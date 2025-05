les 13 meilleures alternatives à Mighty Networks en 2025

Les grandes communautés n'existent pas simplement : elles bourdonnent d'énergie, suscitent des discussions et se développent souvent pour devenir plus importantes que quiconque ne l'aurait imaginé.

Les plateformes de développement de communautés sont des catalyseurs pour tous ces effets. Mais parfois, ces plateformes ajoutent des frictions au processus, vous forcent à adopter des structures rigides et vous obligent à contourner leurs limites.

Les meilleures plateformes de développement de communauté sont naturelles et intuitives, comme une extension de votre vision. Mighty Networks s'est fixé pour objectif d'en être une, en offrant aux créateurs, aux éducateurs et aux entrepreneurs un espace pour construire, s'engager et vendre dans leurs propres conditions. Et pour beaucoup, elle a tenu ses promesses.

Mais aucun outil n'est universel. Peut-être avez-vous besoin de plus de flexibilité, d'une meilleure collaboration ou de quelque chose qui évolue avec vous. La bonne nouvelle ? Vous avez le choix.

Voici 13 alternatives à Mighty Networks pour vous aider à trouver la bonne plateforme de communauté en ligne.

⏰ Résumé en 60 secondes Voici les 13 meilleures alternatives à Mighty Networks pour créer une communauté en ligne florissante : ClickUp : Idéal pour la collaboration de groupe avec des outils de gestion de projet et de flux de travail Slack : Idéal pour la communication en temps réel et les communautés collaboratives Discord : Idéal pour les joueurs et l'engagement communautaire en direct Groupes Facebook : la meilleure solution pour tirer parti des réseaux sociaux existants afin de créer des communautés Discourse : Idéal pour les discussions communautaires open source sur forum Encerclez : Idéal pour créer des espaces communautaires privés et personnalisés à l'image de votre marque Communautés Kajabi : Idéal pour les créateurs qui souhaitent intégrer des cours d'apprentissage à leur communauté Patreon : Idéal pour les créateurs à la recherche de plateformes d'adhésion avec options d'abonnement Bettermode : Idéal pour la création de communautés personnalisables et flexibles Thinkific : Idéal pour les enseignants qui créent et vendent des cours en ligne Podia : Idéal pour les créateurs qui vendent des produits numériques Hivebrite : Idéal pour les communautés professionnelles et privées EducateMe : le meilleur outil pour l'enseignement en direct et l'engagement des étudiants

Pourquoi opter pour les alternatives à Mighty Networks ?

Mighty Networks est un choix solide pour la création de communauté, mais selon vos objectifs, une alternative pourrait offrir des fonctionnalités clés qui répondent mieux à vos besoins.

Voici quelques-unes des principales raisons qui poussent la plupart des gens à changer :

Des capacités d'IA plus intelligentes : certaines plateformes vont plus loin avec des outils basés sur l'IA, tels que la modération automatisée, les recommandations de contenu et les informations sur l'engagement

Plus de personnalisation : certaines alternatives vous donnent plus de contrôle sur l'image de marque, la disposition et l'accès des membres, afin que vous puissiez donner à la plateforme la forme qui correspond à votre vision

Intégrations plus poussées : si vous utilisez des CRM, des outils de marketing par e-mail ou des outils d'analyse, certaines plateformes communautaires offrent des intégrations plus poussées

Évolutivité sans limites : Besoin de vous développer ? Certaines options gèrent des milliers, voire des millions de membres avec des outils de communication de niveau entreprise

Fonctionnalités spécialisées : Que vous ayez besoin d'héberger des évènements, d'outils de monétisation, de gestion de l'apprentissage ou d'annuaires de membres, de nombreuses alternatives à Mighty Networks les intègrent

tarification plus intelligente* : des forfaits gratuits aux modèles de paiement à l'utilisation, certaines plateformes facilitent la gestion des coûts

La bonne plateforme tout-en-un doit travailler pour vous et votre communauté, et non l'inverse.

💡Conseil de pro : Avant de valider une plateforme, pensez d'abord à rejoindre une communauté existante. En la découvrant en tant que membre, vous pourrez vous faire une idée de ses points forts, de ses limites et de la dynamique d'engagement, qui sont autant d'enseignements précieux pour trouver votre propre tribu sur Internet.

les 13 meilleures alternatives à Mighty Networks

Maintenant que vous savez ce qu'il faut rechercher, voici une liste des 13 meilleures alternatives à Mighty Networks pour créer une communauté en ligne facilement accessible :

Maintenir l'engagement d'une communauté est une chose, mais la maintenir organisée et la faire fonctionner correctement en est une autre. C'est là que ClickUp entre en jeu !

ClickUp est bien plus qu'une simple plateforme communautaire : c'est l'application Tout-en-un pour le travail. C'est votre hub centralisé pour gérer les discussions, simplifier les flux de travail, et gérer et suivre les projets ou les tâches, le tout en un seul endroit.

Commencez à utiliser ClickUp gratuitement Connectez les discussions aux tâches et centralisez le contexte avec ClickUp. Discutez

Contrairement aux applications de messagerie traditionnelles qui séparent les discussions de l'action, ClickUp Chat garantit que chaque discussion est liée au sujet qui compte. Les messages peuvent instantanément devenir des tâches en un seul clic, ce qui permet de structurer les objectifs de votre groupe axé sur les objectifs.

Assurez-vous que vos discussions et éléments d'action restent au même endroit, sans changer d'application.

Lorsque vous discutez, laissez l'assistance IA de ClickUp Brain résumer les fils de discussion, suggérer des réponses et créer automatiquement des éléments d'action pour que votre groupe ne manque jamais rien. Chaque discussion reste connectée aux tâches et documents pertinents, offrant ainsi un contexte complet.

📮 ClickUp Insight : Près de 20 % des personnes ayant répondu à notre sondage envoient plus de 50 messages instantanés par jour. Ce volume élevé pourrait indiquer qu'une équipe est constamment en effervescence avec des échanges rapides, ce qui est excellent pour la rapidité, mais également propice à une surcharge de communication. Grâce aux outils de collaboration intégrés de ClickUp, comme ClickUp Chat, vos discussions sont toujours liées aux bonnes tâches, ce qui améliore la visibilité et réduit le besoin de suivis inutiles.

ClickUp Spaces vous permet de créer un environnement de travail adapté aux besoins uniques de votre équipe, que vous gériez des projets, suiviez des campagnes ou organisiez le travail des clients. Avec des statuts personnalisés, plus de 15 vues ClickUp et des permissions granulaires, Spaces vous aide à garder un travail structuré sans encombrement inutile.

Organisez vos équipes et vos projets avec ClickUp Espaces

Vous pouvez également garder les Espaces privés ou les partager avec des équipes spécifiques, en vous assurant que les bonnes personnes peuvent accéder aux bonnes informations à portée de main. ClickUp garantit un contrôle d'accès sécurisé en permettant aux gestionnaires de communauté de définir des permissions granulaires pour chaque utilisateur.

Que vous ayez besoin de restreindre les discussions sensibles, de limiter la modification en cours ou d'attribuer des accès basés sur les rôles, les permissions de lecture seule, de commentaire, de modification et complètes de ClickUp vous permettent de contrôler qui peut voir, interagir avec et modifier le contenu de la communauté.

Supposons que vous ayez besoin de créer une communauté pour vos cours de gestion de patrimoine en ligne. Avec ClickUp pour les équipes marketing, vous pouvez consacrer un espace et discuter avec vos étudiants inscrits et un espace privé pour vos collègues. Attribuez des devoirs aux apprenants et des tâches liées au travail à vos collègues et assurez le bon déroulement des opérations à partir d'un seul onglet.

Forfait marketing et engagement ClickUp pour les équipes marketing : planification et suivi des efforts marketing et d'engagement en un seul endroit

Vous ne savez pas par où commencer ? ClickUp propose des modèles prêts à l'emploi pour la communauté, les médias sociaux et la planification de la communication qui simplifient les flux de travail complexes.

Le modèle de gestion de communauté ClickUp est conçu pour vous aider à créer et à organiser une plateforme de communauté en ligne avec une interface conviviale.

Obtenez un modèle gratuit Rationalisez vos tâches de gestion de communauté grâce au modèle de gestion de communauté ClickUp

Qu'il s'agisse de modérer un forum, d'élaborer une stratégie de communication de marque ou de favoriser un groupe social, ce modèle permet de rationaliser les discussions, d'attribuer les responsabilités et de veiller au bon déroulement de toutes les opérations.

Des fonctionnalités avancées telles que la gestion des évènements, l'automatisation des flux de travail et les intégrations avec des plateformes telles que HubSpot et Slack garantissent une exécution sans faille, éliminant les goulets d'étranglement et permettant de maintenir les initiatives marketing sur la bonne voie.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Montrez vos compétences ClickUp et connectez-vous avec des membres partageant les mêmes idées dans la communauté ClickUp

Réfléchissez, planifiez et exécutez en toute transparence avec ClickUp Documents et ClickUp Tableaux blancs

Générer des idées, résumer des discussions et automatiser des tâches avec ClickUp Brain

Suivi de l'engagement, des performances marketing et de l'activité de l'équipe avec les tableaux de bord ClickUp

Limites de ClickUp

Certains utilisateurs peuvent rencontrer des difficultés en raison de la grande variété de fonctionnalités de ClickUp

Tarifs ClickUp

Évaluations et commentaires sur ClickUp

G2 : 4. 7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4. 6/5 (plus de 4 000 avis)

Ce que les utilisateurs réels disent de ClickUp

ClickUp a quelque chose à offrir à chaque type de personne. Que vous soyez à l'aise avec les listes, les diagrammes de Gantt, les notes autocollantes, etc., vous trouverez votre bonheur. En plus de cela, il est si polyvalent que je l'utilise dans tous les domaines de ma vie, du travail aux listes de courses, en passant par les collaborations communautaires et la gestion du foyer. J'adore son niveau d'intégration !

ClickUp offre quelque chose pour chaque type de personne. Que vous vous épanouissiez en utilisant des listes, des diagrammes de Gantt, des notes autocollantes, etc., tout est là. En plus de cela, il est si polyvalent que je l'utilise dans tous les domaines de ma vie, du travail aux listes de courses, en passant par les collaborations communautaires et la gestion du ménage. J'adore son niveau d'intégration !

2. Slack (Idéal pour la communication en temps réel et les communautés collaboratives)

via Slack

Contrairement aux plateformes communautaires traditionnelles, Slack est conçu pour une collaboration instantanée. Avec des réunions quotidiennes en direct, des intégrations d'applications transparentes et des sections communautaires dirigées par des bénévoles, il favorise des connexions dynamiques et interactives.

Que vous soyez à la recherche de communautés Slack liées au marketing pour réseauter avec d'autres spécialistes du marketing ou de communautés de développeurs pour comprendre les dernières tendances technologiques, Slack a un espace pour vous.

Le seul inconvénient ? Vous ne pourrez pas gérer des projets collaboratifs communautaires en parallèle de la communication (contrairement à des alternatives telles que ClickUp !).

Les meilleures fonctionnalités de Slack

Organisez les discussions par sujet, projet ou intérêt pour des discussions structurées et consultables

Discutez en temps réel par voix ou vidéo et profitez des mises à jour asynchrones pour plus de commodité

Rejoignez ou créez des groupes Slack animés par des bénévoles pour partager vos connaissances et développer votre réseau

Limites de Slack

Le forfait gratuit ne conserve que 90 jours de messages, ce qui limite les références à long terme

Le design axé sur la discussion n'est pas idéal pour les discussions structurées et longues

Tarification de Slack

Free

Pro : 8,75 $/utilisateur par mois

Entreprise+ : 15 $ par utilisateur et par mois

Enterprise Grid : Tarification personnalisée

Évaluation et avis sur Slack

G2 : 4. 5/5 (plus de 33 500 avis)

Capterra : 4. 7/5 (plus de 23 500 avis)

👀 Le saviez-vous ? Plus des deux tiers (65 %) des utilisateurs de réseaux sociaux se sentent plus en confiance en ligne lorsqu'ils utilisent des applications sociales axées sur la communauté comme Discord ou Twitch que des plateformes traditionnelles basées sur des flux d'informations comme Instagram et Twitter.

📖 À lire également : Les meilleurs concurrents de Slack

4. Discord (Idéal pour les joueurs et l'engagement communautaire en direct)

via Discord

Vous ne savez pas si vous devez choisir Slack ou Discord pour héberger votre communauté ? Le débat Slack vs Discord se résume à une collaboration structurée contre une immersion en temps réel. Les deux offrent des espaces de discussion et communautaires persistants, mais Discord se distingue par ses canaux vocaux toujours actifs, sa diffusion en direct transparente et son interaction dynamique.

Que vous construisiez un hub de jeux, un groupe d'apprentissage ou un réseau professionnel, Discord crée une expérience plus interactive et axée sur la communauté que l'approche de Slack, qui privilégie le texte et maintient l'engagement des membres.

Les meilleures fonctionnalités de Discord

Rejoignez et quittez les discussions à tout moment grâce aux canaux vocaux de Discord

Diffusez en direct des jeux, des présentations ou des vidéos en haute qualité avec un décalage minimal

Définissez les niveaux d'accès des modérateurs, des membres et des nouveaux arrivants pour une meilleure gestion de la communauté

Limites de Discord

Discord met en forme les discussions, ce qui rend plus difficile l'organisation de contenus longs

Tarification de Discord

Free

Nitro Classic : 4,99 $/mois

Nitro : 9,99 $/mois

Évaluations et avis sur Discord

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : 4,7/5 (plus de 470 avis)

📖 À lire également : Hacks Discord : Renforcer l'engagement de la communauté au-delà du jeu

4. Groupes Facebook (idéal pour toucher un large public et créer une communauté organique)

via les groupes Facebook

Les groupes Facebook facilitent la création et le développement de communautés en ligne au sein du plus grand réseau social au monde.

Contrairement à d'autres plateformes et applications de messagerie avec des restrictions, comme la taille maximale de groupe de 1 024 membres de WhatsApp, les groupes Facebook prennent en charge un nombre illimité de membres, ce qui en fait un choix évolutif pour les marques, les créateurs et les entreprises.

Avec des outils intégrés de découverte et d'engagement, ainsi que des informations destinées aux administrateurs, elles favorisent des discussions constructives et mettent en relation des personnes partageant les mêmes idées.

Les meilleures fonctionnalités des groupes Facebook

Exploitez l'énorme base d'utilisateurs de Facebook pour développer votre communauté de manière organique

Partagez des vidéos, des images et des messages, avec des options de monétisation par le biais de publicités ou d'abonnements

Contrôlez la visibilité avec des espaces réservés aux membres ou des groupes publics pour un engagement plus large

Limites des groupes Facebook

L'algorithme de Facebook contrôle la visibilité des publications, ce qui limite potentiellement la portée et l'engagement

Tarification des groupes Facebook

Free Forever

Évaluations et commentaires sur les groupes Facebook

G2 : 4. 3/5 (plus de 650 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

👀 Le saviez-vous ? Environ 1,8 milliard de personnes participent chaque mois à des groupes Facebook !

5. Discourse (Idéal pour les discussions communautaires open source basées sur des forums)

via Discourse

De nombreux créateurs de communautés commencent par des groupes Facebook ou d'autres alternatives à WhatsApp, mais ils ont besoin d'un outil d'engagement plus structuré à mesure que leurs communautés s'agrandissent. Découvrez Discourse.

Conçu pour des discussions constructives et le partage collaboratif des connaissances, Discourse va au-delà des plateformes de discussion en organisant les conversations avec des catégories, des niveaux de confiance et une modération basée sur l'IA.

C'est le choix incontournable pour de nombreux forums, communautés de produits et hubs de connaissances.

Les meilleures fonctionnalités de Discourse

Structurez les discussions avec des sujets et des sous-sujets pour faciliter la navigation

Récompensez l'engagement en accordant plus de privilèges aux membres actifs et réputés

Maintenez un environnement respectueux grâce à des outils intégrés de gestion de contenu

Limites du discours

Axées sur les discussions asynchrones, sans discussion en direct ni streaming intégrés

Discours sur les prix

Démarrage : 20 $/mois

Standard : 100 $/mois

Entreprise : 500 $/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et commentaires

G2 : 4. 0/5 (plus de 60 avis)

Capterra : Pas assez d'évaluations

Ce que les utilisateurs disent de Discourse

Discourse est très facile à utiliser et très convivial. Ce que j'aime le plus, ce sont les lots et les récompenses qui peuvent être attribués aux meilleurs collaborateurs.

Discourse est très facile à utiliser et très convivial. Ce que j'aime le plus, ce sont les lots et les récompenses qui peuvent être attribués aux meilleurs collaborateurs.

6. Circle (Idéal pour créer des espaces communautaires privés et personnalisés)

via Circle

Et si votre logiciel communautaire était plus qu'un simple forum de discussion ?

Circle combine des discussions, des évènements en direct et des cours sur une seule plateforme simplifiée, plus besoin de jongler avec plusieurs outils. Conçu pour les créateurs et les marques, il favorise des espaces attrayants et interactifs où les membres peuvent véritablement se connecter.

Encerclez les meilleures fonctionnalités

Structurez les discussions par sujet pour des discussions ciblées et accessibles

Créez des cours avec du contenu multimédia, des quiz et des programmes de diffusion pour éduquer les membres

Personnalisez l'apparence de la plateforme pour qu'elle corresponde à votre marque et offrir une expérience cohérente

Limites du cercle

Les fonctionnalités avancées telles que les flux de travail d'automatisation et les analyses sont limitées aux forfaits supérieurs

Tarification en cercle

Professionnel : 89 $/mois

Entreprise : 199 $/mois

Enterprise : 360 $/mois

Plus Application de marque : Tarification personnalisée

Évaluations et commentaires

G2 : 4. 8/5 (plus de 70 avis)

Capterra : 4. 8/5 (plus de 40 avis)

💡 Conseil de pro : 64 % des personnes se sentent connectées à d'autres qui aiment le même contenu, même si elles ne se sont jamais rencontrées. Renforcez ce sentiment d'appartenance en permettant aux utilisateurs de trouver plus facilement des personnes partageant les mêmes idées et d'interagir avec elles. Encouragez les connexions par le biais de discussions interactives, d'évènements en direct et de défis communautaires. Plus la communauté sera forte, plus vos utilisateurs seront engagés et fidèles.

7. Communautés Kajabi (Idéales pour les créateurs qui souhaitent intégrer des cours d'apprentissage à leur communauté)

via Kajabi Communities

La connaissance est un pouvoir, mais la communauté la transforme en impact. Kajabi a commencé comme une plateforme de cours en ligne, aidant les créateurs à transformer leur expertise en produits numériques. Aujourd'hui, Kajabi Communities va plus loin en offrant un espace entièrement intégré où les membres peuvent apprendre, se connecter et grandir ensemble.

Avec des cours intégrés, des programmes de coaching, des évènements en direct et des outils de monétisation, il est conçu pour transformer des audiences passives en membres engagés et payants.

Les meilleures fonctionnalités de Kajabi Communities

Combinez l'engagement communautaire avec des expériences d'apprentissage structurées

Organisez des sessions de questions-réponses en direct, des sessions de coaching et des évènements de communication de groupe sans outils tiers

Fidélisez les membres grâce au suivi des jalons, aux rappels et aux défis interactifs

Limites des communautés Kajabi

Seuls les forfaits supérieurs débloquent l'automatisation, l'analyse et la personnalisation avancées

Tarification des communautés Kajabi

Kickstarter : 89 $/mois

De base : 149 $/mois

Croissance : 199 $/mois

Pro : 399 $/mois

Évaluations et commentaires sur les communautés Kajabi

G2 : 4. 3/5 (plus de 80 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 210 avis)

Ce que les utilisateurs réels disent de Kajabi

Kajabi nous permet d'intégrer nos pages de destination pour le marketing, nos e-mails de marketing, notre contenu à envoyer et à surveiller pour les clients, et de contrôler l'accès des clients.

Kajabi nous permet d'intégrer nos pages de destination pour le marketing, nos e-mails de marketing, notre contenu à envoyer et à surveiller pour les clients, et de contrôler l'accès des clients.

🧠 Fait amusant : Les guildes médiévales d'Europe ont été parmi les premières formes de communautés professionnelles. Les artisans et les commerçants ont formé ces guildes pour réglementer leurs métiers, maintenir des normes de qualité et fournir une assistance à leurs membres, ce qui témoigne de la puissance durable de la collaboration communautaire.

8. Patreon (Idéal pour les créateurs à la recherche de plateformes d'adhésion avec options d'abonnement)

via Patreon

Patreon est une plateforme d'adhésion qui permet aux créateurs de contrôler l'engagement et la monétisation. Oubliez la chasse aux likes et aux revenus publicitaires : créez des communautés exclusives où les fans s'abonnent pour obtenir du contenu bonus, des interactions directes et des expériences premium.

Les meilleures fonctionnalités de Patreon

Partagez du contenu sans restrictions algorithmiques pour atteindre directement votre public

Offrez des vidéos, des podcasts et des messages exclusifs pour récompenser les abonnés

Définissez une tarification échelonnée avec des avantages uniques pour différents segments d'audience

Générez des revenus récurrents grâce aux abonnements, aux pourboires et aux ventes exclusives

Limites de Patreon

Bien que plus flexible que certaines plateformes, Patreon applique des directives qui limitent certains types de contenu

Tarification Patreon

Gratuit pour les communautés non rémunérées

Pro : 8 % des revenus gagnés sur Patreon

Premium : 12 % des revenus gagnés sur Patreon

Évaluations et commentaires sur Patreon

G2 : 4. 1/5 (plus de 60 avis)

Capterra : 4. 5/5 (plus de 20 avis)

Ce que les utilisateurs réels disent de Patreon

Les avantages de Patreon sont qu'il est bien connu et que je peux télécharger du texte ou des images en quelques secondes. J'ai la chance d'avoir quelques mécènes. Quels concurrents ? Jusqu'où puis-je, en tant qu'artiste multimédia et auteur, me développer ? Je dirige toute mon entreprise

Les avantages de Patreon sont qu'il est bien connu et que je peux télécharger du texte ou des images en quelques secondes. J'ai la chance d'avoir quelques mécènes. Quels concurrents ? Jusqu'où puis-je, en tant qu'artiste multimédia et auteur, me développer ? Je gère toute mon entreprise

👀 Le saviez-vous ? 66 % des consommateurs déclarent que les communautés en ligne influencent leurs décisions d'achat, formant ainsi les produits et les marques qu'ils assistent. Mais pour les créateurs, transformer leur passion en revenus n'est pas toujours facile, en particulier sur les plateformes où les algorithmes dictent qui voit leur contenu.

9. Bettermode (Idéal pour la création de communautés personnalisables et flexibles)

via Bettermode

Toutes les communautés ne sont pas identiques, alors pourquoi se contenter d'une plateforme universelle ?

Bettermode vous donne le contrôle total sur l'apparence, les fonctionnalités et l'engagement de votre communauté. Que vous ayez besoin d'un espace privé pour les membres, d'un forum public pour élargir les discussions ou d'un modèle hybride avec un contenu exclusif, Bettermode s'adapte à votre vision, vous permettant de construire une communauté selon vos conditions.

Bettermode meilleures fonctionnalités

Hébergez votre communauté sur un domaine personnalisé pour une expérience de marque cohérente

Permettre aux membres de se connecter avec leurs identifiants de réseaux sociaux ou d'applications existants pour un accès facile

Créez et personnalisez des espaces communautaires sans effort grâce à un éditeur sans code par glisser-déposer

Limites de Bettermode

Malgré sa flexibilité, le fait que la plateforme s'appuie sur des modèles préconçus peut limiter les choix de conception uniques

Interaction en temps réel limitée en raison de l'absence de fonctionnalités intégrées de voix, vidéo ou de discussion en direct

Meilleur mode de tarification

Démarrage : Gratuit

Avantage : 59 $/mois

Forfait Enterprise : Tarification personnalisée

Bettermode : critiques et évaluations

G2 : 4. 6/5 (plus de 100 avis)

Capterra : 4. 8/5 (plus de 90 avis)

Ce que les utilisateurs réels disent de Bettermode

Des modèles utiles pour vous aider à démarrer, puis très faciles à personnaliser et à adapter à vos besoins. Des articles et des vidéos faciles à suivre pour nous aider à tirer le meilleur parti de bettermode, et bien sûr, une plateforme communautaire pour échanger avec d'autres personnes qui construisent sur Bettermode.

Des modèles utiles pour vous aider à démarrer, puis très faciles à personnaliser et à adapter à vos besoins. Des articles et des vidéos faciles à suivre pour nous aider à tirer le meilleur parti de bettermode, et bien sûr, ils disposent d'une plateforme communautaire pour créer des réseaux avec d'autres personnes qui utilisent bettermode.

10. Thinkific (Idéal pour les enseignants qui créent et vendent des cours en ligne)

via Thinkific

Thinkific est une plateforme d'apprentissage communautaire conçue pour les éducateurs, les créateurs de cours et les entreprises qui souhaitent allier engagement et apprentissage structuré.

Il crée des espaces interactifs où les étudiants peuvent poser des questions, participer à des discussions et assister à des évènements en direct, tout en naviguant de manière transparente entre les cours et les fonctionnalités de la communauté.

Les meilleures fonctionnalités de Thinkific

Organisez des sessions de questions-réponses, des sessions de coaching et des leçons interactives pour un engagement en temps réel

Connectez-vous aux membres de la communauté à tout moment grâce aux notifications push et à une application mobile dédiée

Suivi des tendances d'engagement, des principaux collaborateurs et des membres actifs pour stimuler la participation et la fidélisation

Limites de Thinkific

Idéal pour les communautés éducatives et axées sur le coaching, mais moins adapté au réseautage général ou à l'engagement social

Tarification Thinkific

Basique : 49 $/mois

Début : 99 $/mois

Développement : 199 $/mois

Évaluations et commentaires sur Thinkific

G2 : 4,5/5 (plus de 250 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 180 avis)

👀 Le saviez-vous ? Selon McKinsey & Company, les marques qui activent le volant d'inertie de la communauté voient les messages, qu'ils proviennent de la marque elle-même ou des consommateurs, devenir viraux au moins deux fois par an.

11. Podia (Idéal pour les créateurs qui vendent des produits numériques)

via Podia

Les communautés en ligne dynamiques vont au-delà des simples discussions : elles visent à créer des expériences significatives qui incitent les membres à revenir. Pourtant, de nombreux créateurs se retrouvent coincés sur des plateformes qui privilégient les indicateurs d'engagement plutôt que la propriété réelle, les laissant à la merci de flux alimentés par des algorithmes.

Podia renverse le scénario, en donnant aux créateurs le contrôle total de leur communauté, de leur contenu et de leurs revenus en un seul endroit, gratuit et sans restrictions des médias sociaux.

Les meilleures fonctionnalités de Podia

Envoyez des e-mails ciblés à votre communauté sans recourir à des outils tiers

Créer un site Web entièrement fonctionnel avec des pages dédiées à l'équipe commerciale et du contenu pour le blog

Vendez des cours, des adhésions et des communautés ensemble, sous forme d'un seul et même package

Limites de Podia

Principalement conçues pour vendre plutôt que pour créer un engagement profond et axé sur la discussion

Tarification de Podia

Mover : à partir de 39 $/mois

Shaker : 89 $/mois

Podia E-mail : Gratuit avec les deux forfaits

Évaluations et commentaires sur Podia

G2 : 4. 6/5 (plus de 20 avis)

Capterra : 4. 6/5 (plus de 110 avis)

📖 À lire également : Les meilleurs modèles gratuits de réseaux sociaux pour les publications, les campagnes et le contenu

12. Hivebrite (Idéal pour les communautés professionnelles et privées)

via Hivebrite

Toutes les communautés ne sont pas destinées au public. Certaines s'adressent à des professionnels, à des anciens élèves ou à des réseaux privés qui prospèrent grâce à l'exclusivité, à la structure et à un engagement axé sur un objectif.

Hivebrite fournit l'infrastructure nécessaire pour la mise en réseau, les évènements, le mentorat et la collecte de fonds au sein de groupes hautement organisés. Que vous gériez une association, un réseau d'entreprise ou une adhésion sur invitation uniquement, Hivebrite offre le contrôle, la personnalisation et la sécurité nécessaires pour maintenir l'engagement et la valeur de votre communauté.

Les meilleures fonctionnalités de Hivebrite

Organisez les membres en groupes privés, en clusters industriels ou en réseaux d'anciens élèves avec des contrôles d'accès personnalisés

Des outils intégrés de don et de parrainage permettent de collecter des fonds directement auprès de la communauté

Des profils détaillés, des répertoires consultables et des programmes de mentorat favorisent les connexions professionnelles

Limites de Hivebrite

Il n'y a pas de messagerie instantanée intégrée pour l'entreprise ni de chat en direct

Les discussions reposent uniquement sur des interactions de type forum

Tarification Hivebrite

Connect : Tarification personnalisée

échelle* : Tarification personnalisée

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et commentaires sur Hivebrite

G2 : 4. 4/5 (plus de 140 avis)

Capterra : 4. 4/5 (plus de 60 avis)

Ce que les utilisateurs disent de Hivebrite

Une plateforme puissante et polyvalente : Hivebrite offre une suite complète de fonctionnalités qui répondent aux divers besoins des communautés. Des forums et groupes aux évènements et au partage de contenu, elle fournit tous les outils dont nous avons besoin pour favoriser l'engagement et la connexion

Une plateforme puissante et polyvalente : Hivebrite offre une suite complète de fonctionnalités qui répondent aux divers besoins des communautés. Des forums et groupes aux évènements et au partage de contenu, elle fournit tous les outils nécessaires pour favoriser l'engagement et la connexion

via EducateMe

EducateMe est conçu pour les éducateurs, les formateurs et les institutions qui cherchent à créer des communautés d'apprentissage interactives avec des sessions en direct, des discussions structurées et la collaboration des étudiants.

Contrairement aux plateformes communautaires générales, elle se concentre sur l'éducation, en proposant des salles de classe virtuelles, un suivi des progrès et des communautés basées sur des cours pour une expérience d'apprentissage plus immersive.

Les meilleures fonctionnalités d'EducateMe

Suivi des jalons d'apprentissage, de la participation et des réalisations pour stimuler l'engagement des étudiants

Favorisez l'apprentissage et la collaboration entre pairs grâce à des espaces communautaires structurés

Gérez les envois des étudiants, fournissez des commentaires et facilitez les discussions sur les cours

Limites d'EducateMe

Idéal pour les communautés axées sur l'apprentissage, mais moins adaptable pour les réseaux sociaux ou professionnels généraux

Tarification d'EducateMe

Avancé : 150 $/mois

Pro : 240 $/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et commentaires sur EducateMe

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Développement de communauté ? Il existe une solution plus intelligente avec ClickUp

La meilleure plateforme communautaire assiste votre vision, stimule l'engagement et s'adapte à vos besoins. Ces 13 alternatives à Mighty Networks offrent une collaboration en temps réel, un apprentissage structuré et des options de personnalisation.

ClickUp est la solution idéale pour une productivité, une collaboration et une automatisation qui assureront la prospérité de votre communauté.

Inscrivez-vous pour obtenir un compte ClickUp gratuit et découvrez la différence !