10 outils d'IA intelligents pour les thérapeutes afin d'améliorer les résultats des clients en 2025

Vous êtes épuisé d'être émotionnellement disponible. Les données des patients s'accumulent et une nouvelle évaluation nécessite votre attention. De plus, vous êtes déjà en retard dans la préparation de votre session matinale avec le client.
Cela vous semble familier ?
L'intelligence artificielle fait son entrée dans différents secteurs, et celui de la santé mentale ne fait pas exception. Les bons outils basés sur l'IA peuvent gérer des tâches fastidieuses, comme l'examen des notes de progression, vous laissant ainsi l'espace nécessaire pour vous concentrer sur votre bien-être et celui de votre client.
Pour vous aider à choisir, nous avons préparé une liste des 10 meilleurs outils d'IA pour les thérapeutes afin de vous permettre de continuer à prendre soin de vos clients tout en gérant un cabinet de groupe ou privé sans stress.
⏰ Résumé en 60 secondes
- ClickUp : Idéal pour rationaliser les flux de travail thérapeutiques et la documentation basée sur l'IA
- Mentalyc : Idéal pour créer des modèles personnalisés pour la prise de notes
- Upheal : Idéal pour capturer différents appels Web
- Autonotes : Idéal pour accélérer le processus de documentation
- Lyssn : Idéal pour améliorer les compétences thérapeutiques
- Woebot Health : Idéal pour une assistance psychologique 24 h/24 et 7 j/7
- Earkick : Idéal pour surveiller votre santé mentale
- Talkspace : Idéal pour la connexion avec des professionnels
- Calmify : Idéal pour la méditation guidée et les exercices de respiration
- Kintsugi : le meilleur pour surveiller la santé mentale
Que rechercher dans les outils d'IA pour les thérapeutes ?
Environ 46 % des professionnels de la santé mentale sont incapables de répondre aux demandes de leurs clients.
Heureusement, il existe des outils et des applications d'IA dédiés qui peuvent les aider à relever ce défi. Pour vous faciliter la tâche, voici un aperçu des éléments à prendre en compte lors de la sélection d'une solution pour votre cabinet de thérapie :
- Sécurité et conformité des données : Recherchez des solutions d'IA conformes à la loi HIPAA et respectant toutes les réglementations en vigueur pour assurer la sécurité des données sensibles
- Intégration riche : Choisissez des outils qui se synchronisent avec votre DME et vos systèmes de gestion de cabinet pour réduire la double entrée de données
- Personnalisable : Optez pour une technologie d'IA qui vous permet de personnaliser les informations sur les sessions, d'automatiser les rappels ou d'ajuster les stratégies d'engagement des clients en fonction de votre flux de travail
- Évolutivité : Choisissez une solution d'IA qui s'adapte à vos besoins et qui offre une assistance à une clientèle plus large sans vous causer de soucis supplémentaires
Les 10 meilleurs outils d'IA pour les thérapeutes
Le stress organisationnel s'accumule à une vitesse fulgurante lorsque vous devez gérer plusieurs rendez-vous et suivre la progression de vos clients. C'est là que vous pouvez vous tourner vers les outils d'IA pour automatiser les tâches fastidieuses, rationaliser les flux de travail et créer plus d'espace pour des interactions significatives avec les clients.
Voici une liste des meilleurs outils d'IA que vous devriez consulter 👇
1. ClickUp (Idéal pour rationaliser les flux de travail thérapeutiques et la documentation basée sur l'IA)
ClickUp est « l'application tout-en-un pour le travail » qui combine la gestion de projets et de tâches, le partage des connaissances et la collaboration avec l'automatisation basée sur l'IA.
Pour les thérapeutes, son nouvel IA Notetaker change la donne.
Au lieu de vous démener pour prendre des notes pendant une session, ClickUp AI Notetaker écoute (avec le consentement du client), capture la discussion en temps réel et génère automatiquement des notes organisées par la suite. Il peut même transformer ces notes en tâches de suivi, en forfaits de traitement ou en rappels afin que vous puissiez vous concentrer pleinement sur le patient.
Une fois la réunion terminée, il crée un document organisé (privé !) contenant tous les éléments essentiels : le nom de la réunion, la date, une liste des participants et même un enregistrement audio si vous avez besoin de revenir en arrière et de réécouter. Vous obtiendrez un résumé rapide, une liste à puces des points clés à retenir et les prochaines étapes clairement définies afin que vous ne vous demandiez pas ce qui doit réellement se passer après l'appel.
Une fois que l'IA Notetaker a tout capturé, tout est directement transféré dans ClickUp Docs. Docs vous aide à créer tout ce que vous voulez, des résumés de sessions et des forfaits de traitement aux manuels internes et aux guides destinés aux clients.
Et comme Docs est connecté à votre environnement de travail, vous pouvez le lier directement aux tâches, projets, échéanciers et même aux objectifs spécifiques des patients pour lesquels vous travaillez.
Mais la gestion des notes de thérapie n'est qu'une pièce du puzzle : il faut également assurer le suivi des progrès et la communication avec le client.
Tournez-vous vers ClickUp Brain. C'est à la fois votre assistant de rédaction, votre gestionnaire de tâches et votre récupérateur de connaissances, le tout optimisé par l'IA.
Il prend les notes brutes des sessions à partir des documents et les transforme instantanément en tâches, qu'il s'agisse de planifier un suivi, de mettre à jour un forfait de traitement ou d'enregistrer un jalon du client. Il génère également des résumés clairs et concis, de sorte que vous n'êtes pas obligé de relire des pages de notes.
Mieux encore, Brain extrait des informations clés des sessions passées, des forfaits de traitement ou des articles de recherche stockés dans votre environnement de travail, sans avoir à fouiller dans les dossiers ou à vous souvenir où vous avez noté quelque chose.
ClickUp Automatisations va encore plus loin. Vous pouvez déclencher automatiquement des tâches de suivi, des rappels de session, des demandes de documents ou même la création de factures post-session.
Les meilleures fonctionnalités de ClickUp
- Utilisez les tâches ClickUp pour organiser les rendez-vous, les notes de thérapie et les suivis, et assurer ainsi un suivi fluide du travail à effectuer
- Exploitez les champs personnalisés de ClickUp pour consigner de manière organisée les objectifs de la thérapie, les jalons des sessions et les notes pour chaque client
- Trouvez les dossiers, documents et notes de thérapie des clients dans différents dossiers et projets grâce à la recherche connectée de ClickUp
- Essayez le suivi du temps ClickUp pour enregistrer le temps passé sur les sessions de thérapie, les consultations et les tâches administratives
Limites de ClickUp
- Les débutants peuvent se sentir dépassés par l'étendue des fonctionnalités de ClickUp
Tarification ClickUp
- Gratuit pour toujours
- Illimité : 7 $/mois par utilisateur
- Business : 12 $/mois par utilisateur
- Enterprise : Contact pour les tarifs
- ClickUp Brain : Ajoutez à n'importe quel forfait payant pour 7 $ par membre et par mois
- ClickUp AI Notetaker : Ajoutez-le à n'importe quel forfait payant pour seulement 6 $ par mois
Évaluations et avis sur ClickUp
- G2 : 4. 7/5 (plus de 9 000 avis)
- Capterra : 4. 6/5 (plus de 4 000 avis)
Que disent les vrais utilisateurs de ClickUp ?
C'est génial de pouvoir gérer les tâches de toute l'organisation. C'est aussi pratique pour les tâches répétitives, pour lesquelles on peut planifier les occurrences. Très facile à utiliser, et on peut ajouter des champs personnalisés, ce qui est très utile. J'adore les différents affichages.
C'est génial de pouvoir gérer les tâches de toute l'entreprise. C'est aussi pratique pour les tâches répétitives, pour lesquelles on peut planifier les occurrences. Très facile à utiliser, et on peut ajouter des champs personnalisés, ce qui est très utile. J'adore les différents affichages.
2. Mentalyc (Idéal pour créer des modèles personnalisés pour la prise de notes)
Avec Mentalyc, vous pouvez créer des modèles de notes adaptés à vos styles cliniques et à vos besoins pratiques. Le générateur de modèles intuitif de l'outil permet aux utilisateurs de concevoir et de modifier des modèles, de SOAP et DAP à des mises en forme plus spécialisées, garantissant que chaque note capture les détails et les nuances uniques de chaque session.
Vous pouvez structurer les méthodologies de pratique individuelles tout en améliorant la conformité aux assurances et la précision de la documentation.
Les meilleures fonctionnalités de Mentalyc
- Accédez aux dossiers partagés des clients et aux tableaux de bord des performances pour coordonner les pratiques de groupe
- Obtenez des données sur la dynamique des sessions, telles que le temps de parole et les périodes de silence, pour affiner les processus thérapeutiques
- Améliorez la collaboration en permettant aux superviseurs et aux supervisés de partager et de réviser les notes de session
Limites de Mentalyc
- Vous pouvez perdre vos enregistrements avant que les notes ne soient générées
- Il ne peut pas fonctionner comme un DSE complet, invitant les utilisateurs à utiliser plusieurs plateformes
Tarification de Mentalyc
- Gratuit : essai de 14 jours
- Mini : 19,99 $/mois par utilisateur
- De base : 39,99 $/mois par utilisateur
- Pro : 69,99 $/mois par utilisateur
- *super : 119,99 $/mois par utilisateur
Évaluations et commentaires sur Mentalyc
- G2 : Pas assez d'avis
- Capterra : 4,5/5 (plus de 50 avis)
3. Upheal (Idéal pour capturer différents appels Web)
L'application Upheal aide les professionnels de la santé mentale tels que les thérapeutes, les psychiatres et les coachs à enregistrer des sessions par différentes méthodes, notamment l'enregistrement direct ou l'enregistrement à partir d'autres appareils. Vous pouvez utiliser son extension Chrome pour vous connecter à d'autres plateformes, et elle enregistrera les sessions.
Il présente également des graphiques de session détaillés, donnant aux thérapeutes des données objectives sur la dynamique de la session. Par exemple, si vous vous souvenez d'un moment clé mais que vous ne pouvez pas vous rappeler exactement quand il s'est produit, le mappage de la session peut le localiser rapidement.
Découvrez les meilleures fonctionnalités
- Créer un forfait de soins et des objectifs SMART après avoir rédigé trois notes pour un client
- Obtenez des informations sur la dynamique des sessions, notamment les ratios de parole, la cadence de la parole, les temps de réponse, l'analyse des sentiments et l'utilisation des temps
- Planifiez une session avec le Calendrier d'Upheal et obtenez un lien d'appel unique et sécurisé
Surmontez les limites
- Identifie parfois mal les voix, libellant parfois le thérapeute comme le client et ne capturant pas la voix du client avec précision
- L'application ne permet pas l'enregistrement direct des appels téléphoniques sur les iPhones en raison de restrictions du système
Prix bouleversés
- Free
- Starter : 49 $/mois par utilisateur
- Premium : 99 $/mois par utilisateur
- Illimité : 149 $/mois par utilisateur
- Team for Group Practice : 1. 10/session
- Enterprise : Tarification personnalisée
Mettre à jour les évaluations et les commentaires
- G2 : Pas assez d'avis
- Capterra : Pas assez d'avis
4. Autonotes (Idéal pour accélérer le processus de documentation)
Les thérapeutes peuvent dicter leurs notes de session directement dans Autonotes, et l'IA transcrira et intégrera les informations dans le modèle choisi. Elle accélère le processus de documentation et reconnaît et corrige les erreurs grammaticales.
Grâce à la fonctionnalité Presets, vous pouvez également créer des raccourcis pour les phrases, les expressions ou les sections entières fréquemment utilisées et gagner du temps.
Autonotes meilleures fonctionnalités
- Créer et gérer des forfaits de traitement pour les clients, y compris les objectifs et les interventions, au sein de la plateforme
- Accédez directement aux fonctionnalités d'Autonotes en utilisant l'extension du navigateur
- Stockez ces notes dans des dossiers et accédez-y à tout moment grâce au système de dossiers sécurisés d'Autonotes
Autonotes limites
- L'IA peut générer des informations incorrectes ou mal interpréter les informations
- Cela ne vous donne pas le contrôle sur la mise en forme et la structuration de certaines sections
Tarification d'Autonotes
- Forfait Free
- *essentiel : 25 $/mois par utilisateur
- Premium : 49 $/mois par utilisateur
- Ultimate : 99 $/mois par utilisateur
- Enterprise : Tarification personnalisée
Autonotes évaluations et commentaires
- G2 : Pas assez d'avis
- Capterra : Pas assez d'avis
Que disent les utilisateurs d'Autonotes ?
Il résume les notes de manière concise, ce qui m'aide à me concentrer davantage sur les préoccupations du client. L'application est intuitive et il est facile de naviguer entre les différentes fonctionnalités. – Avis G2
Il résume les notes de manière concise, ce qui m'aide à me concentrer davantage sur les préoccupations du client. L'application est intuitive et permet de naviguer facilement entre les différentes fonctionnalités. – Avis G2
5. Lyssn (Idéal pour améliorer les compétences thérapeutiques)
Les professionnels de la santé mentale peuvent utiliser l'IA de Lyssn comme un superviseur virtuel de thérapeute IA pour obtenir un retour immédiat sur leurs performances. Par exemple, si vous avez du mal à apporter une assistance émotionnelle, l'outil mettra en évidence des moments spécifiques de l'enregistrement et suggérera d'autres approches.
La formation à la demande vous aide à améliorer vos compétences sans perturber votre emploi du temps chargé. Ainsi, pendant que vous vous concentrez sur le client pendant la session, vous savez que Lyssn travaille également en arrière-plan.
Les meilleures fonctionnalités de Lyssn
- Identifiez les styles et techniques de communication spécifiques utilisés par le thérapeute
- Générez une ébauche de la note clinique, en capturant les détails et les interventions clés grâce à la fonctionnalité Document
- Obtenez un retour d'information personnalisé sur vos points forts et vos points faibles pour améliorer votre pratique
Limites de Lyssn
- Lyssn Telehealth n'est pas compatible avec les appareils mobiles
- Une vitesse de téléchargement inférieure à 5 Mbps peut entraîner un décalage de la vidéo et de l'audio pendant la session de télésanté
Tarification de Lyssn
- Tarification personnalisée
Évaluations et commentaires sur Lyssn
- G2 : Pas assez d'avis
- Capterra : Pas assez d'avis
6. Woebot Health (Idéal pour une assistance psychologique 24h/24 et 7j/7)
Woebot est un chatbot qui fournit une assistance virtuelle à la demande aux utilisateurs. Il utilise le traitement du langage naturel et l'apprentissage automatique pour engager des discussions et propose des techniques issues de la thérapie cognitivo-comportementale (TCC), de la pleine conscience et d'autres approches fondées sur des preuves. C'est un outil qui peut être recommandé aux patients qui peuvent avoir besoin d'une assistance fréquente et à la demande.
Les meilleures fonctionnalités de Woebot Health
- Permettre aux utilisateurs de surveiller leur humeur au fil du temps et d'identifier les schémas ou les déclencheurs
- Assistance à la demande 24 h/24, 7 j/7, pour rendre l'aide en santé mentale plus accessible
- Donnez aux utilisateurs les moyens d'agir grâce à la psychoéducation et à des exercices d'auto-assistance qui renforcent la résilience et les stratégies d'adaptation efficaces
Limites de Woebot Health
- Les interactions de l'application peuvent sembler limitées en raison de réponses pré-écrites, qui peuvent ne pas répondre pleinement à des émotions complexes
Tarification de Woebot Health
- Tarification personnalisée
Évaluations et avis sur Woebot Health
- G2 : Pas assez d'avis
- Capterra : Pas assez d'avis
7. Earkick (Idéal pour surveiller votre santé mentale)
Earkick est un compagnon de soins de santé mentale basé sur l'IA qui aide les individus à surveiller et à améliorer leur bien-être mental. Que vous souhaitiez faire un point rapide sur vous-même ou permettre à vos patients d'enregistrer facilement leur humeur, Earkick facilite le processus.
L'outil élimine également le besoin de longs questionnaires ou de journalisation et vous apprend à utiliser l'IA comme assistant personnel. De plus, vous pouvez suivre votre état mental de manière cohérente et identifier les déclencheurs ou les schémas potentiels.
Découvrez les meilleures fonctionnalités
- Exprimez vos sentiments et vos pensées par des enregistrements audio ou vidéo pour faciliter la tenue d'un journal et la réflexion
- Accédez à des exercices de respiration guidés pour aider à réduire le stress et augmenter la productivité grâce à l'IA
- Obtenez des devis quotidiens et des informations adaptées à votre humeur et des données de suivi
Éliminer les limites
- Le suivi de l'humeur est intrinsèquement subjectif et les données saisies par l'utilisateur peuvent ne pas toujours être précises ou cohérentes
- Earkick n'offre pas de thérapie ou d'autres interventions en santé mentale
Tarification anticipée
- Gratuit pour toujours
Évaluations et commentaires sur Earkick
- G2 : Pas assez d'avis
- Capterra : Pas assez d'avis
8. Talkspace (Idéal pour la connexion avec des professionnels)
Talkspace est une plateforme de santé mentale qui fournit des services de thérapie et de psychiatrie par le biais de son application mobile et de son site web. Elle met en relation des individus avec des thérapeutes et des psychiatres agréés par le biais de messages texte, audio et vidéo, ainsi que de sessions vidéo en direct.
La plateforme se distingue par son approche flexible de la thérapie, qui permet aux utilisateurs de communiquer avec leurs thérapeutes à leur propre rythme et selon leur convenance, plutôt que d'être limités à des rendez-vous programmés.
Les meilleures fonctionnalités de Talkspace
- Accédez à un réseau de professionnels de la santé mentale accrédités
- Connexion des utilisateurs à une assistance et des ressources d'urgence en santé mentale en cas de besoin
- Participez à la thérapie par messagerie, visioconférence ou appel audio
Limites de Talkspace
- La couverture d'assurance est limitée aux forfaits santé américains, à la couverture de l'employeur, aux programmes d'aide aux employés (PAE)
Tarification de Talkspace
- *thérapie par messages : 69 $/semaine
- thérapie par vidéo + Messages : *99 $/semaine
- Vidéo + Messages + Ateliers : 109 $/semaine
- Session de thérapie initiale : 299 $/session
- Thérapie de couple en session en direct + messagerie : 436 $/mois
Évaluations et commentaires sur Talkspace
- G2 : Pas assez d'avis
- Capterra : Pas assez d'avis
Que disent les vrais utilisateurs de Talkspace ?
J'ai apprécié la commodité de pouvoir rencontrer un thérapeute virtuellement, car les options de soins de santé mentale sont limitées dans ma région. De plus, le fait de pouvoir choisir parmi un large éventail de fournisseurs, prestataires, m'a donné le sentiment d'être plus autonome dans ma décision de rechercher des soins de santé mentale en premier lieu. – Avis G2
J'ai apprécié la commodité de pouvoir rencontrer un thérapeute virtuellement, car les options de soins de santé mentale sont limitées dans ma région. De plus, le fait de pouvoir choisir parmi un large éventail de fournisseurs, prestataires, m'a donné le sentiment d'être plus autonome dans ma décision de rechercher des soins de santé mentale en premier lieu. – Avis G2
9. Calmify (Idéal pour la méditation guidée et les exercices de respiration)
Calmify propose des méditations guidées, des exercices de respiration, des histoires pour dormir et de la musique apaisante pour favoriser la relaxation et améliorer le bien-être général. C'est un outil utile pour guider les patients qui souffrent d'anxiété, d'insomnie ou d'épuisement professionnel prolongé.
Les utilisateurs peuvent discuter avec Calmify IA pour exprimer leurs sentiments et obtenir des forfaits personnalisés. Le bot propose également des interventions de TCC fondées sur des preuves pour vous aider à trouver des solutions.
Calmify meilleures fonctionnalités
- Explorez une bibliothèque de méditations axées sur l'amélioration du sommeil et la compassion envers soi-même
- Accédez à un service 24h/24 et 7j/7, permettant aux utilisateurs de gérer des émotions telles que la dépression, l'anxiété au travail, l'insomnie, les problèmes relationnels, la faible estime de soi, les traumatismes et les changements majeurs de la vie
- Surveillez votre pratique de la pleine conscience et suivez votre progression au fil du temps
Calmifier les limites
- Calmify est un outil d'IA destiné à un usage personnel et ne peut se substituer à un traitement professionnel de santé mentale
Tarification Calmify
- Free
- Standard : 10 $/mois par utilisateur
- Premium : 25 $/mois par utilisateur
Calmify évaluations et commentaires
- G2 : Pas assez d'avis
- Capterra : Pas assez d'avis
10. Kintsugi (Idéal pour le suivi de la santé mentale)
Kintsugi Voice est un logiciel d'entreprise qui s'intègre aux flux de travail cliniques et aux centres d'appels. Il analyse passivement les données vocales issues des interactions avec les patients afin de détecter les conditions de santé comportementales. L'IA identifie les signaux vocaux subtils indiquant une détresse émotionnelle, même si le patient n'exprime pas explicitement un problème.
La personne est ensuite redirigée vers Kintsugi Connect pour trouver les ressources appropriées en matière de santé mentale, telles que des thérapeutes, des psychiatres ou des applications.
Les meilleures fonctionnalités de Kintsugi
- Analysez les pensées et les sentiments pour mieux comprendre le bien-être mental des patients et suivre leur progression
- Tenez un journal vocal à l'aide de l'application Kintsugi
- Intégrez-les à vos systèmes de gestion de cabinet et de télésanté existants pour un flux de travail unifié
Limites de Kintsugi
- Ne diagnostique pas les conditions de santé mentale ; il s'agit d'un outil de dépistage et de surveillance
Tarification Kintsugi
- Tarification personnalisée
Évaluations et commentaires sur Kintsugi
- G2 : Pas assez d'avis
- Capterra : Pas assez d'avis
Connectez-vous avec vos clients pour de meilleurs résultats grâce à ClickUp
Jongler entre les soins aux clients, les tâches administratives et la recherche constante d'un équilibre entre vie professionnelle et vie privée peut laisser les professionnels de la santé mentale se sentir dépassés. Il est donc important d'apprendre à utiliser l'IA pour les tâches quotidiennes.
Dans ce cas, les thérapeutes devraient commencer à intégrer ces modèles pour gagner du temps et accorder plus d'attention à leurs clients. Cependant, l'utilisation de plusieurs outils pour gérer différentes tâches peut entraîner une dispersion des flux de travail et des données inexactes, ce qui met davantage en péril les informations confidentielles des patients.
Par conséquent, l'utilisation d'une solution unifiée telle que ClickUp est la meilleure solution. Elle gère les données, prend des notes, analyse les informations, fournit des aperçus et affiche votre emploi du temps sur un calendrier personnalisable.
Il est temps de vous inscrire gratuitement à ClickUp et de prospérer dans votre pratique !