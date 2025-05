plus de 30 invites, instructions de diffusion stable pour créer des visuels époustouflants

Certains jours, la créativité est fluide. D'autres jours ? Vous êtes coincé à regarder une toile vierge, attendant que l'inspiration vous frappe jusqu'à ce que la frustration prenne le dessus.

C'est là qu'un peu d'aide de l'IA peut faire toute la différence.

Stable Diffusion est l'un de ces outils qui peuvent transformer vos idées en visuels époustouflants, que vous soyez un artiste, un designer ou simplement quelqu'un qui aime expérimenter l'art généré par l'IA.

Mais comme pour tout outil, tout dépend de la façon dont il est utilisé pour concevoir des images générées par IA. Les bonnes invites, instructions sont ce qui différencie un concept vague d'un chef-d'œuvre.

Que vous créiez des illustrations conceptuelles ou des portraits hyperréalistes, ces plus de 30 invites vous aideront à donner vie à votre vision. 🎨

Stable Diffusion est un modèle d'apprentissage profond de conversion de texte en image qui génère des images détaillées à partir de descriptions textuelles en utilisant différentes techniques

La maîtrise des invites, instructions est cruciale pour garder le contrôle des biais, orienter la vision de l'IA, débloquer la créativité, personnaliser les résultats, travailler plus intelligemment et expérimenter

Comprendre la diffusion stable

Stable Diffusion est un modèle d'apprentissage profond de conversion de texte en image qui génère des images à partir de descriptions textuelles en utilisant différentes méthodes d'intelligence artificielle.

Sorti en 2022, il s'agit d'un modèle d'IA générative pour la retouche d'image guidée par du texte, la peinture d'arrière-plan et la traduction d'image à image. Il est basé sur un modèle de diffusion latente (LDM) qui transforme les invites textuelles en visuels détaillés.

Fonctionnalités clés de Stable Diffusion Auto-encodeur visuel (VAE) : Il compresse les images dans un format simplifié, capturant leurs détails essentiels. Lors de la génération d'art, il reconstruit les images à partir de ces données compressées

décodeur U-Net : *C'est là que le débruitage a lieu. Il prend une version bruyante d'une image et la transforme progressivement en un visuel clair et de haute qualité

Codeur de texte : Stable Diffusion utilise un codeur de texte CLIP ViT-L/14 pour interpréter les invites, instructions, afin de s'assurer que l'IA comprend ce que vous lui demandez

🔍 Le saviez-vous ? Le nom « Stable Diffusion » a été choisi pour le modèle d'IA développé par Stability AI, une société d'intelligence artificielle basée au Royaume-Uni. Le terme « diffusion » fait référence aux modèles de diffusion utilisés dans son architecture, tandis que le terme « stable » fait référence au nom de la société.

Pourquoi la maîtrise des invites, instructions est-elle cruciale ?

Vous ne diriez pas à un artiste de « se contenter de dessiner un super logo » et vous attendre à un chef-d'œuvre. Il en va de même pour l'art généré par l'IA. Sans une direction claire, vous pourriez vous retrouver avec quelque chose de complètement différent de ce que vous aviez imaginé.

Plus votre invite, instructions est bonne, plus vous avez de contrôle sur l'image finale. Voici quelques raisons pour lesquelles il est important de maîtriser les meilleures invites, instructions de diffusion stable. ⚒️

Contrôler les biais : Des invites, instructions précises peuvent aider l'IA à obtenir des résultats plus équilibrés et plus justes, en réduisant les biais involontaires dans ses résultats ⚖️

Meilleurs détails : Des invites, instructions spécifiques aident l'IA à générer des textures, des reflets et des détails fins qui rendent les images réalistes ou artistiquement raffinées 🎨

Une meilleure créativité : Les bonnes invites, instructions peuvent vous aider à explorer de nouveaux styles, à générer des idées nouvelles, à explorer les tendances en matière de conception graphique et à repousser les limites artistiques 🖌️

Reproductibilité constante : Pour le branding, le marketing ou la narration, des structures d'invites, instructions cohérentes garantissent des styles visuels cohérents et reconnaissables 🗂️

🧠 Fait amusant : L'histoire de l'art généré par IA remonte à 1973! L'informaticien américain Harold Cohen a créé le premier tableau généré par IA en utilisant AARON, en le programmant avec un ensemble de règles pour générer de l'art, telles que « peindre une ligne bleue »

Exemples d'invites, d'instructions de Stable Diffusion

*Vous est-il déjà arrivé de saisir une invite, d'appuyer sur Générer et d'obtenir un résultat totalement inapproprié ? Un mot trop vague et vous obtenez un résultat aléatoire. Trop de détails et vous risquez de passer à côté de l'essence de votre idée. L'astuce consiste à trouver le juste équilibre entre spécificité et créativité.

Voici quelques invites, instructions d'art IA pour vous guider afin que vous puissiez passer moins de temps à peaufiner et plus de temps à créer 💁

Portraits

1. « Un portrait hyperréaliste d'une personne [âge] [sexe] avec [teint] et [coiffure], capturé dans un éclairage Rembrandt utilisant une profondeur de champ cinématographique, avec un objectif de 50 mm, ouverture f/1,8 »

2. « Une aquarelle représentant le rôle d'une personne, par exemple « chevalier médiéval », dans des teintes douces et pastel, mettant l'accent sur des coups de pinceau délicats et des lavis superposés pour créer de la profondeur et de la texture »

3. « Un rendu 3D low-poly d'un [caractère], utilisant un ombrage triangulé et une occlusion ambiante, ressemblant à l'esthétique d'un jeu PlayStation ancien »

Paysages

4. « Une vue aérienne photoréaliste d'un [type de paysage] capturée avec une perspective de type drone, fonctionnant avec l'éclairage de l'heure dorée, une brume douce et un brouillard volumétrique pour une profondeur atmosphérique. »

5. « Une esquisse au fusain d'une campagne [de saison], utilisant des techniques de hachures croisées et d'ombrage pour des contrastes spectaculaires et un effet de gravure vintage »

6. « Un matte painting numérique d'un [paramètre fantastique], utilisant une perspective atmosphérique multicouche, une diffusion sous-jacente pour une diffusion naturelle de la lumière et des clouds volumétriques rendus par Blender. »

🔍 Le saviez-vous ? La taille du marché mondial des générateurs d'images par IA était évaluée à 257,157 millions de dollars en 2022 et devrait atteindre 917,448 millions de dollars d'ici 2030. Il affiche un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 17,4 %.

Fantaisie

7. « Un concept de dark fantasy d'une [type de créature] émergeant des ombres projetées par l'éclairage périphérique, conçu avec les techniques de sculpture de ZBrush et rendu dans le système d'éclairage Lumen d'Unreal Engine 5 »

8. « Une illustration à l'encre de style livre de contes représentant une forêt magique, réalisée à l'aide de techniques de pointillé et de hachures croisées, colorée dans des textures de gouache peintes à la main pour un aspect organique »

9. « Une peinture numérique vibrante d'un château enchanté, utilisant des effets de glitch RGB split, d'aberration chromatique et de reflets holographiques pour une esthétique fantastique surréaliste »

Science-fiction

10. « Un paysage urbain cyberpunk de nuit, illuminé par la lueur néon des surfaces émissives, des reflets par traçage de rayons et un flou de profondeur de champ pour créer un aspect cinématographique immersif »

11. « Un intérieur de vaisseau spatial futuriste utilisant des principes de conception brutalistes, détaillé avec des textures métalliques PBR (Physically Based Rendering) et éclairé par des panneaux LED bioluminescents »

12. « Un modèle 3D à surface dure d'un humanoïde robotique, équipé d'une cinématique inverse, texturé avec une diffusion sous-jacente pour des surfaces hybrides peau-métal réalistes »

Résumé

13. « Une composition artistique générative fonctionnant avec une géométrie fractale, utilisant des motifs de Voronoï, un bruit aléatoire de Perlin et une détection des contours basée sur les gradients »

14. « Une création de style glitch où les canaux de couleur sont délibérément décalés et où les algorithmes de tri des pixels déforment le formulaire, donnant une esthétique étrange et déformée »

15. « Une œuvre d'art psychédélique avec un effet de miroir kaléidoscopique, intégrant une simulation de dynamique des fluides, une diffusion de particules et un étalonnage des couleurs amélioré par le contraste »

💡Conseil de pro : Structurez vos invites, instructions, de général à spécifique : commencez par le style général (génératif/glitch/psychédélique) avant d'ajouter des détails techniques comme les motifs de Voronoï ou les systèmes de particules.

Nature morte

16. « Une peinture à l'huile d'inspiration baroque d'un [ensemble d'objets], disposée dans une installation d'éclairage en clair-obscur, avec des textures d'empâtement épaisses appliquées aux zones de surbrillance clés »

17. « Un rendu 3D minimaliste moderne d'un [objet du quotidien], mettant l'accent sur les ombres douces PBR, les reflets d'éclairage global et une palette de couleurs neutres »

18. « Une nature morte surréaliste fonctionnant avec des [objets], utilisant des simulations physiques flottantes en apesanteur et des techniques de matte painting numérique pour un réalisme éthéré »

Architecture

19. « Une ligne d'horizon de métropole futuriste fonctionnant avec des structures architecturales paramétriques, illuminée par une occultation globale de la lumière du jour, rendue dans Octane Render pour un réalisme cinématographique »

20. « Une esquisse au crayon d'une cathédrale gothique, utilisant une construction en perspective à un point, des détails architecturaux et un ombrage à fort contraste pour un effet dramatique »

21. « Un rendu architectural low-poly d'un gratte-ciel moderne en verre, utilisant des reflets par ray tracing, un ombrage par occlusion ambiante et une simulation de brouillard basée sur la profondeur »

Art conceptuel

22. « Un concept de véhicule steampunk illustré avec des composants mécaniques en kit, rendu dans le moteur Eevee de Blender pour des reflets et des ombres rapides en temps réel »

23. « Une scène post-apocalyptique de terrain vague conçue avec des textures grunge superposées, des surfaces métalliques patinées et une simulation physique des débris pour plus de réalisme »

24. « Une feuille de personnage de style RPG descendante, présentant des animations entièrement rigged, des textures peintes à la main et une installation de matériaux PBR »

Surréalisme

25. « Un portrait surréaliste d'une [personne], où ses fonctionnalités se dissolvent dans une déconstruction géométrique low-poly, illuminée par de doux reflets caustiques »

26. « Un paysage inspiré de l'architecture en fusion, utilisant le morphing de texture basé sur l'IA, les shaders de distorsion thermique et le mappage de déplacement volumétrique »

27. « Une composition onirique où la gravité est inversée, fonctionnant avec des îles flottantes et de l'eau se déversant dans le ciel, rendue à l'aide de la simulation de fluide Houdini »

Esthétique rétro et vintage

28. « Une ligne d'horizon urbaine des années 1980, conçue avec des lignes de grille au néon, une aberration chromatique et des effets de lignes de balayage VHS, avec un [objet rétro] au premier plan »

29. « Une affiche de voyage Art déco des années 1920, fonctionnant avec un [point de repère] stylisé aux formes géométriques audacieuses, aux accents dorés métalliques et aux blocs de couleurs très contrastés »

30. « L'intérieur d'un restaurant des années 1950, capturé en Kodachrome avec une gradation des couleurs, des textures douces en demi-teintes, un éclairage incandescent chaleureux et des meubles au design vintage »

Illusions d'optique et visuels hallucinants

31. « Un rendu architectural d'escalier de Penrose, construit avec une géométrie impossible de style Escher, des transitions paradoxales sans couture et un mappage de texture hyperréaliste »

32. « Une œuvre d'art fractale kaléidoscopique, générée à l'aide d'équations de l'ensemble de Mandelbrot, de symétrie miroir répétée et de changements de dégradé de couleurs intenses »

33. « Une illusion de lévitation flottante avec [des objets, par exemple des flocons de neige], manipulée par une simulation physique réaliste, des ombres douces projetées avec précision et une composition en perspective forcée »

Art culinaire et visualisation culinaire

34. « Une macro très détaillée d'un [plat], capturée avec un éclairage doux et diffus, des détails de condensation et une faible profondeur de champ pour améliorer la texture »

35. « Une page de livre de recettes illustrée et peinte à la main montrant [un plat], utilisant des techniques de dessin à l'encre et à l'aquarelle, des textures de papier vieilli et des tons rustiques chauds »

36. « Une peinture très détaillée et réaliste d'un chef dressant avec élégance un plat gastronomique. Le chef a un visage parfait aux ombres réalistes, capturé en plan moyen. Un éclairage doux met en valeur les riches textures de la nourriture, tandis qu'un éclairage dynamique ajoute de la profondeur et de la chaleur à la scène, donnant au plat un aspect irrésistiblement appétissant. »

Création de vos invites, instructions de diffusion stable

Pour créer la bonne invite, il faut communiquer efficacement avec l'outil d'IA. Voici ce que nous voulons dire 👇

Étape n° 1 : commencer par une vision claire

Avant de commencer à taper, faites une pause pour visualiser votre objectif. Plus votre idée sera claire, plus il sera facile de structurer une invite, des instructions solides.

Pour commencer, répondez à ces questions : Quel est le sujet principal de l'image ? (Une personne, un objet, une scène détaillée ?)

*quel style artistique l'image doit-elle adopter ? (Peinture, art numérique, rendu 3D, plan cinématique net ?)

Quelle ambiance et quelle atmosphère voulez-vous créer ? (Sombre et maussade, chaleureuse et accueillante, inquiétante et surréaliste ?)

Quel jeu de couleurs correspond le mieux à votre vision ? (Néon vif, monochrome, tons pastel ?)

Étape n° 2 : Définir le style artistique

Différents styles artistiques donnent à votre image un caractère distinct.

Veillez donc à préciser ce que vous souhaitez. Par exemple, mentionnez : Moyen : S'agit-il d'une peinture numérique, d'une esquisse ou d'un rendu 3D ? D'un rendu hyperréaliste, d'une esquisse caricaturale ou d'une peinture à l'huile vintage ?

Genre : Préférez-vous le réalisme, l'impressionnisme ou l'abstrait ? Un paysage urbain cyberpunk de science-fiction, un paysage aquarelle onirique ou une illustration de dark fantasy ?

Influences : Y a-t-il des artistes ou des mouvements en particulier qui vous inspirent ?

Si vous n'êtes pas sûr, expérimentez en ajoutant différents styles et en observant comment l'IA les interprète.

Étape n°3 : décrire le sujet, spécifier la composition et les paramètres de l'appareil photo

Soyez aussi précis que possible lorsque vous décrivez le sujet. L'ajout de détails tels que les poses, les accessoires, les éléments d'arrière-plan et les textures fait une énorme différence.

📌 Exemple : Au lieu de dire « un chien dans un parc », essayez « Un portrait en gros plan d'un golden retriever à poils longs assis dans un parc ensoleillé, la langue tirée, portant un bandana rouge, entouré de feuilles d'automne, photographié avec une faible profondeur de champ »

Le résultat que nous avons obtenu pour l'invite 1 👇

Le résultat que nous avons obtenu pour l'invite 2 👇

Il suffit de regarder et de sentir la différence par vous-même. Et pour obtenir des images aussi précises, n'oubliez pas d'inclure des détails de composition tels que :

Perspective : vue à la première personne, prise de vue aérienne, grand angle, portrait en gros plan

Éclairage : doux et diffus, néon, studio, heure dorée, clair-obscur spectaculaire

Cadrage : Composition centrée, règle des tiers, cadrage cinématographique

Étape n°3 : Utiliser des plans pour les invites, instructions

L'invite, les instructions que vous saisissez ne produiront un visuel précis que si vous suivez un plan spécifique. Voici une structure que vous devriez suivre 👇

[Sujet] + [Action/Pose] + [Environnement] + [Style artistique] + [Éclairage/Couleur]

N'oubliez pas que l'art généré par l'IA n'est pas toujours parfait du premier coup. Testez des variantes, modifiez les descriptions, ajoutez des invites négatives et affinez-les jusqu'à obtenir les résultats souhaités.

Et si vous ne souhaitez pas créer des invites, instructions et modèles de zéro à chaque fois, enregistrez et utilisez les modèles d'invites, instructions et modèles d'IA pour rationaliser votre processus de création tout en conservant la qualité.

Au lieu de vous efforcer de rédiger l'invite, les instructions « parfaites », utilisez les outils d'IA avancés pour les concepteurs afin de vous aider à en rédiger une, surtout si vous n'êtes pas un expert en ingénierie des invites.

Voici comment cela fonctionne :

📝 Vous demandez à l'IA une invite :« Pouvez-vous générer une invite d'image IA détaillée pour une prise de vue cinématographique d'un groupe de professionnels engagés dans une discussion lors d'une réunion avec un client, avec la ligne d'horizon de New York visible en arrière-plan ? »

🎯 L'IA génère une invite, des instructions structurées :« Créez une image cinématographique capturant un groupe de professionnels engagés dans une discussion animée lors d'une réunion avec un client. Les paramètres sont une salle de conférence moderne et élégante avec de grandes baies vitrées. La ligne d'horizon de New York est bien visible en arrière-plan, mettant en valeur des gratte-ciel emblématiques tels que l'Empire State Building et le One World Trade Center. La pièce est baignée de lumière naturelle, projetant des ombres douces et des reflets sur la table en bois poli. »

Utilisez ClickUp Brain pour créer et affiner des invites, instructions personnalisées

Désormais, au lieu d'affiner manuellement votre invite, il vous suffit de copier cette version générée par IA pour obtenir une image personnalisée de haute qualité en quelques secondes.

Le monde du design évolue rapidement. Ce qui prenait autrefois des heures de brainstorming, d'esquisses et de peaufinage se fait désormais en quelques minutes grâce aux outils basés sur l'IA.

Et ClickUp est le nom qui a repoussé toutes les limites et fait de la gestion de la créativité un jeu d'enfant.

C'est l'application tout-en-un pour le travail qui combine tout ce que vous pouvez imaginer sur une seule plateforme, reliant toute l'équipe (et au-delà).

ClickUp Solution de gestion de projet

En allant encore plus loin, la solution de gestion de projet ClickUp offre désormais aux équipes de toutes tailles une vision claire des échéanciers, des affectations des équipes et de la progression, le tout en un seul endroit. N'est-ce pas génial ?

Rationalisez la collaboration, gérez les projets et exécutez le travail créatif dans l'ensemble de votre portfolio grâce à la solution de conception de ClickUp

ClickUp Brain

Ce qui est encore plus cool, c'est ClickUp Brain, qui agit comme votre assistant personnel IA, simplifiant la gestion de projet, la création de contenu, la génération d'images IA et la collaboration.

Créez du nouveau contenu ou améliorez le contenu existant avec ClickUp Brain

En bref, Brain 👇 Suggère des concepts de design et des idées de tableaux d'ambiance pour surmonter les blocages créatifs

Extrait les points clés des briefs de conception, des e-mails des clients et des commentaires

Met en évidence les exigences clés telles que les combinaisons de couleurs, la typographie et les préférences de disposition

Résume les notes de réunion en tâches de conception réalisables

Analyse la charge de travail de l'équipe pour éviter l'épuisement et équilibrer les tâches

Crée des rapports en temps réel sur la progression de la conception pour les parties prenantes

Tableaux blancs ClickUp

Combinez-le avec les tableaux blancs ClickUp, et il deviendra encore plus puissant. Les tableaux blancs sont le lieu où les idées naissent et se développent. Ils offrent aux équipes de conception un environnement de travail visuel où les brainstormings, les commentaires et les idées créatives prennent vie.

Et l'une de ses fonctionnalités les plus intéressantes ? La génération d'images par IA. Au lieu de passer du temps à esquisser des concepts à partir de zéro, il vous suffit de saisir une invite, et l'IA donne vie à votre vision, instantanément.

Générez des images de haute qualité pour fournir un contexte visuel aux idées dans ClickUp Tableaux blancs

Besoin d'explorer différents styles ou compositions ? Aucun problème. Vous pouvez générer plusieurs variations en quelques secondes, ce qui accélère le processus de brainstorming et d'itération.

💡Conseil de pro : Structurez vos briefs de conception avec des sections claires (objectifs, exigences, inspiration) pour aider l'IA à extraire les informations plus précisément et à générer de meilleures recommandations.

Documents ClickUp

Mais qu'advient-il des idées une fois qu'elles sont pleinement formées ? Si les Tableaux blancs donnent forme aux idées, ClickUp Docs est l'endroit où ces idées sont organisées.

Connectez votre flux de travail de conception aux documents de manière transparente avec ClickUp Docs

Il s'agit d'un environnement de travail interactif où les équipes peuvent rédiger des briefs techniques créatifs, stocker des directives de marque et créer des playbooks de conception avec des images, des liens intégrés et des checklists. Le meilleur ? Vous pouvez même demander à Brain de générer des forfaits ou des directives de projet pour vous éviter des tracas !

Demandez à ClickUp Brain de créer des directives pour vos projets, des forfaits de lancement, et plus encore

Mieux encore, vous pouvez @mentionner des coéquipiers pour obtenir des commentaires, attribuer des éléments d'action directement à partir du document et tout conserver au même endroit au lieu de recourir à plusieurs solutions.

De plus, grâce à la modification en temps réel et aux commentaires en ligne, plus besoin d'échanger des e-mails !

Chaque fois que nous lançons un nouveau produit ou une promotion, notre équipe de conception graphique soumet la création via ClickUp, et au lieu d'échanger des e-mails et de participer à des réunions, je peux simplement commenter directement le document, ce qui rend l'ensemble du processus plus efficace et plus efficient. Je dirais que la fonctionnalité de commentaire et ClickUp me font gagner environ 50 % de mon temps.

Chaque fois que nous lançons un nouveau produit ou une promotion, notre équipe de conception graphique soumet la création via ClickUp, et au lieu d'échanger des e-mails et de participer à des réunions, je peux simplement commenter directement le document, ce qui rend l'ensemble du processus plus efficace et plus efficient. Je dirais que la fonctionnalité de commentaire et ClickUp me font gagner environ 50 % de mon temps.

Tâches ClickUp

Enfin, les tâches ClickUp sont la solution que les travailleurs du savoir sont en train de rater.

Par exemple, si vous travaillez sur un changement de marque sur les réseaux sociaux, vous pouvez créer un document décrivant la nouvelle palette de couleurs, la typographie et le ton visuel. Une fois approuvées, vous pouvez transformer ces sections en tâches ClickUp exploitables à partir du même endroit, sans avoir à passer d'une plateforme à l'autre !

Affectez des éléments d'action aux membres de votre équipe directement depuis les documents avec les tâches ClickUp

📮ClickUp Insight : 92 % des travailleurs du savoir risquent de perdre des décisions importantes disséminées dans les discussions, les e-mails et les feuilles de calcul. Sans système unifié de capture et de suivi des décisions, les informations essentielles à l'entreprise se perdent dans le bruit numérique. Grâce aux capacités de gestion des tâches de ClickUp, vous n'aurez plus jamais à vous en soucier. Créez des tâches à partir de discussions, de commentaires de tâches, de documents et d'e-mails en un seul clic !

Obtenez un flux de travail de conception stable avec ClickUp

Choisir la bonne invite, les bonnes instructions de Stable Diffusion peut transformer une simple idée en un chef-d'œuvre, qu'il s'agisse d'un portrait hyperréaliste, d'un paysage onirique surréaliste ou d'un monde de science-fiction détaillé.

Mais la créativité ne consiste pas seulement à générer des images, mais aussi à les organiser et à les peaufiner.

C'est là que les équipes choisissent ClickUp. Avec ClickUp Brain, vous pouvez générer des images époustouflantes, tout en visualisant le processus de création avec les Tableaux blancs, les Documents et les Tâches ClickUp. Alors, qu'attendez-vous ?

Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp, c'est gratuit ! ✅