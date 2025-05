Les 10 meilleures alternatives et concurrents de DingTalk en 2025

C'est lundi matin, et vous jouez au détective numérique, essayant de trouver ce fichier important que Jane a partagé.

Était-ce sur Slack ? Par e-mail ? Avant même de vous en rendre compte, vous avez passé 30 minutes à chercher vos clés, comme dans une entreprise.

Mais vous n'êtes pas seul : 83 % des travailleurs du savoir utilisent principalement les e-mails et les discussions en ligne pour communiquer avec leur équipe. Cependant, près de 60 % de leur journée de travail est perdue à passer d'un outil à l'autre et à rechercher des informations.

La bonne plateforme de collaboration permet à votre équipe de rester connectée, d'organiser ses tâches et de garder la tête froide. Si DingTalk ne répond pas à ces besoins, vous êtes au bon endroit.

Explorons les meilleures alternatives à DingTalk qui peuvent vous aider à travailler plus intelligemment, et non plus dur.

Et si vous cherchez un outil qui travaille si intelligemment qu'il pourrait vous surpasser, jetez un œil au premier nom de notre liste : ClickUp.

Qu'est-ce que DingTalk ?

DingTalk est une plateforme de collaboration développée par le groupe Alibaba qui facilite la communication mobile et d'entreprise. Elle combine la messagerie professionnelle, la vidéoconférence, la gestion des tâches et d'autres outils de productivité sur une seule plateforme.

Il est conçu pour simplifier la communication mobile entre les équipes, ce qui en fait un choix populaire pour les entreprises qui cherchent à améliorer leur communication interne. Bien qu'il soit populaire en Asie, de nombreuses équipes internationales recherchent des alternatives en raison des fonctionnalités internationales et des emplacements des serveurs limités.

🧠 Fait amusant : DingTalk a vu le nombre de ses utilisateurs augmenter au début de l'essor du télétravail en 2020 et a atteint une base d'utilisateurs de 700 millions au cours des années suivantes.

Que rechercher dans une alternative à Dingtalk ?

Vous êtes donc prêt à vous débarrasser des limites et à trouver une plateforme de collaboration qui convient à votre équipe. Voici ce que vous devriez rechercher :

Communication facile : Une communication efficace au sein de l'équipe est la clé de la réussite de toute entreprise. Recherchez des fonctionnalités telles que la messagerie instantanée, les discussions de groupe et les visioconférences qui facilitent la communication mobile et la communication vocale instantanée

*collaboration efficace : Une bonne plateforme doit fournir des outils de collaboration fiables tels que le partage de fichiers, la gestion des tâches et le partage d'écran

Sécurité renforcée : personne ne souhaite que les secrets de son entreprise soient divulgués comme dans une émission de télé-réalité. Privilégiez le chiffrement de bout en bout pour les appels vocaux et les visioconférences, ainsi que la sécurisation des messages et la protection des données de l'entreprise

*gestion de projet robuste : votre plateforme de communication doit vous aider à gérer les tâches, à organiser les documents et à assurer le suivi des projets

Intégrations transparentes : Vous avez besoin d'une plateforme qui se connecte facilement à d'autres outils essentiels de l'entreprise, tels que votre CRM ou votre calendrier

*interface conviviale : personne n'a le temps de décoder une plateforme qui semble avoir été conçue par un génie. Elle doit être intuitive, afin que votre équipe puisse l'utiliser sans être titulaire d'un doctorat en génie logiciel

💡 Conseil de pro : Créez un modèle de forfait de communication décrivant les besoins de votre équipe et les exigences de la stratégie de collaboration avant de choisir une plateforme. Cela vous aidera à être sur la même longueur d'onde et à choisir l'outil le plus efficace qui assiste le travail, et non le gêne.

Les 10 meilleures alternatives à Dingtalk

Maintenant que vous savez ce qu'il faut rechercher, passons aux choses sérieuses et trouvons un outil de collaboration qui vous convienne !

Essayez ClickUp Discuter Discutez, partagez des fichiers et suivez les tâches en un seul endroit avec ClickUp Chat

ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, est le champion incontesté des environnements de travail unifiés. Elle permet de synchroniser parfaitement vos communications, vos tâches et vos documents.

Utilisez ClickUp Chat pour garder les discussions liées à vos projets, tâches et documents pour le contexte, afin de ne jamais avoir à demander : « Pouvez-vous m'envoyer à nouveau ce lien ? » Vous pouvez créer des tâches à partir de messages en un seul clic et même attribuer des éléments d'action pour des suivis rapides sans jamais quitter le canal ou la fenêtre de messagerie.

Besoin d'informer quelqu'un d'une tâche spécifique ou de mettre en évidence une mise à jour importante, en vous assurant qu'il en a pris connaissance ? Il suffit de déposer un commentaire et de le lui attribuer avec les commentaires attribués de ClickUp.

Simplifiez votre flux de travail avec les tâches ClickUp qui se connectent automatiquement à vos documents, discussions et réunions

Dites adieu aux notes autocollantes et aux feuilles de calcul pour gérer vos tâches. Les tâches ClickUp vous permettent de décomposer tous vos grands projets en étapes gérables grâce à des checklists de tâches personnalisables, des outils de suivi de la progression et des échéances.

Vous pouvez également ajouter des descriptions de tâches, partager des liens et d'autres détails dans les champs personnalisés, et joindre des documents pertinents aux tâches. Désormais, tout ce qui concerne la tâche se trouve là où vous en avez besoin.

Transformez des idées éparses en forfaits exploitables avec ClickUp Tableaux blancs

Lorsqu'il est temps de réfléchir, les tableaux blancs et les cartes mentales ClickUp vous offrent une toile numérique pour esquisser des idées. Vous pouvez utiliser ces fonctionnalités pour concevoir en collaboration et en temps réel des tableaux de visualisation, des plans d'action, etc.

Soyez co-auteur de documents d'entreprise, modifiez-les et obtenez un retour instantané grâce à ClickUp Docs

Créez, partagez et collaborez sur des documents à l'aide de ClickUp Docs. Grâce à la détection de collaboration en direct de ClickUp, vous verrez également quand des coéquipiers modifient le contenu ou ajoutent des commentaires.

Montrez, ne racontez pas, en enregistrant des vidéos de voix off rapides avec ClickUp Clips

Pour les moments où les mots ne suffisent pas, ClickUp Clips vous permet d'enregistrer votre écran avec des voix off. Ils sont parfaits pour partager des tutoriels rapides ou expliquer des concepts complexes.

Et voici ce qui va vraiment changer la donne : ClickUp Brain, votre assistant de travail alimenté par l'IA. Utilisez-le pour rédiger des rapports, résumer de longs documents ou des fils d'activité, et faire la connexion entre des discussions et des tâches dont vous ne soupçonniez même pas le lien.

Extrayez instantanément des informations de votre environnement de travail avec ClickUp Brain

Ça fait beaucoup à assimiler, non ? Si vous ne voulez pas réinventer la roue, ce n'est pas grave. Il vous suffit de choisir un modèle dans la bibliothèque de modèles de ClickUp, de le personnaliser selon vos besoins et le tour est joué.

Par exemple, le modèle de Tableau blanc du forfait Communications de ClickUp permet de simplifier la messagerie, en s'assurant que toutes les personnes concernées reçoivent les bonnes informations au bon moment.

Obtenir un modèle gratuit Communiquez efficacement avec toutes les parties prenantes grâce au modèle de Tableau blanc du forfait Communications de ClickUp

Voici ce que vous pouvez faire avec :

Tenez vos employés et votre direction informés des mises à jour importantes

Définir les objectifs et les messages clés pour plus de clarté et de cohérence

Utilisez les e-mails, les messages instantanés et les réunions à l'échelle de l'entreprise pour une meilleure communication

Définissez des fréquences de communication pour tenir tout le monde informé

Ce modèle vous permet de maintenir la transparence, de réduire les malentendus et de constituer une équipe interfonctionnelle.

Supposons que vous recherchiez un modèle de collaboration d'équipe plus détaillé qui vous aide à définir les rôles, à établir le calendrier des réunions et à permettre des vérifications régulières. Dans ce cas, le modèle de matrice de communication et de réunion d'équipe ClickUp est fait pour vous !

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Affectez des commentaires, @mentionnez des coéquipiers et obtenez des approbations instantanées sans chaînes d'e-mails interminables

Discutez avec vos coéquipiers sans quitter ClickUp ni vous noyer dans de multiples onglets et outils

Enregistrez votre écran (avec voix off !) et expliquez visuellement des idées complexes au lieu de taper de longs messages

Créez, attribuez et suivez facilement les tâches grâce aux fonctionnalités avancées de gestion des tâches de ClickUp

Créez du contenu, échangez des idées et extrayez des détails sur vos tâches et documents dans ClickUp grâce à l'IA intégrée

Intégrez toutes vos plateformes, telles que Google Sheets, les CRM et plus de 1 000 applications, dans un seul environnement de travail grâce aux intégrations ClickUp

Limites de ClickUp

Courbe d'apprentissage initiale pour les nouveaux utilisateurs

ClickUp Brain est disponible uniquement sur les forfaits payants

Tarifs ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $/mois par utilisateur

Business : 12 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

ClickUp Brain : Ajouter à n'importe quel forfait payant pour 7 $ par membre et par mois

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4. 7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4. 6/5 (plus de 4 000 avis)

Ce que les utilisateurs réels disent de ClickUp

Notre productivité a considérablement augmenté dans le monde depuis que nous avons mis en place ClickUp. Nous avons actuellement plus de 50 utilisateurs sur les 5 continents qui collaborent sur des projets très détaillés. Cela nous a permis de réduire considérablement les délais de livraison des projets.

📮 ClickUp Insight : Les équipes peu performantes sont 4 fois plus susceptibles de jongler avec plus de 15 outils, tandis que les équipes très performantes maintiennent leur efficacité en limitant leur boîte à outils à 9 plateformes ou moins. Mais pourquoi ne pas utiliser une seule plateforme ? En tant qu'application tout-en-un pour le travail, ClickUp rassemble vos tâches, projets, documents, wikis, discussions et appels sur une seule plateforme, avec des flux de travail basés sur l'IA. Prêt à travailler plus intelligemment ? ClickUp fonctionne pour toutes les équipes, rend le travail visible et vous permet de vous concentrer sur l'essentiel pendant que l'IA s'occupe du reste.

2. Zoom Meetings (Idéal pour une collaboration virtuelle de haute qualité entre les équipes)

via Zo om

Alors que tout le monde s'est empressé d'activer la discussion vidéo instantanée en 2020, Zoom est resté en tête en passant d'un simple outil de réunion à une véritable plateforme de collaboration.

Son compagnon IA prend des notes à votre place et la qualité HD vous donne bonne mine même le lundi matin. Zoom maîtrise l'art de réunir virtuellement les équipes.

Zoom sur les meilleures fonctionnalités de Zoom Meetings

Automatisation des résumés de réunion, des éléments d'action et des agendas

Organiser des discussions en petits groupes dans le cadre de réunions plus importantes

Collaborez sur le contenu grâce aux discussions en temps réel et au Tableau blanc

Accédez à des sous-titres multilingues pour les équipes internationales

Limites de Zoom Meetings

La qualité vidéo et audio peut être affectée dans les environnements à faible bande passante

Le sous-titrage en direct n'est pas encore totalement efficace

Tarification des réunions Zoom

Basic : Free Forever

Pro : 15,99 $/mois par utilisateur

Entreprise : 21,99 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Zoom Meetings

G2 : 4. 5/5 (plus de 56 000 avis)

Capterra : 4. 6/5 (plus de 14 000 avis)

🧠 Fait amusant : les réunions en personne sont passées de 63 % en 2019 à 33 % en 2021, car de plus en plus de personnes ont opté pour les appels audio et vidéo, en raison de l'évolution démographique de la main-d'œuvre.

📖 Lire aussi : Modèles gratuits de Tableau blanc interactif pour Zoom et ClickUp

3. Microsoft Teams (Idéal pour les utilisateurs de Microsoft 365)

via Microsoft Teams

Si Microsoft Office avait un réseau social, ce serait Teams. Alors que d'autres plateformes s'intègrent à vos outils favoris, Teams est né dans la famille Microsoft, et cela se voit. Considérez-le comme le hub central où toutes vos applications Microsoft 365 se réunissent pour améliorer la collaboration sur le lieu de travail.

Que vous soyez co-auteur d'une présentation PowerPoint ou que vous planifiiez des réunions via Outlook, cette plateforme de messagerie parfaitement intégrée donne l'impression que tout se passe dans un seul environnement de travail.

Les meilleures fonctionnalités de Microsoft Teams

Modification en cours de documents directement dans Teams avec mises à jour en direct

Exploitez les outils intégrés tels que PowerPoint Live, Microsoft Tableau blanc et les notes générées par l'IA

Travail avec des clients et des partenaires externes dans des canaux de communication partagés

Synchronisez en toute transparence avec Outlook, SharePoint et OneDrive pour un flux de travail entièrement unifié

Limites de Microsoft Teams

Manque de calendriers de groupe et de listes de distribution intégrés

Les performances peuvent être ralenties lors de grandes réunions

Tarification de Microsoft Teams

Free Forever

*microsoft 365 Personnel : 9,99 $/mois

*microsoft 365 Famille : 12,99 $/mois

Microsoft Teams Essentials : 4 $/mois par utilisateur

microsoft 365 Business Basic : *6 $/mois par utilisateur

*microsoft 365 Business Standard : 12,50 $/mois par utilisateur

Microsoft 365 Business Premium : 22 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Microsoft Teams

G2 : 4. 4/5 (plus de 15 500 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 9 500 avis)

Ce que les utilisateurs réels disent de Microsoft Teams

Dans l'ensemble, j'ai apprécié d'utiliser Teams ! J'aime beaucoup la façon dont les discussions sont organisées, avec les messages et les fichiers regroupés, et la possibilité d'avoir différents groupes d'équipes pour rendre la messagerie plus claire. J'aimerais qu'il y ait une fonction de recherche plus avancée. Comme dans Outlook - recherche par date, noms, mots exacts ou non, etc.

4. Slack (Idéal pour une communication et une collaboration rapides)

via Slack

Vous vous souvenez de la messagerie instantanée du début des années 2000 ? Slack est comme ça, mais en mieux. Il a fait de la discussion un véritable outil de travail, ce qui en fait l'une des alternatives les plus populaires aux e-mails.

Avec des canaux pour tous les sujets imaginables (oui, y compris ce canal #aléatoire où les gens partagent des mèmes de chats), Slack maîtrise l'art de maintenir l'organisation des discussions tout en restant agréable à utiliser.

Les meilleures fonctionnalités de Slack

Organisez les discussions par projet, équipe ou sujet avec des canaux publics et privés

Collaborez en toute sécurité avec des partenaires externes dans des canaux de partage

Obtenez des résumés automatisés de l'activité des canaux

Passez rapidement à des appels audio ou vidéo ou partagez des messages enregistrés

Limites de Slack

Atteindre la limite de 10 000 messages sur le forfait gratuit rend les anciens messages indisponibles

Le flux constant de messages peut sembler accablant

📮ClickUp Insight : Environ 41 % des professionnels préfèrent la messagerie instantanée pour communiquer avec leur équipe. Bien qu'elle permette des échanges rapides et efficaces, les messages sont souvent répartis sur plusieurs canaux, fils de discussion ou messages directs, ce qui rend plus difficile la récupération ultérieure des informations. Avec une solution intégrée telle que ClickUp Chat, vos fils de discussion sont mappés à des projets et des tâches spécifiques, ce qui permet de garder vos discussions dans leur contexte et de les rendre facilement accessibles.

Tarification de Slack

Free Forever

Forfait Pro : 8,75 $ par mois et par utilisateur

Forfait Business+ : 15 $/mois par utilisateur

Forfait Enterprise Drid : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Slack

G2 : 4. 5/5 (plus de 33 500 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 23 500 avis)

📖 Lire aussi : Modèles gratuits de Slack pour améliorer votre flux de travail

5. Rocket. Discuter (Idéal pour les entreprises qui privilégient la sécurité)

Conçue pour les organisations qui prennent la sécurité de leurs données aussi au sérieux que leur tasse de café du matin, cette plateforme de messagerie open source vous offre tous les outils de communication dont vous avez besoin tout en assurant la sécurité de vos discussions.

Rocket.Chat combine la discussion en temps réel, les appels VoIP, les réunions vidéo et la communication omnicanal avec une sécurité de niveau entreprise.

Rocket. Les meilleures fonctionnalités pour discuter

Communiquez par chat, par téléphone et par visioconférence, pour une collaboration sans effort où que vous soyez

Créez des canaux publics ou privés et organisez les discussions par projet ou par sujet

Intégrer les interactions avec les clients sur WhatsApp, le chat en direct, les SMS, etc

Modifiez les flux de travail, ajoutez des intégrations ou développez des applications personnalisées pour des fonctionnalités sur mesure

Rocket. Limites de la discussion

Une personnalisation poussée peut nécessiter du temps et un savoir-faire technique

L'interface peut sembler moins intuitive que d'autres plateformes de collaboration

Rocket. Prix pour discuter

Starter : Free Forever

Avantage : Tarification personnalisée

Enterprise : Tarification personnalisée

Rocket. Évaluations et commentaires sur les discussions

G2 : 4. 2/5 (plus de 300 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 150 avis)

Ce que les utilisateurs disent de Rocket. Discuter

Rocket. Discuter était vraiment agréable au début de la pandémie, je l'ai déployé pour une équipe de 20 personnes et cela a rendu le télétravail beaucoup plus supportable. Depuis, il y a eu une volonté massive de pousser des fonctionnalités premium qui allaient de gênantes à inacceptables.

6. Brosix (Meilleur pour la sécurité de la messagerie instantanée d'entreprise)

via Brosix

Brosix est un logiciel de communication interne privé et crypté conçu pour les entreprises qui privilégient la sécurité et l'efficacité de leurs communications. Un réseau privé dédié garantit la protection de toutes les discussions internes, des transferts de fichiers et des visioconférences contre les menaces extérieures.

Conçu pour les secteurs qui exigent une confidentialité stricte des données, tels que la finance, la santé et l'informatique, Brosix élimine les risques liés aux applications de messagerie non sécurisées et facilite la collaboration grâce à des salons de discussion, au partage d'écran et à des tableaux blancs interactifs.

Les meilleures fonctionnalités de Brosix

Assurer la sécurité des communications internes grâce au chiffrement de bout en bout et au contrôle de l'accès des utilisateurs

Messagerie rapide et sécurisée, appels vocaux et visioconférences pour un travail d'équipe productif

Partagez des fichiers volumineux rapidement et en toute sécurité grâce à la compression automatique et au transfert peer-to-peer

Faites un brainstorming et visualisez vos idées pendant les discussions pour améliorer la collaboration

Limites de Brosix

Les mises à jour peuvent entraîner des perturbations de l'interface

La version gratuite ne permet qu'à trois utilisateurs

Tarification de Brosix

Startup : Free Forever

Business : 5 $/mois par utilisateur

Premium : 8 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Brosix

G2 : 4. 7/5 (plus de 40 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 70 avis)

7. Troop Messenger (Idéal pour un contrôle granulaire et une communication efficace)

via Troop Messenger

Troop Messenger est une plateforme de communication et de collaboration riche en fonctionnalités qui vous offre un contrôle étendu sur la collaboration dans votre environnement de travail.

De la messagerie individuelle aux discussions de groupe, en passant par les appels audio et vidéo, le partage de fichiers et même des fonctionnalités avancées telles que les extraits de code et le suivi de l'emplacement, Troop Messenger vise à couvrir toutes vos bases de communication.

Les meilleures fonctionnalités de Troop Messenger

Envoyez des messages ou des pièces jointes à un grand nombre d'utilisateurs ou de groupes simultanément grâce à la fonctionnalité Forkout

Utilisez l'éditeur de code conjoint pour coder en temps réel et en collaboration pendant les appels audio/vidéo

Envoyez des messages urgents qui apparaissent sous forme de notes autocollantes sur les écrans des utilisateurs avec des notifications sonores

Limites de Troop Messenger

A une courbe d'apprentissage abrupte

Les nombreuses options de personnalisation peuvent rendre l'interface moins intuitive

Tarification de Troop Messenger

Essai gratuit de 7 jours

Premium : 2,5 $/mois par utilisateur

Enterprise : 5 $/mois par utilisateur

Supérieur : 9 $/mois par utilisateur

TM Monitor : 24 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Troop Messenger

G2 : 4. 6/5 (plus de 70 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Ce que les utilisateurs réels disent de Troop Messenger

Je pense sincèrement que les équipes qui utilisent Troop Messenger comme outil de communication officiel sont vraiment douées. Cet outil stimule le travail d'équipe et la communication. Tout le monde peut y accéder, même si l'on a peu de connaissances techniques.

8. Flock (Idéal pour une communication simplifiée pour les équipes de petite et moyenne taille)

via Flock

Lorsque vous êtes une nouvelle équipe, il faut du temps pour établir une communication interne (et externe !) solide. Cependant, Flock vous aide à y remédier. Il s'agit d'un outil de collaboration permettant aux petites entreprises d'organiser les discussions et les flux de travail tout en réduisant l'encombrement de la communication.

Flock permet de structurer les discussions et de les rendre accessibles, ce qui facilite la coordination et la productivité des équipes. Son interface intuitive permet même aux utilisateurs non techniques de naviguer facilement sur la plateforme et de l'adopter.

Flock meilleures fonctionnalités

Organisez les discussions dans des canaux publics ou privés

Organisez des conférences vidéo ou audio directement dans l'application

Inviter des parties prenantes ou des clients externes à des canaux spécifiques

Trouvez rapidement des messages, des fichiers ou des liens grâce à la puissante fonctionnalité de recherche

Limites de Flock

Manque de fonctionnalités avancées de gestion de projet

Les discussions par fil de discussion manquantes rendent les discussions plus difficiles à suivre

Tarification Flock

Starter : Free Forever

Enterprise : Tarification personnalisée

Avantage : 6 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis Flock

G2 : 4. 4/5 (plus de 250 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 300 avis)

9. Trello (Idéal pour la gestion visuelle de la productivité)

via Trello

Si vous aimez organiser visuellement vos projets, Trello vous simplifie la vie grâce à ses tableaux, listes et cartes qui aident les équipes à suivre les projets, à attribuer des tâches et à collaborer sans effort.

Que vous planifiiez le lancement d'un produit, gériez le travail d'un client ou assuriez simplement le suivi de vos tâches quotidiennes, la conception intuitive de Trello permet à chacun de savoir ce qui se passe, sans avoir besoin de feuilles de calcul désordonnées !

Les meilleures fonctionnalités de Trello

Organisez visuellement les projets grâce à un système de glisser-déposer qui permet de faire avancer les tâches

Utilisez Butler pour automatiser les flux de travail et améliorer l'efficacité

Personnalisez Trello avec des intégrations telles que Slack, Google Drive et Jira

Utilisez les affichages Calendrier, Échéancier et Tableau de bord pour visualiser la progression de différentes manières

Limites de Trello

Le forfait gratuit ne permet qu'à 10 collaborateurs

Manque de diagrammes de Gantt intégrés ou de gestion des ressources

Tarification de Trello

Free Forever

Standard : 5 $/mois par utilisateur

Premium : 10 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Trello

G2 : 4. 4/5 (plus de 13 500 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 23 000 avis)

Ce que les utilisateurs réels disent de Trello

J'aime beaucoup Trello car il est facile de travailler en équipe, il me permet aussi d'organiser rapidement mes projets. Il est facile à mettre en place, je n'ai pas eu de complications, je l'utilise fréquemment.

10. Lark (Idéal pour une solution de productivité tout-en-un)

via Lark

Lark est une nouvelle plateforme de communication client qui offre la vidéoconférence, la collaboration documentaire et la gestion de projet dans un seul espace intuitif. Dites adieu à la surcharge d'applications et bonjour au travail d'équipe sans effort !

Que vous planifiiez des réunions, collaboriez sur des fichiers ou discutiez en temps réel, Lark garde tout organisé pour que votre équipe puisse se concentrer sur ce qui compte : faire avancer les choses. Son interface conviviale permet une interaction facile entre les membres de l'équipe.

Les meilleures fonctionnalités de Lark

Maintenez le flux des discussions grâce au partage de fichiers, aux fils de discussion et aux discussions en temps réel

Utilisez le Calendrier Lark pour planifier des réunions directement depuis vos discussions ou vos documents

Organisez des réunions avec partage d'écran, transcription automatique et traduction en temps réel

Modification de documents en commun, suivi des modifications et gestion des permissions, le tout en un seul endroit

Limites de Lark

Certains utilisateurs rapportent un service client insatisfaisant

L'interface peut parfois être lente

Tarification de Lark

Starter : Free Forever

Pro : 12 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Lark

G2 : 4. 5/5 (plus de 150 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 30 avis)

Collaboration unifiée pour les équipes modernes

Les outils de collaboration fonctionnent mieux lorsqu'ils s'alignent sur les stratégies de collaboration de votre équipe. Et ces alternatives à DingTalk ? Elles sont la crème de la crème, offrant des fonctionnalités puissantes qui pourraient faire défaut à DingTalk.

Mais si vous recherchez la solution de collaboration ultime, ClickUp est votre seule et unique. Avec la gestion des tâches, des documents, des tableaux blancs et une assistance basée sur l'IA dans une seule et même plateforme élégante, c'est tout ce dont vous avez besoin pour créer, vous connecter et mener à bien vos projets.

