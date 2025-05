Comment utiliser ChatGPT pour la comptabilité ?

C'est la saison des impôts et votre cabinet comptable ressemble à une scène d'un drame post-apocalyptique. Votre boîte de réception est un véritable chaos et vos feuilles de calcul se multiplient comme des champignons extraterrestres. Votre équipe s'est transformée en zombies alimentés par la caféine et la panique.

Juste au moment où vous pensez avoir la situation en main, un client vous envoie un e-mail avec une nouvelle demande URGENTE.

Bien sûr, vous savez que l'IA peut vous faciliter la vie. Mais comment diable l'utiliser pour la comptabilité ? Pouvez-vous lui faire confiance pour effectuer des calculs sans erreur et des rapports conformes aux audits ?

Nous avons terminé le plus gros du travail pour vous. Lisez ce blog pour apprendre à utiliser l'IA en comptabilité afin d'automatiser les tâches et de déléguer votre charge de travail. Et peut-être, juste peut-être, que vous passerez la saison des impôts sans avoir à calculer des nombres en mode zombie !

Comprendre l'IA en comptabilité

L'IA automatise les flux de travail comptables depuis plus longtemps que vous ne le pensez. Avant même que ChatGPT n'existe, les logiciels de comptabilité utilisaient l'IA pour automatiser les tâches de comptabilité, signaler les écarts et prévoir les tendances des flux de trésorerie.

L'IA a simplifié les processus comptables, de la numérisation des reçus à la catégorisation des dépenses, en veillant à ce que les professionnels puissent continuer à donner un sens aux nombres clés qui ont un impact sur l'entreprise, sans s'y noyer.

🧠 Fait amusant : La première innovation connue en matière de comptabilité remonte à 1494, lorsque le mathématicien italien Luca Pacioli, le « père de la comptabilité », a introduit la comptabilité en partie double.

Pourquoi utiliser ChatGPT pour la comptabilité ?

ChatGPT, un modèle de langage large (LLM) développé par OpenAI, facilite la vie des professionnels de la comptabilité de multiples façons. Contrairement aux outils d'IA traditionnels en comptabilité, ChatGPT comprend et traite le langage en plus des nombres. Il peut rédiger des rapports financiers, expliquer des concepts financiers complexes et même interagir avec les clients en votre nom.

Besoin d'une analyse rapide des performances financières du dernier trimestre ? ChatGPT est là pour vous. Vous voulez générer un e-mail expliquant les réglementations fiscales en anglais simple ? Il le fait remarquablement bien aussi.

Attention, il n'est pas là pour vous prendre votre travail ; il est là pour vous faciliter la tâche ! ChatGPT en comptabilité vous fait gagner du temps et des efforts et vous rend plus efficace dans les décisions stratégiques de l'entreprise.

👀 Le saviez-vous ? Un sondage réalisé en mai 2023 a révélé que 22 % des 75 directeurs financiers interrogés dans de grandes entreprises étudiaient activement les utilisations de l'IA générique dans le domaine de la finance, tandis que 4 % d'entre eux la mettaient à l'essai.

Comment utiliser ChatGPT en comptabilité pour différents cas d'utilisation

Voyons maintenant comment vous pouvez intégrer ChatGPT à la comptabilité de votre projet.

1. Automatisation de la comptabilité et de l'entrée des données

Vous vous souvenez de l'époque où vous deviez saisir manuellement chaque transaction dans votre logiciel ERP comme si vous écriviez le prochain grand roman américain ? ChatGPT vous évite de vous faire un tortionnement inévitable du canal carpien !

Il automatise les tâches répétitives dans la catégorie de la comptabilité générale des entreprises, telles que l'extraction de données à partir de factures, de reçus et de relevés bancaires. Bien qu'il n'élimine pas complètement la saisie manuelle des données (désolé, vous devrez quand même vérifier ces nombres), il peut réduire considérablement le temps que vous passez à jouer au champion du copier-coller.

Mais qu'en est-il des informations sensibles ? Il existe également un moyen de contourner cela !

📌 Exemple : Vous essayez de déterminer si vos dépenses marketing sont rentables. Voici comment vous pourriez utiliser ChatGPT sans divulguer de données exclusives. Invite, instructions : Quelles sont les méthodes courantes de catégorisation des dépenses marketing d'une petite entreprise ?

via ChatGPT

ChatGPT vous fournit une liste de catégories (par exemple, publicité, marketing des médias sociaux, création de contenu) que vous pouvez ensuite utiliser pour organiser vos données.

De cette façon, vous ne lui donnez pas vos données mais vous obtenez tout de même de précieux conseils organisationnels. Vous pouvez utiliser ces connaissances pour créer des modèles de comptabilité et gagner du temps lorsque vous travaillez à partir de zéro.

2. Audit et assistance à la conformité

Les audits peuvent être plus effrayants qu'un marathon de films d'horreur, mais ChatGPT réduit le facteur de terreur en vous aidant à vous préparer comme un pro.

Besoin de comprendre des exigences d'audit complexes ? Il peut générer des résumés clairs des normes réglementaires telles que les PCGR ou les IFRS et vous guider à travers la documentation dont vous aurez besoin pour les remboursements de frais, la comptabilisation des produits ou les calendriers d'amortissement. Il peut également aider à créer des pistes d'audit, expliquer les procédures de conformité et même rédiger des réponses préliminaires à l'audit.

Mais rien ne vaut l'expertise humaine, n'est-ce pas ? Alors, même si vous tenez toujours à vos chaussettes porte-bonheur, ChatGPT est là pour vous aider à repérer les signaux d'alerte. Il garantit le respect des procédures appropriées. N'oubliez pas de valider ses suggestions par rapport aux réglementations comptables en vigueur, nous ne voulons pas de contretemps liés à une « comptabilité créative » !

3. Analyse des données financières et rapports

L'analyse avancée des données n'est pas compliquée pour les comptables expérimentés. Mais cela prend du temps. Pourquoi ne pas le faire plus rapidement avec ChatGPT ?

Envoyez-lui vos états financiers ; il vous aidera à identifier les indicateurs clés, à calculer les ratios et à expliquer ce que ces nombres signifient en langage clair. Même vos amis non comptables pourraient comprendre - mais ne testez pas cela lors de soirées.

🤝 Rappel amical : Pour empêcher ChatGPT d'utiliser vos données/discussions pour entraîner ses modèles, allez dans Paramètres > Contrôles des données et activez/désactivez « Améliorer le modèle pour tout le monde ».

📌 Invite : Calculez les indicateurs financiers suivants pour l'entreprise en vous basant sur les





👀Le saviez-vous ? Dans une étude, on a demandé à GPT-4 d'analyser des états financiers comme le feraient des analystes humains, c'est-à-dire de repérer les tendances, de calculer les ratios et de prédire les bénéfices. Lorsqu'il a été testé sur de nouveaux états financiers anonymisés, il a prédit l'orientation des bénéfices avec une précision de 60%, surpassant ainsi les analystes professionnels, qui ont obtenu un score de 53 %.

4. Catégorisation des factures et des dépenses

Fatigué de jouer à « Où est le reçu ? » comme s'il s'agissait d'une version comptable tordue de « Où est Charlie ? » ? ChatGPT vous aide à catégoriser vos factures et dépenses avec la précision de professionnels de la comptabilité chevronnés.

Donnez-lui les détails de vos transactions et il vous suggérera les catégories appropriées en fonction de la description et du montant. Il peut même vous aider à créer des règles pour les transactions récurrentes, ce qui facilitera grandement la catégorisation future.

5. Nettoyage des données

ChatGPT excelle dans l'aide au nettoyage de vos données comptables en identifiant les doublons, en mettant en forme, en signalant les incohérences et même en suggérant des corrections pour les erreurs évidentes.

Que vous soyez confronté à des dates qui ne correspondent pas, à des conventions de dénomination incohérentes ou à des caractères spéciaux mystérieux qui se sont glissés dans vos feuilles de calcul, ChatGPT vous aide à conserver la mise en forme des données pertinentes nécessaires à votre flux de travail comptable. Et il le fait sans vous faire perdre la raison au cours du processus.

6. Formules Excel et automatisation

Vous cherchez encore sur Google comment faire une RECHERCHEV tous les deux jours ? ChatGPT est votre gourou Excel en numérotation rapide !

Il vous aide à créer des formules Excel complexes, à créer des macros et à automatiser les tâches répétitives des feuilles de calcul.

📌 Exemple : Vous créez un simple outil de suivi budgétaire dans Excel. ChatGPT fournira une explication détaillée de la formule, que vous pourrez copier et coller dans votre feuille de calcul. Il n'est pas nécessaire de partager des données financières avec ChatGPT. Invite, instructions : Écrivez une formule Excel pour calculer le total des dépenses pour un mois donné, en supposant que les dépenses sont listées dans les colonnes B à F et que le mois est spécifié dans la cellule A1.

Des formules de base aux tableaux croisés dynamiques avancés, ChatGPT explique la logique et vous aide même à résoudre les problèmes lorsque votre feuille de calcul devient incontrôlable.

7. Communication avec les clients et assistance

Ce n'est pas nouveau, ChatGPT peut vous aider à améliorer vos compétences en communication.

Que vous deviez rédiger des e-mails, préparer des résumés de réunion ou créer des mises à jour pour les clients, ChatGPT vous aide à trouver le juste équilibre entre professionnalisme et convivialité. Il explique des concepts financiers complexes aux clients sans donner l'impression que vous lisez un manuel de comptabilité avancé.

📌 Exemple : Vous essayez d'expliquer le concept d'amortissement à un client. Vous pourriez simplement demander à ChatGPT de faire le travail. ChatGPT vous donnera une explication claire que vous pourrez ensuite adapter et utiliser dans votre communication avec le client. Invite, instructions : Expliquez l'amortissement en termes simples qu'un propriétaire de petite entreprise peut comprendre.

8. Recherche sur la conformité fiscale et législative

Les réglementations fiscales changent plus souvent que les tendances des médias sociaux. Au lieu de se plonger dans un jargon juridique dense, les comptables peuvent utiliser ChatGPT pour rechercher rapidement les lois fiscales, résumer les nouvelles règles et identifier les risques de conformité.

📌 Exemple : Vous n'êtes pas sûr de la déductibilité de certaines dépenses de votre entreprise. Invite, instructions : Les repas d'affaires avec les clients sont-ils généralement déductibles des impôts ? Quelles sont les limites ou les règles ?

Mais voici quelques conseils ! Ne le laissez pas remplacer votre conseiller fiscal. Toutes les informations doivent encore être vérifiées, mais cela rend le 15 avril moins stressant.

9. Projections financières

Les boules de cristal sont peut-être démodées, mais ChatGPT peut vous aider avec la meilleure solution de remplacement : les prévisions de performance financière ! Envoyez-lui des données historiques et les tendances du marché, et il créera des projections et des scénarios raisonnables.

Que ce soit pour planifier la croissance, prévoir les flux de trésorerie ou se préparer à différentes conditions de marché, ChatGPT vous aide à calculer ces nombres et à expliquer leur logique.

10. Budgétisation

La création d'un budget est à la fois une science, une stratégie et de la magie. ChatGPT peut créer des budgets réalistes en analysant les habitudes de dépenses passées, en suggérant des catégories budgétaires et même en identifiant les domaines potentiels d'optimisation des coûts.

📌 Exemple : Vous démarrez une nouvelle entreprise et avez besoin d'un budget de base. ChatGPT vous donnera une liste de catégories courantes (comme le loyer, les services publics, le marketing et les salaires), que vous pourrez ensuite personnaliser avec vos nombres spécifiques. Invite : Quelles sont les catégories essentielles à inclure dans le budget d'une start-up ?

Il peut vous aider à mettre en forme des rapports budgétaires, à créer des analyses d'écarts et à expliquer clairement les implications budgétaires. Bien qu'il ne fasse pas apparaître comme par magie plus d'argent dans vos comptes, il peut vous aider à tirer le meilleur parti de ce que vous avez.

11. Générer du code informatique

ChatGPT peut vous aider à écrire des scripts pour Excel, Python ou d'autres langages de programmation si vous avez besoin d'automatiser des tâches comptables avec du code.

Que vous automatisiez la saisie de données, que vous extrayiez des informations à partir de transactions bancaires ou que vous intégriez différents logiciels de comptabilité, ChatGPT peut aider les comptables à rationaliser leur flux de travail. Il les aide également à écrire et à déboguer du code, même s'ils ne sont pas des programmeurs professionnels.

Dans l'ensemble, ChatGPT ne vous apporte pas de solutions toutes faites, mais vous aide à automatiser les tâches fastidieuses et à vous épargner des retouches interminables (et des visites chez votre thérapeute).

💡Conseil de pro : Lorsque vous utilisez ChatGPT pour l'analyse financière, validez toujours les réponses générées par l'IA par rapport aux méthodes traditionnelles pour garantir la conformité et l'exactitude.

Limites de l'utilisation de ChatGPT pour la gestion de la comptabilité et des finances

La comptabilité ChatGPT peut sembler être un rêve devenu réalité, jusqu'à ce que vous réalisiez que même la meilleure technologie a ses limites. Avant de laisser l'IA prendre le contrôle de votre service comptable, souvenez-vous de certaines lacunes clés.

Sécurité des données

ChatGPT n'a pas de filtre interne qui crie : « Hé ! C'est confidentiel ! » lorsque vous saisissez des données sensibles. Il traite chaque entrée de la même manière, c'est donc à vous de vous assurer que vous ne partagez pas de détails financiers confidentiels.

⚠️ Si vous travaillez avec des données sensibles sur des clients ou des entreprises, réfléchissez à deux fois avant de les coller dans un outil d'IA, car une fois qu'elles sont là, il est impossible de les retirer.

Précision et fiabilité

L'IA est intelligente, mais elle n'est pas parfaite. ChatGPT n'a pas accès en temps réel aux informations mises à jour. Il prédit les réponses en se basant sur des modèles de données sur lesquels il a été formé. Cela signifie que des erreurs sont à prévoir, en particulier lorsqu'il s'agit de calculs financiers complexes ou de réglementations fiscales.

⚠️ Une décimale oubliée ou une règle fiscale mal interprétée peut faire la différence entre une petite erreur et un problème de conformité important. Vérifiez toujours le résultat avant d'agir.

Dépendance excessive à l'IA

ChatGPT peut être un assistant puissant, mais il ne devrait pas (ou plutôt, il ne peut pas) diriger le spectacle.

⚠️ S'appuyer trop sur l'IA pour la prise de décision financière peut conduire à des angles morts. Elle manque de jugement professionnel, d'expérience du secteur ou de capacité à comprendre des contextes commerciaux uniques comme le ferait un comptable humain. Elle n'est donc pas encore prête à remplacer des emplois !

Compréhension limitée du contexte

L'IA ne « pense » pas comme les humains. Elle peut analyser des données et générer des rapports, mais ne saisit pas les facteurs émotionnels, éthiques ou contextuels qui influencent souvent les décisions financières.

👉🏼 Par exemple, ChatGPT pourrait suggérer des licenciements comme mesure de réduction des coûts si une entreprise est confrontée à un ralentissement financier. Cependant, il pourrait ne pas tenir compte de l'impact à long terme sur le moral et la culture de l'entreprise.

⚠️ ChatGPT est donc un assistant fantastique pour les comptables, mais il ne remplace pas l'expertise humaine. La clé est de l'utiliser en toute conscience, de vérifier ses résultats et de toujours faire attention à la sécurité !

👀 Le saviez-vous ? Après la fuite d'informations sensibles sur l'entreprise, Samsung Electronics a interdit à ses employés d'utiliser ChatGPT et d'autres chatbots basés sur l'IA.

Utilisation de ClickUp pour la comptabilité

Les limites de ChatGPT ne sont-elles pas les limites de tout outil comptable basé sur l'IA ?

Eh bien, oui. Et non. Bien qu'aucune IA ne soit parfaite, certains outils d'IA internes peuvent être plus sûrs, plus privés et plus sensibles au contexte qu'un outil externe tel que ChatGPT.

Nous parlons de ClickUp Brain, un assistant IA natif intégré à ClickUp, l'application « Tout pour le travail ».

ClickUp combine la gestion de projet, la gestion des connaissances et la discussion, le tout optimisé par l'IA qui vous aide à travailler plus rapidement et plus intelligemment.

ClickUp for Accounting est votre logiciel de gestion de projet de comptabilité basé sur le cloud, conçu pour simplifier les processus financiers.

Nous utilisons ClickUp pour nos projets de comptabilité et l'expérience est tout simplement incroyable. Nous sommes très heureux d'être passés à ClickUp.

Dans cette suite, ClickUp Brain peut considérablement rationaliser les tâches liées à la comptabilité en automatisant la récupération des données, en améliorant l'organisation financière et en renforçant la collaboration.

Voici comment :

Au lieu de fouiller dans des feuilles de calcul ou des rapports financiers, ClickUp Brain peut faire apparaître instantanément des données financières clés, comme des résumés de dépenses ou des factures en suspens. Il extrait également des nombres de rapports, de bilans et de journaux de transactions pour accélérer les examens financiers.

Gérez tous les résumés financiers, les mises à jour des clients et la création de documents avec ClickUp Brain

Utilisez-le pour générer des résumés de rapports financiers, évaluer rapidement les flux de trésorerie, les revenus et les dépenses. Il facilite également le suivi des dates d'échéance et des statuts de paiement, garantissant ainsi que les lumières restent allumées et les frais de retard évités.

En ce qui concerne la collaboration des équipes comptables, Brain peut guider les équipes tout au long des processus de clôture de fin de mois, de préparation des déclarations fiscales et de vérification de la conformité. Si quelqu'un demande une mise à jour du budget dans une tâche ClickUp, ClickUp Brain peut faire apparaître les derniers nombres sans qu'il soit nécessaire de rechercher dans plusieurs fichiers.

Utilisez ClickUp Brain pour obtenir des mises à jour rapides et instantanées sur les budgets et les indicateurs financiers clés de diverses tâches dans votre environnement de travail ClickUp

Il dispose déjà du contexte des tâches, des discussions et des documents de votre environnement de travail ClickUp, ainsi que d'autres feuilles, documents et autres éléments connectés. Tout ce que vous avez à faire, c'est de demander ce que vous cherchez, et c'est terminé en quelques secondes !

C'est comme avoir ChatGPT, mais intégré directement dans votre flux de travail, ce qui en fait votre outil d'IA ultime. Mais ClickUp ne se limite pas à l'IA. Il s'intègre facilement à l'ensemble de votre flux de travail comptable !

Vous souhaitez créer des feuilles de calcul pour la comptabilité ? Utilisez les champs personnalisés de ClickUp pour enregistrer les données de transaction comme vous le souhaitez, des noms des fournisseurs et des nombres de factures au statut des paiements, en passant par les codes de taxe et les catégories de comptes. Contrairement aux feuilles de calcul classiques, les bases de données créées dans la vue Tableur de ClickUp ne se brisent pas mystérieusement lorsque quelqu'un touche à une formule.

Créez, mettez à jour et partagez des rapports et des documents financiers en temps réel avec ClickUp Docs

Avec ClickUp Docs, vous pouvez créer un référentiel centralisé pour référencer toutes les pratiques et conventions comptables suivies dans votre organisation et continuer à le mettre à jour sans craindre de perdre l'historique des versions. Tout cela se fait en collaboration avec votre équipe en temps réel !

La création de procédures opératoires normalisées pour votre équipe comptable n'est pas non plus un problème si vous disposez du modèle de procédures opératoires normalisées de ClickUp Accounting. Il vous aide à créer, stocker et lier des procédures opératoires normalisées à votre flux de travail !

Obtenez un modèle gratuit Normalisation des flux de travail, attribution des tâches et automatisation de la distribution des procédures opératoires normalisées grâce au modèle de procédures opératoires normalisées de comptabilité de ClickUp

Voici comment cela vous aide :

Créez, mettez à jour et suivez facilement les procédures opératoires normalisées en un seul endroit avec ClickUp Docs

Personnalisez le modèle pour refléter les processus et flux de travail uniques de l'entreprise

Créez des tâches pour chaque étape des procédures comptables et attribuez-les aux membres de l'équipe concernés

Envoyez automatiquement les procédures opératoires normalisées finales lorsqu'elles sont achevées, avec les automatisations ClickUp

📮ClickUp Insight : Le changement de contexte nuit silencieusement à la productivité de votre équipe. Nos recherches montrent que 42 % des perturbations au travail sont dues à la gestion des plateformes, des e-mails et des réunions. Et si vous pouviez éliminer ces interruptions coûteuses ? ClickUp réunit vos flux de travail (et vos discussions) sur une plateforme unique et rationalisée. Lancez et gérez vos tâches à partir de discussions, de documents, de tableaux blancs et bien plus encore, tandis que les fonctionnalités basées sur l'IA permettent de garder le contexte connecté, consultable et gérable !

Et si vous êtes comme les milliers de professionnels qui ont du mal à maintenir une communication et des notes efficaces, vous devriez consulter le modèle de journal comptable de ClickUp.

Ce modèle vous aide à enregistrer chaque transaction de l'entreprise, y compris les détails concernant les multiples comptes impactés, vous aidant ainsi à enregistrer numériquement les transactions avec plus de précision. Il peut également être utilisé comme base pour vos modèles de grand livre.

Obtenez un modèle gratuit Enregistrez les transactions et les soldes des comptes avec précision grâce au modèle de journal comptable ClickUp

Il vous aide à :

Classez vos comptes par catégorie grâce à la vue Tableau

Créez des bilans avec la vue Tableur

Utilisez ClickUp Docs pour créer des états financiers

Suivi des transactions avec des fonctionnalités de suivi du temps, des étiquettes, des avertissements de dépendance, des e-mails, etc

Nous fournissons des services de comptabilité externalisés à plusieurs clients et notre personnel travaille à distance. ClickUp nous aide à gérer le flux de travail, à suivre les délais et à nous assurer que les demandes des clients et les éléments quotidiens à faire ne passent pas entre les mailles du filet.

Si vous avez besoin d'une solution complète pour gérer efficacement les créances, les dettes et la facturation de vos clients tout en assurant le suivi des ressources afin d'améliorer les performances financières, le modèle de comptabilité ClickUp est la solution idéale !

Surveillez les indicateurs financiers clés, suivez les performances de l'équipe et générez des rapports personnalisés avec les tableaux de bord ClickUp

De plus, les tableaux de bord ClickUp sont utiles pour afficher les mesures clés adaptées à votre entreprise comptable dans un seul centre de commande. Générez des rapports prédéfinis ou personnalisés pour suivre la santé financière de votre entreprise en temps réel. Vous pouvez également utiliser le tableau de bord pour surveiller les progrès et la charge de travail de votre équipe. Peut-on faire mieux que cela ?

Mais tout est question de sécurité, n'est-ce pas ? Les données comptables sont sensibles, et ClickUp prend cela au sérieux.

Il donne la priorité à la sécurité des données grâce au stockage cloud AWS, au cryptage et aux principales certifications du secteur. Des fonctionnalités telles que l'authentification à deux facteurs et la conformité HIPAA garantissent que vos informations financières restent entre de bonnes mains : les vôtres.

Ainsi, que vous souhaitiez intégrer l'IA pour une comptabilité plus intelligente ou simplifier le flux de travail de toute votre équipe, ClickUp est le logiciel de comptabilité de projet dont vous avez besoin pour gérer vos finances sans effort !

Le meilleur outil de comptabilité IA ? ClickUp, sur tous les comptes !

L'IA pourrait bien être la meilleure chose qui soit arrivée à la comptabilité depuis l'invention de la calculatrice. Mais soyons honnêtes, l'IA seule ne suffit pas. Il faut un système qui rassemble tout sans effort.

ClickUp est l'endroit où les outils comptables basés sur l'IA rencontrent le génie des flux de travail. Grâce aux capacités d'IA et aux fonctionnalités de gestion de projet de ClickUp Brain, votre flux de travail est plus fluide qu'un grand livre parfaitement réconcilié : finis les fichiers éparpillés, les fils d'e-mails interminables ou les calculs de chiffres tard dans la nuit.

