Suivi LLM : les 7 meilleurs outils de suivi de l'IA pour optimiser les performances

Pendant des années, le classement sur Google a garanti la visibilité. Mais aujourd'hui, les outils de recherche basés sur l'IA comme ChatGPT, Gemini et Perplexity prennent le relais.

Contrairement aux moteurs de recherche traditionnels, ces modèles de langage de grande taille ne classent pas les sites Web, ils réécrivent, résument et réinterprètent le contenu, en mélangeant souvent des informations provenant de sources multiples.

Le hic, c'est que même si votre site est classé n° 1 sur Google, le modèle de recherche IA pourrait l'ignorer.

C'est là que les outils de suivi LLM entrent en jeu.

Également appelés outils d'observabilité LLM, ils permettent aux entreprises de surveiller les références générées par l'IA à leur marque, de suivre la visibilité dans les résultats de recherche et d'optimiser le contenu pour les moteurs de recherche basés sur l'IA. Ces outils aident également à identifier les biais, les erreurs factuelles ou les détails obsolètes qui pourraient se propager à travers plusieurs produits d'IA.

Voici sept outils de suivi LLM pour vous aider à examiner comment les modèles d'IA stockent et traitent les informations relatives aux marques.

⏰ Résumé en 60 secondes Les 7 meilleurs outils de suivi LLM qui aident les marques à rester visibles et compétitives dans le paysage de la recherche alimentée par l'IA sont les suivants : Profound : le meilleur pour la visibilité de la recherche IA dans les entreprises Scrunch AI : le meilleur outil de suivi de marque pour l'IA Otterly AI : le meilleur outil de suivi de la visibilité de l'IA Peec AI : le meilleur outil de suivi multi-LLM abordable Rankscale : le meilleur outil pour une analyse complète du référencement naturel de l'IA Knowatoa : le meilleur outil de suivi du classement des recherches LLM nightwatch* : le meilleur outil pour combiner le suivi du classement SEO et la surveillance de l'IA *bonus : ClickUp aide les équipes à suivre la visibilité de la marque sur les moteurs de recherche IA (ChatGPT, Gemini, etc.) en rationalisant les efforts de l'équipe grâce à une allocation efficace des ressources, à la documentation et à l'automatisation des flux de travail

Que rechercher dans un outil de suivi LLM ?

Un outil de suivi des LLM aide les entreprises à analyser la fréquence et le contexte dans lesquels un LLM fait référence à une marque ou à un produit. Ces informations peuvent être utilisées pour affiner le contenu afin qu'il soit mieux représenté dans les outils de recherche basés sur l'IA et garantir la cohérence des messages de la marque sur les différentes plateformes.

Certains outils évaluent également les performances des applications en surveillant la vitesse de réponse, la précision et l'efficacité du traitement de l'IA. Voici les facteurs clés à prendre en compte lors du choix d'un outil de suivi LLM :

*suivi de la qualité des réponses : Recherchez des outils qui enregistrent les réponses et les évaluent en fonction de leur pertinence, de leur exactitude factuelle, de leur ton ou d'autres critères. Certains outils utilisent également l'analyse des sentiments pour détecter le ton émotionnel ou repérer des anomalies telles que les fuites de données ou les réponses toxiques

Suivi de la visibilité de l'IA : Choisissez un outil qui suit la fréquence et le lieu d'apparition de votre marque ou de vos mots-clés dans le contenu généré par l'IA. Cela s'apparente au référencement naturel, mais pour l'IA, souvent appelé optimisation de la recherche par IA ou optimisation des moteurs génératifs (GEO)

Analyse comparative de la concurrence : Choisissez un outil de suivi de marque LLM doté de fonctionnalités d'analyse de la concurrence, qui vous permettra de comparer votre visibilité à celle de vos concurrents. Par exemple, si un concurrent est davantage mentionné dans les moteurs de recherche IA, cela met en évidence les lacunes que vous devez combler

*intégration et collaboration : optez pour un outil qui s'intègre facilement à votre pile d'analyse existante. Recherchez également des fonctionnalités telles que des rapports personnalisables, des alertes (par exemple, si la mention de votre marque disparaît des résultats de Bing Chat) et une assistance multi-utilisateurs afin que les équipes puissent collaborer sur l'observabilité et la surveillance des LLM

analyse RAG* : Sélectionnez un outil qui évalue l'influence de la génération augmentée par récupération (RAG) sur les réponses de l'IA, en veillant à ce que le contenu récupéré soit correctement représenté dans les résultats générés par l'IA. Cela permet de révéler les risques de désinformation et de mettre en évidence les possibilités d'optimisation

*évaluation des performances des modèles : sélectionnez un outil qui suit les indicateurs clés affectant les performances des LLM, tels que la précision du modèle sur les invites de test, la cohérence des réponses, la latence ou les évaluations des utilisateurs sur la qualité des résultats du modèle

🤝 Rappel amical : les applications LLM variant d'un secteur à l'autre, assurez-vous que votre outil de suivi peut s'adapter à différents cas d'utilisation, des robots de service client à la génération de code.

➡️ En savoir plus : Que sont les agents LLM dans l'IA et comment fonctionnent-ils ?

1. Profound (Idéal pour la visibilité de la recherche IA dans les entreprises)

via Profound

Fondée par James Cadwallader et Dylan Babbs, Profound est une plateforme destinée aux entreprises qui permet de suivre la manière dont les grands modèles de langage tels que ChatGPT, Gemini, Bing Chat et Microsoft Copilot mentionnent et classent votre contenu.

Il analyse les données d'entrée que ces modèles d'IA traitent pour générer des réponses, aidant ainsi les entreprises à comprendre comment les différentes requêtes des utilisateurs, invites, ensembles de données et sources ont un impact sur la visibilité de la marque. Il offre également des fonctionnalités de conformité et de sécurité telles que la certification SOC 2 et l'authentification unique pour protéger les données sensibles de l'entreprise et garantir un accès sécurisé.

Les meilleures fonctionnalités

Réponses aux questions : Suivi de la fréquence d'apparition de votre marque dans les réponses générées par l'IA. Par exemple, une marque d'électronique grand public peut surveiller la fréquence à laquelle ses produits sont mentionnés dans les réponses aux questions « meilleurs écouteurs à réduction de bruit » ou « meilleures enceintes intelligentes ». Elle analyse également le contexte et les sources qui influencent ces mentions

Explorateur de conversations : Permet d'explorer les sujets et les mots-clés dont les consommateurs discutent avec les plateformes d'IA. Il fournit des informations en temps réel sur les conversations générées par l'IA, en suivant la manière dont les industries, les marques et les concurrents sont mentionnés

Agent analytics : Suivi des visites des robots IA, analyse de la façon dont les robots d'indexation IA interprètent votre site et vérification de son optimisation pour l'indexation IA. Il surveille également le trafic généré par l'IA, identifie les pages fréquemment consultées et fournit des informations sur la façon dont les modèles IA utilisent votre contenu dans leurs réponses

Limites importantes

Profound est conçu pour les clients au niveau de l'entreprise, ce qui le rend moins accessible ou rentable pour les petites entreprises

Tarification approfondie

Tarification personnalisée

Évaluations et critiques approfondies

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

📮ClickUp Insight : 88 % des personnes ayant répondu à notre sondage utilisent l'IA pour leurs tâches personnelles, mais plus de 50 % hésitent à l'utiliser au travail. Les trois principaux obstacles ? Le manque d'intégration transparente, les lacunes en matière de connaissances ou les préoccupations liées à la sécurité. Mais que se passe-t-il si l'IA est intégrée à votre environnement de travail et qu'elle est déjà sécurisée ? ClickUp Brain, l'assistant IA intégré de ClickUp, rend cela possible. Il comprend les invites en langage clair, ce qui permet de résoudre les trois préoccupations liées à l'adoption de l'IA tout en connectant vos discussions, vos tâches, vos documents et vos connaissances dans l'ensemble de l'environnement de travail. Trouvez des réponses et des informations en un seul clic !

🚀 Astuce productivité : Paramétrez des appels LLM programmés pour récupérer les réponses de ChatGPT, Gemini ou Perplexity pour des mots-clés spécifiques liés à votre marque. Stockez et comparez ces résultats dans un tableau de bord centralisé pour obtenir des informations rapidement.

2. Scrunch AI (Idéal pour le suivi de la présence de la marque sur l'IA)

via Scrunch AI

Les clients interagissent déjà avec l'IA lorsqu'ils recherchent des produits, comparent des services ou cherchent des recommandations. Scrunch AI suit l'apparition de votre marque dans ces réponses générées par l'IA, qu'elle soit en tête des résultats, à peine mentionnée ou totalement absente.

L'outil suit trois aspects fondamentaux : la présence, la position et le sentiment. La « présence » indique où et comment votre marque est mentionnée dans les réponses de l'IA, la « position » indique votre classement ou votre importance dans ces réponses, et le « sentiment » analyse le ton (positif, neutre, négatif) lorsque votre marque est mentionnée.

Analyse des meilleures fonctionnalités de l'IA

Suivi et analyse de la concurrence : vous permet de comparer les mentions de votre marque à celles de vos concurrents sur les mêmes invites, instructions. Il mettra en évidence si un rival vous surpasse, par exemple, dans les recommandations de ChatGPT pour le « meilleur logiciel de gestion de projet »

Knowledge hub : identifie les lacunes dans le contenu ou les informations erronées concernant la façon dont votre marque est représentée

Informations sur les profils IA : vous permet de voir comment différents profils d'utilisateurs (personas) obtiennent différentes réponses de l'IA sur votre marque. Ce niveau d'information est incroyablement utile pour affiner votre marketing de contenu pour l'IA

Analyse des limites de l'IA

L'accès est actuellement restreint et nécessite de « réserver une réunion »

Analyse des prix de l'IA

Tarification personnalisée

Analysez les évaluations et les critiques de l'IA

Avis G2 : Pas assez d'avis

Avis Capterra : Pas assez d'avis

3. Otterly. IA (Idéal pour le suivi de la visibilité de l'IA)

Otterly vous permet de surveiller votre marque, votre contenu, vos concurrents ou toute invite, instruction, dans tous les services d'IA.

L'une des fonctionnalités clés d'Otterly est sa facilité d'utilisation. Elle convient à ceux qui souhaitent vérifier rapidement les résultats de recherche de l'IA sans avoir besoin d'une longue période d'apprentissage. La plateforme assiste plusieurs chatbots/LLM d'IA, tels que ChatGPT, Gemini de Google et Bing Chat.

C'est l'un des rares outils de suivi de recherche IA qui vous permet de suivre la qualité des résultats en fonction des emplacements de vos clients. Si votre marque est populaire aux États-Unis mais rarement mentionnée dans les recherches IA en Inde ou en Allemagne, vous savez où concentrer vos efforts de contenu

Otterly. Les meilleures fonctionnalités de l'IA

Recherche de mots-clés et d'invites : Vous aide à comprendre quelles invites ou quels mots-clés incitent l'IA à vous référencer vous ou vos concurrents à la place, afin que vous puissiez ajuster votre stratégie de contenu

suivi des liens : *Permet de suivre le nombre de réponses générées par l'IA qui incluent des liens vers votre contenu par rapport à vos concurrents

Alertes de performance et du tableau de bord : Vous avertit en cas de changement important dans les mentions de l'IA, par exemple si un concurrent prend votre place dans les réponses générées par l'IA

Otterly. Limites de l'IA

Il lui manque certaines fonctionnalités avancées que l'on trouve dans d'autres outils, telles que le suivi basé sur les personas ou l'analyse approfondie des sentiments

Otterly. Tarification de l'IA

Lite : 29 $/mois (10 invites de recherche, instructions)

Standard : 189 $/mois (100 invites de recherche)

Pro : 989 $/mois (1000 invites de recherche)

Otterly. Évaluations et avis sur l'IA

Avis G2 : Pas assez d'avis

Avis Capterra : Pas assez d'avis

4. Peec AI (le meilleur outil de suivi multi-LLM abordable)

via Peec AI

Spécialement conçue pour les équipes marketing, Peec AI est une plateforme d'analyse de recherche basée sur l'IA qui se distingue par ses fonctionnalités robustes à un prix abordable.

Son « score de visibilité de la marque » vous aide à analyser la fréquence d'apparition de votre marque dans les résultats de l'IA au fil du temps, vous fournissant ainsi des indicateurs clairs pour suivre votre progression.

La plateforme peut décomposer cela par différents LLM, comme ChatGPT, Claude, Perplexity, Gemini de Google, DeepSeek, etc., et sur différents échéanciers, de sorte que vous pourriez voir que votre visibilité est de 70 % sur ChatGPT mais seulement de 40 % sur Claude, par exemple.

Les meilleures fonctionnalités de Peec AI

Analyse des sources : identifie les sources que les assistants IA citent lorsqu'ils mentionnent votre marque. C'est essentiel car cela vous indique pourquoi une IA vous mentionne ou ne vous mentionne pas. Notamment, seulement 50 % des sources utilisées par l'IA se recoupent avec les meilleurs résultats de Google. Vous pouvez cibler ces sources spécifiques avec des articles d'invités, des relations publiques et des contributions d'experts dans votre stratégie de contenu pour augmenter la visibilité

Analyse comparative des concurrents : vous permet d'ajouter vos concurrents et de voir un « classement sectoriel » côte à côte de ceux qui bénéficient le plus de l'IA

Suite d'analyse SEO pour les LLM : offre un suivi chronologique, des tableaux de bord multi-modèles et une collaboration d'équipe, dans une interface utilisateur conviviale avec des diagrammes clairs, ce qui en fait un outil puissant pour les équipes axées sur les données

Limites de l'IA de Peec

Les équipes peuvent avoir besoin de temps pour comprendre toutes les fonctionnalités, surtout si elles sont nouvelles dans le domaine de l'analyse de recherche par IA

Tarification de Peec IA

Équipes internes : 130 $/mois (Analyse de 30 invites, instructions)

*agence : 195 $/mois (travail avec 3 clients)

Évaluations et avis sur Peec IA

Avis G2 : Pas assez d'avis

Avis Capterra : Pas assez d'avis

5. Rankscale (le meilleur pour une analyse complète du référencement naturel de l'IA)

via Rankscale

Rankscale (souvent stylisé Rankscale.ai) est un outil d'optimisation des moteurs génératifs (GEO) conçu pour être une solution tout-en-un pour la visibilité de la recherche par IA.

L'une de ses fonctionnalités phares est le simulateur de moteur de recherche IA, qui montre comment différents modèles d'IA explorent et interprètent votre site, en vous donnant une note de pertinence IA pour le contenu. Cela vous aide à identifier si quelque chose sur votre site pourrait bloquer ou décourager les robots IA.

Les meilleures fonctionnalités de Rankscale

suivi des invites sur plusieurs moteurs d'IA* : vous permet de configurer des invites de recherche personnalisées sur plusieurs moteurs basés sur le LLM, de rassembler les résultats et d'afficher l'emplacement de votre site. Il permet également de mapper les citations, en révélant les sources auxquelles l'IA fait référence

Suivi des mentions des concurrents : Suit les mentions des concurrents, en découvrant les concurrents dans les réponses de l'IA que le référencement traditionnel pourrait manquer. Il affiche également une vue complète à 360° des performances de l'IA de votre site, des améliorations apportées aux pages à l'analyse des concurrents

*tableau de bord des marques : permet de surveiller le classement des recherches IA, l'analyse des sentiments et les tendances de visibilité pour toutes vos marques sans avoir à passer d'un outil à l'autre. De plus, les « calculs automatisés » traitent instantanément les données d'exécution des termes de recherche, garantissant ainsi des indicateurs précis et à jour

Limites de Rankscale

Il s'agit d'un projet solo qui n'a été ouvert aux testeurs que récemment. Certaines fonctionnalités peuvent donc être incomplètes ou contenir des bogues

Tarification de Rankscale

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Rankscale

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

6. Knowatoa (le meilleur outil de suivi du classement des recherches LLM)

via Knowatoa

Knowatoa travaille comme un outil dédié au suivi du classement qui montre comment les services d'IA perçoivent et classent votre marque.

Il suit les mentions de votre marque dans les réponses de l'IA et vérifie si les modèles d'IA décrivent vos produits avec précision en les comparant aux informations réelles sur vos produits. Par exemple, si une IA indique qu'il manque à votre logiciel une fonctionnalité que vous possédez en réalité, Knowatoa signalerait cette anomalie.

Découvrez les meilleures fonctionnalités de Knowatoa

suivi inter-modèles* : Assistance de toutes les principales plateformes d'IA, telles que ChatGPT, Gemini de Google, Perplexity, Meta's AI, Claude d'Anthropic, etc., vous offrant une large couverture sur un seul écran

Classement des concurrents : Permet de lister vos concurrents et de voir à quelle fréquence ils apparaissent par rapport à vous pour ces questions

Simplicité : Offre une interface claire et conviviale et ne submerge pas l'utilisateur de données superflues. De plus, il inclut des indicateurs familiers tels que le nombre de questions suivies, le nombre de sites (sites web) que vous surveillez, etc.

Connaître les limites de l'outil

En tant qu'outil relativement nouveau, Knowatoa ne dispose pas de fonctionnalités avancées telles que l'analyse des sentiments ou une API pour l'intégration avec d'autres plateformes

Tarification de Knowatoa

Forfait Free (3 sites Web)

Premium : 49 $/mois (15 sites Web)

Agence : 99 $/mois (50 sites Web)

Évaluations et avis Knowatoa

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Knowatoa est un outil très cool qui anticipe le changement dans notre secteur, le suivi de classement pour les services de recherche IA tels que ChatGPT, Perplexity et Claude.

Knowatoa est un outil très cool qui anticipe le changement dans notre secteur, le suivi de classement pour les services de recherche IA tels que ChatGPT, Perplexity et Claude.

7. Nightwatch (Idéal pour combiner le suivi du classement SEO avec la surveillance de l'IA)

via Nightwatch

Le suivi de l'IA de Nightwatch vous permet de surveiller les performances de ChatGPT 3.0 et 4.0 en temps réel. Vous pouvez suivre où votre entreprise ou votre service apparaît, voir à quelle fréquence vous êtes mentionné et comprendre le contexte de ces mentions en saisissant des invites clés ou en laissant le système observer au fil du temps.

Pour ceux qui l'utilisent déjà pour le référencement, vous pouvez suivre votre visibilité dans ChatGPT et d'autres LLM en utilisant la même interface.

Les meilleures fonctionnalités de Nightwatch

rapports personnalisables* : créez des rapports unifiés qui montrent, par exemple, votre classement Google pour un mot-clé et si ChatGPT vous recommande pour ce même mot-clé

Analyse approfondie des concurrents : Comparez si les concurrents sont recommandés plus souvent par les LLM

Informations : Obtenez des informations sur la surveillance de l'IA grâce à des fonctionnalités essentielles, telles que le suivi du classement local, la comparaison entre mobile et bureau, l'audit de site et la segmentation

Limites de Nightwatch

Les nouveaux utilisateurs peuvent avoir besoin de temps pour maîtriser les fonctionnalités de la plateforme

Tarification de Nightwatch

39 $/mois (250 mots-clés)

Évaluations et critiques de Nightwatch

G2 : 4. 9/5 (plus de 40 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 30 avis)

➡️ En savoir plus : Comment utiliser la chaîne de pensée (avec des exemples)

Comment ClickUp peut-il améliorer le suivi des LLM ?

Ces sept outils sont spécialement conçus pour l'évaluation du LLM. Mais comment connecter les tendances et les résultats de ces outils à vos flux de travail existants ?

C'est là que ClickUp entre en jeu.

En tant qu'application tout-en-un pour le travail, ClickUp peut vous aider à évaluer les réponses LLM et la façon dont une marque apparaît dans les résultats de recherche générés par l'IA à travers plusieurs grands modèles de langage, tels que ChatGPT, Gemini et Perplexity.

Il permet aux équipes d'organiser le suivi, de recueillir des informations exploitables et de mettre en œuvre des changements en fonction des fluctuations du classement. Voyons comment !

1. Gestion des flux de travail

ClickUp combine la gestion de projet et le suivi des tâches sur une seule et même plateforme, ce qui facilite le suivi des délais, des priorités et des dépendances pour une efficacité opérationnelle optimale.

Supposons que l'équipe marketing de ClickUp souhaite savoir pourquoi ClickUp ne figure pas dans les réponses de la recherche IA pour « les meilleurs outils de productivité » ou « le meilleur logiciel de gestion de projet ». L'équipe peut enregistrer cette tâche dans les tâches ClickUp et ajouter des sous-tâches pour étudier le problème sur des modèles d'IA tels que ChatGPT, Perplexity ou Bard.

📌 Exemple : Nom de la tâche : Rechercher les mentions manquantes de ClickUp dans la recherche IA de Perplexity 👥 Attribué à : Joshua (Chercheur en IA) Sous-tâches : 1️⃣ Analyser les sources de connaissances de Perplexity AI 2️⃣ Effectuer des tests sur invite, instructions 3️⃣ Vérifier les données de formation LLM et les sources de données

Vous pouvez également utiliser les champs personnalisés de ClickUp pour ajouter de la structure et des informations clés à l'enquête. Par exemple :

Requête de recherche suivie : Spécifie les mots-clés exacts testés, tels que « meilleurs outils de productivité » ou « meilleur logiciel de gestion de projet »

Nom de la plateforme : Indique si le problème se situe dans Perplexity, ChatGPT, Bard ou un autre modèle d'IA

Confiez cette tâche à un membre de l'équipe pour qu'il mène l'enquête, avec des statuts personnalisés pour suivre la progression : « Ouvert », « En cours d'examen » et « Résolu ». ClickUp vous permet également de définir des priorités afin que les problèmes critiques reçoivent la priorité.

Créez sans effort une tâche, assignez-la à un membre de l'équipe et ajoutez des sous-tâches avec les tâches ClickUp

ClickUp Brain, un puissant réseau neuronal qui connecte tout au sein de ClickUp, peut suggérer des structures de tâches pour les recherches de l'IA. Cela aide les équipes à décomposer le processus en sous-tâches exploitables, à attribuer les responsabilités et à suivre la progression.

2. Alertes de suivi de l'IA

Étant donné que les réponses des modèles d'IA peuvent changer fréquemment, les équipes ont besoin de notifications en temps réel lorsque leur marque est absente ou mal représentée. Vous pouvez configurer les automatisations ClickUp pour déclencher des alertes en fonction d'actions spécifiques

📌 Par exemple, lorsqu'un membre de l'équipe met à jour le champ « Statut de mention » de Mentionné → Non mentionné, vous pouvez définir des automatisations personnalisées pour : Attribuer une tâche de suivi à l'équipe de recherche sur l'IA pour étudier le problème

Informer l'équipe Marketing et SEO par e-mail

Les automatisations ClickUp peuvent également créer des tâches récurrentes pour suivre la visibilité sur une base hebdomadaire ou mensuelle. Cela garantit que le suivi de la recherche IA est effectué régulièrement sans que personne n'oublie de le vérifier manuellement.

Automatisez les tâches récurrentes, déclenchez des alertes et attribuez des actions via les automatisations ClickUp

➡️ En savoir plus : Guide du débutant sur les tableaux de bord dans ClickUp (avec des exemples de cas d'utilisation)

3. Documentation et collaboration

Au lieu de notes ou d'e-mails éparpillés, ClickUp Docs fournit un système centralisé de gestion des connaissances où les équipes peuvent enregistrer les résultats de recherche générés par l'IA, documenter les informations sur les concurrents et collaborer sur les stratégies de contenu afin d'améliorer la visibilité de la marque dans les réponses LLM.

Par exemple, vous pouvez conserver un document pour enregistrer les résultats de recherche de l'IA, en le nommant Rapport sur les tendances de recherche de l'IA - mars 2025. Il peut :

Liste des endroits où la marque apparaît (ou est absente) dans les réponses générées par l'IA

Inclure des captures d'écran des réponses générées par l'IA et des classements des concurrents

Stocker des informations sur les raisons pour lesquelles les modèles d'IA préfèrent certaines marques à d'autres et réfléchir à des stratégies d'optimisation

Combinez les informations de recherche de l'IA et collaborez avec les membres de l'équipe en temps réel avec ClickUp Docs

ClickUp Docs permet aux chercheurs en IA, aux scientifiques des données, aux ingénieurs en apprentissage automatique et aux spécialistes du référencement naturel de collaborer facilement en temps réel. Les équipes peuvent suivre les résultats de recherche de l'IA, ajouter des notes et affiner les stratégies de contenu en un seul endroit.

💡 Conseil de pro : Utilisez les modèles de rapports de suivi de classement pour créer le rapport de suivi de classement de votre marque sur l'IA. Suivez la fréquence d'apparition de votre marque dans les résultats de recherche sur l'IA, comparez les classements des concurrents et enregistrez l'analyse des sentiments. Cette approche structurée permet d'identifier les lacunes et d'optimiser le contenu pour accroître la visibilité sur l'IA.

4. Des informations basées sur l'IA pour le suivi des LLM

ClickUp Brain, l'assistant IA de ClickUp, suit la visibilité des recherches IA et récupère des informations à partir des tâches, des documents, des discussions et des tableaux de bord pour aider les équipes à analyser les mentions, repérer les tendances et optimiser les stratégies.

📌 Par exemple, les équipes peuvent demander à ClickUp Brain : Résumez les tendances clés de nos rapports sur la visibilité de l'IA.

Combien de fois ClickUp est-il apparu dans les réponses générées par l'IA de ChatGPT le mois dernier ?

Quels concurrents ont été le plus souvent mentionnés dans Perplexity AI pour la gestion de projet ?

ClickUp Brain analyse les données stockées et en extrait instantanément les informations pertinentes, ce qui permet de gagner du temps et de tenir les équipes informées.

Organisez les informations et détectez les tendances dans un environnement de travail centralisé via ClickUp Brain

Il analyse également les données historiques pour repérer les tendances dans les classements de recherche générés par l'IA.

Si ChatGPT commence à favoriser un nouveau concurrent, ClickUp Brain peut mettre en évidence le changement

Si la visibilité de ClickUp diminue sur plusieurs LLM, il peut signaler cette baisse et suggérer des domaines à améliorer

➡️ En savoir plus : Faire le lien : comment l'IA connectée élimine les silos pour gagner du temps et se consacrer au vrai travail

Simplifiez le suivi des LLM et renforcez la présence de votre marque avec ClickUp

Alors que le contenu généré par l'IA redéfinit la façon dont les marques apparaissent dans les recherches, il est essentiel de suivre la présence de votre marque dans les grands modèles linguistiques. Les outils de suivi des LLM aident les entreprises à surveiller les mentions générées par l'IA, à analyser la visibilité des concurrents et à optimiser les stratégies de contenu pour les résultats de recherche alimentés par les LLM.

Mais si vous n'êtes pas prêt à investir dans un outil de suivi dédié ou si vous avez besoin d'aide pour interpréter les données, ClickUp peut vous aider. Il vous permet d'organiser vos connaissances, d'automatiser le suivi et de collaborer sur des stratégies de visibilité de l'IA. Avec ClickUp Brain, vous pouvez rester au fait des tendances de recherche de l'IA sans ajouter un autre outil à votre pile technologique.

Prêt à optimiser la visibilité de votre marque avec ClickUp ? Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui.