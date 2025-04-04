10 outils d'IA intelligents pour les thérapeutes afin d'améliorer les résultats des clients en 2025

Avertissement : Cet article a pour but de fournir des informations sur les outils et les stratégies de productivité. Il ne vise pas à se substituer à un avis médical professionnel, à un diagnostic ou à un traitement de toute condition de santé mentale ou physique.

Vous êtes épuisé d'être émotionnellement disponible. Les données des patients s'accumulent et une nouvelle évaluation nécessite votre attention. De plus, vous êtes déjà en retard dans la préparation de votre session matinale avec le client.

Cela vous semble familier ?

L'intelligence artificielle fait son entrée dans différents secteurs, et celui de la santé mentale ne fait pas exception. Les bons outils basés sur l'IA peuvent gérer des tâches fastidieuses, comme l'examen des notes de progression, vous laissant ainsi l'espace nécessaire pour vous concentrer sur votre bien-être et celui de votre client.

Pour vous aider à choisir, nous avons préparé une liste des 10 meilleurs outils d'IA pour les thérapeutes afin de vous permettre de continuer à prendre soin de vos clients tout en gérant un cabinet de groupe ou privé sans stress.

⏰ Résumé en 60 secondes : Idéal pour rationaliser les flux de travail thérapeutiques et la documentation basée sur l'IA ClickUp: Idéal pour rationaliser les flux de travail thérapeutiques et la documentation basée sur l'IA Mentalyc : Idéal pour créer des modèles personnalisés pour la prise de notes Upheal : Idéal pour capturer différents appels Web Autonotes : Idéal pour accélérer le processus de documentation Lyssn : Idéal pour améliorer les compétences thérapeutiques Woebot Health : Idéal pour une assistance psychologique 24 h/24 et 7 j/7 Earkick : Idéal pour surveiller votre santé mentale Talkspace : Idéal pour la connexion avec des professionnels Calmify : Idéal pour la méditation guidée et les exercices de respiration Kintsugi : le meilleur pour surveiller la santé mentale

Environ 46 % des professionnels de la santé mentale sont incapables de répondre aux demandes de leurs clients.

Heureusement, il existe des outils et des applications d'IA dédiés qui peuvent les aider à relever ce défi. Pour vous faciliter la tâche, voici un aperçu des éléments à prendre en compte lors de la sélection d'une solution pour votre cabinet de thérapie :

Sécurité et conformité des données : Recherchez des solutions d'IA conformes à la loi HIPAA et respectant toutes les réglementations en vigueur pour assurer la sécurité des données sensibles

Intégration riche : Choisissez des outils qui se synchronisent avec votre DME et vos systèmes de gestion de cabinet pour réduire la double entrée de données

Personnalisable : Optez pour Optez pour une technologie d'IA qui vous permet de personnaliser les informations sur les sessions, d'automatiser les rappels ou d'ajuster les stratégies d'engagement des clients en fonction de votre flux de travail

Évolutivité : Choisissez une solution d'IA qui s'adapte à vos besoins et qui offre une assistance à une clientèle plus large sans vous causer de soucis supplémentaires

Le stress organisationnel s'accumule à une vitesse fulgurante lorsque vous devez gérer plusieurs rendez-vous et suivre la progression de vos clients. C'est là que vous pouvez vous tourner vers les outils d'IA pour automatiser les tâches fastidieuses, rationaliser les flux de travail et créer plus d'espace pour des interactions significatives avec les clients.

Voici une liste des meilleurs outils d'IA que vous devriez consulter 👇

1. ClickUp (Idéal pour rationaliser les flux de travail thérapeutiques et la documentation basée sur l'IA)

ClickUp est « l'application tout-en-un pour le travail » qui combine la gestion de projets et de tâches, le partage des connaissances et la collaboration avec l'automatisation basée sur l'IA.

Pour les thérapeutes, son nouvel IA Notetaker change la donne.

Au lieu de vous démener pour prendre des notes pendant une session, ClickUp AI Notetaker écoute (avec le consentement du client), capture la discussion en temps réel et génère automatiquement des notes organisées par la suite. Il peut même transformer ces notes en tâches de suivi, en forfaits de traitement ou en rappels afin que vous puissiez vous concentrer pleinement sur le patient.

Gardez une trace des informations importantes avec ClickUp AI Notetaker

Une fois la réunion terminée, il crée un document organisé (privé !) contenant tous les éléments essentiels : le nom de la réunion, la date, une liste des participants et même un enregistrement audio si vous avez besoin de revenir en arrière et de réécouter. Vous obtiendrez un résumé rapide, une liste à puces des points clés à retenir et les prochaines étapes clairement définies afin que vous ne vous demandiez pas ce qui doit réellement se passer après l'appel.

Une fois que l'IA Notetaker a tout capturé, tout est directement transféré dans ClickUp Docs. Docs vous aide à créer tout ce que vous voulez, des résumés de sessions et des forfaits de traitement aux manuels internes et aux guides destinés aux clients.

Organisez les informations clés dans un hub centralisé avec ClickUp Docs

Et comme Docs est connecté à votre environnement de travail, vous pouvez le lier directement aux tâches, projets, échéanciers et même aux objectifs spécifiques des patients pour lesquels vous travaillez.

Utilisez ClickUp Docs comme éditeur de documents collaboratif achevé avec des tâches, de l'IA, des intégrations et une collaboration en temps réel au sein de l'équipe

Mais la gestion des notes de thérapie n'est qu'une pièce du puzzle : il faut également assurer le suivi des progrès et la communication avec le client.

Tournez-vous vers ClickUp Brain. C'est à la fois votre assistant de rédaction, votre gestionnaire de tâches et votre récupérateur de connaissances, le tout optimisé par l'IA.

Il prend les notes brutes des sessions à partir des documents et les transforme instantanément en tâches, qu'il s'agisse de planifier un suivi, de mettre à jour un forfait de traitement ou d'enregistrer un jalon du client. Il génère également des résumés clairs et concis, de sorte que vous n'êtes pas obligé de relire des pages de notes.

Mieux encore, Brain extrait des informations clés des sessions passées, des forfaits de traitement ou des articles de recherche stockés dans votre environnement de travail, sans avoir à fouiller dans les dossiers ou à vous souvenir où vous avez noté quelque chose.

Obtenez instantanément des détails sur les clients, des résumés et des éléments d'action avec ClickUp Brain pour une gestion transparente de la thérapie

ClickUp Automatisations va encore plus loin. Vous pouvez déclencher automatiquement des tâches de suivi, des rappels de session, des demandes de documents ou même la création de factures post-session.

Créez des automatisations personnalisées pour envoyer des rappels et planifier des sessions avec ClickUp Automatisations

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Limites de ClickUp

Les débutants peuvent se sentir dépassés par l'étendue des fonctionnalités de ClickUp

Tarification ClickUp

Gratuit pour toujours

Illimité : 7 $/mois par utilisateur

Business : 12 $/mois par utilisateur

Enterprise : Contact pour les tarifs

ClickUp Brain : Ajoutez à n'importe quel forfait payant pour 7 $ par membre et par mois

ClickUp AI Notetaker : Ajoutez-le à n'importe quel forfait payant pour seulement 6 $ par mois

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4. 7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4. 6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les vrais utilisateurs de ClickUp ?

C'est génial de pouvoir gérer les tâches de toute l'organisation. C'est aussi pratique pour les tâches répétitives, pour lesquelles on peut planifier les occurrences. Très facile à utiliser, et on peut ajouter des champs personnalisés, ce qui est très utile. J'adore les différents affichages.

C'est génial de pouvoir gérer les tâches de toute l'entreprise. C'est aussi pratique pour les tâches répétitives, pour lesquelles on peut planifier les occurrences. Très facile à utiliser, et on peut ajouter des champs personnalisés, ce qui est très utile. J'adore les différents affichages.

2. Mentalyc (Idéal pour créer des modèles personnalisés pour la prise de notes)

via Mentalyc

Avec Mentalyc, vous pouvez créer des modèles de notes adaptés à vos styles cliniques et à vos besoins pratiques. Le générateur de modèles intuitif de l'outil permet aux utilisateurs de concevoir et de modifier des modèles, de SOAP et DAP à des mises en forme plus spécialisées, garantissant que chaque note capture les détails et les nuances uniques de chaque session.

Vous pouvez structurer les méthodologies de pratique individuelles tout en améliorant la conformité aux assurances et la précision de la documentation.

Les meilleures fonctionnalités de Mentalyc

Accédez aux dossiers partagés des clients et aux tableaux de bord des performances pour coordonner les pratiques de groupe

Obtenez des données sur la dynamique des sessions, telles que le temps de parole et les périodes de silence, pour affiner les processus thérapeutiques

Améliorez la collaboration en permettant aux superviseurs et aux supervisés de partager et de réviser les notes de session

Limites de Mentalyc

Vous pouvez perdre vos enregistrements avant que les notes ne soient générées

Il ne peut pas fonctionner comme un DSE complet, invitant les utilisateurs à utiliser plusieurs plateformes

Tarification de Mentalyc

Gratuit : essai de 14 jours

Mini : 19,99 $/mois par utilisateur

De base : 39,99 $/mois par utilisateur

Pro : 69,99 $/mois par utilisateur

*super : 119,99 $/mois par utilisateur

Évaluations et commentaires sur Mentalyc

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : 4,5/5 (plus de 50 avis)

📮ClickUp Insight : 92 % des travailleurs utilisent des méthodes incohérentes pour le suivi des éléments d'action, ce qui a pour résultat des décisions manquées et une exécution retardée. Que vous envoyiez des notes de suivi ou utilisiez des feuilles de calcul, le processus est souvent dispersé et inefficace. La solution de gestion des tâches de ClickUp assure une conversion transparente des discussions en tâches, afin que votre équipe puisse agir rapidement et rester alignée.

3. Upheal (Idéal pour capturer différents appels Web)

via U pheal

L'application Upheal aide les professionnels de la santé mentale tels que les thérapeutes, les psychiatres et les coachs à enregistrer des sessions par différentes méthodes, notamment l'enregistrement direct ou l'enregistrement à partir d'autres appareils. Vous pouvez utiliser son extension Chrome pour vous connecter à d'autres plateformes, et elle enregistrera les sessions.

Il présente également des graphiques de session détaillés, donnant aux thérapeutes des données objectives sur la dynamique de la session. Par exemple, si vous vous souvenez d'un moment clé mais que vous ne pouvez pas vous rappeler exactement quand il s'est produit, le mappage de la session peut le localiser rapidement.

Découvrez les meilleures fonctionnalités

Créer un forfait de soins et des objectifs SMART après avoir rédigé trois notes pour un client

Obtenez des informations sur la dynamique des sessions, notamment les ratios de parole, la cadence de la parole, les temps de réponse, l'analyse des sentiments et l'utilisation des temps

Planifiez une session avec le Calendrier d'Upheal et obtenez un lien d'appel unique et sécurisé

Surmontez les limites

Identifie parfois mal les voix, libellant parfois le thérapeute comme le client et ne capturant pas la voix du client avec précision

L'application ne permet pas l'enregistrement direct des appels téléphoniques sur les iPhones en raison de restrictions du système

Prix bouleversés

Free

Starter : 49 $/mois par utilisateur

Premium : 99 $/mois par utilisateur

Illimité : 149 $/mois par utilisateur

Team for Group Practice : 1. 10/session

Enterprise : Tarification personnalisée

Mettre à jour les évaluations et les commentaires

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

🧠 Fait amusant : Un essai récent à Londres explore la « comédie sur ordonnance », où les patients assistent à des spectacles d'humour gratuits pour améliorer leur santé mentale et réduire leur dépendance aux antidépresseurs. Ne serait-ce pas formidable si cela fonctionnait ?

4. Autonotes (Idéal pour accélérer le processus de documentation)

via AutoNotes

Les thérapeutes peuvent dicter leurs notes de session directement dans Autonotes, et l'IA transcrira et intégrera les informations dans le modèle choisi. Elle accélère le processus de documentation et reconnaît et corrige les erreurs grammaticales.

Grâce à la fonctionnalité Presets, vous pouvez également créer des raccourcis pour les phrases, les expressions ou les sections entières fréquemment utilisées et gagner du temps.

Autonotes meilleures fonctionnalités

Créer et gérer des forfaits de traitement pour les clients, y compris les objectifs et les interventions, au sein de la plateforme

Accédez directement aux fonctionnalités d'Autonotes en utilisant l' extension du navigateur

Stockez ces notes dans des dossiers et accédez-y à tout moment grâce au système de dossiers sécurisés d'Autonotes

Autonotes limites

L'IA peut générer des informations incorrectes ou mal interpréter les informations

Cela ne vous donne pas le contrôle sur la mise en forme et la structuration de certaines sections

Tarification d'Autonotes

Forfait Free

*essentiel : 25 $/mois par utilisateur

Premium : 49 $/mois par utilisateur

Ultimate : 99 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Autonotes évaluations et commentaires

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs d'Autonotes ?

Il résume les notes de manière concise, ce qui m'aide à me concentrer davantage sur les préoccupations du client. L'application est intuitive et il est facile de naviguer entre les différentes fonctionnalités. – Avis G2

Il résume les notes de manière concise, ce qui m'aide à me concentrer davantage sur les préoccupations du client. L'application est intuitive et permet de naviguer facilement entre les différentes fonctionnalités. – Avis G2

5. Lyssn (Idéal pour améliorer les compétences thérapeutiques)

via Lyssn

Les professionnels de la santé mentale peuvent utiliser l'IA de Lyssn comme un superviseur virtuel de thérapeute IA pour obtenir un retour immédiat sur leurs performances. Par exemple, si vous avez du mal à apporter une assistance émotionnelle, l'outil mettra en évidence des moments spécifiques de l'enregistrement et suggérera d'autres approches.

La formation à la demande vous aide à améliorer vos compétences sans perturber votre emploi du temps chargé. Ainsi, pendant que vous vous concentrez sur le client pendant la session, vous savez que Lyssn travaille également en arrière-plan.

Les meilleures fonctionnalités de Lyssn

Identifiez les styles et techniques de communication spécifiques utilisés par le thérapeute

Générez une ébauche de la note clinique, en capturant les détails et les interventions clés grâce à la fonctionnalité Document

Obtenez un retour d'information personnalisé sur vos points forts et vos points faibles pour améliorer votre pratique

Limites de Lyssn

Lyssn Telehealth n'est pas compatible avec les appareils mobiles

Une vitesse de téléchargement inférieure à 5 Mbps peut entraîner un décalage de la vidéo et de l'audio pendant la session de télésanté

Tarification de Lyssn

Tarification personnalisée

Évaluations et commentaires sur Lyssn

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

🔍 Le saviez-vous ? Les problèmes de santé mentale commencent souvent bien plus tôt que ce que la plupart des gens pensent. Environ la moitié des troubles mentaux apparaissent avant l'âge de 14 ans, mais beaucoup passent inaperçus ou ne sont pas traités. À 24 ans, ce nombre passe à 75 %, ce qui signifie que la plupart des conditions sont déjà enracinées au début de l'âge adulte.

6. Woebot Health (Idéal pour une assistance psychologique 24h/24 et 7j/7)

via Woebot Health

Woebot est un chatbot qui fournit une assistance virtuelle à la demande aux utilisateurs. Il utilise le traitement du langage naturel et l'apprentissage automatique pour engager des discussions et propose des techniques issues de la thérapie cognitivo-comportementale (TCC), de la pleine conscience et d'autres approches fondées sur des preuves. C'est un outil qui peut être recommandé aux patients qui peuvent avoir besoin d'une assistance fréquente et à la demande.

Les meilleures fonctionnalités de Woebot Health

Permettre aux utilisateurs de surveiller leur humeur au fil du temps et d'identifier les schémas ou les déclencheurs

Assistance à la demande 24 h/24, 7 j/7, pour rendre l'aide en santé mentale plus accessible

Donnez aux utilisateurs les moyens d'agir grâce à la psychoéducation et à des exercices d'auto-assistance qui renforcent la résilience et les stratégies d'adaptation efficaces

Limites de Woebot Health

Les interactions de l'application peuvent sembler limitées en raison de réponses pré-écrites, qui peuvent ne pas répondre pleinement à des émotions complexes

Tarification de Woebot Health

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Woebot Health

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

7. Earkick (Idéal pour surveiller votre santé mentale)

via Earkick

Earkick est un compagnon de soins de santé mentale basé sur l'IA qui aide les individus à surveiller et à améliorer leur bien-être mental. Que vous souhaitiez faire un point rapide sur vous-même ou permettre à vos patients d'enregistrer facilement leur humeur, Earkick facilite le processus.

L'outil élimine également le besoin de longs questionnaires ou de journalisation et vous apprend à utiliser l'IA comme assistant personnel. De plus, vous pouvez suivre votre état mental de manière cohérente et identifier les déclencheurs ou les schémas potentiels.

Découvrez les meilleures fonctionnalités

Exprimez vos sentiments et vos pensées par des enregistrements audio ou vidéo pour faciliter la tenue d'un journal et la réflexion

Accédez à des exercices de respiration guidés pour aider à réduire le stress et augmenter la productivité grâce à l'IA

Obtenez des devis quotidiens et des informations adaptées à votre humeur et des données de suivi

Éliminer les limites

Le suivi de l'humeur est intrinsèquement subjectif et les données saisies par l'utilisateur peuvent ne pas toujours être précises ou cohérentes

Earkick n'offre pas de thérapie ou d'autres interventions en santé mentale

Tarification anticipée

Gratuit pour toujours

Évaluations et commentaires sur Earkick

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

8. Talkspace (Idéal pour la connexion avec des professionnels)

via Talkspace

Talkspace est une plateforme de santé mentale qui fournit des services de thérapie et de psychiatrie par le biais de son application mobile et de son site web. Elle met en relation des individus avec des thérapeutes et des psychiatres agréés par le biais de messages texte, audio et vidéo, ainsi que de sessions vidéo en direct.

La plateforme se distingue par son approche flexible de la thérapie, qui permet aux utilisateurs de communiquer avec leurs thérapeutes à leur propre rythme et selon leur convenance, plutôt que d'être limités à des rendez-vous programmés.

Les meilleures fonctionnalités de Talkspace

Accédez à un réseau de professionnels de la santé mentale accrédités

Connexion des utilisateurs à une assistance et des ressources d'urgence en santé mentale en cas de besoin

Participez à la thérapie par messagerie, visioconférence ou appel audio

Limites de Talkspace

La couverture d'assurance est limitée aux forfaits santé américains, à la couverture de l'employeur, aux programmes d'aide aux employés (PAE)

Tarification de Talkspace

*thérapie par messages : 69 $/semaine

thérapie par vidéo + Messages : *99 $/semaine

Vidéo + Messages + Ateliers : 109 $/semaine

Session de thérapie initiale : 299 $/session

Thérapie de couple en session en direct + messagerie : 436 $/mois

Évaluations et commentaires sur Talkspace

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les vrais utilisateurs de Talkspace ?

J'ai apprécié la commodité de pouvoir rencontrer un thérapeute virtuellement, car les options de soins de santé mentale sont limitées dans ma région. De plus, le fait de pouvoir choisir parmi un large éventail de fournisseurs, prestataires, m'a donné le sentiment d'être plus autonome dans ma décision de rechercher des soins de santé mentale en premier lieu. – Avis G2

J'ai apprécié la commodité de pouvoir rencontrer un thérapeute virtuellement, car les options de soins de santé mentale sont limitées dans ma région. De plus, le fait de pouvoir choisir parmi un large éventail de fournisseurs, prestataires, m'a donné le sentiment d'être plus autonome dans ma décision de rechercher des soins de santé mentale en premier lieu. – Avis G2

9. Calmify (Idéal pour la méditation guidée et les exercices de respiration)

via Calmify

Calmify propose des méditations guidées, des exercices de respiration, des histoires pour dormir et de la musique apaisante pour favoriser la relaxation et améliorer le bien-être général. C'est un outil utile pour guider les patients qui souffrent d'anxiété, d'insomnie ou d'épuisement professionnel prolongé.

Les utilisateurs peuvent discuter avec Calmify IA pour exprimer leurs sentiments et obtenir des forfaits personnalisés. Le bot propose également des interventions de TCC fondées sur des preuves pour vous aider à trouver des solutions.

Calmify meilleures fonctionnalités

Explorez une bibliothèque de méditations axées sur l'amélioration du sommeil et la compassion envers soi-même

Accédez à un service 24h/24 et 7j/7, permettant aux utilisateurs de gérer des émotions telles que la dépression, l'anxiété au travail , l'insomnie, les problèmes relationnels, la faible estime de soi, les traumatismes et les changements majeurs de la vie

Surveillez votre pratique de la pleine conscience et suivez votre progression au fil du temps

Calmifier les limites

Calmify est un outil d'IA destiné à un usage personnel et ne peut se substituer à un traitement professionnel de santé mentale

Tarification Calmify

Free

Standard : 10 $/mois par utilisateur

Premium : 25 $/mois par utilisateur

Calmify évaluations et commentaires

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

10. Kintsugi (Idéal pour le suivi de la santé mentale)

via Kintsugi

Kintsugi Voice est un logiciel d'entreprise qui s'intègre aux flux de travail cliniques et aux centres d'appels. Il analyse passivement les données vocales issues des interactions avec les patients afin de détecter les conditions de santé comportementales. L'IA identifie les signaux vocaux subtils indiquant une détresse émotionnelle, même si le patient n'exprime pas explicitement un problème.

La personne est ensuite redirigée vers Kintsugi Connect pour trouver les ressources appropriées en matière de santé mentale, telles que des thérapeutes, des psychiatres ou des applications.

Les meilleures fonctionnalités de Kintsugi

Analysez les pensées et les sentiments pour mieux comprendre le bien-être mental des patients et suivre leur progression

Tenez un journal vocal à l'aide de l'application Kintsugi

Intégrez-les à vos systèmes de gestion de cabinet et de télésanté existants pour un flux de travail unifié

Limites de Kintsugi

Ne diagnostique pas les conditions de santé mentale ; il s'agit d'un outil de dépistage et de surveillance

Tarification Kintsugi

Tarification personnalisée

Évaluations et commentaires sur Kintsugi

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Connectez-vous avec vos clients pour de meilleurs résultats grâce à ClickUp

Jongler entre les soins aux clients, les tâches administratives et la recherche constante d'un équilibre entre vie professionnelle et vie privée peut laisser les professionnels de la santé mentale se sentir dépassés. Il est donc important d'apprendre à utiliser l'IA pour les tâches quotidiennes.

Dans ce cas, les thérapeutes devraient commencer à intégrer ces modèles pour gagner du temps et accorder plus d'attention à leurs clients. Cependant, l'utilisation de plusieurs outils pour gérer différentes tâches peut entraîner une dispersion des flux de travail et des données inexactes, ce qui met davantage en péril les informations confidentielles des patients.

Par conséquent, l'utilisation d'une solution unifiée telle que ClickUp est la meilleure solution. Elle gère les données, prend des notes, analyse les informations, fournit des aperçus et affiche votre emploi du temps sur un calendrier personnalisable.

