Modèles PDF gratuits du défi 75 Hard pour le suivi de votre forme physique

Manquer une séance d'entraînement est une chose, mais se rendre compte au 50e jour que vous avez oublié de prendre une photo de vos progrès ? C'est suffisant pour vous donner envie de tout recommencer.

C'est pourquoi un bon système de suivi est important.

Un simple modèle PDF du défi 75 Hard peut vous éviter la frustration d'étapes manquées et vous aider à rester concentré sur l'achèvement du défi. Que vous débutiez ou que vous recherchiez un meilleur moyen de suivre votre progression, ces modèles gratuits vous aideront à rester sur la bonne voie.

Et si vous souhaitez suivre tout cela de manière interactive, il existe également des modèles ClickUp pour cela. 🎯

Qu'est-ce qui fait un bon modèle PDF pour le défi 75 Hard ?

Un modèle PDF solide pour le défi 75 Hard doit vous aider à rester organisé, motivé et responsable à chaque étape. Les meilleurs modèles détaillent clairement les règles, proposent des sections de suivi faciles à utiliser et vous aident à visualiser votre progression.

Découvrons ce qui fait qu'un modèle 75 Hard est excellent. ⚒️

Règles claires : Pas de devinettes, juste une liste simple des six tâches quotidiennes : entraînement, alimentation, hydratation, lecture et photos. De plus, un rappel vous indique que si vous manquez une tâche, vous devez recommencer depuis le début

Suivi quotidien : Sections faciles à remplir pour les entraînements, les repas, les protéines en poudre, la consommation d'eau et la progression de la lecture. Des cases à cocher, une application intégrée de suivi des habitudes ou des barres de progression vous aident à rester responsable

Visualisation de la progression : un compte à rebours de 75 jours, un espace pour noter vos mensurations et un endroit pour suivre vos changements physiques et mentaux au fil du temps

Personnalisation : Que vous suiviez un régime alimentaire spécifique ou que vous ayez des jalons personnels, vous devriez pouvoir modifier le modèle pour l'adapter à vos besoins

Éléments motivants : Des invitations à la réflexion hebdomadaire et des citations motivantes vous aident à rester inspiré, même pendant les jours difficiles

Portabilité : Vous souhaitez une copie papier ? Imprimez-le. Vous préférez le suivi numérique ? Cela devrait également fonctionner sur votre téléphone ou votre tablette

🔍 Le saviez-vous ? Écouter de la musique pendant l'entraînement peut améliorer vos performances de 15 % !

Modèles PDF du défi 75 Hard

Pour relever le défi 75 Hard, il faut de la discipline, une structure et un moyen fiable de suivre vos progrès. Mais qu'en retirez-vous ? Vous avez plus d'énergie après le travail, vous bénéficiez d'une plus grande clarté mentale et vous constatez des améliorations durables de votre condition physique. C'est un parcours difficile, mais la transformation en vaut la peine.

Découvrons quelques modèles PDF disponibles. 💁

1. PDF 75 Hard Daily Checklist par Happy Healthy Things

via Happy Healthy Things

Le PDF 75 Hard Daily Checklist de Happy Healthy Things est un guide pratique pour vous aider à rester sur la bonne voie pendant 75 jours. Organisée par semaines, la checklist de routine matinale détaille les exigences quotidiennes, vous permettant de rester concentré et motivé tout au long du défi.

Voici ce que vous devez faire :

Respectez le régime alimentaire que vous avez choisi

Achevez deux entraînements de 45 minutes (dont un en plein air)

Buvez quatre litres d'eau par jour

Prenez une photo quotidienne de vos progrès

Lisez pendant 10 minutes

📌 Idéal pour : Rester responsable grâce à une checklist hebdomadaire structurée qui simplifie le suivi quotidien.

🤝 Rappel amical : Chaque dimanche, prenez 10 minutes pour faire le point sur vos progrès. Posez-vous les questions suivantes : Qu'est-ce qui s'est bien passé cette semaine ?

Quels défis ai-je dû relever ?

Comment puis-je m'améliorer la semaine prochaine ?

2. Modèle PDF du défi 75 Hard par Notability

via Notability

Le modèle PDF 75 Hard Challenge de Notability offre aux participants un système de suivi clair, jour après jour, couvrant les tâches essentielles à accomplir pour relever le défi.

Le document est divisé en jours, ce qui permet aux utilisateurs de cocher les tâches achevées et de rester responsables tout au long du défi. Il est conçu pour aider les participants à rester sur la bonne voie et à franchir toutes les étapes importantes.

📌 Idéal pour : Tenir un journal clair, jour après jour, pour suivre vos progrès et vous assurer que toutes les tâches du défi sont achevées.

💡 Conseil de pro : Essayez l'empilement d'habitudes pour rendre votre défi 75 Hard plus facile à gérer. Combinez vos tâches quotidiennes en les associant à des habitudes existantes. Par exemple, buvez votre gallon d'eau pendant que vous lisez vos 10 pages, ou prenez une photo de vos progrès après avoir terminé votre entraînement en plein air.

3. PDF 75 Hard Challenge Winter Edition par ResearchGate

via ResearchGate

Le PDF 75 Hard Challenge Winter Edition de ResearchGate adapte le défi aux conditions hivernales. Il couvre les exigences fondamentales du défi, telles que boire quatre litres d'eau, faire deux séances d'entraînement de 45 minutes par jour (dont une en plein air) et suivre un régime alimentaire strict.

L'auteur partage ses forfaits repas, ses programmes d'entraînement et ses solutions pour surmonter les conditions météorologiques difficiles, vous offrant ainsi une structure à suivre. Vous trouverez également des conseils pour vous adapter aux climats plus froids.

📌 Idéal pour : Adapter le défi 75 Hard au temps froid grâce à des forfaits repas et des stratégies d'entraînement sur mesure.

💡 Conseil de pro : Lorsque vous savez que quelqu'un attend que vous vous présentiez, vous êtes moins susceptible d'abandonner. Trouvez un ami, rejoignez un groupe en ligne ou publiez des mises à jour quotidiennes sur les réseaux sociaux. Même un simple message de confirmation comme « Jour 22 terminé ! » peut renforcer votre engagement et vous responsabiliser.

4. Modèle PDF du défi 75 Hard par 101 Planner

via 101 Planner

Ce modèle PDF 75 Hard Challenge Planner de 101 Planner vous aide à suivre vos progrès quotidiens. Il couvre tous les éléments essentiels du défi et fournit une checklist quotidienne pour rester sur la bonne voie.

De plus, il comprend des sections pour noter vos mensurations hebdomadaires, les détails de vos entraînements et un journal alimentaire complet pour suivre vos calories et vos macronutriments. C'est un excellent outil pour vous aider à rester motivé et organisé tout au long du défi.

📌 Idéal pour : Suivre vos entraînements, votre alimentation et vos progrès dans un format de planificateur détaillé.

5. Modèle PDF du défi 75 Hard par Scribd

via Scribd

Le modèle PDF 75 Hard Challenge de Scribd couvre toutes les tâches quotidiennes, comme suivre votre régime alimentaire, boire quatre litres d'eau, faire de l'exercice, lire et prendre des photos de vos progrès.

Le journal vous permet de cocher les tâches accomplies, de réfléchir à votre journée et de rester concentré. Il comprend même des sections pour documenter vos défis et vos victoires tout au long du parcours, vous aidant ainsi à renforcer votre force mentale et à rester motivé pendant les 75 jours.

📌 Idéal pour : Enregistrer vos progrès quotidiens avec un espace pour vos réflexions, vos défis et vos victoires tout au long de votre parcours.

💡 Conseil de pro : Utilisez la méthode « Ne brisez pas la chaîne ». Popularisée par Jerry Seinfeld, elle consiste à cocher les jours réussis sur un calendrier. Le fait de voir une série de jours achevés crée une dynamique. L'objectif est de maintenir cette série aussi longtemps que possible : une fois que vous constaterez des progrès, vous ne voudrez plus l'interrompre.

Limites de l'utilisation du format PDF pour le suivi de la forme physique

Bien que les fichiers PDF puissent être utiles pour le suivi de la condition physique, ils présentent des limites qui rendent le suivi des progrès fastidieux. Ils ne disposent pas des fonctionnalités interactives et des mises à jour en temps réel offertes par d'autres outils numériques.

Voici quelques défis à relever :

Manque d'interactivité : les PDF sont statiques, ce qui signifie qu'il n'y a pas de mises à jour en temps réel ni de saisie facile des données. Cela rend le suivi des progrès un peu fastidieux

Visibilité limitée des données : Bien que les fichiers PDF affichent des graphiques, ils ne peuvent pas être mis à jour ou ajustés de manière dynamique, ce qui rend difficile le suivi des tendances ou la visualisation de vos progrès en matière de remise en forme

Problèmes de gestion des données : L'organisation et le tri des données de fitness dans un PDF sont difficiles, ce qui complique l'extraction d'informations pertinentes au fil du temps

Aucune intégration : Contrairement aux applications, les PDF ne peuvent pas se synchroniser avec vos trackers d'activité physique, ce qui signifie que vous ne bénéficiez pas des données et analyses automatisées

Recommandations obsolètes : Sans suivi en temps réel, les PDF ne peuvent pas fournir les informations et recommandations personnalisées que vous obtenez avec une application dédiée

Partage inefficace : Le partage de fichiers PDF n'est pas aussi fluide que les solutions basées sur le cloud, ce qui entraîne des problèmes de contrôle des versions

Modèles PDF alternatifs pour le défi 75 Hard

Si vous recherchez un moyen plus dynamique et personnalisable de suivre la progression de votre défi 75 Hard, essayez les modèles prêts à l'emploi de ClickUp.

Contrairement aux PDF, ces modèles font office d'applications de suivi des objectifs, facilitant les mises à jour en temps réel, une organisation fluide et une personnalisation aisée pour s'adapter à vos besoins personnels en matière de remise en forme et de suivi de vos habitudes. Vous pouvez définir des rappels, visualiser votre progression à l'aide de tableaux de bord et intégrer le suivi de vos défis à d'autres outils de productivité, le tout en un seul endroit.

Découvrons quelques modèles ClickUp que vous pouvez utiliser. 🧰

1. Modèle ClickUp 75 Hard Wellness Challenge

Obtenir le modèle gratuit Adoptez des habitudes saines grâce au modèle ClickUp 75 Hard Wellness Challenge

Trouver le bon équilibre en matière de bien-être peut être difficile, mais avec un forfait structuré, vous pouvez vous pousser vers de nouveaux niveaux de discipline et de performance.

Le modèle ClickUp 75 Hard Wellness Challenge vous aide à rester sur la bonne voie, en vous assurant de respecter vos engagements quotidiens et de constater des progrès mesurables au fil du temps. Définissez et suivez votre plan d'action quotidien, achevez les défis qui vous sont assignés chaque jour et surveillez votre progression grâce à des tâches hebdomadaires.

Grâce à des évaluations hebdomadaires permettant de mesurer les progrès, cet outil encourage la pratique régulière d'une activité physique, une alimentation équilibrée et la définition d'objectifs, ce qui renforce la confiance en soi et le bien-être général.

📌 Idéal pour : Développer votre autodiscipline et suivre votre parcours 75 Hard grâce à un modèle de bien-être structuré.

🤝 Rappel amical : La vie est imprévisible, mais la capacité d'adaptation est la clé ! Si le mauvais temps vous empêche de vous entraîner en extérieur, remplacez votre séance par une marche rapide ou des exercices au poids du corps à l'intérieur.

2. Modèle de journal d'entraînement ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Menez une vie saine grâce au modèle de journal d'entraînement ClickUp

Le modèle de journal d'entraînement ClickUp rend le suivi de vos entraînements simple et efficace. Vous pouvez enregistrer chaque session avec des notes détaillées, ce qui vous permet de voir facilement les progrès que vous avez accomplis. Recherchez rapidement des exercices spécifiques, l'équipement que vous avez utilisé ou des statistiques clés telles que les séries, les répétitions, la durée et le poids soulevé.

Vous obtiendrez ainsi une image claire de votre historique d'entraînement, des calories brûlées et de vos tendances générales en matière de forme physique. Cela vous aidera à comprendre ce qui fonctionne et ce qui doit être amélioré, vous permettant ainsi de rester motivé et constant.

📌 Idéal pour : Conserver un registre clair et organisé de vos entraînements et suivre facilement votre progression.

3. Modèle ClickUp pour suivre vos habitudes personnelles

Obtenir le modèle gratuit Suivez et gérez vos habitudes grâce au modèle ClickUp Personal Habit Tracker

Le modèle ClickUp Personal Habit Tracker facilite la création et le maintien de meilleures habitudes. Ne vous contentez pas d'espérer rester constant ; utilisez ce modèle pour définir des objectifs clairs, suivre vos progrès et rester responsable.

Il vous permet de suivre vos bonnes habitudes quotidiennes par rapport à vos cibles, vous offrant ainsi un aperçu visuel de vos réussites et des domaines à améliorer.

Le suivi des habitudes personnelles peut sembler fastidieux, mais ce modèle permet de tout organiser en un seul endroit. Que vous travailliez sur votre forme physique, votre productivité ou votre pleine conscience, il vous permet de rester sur la bonne voie et d'apporter des changements durables.

📌 Idéal pour : Développer votre régularité en suivant vos habitudes quotidiennes et en restant motivé.

💡 Conseil de pro : Au lieu d'espérer « trouver le temps » pour faire du sport, lire ou accomplir d'autres tâches, planifiez-les à l'avance. Créez un rappel récurrent dans votre calendrier en utilisant le blocage de temps pour vos séances d'entraînement, la préparation de vos repas et vos pauses hydratation. Considérez-les comme des rendez-vous incontournables afin qu'ils deviennent une partie non négociable de votre journée.

4. Modèle de planification des repas ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Respectez votre forfait alimentaire grâce au modèle de planification des repas ClickUp

La planification des repas peut être un processus long et souvent fastidieux.

Le modèle de planification des repas ClickUp vous libère du stress lié à la préparation des repas en vous offrant un moyen simple de planifier, d'organiser et de suivre vos repas. Grâce à des listes glisser-déposer, vous pouvez rapidement mapper vos repas hebdomadaires, organiser vos recettes dans des dossiers pour y accéder facilement et garder une trace des ingrédients et des listes de courses dans un emplacement centralisé.

Au-delà de la simple planification des repas, ce modèle vous fait gagner du temps, réduit le gaspillage alimentaire et vous aide à respecter votre budget en tirant le meilleur parti de ce que vous avez déjà chez vous.

📌 Idéal pour : Simplifier la planification des repas, les courses et respecter vos objectifs nutritionnels.

💡 Conseil de pro : Imaginez-vous en train de relever le défi chaque matin ou avant une séance d'entraînement difficile. Visualisez l'énergie que vous aurez, la discipline que vous développerez et les progrès que vous constaterez. Cette pratique mentale stimule la motivation et renforce votre confiance dans le processus.

5. Modèle de forfait de soins personnels ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Donnez la priorité à votre bien-être mental et physique grâce au modèle de forfait de soins personnels ClickUp

Le modèle de forfait de soins personnels ClickUp donne la priorité à votre bien-être, faisant des soins personnels une partie intégrante de votre routine. Grâce à une disposition structurée, vous pouvez planifier et suivre vos activités quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles, vous assurant ainsi de rester équilibré et revigoré.

Rendez tous vos objectifs réalisables, comme consacrer du temps à la pleine conscience et à vos loisirs.

Au-delà de la simple planification de vos soins personnels, ce modèle de forfait vous encourage à adopter des habitudes durables, à suivre vos progrès et à réfléchir à ce qui vous convient le mieux.

📌 Idéal pour : Structurer une routine de soins personnels qui favorise le bien-être mental et physique.

6. Modèle de planificateur quotidien ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Prenez votre journée en main pour rester productif grâce au modèle de planificateur quotidien ClickUp

Vous avez du mal à rester à jour dans vos tâches quotidiennes et vos priorités ? Le modèle de planificateur quotidien ClickUp vous aide à organiser votre journée avec clarté et concentration.

Vous pouvez classer les tâches par priorité (personnelles, professionnelles ou liées à un objectif) afin que rien ne soit oublié. Suivez vos progrès à l'aide de graphiques et de diagrammes pour améliorer la gestion de votre temps et augmenter votre productivité.

Grâce à des sections personnalisables pour les horaires et les notes, vous pouvez booster votre productivité tout en conservant un équilibre sain entre vie professionnelle et vie privée.

📌 Idéal pour : Organiser efficacement votre journée dans l'application agenda quotidien afin de rester productif et concentré.

💡 Conseil de pro : Associer une tâche difficile à quelque chose d'agréable peut vous aider à tenir le coup. Si vous avez du mal à vous motiver pour faire vos entraînements, enregistrez votre podcast préféré pour ce moment-là. Si boire quatre litres d'eau vous semble insurmontable, ajoutez-y des fruits frais pour la rendre plus appétissante.

7. Modèle de liste des tâches quotidiennes ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Définissez des objectifs réalisables avec le modèle de liste des tâches quotidiennes de ClickUp

Le modèle de liste des tâches quotidiennes ClickUp vous aide à rester organisé et concentré sans vous sentir dépassé. Il vous permet de créer et de gérer une liste de tâches structurée, vous garantissant ainsi de rester sur la bonne voie et de travailler à la réalisation de vos objectifs à long terme.

Ce modèle fournit un plan clair pour votre journée, vous donnant un sentiment d'accomplissement à mesure que vous cochez les tâches achevées. De plus, vous pouvez suivre vos progrès et hiérarchiser les tâches en un seul endroit pour rester motivé sur une longue période.

📌 Idéal pour : Gérer efficacement vos tâches quotidiennes et vous assurer de ne rien oublier d'important.

8. Modèle de forfait de développement personnel ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Restez en phase avec votre parcours de développement grâce au modèle de développement personnel de ClickUp

Vous souhaitez prendre en main votre développement personnel ? Le modèle de plan de développement personnel ClickUp est un excellent outil pour identifier les domaines à améliorer, définir des objectifs réalistes et suivre vos progrès. Cette approche structurée vous permet de rester concentré et motivé, et vous garantit de rester sur la bonne voie.

Décomposez vos grands objectifs en étapes réalisables, organisez vos tâches et vos ressources en un seul endroit et réfléchissez à vos réalisations en quelques clics.

📌 Idéal pour : Définir des objectifs de développement personnel et suivre vos progrès vers l'amélioration de vous-même.

9. Modèle de productivité personnelle ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Tirez le meilleur parti de chaque journée Modèle de productivité personnelle ClickUp

Vous voulez rester au top de votre liste de tâches ? Le modèle de productivité personnelle ClickUp est là pour vous aider à organiser et hiérarchiser facilement vos tâches quotidiennes. Dites adieu aux listes de tâches et aux feuilles de calcul éparpillées, et bonjour à un système de productivité simplifié, conçu pour vous faciliter le travail.

À l'aide de ce modèle, vous pouvez définir des objectifs réalisables et créer un forfait pour les atteindre. Mieux encore ? Vous pouvez éliminer les activités qui vous font perdre du temps et hiérarchiser les tâches afin de gérer efficacement votre charge de travail.

📌 Idéal pour : maximiser l'efficacité, éliminer les distractions et optimiser la productivité.

Plus d'excuses — Optez pour ClickUp

Suivre le défi 75 Hard Challenge d'Andy Frisella peut sembler intimidant, surtout avec des activités obligatoires telles que deux séances d'entraînement par jour, le suivi des changements physiques et la lecture d'un livre non romanesque. Mais avec les bons outils, il devient plus facile de gérer des changements importants dans votre mode de vie.

Un outil de suivi au format PDF est un excellent point de départ, mais pour un suivi en temps réel de vos progrès (comme les journaux d'entraînement, les pré-entraînements, les protéines en poudre, la perte de poids et même la planification des jours de repos), ClickUp est là pour vous.

