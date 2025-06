les 10 meilleurs logiciels de coaching commercial en 2025

Une bonne équipe commerciale repose sur un coaching cohérent et efficace.

Mais soyons honnêtes, avec les méthodes de coaching traditionnelles, les commerciaux oublient ce qu'ils ont appris, les managers ont du mal à suivre les progrès et les revues de dossiers se transforment en débats subjectifs.

Le bon logiciel de coaching commercial permet d'y remédier. De l'analyse basée sur l'IA aux jeux de rôle structurés, ces plateformes rendent le coaching mesurable, reproductible et utile.

Dans cet article, nous avons rassemblé certains des meilleurs outils de coaching commercial pour faire de la formation un avantage concurrentiel. 🎯

Que rechercher dans un logiciel de coaching commercial ?

Un bon coaching commercial repose sur le renforcement, l'apprentissage en temps réel et des améliorations mesurables. Le bon logiciel aide activement les commerciaux à affiner leurs compétences, à conclure davantage de contrats et à assurer leur réussite à long terme.

Voici les critères à prendre en compte lors de l'évaluation d'un logiciel de coaching commercial. 👀

Coaching basé sur l'IA : Automatise le feedback grâce à des informations basées sur l'IA, mettant en évidence les points forts, les points faibles et les étapes concrètes à suivre

Feedback en temps réel : fournit un coaching instantané pendant les appels, les e-mails ou les réunions afin d'aider les commerciaux à adapter leur approche immédiatement

Intelligence de discussion : capture et analyse les interactions avec les clients afin d'identifier les tendances, les objections et les comportements gagnants

Jeux de rôle et simulations : Permet aux commerciaux de s'entraîner à présenter leurs arguments, à répondre aux objections et à négocier dans un environnement sans risque

Examens automatisés des transactions : Signale les transactions à risque, met en évidence les mentions des concurrents et propose des recommandations de coaching fondées sur des données

Collaboration entre pairs : Permet aux commerciaux d'apprendre les uns des autres grâce au partage d'appels, à des sessions de coaching en groupe et à des bibliothèques de bonnes pratiques

Suivi des performances : Mesure l'impact du coaching à l'aide d'analyses qui suivent le développement des compétences, la réalisation des quotas et la progression des transactions

🔍 Le saviez-vous ? La première équipe commerciale interne aux États-Unis a été créée en 1957 par DialAmerica (anciennement Life Circulation Company). L'équipe commerciale était entièrement composée de femmes ! Pourquoi ? Malheureusement, parce qu'elles étaient moins bien payées à l'époque. Cependant, elles ont rapidement prouvé que leurs compétences valaient bien plus.

Les 10 meilleurs logiciels de coaching commercial en un coup d'œile

Outil Idéal pour Fonctionnalités clés Tarifs ClickUp Suivi des objectifs, collaboration et automatisation Définition d'objectifs avec OKR, tableaux de bord en temps réel, informations IA de ClickUp Brain, résumés de réunion, coaching interactif avec Tableaux blancs Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 7 $/mois par utilisateur Gong Informations sur les transactions et suivi des ventes basés sur l'IA Analyse des discussions, benchmarking comportemental, partage d'enregistrements, détection des lacunes en matière de compétences Tarification personnalisée Salesloft Engagement commercial multicanal et automatisation Discussions IA, Rhythm IA pour les flux de travail de coaching, conseils commerciaux basés sur l'IA, benchmarking des performances Tarification personnalisée Avoma Notes de réunion et analyse des appels Transcription en temps réel, notation des appels par IA, listes de lecture de coaching, intelligence des revenus 29 $ à 99 $ par mois et par utilisateur Chorus Analyse des appels et commentaires de coaching Transcription des appels commerciaux, suivi des objections, automatisation du CRM, extraits de coaching Tarification personnalisée Mindtickle Formation commerciale structurée et renforcement des compétences Index de préparation, commentaires basés sur l'IA, coaching basé sur les rôles, modèles de formation Tarification personnalisée HubSpot CRM intégré et coaching commercial guidé Vente guidée par l'IA, analyse commerciale, cours HubSpot Academy, suivi des interactions par e-mail et par téléphone À partir de 100 $/mois par utilisateur Jiminny Intelligence conversationnelle et informations sur le coaching Coaching d'appel en temps réel, informations basées sur l'IA, coaching par les pairs, mises à jour CRM automatisées Tarification personnalisée Salesforce Coaching commercial personnalisable Einstein Sales Coach, plateforme d'apprentissage Trailhead, commentaires en temps réel, alignement des objectifs avec Work.com À partir de 25 $/mois par utilisateur Lessonly par Seismic Jeux de rôle et coaching vidéo Parcours de formation commerciale, scénarios pratiques, commentaires en temps réel, intégration de contenu Tarification personnalisée

Les 10 meilleurs logiciels de coaching commercial pour des équipes hautement performantes

Nous avons sélectionné une liste des 10 meilleurs logiciels de coaching commercial à intégrer à votre pile technologique commerciale, en détaillant leurs fonctionnalités, leurs limites, leurs tarifs et les avis les plus récents afin que vous puissiez trouver celui qui convient le mieux à votre équipe.

C'est parti ! 💪

1. ClickUp (Idéal pour le suivi des objectifs, la collaboration et l'automatisation des flux de travail)

ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, vous aide à transformer les informations issues du coaching en actions concrètes grâce à des plans de formation structurés, au suivi des performances et à la collaboration en temps réel. De l'analyse des commentaires sur les appels à la définition d'objectifs personnalisés, elle garantit que le coaching reste un processus continu pour stimuler la croissance des ventes.

Combiné au CRM ClickUp, il vous aide à gérer les relations clients, à suivre les transactions et à rationaliser les flux de travail, le tout en un seul endroit. Le logiciel de gestion de projet commercial ClickUp va encore plus loin en aidant les équipes commerciales à automatiser les tâches, à surveiller les pipelines et à conclure des transactions plus rapidement grâce à des informations basées sur l'IA.

Découvrons comment cette plateforme peut vous aider.

Suivez la progression à l'aide de différents types de cibles grâce à ClickUp Goals

ClickUp Goals offre aux équipes commerciales un moyen structuré de définir, suivre et atteindre des résultats mesurables. Au lieu d'attentes vagues en matière de performances, les responsables commerciaux et les coachs peuvent définir des objectifs et des résultats clés (OKR) clairs afin de s'assurer que chaque session de formation conduit à une progression réelle.

Visualisez les performances commerciales en un coup d'œil avec les tableaux de bord ClickUp

Vous souhaitez suivre tous vos objectifs ? Optez pour les tableaux de bord ClickUp.

Les tableaux de bord offrent aux responsables commerciaux, aux coachs et aux entreprises une vue en temps réel et en un coup d'œil de la progression de leur équipe. Grâce à des cartes entièrement personnalisables, il devient facile de créer un tableau de bord CRM, de suivre la progression des transactions, de surveiller la productivité des commerciaux et d'analyser les taux d'achèvement des formations.

Personnalisez la formation commerciale de chaque commercial avec ClickUp Brain

Pour rendre le coaching encore plus efficace, ClickUp Brain agit comme un assistant commercial à la demande, fournissant des informations instantanées, répondant aux questions et mettant en évidence les données pertinentes lorsque les commerciaux en ont le plus besoin.

Sa gestion des connaissances par l'IA répond instantanément aux questions issues de documents, de tâches et de projets, afin que les responsables et les commerciaux puissent rapidement récupérer les informations commerciales essentielles. Grâce à l'aide à la rédaction alimentée par l'IA, vous pouvez créer des commentaires personnalisés, des supports de formation et des stratégies commerciales adaptés aux besoins de chaque commercial.

De plus, ClickUp AI Notetaker enregistre les points clés des réunions commerciales et des sessions de coaching. Cet outil d'IA pour les notes de réunion capture automatiquement les discussions, résume les informations et met en évidence les éléments d'action afin que chaque suivi soit exécuté.

Obtenez des résumés instantanés de vos réunions pour affiner vos stratégies de coaching avec ClickUp AI Notetaker

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Documentez et partagez les bonnes pratiques : Centralisez les connaissances, notamment le contenu d'aide à la vente, les stratégies commerciales éprouvées, les scripts de réponse aux objections et les directives de coaching, dans ClickUp Docs

Attribuez des forfaits de coaching personnalisés : utilisez les tâches ClickUp pour configurer des tâches de coaching individuelles, suivre la progression et vous assurer que les commerciaux achèvent les activités d'apprentissage clés avec des échéances et des rappels

Encouragez les commentaires en temps réel : fournissez des conseils de coaching, discutez des comptes rendus d'appels et collaborez sur les stratégies commerciales au sein de discussions d'équipe sur fournissez des conseils de coaching, discutez des comptes rendus d'appels et collaborez sur les stratégies commerciales au sein de discussions d'équipe sur ClickUp Chat , où que vous soyez

Rationalisez les exercices de jeux de rôle : créez des scénarios de coaching interactifs, mappez les discussions commerciales et visualisez les domaines d'amélioration pour les commerciaux avec créez des scénarios de coaching interactifs, mappez les discussions commerciales et visualisez les domaines d'amélioration pour les commerciaux avec les tableaux blancs ClickUp

Limitations de ClickUp

L'installation et la personnalisation peuvent nécessiter un apprentissage fastidieux

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Extrait d'un avis G2:

La flexibilité de ClickUp est son plus grand atout : la possibilité de personnaliser les vues, les statuts et les flux de travail lui permet de s'adapter à presque tous les processus d'équipe. Le nombre impressionnant de fonctionnalités nous permet de tout gérer en un seul endroit, des tâches quotidiennes aux feuilles de route à long terme. C'est formidable d'avoir tout notre travail centralisé, et les tableaux de bord personnalisables rendent les rapports clairs et adaptés à nos besoins...

La flexibilité de ClickUp est son plus grand atout : la possibilité de personnaliser les vues, les statuts et les flux de travail lui permet de s'adapter à presque tous les processus d'équipe. Le nombre impressionnant de fonctionnalités nous permet de tout gérer en un seul endroit, des tâches quotidiennes aux feuilles de route à long terme. C'est formidable d'avoir tout notre travail centralisé, et les tableaux de bord personnalisables rendent les rapports clairs et adaptés à nos besoins...

📮ClickUp Insight : 21 % des personnes interrogées souhaitent tirer parti de l'IA pour exceller professionnellement en l'appliquant aux réunions, aux e-mails et aux projets. Si la plupart des applications de messagerie électronique, des plateformes de gestion de projet et même des logiciels de coaching commercial intègrent l'IA comme fonctionnalité, celle-ci n'est pas toujours suffisamment transparente pour unifier les flux de travail entre les différents outils. ClickUp change la donne. En tant que logiciel de coaching commercial, il regroupe en un seul endroit les notes de réunion basées sur l'IA, les suivis automatisés et le suivi des performances en temps réel. Les responsables commerciaux peuvent saisir des informations sur le coaching, attribuer des tâches de développement des compétences et suivre les progrès des commerciaux, le tout sans avoir à passer d'une application à l'autre.

2. Gong (Idéal pour les informations sur les transactions et le suivi des ventes basés sur l'IA)

via Gong

Coacher des équipes commerciales ne devrait pas être une boucle sans fin de commentaires vagues et d'intuitions. Gong transforme ce chaos en clarté grâce à des informations basées sur l'IA qui identifient ce qui fonctionne.

Vous n'avez plus besoin de vous fier à des notes éparpillées et à des opinions biaisées ; le logiciel de collaboration commerciale vous offre une vue complète et étayée par des données des performances de vos commerciaux.

Il suit chaque discussion, met en évidence les comportements clés et compare les performances à celles des meilleurs vendeurs. Cela aide les coachs commerciaux et les managers à identifier les lacunes en matière de compétences, à fournir des commentaires ciblés et à déployer les bonnes pratiques à l'échelle de l'équipe.

Meilleures fonctionnalités de Gong

Analysez les données d'appel de chaque commercial afin d'identifier les comportements gagnants et les lacunes en matière de compétences relationnelles

Fournissez à vos commerciaux les meilleures pratiques des meilleurs éléments pour les aider à s'améliorer

Comparez les performances des commerciaux entre les équipes pour identifier les opportunités de formation

Améliorez vos taux de réussite en transformant les informations issues du coaching en stratégies exploitables à l'échelle de l'équipe

Limitations de Gong

Son interface peu intuitive rend difficile la recherche d'informations pertinentes

Le nombre minimum de places requis peut ne pas convenir aux petites équipes

Tarifs Gong

Tarification personnalisée

Évaluations et avis Gong

G2 : 4,8/5 (plus de 6 000 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 500 avis)

🔍 Le saviez-vous ? La première transaction commerciale enregistrée a eu lieu en Mésopotamie, où les marchands utilisaient des tablettes d'argile pour suivre leurs échanges. L'ancêtre du CRM en action !

3. Salesloft (Idéal pour l'engagement commercial multicanal et l'automatisation)

via Salesloft

Salesloft est une plateforme d'engagement commercial de premier plan conçue pour aider les équipes commerciales à entrer efficacement en contact avec des prospects, à gérer les pipelines et à conclure des ventes. Elle capture les interactions clés avec les acheteurs, identifie les tendances et fournit des recommandations concrètes sur ce qui fonctionne et ce qui doit être amélioré.

Il facilite le quotidien des responsables commerciaux en transformant les commerciaux en top performers grâce à un coaching personnalisé, des benchmarks de performance, des commentaires en temps réel, des informations sur les transactions et des guides stratégiques.

Meilleures fonctionnalités de Salesloft

Capturez et analysez les interactions des acheteurs en temps réel avec Conversations IA* pour découvrir les comportements qui permettent de remporter des contrats

Automatisez les flux de travail de coaching avec Rhythm AI, en donnant la priorité aux actions les plus efficaces des commerciaux

Bénéficiez de conseils commerciaux basés sur l'IA avec Deals pour suivre et conclure plus rapidement les ventes

Comparez les performances entre les équipes afin d'identifier les compétences manquantes et les opportunités de formation

Limites de Salesloft

Intégrations CRM natives limitées au-delà de Salesforce

Les problèmes téléphoniques fréquents et les coupures intermittentes nuisent à la fiabilité

Tarifs Salesloft

Tarification personnalisée

Évaluations et avis Salesloft

G2 : 4,5/5 (plus de 4 100 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 200 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Salesloft ?

Découvrez ce qu'en dit un utilisateur de Capterra:

Salesloft offre un excellent rapport qualité-prix, il est facile à utiliser, et mon commercial et son équipe d'intégration ont fait un excellent travail pour tout mettre en place... J'aimerais qu'il y ait davantage d'intégrations natives avec les CRM. Salesforce est leur principale intégration.

Salesloft offre un excellent rapport qualité-prix, il est facile à utiliser, et mon commercial et son équipe d'intégration ont fait un excellent travail pour tout mettre en place... J'aurais aimé qu'il y ait davantage d'intégrations natives avec les CRM. Salesforce est leur principale intégration.

🧠 Anecdote : Joe Girard détient le record de plus de 13 000 voitures vendues en seulement 15 ans ! Son arme secrète ? La personnalisation. Il envoyait des notes manuscrites à ses clients et prenait même de leurs nouvelles lors de leurs visites d'entretien.

4. Avoma (Idéal pour les notes de réunion et l'analyse des appels)

via Avoma

Avoama est une plateforme d'assistance aux réunions et d'intelligence conversationnelle basée sur l'IA, conçue pour améliorer la productivité et la collaboration des équipes commerciales. Elle transcrit les réunions en temps réel, capture les moments clés et aide les managers à coacher leurs commerciaux avec précision.

La plateforme identifie également les schémas de conversation, signale les risques liés aux transactions et aide les commerciaux à rester sur la bonne voie grâce à des guides pratiques efficaces. Les responsables commerciaux gagnent en visibilité, les commerciaux reçoivent des commentaires exploitables et les entreprises adoptent une approche axée sur les données pour améliorer leurs performances.

Meilleures fonctionnalités d'Avoma

Identifiez les risques liés aux transactions et améliorez la précision de vos prévisions grâce à des informations sur les revenus

Offrez un coaching personnalisé grâce à AI Call Scoring, qui identifie les points forts et les lacunes

Rationalisez la planification et l'acheminement des prospects grâce à la planification et à l'acheminement automatisés des rendez-vous individuels et des équipes

Créez des listes de lecture de coaching sélectionnées parmi les meilleurs discours des commerciaux les plus performants

Limitations d'Avoma

Problèmes d'enregistrement occasionnels et retards dans la participation des preneurs de notes aux réunions

Certains utilisateurs trouvent l'interface trop chargée, avec trop d'informations

Tarifs Avoma

Assistant de réunion IA : 29 $/mois par utilisateur

Intelligence conversationnelle : 69 $/mois par utilisateur

Revenue intelligence : 99 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis Avoma

G2 : 4,6/5 (plus de 1 300 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

5. Chorus (Idéal pour l'analyse des appels et le feedback de coaching)

via Chorus

Chorus. ai de ZoomInfo transforme les appels commerciaux en informations précieuses. Il enregistre et analyse automatiquement chaque appel, e-mail et réunion, fournissant ainsi aux équipes commerciales les données dont elles ont besoin pour conclure davantage de contrats. En capturant le ton, le sentiment et l'engagement, cet outil aide les managers à voir exactement ce qui fonctionne et ce qui doit être amélioré.

Deal Intelligence et Market Insights aident les responsables à identifier les comportements gagnants, à coacher efficacement les commerciaux et à affiner les stratégies commerciales. Mieux encore ? Les commerciaux voient des exemples concrets d'appels réussis, de gestion des objections et de mentions de concurrents.

Meilleures fonctionnalités de Chorus

Transcrivez et analysez les appels commerciaux en temps réel grâce à l'analyse des appels commerciaux

Identifiez les mentions clés de vos concurrents et les objections des clients grâce à Market Intelligence

Automatisez les mises à jour CRM grâce à l'intelligence connectée, en réduisant les entrées manuelles de données

Créez des bibliothèques de coaching avec des extraits et des listes de lecture des meilleurs moments commerciaux

Limitations de Chorus

Difficultés à identifier les participants à certains appels, ce qui affecte la précision des rapports

Certains utilisateurs signalent des performances lentes et des ralentissements de l'interface

Tarification Chorus

Tarification personnalisée

Évaluations et avis Chorus

G2 : 4,5/5 (plus de 2 900 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 60 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Chorus ?

Un critique de G2 résume ainsi :

J'utilise Chorus depuis maintenant 4 ans et j'ai toujours apprécié la façon dont il rejoint et enregistre automatiquement mes appels, même sur d'autres plateformes de réunion auxquelles je dois parfois me connecter en raison des exigences des clients... L'e-mail IA pourrait être amélioré : il répète parfois les éléments jusqu'à 3 fois dans différentes sections telles que le résumé de la réunion, les actions à mener et les récapitulatifs. Je dois donc le lire attentivement pour m'assurer que tout est cohérent et fluide.

J'utilise Chorus depuis maintenant 4 ans et j'ai toujours apprécié la façon dont il rejoint et enregistre automatiquement mes appels, même sur d'autres plateformes de réunion auxquelles je dois parfois me connecter en raison des exigences des clients... L'e-mail IA pourrait être amélioré : il répète parfois les éléments jusqu'à 3 fois dans différentes sections telles que le résumé de la réunion, les actions à mener et les récapitulatifs. Je dois donc le lire attentivement pour m'assurer que tout est cohérent et fluide.

🤝 Rappel amical : la personnalisation est la clé. Adaptez le coaching aux forces, faiblesses et styles d'apprentissage uniques de chaque représentant. Utilisez des évaluations et des commentaires pour créer un forfait personnalisé.

6. Mindtickle (Idéal pour la formation commerciale structurée et le renforcement des compétences)

via Mindtickle

Mindtickle est une plateforme de préparation et d'habilitation à la vente de premier plan qui améliore les performances des équipes commerciales en leur fournissant les compétences, les connaissances et les comportements nécessaires pour exceller dans leur rôle. Elle offre une suite complète d'outils, notamment des modules de formation, des programmes de coaching et des analyses, tous destinés à stimuler la productivité des revenus.

La plateforme va au-delà d'une simple plateforme d'intégration commerciale pour offrir un apprentissage interactif, un coaching basé sur les rôles et une pratique concrète avec l'IA.

Meilleures fonctionnalités de Mindtickle

Suivez l'impact du coaching et évaluez les compétences des commerciaux grâce à l'index de préparation

Renforcez la formation grâce à des commentaires alimentés par l'IA qui simulent de véritables interactions commerciales

Automatisez l'analyse des lacunes en matière de compétences et attribuez des formations ciblées à l'aide de missions de coaching

Offrez un coaching structuré grâce à des modèles de forfaits commerciaux et des formulaires de coaching guidés

Limitations de Mindtickle

Il n'est pas possible de refaire les évaluations sans recommencer l'intégralité du cours

Certaines vidéos obligatoires ne peuvent pas être ignorées, même si elles ne sont pas nécessaires

Tarifs Mindtickle

Tarification personnalisée

Évaluations et avis Mindtickle

G2 : 4,7/5 (plus de 2 200 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 120 avis)

🔍 Le saviez-vous ? La taille du marché mondial des logiciels de coaching commercial devrait atteindre 6,11 milliards de dollars en 2030. Cela signifie qu'il connaîtra un taux de croissance annuel composé de 15,1 % entre 2025 et 2030. L'essor de ce secteur peut être attribué à l'importance croissante accordée à la formation afin de réduire le temps consacré aux tâches répétitives.

7. HubSpot Sales Hub (idéal pour un CRM intégré et un coaching commercial guidé)

via HubSpot Sales Hub

Un bon coaching commercial commence par les bonnes données. Sales Hub de HubSpot facilite la formation grâce à des informations en temps réel sur les performances des commerciaux, les transactions et les interactions avec les clients. Il propose des cours de coaching commercial gratuits via HubSpot Academy, fournissant aux équipes commerciales des supports de formation précieux pour améliorer leurs compétences et leur efficacité.

Grâce au logiciel de suivi des ventes, les responsables peuvent suivre la santé du pipeline, surveiller les comportements commerciaux et fournir un feedback structuré sans perturber les flux de travail.

Meilleures fonctionnalités de HubSpot Sales Hub

Assistez vos commerciaux grâce à la vente guidée par l'IA, qui fournit des recommandations sur les prochaines étapes en fonction des informations sur les transactions

Suivez les performances des commerciaux et les tendances du pipeline grâce à des analyses et des rapports commerciaux

Rationalisez les sessions de coaching grâce au suivi des appels et aux indicateurs d'engagement par e-mail pour mesurer l'efficacité

Offrez une formation à la demande grâce à un outil d'apprentissage interactif intégré à HubSpot

Limitations du HubSpot Sales Hub

Les capacités de prévision ne sont pas aussi performantes que celles de certains concurrents

Les mises à jour fréquentes obligent les utilisateurs à réapprendre les fonctionnalités et à ajuster leurs flux de travail

Tarifs HubSpot Sales Hub

Sales Hub Professional : 100 $/mois par utilisateur

Sales Hub Enterprise : 150 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur HubSpot Sales Hub

G2 : 4,4/5 (plus de 12 200 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 470 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Hubspot Sales Hub ?

Un avis publié sur Capterra le résume ainsi :

Si vous êtes une start-up, je vous recommande vivement Hubspot. Il s'agit d'un logiciel 100 % personnalisable à votre guise, sans intervention d'un tiers. Vous pouvez tout faire en interne, contrairement à Salesforce... Il pourrait être amélioré en termes de prévisions. C'est un domaine dans lequel Salesforce excelle et Hubspot a des lacunes.

Si vous êtes une start-up, je vous recommande vivement Hubspot. Il s'agit d'un logiciel 100 % personnalisable selon vos besoins, sans intervention d'un tiers. Vous pouvez tout faire en interne, contrairement à Salesforce... Il pourrait être amélioré en termes de prévisions. C'est un domaine dans lequel Salesforce excelle et Hubspot est à la traîne.

🔍 Le saviez-vous ? Les arguments de vente peuvent changer le cours de l'histoire ! Au XVIe siècle, Johann Tetzel vendait des indulgences pour le compte de l'Église catholique avec sa célèbre phrase : « Aussitôt que la monnaie aura sonné, l'âme sortira du purgatoire. » Cela lui rapporta d'importants revenus et déclencha la Réforme protestante.

8. Jiminny (Idéal pour l'intelligence conversationnelle et les informations de coaching)

via Jiminny

Jiminny transforme chaque appel commercial, e-mail et réunion en informations exploitables pour générer du chiffre d'affaires, en automatisant les informations de coaching, la notation des appels et les mises à jour CRM afin que les équipes puissent se concentrer sur la vente. Grâce à Whisper et Chat, les managers peuvent coacher les commerciaux en temps réel, rendant ainsi la formation plus efficace.

Les informations basées sur l'IA, l'intelligence des discussions et l'administration automatisée fournissent aux commerciaux un retour instantané, tandis que les managers bénéficient d'une vue claire des performances de l'équipe. Finies les conjectures lors des revues du pipeline : place aux tendances exploitables et à l'amélioration.

Meilleures fonctionnalités de Jiminny

Analysez les appels clients, vidéo et audio, avec Call Capture pour obtenir des informations précieuses

Favorisez l'auto-amélioration grâce au coaching entre pairs, qui permet aux commerciaux d'analyser et d'apprendre des meilleurs éléments

Utilisez les informations basées sur l'IA avec Ask Jiminny pour automatiser les tâches administratives et obtenir des informations après les appels

Limitations de Jiminny

Mauvaise qualité de transcription, en particulier en cas de bruit de fond

Problèmes occasionnels avec les clients qui rejoignent le partage d'écran

Tarifs Jiminny

Tarification personnalisée

Évaluations et avis Jiminny

G2 : 4,6/5 (plus de 750 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

🧠 Anecdote : Les premières « ventes » n'ont pas été conclues par une poignée de main, mais par du troc. En 6000 avant J.-C., les gens échangeaient des biens et des services au lieu d'utiliser de l'argent. Imaginez échanger une chèvre contre du blé : c'est ainsi que le commerce a commencé.

9. Salesforce (le meilleur pour le coaching commercial personnalisable)

via Salesforce

Agentforce Sales Coach de Salesforce aide les équipes commerciales à s'améliorer grâce à un coaching personnalisable basé sur l'IA. Les managers peuvent adapter la formation à des scénarios d'achat réels, ce qui permet aux commerciaux de s'entraîner à négocier et à répondre aux objections. Cela les aide à améliorer leurs techniques de conclusion de vente dans des paramètres réalistes.

Les données CRM en temps réel fournissent un retour instantané, garantissant aux commerciaux des conseils basés sur le contexte réel des transactions. Grâce à des fonctionnalités de jeux de rôle et à une personnalisation évolutive, les entreprises peuvent affiner leur formation commerciale.

Meilleures fonctionnalités de Salesforce

Suivez les tendances de performance avec Work.com, en alignant les objectifs de coaching sur les objectifs de l'entreprise

Automatisez l'accompagnement commercial à l'aide d'Einstein Sales Coach, qui génère des recommandations personnalisées pour chaque transaction

Accédez à des formations à la demande avec Trailhead, la plateforme d'apprentissage interactive de Salesforce pour le développement commercial

Limites de Salesforce

Son interface peu intuitive rend la recherche d'informations et la création de rapports difficiles

Trop complexe et coûteux pour les petites entreprises, avec des fonctionnalités qui risquent de ne pas être utilisées

Tarifs Salesforce

Suite Starter : 25 $/mois par utilisateur

Pro Suite : 100 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Enterprise : 165 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Unlimited : 330 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Einstein 1 Sales : 500 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Évaluations et avis Salesforce

G2 : 4,4/5 (plus de 23 200 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 18 800 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Salesforce ?

Selon un avis publié sur G2:

Je n'ai pas trouvé d'inconvénients en tant que tels, mais j'aimerais plutôt souligner que je l'utilise quotidiennement avec facilité, que les temps d'arrêt sont négligeables et qu'il est également facile à mettre en œuvre... Le service client est également réactif et résout immédiatement les requêtes.

Je n'ai pas trouvé d'inconvénients en tant que tels, mais j'aimerais plutôt souligner que je l'utilise quotidiennement avec facilité, que les temps d'arrêt sont négligeables et qu'il est également facile à mettre en œuvre... Le service client est également réactif et résout immédiatement les requêtes.

🤝 Rappel amical : La préparation des sessions de coaching est tout aussi importante que la session elle-même. Venez avec des informations, des questions et des exemples précis afin que la discussion soit productive et que vos commerciaux se sentent soutenus et non critiqués.

10. SalesHood (Idéal pour la vente collaborative et la formation entre pairs)

via SalesHood

SalesHood aide les équipes commerciales à se mettre plus rapidement en route et à être plus performantes grâce à un coaching basé sur l'IA et à un apprentissage basé sur les rôles. Les nouvelles recrues sont rapidement opérationnelles grâce à une intégration structurée, tandis que les commerciaux affinent leurs compétences grâce à des simulations réalistes.

Grâce à des outils efficaces de feedback, la collaboration est facile et la progression est facile à suivre avec ce logiciel de coaching commercial. Le résultat ? Une intégration plus rapide, un meilleur respect des quotas et une amélioration continue du processus commercial.

Meilleures fonctionnalités de SalesHood

Organisez des « réunions quotidiennes de coaching » pour favoriser l'apprentissage entre pairs et renforcer les bonnes pratiques

Suivez la progression grâce à la gamification, en utilisant des classements et des badges pour maintenir l'engagement des commerciaux

Offrez un coaching en temps réel pour des conseils contextualisés pendant les négociations

Améliorez l'exécution de vos argumentaires grâce à AI Pitch Practice, qui analyse les schémas linguistiques et l'efficacité des mots-clés

Limitations de SalesHood

L'application mobile nécessite des connexions fréquentes, ce qui est peu pratique

Problèmes de navigation, tels que l'absence du bouton « Suivant » dans les modules de formation

Tarifs SalesHood

Essentiel : 45 $/mois par utilisateur

Pro : Tarification personnalisée

Transformer : Tarification personnalisée

Évaluations et avis SalesHood

G2 : 4,6/5 (plus de 700 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

🧠 Anecdote : Benjamin Franklin n'était pas seulement l'un des pères fondateurs des États-Unis, il était également un pionnier de la vente. En 1752, il a cofondé une compagnie d'assurance qui envoyait des commerciaux faire du porte-à-porte pour vendre des assurances incendie. On peut dire qu'il s'agissait d'une tactique commerciale très efficace.

Améliorez votre stratégie commerciale avec ClickUp

Le coaching commercial consiste à instaurer une culture d'amélioration continue qui a un impact réel sur le chiffre d'affaires.

Chaque logiciel de coaching commercial de cette liste offre quelque chose d'unique : certains excellent dans le coaching basé sur l'IA, d'autres se concentrent sur l'intelligence de la discussion. Le choix approprié dépend des besoins de votre équipe et de vos priorités en matière de coaching.

Cependant, ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, se distingue dans le domaine du coaching commercial grâce à ses fonctionnalités complètes. Avec le suivi des objectifs pour mesurer les performances des commerciaux, un outil de prise de notes IA pour capturer les informations clés des appels commerciaux et Brain pour le coaching en temps réel, ClickUp rationalise l'ensemble de votre flux de travail commercial.

Associez tout cela à la gestion des tâches, à la collaboration en équipe et à la gestion des connaissances, le tout dans un système intégré avec IA, et vous n'aurez besoin d'aucun autre outil que ClickUp !

Pourquoi attendre ? Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp dès aujourd'hui ! ✅