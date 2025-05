Tactiq vs. Otter AI : quel outil de transcription de réunions vous convient le mieux ?

Des appels Zoom consécutifs, où vous écoutez à moitié, prenez des notes à moitié et êtes complètement stressé. Plus tard, vous avez des pensées fragmentées et aucune idée de qui est responsable de quels éléments d'action.

C'est pourquoi les outils de transcription de réunion sont importants. Avec une croissance annuelle de 12,2 % du marché de la transcription en entreprise, les outils d'IA tels que Tactiq et Otter AI deviennent aussi essentiels que votre calendrier.

Mais lequel vous convient le mieux ? Celui qui orthographie correctement les noms, capture les décisions clés et vous évite le chaos du suivi ?

Analysons les choses en détail pour que vous puissiez choisir la meilleure solution pour les réunions virtuelles et gagner du temps. L'heure de vérité a sonné pour Tactiq et Otter IA.

⏰ Résumé en 60 secondes Voici une comparaison rapide de Tactiq et d'Otter IA Voici un tableau pratique qui résume les fonctionnalités clés de Tactiq et d'Otter AI : Fonctionnalité Tactiq Otter AI Transcriptions en temps réel Transcription en direct pendant les réunions, mise en évidence des points clés Transcriptions en direct basées sur l'IA avec identification de l'orateur Résumés générés par IA Génère des résumés de réunion et des éléments d'action Résume automatiquement les réunions avec les points clés et les faits marquants Participation automatisée Démarrage manuel, fonctionne comme une extension Chrome Rejoint automatiquement les réunions en tant qu'assistant IA Intégrations Connexion avec Notion, Slack, Google Docs, etc S'intègre à Zoom, Microsoft Teams, Google Meet et Dropbox Collaboration Partagez instantanément les moments forts avec les équipes Permet la collaboration entre les équipes grâce à des environnements de travail partagés Mais pour un outil qui combine les points forts des deux et comble les lacunes, ne cherchez pas plus loin que ClickUp!

Qu'est-ce que Tactiq ?

via Tactiq

Tactiq est un outil de transcription basé sur l'IA qui améliore la productivité des réunions en fournissant des transcriptions en temps réel et des informations exploitables. Grâce à de puissantes fonctionnalités de suivi des appels, Tactiq s'intègre de manière transparente à des plateformes telles que Google Meet, Zoom et Microsoft Teams. Il capture chaque mot avec précision, ce qui vous permet de vous concentrer sur la discussion sans être distrait par la prise de notes manuelle.

Fonctionnalités de Tactiq

Tactiq se charge du plus gros du travail lors des réunions, pour que vous n'ayez pas à le faire. Ses fonctionnalités organisent les discussions, mettent en évidence ce qui compte et synchronisent même les informations exploitables entre vos outils. Voici ce qui le distingue :

🌟 Fonctionnalité n° 1 : transcriptions en temps réel

via Tactiq

Tactiq transcrit les réunions en direct, vous assurant de ne jamais manquer un détail clé, sans robots ni interruptions. Avec une assistance pour plus de 30 langues, il capture les discussions avec précision, même dans les discussions multilingues.

De plus, il met en évidence les points clés et les éléments d'action au fur et à mesure que vous parlez, de sorte que vos notes s'écrivent pratiquement toutes seules.

💡Conseil de pro : Utilisez la fonctionnalité de surlignage en direct de Tactiq pour marquer les points de décision clés ou les éléments d'action au fur et à mesure qu'ils se produisent

🌟 Fonctionnalité n° 2 : informations générées par l'IA

via Tactiq

Au-delà de la transcription, Tactiq exploite l'IA avancée pour générer des résumés détaillés, des éléments d'action et des e-mails de suivi. En un seul clic, vous pouvez transformer les discussions de vos réunions en informations structurées, réduisant ainsi le besoin de tâches manuelles post-réunion.

📖 En savoir plus : Meilleures solutions logicielles de gestion de réunions et d'agenda

🌟 Fonctionnalité n° 3 : intégrations transparentes

Tactiq s'intègre à votre flux de travail et se synchronise facilement avec Google Drive, Notion, Slack, etc. Enregistrez et partagez instantanément les transcriptions là où votre équipe collabore déjà, sans aucune étape supplémentaire.

Grâce à l'analyse automatique des appels de transcription et aux résumés générés par l'IA, les informations de vos réunions restent organisées et exploitables sans que vous ayez à lever le petit doigt.

📖 En savoir plus : Principales alternatives et concurrents de Tactiq

Tarification de Tactiq

Free Forever : Jusqu'à 10 transcriptions/mois

Avantage : 8 $/mois par utilisateur

Équipe : 16,67 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

🧠 Le saviez-vous ? Selon une étude d'Atlassian, 54 % des travailleurs quittent fréquemment les réunions sans avoir une idée claire des prochaines étapes ou de qui est responsable de quelle tâche.

Qu'est-ce qu'Otter AI ?

via Otter AI

Otter AI est un puissant outil de transcription basé sur l'IA qui améliore la productivité des réunions, des entretiens et des conférences. Il transcrit automatiquement les discussions en temps réel, met en évidence les points clés et génère des résumés.

Il transforme également les discussions vocales en votre base de données consultable la plus précieuse grâce à la reconnaissance vocale automatique.

Fonctionnalités d'Otter IA

Otter va au-delà de la simple transcription, en fournissant des outils pour analyser, organiser et extraire des informations clés de votre audio. Voici un aperçu de ses fonctionnalités :

🌟 Fonctionnalité n° 1 : assistant de réunion basé sur l'IA

via Otter IA

Imaginez avoir un assistant infatigable à chaque réunion, capturant chaque mot et chaque nuance. C'est OtterPilot. Il fournit des transcriptions en temps réel, met en évidence les moments clés et génère des résumés automatisés pendant la réunion afin que vous puissiez rester pleinement engagé sans en perdre une miette.

💡Conseil de pro : Entraînez la fonctionnalité de vocabulaire personnalisé d'Otter. ai avec le jargon spécifique à votre secteur ou les noms fréquemment utilisés pour augmenter considérablement la précision de la transcription.

🌟 Fonctionnalité n° 2 : discuter instantanément pendant les réunions

Otter Chat est votre compagnon de réunion, vous permettant de poser des questions et d'obtenir des informations instantanées à partir de discussions passées. Besoin d'un résumé rapide ou d'une décision clé ? Il suffit de demander à Otter Chat d'afficher instantanément les détails pertinents.

Elle vous aide à :

Obtenez des informations sur les réunions passées, telles que « Quelle était la date limite pour le projet X ? »

Obtenez des réponses instantanées directement à partir de l'historique de vos discussions

Collaborez avec vos coéquipiers en ajoutant des commentaires à n'importe quelle partie de la transcription

🌟 Fonctionnalité n° 3 : résumés automatisés

Le temps est précieux et toutes les réunions ne nécessitent pas une analyse approfondie. Les résumés automatisés d'Otter AI condensent les longues discussions en aperçus concis et digestes. Obtenez l'essence de la réunion en quelques minutes, en mettant en évidence les décisions clés, les éléments d'action et les points cruciaux. C'est parfait pour des revues rapides des discussions de réunion ou le partage d'idées avec les parties prenantes.

🌟 Fonctionnalité n° 4 : aperçu des éléments d'action

La fonctionnalité « Takeaways » d'Otter AI extrait automatiquement les décisions clés et les étapes d'action, en les présentant dans un format clair et exploitable. C'est comme avoir un gestionnaire de tâches personnel pour vos réunions vidéo, qui veille à ce que rien ne passe entre les mailles du filet. Transformez les discussions en résultats tangibles sans effort grâce aux informations fournies par l'IA.

Tarification d'Otter IA

Basic : Free

Avantage : 8,33 $/mois par utilisateur

Business : 20 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

🌟 Fait amusant : un employé assiste en moyenne à 62 réunions par mois!

Tactiq vs. Otter IA : Comparaison des fonctionnalités

Tactiq et Otter AI sont tous deux de puissants outils d'IA pour les réunions, mais ils excellent dans des domaines différents. Tactiq est léger pour une prise de notes fluide et une collaboration en temps réel, tandis qu'Otter AI offre une automatisation basée sur l'IA, des résumés et des informations pertinentes.

Comparons leurs fonctionnalités phares pour voir laquelle vous convient le mieux.

Fonctionnalité n° 1 : transcriptions en temps réel

Des transcriptions précises sont essentielles pour saisir les discussions et les décisions clés. Tactiq et Otter AI fournissent tous deux des fonctionnalités de transcription en temps réel pour rationaliser la prise de notes et stimuler la productivité.

Tactiq

La transcription en temps réel de Tactiq est une toile collaborative en direct au sein de votre réunion. Imaginez voir les mots apparaître instantanément, ponctués par les mises en évidence de l'orateur et prêts pour des annotations en direct.

Tactiq transforme l'écoute passive en participation active directement dans Google Meet, Zoom ou Microsoft Teams. C'est un compagnon de réunion transparent qui capture chaque détail au fur et à mesure qu'il se déroule.

Otter AI

La transcription en temps réel d'Otter AI capture l'audio avec une plus grande précision, dans le but de fournir un enregistrement détaillé pour l'analyse post-réunion. Bien qu'elle offre une transcription en direct, sa force réside dans sa capacité à traiter et à affiner l'audio, fournissant une version texte très précise pour la recherche et l'analyse ultérieures.

La fonctionnalité en direct d'Otter AI vise à créer une base très précise pour son analyse post-réunion plus puissante.

🏆 Gagnant : Tactiq pour sa collaboration dynamique en réunion et ses annotations en direct. Otter AI pour son analyse post-réunion très précise et son traitement audio détaillé

Fonctionnalité n° 2 : résumés et points à retenir générés par l'IA

La capacité à générer automatiquement des résumés concis et des éléments d'action est essentielle pour clarifier les réunions. Otter AI et Tactiq offrent tous deux des fonctionnalités basées sur l'IA à cette fin.

Tactiq

Tactiq simplifie les révisions post-réunion grâce à des surlignages et un marquage des éléments d'action parfaits. Au fur et à mesure que la réunion progresse, vous pouvez marquer manuellement les décisions clés, attribuer des suivis et générer des notes structurées. Bien que Tactiq n'offre pas de résumés entièrement automatisés, il vous permet de quitter chaque réunion avec des conclusions claires et bien organisées dans Google Docs, Notion ou Slack.

Otter IA

Otter AI fait passer la synthèse à un niveau supérieur grâce à ses résumés générés par IA. Il extrait automatiquement les points clés, les éléments d'action et les décisions sans saisie manuelle. Ces résumés générés par IA aident les équipes à passer rapidement en revue les discussions, ce qui réduit la nécessité de parcourir les transcriptions complètes. Otter AI fournit également des mots-clés intelligents pour une référence rapide, ce qui facilite la recherche d'informations.

🏆 Gagnant : Otter AI pour ses résumés et éléments d'action entièrement automatisés et pilotés par l'IA. Cependant, si vous préférez avoir plus de contrôle sur ce qui est mis en évidence, Tactiq est la meilleure option pour l'étiquetage manuel et la prise de notes structurée

Fonctionnalité n° 3 : des intégrations transparentes

La possibilité de lier les services de transcription à d'autres applications améliore l'efficacité globale. Tactiq et Otter AI offrent tous deux des options d'intégration transparente.

Tactiq

Tactiq s'intègre sans effort aux outils de productivité populaires tels que Google Docs, Notion et Slack, garantissant que vos transcriptions et notes de réunion sont instantanément accessibles où que vous soyez dans votre travail.

Il prend également en charge les exportations directes vers des outils de gestion de projet, aidant ainsi les équipes à transformer les discussions en tâches réalisables sans étapes supplémentaires.

Otter IA

Otter AI va au-delà des intégrations standard avec une connectivité approfondie à Zoom, Google Meet et Microsoft Teams, et permet même de rejoindre automatiquement des réunions pour les enregistrer et les transcrire.

Il se synchronise également avec Google Agenda, ce qui facilite le suivi et la transcription des appels programmés. De plus, Otter AI s'intègre à Dropbox et Salesforce, améliorant ainsi la collaboration entre les différentes fonctions de l'entreprise.

🏆 Gagnant : C'est un match nul. La simplicité de Tactiq est idéale pour une collaboration rapide, tandis que la profondeur d'Otter AI convient à ceux qui ont besoin d'une analyse et d'une organisation avancées

Tactiq vs. Otter IA sur Reddit

Les utilisateurs de Reddit débattent avec passion de Tactiq et Otter. ai, offrant un aperçu concret de leurs forces et faiblesses. Ces discussions sont une mine d'or si vous naviguez dans le paysage des outils de transcription.

Un utilisateur de Reddit a fait l'éloge de Tactiq, en déclarant :

Je recommande d'essayer Tactiq. Il s'agit d'une extension de navigateur, il n'y a donc pas de bot dont il faut s'inquiéter, ce qui permet de rester discret. Il est abordable pour les personnes ayant un emploi du temps chargé en réunions et il fait un excellent travail pour fusionner les notes en temps réel avec les transcriptions.

Je recommande d'essayer Tactiq. Il s'agit d'une extension de navigateur, il n'y a donc pas de bot dont il faut s'inquiéter, ce qui permet de rester discret. Il est abordable pour les personnes ayant un emploi du temps chargé en réunions et il fait un excellent travail pour fusionner les notes en temps réel avec les transcriptions.

À l'inverse, un autre utilisateur a voté pour Otter AI pour sa capacité à résumer les points clés :

J'adore. C'est mon outil quotidien pour les réunions. Les transcriptions nécessitent quelques ajustements après l'enregistrement pour corriger le jargon, les bafouillages et certaines fautes d'orthographe, mais une fois que j'ai fait cela, le robot Otter est génial. Je lui demande de résumer des choses pour moi, de créer des brouillons d'e-mails pour les suivis, et même d'analyser les conversations pour trouver des causes profondes.

J'adore. C'est mon outil quotidien pour les réunions. Les transcriptions nécessitent quelques ajustements après l'enregistrement pour corriger le jargon, les bredouillements et certaines fautes de prononciation, mais une fois que j'ai fait cela, le robot Otter est génial. Je lui demande de résumer des choses pour moi, de créer des brouillons d'e-mails pour les suivis, et même d'analyser les conversations pour des choses comme les causes profondes.

Mis à part les débats sur Reddit, Tactiq et Otter AI offrent tous deux de puissantes fonctionnalités de transcription. Mais si vous recherchez plus qu'un simple outil de prise de notes, quelque chose qui vous aide à capturer, organiser et exploiter les informations de vos réunions de manière transparente, il existe une meilleure alternative à Tactiq et Otter AI.

Si vous en avez assez de jongler entre les transcriptions, les tâches et les suivis d'un outil à l'autre, poursuivez votre lecture.

🌟Anecdote : Le terme « minutes » dans les comptes rendus de réunion vient du latin « minuta scriptura », qui signifie « petite écriture ». Il désignait à l'origine des notes ou des brouillons.

Découvrez ClickUp, la meilleure alternative à Tactiq et Otter AI

Et si votre outil de réunion ne se contentait pas de transcrire les discussions, mais les exécutait ?

Tactiq et Otter AI capturent les mots, tandis que ClickUp convertit les discussions de réunion en tâches, documents et flux de travail automatisés, le tout en un seul endroit.

Utilisé par plus de 2 millions d'équipes, ClickUp élimine le chaos lié au changement d'application.

Voici comment ClickUp transforme la façon dont vous gérez les réunions :

One Up n° 1 de ClickUp : simplifiez vos réunions avec le preneur de notes ClickUp AI

Jongler entre les notes de réunion, les suivis et les éléments d'action peut sembler être une tâche sans fin, surtout lorsqu'il faut passer d'un outil à l'autre. ClickUp AI Notetaker élimine le chaos en gérant tout en un seul endroit.

Laissez ClickUp AI Notetaker gérer les notes pendant que vous vous concentrez sur la discussion !

Avec ClickUp AI Notetaker, vous pouvez transformer les discussions en informations exploitables. Voici comment :

Automatisation des notes de réunion : ClickUp AI transcrit et résume les discussions, puis les enregistre dans un document privé, pour que vous n'ayez jamais à vous battre pour obtenir des détails

Résumés intelligents et éléments d'action : Il extrait automatiquement les décisions clés et les transforme en tâches réalisables, pour éviter toute confusion après la réunion

Recherche facile : Vous essayez de vous rappeler ce que votre PDG a dit à propos de la stratégie du prochain trimestre ? ClickUp vous permet de rechercher des transcriptions par intervenant, mot-clé ou sujet, vous évitant ainsi des relectures interminables

Intégration transparente aux flux de travail : Contrairement aux outils de transcription autonomes, ClickUp AI Notetaker se connecte aux documents, aux tâches et aux outils de discussion en direct, garantissant ainsi un flux instantané des informations de la réunion dans votre travail, sans effort manuel supplémentaire

📌 Exemple : une équipe marketing utilise ClickUp AI Notetaker lors de ses sessions de brainstorming. L'outil transcrit les idées et les classe par thèmes de campagne, segments de public cible et éléments d'action potentiels, ce qui permet de gagner des heures d'analyse après la réunion

One Up n° 2 de ClickUp : Laissez ClickUp Brain faire la magie du résumé

ClickUp Brain va plus loin en transformant les transcriptions de vos réunions en une base de connaissances interconnectée et consultable. Imaginez que vous demandiez à ClickUp Brain : « Qu'avons-nous décidé concernant le budget du troisième trimestre ? » et que vous receviez instantanément une réponse consolidée, tirée de plusieurs réunions et tâches connexes.

Recherchez et analysez sans effort les descriptions de réunions avec ClickUp Brain

Voici comment ClickUp Brain améliore la productivité des discussions en réunion :

Génère des résumés de réunion intelligents et traduit les notes de réunion

Affecte les éléments d'action en tant que tâches ClickUp dès la fin de la réunion, garantissant ainsi la responsabilité

Passe en revue les sujets importants et les décisions prises lors de la réunion

Le plus intéressant, c'est que ClickUp Brain fonctionne avec plusieurs LLM, dont Gemini, ChatGPT et Claude, en arrière-plan, directement depuis leur environnement de travail ClickUp.

💡Conseil de pro : Utilisez ClickUp AI Notetaker pour résumer les longues transcriptions de réunion, puis demandez à ClickUp Brain d'extraire tous les éléments d'action du résumé, créant ainsi une liste de tâches rapide.

OneUp n° 3 de ClickUp : transformer les réunions en actions avec ClickUp Meetings

ClickUp Meetings transforme vos réunions en sessions structurées et orientées vers l'action, où chaque discussion mène à un résultat clair.

La plateforme offre des fonctionnalités collaboratives qui font passer la communication au niveau supérieur en intégrant les meilleurs outils de vidéoconférence, garantissant ainsi la connexion de vos appels, notes et tâches.

Liez les agendas, les notes et les suivis aux tâches avec ClickUp Meetings

Voici en quoi ClickUp Meetings se démarque :

*collaboration en direct : Que votre équipe soit à distance ou au bureau, le hub de réunions de ClickUp permet à chacun de collaborer en temps réel. Les membres de l'équipe peuvent ajouter des commentaires, attribuer des tâches et mettre à jour la progression pendant la discussion

Procès-verbaux de réunion exploitables : au lieu de repartir avec une vague idée de ce qui a été discuté, ClickUp convertit les informations de la réunion en tâches traçables, achevées avec des dates d'échéance, des propriétaires et des priorités

Intégration transparente avec les flux de travail : Tout, des agendas de réunion aux suivis, reste connecté avec les documents, tâches et calendrier ClickUp

📌 Exemple : Une équipe de conception utilise ClickUp Meetings pour organiser la planification des sprints. Ils peuvent lier les récits des utilisateurs et les maquettes de conception directement à l'évènement de la réunion, ce qui permet une collaboration et un retour d'information en temps réel pendant la session

OneUp n° 4 de ClickUp : des comptes rendus de réunion qui donnent réellement des résultats

Combien de fois êtes-vous sorti d'une réunion en vous demandant : « Qu'avons-nous décidé exactement ? » Sans compte rendu structuré, les points clés s'estompent, les éléments d'action se perdent et les suivis deviennent un jeu de devinettes.

Le modèle de compte rendu de réunion ClickUp met fin au chaos en fournissant un format clair, structuré et exploitable pour enregistrer tout ce qui compte, afin que votre équipe puisse passer de la discussion à l'exécution sans perdre le rythme.

Obtenez un modèle gratuit Saisissez, organisez et exploitez sans effort les informations de vos réunions grâce au modèle de compte rendu de réunion ClickUp

Les fonctionnalités exceptionnelles de ce modèle comprennent :

Mise en forme pré-structurée pour plus de clarté : Le modèle de compte-rendu de réunion ClickUp fournit une disposition claire et organisée qui structure automatiquement vos notes, garantissant que les détails clés sont saisis de manière cohérente

*collaboration en temps réel : Que votre équipe soit au bureau, à distance ou hybride, chacun peut contribuer aux notes de la réunion en temps réel, ce qui garantit l'alignement

Attribution d'éléments d'action intégrée : au lieu de se contenter de lister les décisions, ce modèle vous permet d'attribuer des tâches directement à partir du compte rendu de votre réunion, afin qu'il n'y ait aucune confusion quant aux prochaines étapes

Intégration transparente avec les documents et tâches ClickUp : Le compte rendu de votre réunion n'est pas un simple document statique ; il est directement lié à vos tâches, projets et flux de travail, ce qui garantit que les informations sont immédiatement exploitables

📮 ClickUp Insight : Faites-vous partie des 16 % de répondants au sondage qui jugent leurs réunions « très inefficaces », ou peut-être des 12 % qui ont la chance de les considérer comme « super efficaces » ? Si vous êtes comme la plupart des équipes, vous vous situez probablement au milieu : 35 % des répondants donnent aux réunions une évaluation neutre de 3/5, indiquant qu'elles ne sont pas complètement inefficaces, mais qu'elles n'apportent pas non plus une valeur maximale. ClickUp transforme l'efficacité des réunions à chaque étape ! Forfait avec agendas collaboratifs, capture des décisions avec IA Notetaker et conversion des discussions en tâches réalisables , le tout sur une seule plateforme. 💫 Résultats réels : Les équipes qui utilisent les fonctionnalités de gestion des réunions de ClickUp rapportent une réduction impressionnante de 50 % des discussions et réunions inutiles !

One Up n° 5 de ClickUp : des documents pour organiser proprement les notes de réunion

Prendre des notes de réunion n'est que la moitié du travail : il est tout aussi important de les stocker, de les organiser et d'y accéder en cas de besoin. La dispersion des documents entre différents outils crée des frictions, ce qui fait perdre du temps aux équipes à la recherche de décisions clés et d'éléments d'action.

Avec ClickUp Docs, vos notes de réunion, vos éléments d'action et vos suivis sont regroupés dans un espace unifié, parfaitement lié à vos tâches et à vos flux de travail.

Transformez les discussions en informations exploitables avec ClickUp Docs, où vos transcriptions, notes de réunion et suivis sont réunis dans un environnement de travail dynamique

Voici pourquoi ClickUp Docs est votre meilleur allié :

Une source unique de vérité : Au lieu de passer au crible d'innombrables e-mails ou de multiples applications, conservez toutes vos notes de réunion et décisions dans un seul emplacement consultable dans ClickUp

*collaboration en temps réel : Que vous fassiez partie d'une équipe à distance, hybride ou sur site, ClickUp Docs permet la modification en cours, les commentaires et les retours d'information, garantissant ainsi l'alignement de tous

Connexion automatique aux flux de travail : Contrairement aux applications statiques de prise de notes, ClickUp Docs s'intègre directement à ClickUp Tasks and Meetings, ce qui vous permet de convertir instantanément les points à retenir des réunions en tâches traçables, éliminant ainsi le risque d'oublier des éléments d'action

Recherche et organisation faciles : Vous ne vous souvenez pas de ce qui a été décidé lors de la réunion stratégique du mois dernier ? Pas de problème. La puissante fonction de recherche de ClickUp vous aide à trouver des notes, des décisions ou des éléments d'action spécifiques en quelques secondes

🧠 Le saviez-vous ? Les organisations de plus de 100 employés gaspillent en moyenne 420 000 dollars par an en réunions improductives.

Pour rendre les réunions encore plus efficaces, ClickUp propose des modèles de réunion préétablis qui garantissent que chaque discussion est structurée, exploitable et productive.

📖 En savoir plus : Comment utiliser l'IA pour les notes de réunion

Modèle de réunion ClickUp

Enfin, le modèle de réunion ClickUp vous aide à créer des agendas, à suivre les points clés et à attribuer des tâches, le tout dans un seul document. Ce modèle dynamique s'adapte à vos besoins spécifiques.

Obtenez un modèle gratuit Restez organisé et assurez le suivi de chaque réunion grâce au modèle de réunion ClickUp

En utilisant le modèle de réunion ClickUp, vous n'avez plus besoin de créer les comptes rendus de réunion à partir de zéro, ce qui vous fait gagner un temps précieux et vous permet de saisir toutes les informations clés.

🌟 Fait amusant : Des études montrent que les employés passent en moyenne 31 heures par mois en réunions improductives. Grâce aux résumés automatisés et au suivi des éléments d'action, vous pouvez réduire de moitié ce temps perdu !

ClickUp : la solution parfaite au débat entre Tactiq et Otter AI

Tactiq et Otter AI sont tous deux des outils puissants, mais ils présentent encore des lacunes lorsqu'il s'agit de transformer les discussions en actions. Que votre équipe doive jongler avec plusieurs outils pour prendre des notes lors des réunions, se débattre avec des flux de travail fragmentés ou assurer manuellement le suivi des tâches, ces limites peuvent la ralentir.

C'est là que ClickUp entre en scène pour la transcription et la prise de notes. Il s'agit d'un système d'assistance complet qui va au-delà de la simple transcription.

Avec ClickUp, vous obtenez des résumés de réunion en temps réel, des éléments d'action automatisés, la planification, le suivi, l'automatisation intelligente des tâches, et plus encore. Fini les notes éparpillées. Fini les éléments d'action perdus. Juste une collaboration, une productivité et une exécution sans faille, le tout en un seul endroit.

Prêt à améliorer vos réunions ? Inscrivez-vous gratuitement sur ClickUp dès aujourd'hui et découvrez l'avenir des réunions productives.