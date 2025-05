Leonardo AI vs Midjourney : Quel générateur d'art par IA est le meilleur ?

Parcourez n'importe quelle plateforme de médias sociaux et vous verrez la même question apparaître sous les vidéos et les illustrations : « Est-ce réel ou est-ce de l'IA ? »

En tant que société, nous sommes officiellement entrés dans une ère où les images générées par l'IA sont si étonnantes et convaincantes que même les artistes numériques les plus expérimentés doivent y regarder à deux fois.

C'est une excellente nouvelle pour les créateurs de contenu qui souhaitent disposer de plus d'options, d'une meilleure qualité d'image et d'une personnalisation avancée. Le seul défi qui reste est de choisir le générateur d'art IA qui répondra parfaitement à vos besoins.

C'est là que ce guide entre en jeu. Nous comparons Leonardo AI et Midjourney, deux des principaux générateurs d'images IA, pour voir lequel répond le mieux à vos besoins.

Qu'est-ce que Leonardo IA ?

Leonardo AI simplifie la génération d'art par IA. Vous saisissez une invite de texte, choisissez parmi des styles artistiques prédéfinis, ajustez le contraste et les dimensions, ou téléchargez même des images de référence. En retour, l'IA génère des images, des vidéos et des illustrations. De plus, elle peut améliorer la qualité des photos existantes.

via Leonardo IA

Les résultats sont généralement nets, avec des images de haute qualité et une bonne quantité de détails. De nombreux utilisateurs trouvent que l'image finale est visuellement solide, mais certains créateurs d'art IA préfèrent utiliser d'autres logiciels de modification au lieu de se fier aux outils intégrés de Leonardo AI.

Leonardo AI est un outil convivial doté d'une interface simple, mais le fait qu'il s'agisse ou non de la plateforme basée sur l'IA qui vous convient dépend de la quantité de modifications en cours que vous êtes prêt à faire.

Fonctionnalités de Leonardo IA

Les générateurs d'art IA peuvent être aléatoires : soit vous obtenez quelque chose d'impressionnant, soit une image qui semble légèrement décalée, en particulier avec des détails comme les mains et les traits du visage. Leonardo AI tente d'équilibrer l'automatisation et le contrôle, offrant aux utilisateurs un mélange d'outils de génération d'images et d'options de personnalisation. Voici ce qu'il propose :

1. Génération d'images basée sur l'IA avec contrôle par invite, instructions

Leonardo IA vous permet de générer des images en saisissant une invite de texte, en sélectionnant des styles artistiques et en ajustant des paramètres tels que le contraste et les dimensions. Bien que les résultats soient généralement nets et de bonne qualité, ils ne suivent pas toujours exactement les invites, ce qui signifie que vous devrez peut-être faire plusieurs tentatives pour obtenir ce que vous voulez.

2. Canva IA pour des modifications en temps réel

Si une image est presque bonne mais nécessite de légères modifications, le Canva IA de Leonardo IA vous permet d'ajuster les éléments en temps réel. Ce n'est pas une suite de modification complète, mais elle permet d'effectuer des ajustements de base tels que le réglage des couleurs ou la correction d'incohérences mineures.

via Leonardo IA

3. Modèles d'IA pré-entraînés pour une cohérence stylistique

Pour les utilisateurs qui souhaitent obtenir un aspect cohérent sur plusieurs images, Leonardo AI passe au niveau supérieur en fournissant des modèles d'IA pré-entraînés qui suivent des règles de conception spécifiques. Cette fonctionnalité est utile pour les graphistes ou les entreprises qui créent des images générées par IA et qui doivent maintenir la cohérence de leur marque.

4. Amélioration de la qualité des images et des détails

Leonardo IA inclut un outil de mise à l'échelle qui améliore la qualité de l'image et corrige les petites erreurs. Il tente d'affiner les détails tels que les traits du visage et les textures, mais il n'est pas parfait : certains utilisateurs préfèrent encore utiliser un logiciel externe pour les retouches finales.

5. Accès API pour les développeurs

Pour ceux qui cherchent à intégrer la génération d'art par IA dans leurs propres projets, Leonardo AI fournit une API. Cette fonctionnalité est plus pertinente pour les entreprises et les développeurs que pour les utilisateurs occasionnels.

via Leonardo IA

Tarification de Leonardo IA

Voici les forfaits de Leonardo IA qui pourraient vous aider à prendre une décision éclairée sur la plateforme à choisir :

forfait Free

Forfait Apprentice : 10 $/mois

Forfait Artisan : 24 $/mois

Forfait Maestro : 48 $/mois

Forfait Enterprise : tarification personnalisée

Qu'est-ce que Midjourney ?

Midjourney est l'un des générateurs d'images IA les plus connus, et pour cause. Il se distingue par sa capacité à créer des images très détaillées et stylistiquement variées, qu'il s'agisse d'illustrations, de concept art, de paysages surréalistes ou de visuels inspirés des dessins animés.

via Midjourney

Contrairement à d'autres outils d'IA pour les designers, Midjourney mise davantage sur l'expression artistique que sur des résultats hyperréalistes.

Midjourney s'est d'abord fait connaître pour fonctionner entièrement via Discord, mais il offre désormais une interface web entièrement fonctionnelle qui rend la génération d'images beaucoup plus intuitive.

Il vous suffit de vous rendre sur le site Web de Midjourney, de saisir votre invite, instructions, et de regarder la magie opérer, sans avoir besoin de discuter avec des serveurs. Cela a permis d'ouvrir la plateforme aux utilisateurs qui préfèrent un espace de création plus propre et plus ciblé.

Comme l'a dit David Holz, fondateur de Midjourney, « Nous considérons cette technologie comme un moteur de l'imagination. »

Fonctionnalités de Midjourney

Midjourney regorge d'outils conçus pour aider les utilisateurs à générer facilement des créations IA. Mais ce que la plupart des créateurs apprécient vraiment, c'est qu'il offre un mélange de structure et d'imprévisibilité. Voici quelques-unes de ses fonctionnalités clés :

1. Génération de texte en image via une interface Web

Midjourney permet désormais aux utilisateurs de générer des images directement via sa plateforme web, ce qui rend l'expérience plus fluide et accessible. Vous pouvez toujours rejoindre leur Discord si vous aimez la collaboration communautaire, mais la version web vous offre un espace privé et sans distraction pour expérimenter.

via Midjourney

Cette mise à jour a considérablement réduit la barrière d'entrée pour les nouveaux utilisateurs, en particulier ceux qui ne connaissent pas Discord ou qui préfèrent simplement une interface utilisateur plus traditionnelle.

2. Perfectionnement itératif de l'image

Vous est-il déjà arrivé d'obtenir une image générée qui est presque correcte mais qui nécessite quelques ajustements ? Midjourney vous permet de réutiliser des images pour créer des variations artistiques basées sur votre invite, vos instructions d'origine.

via Midjourney

Vous pouvez également utiliser l'option U (Upscale) pour améliorer une image ou le bouton V (Variations) pour obtenir des versions légèrement modifiées. Bien que cet outil soit pratique, il repose toujours sur la chance : vous aurez peut-être besoin de quelques essais pour obtenir exactement ce que vous imaginez.

3. Personnalisation artistique et stylistique

Midjourney permet aux utilisateurs de modifier les styles artistiques en ajoutant des paramètres à leurs invites, instructions. Vous voulez une esthétique cyberpunk ? Une peinture à l'huile vintage ? Une image détaillée avec des textures hyperréalistes ? L'IA peut le faire, même si elle tend parfois vers le surréel, que vous le vouliez ou non.

🍪 Bonus : Le mode Niji de Midjourney est conçu pour les fans d'anime. Il propose des images générées par IA qui ressemblent à celles d'un film du Studio Ghibli.

4. Mode furtif (pour les utilisateurs Pro et Mega)

via Midjourney

L'un des principaux inconvénients de la plateforme basée sur l'IA de Midjourney est que chaque image que vous générez est publique par défaut. Si vous travaillez sur un projet confidentiel ou si vous ne voulez pas que votre travail soit vu par d'autres personnes, vous devrez souscrire à un forfait plus élevé pour accéder au mode furtif.

5. Vitesses de rendu basées sur le processeur graphique

Midjourney propose différents modes de vitesse en fonction de votre forfait d'abonnement. Si vous êtes sur le forfait Basic, votre temps de génération d'images IA sera limité à quelques heures par mois. Les forfaits supérieurs débloquent le mode Fast (pour un traitement plus rapide) et le mode Relax (plus lent mais illimité).

✍🏻 Note : Il existe également un mode Turbo pour les utilisateurs impatients, mais il consomme deux fois plus de temps GPU.

Midjourney Tarifs

Alors que l'on parle beaucoup de forfaits d'abonnement, analysons les différents niveaux de prix de Midjourney :

Forfait de base : 10 $/mois

Forfait standard : 30 $/mois

Forfait Pro : 60 $/mois

*méga forfait : 120 $/mois

Leonardo IA vs. Midjourney : Comparaison des fonctionnalités

Bien que ces plateformes offrent d'excellents résultats pour les générateurs d'images IA, elles adoptent des approches différentes de la créativité. Par exemple, Leonardo IA met l'accent sur la personnalisation, tandis que Midjourney est davantage un joker artistique.

Il est temps de les confronter. Comparons leurs fonctionnalités clés et voyons où chaque plateforme excelle.

Fonctionnalité n° 1 : Personnalisation et contrôle des images

Leonardo IA offre aux utilisateurs un contrôle étendu sur la génération d'images. Vous pouvez entraîner des modèles personnalisés, modifier des paramètres tels que l'éclairage et l'intensité des coups de pinceau, et même appliquer des invites négatives pour exclure des éléments indésirables.

Midjourney, en revanche, s'appuie fortement sur l'ingénierie par invite, instructions. Bien qu'il offre une certaine personnalisation (par exemple, les rapports d'aspect, les niveaux de stylisation), les utilisateurs ne peuvent pas affiner les modèles comme ils le peuvent avec Leonardo IA.

🏆 Gagnant : Leonardo IA, avec ses outils de personnalisation avancés, ses modèles pré-entraînés et ses commandes précises

✨ Idéal pour :

*leonardo IA : Concepteurs professionnels, équipes de marque et développeurs de produits qui ont besoin de résultats prévisibles et précis

Midjourney : Artistes numériques, illustrateurs et créateurs de concepts qui apprécient les résultats organiques et inattendus

Fonctionnalité n° 2 : facilité d'utilisation et accessibilité

Leonardo IA offre une interface Web avec un tableau de bord intuitif, ce qui permet aux débutants de générer facilement des images sans expérience préalable. Toutes les commandes sont clairement libellées et les utilisateurs peuvent affiner les images à l'aide de curseurs et de menus déroulants.

Midjourney propose désormais également une interface Web, dépassant ainsi son installation antérieure uniquement sur Discord. Bien que la communauté Discord existe toujours pour ceux qui apprécient l'aspect social, la nouvelle expérience Web s'adresse aux utilisateurs qui préfèrent un flux de travail plus propre et plus visuel, sans avoir besoin de discuter pour passer des commandes.

🏆 Gagnant : Leonardo IA a un léger avantage grâce à sa disposition adaptée aux débutants et à ses commandes d'image simples

✨ Idéal pour :

*leonardo IA : Débutants, entreprises et tous ceux qui préfèrent une interface simple et structurée

Midjourney : Artistes, penseurs visuels et utilisateurs qui souhaitent à la fois disposer d'outils de création privés et accéder à une communauté créative active

Fonctionnalité n° 3 : Style artistique et qualité de sortie

Leonardo IA excelle dans les images photoréalistes et très détaillées, ce qui le rend idéal pour les cas d'utilisation professionnelle où le réalisme est important. Midjourney a une esthétique picturale et abstraite unique, offrant souvent des images oniriques, surréalistes ou cinématographiques.

🏆 Gagnant : Match nul ! Leonardo IA fournit des images photoréalistes de haute précision, tandis que Midjourney excelle dans la génération d'art créatif, onirique et stylistique

✨ Idéal pour :

*leonardo IA : Entreprises, spécialistes du marketing, concepteurs de produits et architectes qui ont besoin de photoréalisme

Midjourney : artistes conceptuels, illustrateurs et créatifs à la recherche d'images expressives, artistiques ou surréalistes

Fonctionnalité n° 4 : prix et accessibilité

Leonardo IA propose une offre gratuite avec 150 jetons quotidiens, ce qui la rend accessible aux utilisateurs occasionnels. Cependant, ses forfaits payants utilisent un système basé sur des crédits, ce qui peut entraîner des coûts imprévisibles pour les gros utilisateurs.

Midjourney nécessite un abonnement payant pour accéder à ses fonctionnalités, mais propose une tarification simple avec un nombre d'heures GPU fixe par mois, ce qui facilite la budgétisation pour les professionnels.

🏆 Gagnant : Midjourney, avec son modèle d'abonnement simple, garantit des coûts prévisibles pour les professionnels

✨ Idéal pour :

*leonardo IA : amateurs, utilisateurs occasionnels, indépendants qui souhaitent une option gratuite

Midjourney : Professionnels, agences et créateurs qui génèrent de grands volumes d'art IA

Fonctionnalité n° 5 : utilisation commerciale et confidentialité

Leonardo IA inclut un mode furtif, qui permet aux utilisateurs de générer des images privées. Ceci est utile pour les entreprises ou les indépendants qui gèrent un travail sensible pour les clients.

Les paramètres par défaut de Midjourney sont publics, ce qui signifie que toutes les images sont visibles, sauf si vous avez souscrit un forfait Pro ou Megaplan. Cependant, ses droits d'utilisation commerciale sont plus clairs : les entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse 1 million de dollars doivent souscrire un forfait supérieur pour bénéficier de tous les droits commerciaux.

🏆 Gagnant : match nul ! Le mode furtif de Leonardo IA garantit la confidentialité, tandis que Midjourney fournit des conditions de licence commerciales claires pour les entreprises

✨ Idéal pour :

*leonardo IA : Entreprises et indépendants travaillant sur des projets confidentiels

Midjourney : professionnels de la création à l'aise avec les images publiques générées par l'IA

Conclusion : qui doit utiliser quoi ?

Voici un diagramme simple qui vous aidera à choisir entre les deux :

Type d'utilisateur Leonardo IA Midjourney Débutants ✅ Interface utilisateur conviviale ✅ Interface Web disponible Designer professionnels ✅ Formation de modèles personnalisés ❌ Moins de contrôle Artistes et illustrateurs ✅ Réalisme et précision ✅ Onirique et expérimental Entreprises et spécialistes du marketing ✅ Cohérence de la marque et confidentialité ❌ Toutes les images sont publiques, sauf pour les forfaits haut de gamme Amateurs d'IA ✅ Version gratuite disponible ❌ Nécessite un abonnement payant

Leonardo IA vs. Midjourney sur Reddit

Reddit est un excellent endroit pour évaluer ce que les gens pensent vraiment des outils d'art IA. Dans le cas de Leonardo AI vs. Midjourney, Leonardo AI reçoit beaucoup d'éloges pour son interface utilisateur intuitive.

De plus, les modèles intégrés et la flexibilité de Leonardo IA sont appréciés, en particulier par ceux qui ne souhaitent pas utiliser d'installations tierces telles que Stable Diffusion. De nombreux utilisateurs apprécient la possibilité de peaufiner les images grâce à des modèles et des flux de travail personnalisés, et considèrent Leonardo IA comme une alternative solide pour l'expérimentation créative.

🗣 Comme l'a souligné cet utilisateur:

Les avantages de Leonardo sont les suivants : des modèles propriétaires qui sont plutôt performants pour les styles photographiques et le calcul hors périphérique.

Cependant, certains mentionnent que son système basé sur des crédits et son modèle d'abonnement nécessitent une planification minutieuse, en particulier pour les utilisateurs fréquents.

🚩 Cet utilisateur de Reddit n'a pas mâché ses mots :

Une fois inscrit, vous serez facturé en continu sur votre compte. Si vous passez à un forfait inférieur, vous perdrez tout crédit de votre ancien abonnement, plus élevé.

Midjourney, quant à lui, est apprécié pour sa cohérence esthétique et sa capacité à générer des visuels détaillés et cinématiques.

🗣 Un utilisateur de Reddit a souligné:

MJ obtient régulièrement les meilleures notes en matière de qualité d'image (tant pour le réalisme que pour les images artistiques).

Cela dit, certains Redditors notent que Midjourney est plus cher que les autres générateurs d'images IA du marché.

🚩 Un post Reddit note :

Le forfait de base ne permet que 200 images par mois, ce qui me semble assez faible. Si vous êtes comme moi et que vous aimez expérimenter, cette limite pourrait être un peu restrictive.

Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de « gagnant » unique ; tout dépend du type de flux de travail qui convient le mieux à votre processus créatif.

Découvrez ClickUp, la meilleure alternative à Leonardo AI vs. Midjourney

À l'heure actuelle, il est clair que Leonardo IA et Midjourney ont tous deux leurs forces et leurs faiblesses. Si vous privilégiez la confidentialité, vous perdez en variété de styles artistiques. Si vous misez tout sur le style, vous risquez de sacrifier la personnalisation ou l'accessibilité. Le dilemme est réel.

Mais que se passerait-il si vous n'aviez pas à choisir ? Et s'il existait un outil qui offrait un équilibre entre tous ces facteurs tout en servant de logiciel de collaboration en temps réel pour la conception? C'est ce que vous offre ClickUp, l'application qui fait tout pour le travail

Commençons par le brainstorming, la première étape de tout projet créatif : mapper les flux de travail, faire émerger des idées et aligner l'équipe de conception. Cela semble simple, non ? Faux.

Souvent, vous vous retrouvez avec un fouillis de notes éparpillées, des fils d'e-mails interminables et des coéquipiers qui interprètent mal votre vision. C'est là que les tableaux blancs ClickUp entrent en scène pour mettre de l'ordre.

Vous pouvez faire un brainstorming avec vos collègues en temps réel et transformer les discussions en actions grâce aux Tableaux blancs ClickUp

✅ Collaboration en temps réel : travaillez ensemble où que vous soyez, faites un brainstorming visuel et partagez vos commentaires à la volée ✅ Esquisser des idées : créer des brouillons, des tableaux d'ambiance et des plans conceptuels et les lier à des tâches ✅ Génération d'images par IA intégrée : utilisez ClickUp Brain pour donner vie à vos idées en un instant

Des études montrent que les visuels améliorent la compréhension de 400 %. C'est pourquoi ClickUp fonctionne : vous pouvez tout visualiser en un seul endroit.

En parlant de collègues qui ne comprennent pas votre vision, c'est surtout lorsque vous expliquez un concept à votre graphiste que vous le ressentez le plus. Ils ne savent tout simplement pas ce que vous avez exactement en tête.

Ainsi, au lieu de taper de longues descriptions ou de jouer à un jeu sans fin de « devine ce que je veux dire », laissez ClickUp Brain faire le travail.

Utilisez ClickUp Brain pour créer des images à l'aide de l'IA directement dans les Tableaux blancs

📌 Exemple : Imaginons que vous soyez un responsable marketing qui prépare le lancement d'un produit et que vous ayez besoin d'un concept visuel convaincant pour votre campagne. Au lieu d'attendre que les concepteurs interprètent vos descriptions vagues, vous utilisez ClickUp Brain pour générer instantanément des images basées sur l'IA qui correspondent à votre vision, directement dans les Tableaux blancs ClickUp. Vous collaborez en temps réel avec votre équipe, affinez les visuels grâce aux ajustements instantanés de l'IA et convertissez le concept final en tâches réalisables.

En fait, vous n'avez pas besoin de partir de zéro. ClickUp propose plus de 1 000 modèles prédéfinis, dont le nouveau modèle Tableau blanc de ClickUp, qui vous offre le mélange parfait de structure et de flexibilité pour organiser votre processus créatif.

Enfin, la créativité ne s'arrête pas à l'idéation, elle a besoin d'être mise en œuvre. ClickUp Whiteboards connecte vos idées directement à vos flux de travail via ClickUp for Design Teams.

Les projets de conception interdépartementaux souffrent souvent de désorganisation et de frustration en raison de la fragmentation des demandes et des retours d'information. La solution de conception de ClickUp élimine ce chaos en fournissant un hub centralisé pour l'ensemble de votre flux de travail de conception.

Voici comment :

*gestion centralisée des demandes : Organisez toutes les demandes de conception entrantes en un seul endroit via les tâches ClickUp , pour ne rien perdre

Outils de conception basés sur l'IA : Générez instantanément des parcours utilisateurs, des personas et des briefs de conception avec ClickUp Brain

Feedback et approbations simplifiés : annotez les designs, enregistrez les commentaires via annotez les designs, enregistrez les commentaires via ClickUp Clips , intégrez des fichiers Figma et InVision, et accélérez les validations

Intégrations transparentes : Intégration avec plus de 1 000 outils (Slack, Miro, Figma, Google Suite, etc.), simplifiant votre flux de travail de conception

Statut et attribution des tâches : Consultez le statut de chaque tâche de conception et attribuez facilement les concepteurs principaux.

*communication centralisée : Utilisez les commentaires de tâche et la fonctionnalité de discussion ClickUp pour discuter et déléguer, en éliminant les allers-retours d'e-mails

Leonardo et Midjourney font de l'art — ClickUp fait tout

Leonardo AI et Midjourney sont parfaits pour créer de superbes images générées par IA, mais que se passe-t-il ensuite ? Le brainstorming, le raffinement, la planification, la collaboration et la mise en œuvre des idées ? C'est là que ClickUp prend le relais.

Plateforme marketing B2B Le gestionnaire de processus de l'IA bees Jayson Ermac a résumé la situation:

ClickUp dispose d'outils pour visualiser votre processus, vos objectifs, etc. C'est le summum du travail collaboratif et il s'est amélioré à cet égard, notamment avec l'ajout de l'affichage Tableau blanc.

Des tableaux blancs qui donnent vie aux idées à ClickUp Brain pour des images instantanées générées par IA et une automatisation des tâches qui permet de garder le cap, ClickUp transforme la créativité en action sans aller-retour. De plus, avec la collaboration en temps réel et plus de 1 000 modèles, vous obtenez une structure sans chaos.

Inscrivez-vous dès maintenant sur ClickUp et découvrez la meilleure gestion de projet basée sur l'IA.