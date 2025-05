les 10 meilleurs logiciels de gestion alimentaire à essayer en 2025

Gérer une entreprise alimentaire exige d'organiser d'innombrables éléments en mouvement. Il y a une pression constante pour traiter les commandes, minimiser les coûts et le gaspillage alimentaires, suivre les stocks, planifier les repas et prévoir les besoins d'approvisionnement tout en assurant le plus haut niveau de service à la clientèle.

Dans de tels scénarios, les feuilles de calcul ne fonctionnent plus. Elles manquent d'automatisation, nécessitent des entrées et des mises à jour manuelles et sont plus sujettes aux erreurs humaines. C'est là que vous avez besoin d'un logiciel de gestion alimentaire.

Mais trouver le bon outil de gestion alimentaire n'est pas facile. Si certains sont plus adaptés aux opérations de sécurité alimentaire, d'autres privilégient la gestion des stocks, tandis que d'autres encore se concentrent sur la gestion des menus et des recettes.

Pour vous faciliter la tâche, nous avons dressé une liste des dix meilleurs logiciels de gestion alimentaire de 2025. Poursuivez votre lecture pour découvrir celui qui vous convient le mieux !

Que rechercher dans un logiciel de gestion alimentaire ?

Bien que l'approche universelle ne fonctionne pas lorsqu'il s'agit de choisir le bon outil de gestion alimentaire, voici quelques fonctionnalités que vous devez rechercher :

*gestion des stocks : Choisissez un logiciel de gestion alimentaire qui vous permet de créer un système d'inventaire pour organiser et suivre les commandes, surveiller les ingrédients et leurs dates d'expiration, paramétrer les niveaux de réapprovisionnement, etc.

Conformité aux normes de sécurité alimentaire : obtenez des outils dotés de fonctionnalités de conformité HACCP avec des alertes automatisées qui se déclenchent en cas de non-conformité ou lorsque les dates d'expiration approchent

rapports et analyses en temps réel* : choisissez des plateformes de gestion alimentaire qui vous permettent de créer des tableaux de bord personnalisables et de générer des rapports détaillés sur les coûts alimentaires, les équipes commerciales, les niveaux de stock, etc.

Capacités d'intégration : Assurez-vous que l'outil que vous avez choisi s'intègre parfaitement aux systèmes de point de vente et de comptabilité afin de créer un système unifié et de simplifier la gestion financière

Accès mobile : choisissez des outils qui vous permettent de suivre les stocks, d'approuver les processus et de gérer les commandes lors de vos déplacements à l'aide d'une application mobile

💡Conseil de pro : optez pour un forfait évolutif. Choisissez un logiciel capable de gérer trois fois le volume de vos opérations actuelles. Vous serez ainsi certain qu'il pourra répondre à vos besoins de croissance futurs

Les 10 meilleurs logiciels de gestion alimentaire

1. ClickUp (Idéal pour simplifier la gestion des aliments)

Gérez les commandes, les stocks et la facturation avec ClickUp

Gérer une entreprise alimentaire, c'est comme jongler avec des assiettes enflammées : suivi des stocks, gestion des horaires du personnel, coordination des livraisons, communication avec les fournisseurs, garantie d'un excellent service client, etc. Il est facile de se sentir dépassé.

Mais seulement si vous ne disposez pas d'un outil aussi puissant que ClickUp.

ClickUp est l'application « Tout-en-un » pour le travail qui peut simplifier la gestion alimentaire. La plateforme polyvalente combine des capacités de gestion de la relation client avec une gestion intuitive des flux de travail, ce qui en fait un choix remarquable pour les fabricants de produits alimentaires et les gérants de restaurants.

le CRM de ClickUp pour les fabricants de produits alimentaires* vous permet de rationaliser les communications avec les clients et de gérer les relations avec les clients en un seul endroit, sans effort.

Grâce au CRM de ClickUp, vous pouvez automatiser les transferts, gérer les pipelines, suivre les commandes, établir des prévisions de vente et automatiser les flux de travail tels que l'approbation des menus, le traitement des commandes, la facturation et d'autres tâches de gestion des stocks.

Avec plus de 10 vues personnalisables de ClickUp, vous pouvez tout suivre, de l'inventaire des ingrédients aux commandes des clients, à l'aide de tableaux Kanban, de listes, de tableaux et de vues Calendrier. Vous pouvez également utiliser sa vue Plan pour gérer plusieurs emplacements d'inventaire et zones de livraison.

Gérez les pipelines, l'engagement client et les commandes grâce aux affichages flexibles de ClickUp

ClickUp Brain vous aide à automatiser les tâches répétitives telles que les contrôles de sécurité alimentaire, la planification du personnel, etc. Vous pouvez l'utiliser pour analyser les données clients et obtenir des informations sur l'IA afin de prendre des décisions éclairées. Vous pouvez également utiliser l'IA pour résumer les recettes et les forfaits repas et obtenir des mises à jour d'inventaire en temps réel.

Créez des menus hebdomadaires pour votre restaurant avec ClickUp Brain

Ce n'est pas tout ; ClickUp propose également des milliers de modèles personnalisables pour simplifier la gestion des repas. Par exemple, le modèle de planification des repas ClickUp vous aide à rationaliser la préparation des repas.

Obtenir un modèle gratuit Forfait repas rapide et organisation des recettes avec le modèle de planification des repas ClickUp

Ce modèle vous permet de :

Forfait repas avec listes à glisser-déposer

Suivi des ingrédients et des listes de courses

Organisez vos recettes à l'aide de dossiers pour y accéder facilement

De même, ClickUp dispose de plusieurs modèles d'inventaire, comme le modèle d'inventaire de restaurant ClickUp, pour vous aider à suivre l'inventaire en temps réel et à organiser les commandes et les livraisons.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

collaboration en temps réel* : Collaborez sur les recettes, la planification des menus, l'inventaire et les documents relatifs aux directives de sécurité alimentaire à l'aide de ClickUp Docs

automatisation des flux de travail* : automatisez des tâches telles que les bons de commande, les commandes entrantes de routine, les suivis, les audits de conformité en matière de sécurité alimentaire et les rappels de quart de travail, les approbations de menus, etc., à l'aide de ClickUp Automations

*gestion des stocks : enregistrez tous les détails, des registres d'inventaire aux informations sur les fournisseurs en passant par les ingrédients, le suivi des unités de stock, le marquage des livraisons urgentes, etc., à l'aide des tâches ClickUp

Informations centralisées : obtenez des informations sur les commentaires des clients, les niveaux de stock, le gaspillage alimentaire, les performances des employés, les données des équipes commerciales, le traitement des commandes, etc. grâce : obtenez des informations sur les commentaires des clients, les niveaux de stock, le gaspillage alimentaire, les performances des employés, les données des équipes commerciales, le traitement des commandes, etc. grâce aux tableaux de bord ClickUp

*intégrations : Intégrez plus de 1 000 outils, y compris les points de vente, pour améliorer la gestion des stocks, accélérer la communication entre les systèmes et offrir une meilleure expérience client

Limites de ClickUp

Le nombre de fonctionnalités de ClickUp peut au départ décourager les utilisateurs

Tarification ClickUp

Free Forever

Illimité : 7 $/mois par utilisateur

Business : 12 $/mois par utilisateur

Enterprise : Contact pour les tarifs

ClickUp Brain : Ajoutez à n'importe quel forfait payant pour 7 $/mois par membre

Évaluations et commentaires sur ClickUp

G2 : 4. 7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4. 6/5 (plus de 4 400 avis)

*que disent les utilisateurs de ClickUp ?

Cette application peut être utilisée de nombreuses façons. Elle est incroyablement personnalisable une fois que vous vous êtes familiarisé avec ses fonctionnalités. Cependant, la plus petite unité de contenu de forfait est appelée « tâche », alors qu'elle peut être utilisée de différentes manières, et pas seulement comme une tâche (ce qui est génial). Elle pourrait être renommée élément, par exemple.

Cette application peut être utilisée de nombreuses façons. Elle est incroyablement personnalisable une fois que vous vous êtes habitué à ce qui est disponible. Cependant, la plus petite unité de contenu de forfait est appelée « tâche », alors qu'elle peut être utilisée de différentes manières, et pas seulement comme une tâche (ce qui est génial). Elle pourrait être renommée par exemple « élément ».

2. SmartSuite (Idéal pour gérer les flux de travail en cuisine et les registres d'inventaire en un seul endroit)

via SmartSuite

SmartSuite est une plateforme de gestion du travail pour l'organisation des opérations des entreprises alimentaires. L'interface intuitive et sans code de l'outil vous permet de créer des solutions personnalisées pour la planification des menus, le suivi des stocks et la gestion des recettes.

Vous pouvez utiliser son automatisation intégrée pour optimiser les processus de commande et les flux de travail en cuisine. En outre, vous pouvez utiliser la fonctionnalité de liaison de la plateforme pour relier les éléments alimentaires à leur valeur nutritionnelle, garantissant ainsi la conformité aux normes de sécurité alimentaire.

Les meilleures fonctionnalités de SmartSuite

Liez les enregistrements pour relier les éléments de votre menu aux coûts, à l'inventaire, etc., afin de disposer de toutes les informations en un seul endroit

Créez des formulaires de commande avec les détails des recettes, les inventaires, les informations sur les fournisseurs, etc.

Créez des automatisations de flux de travail pour calculer automatiquement les coûts des aliments et déclencher des alertes de réapprovisionnement en fonction des seuils de stock

Limites de SmartSuite

La courbe d'apprentissage est abrupte. Il faut avoir une certaine compréhension des bases de données

Il est parfois difficile de trouver des éléments spécifiques car il n'y a pas de système de dossiers pour organiser les choses

L'importation de grandes bases de données peut s'avérer difficile

Tarification de SmartSuite

Free

Teams : 12 $ par utilisateur/mois

Professionnel : 28 $ par utilisateur/mois

Enterprise : 41 $ par utilisateur/mois

Évaluations et commentaires sur SmartSuite

G2 : 4. 8/5 (plus de 30 avis)

Capterra : 5/5 (plus de 20 avis)

*que disent les utilisateurs de SmartSuite ?

L'interface intuitive de SmartSuite permet à notre équipe de naviguer et d'utiliser ses fonctionnalités avec un minimum de formation. Bien que SmartSuite offre un bon intervalle d'outils d'automatisation, nous constatons que certaines fonctionnalités d'automatisation essentielles ne sont pas encore disponibles. Des améliorations telles qu'une automatisation plus personnalisable des flux de travail et l'intégration avec d'autres plateformes d'automatisation seraient bénéfiques. Ces ajouts réduiraient le besoin d'interventions manuelles et augmenteraient l'efficacité de nos opérations.

L'interface intuitive de SmartSuite permet à notre équipe de naviguer et d'utiliser ses fonctionnalités avec un minimum de formation. Bien que SmartSuite offre un bon intervalle d'outils d'automatisation, nous constatons que certaines fonctionnalités d'automatisation essentielles ne sont pas encore disponibles. Des améliorations telles qu'une automatisation plus personnalisable des flux de travail et l'intégration avec d'autres plateformes d'automatisation seraient bénéfiques. Ces ajouts réduiraient le besoin d'interventions manuelles et augmenteraient l'efficacité de nos opérations.

3. MarginEdge (Idéal pour le traitement des factures, le calcul des coûts des aliments et l'analyse des menus)

via MarginEdge

MarginEdge peut être un outil utile si vous souhaitez rationaliser les opérations de back-office. Il numérise et traite les factures par simple scan mobile, éliminant ainsi la saisie manuelle des données. MarginEdge s'intègre également aux solutions de comptabilité et de point de vente, créant ainsi un système de facturation transparent

Ce que les utilisateurs apprécient dans MarginEdge, c'est le calcul des coûts des recettes en temps réel. Cette fonctionnalité vous permet d'afficher vos coûts alimentaires en temps réel afin de prendre des décisions éclairées sur les prix et les menus. En outre, elle facilite le comptage des stocks et le suivi de l'utilisation des aliments, des déchets, etc., grâce à des rapports.

Les meilleures fonctionnalités de MarginEdge

Saisissez les données de facturation, y compris les notes manuscrites, sous forme numérique via une application mobile, un e-mail, un téléchargement sur la plateforme, etc.

Préparez et gérez les recettes de manière centralisée pour former facilement les nouveaux employés

Comparez les performances des menus dans des catégories spécifiques et identifiez les éléments rentables en fonction des équipes commerciales

Payez vos fournisseurs de plusieurs manières : par chèque, par carte de crédit ou programmez vos paiements avec Autopay

Limites de MarginEdge

L'application mobile manque de nombreuses fonctionnalités, notamment en ce qui concerne la modification en cours des factures et les approbations en attente

Le système a des bugs qui ont pour résultat des pépins fréquents comme des factures qui ne passent pas ou des écrans figés

Des erreurs peuvent parfois apparaître dans les commandes saisies, telles que des fautes d'orthographe, des entrées en double, des noms différents pour le même élément, etc

Tarification de MarginEdge

MarginEdge : 330 $ par emplacement/mois

MarginEdge + Freepour : 480 $ par emplacement/mois

Évaluations et commentaires sur MarginEdge

G2 : 4. 4/5 (plus de 20 avis)

Capterra : 4. 6/5 (plus de 40 avis)

*que disent les utilisateurs de MarginEdge ?

C'est un outil puissant qui nous aide dans notre entreprise de restauration. Nous pouvons utiliser MarginEdge pour établir les prix des éléments du menu, mais aussi pour les alertes de prix, l'analyse des menus, l'inventaire, le paiement des factures, et l'inventaire, entre autres. Cependant, il y a quelques bugs dans le système, en particulier avec leur générateur de recettes.

C'est un outil puissant qui nous aide dans notre entreprise de restauration. Nous pouvons utiliser MarginEdge pour établir les prix des éléments du menu, mais aussi pour les alertes de prix, l'analyse des menus, l'inventaire, le paiement des factures, et l'inventaire, entre autres. Cependant, il y a quelques bugs dans le système, en particulier avec leur générateur de recettes.

4. Agilysys Foodservice Management (Idéal pour rationaliser les opérations et améliorer l'expérience des invités)

via Agilysys

Agilysys est une solution complète pour l'hôtellerie qui s'adresse aux hôtels, casinos, complexes touristiques, compagnies de croisière et même aux services de restauration des établissements de santé et des universités. La plateforme rationalise les opérations de restauration et d'inventaire et vous offre un système unifié pour gérer tous les aspects de l'hôtellerie, de la gestion immobilière aux points de vente.

Dans l'ensemble, Agilysys vous aide à gérer les profils des invités, le traitement des paiements et l'inventaire des aliments, et assure un meilleur service grâce à un large intervalle d'outils de gestion des services alimentaires.

Les meilleures fonctionnalités d'Agilysys Foodservice Management

Améliorez le processus de réservation et faites passer les invités sans problème grâce à un système de réservation simple

Gérez tout, de la demande d'achat à la facture, en passant par les finances de l'entreprise et les technologies de point de vente

Simplifiez l'analyse des restaurants, des hôtels et des stocks pour obtenir des informations essentielles sur les préférences des invités et les performances de l'entreprise

Limites d'Agilysys Foodservice Management

Fonctionne mieux avec Agilysys POS. L'intégration d'autres systèmes de point de vente peut résulter en des fonctionnalités limitées

Tarification d'Agilysys Foodservice Management

Tarification personnalisée

Évaluations et commentaires sur Agilysys Foodservice Management

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

*que disent les utilisateurs d'Agilysys Foodservice Management ?

Facile à installer et interface utilisateur simple. La formation des nouveaux employés est simple et le temps de rotation est réduit. Cependant, certains menus de l'interface pourraient être actualisés et bénéficier d'améliorations visuelles.

Facile à installer et interface utilisateur simple. La formation des nouveaux employés est simple et le temps de rotation est réduit. Cependant, certains menus de l'interface pourraient être actualisés et bénéficier d'améliorations visuelles.

5. FoodPro® (Idéal pour les entreprises alimentaires de petite taille)

via FoodPro ®

FoodPro®, d'Aurora Information Systems, est destiné aux petits fabricants de produits alimentaires et aux gérants de restaurants à la recherche d'un système de production, de planification et de contrôle des aliments. Il s'agit d'une plateforme multi-utilisateurs intégrée qui vous permet d'établir des prévisions et de contrôler les stocks, de surveiller la production alimentaire, de créer des forfaits repas et d'effectuer des analyses financières pour obtenir des informations sur les marges bénéficiaires et assurer le contrôle budgétaire.

Les meilleures fonctionnalités de FoodPro

Concevez des menus de cycle, des menus ACI et des menus standard pour les emplacements de service individuels en tenant compte de la réduction du gaspillage alimentaire et des coûts

Prévision du nombre exact d'invités grâce à une base de données historique pour créer des forfaits repas efficaces

Créez des rapports financiers, des états de résultat de base aux achats, en passant par les résumés des coûts d'emplacement, les coûts de préparation des repas, etc.

Limites de FoodPro

Personnalisation limitée. Ce n'est peut-être pas la meilleure option si vous êtes une entreprise alimentaire ayant des besoins de personnalisation avancés

Interface utilisateur moins intuitive que celle d'outils similaires

Tarification de FoodPro

Tarification personnalisée

Évaluations et commentaires sur FoodPro

G2 : Aucun avis disponible

Capterra : Aucun avis disponible

6. Crunchtime (Idéal pour la gestion des opérations de restauration)

via Crunchtime

Si vous ressentez la pression de la hausse des coûts alimentaires, de l'évolution des normes de sécurité alimentaire et des défis liés à la main-d'œuvre dans l'industrie alimentaire, Crunchtime peut vous aider à améliorer les processus et à garantir la conformité.

Connu pour la gestion des stocks et des opérations de main-d'œuvre, Crunchtime vous offre un tableau de bord central pour afficher les emplacements, suivre les commandes de stock et gérer les recettes et les menus. Il dispose également d'outils de rapports et de planification personnalisés et de ressources de dépannage, ce qui en fait une plateforme adaptée aux débutants.

Le principal atout de cet outil est qu'il permet d'afficher les détails, ce qui vous permet de passer d'un aperçu général des données du restaurant à des points de données granulaires.

Les meilleures fonctionnalités de CrunchTime

Automatisation des plannings quotidiens et hebdomadaires du personnel et envoi de rappels avec des alertes automatisées

Obtenez des suggestions précises de l'IA sur les quantités de préparation des aliments, les commandes d'approvisionnement et les équipes commerciales en fonction des données de consommation historiques, des niveaux de PAR du magasin, des stocks disponibles, etc.

Suivi des températures entre -40 °C et 85 °C pour garantir la conformité aux normes de sécurité alimentaire

Obtenez des données en temps réel sur les coûts alimentaires, les tendances de la main-d'œuvre et les programmes de formation grâce à des outils d'analyse

Limites de temps

Il est difficile d'organiser les guides de commande sans utiliser de modèles, et il n'y a pas d'espace pour ajouter la quantité par

Vous ne pouvez pas vraiment utiliser de modèles lorsque vous accédez au logiciel à partir d'appareils mobiles tels que des tablettes

L'outil manque de flexibilité en matière de configuration utilisateur. Il dispose de filtres limités et ne permet pas de déplacer certains widgets pour une meilleure efficacité de l'utilisateur

Prix en période de crise

Tarification personnalisée

Évaluations et critiques de CrunchTime

G2 : 4. 3/5 (plus de 40 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

*que disent les utilisateurs de Crunchtime ?

Si vous êtes un restaurant traditionnel, CrunchTime répondra à vos besoins et est assez facile à utiliser pour les opérations. Cependant, il est lent à apporter des changements, et le produit semble stagnant depuis plusieurs années. Le module de l'économat n'a pas été modifié et n'est pas bien conçu.

*Si vous êtes un restaurant traditionnel, CrunchTime répondra à vos besoins et est assez facile à utiliser pour les opérations. Cependant, il est lent à apporter des changements, et le produit semble stagnant depuis plusieurs années. Le module de l'économat n'a pas été modifié et n'est pas bien conçu

🧠 Le saviez-vous ? En 2023, plus de 80 % des hôtels ont fait état d'un manque de personnel. Il est donc nécessaire de mettre en œuvre des technologies permettant d'automatiser les tâches routinières, de planifier les employés en fonction de prévisions précises et d'améliorer l'efficacité opérationnelle.

7. Restaurant365 (Idéal pour la gestion de la comptabilité et des salaires)

via Restaurant365

Restaurant365 est une plateforme de gestion de restaurants qui peut changer la façon dont vous gérez les opérations de votre entreprise alimentaire. La plateforme se distingue par ses rapports financiers, sa gestion de la paie et de la comptabilité, de l'inventaire et de la main-d'œuvre, ainsi que ses capacités d'intégration des points de vente.

Bien que l'outil ne soit pas adapté aux débutants, vous pourriez l'apprécier pour son accessibilité via un navigateur et ses outils de comptabilité automatisés qui peuvent contribuer à réduire les coûts alimentaires grâce à un suivi précis et à maximiser la rentabilité.

Restaurant365 : les meilleures fonctionnalités

Définissez des paramètres de distribution des pourboires équitables et automatisez les processus de gestion des pourboires pour gagner un temps précieux

Utilisez les rapports sur la main-d'œuvre et les ventes pour établir des prévisions de ventes et planifier le personnel sur plusieurs emplacements

Créez des catalogues centraux et des guides de commande pour garantir des pratiques de préparation des aliments et une utilisation des ingrédients cohérentes sur tous les emplacements

Limites de Restaurant365

Selon quelques utilisateurs, le système de gestion des stocks est complexe, en particulier les fonctions de gestion des recettes pourraient être plus conviviales

L'outil a une courbe d'apprentissage abrupte en raison de ses nombreuses fonctions et de son interface complexe

Rapprocher des comptes bancaires peut s'avérer délicat, et corriger des erreurs sur des périodes antérieures peut prendre beaucoup de temps

Tarification de Restaurant365

*essentials : 499 $/mois par emplacement, facturé trimestriellement

Professionnel : 749 $/mois par emplacement, facturé trimestriellement

tarification personnalisée*

Évaluations et commentaires sur Restaurant365

G2 : 4. 5/5 (plus de 250 avis)

Capterra : 4. 1/5 (plus de 60 avis)

*que disent les utilisateurs de Restaurant365 ?

J'apprécie d'avoir toutes mes nécessités au même endroit. La quantité d'informations qui peuvent être extraites en un seul clic me permet de contrôler et de superviser plusieurs choses à la fois. Convivial pour tous les utilisateurs, quelles que soient leurs connaissances en informatique. J'exploite des entreprises plus stables financièrement grâce à cet outil. Nous utilisons 365 toute la journée dans nos entreprises, le service client est rapide et efficace avec un suivi solide. Cependant, l'interface esthétique à l'ancienne. On dirait un programme Windows 95 par rapport à un affichage plus propre et plus clair.

J'apprécie d'avoir toutes mes nécessités au même endroit. La quantité d'informations qui peuvent être extraites en un seul clic me permet de contrôler et de superviser plusieurs choses à la fois. Convivial pour tous les utilisateurs, quelles que soient leurs connaissances en informatique. J'ai des entreprises plus stables financièrement grâce à cet outil. Nous utilisons 365 toute la journée dans nos entreprises, le service client est rapide et efficace avec un suivi solide. Cependant, l'interface esthétique à l'ancienne. On dirait un programme Windows 95 par rapport à un affichage plus propre et plus clair.

92 % des travailleurs utilisent des méthodes incohérentes pour le suivi des éléments d'action, ce qui se traduit par des décisions manquées et des retards d'exécution.

8. Toast (Idéal pour le traitement des paiements)

via Toast

Toast combine la gestion des points de vente, le suivi des stocks et la gestion de la cuisine. C'est un outil convivial doté d'un système de gestion des stocks basé sur l'IA qui vous permet de scanner les factures et de mettre à jour les niveaux de stock en temps réel.

Vous pouvez l'utiliser pour coordonner les opérations en cuisine, gérer les opérations en salle et en cuisine, suivre les performances du menu et même gérer la paie grâce à son système de paie intégré.

Les meilleures fonctionnalités de Toast

Création de règles de pourboire personnalisées, automatisation de la distribution et rationalisation des rapports de pourboire

Réduisez les temps d'attente et améliorez l'efficacité du personnel grâce aux bornes Toast pour restaurants, où les invités peuvent personnaliser leurs commandes

Acheminez les commandes, affichez les commandes à venir et générez des rapports sur la productivité de la cuisine avec Kitchen Display System

Personnalisez les menus pour chaque emplacement, gérez les rapports de manière centralisée et contrôlez les opérations à partir d'un tableau de bord unique

Toast : les limites

Fonctionnalités de rapports limitées

Le service client est souvent peu réactif selon certains utilisateurs

Les frais, y compris les frais de traitement des cartes de crédit, sont très élevés

Prix de Toast

Free

*point de vente : à partir de 69 $/mois

Personnalisez : Tarification personnalisée

Évaluations et critiques de Toast

G2 : 4. 2/5 (plus de 300 avis)

Capterra : 4. 2/5 (plus de 500 avis)

*que disent les utilisateurs de Toast ?

Travailler avec Toast sur l'installation a été formidable et facile. Au fur et à mesure de notre croissance, leur assistance a été solide. Ce n'est pas comme les autres points de vente que nous avons utilisés dans le passé. Cependant, les rapports nécessitent du travail... la plupart des données sont là, mais il n'est pas évident de savoir comment obtenir ce dont vous avez besoin et ils doivent vider les données et les envoyer par e-mail. De plus, les menus pour servir les clients peuvent parfois nécessiter un peu trop de recherche, jusqu'à 2 ou 3 niveaux de profondeur, pour faire une bière brune de 227 ml.

Travailler avec Toast sur l'installation a été formidable et facile. Au fur et à mesure de notre croissance, leur assistance a été solide. Ce n'est pas comme les autres points de vente que nous avons utilisés dans le passé. Cependant, les rapports nécessitent du travail... la plupart des données sont là, mais il n'est pas évident de savoir comment obtenir ce dont on a besoin et ils doivent vider les données et les envoyer par e-mail. De plus, les menus pour servir les clients peuvent parfois nécessiter un peu trop de recherche, jusqu'à 2 ou 3 niveaux de profondeur, pour faire une bière brune de 227 ml.

🧠 Le saviez-vous ? Le système de point de vente des restaurants devrait passer de 13,35 (milliards de dollars) en 2025 à 28,06 (milliards de dollars) d'ici 2034, affichant un TCAC de 8,6 %.

9. FoodStorm (Idéal pour passer et gérer des commandes omnicanales)

via FoodStorm

Considérez FoodStorm comme le centre de contrôle des opérateurs de services alimentaires. Que vous soyez traiteur, épicier ou gérant de restaurant jonglant avec plus de 100 commandes, la plateforme centralise tout, de la production et de la gestion des commandes au marketing et à la communication avec les clients.

Avec FoodStorm, vous pouvez saisir des commandes directement à partir d'appels téléphoniques, d'e-mails ou de bornes en magasin, organiser l'ensemble de votre cuisine et vérifier les commandes et les évènements à venir en les affichant dans un calendrier. Le meilleur ? Vous pouvez personnaliser les éléments, les prix et les menus, ajouter des boutons et des catégories aux pages de commande, et même ajouter des images aux menus à l'aide du générateur d'images IA.

Les meilleures fonctionnalités de FoodStorm

Passez et gérez vos commandes via plusieurs canaux, tels que les bornes en magasin, les comptoirs de service, les e-mails et les téléphones

Gérez les commandes à emporter, surveillez le statut des paiements et traitez les éléments vendus au poids avec la gestion des volumes de vacances

Affichez les commandes des clients sur les écrans de la cuisine grâce au système d'affichage Kitchen Display System

Limites de FoodStorm

Selon quelques utilisateurs, FoodStorm manque d'assistance et de gestion des comptes

L'application peut être difficile à utiliser sur les appareils mobiles. Elle ne couvre que les fonctionnalités de base

Commander de la nourriture pour un destinataire autre que la personne qui passe la commande est source de confusion

Tarification de FoodStorm

Tarification personnalisée

Évaluations et commentaires de FoodStorm

G2 : 4. 5/5 (30 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

*que disent les utilisateurs de FoodStorm ?

FoodStorm est facile à utiliser et très fonctionnel. Le service client est sans égal et nous apprécions les options de personnalisation qui nous permettent d'obtenir facilement les informations dont notre équipe a besoin. La saisie des éléments de menu et des packs est également très simple. Cependant, certains rapports ne sont pas aussi personnalisables par l'utilisateur que d'autres programmes que nous avons utilisés, mais FoodStorm propose des rapports personnalisés payants, ce qui est très pratique.

FoodStorm est facile à utiliser et très fonctionnel. Le service client est sans égal et nous apprécions les options de personnalisation qui nous permettent d'obtenir facilement les informations dont notre équipe a besoin. La saisie des éléments de menu et des packs est également très simple. Cependant, certains rapports ne sont pas aussi personnalisables par l'utilisateur que d'autres programmes que nous avons utilisés, mais FoodStorm propose des rapports personnalisés payants, ce qui est très pratique.

10. Computrition (Idéal pour la gestion des services de restauration dans les hôpitaux)

via Computrition

La suite hôtelière entièrement intégrée de Computrition aide les organisations, en particulier les hôpitaux, à gérer leurs services de nutrition et de restauration. Grâce à cet outil, vous pouvez gérer tout ce qui concerne les services de restauration, des recettes et menus au budget, en passant par les stocks, les fournisseurs et la distribution des repas.

La fonctionnalité phare de la plateforme est sa capacité à lier les recettes aux allergènes et aux restrictions alimentaires. Elle corrige et ajuste automatiquement les menus, garantissant la sécurité alimentaire et la qualité des soins aux patients.

Les meilleures fonctionnalités de Computrition

Générez des tickets repas personnalisés en fonction des sélections et des préférences des patients

Automatisation de la gestion de l'alimentation, des substitutions et corrections de menus, et suivi de l'historique alimentaire des patients

Prévision des besoins d'approvisionnement pour réduire le gaspillage alimentaire avec CI Smart Forecasting

Limites de Computrition

L'espace réservé aux notes spéciales ou personnalisées sur les tickets de menu est limité

La courbe d'apprentissage est abrupte, certaines fonctionnalités nécessitant trop de clics

Tarification de Computrition

Tarification personnalisée

Évaluations et commentaires sur Computrition

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Faites le bon choix pour transformer les opérations de votre entreprise agroalimentaire

Les logiciels de gestion alimentaire sont en effet essentiels pour simplifier les opérations, réduire les erreurs et améliorer l'efficacité. Mais il est crucial de disposer du bon logiciel.

Par exemple, si vous êtes une grande entreprise ayant des besoins avancés en matière de personnalisation, choisir un logiciel comme FoodPro® ou Crunchtime ne suffira pas, car ces outils ont des fonctionnalités limitées. En revanche, une solution robuste comme ClickUp peut être votre graal.

ClickUp offre un large tableau de fonctionnalités qui vous aident dans tout ce qui concerne la gestion alimentaire, du suivi des stocks et des ingrédients à la planification des recettes et des menus, en passant par l'analyse des prix, le respect des normes de sécurité alimentaire, les prévisions d'équipe commerciale, etc.

Évaluez donc les besoins de votre entreprise et découvrez quel outil coche toutes les cases. Si c'est ClickUp, explorez la plateforme dès aujourd'hui. Inscrivez-vous gratuitement!