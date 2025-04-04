15 modèles gratuits d'audit de marque pour une amélioration stratégique de la marque

Un audit de marque complet est essentiel pour les entreprises qui cherchent à aligner leur message sur leur public cible, à renforcer la reconnaissance de leur marque et à fidéliser durablement leurs clients. Cependant, la réalisation efficace d'un audit de marque nécessite une approche structurée.

Heureusement, un modèle de rapport d'audit de marque pratique simplifie l'ensemble du processus. Ces modèles éliminent les approximations et offrent une feuille de route claire aux responsables de marque, aux spécialistes du marketing et aux propriétaires d'entreprise pour analyser la santé de leur marque.

Si vous souhaitez réaliser un audit de marque détaillé pour votre organisation ou vos clients, voici les 15 meilleurs modèles pour vous aider à démarrer rapidement !

🧠 Le saviez-vous ? Les marques qui ont un objectif clairement défini se développent deux fois plus vite que les autres.

*que sont les modèles d'audit de marque ?

Vous vous demandez peut-être si vous avez vraiment besoin d'un modèle d'audit de marque complet pour répondre à vos besoins. Répondons à cette question !

Un modèle d'audit de marque est simplement une checklist pré-établie d'éléments d'action qui fournit un cadre structuré pour évaluer l'état actuel de votre marque. Il sert de feuille de route, vous guidant à travers une évaluation systématique des différents aspects de votre marque, tels que :

Des checklists, des questionnaires et des sections dédiées à l'analyse des éléments clés de la marque tels que les actifs de marque (logos, palettes de couleurs, polices de caractères), le profil de l'utilisateur et les messages

Détails sur la manière de construire une stratégie de marque (mission, vision, valeurs) pour votre marque ou celle d'un client

Indicateurs clés de performance pour évaluer la performance de votre marque (part de marché, fidélité des clients, notoriété de la marque), la voix de la marque (ton, style de communication)

Des conseils pour comprendre le caractère unique de votre marque (comment la marque est perçue sur le marché par rapport à ses concurrents) et sa proposition de valeur (avantages uniques offerts aux clients qui vous différencient de la marque d'un concurrent)

Bien que tous les modèles d'audit de marque vous guident à travers un processus d'évaluation étape par étape, certains modèles peuvent également se concentrer sur la gestion interne de la marque, comme la culture d'entreprise et l'alignement des employés.

Ainsi, l'utilisation de modèles d'audit de marque élimine les approximations et garantit un audit approfondi de votre marque, y compris l'image de marque externe et interne.

💡 Conseil de pro : Des directives de marque cohérentes sont essentielles pour les équipes internes et les parties prenantes externes. Elles peuvent devenir le guide de référence pour les mises à jour de la marque ou la création de supports marketing.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle d'audit de marque ?

Bien qu'il existe de nombreux modèles de branding en ligne, une bonne option doit inclure les fonctionnalités essentielles suivantes :

Couverture complète : Sélectionnez un modèle d'audit de marque qui vous permet d'évaluer tous les aspects essentiels d'une marque, y compris l'identité visuelle, les messages, le public cible et le positionnement sur le marché

Structure conviviale : Choisissez un modèle avec un cadre clair qui sera facilement utilisable par n'importe quel utilisateur, avec des invites, des instructions claires, un langage concis et une structure logique, pour un processus d'audit plus fluide

Un mélange d'indicateurs qualitatifs et quantitatifs : Choisissez un modèle avec des checklists et des échelles d'évaluation pour enregistrer les résultats, tout en ayant des questions ouvertes pour recueillir des données plus approfondies sur la perception de la marque

*personnalisable : choisissez un modèle adaptable aux besoins spécifiques du secteur et aux objectifs de l'entreprise

Collaboration : Choisissez un modèle d'audit de marque pour permettre la contribution de plusieurs parties prenantes, telles que les équipes marketing, les cadres et les sources de commentaires des clients

Axé sur l'action : Choisissez un modèle qui, au-delà de l'identification des lacunes, aide les entreprises à créer une feuille de route pour l'amélioration de leur marque et le perfectionnement de leur stratégie

15 modèles d'audit de marque

Maintenant que vous savez comment sélectionner le modèle d'audit de marque parfait, nous avons compilé une liste de 15 modèles d'audit de marque complets, dont la plupart proviennent de ClickUp, l'application quotidienne pour le travail. Chaque modèle se concentre sur différents aspects de l'audit de marque, tels que l'image de marque interne et externe, l'analyse concurrentielle, les directives de marque, les stratégies de gestion de marque, l'amélioration des processus, etc.

Que vous soyez un professionnel du marketing, un responsable de marque ou le propriétaire d'une entreprise, ces modèles vous fourniront les informations nécessaires pour affiner votre stratégie de marque et maintenir une forte présence sur le marché. Commençons !

1. Modèle de forfait d'audit ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Gérez votre audit de marque, suivez sa progression et créez des rapports en un seul endroit grâce au modèle de forfait d'audit ClickUp

Le modèle de forfait d'audit ClickUp est votre hub central pour organiser et gérer l'ensemble du processus d'audit de marque. Il va au-delà d'une simple checklist, offrant un environnement de travail dynamique où vous définissez les objectifs de l'audit, attribuez des tâches aux membres de l'équipe, fixez des délais, suivez les progrès et communiquez efficacement.

Ce modèle vous permet de décomposer votre audit en phases gérables, en vous assurant que chaque aspect de votre marque est analysé en profondeur. Il aide également les équipes à respecter les délais et les responsabilités, ce qui rend le processus d'audit plus efficace et plus axé sur les données.

Ce que vous allez adorer :

Attribuez facilement des tâches d'audit aux parties prenantes internes et externes et suivez la progression

Adaptez le modèle d'audit à vos besoins spécifiques en matière d'évaluation de marque

Surveillez le statut de votre audit de marque en temps réel pour vous assurer qu'il est achevé dans les délais

Permettez une communication fluide entre les équipes marketing, les responsables de marque et les dirigeants en fournissant un rapport d'audit de marque détaillé

*idéal pour : les entreprises et les équipes marketing à la recherche d'une approche structurée pour réaliser un audit de marque approfondi garantissant responsabilité et efficacité.

💡 Conseil de pro : Votre identité de marque peut nécessiter une mise à jour en fonction des tendances. Créez un guide de style de marque et révisez régulièrement votre identité de marque.

2. Modèle ClickUp d'audit et d'amélioration des processus

Obtenir le modèle gratuit Identifiez les lacunes de votre identité de marque et améliorez la personnalité de votre marque grâce au modèle d'audit et d'amélioration des processus ClickUp

Le modèle d'audit et d'amélioration des processus ClickUp est conçu pour aider les entreprises à évaluer et à améliorer leurs processus de marque existants. Une marque forte ne se résume pas à des visuels et des messages, mais aussi aux flux de travail internes qui assistent la cohérence et l'efficacité de la marque.

Ce modèle vous aide à identifier les domaines à améliorer en ce qui concerne la position de votre marque. En analysant ces lacunes et en créant des stratégies marketing appropriées pour y remédier, vous pouvez gérer efficacement votre marque et améliorer sa réussite.

Ce que vous allez adorer :

Identifiez les goulets d'étranglement et réalisez un audit de marque réussi grâce à un processus d'évaluation et de ventilation étape par étape pour vous aider à

Utilisez les sections personnalisables pour adapter le modèle aux processus de marque uniques de votre entreprise

Encouragez plusieurs membres de l'équipe à apporter leurs idées et suggestions

Définissez des indicateurs clés de performance mesurables pour le suivi des améliorations apportées au fil du temps aux processus de la marque

*idéal pour : les équipes marketing et de gestion de la marque qui cherchent à affiner les flux de travail internes et à optimiser les processus liés à la marque pour une meilleure cohérence et de meilleures performances

Voici ce que Darya, responsable de la communication chez Hypervsn , a dit de son expérience avec ClickUp

ClickUp s'est avéré être une solution vraiment flexible qui peut être personnalisée de différentes manières. ClickUp Objectifs a fourni à l'équipe une image claire de l'échéancier global du lancement du produit et une visibilité sur la manière dont les petites tâches achevées contribuent au succès de l'entreprise.

ClickUp s'est avéré être une solution vraiment flexible qui peut être personnalisée de différentes manières. ClickUp Objectifs a fourni à l'équipe une image claire de l'échéancier global du lancement du produit et une visibilité sur la manière dont les petites tâches achevées contribuent au succès de l'entreprise.

3. Modèle de formulaire d'audit interne ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Recueillez de précieux commentaires internes sur votre marque grâce au modèle de formulaire d'audit interne ClickUp

Le modèle de formulaire d'audit interne ClickUp fournit un format standardisé pour collecter des données et des commentaires sur la marque auprès des parties prenantes internes. Il agit comme un questionnaire structuré, vous permettant de recueillir des informations précieuses sur la perception de la marque, les messages et les efforts internes de branding.

Ce modèle de questionnaire d'audit de marque est particulièrement utile pour comprendre comment les employés perçoivent la marque et interagissent avec elle. Il permet de mettre en évidence les écarts entre l'image de marque souhaitée et la perception interne réelle, ce qui vous permet de corriger les incohérences et de renforcer la voix interne de la marque.

Ce que vous allez adorer :

Réalisez une évaluation impartiale des processus internes et identifiez les opportunités d'amélioration

Aide à la prévention de la fraude et des inexactitudes dans les rapports financiers

Assurez-vous que les équipes respectent les directives de la marque et les cadres de messages grâce à des checklists de conformité détaillées

Permettez à plusieurs services de contribuer au processus d'audit de marque et de suivre les améliorations

*idéal pour : les entreprises qui cherchent à évaluer et à améliorer leurs efforts internes en matière de stratégie de marque afin d'assurer la cohérence entre les équipes et les parties prenantes clés.

🔎 Le saviez-vous ? Les premiers audits remontent à l'Égypte et à la Babylone antiques, il y a plus de 5 000 ans.

4. Modèle de checklist d'audit interne ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Assurez la cohérence de votre image de marque en interne grâce au modèle de checklist d'audit interne ClickUp, qui vous aidera dans votre prochain projet de marque

Un autre modèle pour vous aider à réaliser un audit de marque pour les valeurs de votre entreprise et l'image de marque interne est le modèle de checklist d'audit interne ClickUp. Comme son nom l'indique, ce modèle d'audit propose une checklist complète pour évaluer les processus internes liés à la marque, les communications et la conformité aux directives de la marque.

En consultant régulièrement cette checklist, vous identifiez les domaines dans lesquels les employés peuvent avoir besoin d'une formation ou de ressources supplémentaires pour mieux comprendre et mettre en œuvre les politiques de marque. Elle permet également de s'assurer que tous les aspects de l'image de marque interne sont évalués, du respect de la voix et des messages de la marque à l'utilisation cohérente des actifs de la marque.

Ce que vous allez adorer :

Générer une piste d'audit complète pour les examens internes et externes

Identifiez de manière proactive les risques et les opportunités d'amélioration pour éviter les problèmes majeurs

Suivez en temps réel les tâches achevées et les éléments en suspens grâce à l'intégration avec ClickUp Tasks

Alignez le processus d'audit sur les initiatives de gestion de marque en cours

Idéal pour : les responsables de marque et les équipes d'audit interne qui souhaitent garantir la cohérence des messages et des valeurs de la marque dans tous les services et actifs de la marque.

5. Modèle de document d'audit de ClickUp Business

Obtenir le modèle gratuit Évaluez l'impact de votre marque sur la performance globale de l'entreprise grâce au modèle de document d'audit ClickUp Business

Un audit d'entreprise bien organisé est essentiel pour comprendre l'efficacité d'une marque sur le marché. Le modèle de document d'audit d'entreprise ClickUp fournit un cadre structuré pour évaluer en profondeur votre entreprise, y compris l'image de marque, les opérations et les performances financières.

Ce document d'audit permet aux entreprises d'affiner leur stratégie de marque, d'optimiser leurs processus internes et d'améliorer l'expérience client. Il permet également d'afficher une vue d'ensemble de votre entreprise et de la manière dont votre marque contribue à sa réussite, vous permettant ainsi de connecter les efforts de construction de la marque aux résultats tangibles de l'entreprise.

Ce que vous allez adorer :

Garantir la collecte et la documentation précises de toutes les données d'audit

Améliorez le suivi de l'audit de l'entreprise grâce aux étiquettes, aux automatisations, à la collaboration et aux tâches de checklist dans un cadre de gestion de projet

Permettre des procédures d'audit plus efficaces et plus performantes

Développez des vues personnalisées basées sur ce modèle, en intégrant la liste, le diagramme de Gantt, la vue Charge de travail, le calendrier et d'autres vues pertinentes dans ClickUp

Idéal pour : les propriétaires d'entreprise, les responsables de marque et les consultants qui cherchent à réaliser une évaluation globale des performances de leur entreprise et de leur marque.

6. Modèle d'analyse de la concurrence ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Analysez votre marché cible et identifiez les opportunités de différenciation grâce au modèle d'analyse de la concurrence ClickUp

Le modèle d'analyse des concurrents de ClickUp vous permet de disséquer et d'analyser les marques de vos concurrents, en identifiant leurs forces, leurs faiblesses et leur positionnement sur le marché. Ce modèle d'audit de marque concurrentielle est essentiel pour comprendre le paysage concurrentiel, y compris les initiatives et les canaux de marketing, les publics de la marque et les marchés cibles.

En comprenant les forces et les faiblesses de vos concurrents, vous vous concentrez sur la construction d'une marque qui offre une valeur unique et qui trouve un écho auprès de votre public cible. Le modèle vous permet également d'anticiper les mouvements de vos concurrents et d'ajuster de manière proactive votre stratégie de marque afin de conserver un avantage concurrentiel.

Ce que vous allez adorer :

Améliorez le service client en comprenant ses besoins et ses préférences

Utilisez des statuts personnalisés tels que Ouvert et Achevé pour suivre la progression de l'analyse

Optimisez le suivi de l'analyse concurrentielle grâce aux étiquettes, aux sous-tâches imbriquées, aux multiples assignés et aux libellés de priorité

Utilisez les sections préétablies pour le suivi des forces et faiblesses de la concurrence

Idéal pour : les équipes marketing et commerciales, les chefs de produit, les start-ups, les stratèges d'entreprise, les agences, les consultants et les investisseurs qui ont besoin d'informations basées sur des données pour suivre les concurrents, affiner les stratégies et analyser le positionnement sur le marché.

7. Modèle de forfait de lancement de marque ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Planifiez et réalisez le lancement réussi d'une marque ou d'une campagne de repositionnement de marque grâce au modèle de plan de lancement de marque ClickUp

Vous cherchez à lancer une nouvelle marque ou un nouveau segment de produits ? Le modèle de lancement de marque ClickUp est fait pour vous ! Ce modèle d'audit couvre toutes les étapes essentielles pour mener à bien un audit de marque avant de lancer une marque avec succès.

De la définition de votre public cible et du développement de vos supports marketing à la définition de l'identité de votre marque, il vous aide à organiser toutes les activités liées au lancement d'une marque. Il fournit également une plateforme centrale pour la communication, la gestion des tâches et le suivi de la progression, garantissant que tout le monde est sur la même longueur d'onde et travaille vers les mêmes objectifs. Cette approche optimisée permet d'éviter la confusion et les retards, pour un lancement réussi.

Ce que vous allez adorer :

Créez une feuille de route claire pour guider le processus de lancement afin de suivre et de mesurer la progression de votre équipe de marque tout au long du lancement

Anticipez les risques et les problèmes potentiels avant qu'ils ne surviennent grâce à des listes de tâches personnalisables pour le suivi de chaque étape du lancement

Mettez en place des statuts personnalisés tels que Annulé, Achevé, Retardé, Non commencé et En cours pour le suivi de la progression

Accédez aux sections intégrées pour définir les objectifs, les indicateurs clés de performance et le public cible

Idéal pour : les équipes qui planifient le lancement d'une nouvelle marque ou d'un nouveau produit et qui ont besoin d'un cadre structuré pour gérer le processus d'audit, y compris les tâches, les échéanciers et les efforts de marketing pour un impact maximal.

8. Modèle de guide de marque ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Construisez et maintenez une identité de marque forte à l'aide du modèle de charte graphique ClickUp

Des directives de marque bien documentées garantissent la cohérence sur toutes les plateformes. Le modèle de directives de marque ClickUp vous aide à organiser et à communiquer les éléments clés de la marque, notamment les logos, la typographie, les palettes de couleurs, le style et les principes de conception.

Ce modèle est une source unique de vérité pour votre équipe, garantissant que chaque élément visuel et écrit est en adéquation avec l'identité de votre marque. Qu'il s'agisse de lancer une nouvelle marque ou de renforcer une marque existante, ce modèle offre une expérience de marque homogène et cohérente sur tous les canaux.

Ce que vous allez adorer :

Centralisez tous vos actifs de marque, votre typographie et vos éléments visuels sur une seule plateforme

Obtenez des sections personnalisables pour les valeurs de la marque, le ton et les directives de messages

Mettez en place une mise en forme facile à utiliser dans votre charte graphique afin que vos équipes puissent accéder aux règles de marque et les appliquer de manière cohérente

Contrôlez et suivez toutes les modifications et mises à jour au fil du temps grâce à des contrôles d'accès flexibles

Idéal pour : les responsables de marque, les équipes marketing et les professionnels de la création qui ont besoin d'une approche structurée pour maintenir la cohérence de la marque entre les équipes et les canaux.

9. Modèle de brand book ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Créez un brand book complet grâce au modèle de brand book de ClickUp. Documentez l'histoire, les valeurs et l'identité visuelle de votre marque

Le modèle de brand book de ClickUp est un guide complet qui détaille l'essence de votre marque, y compris ses forces, sa mission, sa vision, ses valeurs et son ton. Il vous aide à établir une identité de marque claire et cohérente qui communique l'identité visuelle, la culture, le positionnement, le logo et d'autres attributs de votre marque.

Que vous soyez une start-up ou une marque expérimentée, le modèle de Brand Book garantit que votre message reste cohérent sur toutes les plateformes et auprès de toutes les équipes. La meilleure fonctionnalité de ce modèle d'audit est qu'il fournit des sections pour définir le récit de votre marque, son identité visuelle, ses messages clés, etc. Il s'agit donc d'un outil essentiel pour les entreprises qui cherchent à renforcer leurs stratégies de marque internes et externes.

Ce que vous allez adorer :

Assurer une cohérence visuelle et tactile pour tous les supports marketing

Fournir des directives claires aux employés et aux partenaires sur la présentation de la marque

Établissez un message unifié sur tous les canaux et toutes les plateformes

Améliorez le suivi du brand book grâce à la modification en cours, aux notifications par e-mail, à l'automatisation, à l'IA et à d'autres outils de gestion de projet

Idéal pour : les entreprises qui cherchent à créer un brand book complet qui communique l'identité et les messages de leur marque sur tous les canaux.

10. Modèle de gestion de marque ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Gérez tous les aspects de votre marque en un seul endroit grâce au modèle de gestion de marque ClickUp

Si vous procédez à un rafraîchissement de votre marque ou si vous souhaitez obtenir un rapport d'audit de marque, le modèle de gestion de marque ClickUp est conçu pour organiser le processus de gestion continue de votre marque. Ce modèle fournit un cadre standardisé pour le suivi et le maintien de la cohérence de la marque à travers tous les actifs.

Grâce à ses fonctionnalités intégrées de gestion des tâches, le modèle de rapport d'audit de marque facilite la coordination des efforts, le suivi du statut des initiatives de marque et la garantie que toutes les équipes travaillent dans le même sens. Que vous gériez une marque établie ou que vous en développiez une nouvelle, ce modèle est essentiel pour une gestion efficace et le renforcement de votre marque.

Ce que vous allez adorer :

Assurez-vous que toutes les communications et tous les messages sont conformes aux valeurs de la marque

Obtenez des outils de gestion des tâches pour une coordination parfaite des projets

Utilisez les champs personnalisés pour classer et ajouter des attributs afin de gérer les tâches de gestion de la marque et de visualiser la progression

Rapports intégrés pour mesurer la performance et l'efficacité de la marque

Idéal pour : les dirigeants d'entreprise et les responsables de marque qui ont besoin d'un outil centralisé pour gérer et optimiser leur propre stratégie de marque, en assurant la cohérence et l'alignement de tous les points de contact.

💡 Conseil de pro : Les logiciels de gestion de marque permettent de centraliser les résultats de votre audit, ce qui facilite le suivi de la progression et la collaboration avec votre équipe.

11. Modèle de guide de style de marque ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Élaborez un guide de style de marque détaillé avec le modèle de guide de style de marque ClickUp

Si vous souhaitez améliorer la personnalité de votre marque, le modèle de guide de style de marque ClickUp Create vous aidera à créer un guide de style complet. Ce document définit l'identité visuelle de votre marque, y compris la typographie, la palette de couleurs, l'utilisation du logo, le style d'imagerie et d'autres éléments de conception.

Définissez clairement votre identité visuelle et évitez les incohérences pour vous assurer que tous les supports liés à la marque sont visuellement cohérents. Le résultat : vous créez une expérience de marque cohérente pour votre public et renforcez l'efficacité de votre marque.

Ce que vous allez adorer :

Personnalisez la personnalité de votre marque en définissant des préférences de style spécifiques

Obtenez des zones intégrées pour définir le ton, le style et les messages

Des fonctionnalités collaboratives pour permettre à l'équipe d'accéder facilement aux documents et de les mettre à jour

Accès facile sur tous les appareils pour une consultation sans tracas

Idéal pour : les équipes et les designers qui cherchent à créer ou à affiner le guide de style de leur marque pour une communication et une image de marque cohérentes sur tous les canaux marketing.

12. Modèle de projet de changement de marque ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Gérez efficacement votre projet de rebranding grâce au modèle de projet de rebranding ClickUp

Vous cherchez à pénétrer un nouveau marché ou envisagez de faire une refonte complète de votre marque ? Le modèle de projet de rebranding ClickUp fournit une approche structurée de la gestion d'un projet de rebranding. Il couvre toutes les étapes, de la recherche initiale et du développement de la stratégie à la mise en œuvre et à la communication.

Ce modèle de questionnaire d'audit de marque vous aide à organiser le processus complexe de changement de marque, en veillant à ce que tous les aspects soient pris en compte et gérés efficacement. L'utilisation de ce modèle minimise le risque d'erreurs et permet un processus de changement de marque fluide et réussi.

Ce que vous allez adorer :

Suivi de la progression à chaque étape de votre refonte pour attribuer facilement les tâches et les responsabilités

Utilisez les sections personnalisables pour le nouveau logo, la proposition de valeur, le design et les messages clés

Accédez à des outils collaboratifs pour que les équipes s'alignent sur les efforts d'amélioration de la marque

Utilisez les fonctionnalités intégrées de rapports pour suivre la progression et l'efficacité du rebranding

Idéal pour : les entreprises qui souhaitent changer de marque en adoptant une approche structurée pour garantir l'alignement, la cohérence et la réussite de l'exécution dans toutes les équipes.

📮 ClickUp Insight : Le changement de contexte affecte silencieusement la productivité de votre équipe. Nos recherches montrent que 42 % des perturbations au travail proviennent de la gestion des plateformes, des e-mails et des allers-retours entre les réunions. Et si vous pouviez éliminer ces interruptions coûteuses ? ClickUp réunit vos flux de travail (et vos discussions) sur une plateforme unique et rationalisée. Lancez et gérez vos tâches à travers des discussions, des documents, des tableaux blancs et plus encore, tandis que les fonctionnalités basées sur l'IA maintiennent le contexte connecté, consultable et gérable !

13. Modèle de formulaire d'audit de marque par Paperform

via Paperform

Le modèle de formulaire d'audit de marque de Paperform est un outil simple mais efficace pour évaluer les performances actuelles de votre marque et identifier les domaines à améliorer. Ce modèle vous guide dans l'audit des atouts de votre marque, de ses messages, de son public cible et de sa position globale sur le marché, en vous fournissant des informations précieuses qui peuvent contribuer à renforcer votre stratégie de marque.

Avec des champs personnalisables et une conception intuitive, ce modèle vous permet d'adapter l'audit aux besoins spécifiques de votre marque, en vous assurant que les résultats sont pertinents et exploitables pour la croissance future.

Ce que vous allez adorer :

Évaluez les forces et les faiblesses de votre marque à l'aide de questions et d'invites ciblées

Analysez la performance de la marque à travers différents points de contact grâce à des sections dédiées

Générez des rapports complets avec des recommandations d'amélioration concrètes

Modifiez sans effort les champs des formulaires et changez les polices de caractères et les couleurs

Idéal pour : les responsables de marque et les équipes marketing qui souhaitent mener une analyse approfondie de l'état actuel de leur marque et identifier les possibilités d'amélioration.

14. Modèle de checklist d'audit de marque par Intramuse

via Intramuse

Le modèle de checklist d'audit de marque d'Intramuse est un outil pratique pour examiner en profondeur tous les aspects de votre marque. Il vous aide à évaluer l'identité visuelle, les messages, le positionnement sur le marché et les performances globales de votre marque de manière détaillée et systématique.

Assurez la cohérence de tous les points de contact de la marque et identifiez les domaines à améliorer. L'approche par checklist facilite l'évaluation de chaque composant de votre marque, garantissant qu'aucun aspect n'est négligé pendant le processus d'audit.

Ce que vous allez adorer :

Évaluez l'identité visuelle de votre marque, y compris le logo, la palette de couleurs et la typographie

Examinez la présence en ligne de votre marque, y compris son site Web et ses médias sociaux

Comprendre la perception des clients et recueillir des commentaires sur l'expérience de la marque

Obtenez un espace dédié pour les notes et les recommandations basées sur les résultats de l'audit

Idéal pour : les petites et grandes équipes et les propriétaires d'entreprises qui souhaitent disposer d'un guide détaillé, étape par étape, pour réaliser un audit de marque complet et améliorer la cohérence de leur marque.

15. Modèle d'audit de marque Heads sur Figma

via Figma

Le modèle d'audit de marque Heads sur Figma est un outil visuel conçu pour les équipes qui préfèrent une approche plus interactive et axée sur le design des audits de marque. Ce modèle vous permet d'évaluer l'identité visuelle de votre marque, en vous assurant que des éléments tels que les logos, la typographie, les couleurs et la cohérence globale du design sont en adéquation avec la promesse et la stratégie de votre marque.

Idéal pour les équipes de conception et les spécialistes du marketing, ce modèle Figma vous permet de suivre visuellement l'évolution de votre marque et d'identifier les domaines à améliorer. Il est parfait pour les entreprises qui recherchent une approche créative et pratique pour évaluer et améliorer leurs atouts de marque.

Fonctionnalités clés

Utilisez le processus d'audit entièrement interactif et visuellement ciblé

Utilisez les sections prédéfinies pour évaluer les éléments visuels de la marque tels que les logos, les couleurs et les polices de caractères

Obtenez des outils de conception collaboratifs pour assurer l'alignement et le feedback de l'équipe

Permettre la comparaison visuelle des actifs de la marque au fil du temps

Idéal pour : les équipes de design et les entreprises qui cherchent à améliorer ou à affiner les éléments visuels de leur marque à l'aide d'un outil collaboratif axé sur le design.

💡 Conseil de pro : Une fois votre audit de marque achevé, assurez-vous que vos étapes d'action sont claires. Utilisez une feuille de route marketing pour mapper vos prochaines étapes d'amélioration de la marque.

Débloquez tout le potentiel de votre marque avec ClickUp 🚀

Les audits de marque sont essentiels pour permettre aux entreprises d'affiner leurs stratégies, d'améliorer la cohérence de leur marque et d'assurer leur croissance à long terme. Avec les modèles appropriés, vous pouvez mener un audit de marque efficace.

Mais il ne suffit pas d'avoir le bon modèle pour créer la marque parfaite. G Vous devez connaître les publics de votre marque et leurs besoins, et affiner la valeur de votre marque en conséquence. La réussite d'un audit de marque nécessite souvent de multiples réunions, de la paperasse, des formulaires, des allers-retours et un processus désordonné.

Dites adieu aux documents éparpillés et aux processus incohérents. Avec ClickUp, l'application quotidienne pour le travail, vous pouvez facilement mener un audit de marque approfondi et améliorer votre stratégie de marque. Elle regorge de fonctionnalités incroyables, vous pouvez donc construire votre stratégie de marque à partir de zéro ou en choisir une dans notre bibliothèque de modèles pour démarrer plus rapidement.

Prêt à faire passer votre marque au niveau supérieur ? Lancez-vous avec ClickUp et accédez gratuitement à ces modèles puissants !