SmartSchedule, qui détermine les meilleurs moments pour susciter l'engagement

Générez du trafic avec Smart Bio, un outil de mise à jour automatique des liens dans la bio qui connecte les publications à des contenus importants

Limites de Tailwind

Les restrictions relatives à la publication automatique nécessitent une publication manuelle pour les publications comportant plusieurs images

Les analyses de base ne fournissent pas les informations détaillées disponibles dans d'autres outils de planification Instagram

Tarifs Tailwind

Free Forever

Pro : 24,99 $/mois par utilisateur

Avancé : 49,99 $/mois

Max : 99,99 $/mois

Évaluations et avis sur Tailwind

G2 : 4,3/5 (plus de 130 avis)

Capterra : pas assez d'avis

📖 À lire également : Modèles gratuits de calendrier pour les réseaux sociaux dans Google Sheets

8. Sendible (idéal pour les agences et la collaboration en équipe)

via Sendible

La plupart des gestionnaires de réseaux sociaux sont familiers avec la gestion de plusieurs comptes. Cela implique une responsabilité supplémentaire en termes de coordination avec les équipes et de suivi des performances, deux tâches qui peuvent rapidement devenir accablantes.

Conçu pour les agences et les équipes marketing, Sendible offre un tableau de bord unifié pour planifier les publications Instagram, surveiller l'engagement et générer des rapports détaillés.

Les meilleures fonctionnalités de Sendible

Planifiez et publiez automatiquement du contenu Instagram, y compris des stories, des carrousels et des hashtags dans les premiers commentaires

Gérez efficacement plusieurs comptes grâce à des flux de travail d'approbation et des tableaux de bord clients, parfaits pour les agences

Surveillez les commentaires et les messages Instagram en temps réel, et attribuez-les aux membres de votre équipe pour des réponses plus rapides

Générez des rapports automatisés et suivez les performances, en proposant des analyses professionnelles avec une image de marque personnalisée

Importez du contenu en masse et créez des files d'attente pour automatiser la republication de contenu intemporel sans intervention manuelle

Limites de Sendible

Nécessite la création manuelle des publications en raison de l'absence de génération de légendes ou de contenu alimentée par l'IA

Manque d'outils d'écoute sociale approfondie, ce qui rend le suivi des concurrents moins fiable que certaines alternatives

Tarifs Sendible

Créateur : 29 $/mois par utilisateur

Traction : 89 $/mois

Tarif : 199 $/mois

Avancé : 299 $/mois

Enterprise : 750 $/mois

Évaluations et avis sur Sendible

G2 : 4,5/5 (plus de 880 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 130 avis)

📖 À lire également : Les meilleurs planificateurs Instagram pour développer votre présence sur les réseaux sociaux

9. SocialPilot (idéal pour les agences et les PME soucieuses de leur budget)

via SocialPilot

Vous recherchez un outil de gestion des réseaux sociaux à la fois économique et puissant ? SocialPilot est conçu pour les agences, les petites entreprises et les entrepreneurs individuels qui ont besoin d'un planificateur riche en fonctionnalités.

Comparé à des concurrents tels que Hootsuite, SocialPilot offre des fonctionnalités similaires à un prix nettement inférieur. Il propose des outils de planification, d'analyse et de collaboration en équipe faciles à utiliser.

Les meilleures fonctionnalités de SocialPilot

Planifiez facilement tous les types de contenu Instagram (publications, bobines, stories et carrousels)

Générez des légendes attrayantes et des suggestions de hashtags à l'aide de l'IA Pilot

Automatisez la planification des premiers commentaires pour garder vos légendes propres et augmenter votre portée

Accédez instantanément à des publications réutilisables grâce à la bibliothèque de contenu, et gagnez du temps sur la création de contenu

Publiez jusqu'à 500 posts à la fois grâce à la planification groupée

Analysez les performances grâce à des analyses et des rapports avancés, y compris une marque blanche pour les agences

Gérez les messages et les commentaires sur Facebook, Instagram, LinkedIn et Google Business avec la boîte de réception sociale

Limites de SocialPilot

Pas de publication automatique sur TikTok

Manque de fonctionnalités avancées d'écoute sociale pour la surveillance de la marque

Moins d'intégrations tierces par rapport à des concurrents tels que Hootsuite

Tarifs SocialPilot

Essentiel : 30 $/mois

Standard : 50 $/mois

Premium : 100 $/mois

Ultimate : 200 $/mois

Évaluations et avis sur SocialPilot

G2 : 4,5/5 (plus de 820 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 370 avis)

Ce que les utilisateurs réels disent de SocialPilot

Il est très facile de connecter nos comptes et de planifier nos publications ! La mise en œuvre a été facile avec notre équipe et nos utilisateurs. Nous publions chaque semaine sur plus de 75 comptes sociaux, il est donc extrêmement utile de disposer d'un outil facile à utiliser.

📖 À lire également : Les meilleurs outils de gestion des réseaux sociaux pour les agences

10. Pallyy (idéal pour la gestion des réseaux sociaux axée sur Instagram)

via Pally

Si votre stratégie sur les réseaux sociaux repose en grande partie sur Instagram, Pallyy est une alternative puissante et économique aux outils traditionnels de gestion des réseaux sociaux.

Conçu à l'origine comme un outil d'analyse Instagram, Pallyy est devenu un planificateur de réseaux sociaux à part entière, doté de puissantes fonctionnalités de planification de contenu visuel.

Les meilleures fonctionnalités de Pallyy

Naviguez dans une interface utilisateur simple et intuitive grâce à un calendrier de contenu par glisser-déposer

Générez des légendes et des hashtags optimisés grâce à des outils basés sur l'IA

Prévisualisez votre grille Instagram pour organiser vos publications avant de les publier

Planifiez vos premiers commentaires pour ajouter des hashtags sans encombrer vos légendes

Surveillez l'engagement, les publications et la croissance de vos concurrents grâce au suivi Instagram

Recevez des rapports automatisés directement dans votre boîte e-mail (quotidiennement, hebdomadairement ou mensuellement)

Créez une page d'accueil personnalisée avec des liens traçables à l'aide de l'outil Bio Link

Limites de Pallyy

Idéal pour Instagram — les analyses pour les autres plateformes sont moins détaillées

Manque de fonctionnalités d'automatisation avancées (par exemple, recyclage des publications, suggestions de publications générées par l'IA)

Pas d'option de marque blanche pour les agences qui ont besoin d'une image de marque personnalisée

Tarifs Pallyy

Free Forever

Forfait Premium : 25 $/mois par utilisateur

Forfait Teams : 29 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Pallyy

G2 : pas assez d'avis

Capterra : 4,7/5 (plus de 65 avis)

📖 En savoir plus : Vous avez du mal à gérer les interactions avec vos clients sur plusieurs plateformes ? Découvrez les meilleurs outils CRM pour les réseaux sociaux afin de rationaliser l'engagement, suivre les discussions et établir des relations durables.

Voici 3 outils supplémentaires qui peuvent améliorer la gestion de votre contenu sur les réseaux sociaux et l'engagement de vos clients :

CoSchedule : aide les équipes marketing à planifier, organiser et automatiser le contenu des réseaux sociaux ainsi que les articles de blog et les campagnes par e-mail via leur calendrier marketing et leur plateforme de planification. : aide les équipes marketing à planifier, organiser et automatiser le contenu des réseaux sociaux ainsi que les articles de blog et les campagnes par e-mail via leur calendrier marketing et leur plateforme de planification.

Loomly : automatise la publication pour aider les entreprises à maintenir une présence en ligne cohérente. Il fournit également des aperçus du contenu et stocke des idées de publications. : automatise la publication pour aider les entreprises à maintenir une présence en ligne cohérente. Il fournit également des aperçus du contenu et stocke des idées de publications.

eClincher : offre un calendrier visuel et une planification intelligente pour optimiser les heures de publication, ainsi qu'un outil d'engagement avec automatisation des files d'attente. : offre un calendrier visuel et une planification intelligente pour optimiser les heures de publication, ainsi qu'un outil d'engagement avec automatisation des files d'attente.

🧠 Anecdote : la première photo publiée sur Instagram, par le cofondateur Kevin Systrom en juillet 2010, représentait un chien et un pied (celui de sa petite amie, Nicole) et était accompagnée de la légende « test ».

Planifiez avec ClickUp pour une croissance Insta(nt)

Si les applications de planification Instagram dont nous avons parlé ont chacune leurs atouts, ClickUp se démarque en réduisant les changements d'application. Les utilisateurs sont satisfaits de trouver toutes les fonctionnalités dont ils ont besoin au même endroit. Et l'impact ?

Demandez à Anna Shelton, responsable de l'expérience membre à l'ICPSR, Université du Michigan :

Notre équipe s'occupe de tout, de la conception graphique à l'équipe commerciale, en passant par les réseaux sociaux et les évènements. Nous avions besoin d'un outil capable d'organiser le travail sur plusieurs canaux tels que Slack et Jira. Après avoir essayé d'autres produits sans succès, nous avons découvert ClickUp et nous ne sommes jamais revenus en arrière !

Grâce à des informations basées sur l'IA, un calendrier de contenu visuel, des flux de travail automatisés et une collaboration fluide entre les équipes, ClickUp simplifie la planification, la planification du contenu et le suivi des performances.

Prêt à développer votre compte Instagram plus rapidement ? Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui!