Pumble ou Slack : quel outil de collaboration est le meilleur ?

Vous connaissez la difficulté : des notifications sans fin, des messages éparpillés et ce collègue qui n'arrive toujours pas à trouver la dernière mise à jour.

Le télétravail et le travail hybride étant désormais la norme, choisir le bon outil de collaboration n'est pas seulement un plus, c'est essentiel pour maintenir la productivité et l'engagement des équipes à distance.

Slack a longtemps été la référence en matière de plateformes de communication pour les équipes, mais de nouveaux acteurs comme Pumble bousculent les choses.

Alors, comment décider quelle plateforme permet d'avoir des discussions fluides sans ajouter au chaos ? Dans cet article, nous allons comparer Pumble et Slack, en comparant les fonctionnalités, les prix et la facilité d'utilisation, pour vous aider à trouver la meilleure solution pour votre équipe.

⏰ Résumé en 60 secondes Pumble vs. Slack : découvrez ce qui les différencie ! Automatisation : Pumble offre une automatisation de base de la messagerie, tandis que Slack fournit un générateur de flux de travail pour une automatisation plus avancée des tâches, des rappels et des approbations

Conservation des messages : Pumble conserve gratuitement un historique illimité des messages, tandis que Slack limite les utilisateurs gratuits à 90 jours d'historique des messages

Partage de fichiers : Les deux plateformes permettent de partager des fichiers en discutant ; cependant, Pumble offre un historique illimité, tandis que l'historique des fichiers de Slack est lié aux limites de l'historique des messages

Intégrations : Pumble fournit des intégrations de base avec le stockage cloud et les outils de gestion des tâches, mais Slack revendique plus de 2 400 intégrations, y compris des services populaires tels que Google Drive, Asana et Jira.

Prix : Pumble se positionne comme une option abordable avec des fonctionnalités essentielles, tandis que Slack offre des fonctionnalités haut de gamme à un coût plus élevé

Qu'est-ce que Pumble ?

via Pumble

Pumble est une plateforme de communication et de collaboration en temps réel qui simplifie le travail en équipe et stimule la productivité. Considérez-la comme un hub central pour tous les besoins de communication de votre équipe. Que vous gériez des employés à distance ou que vous coordonniez des projets, Pumble permet de garder une communication organisée et accessible.

Fonctionnalités de Pumble

Pumble offre une messagerie instantanée, le partage de fichiers et des visioconférences/audioconférences de groupe, le tout dans une interface conviviale. Voici un aperçu de certaines de ses fonctionnalités clés :

Fonctionnalité n° 1 : partage de fichiers et collaboration

Avec Pumble, vous pouvez partager des fichiers de toute taille et de tout type, qu'il s'agisse de documents, d'images ou de vidéos, directement dans vos discussions. Cela facilite la collaboration sur les projets tout en garantissant que tout le monde reste sur la même page.

Besoin d'impliquer des sous-traitants ou des fournisseurs tiers ? Pumble vous permet d'accorder un accès invité avec un contrôle total sur les canaux ou les informations qu'ils peuvent voir.

De plus, vous pouvez personnaliser vos notifications en choisissant les canaux ou les personnes dont vous souhaitez recevoir des nouvelles, ce qui vous aidera à réduire les distractions et à rester concentré sur ce qui compte le plus.

Fonctionnalité n° 2 : communication multicanal

Connectez-vous en face à face avec votre équipe grâce à des appels audio et visioconférences de haute qualité, achevés par des fonctionnalités telles que des arrière-plans virtuels, le partage d'écran et la suppression du bruit pour une expérience fluide.

Que vous ayez besoin de discuter rapidement en tête-à-tête ou d'un espace dédié aux discussions d'équipe, Pumble vous permet de rester en contact par le biais de messages texte ou vocaux directs et de canaux organisés pour des projets, des équipes ou des sujets spécifiques

Fonctionnalité n° 3 : accessibilité aisée

Travaillez en toute transparence sur des applications de bureau, web et mobiles, en gardant votre équipe connectée où qu'elle se trouve. Restez informé des discussions en temps réel depuis n'importe quel appareil, que vous soyez au bureau, en télétravail ou en déplacement.

De plus, Pumble s'intègre facilement aux outils les plus utilisés, ce qui vous aide à rationaliser votre flux de travail et à accroître votre productivité.

Tarification de Pumble

• Free

*avantage : 2,99 $/mois par utilisateur

• Business : 4,99 $/mois par utilisateur

• Enterprise : 7,99 $/mois par utilisateur

🧠 Anecdote : Jeff Bezos a introduit la « règle des deux pizzas » d'Amazon, qui suggère que si deux pizzas ne suffisent pas à nourrir une équipe, c'est que l'équipe est trop grande. Ce principe encourage les unités de collaboration plus petites et plus ciblées, ce qui permet d'accroître l'efficacité, de renforcer la concentration et d'accélérer la prise de décision.

Qu'est-ce que Slack ?

via Slack

Slack est un outil de communication et de collaboration en temps réel qui remplace les e-mails traditionnels par une messagerie en temps réel. Son interface intuitive et conviviale et ses puissantes intégrations aident les équipes à rester connectées via des canaux, des messages directs et le partage de fichiers.

Fonctionnalités de Slack

Des capacités de recherche avancées à l'intégration transparente des applications, Slack fournit un hub centralisé pour la communication sur le lieu de travail. Voici quelques-unes de ses fonctionnalités les plus remarquables :

Fonctionnalité n° 1 : les réunions quotidiennes Slack

Lancez rapidement des discussions audio informelles au sein d'un canal à l'aide des réunions quotidiennes. Idéales pour les discussions spontanées et les vérifications rapides, les réunions quotidiennes vous permettent de contourner les installations formelles des réunions. Elles offrent un moyen léger et pratique d'établir une connexion avec les membres de l'équipe en temps réel.

Fonctionnalité n° 2 : un vaste écosystème d'applications

Tirez parti des intégrations Slack pour vous connecter de manière transparente à des outils de productivité tels qu'Asana, Google Workspace et Microsoft 365. Collaborez en toute sécurité avec des partenaires, fournisseurs et clients externes grâce à Slack Connect, qui permet le partage de canaux publics pour une communication interentreprises plus fluide.

Adaptez Slack à vos besoins grâce à des bots et des extensions qui automatisent les rapports, apportent une assistance à la gestion de projet et fournissent des analyses en temps réel directement dans les discussions.

Fonctionnalité n° 3 : Automatisation avancée des flux de travail

Tirez parti du générateur de flux de travail intégré de Slack pour automatiser les tâches de routine telles que les messages d'intégration, les demandes d'approbation et les mises à jour de statut, sans avoir besoin de code.

Créez des flux de travail personnalisés qui s'intègrent à des applications externes telles que Salesforce, Jira et Zapier pour simplifier les processus et réduire le travail manuel. Automatisez les rappels, les notifications et le partage de données entre les outils, afin que les équipes restent sur la bonne voie sans avoir besoin de vérifications constantes.

Tarification de Slack

• Free

*avantage : 8,75 $/mois par utilisateur

• Business+ : 15 $/mois par utilisateur

• Enterprise Grid : Contact pour les tarifs

👀 Le saviez-vous ? Selon une étude de Wharton sur la collaboration organisationnelle, le temps que les managers et les employés consacrent aux activités collaboratives a augmenté d'au moins 50 % au cours des deux dernières décennies.

Pumble vs. Slack : Comparaison des fonctionnalités

Maintenant que nous avons couvert les points forts de Pumble et de Slack, voyons comment leurs fonctionnalités se comparent.

Le tableau ci-dessous met en évidence les différences clés, ce qui facilite la comparaison et le choix de la solution la mieux adaptée à votre équipe.

Fonctionnalité Pumble Slack bonus : ClickUp* *automatisation des flux de travail Automatisation de base de la messagerie Générateur de flux de travail pour l'automatisation des tâches, des rappels et des approbations Générateur d'automatisation simple basé sur l'IA Historique des messages Historique des messages illimité et gratuit Limité à 90 jours sur le forfait gratuit Discuter en ligne avec le forfait Unlimited et ses messages illimités Partage de fichiers et collaboration Partage de fichiers en discutant, historique illimité Partagez des fichiers, mais l'historique des messages est limité, sauf en cas de mise à niveau Partagez des fichiers, des clips vidéo, des notes vocales, discutez des tâches liées, et plus encore Communication multicanal Canaux, messages directs, appels vocaux Canaux, messages directs, réunions quotidiennes, appels vocaux et visioconférences Canaux, appels, visioconférences, enregistrement d'écran, notes vocales, messages directs Accessibilité et plateformes Travaille sur le bureau, le web et le mobile Travail sur bureau, Web et mobile Travaille sur le bureau et mobile Intégrations Intégrations de base avec le stockage cloud et les outils de gestion des tâches plus de 2 400 intégrations, dont Google Drive, Asana et Jira plus de 1 000 intégrations, dont Zapier, Slack (importation de messages), etc Rapport qualité-prix Des prix abordables avec des fonctionnalités essentielles Des fonctionnalités premium, mais à un coût plus élevé Discuter est disponible dans le forfait gratuit Collaboration avec des invités et des personnes externes Accès invité pour les fournisseurs et les sous-traitants Slack Connect pour une collaboration sécurisée avec des partenaires externes Contrôle granulaire de l'accès des invités

Fonctionnalité n° 1 : Historique des messages illimité

Pumble offre un historique des messages illimité, même avec son forfait gratuit. C'est un avantage considérable pour les équipes qui s'appuient sur les discussions passées pour le contexte, l'intégration ou la gestion des connaissances.

Slack limite l'historique des messages sur son forfait gratuit, ce qui rend difficile l'accès aux informations plus anciennes sans passer à un abonnement payant. Pour les équipes soucieuses de leur budget qui privilégient l'accès à leur communication plutôt que l'historique complet des messages, Pumble est le choix le plus pratique.

🏆 Gagnant : Pumble est clairement le gagnant dans cette catégorie avec un accès à long terme à l'historique des messages.

Fonctionnalité n° 2 : Accessibilité et plateformes

En ce qui concerne l'accessibilité et la disponibilité de la plateforme, Pumble et Slack offrent tous deux une expérience fluide sur les applications de bureau, web et mobiles

Cela permet aux équipes de rester connectées et productives, quel que soit l'emplacement ou l'appareil utilisé, ce qui fait l'égalité dans cette catégorie. Que vous préfériez travailler depuis votre ordinateur, votre navigateur ou votre smartphone, les deux plateformes sont adaptées.

🏆 Gagnant : C'est un match nul ! Les deux offrent une accessibilité transparente sur plusieurs appareils.

Fonctionnalité n° 3 : Intégrations et automatisation des flux de travail

Slack offre un vaste écosystème d'intégrations avec divers outils de productivité, aidant les équipes à le connecter aux flux de travail existants pour automatiser les tâches et rationaliser les processus.

Bien que Pumble offre des intégrations de base, il ne correspond pas à l'intervalle étendu de Slack et aux capacités avancées d'automatisation des flux de travail comme le générateur de flux de travail. Si votre équipe s'appuie fortement sur les intégrations et l'automatisation pour améliorer la productivité, Slack est le meilleur candidat.

🏆 Gagnant : Slack, avec un écosystème d'applications plus large, facilite la connexion avec les flux de travail existants.

Pour résumer, Pumble l'emporte sur Slack en termes de prix, d'historique de messages illimité et de fonctionnalités de collaboration essentielles, ce qui en fait l'outil idéal pour les équipes soucieuses de leur budget qui ont besoin d'un outil simple mais efficace.

D'un autre côté, Slack l'emporte grâce à ses fonctionnalités avancées, telles que l'automatisation, les intégrations et la sécurité, ce qui le rend plus adapté aux grandes entreprises aux flux de travail complexes.

Pumble vs. Slack sur Reddit

Nous avons parcouru Reddit pour voir ce que les utilisateurs disent de Pumble par rapport à Slack.

En examinant les alternatives à Slack sur Reddit, certains utilisateurs mettent en avant Pumble comme une option favorable pour ceux qui ne peuvent pas ou ne veulent pas payer pour Slack.

Je n'avais jamais entendu parler de Pumble. C'est incroyable, et nous l'utiliserons pour les clients qui ne peuvent pas ou ne veulent pas se permettre d'utiliser Slack.

Cependant, d'autres soulignent l'éventail plus large d'intégrations et la présence établie de Slack :

Nous utilisons Slack pour la collaboration en groupe et entre nous et les clients, pour travailler sur les problèmes et pour faire en sorte que les choses soient terminées. Notre Slack est intégré à Jira, aux produits Atlassian et à Salesforce. Le partage de code et de journaux, et la possibilité de lier un fil à Jira sont très pratiques. Des notifications s'affichent pour mon équipe chaque fois qu'un client crée un nouveau ticket dans Salesforce. Ça fonctionne très bien.

Les discussions sur Reddit montrent que le choix entre Pumble et Slack dépend fortement des besoins et des priorités de chaque équipe. Les prix, les fonctionnalités et les intégrations existantes sont autant de facteurs clés dans le processus de décision.

Découvrez ClickUp, la meilleure alternative à Pumble et Slack

Si vous recherchez d'autres options dans l'espace de la collaboration et de la communication au sein des équipes, pensez à ClickUp.

L'application Tout pour le travail est une alternative convaincante à Pumble et Slack ; nous vous expliquerons pourquoi dans la section suivante.

Le n° 1 de ClickUp : la collaboration en temps réel avec ClickUp Chat

ClickUp Chat possède toutes les fonctionnalités de base que vous attendez d'un outil de discussion, et bien plus encore

Discuter ne suffit plus. Les applications de discussion, isolées et déconnectées de nos autres outils, ne sont plus efficaces. Découvrez ClickUp Chat, qui est bien plus qu'un outil de messagerie. Il est entièrement intégré à un environnement de travail qui combine discussion, tâches et documentation sur une seule et même plateforme.

Plus que de simples messages : Contrairement à Slack et Pumble, où il est souvent possible de discuter en vase clos, ClickUp Chat permet aux équipes de communiquer directement dans leurs flux de travail, en gardant les discussions liées aux tâches et aux projets

Aucune limite de messages, jamais : contrairement à l'historique restrictif de 90 jours de Slack, ClickUp offre un historique de discussion gratuit et illimité et garantit que chaque discussion reste accessible

Étiquetez les tâches et liez les documents : Contrairement à Slack et Pumble, qui nécessitent des intégrations externes, ClickUp permet aux utilisateurs de convertir les messages en tâches directement à partir de la discussion. Cela signifie moins de changements de contexte et une collaboration plus efficace

*pourquoi ClickUp est-il le meilleur ? ClickUp, avec ses fonctionnalités de messagerie tout-en-un, élimine le fossé entre la communication et l'exécution. L'intégration de la discussion à la gestion de projet rationalise la communication et permet de tout organiser, ce qui le rend plus puissant que les applications de messagerie autonomes.

Bonne nouvelle si votre équipe adore Slack mais a besoin de la puissance de ClickUp pour gérer ses projets : vous pouvez désormais profiter du meilleur des deux mondes. ClickUp propose une intégration avec Slack pour connecter les flux de travail, offrant ainsi une autre option aux équipes à la recherche d'une fonctionnalité combinée.

Utilisez les commentaires attribués de ClickUp pour créer instantanément des éléments d'action et les attribuer à d'autres personnes ou même à vous-même

Les commentaires attribués de ClickUp transforment les discussions informelles en éléments d'action clairs et traçables, ce que ni Pumble ni Slack ne peuvent faire aussi facilement.

Organisez les commentaires : Si Pumble et Slack permettent de laisser des commentaires, ClickUp vous permet d'attribuer des commentaires à des personnes spécifiques, transformant ainsi les commentaires en tâches réalisables

*ne perdez jamais les éléments d'action : ClickUp garantit qu'aucun commentaire ne passe inaperçu en notifiant automatiquement les assignés. Plus besoin de faire défiler des fils de commentaires interminables pour essayer de comprendre qui doit faire quoi

Suivis plus rapides : les utilisateurs peuvent marquer les commentaires attribués comme étant résolus une fois achevés, ce qui rationalise les flux de travail sans outils supplémentaires

*pourquoi ClickUp est-il le meilleur ? Grâce à l'attribution de tâches intégrée aux discussions, ClickUp garantit la responsabilité et l'achèvement collaboratif des tâches, contrairement à Slack et Pumble, où les messages et les tâches sont difficiles à suivre.

ClickUp One Up n° 3 : Enregistrement instantané d'écran avec Clips

Chaque Clip que vous enregistrez dans un commentaire, une tâche ou un document dans ClickUp est automatiquement ajouté à votre Hub Clips pour une organisation facile

ClickUp Clips ajoute une nouvelle dimension à la communication asynchrone avec l'enregistrement d'écran et la messagerie vidéo intégrés.

Il vous permet d'enregistrer et de partager de courts clips vidéo directement dans ClickUp. Améliorez vos stratégies de communication en facilitant le retour d'information visuel, l'explication d'idées complexes ou simplement la connexion avec votre équipe en face à face sans avoir à planifier une réunion formelle.

Expliquer visuellement : Imaginez que vous enregistriez une vidéo explicative pour votre produit. Une capture d'écran statique ou un partage d'écran de votre longue page sur une application tierce n'aura pas le même effet. Au lieu de cela, un Clip avec annotations peut expliquer des processus complexes et partager un long contenu web sans accroc

Combler les lacunes de communication : ClickUp Clips permet une communication plus riche en transmettant des signaux visuels et toniques, qui peuvent être perdus dans les discussions textuelles ou les vidéoconférences de base, ce qui conduit à des interactions plus efficaces et empathiques

Améliorer le partage des connaissances : les Clips permettent aux membres de l'équipe de créer et de partager des tutoriels vidéo, des procédures pas à pas ou des explications, constituant ainsi une bibliothèque de connaissances facilement accessibles qui dépasse les limites des wikis statiques ou des documents partagés

*pourquoi ClickUp est-il le meilleur choix ? Sa fonctionnalité de communication vidéo asynchrone élimine le besoin d'outils supplémentaires d'enregistrement d'écran et de réunion, ce qui rend la collaboration à distance et le partage de commentaires plus efficaces.

ClickUp One Up n° 4 : la productivité boostée par l'IA avec ClickUp Brain

Résumez les notes de réunion et capturez les points clés en quelques secondes avec ClickUp Brain !

Vous n'avez plus besoin de demander à quelqu'un de vous tenir au courant : ClickUp Brain fournit des réponses instantanées, précises et contextuelles sur les tâches, les documents et les personnes de n'importe quel travail dans ClickUp.

Résumés instantanés générés par IA : Alors que Slack et Pumble obligent les utilisateurs à faire défiler manuellement l'historique des messages, ClickUp Brain peut résumer en quelques secondes des discussions entières, des notes de réunion et des mises à jour de projets

Automatisation intelligente pour la productivité : Contrairement au générateur de flux de travail de Slack (qui se concentre sur les tâches de messagerie), ClickUp Brain automatise les actions répétitives, suggère les étapes suivantes et rédige même le contenu

Recherche et recommandations basées sur l'IA : ClickUp Brain trouve instantanément les tâches, fichiers et discussions pertinents, éliminant ainsi le besoin de fouiller manuellement dans les anciens messages

*pourquoi ClickUp est-il le meilleur ? ClickUp Brain va au-delà de la communication en rendant l'ensemble de votre flux de travail plus intelligent et en aidant les équipes à rester organisées, informées et productives, le tout sur une seule et même plateforme.

Tarification de ClickUp

Free Forever

Illimité : 7 $/mois par utilisateur

Entreprise : 12 $/mois par utilisateur

Enterprise : Contact pour les tarifs

ClickUp Brain : Ajoutez-le à n'importe quel forfait payant pour 7 $ par utilisateur et par mois

ClickUp est au cœur de notre entreprise, c'est notre plateforme de gestion d'entreprise de référence. Nous avons réussi à consolider notre collaboration et nos rapports dans un seul système, offrant à notre équipe une visibilité sur notre travail et à nos clients une visibilité sur ce que nous faisons pour leur entreprise.

Aller au-delà de Pumble et Slack

Bien que Pumble et Slack offrent toutes deux des fonctionnalités intéressantes, aucune des deux plateformes ne répond pleinement au besoin d'une communication et d'une collaboration véritablement unifiées et directement intégrées à la gestion de projet.

En combinant des fonctionnalités de communication robustes telles que la discussion ClickUp, des mécanismes de feedback tels que les commentaires attribués et des outils innovants tels que les Clips ClickUp, ClickUp améliore la productivité en faisant de la communication une partie intégrante du flux de travail.

En fin de compte, le meilleur choix dépend des besoins spécifiques de votre équipe. Cependant, si vous recherchez une plateforme qui offre une puissante combinaison de communication, de gestion de projet et d'accessibilité, ClickUp est une alternative intéressante.

Prêt à faire l'expérience de la différence ? Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui !