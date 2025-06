Modèles gratuits pour l'écriture de scénarios professionnels

Vous rêvez d'écrire le prochain film à succès, une série télévisée addictive ou un script YouTube qui captivera les spectateurs du début à la fin ? 🎥

Transformer une excellente idée en un script abouti nécessite plus que de la créativité : cela exige une structure, une mise en forme appropriée et un flux de travail clair. Mais commencer avec une page blanche peut sembler intimidant. Même les écrivains les plus chevronnés ont besoin d'aide pour se lancer.

C'est là que les modèles de rédaction de scripts entrent en jeu. Ces modèles vous guident dans la mise en forme d'un scénario et vous fournissent une base solide pour transformer vos idées en un projet final abouti. Dans ce guide, nous examinerons les meilleurs modèles gratuits pour vous aider à créer votre prochain chef-d'œuvre, que vous soyez débutant ou prêt à améliorer votre écriture. Découvrons-les ensemble ! ✍️

Que sont les modèles de rédaction de scripts ?

Les modèles de rédaction de scripts sont des documents préformatés conçus pour aider les rédacteurs à structurer leurs scripts conformément aux normes de l'industrie pour des médias spécifiques (cinéma, télévision, podcast, vidéo, etc.).

Considérez-les comme des règles et des lignes directrices qui éliminent les approximations lors de la mise en forme. De la définition des titres de scène à l'organisation des dialogues, ces modèles vous font gagner du temps et vous aident à maintenir la cohérence de votre travail. 📝

Ils comprennent des éléments essentiels tels que :

Titres de scène

Lignes d'action

Mise en forme des dialogues

Éléments audio

Interligne conforme aux normes de l'industrie

Au lieu de partir d'une page blanche et de vous stresser sur la structure, un modèle de script vous permet de vous lancer directement dans la création.

💡Conseil de pro : lorsque vous utilisez un modèle de storyboard, considérez-le comme le partenaire visuel de votre script. Alors que le script décrit le récit, le storyboard lui donne vie. Voici comment utiliser un modèle de storyboard pour optimiser votre processus créatif : 🎬 Décomposez chaque scène en moments visuels clés

📸 Planifiez vos angles de caméra et la composition de vos plans

🕹️ Incluez des indications de mouvement pour la caméra et les caractères

⏱️ Visualisez le timing et le rythme de chaque plan

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de script ?

Un modèle de script efficace stimule votre créativité tout en garantissant un travail soigné et professionnel.

Voici ce qui distingue vraiment un modèle :

Mise en forme conforme aux normes de l'industrie : le modèle doit respecter les directives spécifiques à votre type de projet, qu'il s'agisse d'un scénario, d'une pièce de théâtre ou d'un script vidéo, afin de répondre aux attentes professionnelles

Structure facile à utiliser : la disposition doit être intuitive afin que vous puissiez vous concentrer sur la narration plutôt que sur les complexités de la mise en forme

Fonctionnalités permettant de gagner du temps : choisissez des modèles qui proposent des espaces préremplis pour les éléments courants tels que les titres de scène et les noms des personnages afin d'accélérer votre processus et de réduire les tâches répétitives

Compatibilité multi-plateforme : que vous utilisiez un logiciel d'écriture IA, un logiciel spécialisé dans l'écriture de scénarios, Google Docs ou des générateurs de scripts IA, un bon modèle doit fonctionner de manière transparente sur différentes plateformes

Conception claire et organisée : Un modèle épuré et clair facilite la lecture et la navigation dans votre travail, garantissant ainsi l'engagement de tous, des collaborateurs aux producteurs. Choisissez donc des modèles qui rationalisent votre processus, mettent en valeur votre vision créative et garantissent la clarté pour toutes les personnes impliquées

Contrôle et suivi des versions : un modèle qui vous aide à suivre les révisions, comparer les versions et surveiller votre progression peut s'avérer précieux lorsque vous travaillez sur plusieurs brouillons ou collaborez avec une équipe

Fonctionnalités facilitant la collaboration : recherchez des modèles qui prennent en charge la collaboration, vous permettant de partager facilement des brouillons, d'obtenir des commentaires et d'apporter des modifications en toute simplicité

📮ClickUp Insight : 37 % de nos répondants utilisent l'IA pour la création de contenu, notamment la rédaction, l'édition et les e-mails. Cependant, ce processus implique généralement de passer d'un outil à l'autre, comme un outil de génération de contenu et votre environnement de travail. Avec ClickUp, vous bénéficiez d'une aide à la rédaction alimentée par l'IA dans tout l'environnement de travail, y compris les e-mails, les commentaires, les discussions, les documents et bien plus encore, tout en conservant le contexte de l'ensemble de votre environnement de travail. Besoin d'aide pour développer une histoire autour d'un sujet particulier ? ClickUp Docs peut vous aider à organiser vos recherches et vos scripts côte à côte, afin que vous puissiez rester concentré sans passer d'un onglet à l'autre.

➡️ À lire également : Modèles gratuits pour la rédaction de contenu pour une création de contenu plus rapide

Les 10 meilleurs modèles de rédaction de scripts à découvrir

Voici les 10 meilleurs modèles de rédaction de scripts qui vous aideront à rationaliser votre processus, à rester organisé et à maintenir votre flux créatif :

1. Modèle de script de podcast ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Organisez vos idées et enregistrez vos podcasts en toute simplicité grâce au modèle de script de podcast de ClickUp

La planification d'un podcast implique de jongler entre les introductions, les segments, les questions des invités, les messages des sponsors et les conclusions. En tant qu'application tout-en-un pour le travail, ClickUp propose un modèle de script de podcast qui fournit un cadre structuré pour organiser tous les éléments de votre épisode, le tout en un seul endroit.

Ce modèle vous guide de l'introduction à la conclusion, pour que vous ne perdiez jamais le fil. Il vous permet d'obtenir une structure claire à suivre et un plan qui vous aide à rester sur la bonne voie. Les sections permettant de planifier chaque épisode vous permettent de savoir de quoi parler et quand le dire.

Il vous permet également de trouver des espaces réservés personnalisables pour ajouter les noms des invités, des effets sonores, des points clés et même des messages de sponsors, le tout au même endroit. Utilisez ce modèle comme guide étape par étape pour organiser vos scènes, vos dialogues et vos transitions.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Structurez vos épisodes de podcast grâce à des sections intégrées pour l'introduction, le corps et la conclusion

Consultez les sections détaillées pour découvrir ce que contient généralement un script de podcast

Ajoutez des informations détaillées pour chaque invité, y compris les points de discussion clés et les questions

Utilisez des affichages et des statuts personnalisés pour suivre l'évolution de votre podcast

Insérez sans effort des mentions de sponsors et des spots publicitaires dans votre script, en gardant tout en ordre

📌 Idéal pour : les podcasteurs, les animateurs solo et les podcasteurs spécialisés dans les interviews qui souhaitent rationaliser la planification de leurs épisodes.

🔎 Le saviez-vous ? Le premier podcast a été lancé en 2004 par l'ancien VJ de MTV Adam Curry et le développeur de logiciels Dave Winer. Ils ont inventé le terme « podcasting » en fusionnant « iPod » et « broadcasting ». Ce qui n'était au départ qu'un hobby de niche est devenu une industrie mondiale qui compte aujourd'hui plus de 3 millions de podcasts actifs !

2. Modèle de rédaction de contenu ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Respectez vos délais de contenu grâce au modèle de rédaction de contenu ClickUp

Si vous recherchez un moyen simple de gérer la création de votre contenu, le modèle de rédaction de contenu de ClickUp est la solution idéale. Bien qu'il ne s'agisse pas strictement d'un modèle de script, il est très utile pour gérer le flux de travail autour des scripts utilisés dans le marketing de contenu. Il couvre de nombreux types de planification de contenu, des articles de blog et études de cas au contenu de sites web et communiqués de presse. Il couvre la planification, la création de plans, la rédaction et la finalisation de différents types de contenu.

Utilisez ce modèle pour réfléchir à des sujets, structurer des plans (qui peuvent servir de base à vos scripts), attribuer des tâches de rédaction, suivre la progression à travers les étapes de révision et gérer les échéances, le tout dans ClickUp. Collaborez avec votre équipe et organisez tout (idées, brouillons et notes) en un seul endroit à l'aide de ce modèle.

Vous pouvez également obtenir des directives claires pour structurer chaque élément de contenu, ainsi que des zones personnalisables pour ajouter des échéances, des mots-clés et des notes SEO.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Partagez facilement vos brouillons et collaborez avec votre équipe pour obtenir des commentaires et apporter des modifications en temps réel

Utilisez des statuts personnalisés pour suivre le statut de votre contenu, notamment lorsqu'il est en phase de brainstorming, de rédaction ou de révision finale.

Incluez des éléments SEO importants, tels que des mots-clés cibles et des méta descriptions, pour booster les performances de votre contenu

Obtenez des conseils pour améliorer différents types de contenu

📌 Idéal pour : les rédacteurs de contenu, les spécialistes du marketing et les équipes qui cherchent à organiser leur processus de rédaction et à maintenir une production de contenu cohérente.

➡️ À lire également : Les meilleurs générateurs de plans pour les créateurs de contenu

3. Modèle de directives de rédaction ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Renforcez la confiance de vos clients en conservant une voix cohérente pour votre marque grâce au modèle de directives de rédaction de ClickUp

La cohérence du ton, du style et de la terminologie est essentielle, qu'il s'agisse de rédiger des articles de blog ou des dialogues. Le modèle de directives de rédaction ClickUp vous aide à établir et à maintenir la voix de votre marque dans tous vos documents écrits, y compris les scripts.

Conçu pour permettre à votre équipe de rester sur la même page, il facilite la documentation des règles de grammaire, de style et de mise en forme. Il vous permet de donner des directives claires aux créateurs de contenu et d'assurer la cohérence de votre ton sur toutes les plateformes.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Définissez la voix et le style de votre entreprise pour garantir l'uniformité de tous vos contenus

Utilisez le modèle pour partager et réviser facilement les directives de rédaction avec votre équipe

Améliorez la qualité de votre contenu grâce à des directives claires

📌 Idéal pour : Les créateurs de contenu, les rédacteurs, les spécialistes du marketing et toute équipe travaillant avec plusieurs créateurs de contenu qui cherchent à établir une voix claire et cohérente pour leur marque.

💡Conseil de pro : Vous souhaitez créer un diagramme de l'intrigue, mais vous ne savez pas par où commencer ? Voici quelques conseils à suivre : 🎯 Identifiez les points clés de l'intrigue et structurez les principaux évènements de votre histoire

🧭 Mappez les arcs des personnages pour visualiser leur évolution et les conflits

⏳ Faites attention au rythme : veillez à ce que l'histoire se déroule à la bonne vitesse

🎨 Mettez en évidence les thèmes et les motifs pour assurer la cohérence de votre récit

4. Modèle de procédures opératoires normalisées pour la création de contenu ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Optimisez votre processus de création de contenu grâce au modèle de procédures opératoires normalisées pour la création de contenu ClickUp

Rationalisez l'ensemble de votre flux de travail de contenu, y compris le développement de scripts, grâce au modèle de procédures opératoires normalisées pour la création de contenu ClickUp. Que vous rédigiez des articles de blog, des vidéos ou du contenu pour les réseaux sociaux, ce modèle vous garantit un flux de travail organisé, efficace et cohérent.

Il vous permet de planifier et d'organiser les sujets de contenu, de gérer les mots-clés, de créer des plans, d'écrire des scripts, d'attribuer des tâches et de collaborer de manière transparente avec les parties prenantes. Grâce à ce modèle, vous pouvez maintenir un contenu de haute qualité en le relisant et en le modifiant. Vous pouvez également publier et promouvoir votre contenu sur différents canaux pour une plus grande portée.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Bénéficiez de conseils étape par étape pour chaque aspect de la création de contenu, de la création à la publication

Attribuez facilement des tâches, suivez la progression et communiquez avec votre équipe, le tout dans un seul et même espace

Restez sur la bonne voie grâce à des échéances claires pour chaque étape

Personnalisez les statuts en fonction de vos flux de travail, notamment « Idéation », « Publication » et « Révision »

Visualisez le pipeline de contenu avec les vues Liste, Tableau et Calendrier

📌 Idéal pour : les équipes de contenu, les spécialistes du marketing et les créateurs qui cherchent à optimiser leur processus de création de contenu.

Je ne trouve pas les mots pour décrire à quel point je l'apprécie. Entre l'automatisation, les modèles et tous les différents types de suivi et d'affichage, impossible de se tromper avec ClickUp.

Je ne trouve pas les mots pour décrire à quel point je l'apprécie. Entre l'automatisation, les modèles et tous les différents types de suivi et d'affichage, impossible de se tromper avec ClickUp.

5. Modèle de forfait de contenu ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Mappez vos idées de contenu dans les moindres détails avec le modèle de plan de contenu de ClickUp

Une rédaction efficace commence souvent par une planification solide. Le modèle de plan de contenu ClickUp vous aide à élaborer une stratégie, à organiser et à planifier toutes vos initiatives de contenu, y compris les séries vidéo, les podcasts ou les webinaires qui nécessitent des scripts.

Ce modèle agit comme une feuille de route pour la création de contenu, vous permettant de planifier et de rester au fait de tous vos projets. Il vous permet de spécifier des objectifs de contenu, d'organiser les tâches pour chaque contenu (comme la rédaction de scripts) et de suivre la progression afin de terminer le travail à temps.

Vous pouvez ouvrir le modèle dans quatre vues : Calendrier du contenu, Tableau d'approbation, Plan du contenu et Guide de démarrage. Vous pouvez également utiliser 9 attributs personnalisés, tels que Rédacteur, Mots-clés, Objectif et Type de contenu, pour stocker des informations cruciales sur les éléments de contenu.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Obtenez un aperçu complet de vos tâches dans un calendrier à l'aide du calendrier de contenu

Visualisez votre stratégie de contenu et obtenez une vue d'ensemble

Utilisez le Tableau d'approbation pour suivre la progression de chaque élément de contenu

Résumez tout votre contenu dans des tâches regroupées par priorité grâce à la vue Plan du contenu

Organisez vos tâches selon cinq statuts : approuvé, en attente, en cours, en révision, publié

📌 Idéal pour : les créateurs de contenu et les grandes équipes marketing qui ont besoin d'un moyen clair et organisé pour gérer leur processus de création de contenu.

🔎 Astuce bonus : Si vous souhaitez améliorer la gestion de votre contenu, les modèles de gestion de contenu de ClickUp peuvent vous aider. Voici comment ils améliorent votre flux de travail : 🚀 Boostez votre efficacité en personnalisant les flux de travail qui correspondent aux besoins de votre équipe

📅 Restez organisé grâce aux vues du calendrier et aux échéances des tâches

💬 Améliorez la collaboration en laissant des commentaires et des retours directement sur les tâches

🔄 Rationalisez vos processus grâce à des automatisations qui prennent en charge les tâches répétitives

📊 Suivez votre réussite grâce aux analyses et au suivi des performances intégrés

6. Modèle ClickUp pour définir le périmètre d'une mission de rédaction

Obtenir un modèle gratuit Gérez les attentes de vos clients grâce au modèle de cahier des charges de rédaction publicitaire ClickUp

Si vous rédigez des scripts pour des clients (publicités, vidéos d'entreprise, explicatifs), il est essentiel de gérer les attentes. Mais avec le modèle de périmètre de travail de rédaction ClickUp, vous pouvez éliminer toute confusion et rationaliser votre flux de travail, en vous assurant que chaque tâche est claire et facile à gérer. 📝

Ce modèle vous aide à mettre toutes les chances de votre côté pour la réussite de votre projet en alignant les équipes sur les objectifs, les livrables et les échéanciers dès le départ. Une portée clairement définie permet de tenir les clients informés et d'éviter les dérives. Tout étant clairement défini, il est plus facile d'attribuer les tâches, de hiérarchiser le travail et de respecter les échéances en toute confiance.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Définissez dès le départ les attentes grâce à des livrables et des délais bien définis

Organisez chaque projet en tâches gérables afin de suivre la progression et de respecter les délais

Travaillez sans effort avec votre équipe ou vos clients en leur offrant un espace centralisé pour communiquer et approuver vos projets

Liez des ressources importantes telles que les contrats signés et les plans de projet dans le modèle

Incluez les détails importants du projet à l'aide de champs personnalisés tels que le nom du client, la date limite et le public cible

Suivez la progression des projets grâce à des statuts tels que « À faire », « En cours » et « Achevé »

📌 Idéal pour : les rédacteurs, les équipes marketing et les agences qui cherchent à gérer les attentes des clients et à rationaliser la communication.

Nos équipes ont utilisé des formulaires et des modèles pour standardiser certains flux de travail. Nous avons également utilisé l'automatisation intégrée pour faciliter certains flux de travail, en particulier lorsque des champs personnalisés capturent des informations qui peuvent aider à déterminer qui doit être affecté à une tâche. Enfin, nous avons également utilisé l'intégration e-mail et les fonctionnalités API pour générer automatiquement des tâches lorsque certaines plateformes signalent ou affichent d'éventuels problèmes de performances.

Nos équipes ont utilisé des formulaires et des modèles pour standardiser certains flux de travail. Nous avons également utilisé l'automatisation intégrée pour faciliter certains flux de travail, en particulier lorsque des champs personnalisés capturent des informations qui peuvent aider à déterminer qui doit être affecté à une tâche. Enfin, nous avons également utilisé l'intégration e-mail et les fonctionnalités API pour générer automatiquement des tâches lorsque certaines plateformes signalent ou affichent d'éventuels problèmes de performances.

7. Modèle ClickUp ChatGPT avec invites, instructions et exemples pour l'écriture

Obtenir un modèle gratuit Boostez votre processus d'écriture grâce aux invites créatives de ChatGPT en utilisant le modèle ChatGPT Prompts for Writing de ClickUp

Vous êtes en panne d'inspiration ? Vous avez besoin d'idées nouvelles pour vos dialogues, vos scènes ou vos personnages ? Le modèle ClickUp ChatGPT Prompts for Writing vous aide à générer rapidement des idées d'écriture captivantes, que vous travailliez sur un script, un article de blog, une histoire ou un texte marketing.

Le modèle propose plus de 200 invites, instructions et idées pour vous aider à créer un contenu convaincant, à trouver de nouvelles idées et à adopter une nouvelle approche pour votre écriture. Il vous suffit d'entrer une invite et de laisser l'IA vous aider à créer un contenu structuré et de haute qualité.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Accédez rapidement à une variété d'invitations créatives qui vous aideront à démarrer votre écriture

Suivez les invites spécifiques pour générer rapidement un contenu pertinent et de haute qualité

Évitez le processus de brainstorming et concentrez-vous plutôt sur l'écriture

Personnalisez les invites, les instructions et les balises pour répondre à vos besoins précis

📌 Idéal pour : les écrivains, les spécialistes du marketing et tous ceux qui souhaitent utiliser ChatGPT comme source d'inspiration pour leurs écrits.

🔎 Le saviez-vous ? ChatGPT a traité plus de 570 Go de texte, soit l'équivalent de millions de livres lus à la suite. On peut dire qu'il a de sérieuses habitudes de lecture !

8. Modèle de document pour script TV et film par Canva

via Canva

Vous êtes novice en matière de rédaction de scripts ou vous êtes un conteur chevronné ? Ce modèle de script TV et cinéma de Canva peut être votre outil de prédilection pour créer facilement des scripts professionnels conformes aux normes de l'industrie.

Sa disposition minimaliste en noir et blanc met l'accent sur le contenu, laissant libre cours à votre créativité tout en vous permettant de respecter les exigences de mise en forme.

Idéal pour les scénaristes travaillant sur des séries télévisées, des films ou des courts métrages, ce modèle de script fournit un cadre structuré pour donner vie à votre vision. 🎬

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Utilisez une disposition standard pour vous assurer que votre script est prêt à impressionner les producteurs et les réalisateurs

Éliminez les distractions grâce à un style minimaliste en noir et blanc

Adaptez le modèle à votre projet unique

📌 Idéal pour : les scénaristes en herbe, les étudiants en cinéma et les professionnels qui rédigent des scripts pour la télévision, le cinéma ou le théâtre.

9. Modèle de script vidéo par Canva

via Canva

Pour créer une vidéo captivante, il faut commencer par un script bien pensé. Le modèle de script vidéo de Canva vous offre une base solide pour donner vie à votre vision.

Il fonctionne pour les tutoriels éducatifs, les vidéos promotionnelles attrayantes ou pour raconter une histoire qui trouve un écho et vous aide à mapper facilement chaque détail. Il garantit un flux logique des idées, captivant votre public du début à la fin.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Organisez les scènes, les dialogues et les visuels pour une narration fluide

Ajustez les éléments en fonction des besoins spécifiques de votre projet

Présentez votre script avec une disposition claire et soignée

Gagnez du temps en vous concentrant sur votre créativité plutôt que sur la mise en forme

📌 Idéal pour : les cinéastes, les créateurs de contenu et les équipes marketing qui développent du contenu vidéo attrayant.

💡Conseil de pro : Vous recherchez des modèles de calendrier de contenu gratuits? En tant qu'application tout-en-un pour le travail, ClickUp propose une variété de modèles de calendrier de contenu personnalisables pour vous aider à planifier, organiser et programmer votre contenu en toute simplicité. Voici comment les modèles ClickUp vous aident à booster vos stratégies de contenu : 📅 Respectez les délais de publication de votre contenu grâce à un calendrier visuel clair

🔄 Simplifiez la collaboration au sein de votre équipe grâce à des vues et des mises à jour partagées du calendrier

🗂️ Organisez le contenu par statut, priorité et date d'échéance pour un suivi facile

🎯 Alignez votre stratégie de contenu grâce à des affichages personnalisables adaptés à vos besoins

10. Modèle de scénario Microsoft Word par StudioBinder

via StudioBinder

Vous souhaitez rédiger un scénario de qualité professionnelle à l'aide d'outils que vous connaissez déjà ? Le modèle de scénario Microsoft Word de StudioBinder est une solution simple.

Ce modèle de scénario reprend le formatage standard de l'industrie, y compris les styles prédéfinis pour les titres, les descriptions d'actions, les dialogues et les noms des personnages. Il est parfait pour les auteurs qui préfèrent travailler dans Word et offre une grande flexibilité sans nécessiter de logiciel spécialisé.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Assurez-vous que votre scénario répond aux attentes du secteur

Travaillez dans Word sans avoir à apprendre de nouvelles fonctionnalités

Adaptez-le à tous les genres et types de projets

📌 Idéal pour : les scénaristes en herbe et professionnels qui préfèrent travailler dans Word.

➡️ À lire également : Les meilleurs générateurs de contenu IA à essayer

Concrétisez vos idées avec ClickUp

Choisir le bon modèle de rédaction de script est une première étape cruciale, qui permet de structurer votre travail et de garantir son professionnalisme. Que vous prépariez un podcast, une vidéo marketing ou le scénario du prochain blockbuster, les modèles que nous avons listés, en particulier ceux de ClickUp, vous aideront à structurer votre contenu pour un pitch d'une page ou un script complet, vous permettant ainsi de gagner du temps pour vous concentrer sur l'essentiel de votre histoire.

À cet égard, ClickUp va au-delà des simples modèles : il s'agit d'une plateforme créative complète qui vous permet de collaborer, de suivre la progression et d'affiner votre travail, le tout en un seul endroit. Grâce à des fonctionnalités intuitives basées sur l'IA et à des modèles entièrement personnalisables, il vous aide à vous concentrer sur ce qui compte vraiment : donner vie à votre vision.

Prêt à voir vos idées prendre vie ? Inscrivez-vous gratuitement dès aujourd'hui ! 📈