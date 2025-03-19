les 12 meilleures alternatives à Bing Image Creator à essayer en 2025

Les générateurs d'images IA ont révolutionné notre façon de créer des visuels. Ils permettent à tout un chacun de créer des illustrations, des supports de marque, des concepts et des supports marketing époustouflants à l'aide d'invites, d'instructions appropriées.
Bing AI Image Creator est l'un de ces outils. En quelques mots, vous pouvez créer des images réalistes de haute qualité en fonction du cas d'utilisation. Bing Image Creator a également acquis une immense popularité grâce à son intégration native avec l'environnement Microsoft.
Même dans ce cas, certains utilisateurs peuvent rechercher des alternatives à Bing Image Creator pour une personnalisation plus poussée ou un meilleur contrôle de leurs styles artistiques.
Nous avons rassemblé 12 alternatives à Bing Image Creator que vous pouvez essayer.
⏰ Résumé en 60 secondes
Vous trouverez ci-dessous les 12 alternatives à Bing Image Creator, ainsi que leurs arguments clés de vente :
- *clickUp: Idéal pour le brainstorming visuel et la gestion des flux de travail créatifs
- Midjourney : Le meilleur pour la génération d'images artistiques
- Dall-E 3 : le meilleur pour la génération d'images détaillées et précises
- *adobe Firefly : le meilleur pour l'intégration avec les flux de travail créatifs centrés sur Adobe
- Craiyon : Le meilleur pour la génération d'images IA gratuite et accessible
- Caractère. ai : Idéal pour des expériences de discussion personnalisées
- Diffusion stable : la meilleure pour la génération d'images open source
- *leonardo IA : le meilleur pour la génération d'assets de jeu de haute qualité
- DreamStudio : Le meilleur pour la génération d'images conviviale pour les utilisateurs
- Ideogram : Idéal pour générer du texte lisible dans les images
- Canva : Idéal pour des solutions de conception complètes avec intégration de l'IA
- *nightCafe : le meilleur pour la création d'art IA communautaire
*pourquoi devriez-vous opter pour des alternatives à Bing Image Creator ?
Bien que Bing Image Creator soit très pratique, il pose les défis suivants qui peuvent amener quelqu'un à chercher des alternatives :
- Contrôles de personnalisation limités : contrairement à certains générateurs d'art IA, Bing Image Creator n'offre pas de paramètres avancés pour affiner les détails de l'image ou les techniques artistiques
- Modération stricte du contenu : Bing Image Creator applique des restrictions strictes à la génération d'images. Cela limite vos concepts artistiques et votre vision créative, même lorsque les exemples d'art de l'IA ne sont pas inappropriés
- résultats de plus faible résolution* : Comparé à certains outils d'IA, Bing Image Creator ne parvient pas à générer des images de haute qualité adaptées à un travail de conception ou d'impression professionnel
- Enregistrement d'un compte Microsoft : les utilisateurs doivent créer un compte Microsoft pour accéder à Bing Image Creator. Cela peut être gênant pour ceux qui préfèrent une approche en libre accès
- Droits d'utilisation commerciale limités : Certains générateurs d'images IA offrent des options de licence plus claires et plus flexibles pour une utilisation commerciale. En revanche, les politiques de Bing Image Creator limitent les droits d'utilisation commerciale, ce qui est limitant
12 alternatives à Bing Image Creator en un coup d'œil
Voici un bref aperçu des 12 alternatives à Bing Image Creator que nous allons explorer :
|Nom de l'outil
|Fonctionnalité remarquable
|Cas d'utilisation
|Meilleur pour
|ClickUp
|Des outils de création de flux de travail basés sur l'IA
|Brainstorming visuel, téléchargement d'images, illustration du flux de travail, planification de projets
|Teams et gestionnaires de projets
|Midjourney
|Images de haute qualité
|Concept art, illustrations fantastiques, art numérique
|Artistes et designers numériques
|Dall-E 3
|Génération précise de texte en image
|Images réalistes, visuels marketing
|Marketeurs et créateurs de contenu
|Adobe Firefly
|Modification et amélioration d'images par IA au sein de l'écosystème Adobe
|Manipulation de photos, flux de travail de conception créative
|Designers et photographes
|Craiyon
|Générateur d'images IA gratuit et illimité
|Création rapide et expérimentale d'images
|Utilisateurs occasionnels et amateurs
|Caractère. IA
|Génération de caractères et de scènes par IA
|Récit interactif, art conceptuel de jeu
|Écrivains, créateurs de bandes dessinées, illustrateurs et développeurs de jeux
|Diffusion stable
|Génération d'images IA open source et personnalisable
|Expérimentation, prototypage et recherche en IA
|Développeurs, chercheurs, propriétaires de produits et passionnés d'IA
|Leonardo IA
|Contrôle avancé de la génération et du style des images
|Concept art, conception d'éléments de jeu
|Concepteurs de jeux et illustrateurs
|DreamStudio
|Outil Web open source
|Visuels générés par IA avec ajustements détaillés
|Chercheurs en IA et artistes numériques
|Ideogram
|Typographie et texte stylisé générés par IA
|Conception de logo et d'image de marque assistée par IA
|Des experts en graphisme, en création de logos et en stratégie de marque
|Canva
|Outils d'IA intégrés avec une plateforme de conception et des modèles
|Publications sur les réseaux sociaux, présentations, supports marketing
|Marketeurs, créateurs de contenu et petites entreprises
|NightCafe
|Plusieurs modèles d'IA pour différents styles artistiques
|Expérimentation artistique, art IA imprimable
|Amateurs de loisirs créatifs, artistes IA et créateurs IA
Les 12 meilleures alternatives au créateur d'images Bing
Vous trouverez ci-dessous 12 excellentes alternatives à Bing Image Creator que vous devez absolument essayer :
1. ClickUp (Idéal pour le brainstorming visuel et la gestion créative des flux de travail)
ClickUp est une plateforme complète de productivité qui rationalise la gestion de projet, la documentation et la collaboration entre les équipes. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un générateur d'images par IA traditionnel, il offre un ensemble de fonctionnalités qui améliorent votre processus créatif.
Par exemple, vous avez les Tableaux blancs ClickUp qui illustrent vos idées sur un tableau blanc numérique. De l'élaboration de votre forfait au téléchargement d'images en passant par la création de flux de travail collaboratifs, les Tableaux blancs ClickUp ont tout à faire.
D'autre part, ClickUp Brain vous permet, à vous et à votre équipe, de réfléchir à des idées, de générer du contenu et d'automatiser les flux de travail.
L'utilisation conjointe de ClickUp Whiteboards et de Brain stimule la productivité et offre une visibilité de haut niveau sur votre projet, même si vous ne pouvez pas utiliser ClickUp pour créer des illustrations ou des images originales ! De tels éléments visuels et outils basés sur l'IA sont essentiels pour rationaliser votre façon de travailler !
Fonctionnalités clés de ClickUp
- Visualisez vos idées et organisez des sessions de brainstorming collaboratif sur les Tableaux blancs ClickUp
- Utilisez ClickUp Brain pour générer du contenu, résumer des informations et automatiser des tâches dans le cadre de votre processus de création
- Communiquez avec votre équipe créative ou vos parties prenantes, partagez vos commentaires et laissez des commentaires contextuels grâce à ClickUp Chat
- Intégrer des images et du contenu multimédia dans la gestion des tâches
- Gérez les tâches, les échéanciers et les ressources de vos projets créatifs
Limites de ClickUp
- Vous devrez l'intégrer à d'autres outils de génération d'images par IA
- L'application mobile peut sembler limitée par rapport à son homologue de bureau
Tarifs ClickUp
- Free Forever
- Unlimited : 7 $/mois par utilisateur
- Business : 12 $/mois par utilisateur
- Enterprise : Contact pour les tarifs
- ClickUp Brain (module complémentaire) : 7 $ par mois et par membre
Évaluations et avis sur ClickUp
- G2 : 4. 7/5 (plus de 9 000 avis)
- Capterra : 4. 6/5 (plus de 4 000 avis)
2. Midjourney (Idéal pour la génération d'images artistiques)
Midjourney est un générateur d'art par IA populaire. Cette alternative à Bing Image Creator vise à développer les pouvoirs imaginatifs des humains grâce à la technologie.
Il utilise des algorithmes avancés pour transformer des invites de texte en images époustouflantes avec des styles uniques allant du réaliste à l'abstrait. De plus, vous pouvez expérimenter avec divers formulaires artistiques, y compris la photographie, la peinture et le design numérique.
Fonctionnalités clés de Midjourney
- Générez des descriptions en langage naturel à partir d'images à l'aide de la fonctionnalité Describe
- Combinez plusieurs tableaux d'inspiration tout en créant une nouvelle image
- Explorez différents styles et concepts artistiques en combinant des tableaux d'ambiance avec des codes SREF
- Partagez et collaborez sur l'art de l'IA avec une communauté florissante
Limites de Midjourney
- N'offre pas de version gratuite ou freemium
- Les temps d'arrêt occasionnels du serveur affectent l'accessibilité
Prix de Midjourney
- Forfait de base : 10 $
- Forfait Standard : 30 $
- Forfait Pro : 60 $
- Méga forfait : 120 $
Évaluations et commentaires de Midjourney
- G2 : 4. 4/5 (plus de 80 avis)
- Capterra : Pas assez d'avis
Voici ce qu'un utilisateur de G2 a à dire à propos de Midjourney :
Midjourney produit systématiquement des images haute résolution visuellement époustouflantes qui dépassent souvent les attentes en termes de détail et de qualité. Sa capacité à interpréter les invites, instructions de manière créative en fait un outil fantastique pour les illustrations conceptuelles, les tableaux d'ambiance et les designs expérimentaux.
Midjourney produit systématiquement des images haute résolution visuellement époustouflantes qui dépassent souvent les attentes en termes de détail et de qualité. Sa capacité à interpréter les invites, instructions de manière créative en fait un outil fantastique pour le concept art, les tableaux d'ambiance et les designs expérimentaux.
➡️ En savoir plus : Meilleures alternatives et concurrents de Midjourney
3. Dall-E 3 (le meilleur pour la génération d'images détaillées et précises)
Dall-E est un générateur de texte en image développé par OpenAI. Le modèle de 3e génération, c'est-à-dire Dall-E 3, comprend les invites, instructions nuancées pour générer des images très détaillées et précises.
En tant que produit d'OpenAI, Dall-E 3 s'intègre à ChatGPT, aidant les utilisateurs à réfléchir et à affiner les invites, instructions, pour créer des visuels qui correspondent étroitement aux descriptions.
Fonctionnalités clés de Dall-E 3
- Intégration transparente avec ChatGPT pour générer des invites, instructions, instructions, instructions, instructions, instructions, instructions, instructions, instructions, instructions, instructions, instructions, instructions, instructions,
- Partagez des commentaires en temps réel pour améliorer le brainstorming créatif
- Générez des images détaillées et très précises à partir d'invites, d'instructions nuancées
- Créez à partir d'un large intervalle de styles artistiques, de sujets et de techniques
Limites de Dall-E 3
- La qualité de l'image peut parfois être inégale
- Les temps de traitement varient en fonction de la charge des serveurs
Tarif de Dall-E 3
- Équipe : 30 $/mois par utilisateur
- Enterprise : Tarification personnalisée
Évaluations et commentaires sur Dall-E 3
- G2 : Pas assez d'avis
- Capterra : Pas assez d'avis
➡️ En savoir plus : Alternatives et concurrents de Dall-E pour créer des images IA
4. Adobe Firefly (Idéal pour l'intégration avec les flux de travail créatifs centrés sur Adobe)
Adobe Firefly est un service d'IA générative de la suite d'applications Adobe.
Il s'intègre nativement à d'autres applications telles que Photoshop et Premier Pro pour offrir une gestion complète des projets de conception. Le résultat : vous pouvez générer des images et des vidéos IA directement dans vos flux de travail existants pour bénéficier d'une productivité et d'une créativité accrues.
Adobe Firefly : fonctionnalités clés
- Créez des images photoréalistes avec un modèle d'image Adobe Firefly très avancé
- Modifiez les images et améliorez les détails avec le Remplissage génératif
- Introduisez des invites de texte dans le modèle vidéo Firefly pour générer des vidéos attrayantes
- Ajoutez des cadres, prolongez l'audio ambiant et éliminez les coupures gênantes avec Generative Extend
Limites d'Adobe Firefly
- Nécessite un abonnement à Adobe Creative Cloud pour un accès entièrement intégré
- L'intégration avec les applications non-Adobe est limitée
Tarifs Adobe Firefly
- Adobe Firefly : 4,99 $/mois
- adobe Creative Cloud* : 59,99 $/mois
Évaluations et commentaires sur Adobe Firefly
- G2 : 4. 6/5 (plus de 50 avis)
- Capterra : 4. 3/5 (pas assez d'avis)
Découvrez ce que cet utilisateur de G2 a à dire sur Abode Firefly :
Adobe Firefly est incroyablement intuitif, surtout si vous connaissez l'écosystème d'Adobe. Je le trouve utile pour générer rapidement des idées et créer du contenu de haute qualité pour les réseaux sociaux sans avoir besoin de compétences poussées en design.
Adobe Firefly est incroyablement intuitif, surtout si vous connaissez l'écosystème d'Adobe. Je le trouve utile pour générer rapidement des idées et créer du contenu de haute qualité pour les réseaux sociaux sans avoir besoin de compétences poussées en design.
🔍 Le saviez-vous ? Le lancement de la version bêta d'Adobe Firefly a généré plus de 70 millions d'images dès le premier mois !
5. Craiyon (Meilleur pour la génération d'images IA gratuite et accessible)
Anciennement connu sous le nom de Dall-E mini, Craiyon est un générateur d'images IA gratuit qui convertit les invites de texte en images. Débutants et experts peuvent utiliser Craiyon comme IA pour la conception graphique, car son utilisation est gratuite.
Il fonctionne également comme un outil de modification d'images mixtes où vous pouvez supprimer les arrière-plans desdites images gratuites et télécharger des images haute résolution.
Fonctionnalités clés de Craiyon
- Créez des images, des photos, des dessins et des vecteurs via des invites, des instructions sous forme de texte pour les publications sur les réseaux sociaux, les blogs, etc.
- Recherchez dans une bibliothèque d'images pré-générées à partir de mots-clés
- Utilisez ses capacités de modification d'image pour supprimer l'arrière-plan d'une image et télécharger en HD
- Connectez-vous à une communauté de concepteurs et créateurs IA sur Discord
Limites de Craiyon
- La version gratuite contient des publicités et des filigranes. Les images générées nécessitent également une attribution
- Le générateur d'images est lent, en particulier pour les utilisateurs gratuits
Prix de Craiyon
Craiyon est gratuit avec les abonnements suivants :
- Assistance : 12 $/mois
- Professionnel : 24 $/mois
- Enterprise : Tarification personnalisée
Évaluations et commentaires sur Craiyon
- G2 : Pas assez d'avis
- Capterra : Pas assez d'avis
Voici pourquoi cet utilisateur de G2 adore utiliser Craiyon :
Le meilleur atout de Craiyon est qu'il est gratuit et meilleur que les autres générateurs d'IA. Les images créées avec lui sont plus réalistes et disposent également d'une fonctionnalité d'invite négative pour créer des images précises.
Le meilleur atout de Craiyon est qu'il est gratuit et meilleur que les autres générateurs d'IA. Les images créées avec lui sont plus réalistes et disposent également d'une fonctionnalité d'invite négative pour créer des images précises.
6. Caractère. ai (Idéal pour les expériences de discussion personnalisées)
Character. ai crée des caractères interactifs et dynamiques par le biais de discussions, en utilisant des outils avancés d'IA et de LLM pour construire des chatbots personnalisés.
Une fois configurés, vous pouvez les utiliser pour simuler des discussions avec différents caractères en fonction de la personnalité qui leur est attribuée. Vous pouvez sélectionner des caractères préexistants ou créer les vôtres à partir de zéro.
Bien qu'il ne s'agisse pas d'un créateur d'images, il excelle dans la création d'IA immersives et capables de mener des discussions, avec des personnalités et des capacités narratives diverses.
Fonctionnalités clés de Character. ai
- Participez à un dialogue engageant qui s'adapte aux contributions de l'utilisateur
- Explorez les chatbots dans différentes applications telles que le divertissement, l'éducation, etc.
- Mettre en œuvre des protocoles de sécurité pour fournir un contenu approprié aux différents âges
Limites de l'IA des caractères
- Travaille plus comme un chatbot que comme un générateur d'images IA
- Nécessite une surveillance constante pour maintenir la pertinence du contenu
Prix de Character. ai
- Version gratuite
- C. ai+ Abonnement : 9,99 $/mois
Évaluations et commentaires sur Character. ai
- G2 : Pas assez d'avis
- Capterra : Pas assez d'avis
➡️ Lire la suite : Tendances en matière de conception graphique pour vous démarquer
7. Diffusion stable (Idéal pour la génération d'images open source)
Stable Diffusion est un modèle open source de génération d'images à partir de texte développé par Stability AI. Il permet aux utilisateurs de créer des images détaillées et époustouflantes générées par IA à partir de texte, sous forme d'invites, d'instructions.
Stable Diffusion utilise des modèles d'apprentissage approfondi pour générer des images avec une précision et un style artistique impressionnants. De plus, sa nature open-source permet aux utilisateurs d'affiner et de personnaliser les résultats et d'intégrer Stable Diffusion dans diverses applications.
*fonctionnalités clés de Stable Diffusion
- Générez des images détaillées et époustouflantes à partir de textes multi-sujets
- Accédez au modèle open source et à l'API pour une personnalisation et une intégration
- Utilisation à des fins commerciales et non commerciales sous licence permissive
- Rejoignez une communauté de chercheurs et de développeurs en IA pour faciliter les améliorations continues
Limites de la diffusion stable
- Les licences sont généralement disponibles en auto-hébergement
- Nécessite une grande expertise technique lors de la mise en œuvre et de la personnalisation du modèle
Prix de Stable Diffusion
- Communauté : Gratuit
- Enterprise : Contact pour les tarifs
Évaluations et commentaires de Stable Diffusion
- G2 : Pas assez d'avis
- Capterra : Pas assez d'avis
Voyons pourquoi cet utilisateur de G2 trouve la diffusion stable efficace :
J'ai récemment utilisé Stable Diffusion 3. J'ai trouvé que les capacités de conversion de texte en image étaient absolument exceptionnelles. Le niveau de qualité de l'orthographe et de l'image est tout simplement remarquable.
J'ai récemment utilisé Stable Diffusion 3. J'ai trouvé que les capacités de conversion de texte en image étaient absolument exceptionnelles. Le niveau de qualité de l'orthographe et de l'image est tout simplement remarquable.
8. Leonardo IA (Idéal pour la génération d'assets de jeu de haute qualité)
Leonardo est un générateur d'images IA qui excelle dans la création de photographies de produits, de rendus architecturaux, de conceptions 3D, d'illustrations conceptuelles, de graphiques, de conceptions de caractères et d'éléments de jeux.
Vous obtenez des illustrations, des images et des vidéos riches qui enrichissent votre projet, qu'il s'agisse de conception de jeux, de divertissement, de conception d'expérience utilisateur ou d'art numérique. Le meilleur ? Il offre une interface conviviale et un large intervalle d'options de personnalisation, vous permettant d'affiner vos créations.
*fonctionnalités clés de Leonardo IA
- Générez des designs de caractères, des textures et des ressources de jeu de haute qualité
- Modifiez les images générées à l'aide de Canva IA pour obtenir des ressources peaufinées
- Intégrer des textures dans des ressources 3D pour améliorer l'aspect et la convivialité des fichiers OBJ
- Rejoignez le serveur Discord pour faire partie d'une communauté créative florissante
Limites de l'IA de Leonardo
- Les temps de traitement peuvent être lents pendant les périodes de pointe
- Plus adaptées à la création d'actifs de jeu et peuvent ne pas convenir aux utilisateurs occasionnels et aux amateurs
Tarification de Leonardo IA
- forfait Free
- Forfait Apprentice : 10 $/mois
- Forfait Artisan : 24 $/mois
- Forfait Maestro : 48 $/mois
- Forfait Enterprise : tarification personnalisée
Évaluations et commentaires sur Leonardo IA
- G2 : 4. 5/5 (20 avis)
- Capterra : Pas assez d'avis
Découvrons pourquoi cet utilisateur de G2 considère que Leonardo IA change la donne en matière de créativité basée sur l'IA :
Leonardo. L'IA est rapide pour générer des ressources numériques, des images et des modèles 3D de haute qualité qui peuvent accélérer votre flux de travail. Les options de personnalisation sont flexibles, ce qui vous permet d'ajuster le résultat généré par l'IA à votre vision.
Leonardo. L'IA est rapide pour générer des ressources numériques, des images et des modèles 3D de haute qualité qui peuvent accélérer votre flux de travail. Les options de personnalisation sont flexibles, ce qui vous permet d'ajuster le résultat généré par l'IA à votre vision.
➡️ En savoir plus : Les meilleurs outils logiciels de conception UX pour les designers
9. DreamStudio (le meilleur pour la génération d'images conviviale pour l'utilisateur)
Vous cherchez des alternatives à Bing Image Creator ? Essayez DreamStudio de Stability IA. Cependant, contrairement à Stable Diffusion, qui est open-source, DreamStudio est une alternative plus centrée sur l'utilisateur et accessible à tous.
Son interface conviviale accepte une invite de texte et quelques paramètres pour générer l'image souhaitée. De plus, DreamStudio excelle dans la production de divers styles artistiques, du photoréalisme à l'abstrait, ce qui le rend polyvalent pour divers projets créatifs.
*fonctionnalités clés de DreamStudio
- Fonctionne sur Stable Diffusion v2. 1
- Choisissez parmi 16 styles d'images réalistes prédéfinis pour une génération d'images précise
- Modification en cours des images générées à l'aide d'invites, d'instructions sous forme de texte
Limites de DreamStudio
- Il ne dispose pas du contrôle granulaire offert par Stable Diffusion
- Fonctionne avec un forfait d'abonnement payant à l'image et la tarification est assez complexe
Tarifs DreamStudio
- Gratuit : 100 crédits (500 images avec les paramètres par défaut)
- Jetons : 10 $ pour 1 000 crédits
Évaluations et commentaires de DreamStudio
- G2 : Pas assez d'avis
- Capterra : Pas assez d'avis
➡️ En savoir plus : Maîtriser Canva avec l'IA : exemples d'invites, instructions et conseils essentiels pour les artistes et les designers
Découvrez ce que cet utilisateur de G2 a à dire sur DreamStudio :
Dreamstudio permet de mettre facilement les textes d'invite et de générer les images les plus précises. Il est rapide dans la livraison du résultat. La mise en œuvre et l'intégration de l'outil sont beaucoup plus faciles que celles de ses principaux concurrents.
Dreamstudio permet de mettre facilement les invites de texte et de générer les images les plus précises. Il est rapide dans la livraison du résultat. La mise en œuvre et l'intégration de l'outil sont beaucoup plus faciles que celles de ses principaux concurrents.
10. Ideogram (Idéal pour générer du texte lisible dans les images)
Semblable à certaines alternatives populaires à Bing Image Creator, Ideaogram génère également des visuels de haute qualité à partir d'invites, d'instructions de texte, en mettant l'accent sur la créativité et l'innovation.
Idéal pour les affiches, les logos, les infographies et les publicités sur les réseaux sociaux, ce générateur d'images IA met autant l'accent sur le texte que sur le design. Le mélange de visuels accrocheurs et de textes clairs et lisibles permet à votre contenu de ressortir et de rester gravé dans l'esprit des gens.
Fonctionnalités clés de l'idéogramme
- Créer des images en mettant l'accent sur les éléments textuels
- Utilisez la fonctionnalité « Mosaïque » pour créer des motifs répétitifs sur l'image
- Améliorez vos images avec une résolution 2k plus élevée
- Gagnez du temps et économisez vos efforts grâce à la génération par lots qui permet de créer des images en masse en téléchargeant une feuille de calcul contenant des invites, des instructions
Limites de l'idéogramme
- La génération d'images axée sur le texte limite ses capacités dans les conceptions purement visuelles
- Le rendu du texte peut parfois être imprécis
Prix des idéogrammes
- Free
- Basic : 8 $/mois
- Plus : 20 $/mois
- Pro : 60 $/mois
Évaluations et avis sur Ideogram
- G2 : Pas assez d'avis
- Capterra : Pas assez d'avis
➡️ En savoir plus : Les meilleurs outils d'IA pour les réseaux sociaux destinés aux spécialistes du marketing
🧠 Fait amusant : Le cerveau humain se souvient mieux des images que du texte, que ce soit immédiatement ou après une pause de trois jours !
11. Canva (Idéal pour les solutions de conception complètes avec intégration de l'IA)
Canva est une plateforme de conception graphique populaire qui propose également un générateur d'images basé sur l'IA. Cela permet aux utilisateurs de créer des images époustouflantes et de les modifier facilement.
De plus, vous avez accès à une vaste bibliothèque de modèles, de graphiques et de polices de caractères pour créer et modifier différents designs, en fonction de vos besoins, sans avoir à changer de plateforme.
Fonctionnalités clés de Canva
- Faites votre sélection parmi une variété de modèles de conception graphique pour créer l'élément visuel parfait
- Création et modification en cours de conception dans une interface conviviale de type glisser-déposer
- Collaborez en temps réel sur des projets de design avec les membres de votre équipe
- Exportez les designs finis dans différents formats adaptés au web et à l'impression
Limites de Canva
- Les images générées par IA n'ont pas le caractère unique des designs personnalisés
- Le contrôle limité des éléments de conception limite la flexibilité créative pour la création de concepts complexes et abstraits
Tarifs de Canva
- Canva Free
- Canva Pro : 15 $/mois
- Canva Teams : 10 $/mois par utilisateur
- Canva Enterprise : Tarification personnalisée
Évaluations et avis sur Canva
- G2 : 4. 7/5 (plus de 4 410 avis)
- Capterra : 4. 7/5 (plus de 12 380 avis)
Découvrez ce que cet utilisateur de G2 dit de Canva :
Récemment, j'ai opté pour Canva Pro, qui s'est avéré extrêmement utile pour mes projets. Encore plus de designs et de modèles sur lesquels travailler. Les images pro sont exactement ce que je recherchais. La nouvelle fonctionnalité IA est incroyable.
Récemment, j'ai opté pour Canva Pro, qui s'est avéré extrêmement utile pour mes projets. Encore plus de designs et de modèles sur lesquels travailler. Les images pro sont exactement ce que je recherchais. La nouvelle fonctionnalité IA magique est incroyable.
12. NightCafe (Idéal pour la création d'art IA communautaire)
Pour compléter les alternatives à Bing Image Creator, nous vous proposons NightCafe. Cet outil de génération d'images par IA se concentre sur l'engagement communautaire et la créativité.
Il permet aux utilisateurs de créer, partager et explorer des images générées par IA à travers l'art communautaire. En outre, NightCafe aide les utilisateurs à générer des tableaux d'idées d'images à partir d'invites, d'instructions, leur permettant de présenter leurs créations.
Fonctionnalités clés de NightCafe
- Créer des images à partir d'invites, d'instructions sous forme de texte à l'aide d'outils d'IA avancés
- Participez aux défis de la communauté pour afficher et améliorer votre art
- Découvrez une galerie d'œuvres d'art générées par IA par les utilisateurs pour vous inspirer
- Interagissez avec une communauté dynamique de créateurs par le biais de commentaires et de discussions
Limites de NightCafe
- La qualité et le style artistique varient en fonction des invites, instructions
- Une approche communautaire de la création d'illustrations numériques peut ne pas convenir à ceux qui recherchent une expérience solitaire
Tarifs NightCafe
- Débutant en IA : 5,99 $/mois
- Amateur d'IA : 9,99 $/mois
- Passionné d'IA : 19,99 $/mois
- AI Artist : 49,99 $/mois
Évaluations et commentaires sur NightCafe
- G2 : Pas assez d'avis
- Capterra : 4. 7/5 (plus de 70 avis)
Voyons ce que cet utilisateur de G2 a à dire sur NightCafe :
Un aspect notable est la disponibilité d'invites, d'instructions gratuites, qui permettent aux utilisateurs d'explorer le générateur d'images IA en profondeur. Contrairement à de nombreux générateurs IA haut de gamme qui offrent des essais limités, NightCafe offre la possibilité de tester l'outil en profondeur avant de procéder à une validation.
Un aspect notable est la disponibilité d'invites, d'instructions gratuites, qui permettent aux utilisateurs d'explorer le générateur d'images IA en profondeur. Contrairement à de nombreux générateurs IA haut de gamme qui offrent des essais limités, NightCafe offre la possibilité de tester l'outil en profondeur avant de procéder à la validation.
Mentions spéciales
- photosonic* : s'intègre à WriteSonic pour faciliter la génération de texte en image
- photoDirector* : utilise de puissants modèles d'IA pour retoucher vos images
- Imggen IA : génère des images sans filigrane à partir d'invites, d'instructions sous forme de texte
Donnez vie à votre imagination avec ClickUp
Que vous recherchiez un réalisme époustouflant, un style artistique ou une conception personnalisée des caractères, ces alternatives à Bing Image Creator offrent des possibilités infinies. De l'IA de haute qualité aux styles originaux, vous trouverez ce qui convient parfaitement à votre projet.
Cependant, si vous recherchez une solution plus complète qui ne limite pas l'utilisation de l'outil à la génération d'images par IA, ClickUp est une alternative supérieure.
Même s'il ne génère pas d'images IA par lui-même, il est livré avec des outils d'IA qui rationalisent le processus créatif, facilitent la collaboration et affinent le brainstorming visuel.
Essayez ClickUp pour renforcer votre flux de travail créatif et votre productivité. Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui et commencez dès maintenant !