Modèles gratuits de checklist pour la formation des employés

Saviez-vous que 76 % des employés sont susceptibles de rester dans une entreprise qui propose des formations continues ? C'est énorme ! ✨

Une procédure de formation structurée est donc nécessaire pour maintenir l'engagement, la productivité et la loyauté de votre équipe.

Un modèle de checklist de formation des employés facilite grandement les choses. Il garantit que chacun reçoit les bons conseils, qu'il s'agisse de nouvelles recrues, de personnes qui acquièrent de nouvelles compétences ou de personnes qui terminent une formation sur la conformité. Aucune étape manquée, aucune confusion, juste un apprentissage fluide et efficace. 🚀

Ce guide présente une dizaine de modèles de checklist de formation personnalisables, des conseils d'experts et des stratégies pour faciliter la formation !

Que sont les modèles de checklist de formation des employés ?

Les modèles de checklist de formation des employés sont des outils structurés qui décrivent les tâches, les étapes et les objectifs clés des programmes de formation. En fournissant un cadre clair aux formateurs et aux stagiaires, ils contribuent à garantir que les employés reçoivent une formation cohérente et complète.

Ces modèles peuvent être personnalisés pour répondre à divers besoins de formation, de l'intégration au développement des compétences et à la conformité, en veillant à ce que tous les sujets nécessaires soient couverts efficacement.

Ces manuels de formation vous aideront à :

✔ Suivi de la progression, pour s'assurer qu'aucune étape n'est oubliée

✔ Standardiser la formation, en gardant tous les employés sur la même page

✔ Renforcez la fidélisation en veillant à ce que les employés se sentent confiants et préparés

✔ Gagnez du temps en aidant les formateurs à suivre un programme de formation clair et cohérent

Un modèle de forfait de formation bien conçu rend l'apprentissage plus facile, plus rapide et moins stressant !

➡️ En savoir plus : Comment former efficacement les employés à un nouveau logiciel

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de checklist de formation des employés ?

Toutes les checklists de formation ne se valent pas ! Alors, qu'est-ce qui différencie un modèle de checklist correct d'un modèle vraiment excellent ? Décomposons-le.

Structure claire et bien organisée : Une checklist de formation générale doit suivre une séquence logique, facilitant la progression des employés. La division en sections, telles que l'intégration, les compétences spécifiques au rôle, la conformité et les évaluations, garantit une expérience d'apprentissage fluide

Tâches spécifiques et réalisables : Chaque élément de checklist de formation doit indiquer clairement ce qui doit être fait dans votre programme de formation. Au lieu d'instructions vagues telles que « Découvrez les politiques de l'entreprise », utilisez des étapes réalisables telles que « Lisez le manuel de l'employé et signez le formulaire d'accusé de réception »

Personnalisable en fonction des différents rôles : Tous les employés n'ont pas besoin de la même formation. Un bon modèle de checklist permet une personnalisation facile pour s'adapter à des rôles, des sessions de formation, des services, des calendriers de formation ou des niveaux d'expérience spécifiques

Inclut les échéanciers et les délais : Le paramétrage des délais d'achèvement prévus pour chaque module de formation permet de maintenir le processus sur la bonne voie et d'atteindre les objectifs d'intégration dans les délais. Il permet également aux responsables de suivre la progression et de fournir une assistance en cas de besoin

📑 Champs prédéfinis pour suivre la progression : Les cases à cocher, les échelles d'évaluation ou les indicateurs de statut d'achèvement permettent aux formateurs et aux employés de suivre facilement ce qui est terminé et ce qui reste à faire

🔄 Section intégrée de feedback et d'évaluation : Une bonne checklist comprend un espace permettant aux formateurs et aux employés de fournir un feedback sur la formation, garantissant ainsi une amélioration continue du processus de formation

🧠 Anecdote : 78 % des employés déclarent qu'un bon programme d'intégration leur a permis de vivre une expérience positive et a favorisé une attitude positive envers l'employeur.

10 meilleurs modèles de checklist de formation des employés

Maintenant que vous savez ce qu'un bon modèle de checklist pour les employés doit contenir, explorons les 10 meilleures solutions :

1. Modèle de checklist hebdomadaire ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Forfait semaine sans effort avec le modèle de checklist hebdomadaire de ClickUp

Rester organisé tout au long de la semaine est beaucoup plus facile avec le modèle de checklist hebdomadaire de ClickUp. Il permet de mapper les tâches, de suivre la progression et de s'assurer que rien n'est laissé de côté.

Qu'il s'agisse de projets de travail, de tâches ménagères ou d'objectifs personnels, cette approche organisée permet de tout garder sous contrôle. Définissez des objectifs organisationnels SMART, mesurez les résultats et augmentez la productivité.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer

Organisez facilement votre emploi du temps hebdomadaire grâce à une disposition claire et structurée

Paramétrez des statuts personnalisés tels que Achevé, En cours et À faire pour suivre le travail

Ouvert en quatre affichages, dont Calendrier hebdomadaire, Tâches achevées et À faire pour avoir un aperçu de ce qui doit être fait

Définissez les types de tâches (personnelles, de travail et de loisirs), ainsi que la priorité et la fréquence de chaque tâche

📌 Idéal pour : Toute personne jonglant avec de multiples responsabilités, y compris les professionnels, les étudiants et les personnes très occupées qui souhaitent une semaine bien planifiée et sans heurts

💡 Conseil de pro : utilisez la vue Calendrier hebdomadaire pour afficher les tâches dans votre calendrier hebdomadaire. Si vous souhaitez personnaliser le calendrier, modifiez la Période pour ajuster l'affichage. Utilisez des filtres pour afficher des tâches spécifiques.

2. Modèle de cadre de formation ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Assurez une formation cohérente grâce au modèle ClickUp Training Framework

Le modèle de cadre de formation de ClickUp décrit un processus structuré et cohérent d'intégration, de perfectionnement et de développement professionnel.

Définissez des objectifs clairs, élaborez des documents d'intégration et suivez la progression en un seul endroit. Grâce à un cadre bien organisé, les employés acquièrent plus rapidement les compétences dont ils ont besoin et les formateurs passent moins de temps à déterminer la suite du processus.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer

Suivi de la progression, des supports de formation et des jalons

Marquer le statut des tâches comme Achevé, En cours, À réviser et Actif pour le suivi de la progression du travail

Personnalisez le modèle en fonction des différents services, objectifs d'apprentissage ou formations, comme le développement de programmes, l'utilisation de nouveaux logiciels ou la formation sur les produits

📌 Idéal pour : les équipes RH, les managers et les formateurs qui souhaitent rationaliser le développement des employés

3. Modèle de liste de formation ClickUp pour l'intégration

Obtenir un modèle gratuit Rationalisez votre expérience d'intégration grâce au modèle de liste de formation pour l'intégration de ClickUp

Les nouveaux employés ne devraient pas se sentir perdus dès le premier jour, et le modèle de liste de formation pour l'intégration de ClickUp vous aide à vous en assurer ! Cela permet une transition en douceur en organisant et en visualisant chaque étape du processus de formation.

Le modèle vous aide à vous conformer aux exigences légales tout en réduisant le temps nécessaire à la formation des nouveaux employés. Tout, des politiques de l'entreprise aux compétences spécifiques à un rôle, est soigneusement planifié pour que les employés soient rapidement opérationnels.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer

Couvrez toutes les étapes essentielles de l'intégration pour une expérience sans faille

Réduisez les lacunes en matière de formation en conservant toutes les tâches et tous les supports de formation essentiels au même endroit grâce à ce modèle d'intégration

Accélérez le processus d'apprentissage pour que les nouvelles recrues soient plus rapidement productives

Classez les informations en 12 attributs personnalisés, tels que Rôle, Prise de notes, Profil ClickUp de l'employé, Facilitateur et Chronométreur, pour enregistrer des informations cruciales sur chaque employé

📌 Idéal pour : les équipes RH, les managers et les propriétaires d'entreprises qui cherchent à améliorer leur processus d'intégration

➡️ En savoir plus : Découvrez comment notre équipe d'intégration utilise ClickUp et comment vous pouvez également l'utiliser !

4. Modèle de matrice de formation ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Organisez et évaluez les programmes de formation grâce au modèle de matrice de formation de ClickUp

Vous avez du mal à assurer le suivi de la formation des employés ? Plus maintenant !

Le modèle de matrice de formation de ClickUp apporte de la clarté en mappant les compétences requises, la progression de la formation et les niveaux de compétence en un seul endroit. Identifiez facilement les lacunes en matière de compétences, suivez les certifications et assurez-vous que chacun reçoit la bonne formation au bon moment.

Le modèle vous aide également à organiser et à évaluer les programmes de formation, à identifier les domaines à améliorer et à évaluer l'efficacité de vos programmes.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer

Définissez les statuts des tâches, tels que Achevé, Pas avec l'entreprise, En cours de révision et À réviser, pour le suivi du développement des compétences des employés

Utilisez huit attributs personnalisés, tels que la gestion des parties prenantes, la résolution de problèmes, le classement, la planification stratégique et la communication, pour enregistrer des informations

Ouvert dans cinq vues différentes, y compris la liste principale, le processus de révision, les compétences par département et le formulaire d'évaluation des besoins de formation

📌 Idéal pour : les professionnels des ressources humaines, les chefs d'équipe et les responsables de la formation et du développement qui ont besoin d'afficher rapidement un aperçu structuré de la formation et du développement des employés

💡 Conseil de pro : Rassemblez les informations sur les employés à l'aide du formulaire d'évaluation des besoins en formation. Les employés peuvent évaluer chaque compétence en fonction de leur niveau de maîtrise et soumettre le formulaire. Une fois terminé, tous les formulaires apparaîtront dans la vue Liste principale, vous donnant un aperçu des informations.

5. Modèle de forfait de formation ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Assurez une formation fluide grâce à une planification détaillée à l'aide du modèle de plan de déploiement de la formation de ClickUp

Le modèle de plan de déploiement de la formation de ClickUp vous aide à planifier chaque détail de votre formation, de la définition des objectifs et de la programmation des sessions au suivi de la progression et à la collecte des commentaires.

De plus, vous pouvez définir et suivre les objectifs de formation pour un lancement réussi, vous assurer que votre programme est organisé dans les limites du budget et vous adapter en douceur à l'évolution des besoins.

Ce modèle vous permet d'ajouter le type de formation (nouveau collaborateur, formation de base, avancée ou de maintien des compétences) pour définir l'objectif dans la checklist de formation. De plus, vous pouvez choisir vos méthodes de formation, telles que l'e-learning, la formation dirigée par un instructeur, la formation mixte ou l'instructeur virtuel.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer

Décomposez le lancement de la formation en étapes claires et gérables

Assurez une exécution en temps opportun grâce à des échéanciers et des jalons structurés

Suivi de la progression en temps réel pour identifier et résoudre rapidement les obstacles

Assurez-vous que les bons formateurs sont affectés au bon type de formation

📌 Idéal pour : les équipes RH, les gestionnaires de projets et les coordinateurs de formation qui forfaitisent plusieurs sessions de formation en même temps

6. Modèle d'agenda de formation ClickUp Professional Services

Obtenir un modèle gratuit Formez vos employés aux nouveaux services grâce au modèle d'agenda de formation à la mise en œuvre des services professionnels ClickUp

Le modèle d'agenda de formation à la mise en œuvre des services professionnels de ClickUp décrit chaque session de formation, les sujets clés et les objets, en s'assurant que rien n'est négligé.

Cela permet de rationaliser le processus de formation, de faciliter la transition vers les nouvelles technologies et de mieux comprendre la valeur des services professionnels. Un agenda clair permet une mise en œuvre plus fluide, une meilleure rétention des connaissances et une main-d'œuvre parfaitement préparée à appliquer ce qu'elle a appris.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer

Personnalisable en fonction des différents services professionnels, secteurs d'activité et besoins des équipes

Assurez-vous que les employés maîtrisent rapidement les nouveaux produits ou services

Renforcez l'engagement en paramétrant des attentes et des objectifs d'apprentissage clairs

Ajoutez l'échéancier et l'agenda de la formation pour plus de transparence

📌 Idéal pour : Les chefs de projet, les responsables de la formation et les équipes de service qui ont besoin d'un forfait de formation clair et efficace pour mettre en œuvre de nouveaux outils, systèmes ou processus

7. Modèle d'agenda d'atelier ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Forfait ateliers percutants avec le modèle d'agenda d'atelier ClickUp

Un bon atelier ne se résume pas à un contenu de formation de qualité, il s'agit aussi de structure. Le modèle d'agenda d'atelier de ClickUp vous aide à forfait chaque session, sujet et point de discussion pour assurer le suivi.

Fini les heures supplémentaires ou le manque d'engagement ! Avec un agenda clair, les participants restent concentrés, les discussions sont productives et votre atelier apporte une réelle valeur ajoutée.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer

Organisez les sujets, les activités et les plages horaires pour un flux fluide

Concentrez les discussions et assurez-vous que tous les points clés sont couverts

Accédez facilement aux différentes sections grâce au tableau des matières du document

Utilisez les guides de bannière pour préparer rapidement le document

📌 Idéal pour : les formateurs, les animateurs et les organisateurs d'évènements qui souhaitent animer des ateliers attrayants

8. Modèle de notes de formation ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Forfait chaque session de formation en profondeur à l'aide du modèle de notes du formateur de ClickUp

Le modèle de notes du formateur de ClickUp aide les formateurs à forfaitiser les points de discussion clés, à définir les objectifs et à assurer le suivi de l'engagement des participants afin que rien ne soit oublié.

Vous n'aurez ainsi plus à vous soucier de chercher vos notes ou de perdre le fil de votre travail !

Avec ce modèle, les formateurs peuvent préparer la formation, les sessions se déroulent sans heurts et les apprenants bénéficient de la meilleure expérience possible. De plus, il vous permet de recueillir des commentaires exploitables, de documenter les points clés et de suivre l'agenda.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer

Mettre en forme de manière structurée pour capturer les points et les objectifs clés

Assurez la cohérence des sessions, même lorsque vous formez plusieurs groupes

Suivi de l'engagement et des commentaires des participants

Liste des résultats attendus de votre formation, cours de formation avec objectifs, activités et durée détaillés, et leçons apprises

📌 Idéal pour : les formateurs, les éducateurs et les animateurs qui préparent et organisent des sessions de formation

⭐ Astuce : Voici quelques éléments à prendre en compte pour un processus de formation efficace : Abandonnez la formation universelle. Créez un apprentissage personnalisé et continu qui aide les employés à se développer et à être plus performants 🚀

Utilisez un logiciel de formation pour rester sur la bonne voie. Les bons outils permettent de suivre la progression, de personnaliser l'apprentissage et de gagner en efficacité 📊

Rendez l'apprentissage interactif grâce à des fonctionnalités telles que la ludification, des scénarios concrets et la collaboration entre pairs 🎭

Mettez régulièrement à jour la formation en fonction des commentaires des employés afin qu'elle reste pertinente et efficace 🔄

9. Modèle de checklist de recrutement ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Assurez-vous de ne rien manquer pendant le processus de recrutement grâce au modèle de checklist de recrutement de ClickUp

Le modèle de checklist de recrutement de ClickUp offre un guide étape par étape aux responsables du recrutement. Il permet de suivre la progression, de coordonner les tâches et de rationaliser le recrutement. De plus, vous pouvez documenter les attentes, créer un flux de travail pour embaucher de nouveaux employés et examiner plus rapidement chaque candidature.

Le modèle propose trois checklists : une Checklist pour les nouveaux employés, qui répertorie les tâches que les nouveaux employés doivent accomplir, une Checklist RH, qui répertorie les tâches que les RH doivent accomplir, et des Sous-tâches imbriquées, qui répertorient les problèmes nécessitant une attention particulière.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer

Assurer la cohérence de toutes les évaluations des candidats

Gardez une trace des délais, des documents et des suivis en un seul endroit

Accélérez la prise de décision grâce à un flux de travail organisé

Créez une liste de tâches pour les RH, les nouveaux employés et les problèmes importants dans le même modèle

📌 Idéal pour : les professionnels des ressources humaines, les recruteurs et les responsables du recrutement à la recherche de checklists détaillées pour le recrutement

10. Modèle de manuel de l'employé ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Créez un manuel complet pour vos employés grâce au modèle de manuel de l'employé de ClickUp

Un manuel du salarié bien rédigé est un guide qui aide les salariés à comprendre la culture, les politiques et les attentes de l'entreprise dès le premier jour.

Le modèle de manuel de l'employé de ClickUp permet de créer un document complet couvrant la conduite sur le lieu de travail, les avantages sociaux, les directives de communication et l'évolution de carrière.

Il vous permet de donner un aperçu de l'entreprise, de créer des résumés de rôles, d'ajouter des responsabilités et d'inclure les politiques de l'entreprise. Vous pouvez également inviter des invités et des parties prenantes à contribuer au document.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer

Réduisez la charge de travail des RH en répondant aux questions courantes des employés

Aidez les nouveaux employés à se sentir les bienvenus et informés dès le premier jour

Partagez avec un lien public pour vous assurer que tous vos employés peuvent accéder au modèle de manuel

Invitez vos collaborateurs à élaborer un manuel complet

📌 Idéal pour : les équipes RH, les managers et les propriétaires d'entreprises qui souhaitent un manuel des employés bien organisé et facile à mettre à jour

Former plus intelligemment avec ClickUp

Un programme de formation bien structuré est essentiel pour la performance des employés, leur fidélisation et la réussite globale de l'entreprise.

Qu'il s'agisse d'intégrer de nouveaux employés, de déployer de nouveaux processus ou de perfectionner les compétences de votre équipe, disposer des bons modèles permet de tout organiser et de gagner en efficacité.

Mais pourquoi se limiter aux modèles ? Faites passer votre formation au niveau supérieur grâce à des logiciels de formation tels que ClickUp qui rationalisent l'ensemble du processus. ClickUp vous offre tout ce dont vous avez besoin pour créer, gérer et optimiser des programmes de formation sur une seule et même plateforme puissante.

Inscrivez-vous gratuitement dès aujourd'hui !