10 logiciels ERP de gestion des stocks pour un contrôle et une efficacité optimaux

Vous en avez assez que vos stocks restent inactifs pendant des mois alors que vous cherchez des éléments demandés par des clients il y a des semaines ? Les stocks peuvent facilement être à la fois une bouée de sauvetage et un casse-tête, selon la façon dont vous les gérez.

La solution ? Un système de gestion des stocks ERP bien intégré qui réapprovisionne les stocks en fonction des dernières commandes de production. La bonne solution soulage votre équipe tout en optimisant les stocks et en assurant leur bonne gestion.

Pas de soucis, nous sommes là pour vous aider. Pour vous faire gagner du temps, vous éviter des efforts et peut-être même des stocks, voici le top 10 des logiciels de gestion des stocks ERP avec leurs fonctionnalités clés, leurs limites et les évaluations des utilisateurs.

⏰ Résumé en 60 secondes Adopter la bonne solution est essentiel pour éviter les ruptures de stock ou les accumulations excessives lors de la gestion de plusieurs composants actifs. Voici les 10 meilleures solutions logicielles de gestion des stocks ERP que vous pouvez adopter : ClickUp (Idéal pour rationaliser et gérer les opérations d'inventaire)

SAP Business One (Idéal pour les opérations des petites et moyennes entreprises)

Odoo (Idéal pour la personnalisation du contrôle des stocks)

Zoho Inventory (Idéal pour un suivi approfondi des stocks)

Epicor ERP (Idéal pour la distribution axée sur la fabrication)

Oracle NetSuite (Idéal pour la gestion des stocks basée sur le cloud)

Microsoft Dynamics 365 (Idéal pour l'optimisation des stocks centrée sur les produits)

Sage X3 (Idéal pour la gestion des stocks axée sur les finances)

ERPNext (Idéal pour le suivi des stocks open source)

SAP S/4HANA (Idéal pour obtenir des informations sur les stocks à l'échelle de l'entreprise)

Comprendre la gestion des stocks ERP

Les progiciels de gestion intégrés (ERP) sont des modules qui aident votre entreprise à gérer la production, la logistique, l'équipe commerciale et les informations financières. Ils vous aident à visualiser ce dont vous avez besoin, pourquoi et comment le financer.

L'adoption d'un système ERP d'inventaire permet d'utiliser ces données pour un meilleur suivi et contrôle des stocks. De plus, il n'y a pas d'enregistrement manuel ; tout est géré par le système. Fondamentalement, les systèmes ERP ne sont pas des modules complémentaires, mais des améliorations essentielles.

Voici les moyens clés pour les intégrer dans vos systèmes d'inventaire :

Mettez à jour instantanément les niveaux de stock à chaque réception, équipe commerciale ou mouvement

Déclencher des commandes de réapprovisionnement automatisées lorsque les stocks atteignent un seuil défini

Consolidez les données d'inventaire de tous les entrepôts et magasins pour les afficher de manière unifiée

Facilitez les prévisions de consommation grâce à ses données de développement des stocks basées sur la demande

Intégrez la technologie de numérisation pour assurer le mappage et l'enregistrement étape par étape

Liez les coûts d'inventaire à la comptabilité pour obtenir des informations financières en temps réel.

Alignez les fournisseurs, les entrepôts, les expéditeurs et les équipes commerciales grâce aux intégrations EDI (échange de données informatisé)

Vous ne savez toujours pas en quoi cela constitue une amélioration ? Voici en quoi les solutions d'inventaire basées sur l'ERP se distinguent des solutions traditionnelles :

Fonctionnalité Gestion des stocks ERP Gestion traditionnelle des stocks Exactitude des données Mises à jour fréquentes et en temps réel Sujet aux erreurs manuelles Automatisation Automatisation du suivi et des commandes Processus manuels, plus lents Évolutivité Gère facilement plusieurs emplacements Limité à des emplacements spécifiques Intégration Connexion avec les équipes financières, l'équipe commerciale et les fournisseurs Autonome et se concentre uniquement sur les niveaux de stock actuels Intégration minimale Visibilité Informations sur la gestion de la chaîne d'approvisionnement de bout en bout Fragmenté, retardé

🔎 Le saviez-vous ? Le premier formulaire connu d'un système d'inventaire utilisait des tablettes d'argile dans l'ancienne Mésopotamie. Les registres détaillaient les quantités de céréales, d'animaux et d'autres marchandises stockées dans les entrepôts !

Que rechercher dans un logiciel de gestion des stocks ERP ?

Le potentiel des solutions basées sur l'ERP a souvent rendu le choix de la bonne solution encore plus crucial. Faites le bon choix et démarrez en force en donnant la priorité à ces aspects clés :

Suivi en temps réel : Choisissez des solutions qui mettent à jour les niveaux de stock instantanément. Des données d'inventaire à jour permettent d'éviter les stocks excédentaires, d'éliminer les pénuries et d'améliorer la précision des prévisions

IA et capacités d'automatisation : Optez pour des outils dotés de fonctions d'automatisation pour des tâches telles que le traitement des commandes et les mises à jour des stocks. Cela permet d'accélérer les opérations grâce au réapprovisionnement et aux prévisions basés sur l'IA

Évolutivité et personnalisation : sélectionnez un logiciel doté de modules flexibles et de fonctionnalités configurables pour vous adapter à la croissance de votre entreprise. Adaptez les flux de travail à vos besoins uniques en matière d'inventaire et aux exigences de votre secteur d'activité

Rapports et analyses avancés : hiérarchisez les plateformes grâce à des tableaux de bord analytiques et des visualisations de tendances. Concentrez-vous sur les informations basées sur les données pour optimiser les coûts d'inventaire

💡 Conseil de pro : La mise à niveau d'un système ERP est l'une des décisions informatiques les plus coûteuses, coûtant souvent environ 500 millions de dollars aux entreprises. Il est donc préférable de dresser la liste des fonctionnalités indispensables avant d'examiner les options.

Les 10 meilleurs logiciels de gestion des stocks ERP

Maintenant que vous savez ce dont vous avez besoin, passons aux meilleures options du marché.

1. ClickUp (Idéal pour rationaliser et gérer les opérations d'inventaire)

Créez des champs de données d'inventaire personnalisés, surveillez les feuilles de suivi des stocks et intégrez-les dans toutes les fonctions de l'entreprise grâce à la vue Tableur de ClickUp

Le premier est ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, qui est particulièrement adaptée à quelque chose d'aussi systématique et crucial que la gestion des stocks. Elle offre plus de 30 fonctionnalités pour visualiser et suivre vos stocks.

La vue Tableur de ClickUp, une alternative intelligente aux feuilles de calcul traditionnelles de suivi des stocks, est au cœur de cette capacité. Cette fonctionnalité dynamique permet aux utilisateurs d'enregistrer méticuleusement les détails des produits, d'attribuer des responsabilités, de hiérarchiser les tâches et de surveiller le statut des stocks au sein d'une interface personnalisable.

En exploitant les champs personnalisés, les entreprises peuvent intégrer des indicateurs d'inventaire spécialisés tels que l'âge des stocks, la consommation mensuelle prévue et les points de réapprovisionnement, et ainsi obtenir des informations plus détaillées sur leurs opérations. En outre, la vue Tableur facilite la création transparente de tâches, permettant un suivi immédiat des problèmes identifiés directement dans l'espace d'inventaire.

Avec son assistance pour les commentaires instantanés, son code couleur riche et ses multiples options d'exportation, ClickUp garantit une optimisation systématique et traçable des stocks et un partage efficace des données, transformant la gestion complexe des stocks en un processus rationalisé et collaboratif.

Les entreprises peuvent également utiliser les intégrations ClickUp pour connecter leur environnement de travail de gestion des stocks à des solutions RH natives et externes, à la gestion financière et aux systèmes de gestion de la relation client (CRM).

Et ce n'est pas tout ! ClickUp Brain, l'assistant de ClickUp alimenté par l'IA, rend la plateforme idéale pour l'analyse approfondie des données d'inventaire ainsi que pour la génération de résumés et d'informations rapides. Demandez à l'assistant IA des mises à jour instantanées sur les pénuries à venir, l'obsolescence possible et les changements dans les documents de politique de stockage.

Obtenez des informations instantanées à partir de fichiers en partageant simplement le lien avec ClickUp Brain

ClickUp Brain peut également vous aider à créer une automatisation avancée pour l'attribution des tâches, la création des commandes d'achat et la communication des rapports de routine.

Besoin de gagner du temps sur l'installation ? ClickUp dispose également d'une vaste bibliothèque de modèles d'inventaire pour permettre à votre équipe de démarrer immédiatement. Le modèle de gestion des stocks ClickUp est la solution préconçue dont vous avez besoin pour une gestion fluide des commandes.

Obtenir un modèle gratuit Gardez le contrôle des quantités commandées, des coûts, des statuts de livraison, des délais de production et des stratégies grâce aux modèles de gestion des stocks ClickUp

Il comprend :

Plus de huit champs personnalisés, chacun spécialisé pour se concentrer sur différents statuts de réapprovisionnement

L'affichage de l'échéancier permet de contrôler les points de réapprovisionnement en fonction des séquences de production

Code couleur pour faciliter le suivi et éléments budgétaires pour que les équipes respectent les limites de crédit hebdomadaires et les cibles des équipes commerciales

Le modèle d'inventaire ClickUp est une autre option simple pour le suivi des stocks, des paiements et des emplacements des fournisseurs. Son formulaire de commande dédié simplifie les commandes internes et facilite la tenue des registres de livraison.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Limites de ClickUp

Maîtriser toutes les fonctionnalités peut prendre un certain temps

Tarifs ClickUp

Free Forever

Illimité : 7 $/mois par utilisateur

Business : 12 $/mois par utilisateur

Enterprise : Contact pour les tarifs

ClickUp Brain : Ajoutez à n'importe quel forfait payant pour 7 $/mois par membre

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4. 7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4. 6/5 (plus de 4 300 avis)

Cet avis en ligne résume avec précision ce que ClickUp fait pour la gestion des stocks :

Sa polyvalence lui a permis de remplacer presque tous les outils que nous utilisions auparavant - wiki d'entreprise, tableaux SCRUM, tableaux GTD pour la gestion, documentations de conformité, échéanciers marketing, et même système de suivi des stocks de l'entreprise - car il était tout simplement plus facile de tout gérer dans ClickUp.

2. SAP Business One (Idéal pour les opérations des petites et moyennes entreprises)

via SAP Business One

Le mot ERP est synonyme du géant des logiciels SAP. L'une de ses offres est SAP Business One, une solution ERP de gestion des stocks adaptée aux petites et moyennes entreprises. Le logiciel offre des processus de prélèvement et d'emballage personnalisables et une collecte automatisée des données, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle et la prise de décision.

Business One intègre des analyses qui affichent clairement les niveaux de stock. Il est également doté d'alertes automatiques pour éviter les ruptures de stock ou les surstocks. De plus, il connecte de manière transparente la gestion des stocks avec les équipes de production, des finances et l'équipe commerciale, vous offrant ainsi une vision globale.

Meilleures fonctionnalités de SAP Business One

Effectuez des contrôles de disponibilité instantanés et un suivi des niveaux de stock des éléments avec une visibilité en temps réel

Gérez efficacement vos stocks en temps réel dans plusieurs entrepôts

Analysez l'évolution des stocks grâce aux transactions d'inventaire dédiées à la planification des stocks

Limites de SAP Business One

L'installation et la configuration initiales peuvent prendre du temps et nécessiter une expertise de haut niveau

Il est livré avec une interface datée et sa personnalisation pour des processus d'entreprise uniques est assez coûteuse

Tarification de SAP Business One

Tarification personnalisée

Évaluation et avis sur SAP Business One

G2 : 4. 3/5 (plus de 500 avis)

Capterra : 4. 3/5 (plus de 300 avis)

Que disent les utilisateurs de SAP Business One ?

Excellent en matière d'automatisation de bout en bout et essentiel pour les rapports en temps réel. S'intègre à tous les produits SAP, en particulier les données de Concur, qui sont transférées facilement et en douceur.

3. Odoo (le meilleur pour la personnalisation du contrôle des stocks)

via Odoo

Vous recherchez une solution plus moderne et facile à adapter ? Odoo est un excellent point de départ pour une gestion efficace des stocks. Cet outil dispose de nombreuses fonctionnalités, notamment des emplacements de stockage virtuels détaillés, tels que le stockage frigorifique ou les étagères. Il permet également aux équipes d'ajouter des règles claires en matière de délais de production et de sélection du mode de transport pour une gestion efficace des commandes.

Le système fournit un suivi en temps réel des niveaux de stock dans plusieurs entrepôts, assiste les mécanismes de routage avancés et s'intègre de manière transparente avec des lecteurs de codes-barres pour rationaliser les opérations. Son interface conviviale et ses fonctionnalités personnalisables permettent aux entreprises d'adapter le système à leurs besoins spécifiques, améliorant ainsi la précision globale de la gestion des stocks.

Les meilleures fonctionnalités d'Odoo

Exécutez des itinéraires d'expédition avancés avec la sous-traitance, le transbordement et la planification du transbordement

Gagnez du temps sur le réapprovisionnement grâce à la génération automatisée de demandes de devis et au déclenchement de commandes de transfert entre entrepôts

Simplifiez les rapports de fin de trimestre et les ajustements de prix grâce à des rapports de coûts détaillés en temps réel

Limites d'Odoo

Selon certains utilisateurs, la qualité du service client est inégale

L'application peut devenir assez coûteuse à mesure que votre équipe s'agrandit

Tarification Odoo

Une application gratuite : 0 $

Standard : 38,90 $/mois par utilisateur

Personnalisé : 58,40 $/mois par utilisateur

Évaluation et avis sur Odoo

G2 : 4. 3/5 (plus de 250 avis)

Capterra : 4. 3/5 (plus de 1 200 avis)

4. Zoho Inventory (Idéal pour un suivi approfondi des stocks)

via Zoho Inventory

Zoho Inventory est un système de gestion des stocks ERP basé sur le cloud, conçu pour aider les entreprises à gérer efficacement leurs stocks, leurs commandes et leurs équipes commerciales sur plusieurs canaux. Il offre des fonctionnalités complètes, telles que le suivi exhaustif des niveaux de stock dans plusieurs entrepôts, la lecture de codes-barres et la facturation transparente.

Zoho Inventory dispose même d'un suivi des numéros de série et des lots pour lier efficacement la production et l'entrepôt. La solution simplifie également les opérations grâce à des options de rapports rapides et des flux de travail de communication automatisés. Ces fonctionnalités permettent aux entreprises d'optimiser leurs opérations, de réduire les erreurs manuelles et de maintenir des niveaux de stock optimaux.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho Inventory

Mettez à jour les stocks pour tenir compte des dommages, des pertes ou des écarts grâce à l'option d'ajustement des stocks

Visualisez et optimisez la façon dont les produits s'insèrent dans leurs boîtes désignées grâce à la géométrie d'emballage

Planifiez vos stratégies d'évaluation avec une tarification personnalisée pour différents clients, fournisseurs ou régions

Limites de Zoho Inventory

Il manque des outils de planification de la chaîne d'approvisionnement et de fabrication approfondis que l'on trouve dans les systèmes ERP complets

Aucune assistance pour les entreprises à fort volume nécessitant une automatisation poussée et la synchronisation de plusieurs emplacements

Tarification de Zoho Inventory

Free

Standard : 39 $/mois (pour deux utilisateurs)

Professionnel : 99 $/mois (pour deux utilisateurs)

Premium : 159 $/mois (pour deux utilisateurs)

Enterprise : 299 $/mois (pour sept utilisateurs) (Des emplacements, commandes, utilisateurs, numérisations automatiques et entrepôts supplémentaires sont disponibles sous forme de modules complémentaires)

🧠 Fait amusant : Le système de gestion des stocks ERP est un secteur de 2,3 milliards de dollars, et trouver le bon logiciel peut être une tâche ardue.

Évaluation et avis sur Zoho Inventory

G2 : 4. 3/5 (plus de 90 avis)

Capterra : 4. 5/5 (plus de 350 avis)

5. Epicor ERP (Idéal pour la distribution axée sur la fabrication)

via Epicor ERP

Vos opérations sont-elles davantage axées sur la production ? Les équipes de fabrication préfèrent souvent des solutions telles qu'Epicor ERP, une solution complète de planification des ressources de l'entreprise conçue pour améliorer la gestion des stocks des entreprises de divers secteurs. Ce puissant système ERP comprend des éléments essentiels de la chaîne d'approvisionnement tels que la prévision des stocks, la gestion des commandes et l'automatisation de base

Son module avancé de gestion des stocks assure un suivi précis des niveaux de stock sur plusieurs emplacements et entrepôts. Il assiste diverses méthodes d'inventaire, telles que LIFO (dernier entré, premier sorti), FIFO (premier entré, premier sorti) et le coût moyen. De plus, il offre des outils avancés de rapports, tels que l'analyse de scénarios, pour des informations approfondies et précises

Les meilleures fonctionnalités d'Epicor ERP

Améliorez l'efficacité du flux de travail de votre ERP grâce aux intégrations de l'écosystème Epicor telles que Kinetic, Prophet 21 et BisTrack

Automatisation des processus tels que l'entrée des commandes, les achats et la production, ce qui réduit les efforts manuels et augmente l'efficacité

Maintenance d'enregistrements détaillés des éléments de l'inventaire à des fins de contrôle qualité et de conformité grâce à des fonctionnalités de suivi des lots et des numéros de série

Limites d'Epicor ERP

Des prix peu clairs et l'absence de période d'essai peuvent rendre difficile l'adoption de l'outil par les équipes

Les performances et la réactivité peuvent ralentir après la migration vers son système cloud

Tarification d'Epicor ERP

Tarification personnalisée

Évaluation et avis sur Epicor ERP

G2 : 4/5 (plus de 1 100 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs d'Epicor ERP ?

La facilité de pouvoir gérer la comptabilité et les stocks en un seul endroit. Il dispose de nombreux outils puissants.

6. Oracle NetSuite (Idéal pour la gestion des stocks basée sur le cloud)

via Oracle NetSuite

Oracle NetSuite se distingue par son approche 100 % cloud avec des coûts de mise à niveau minimes. Il offre des visualisations et des diagrammes personnalisables, ce qui rend ses tableaux de bord parfaits pour les présentations. Sa visibilité en temps réel comprend un aperçu à 360° des indicateurs de performance clés sélectionnés par l'utilisateur, le décompte des stocks par emplacement et les niveaux de stock projetés

La fonctionnalité de réapprovisionnement en fonction de la demande du système utilise les données historiques des ventes et les tendances saisonnières pour gérer de manière dynamique les points de réapprovisionnement, garantissant ainsi un réapprovisionnement en temps voulu et minimisant les ruptures de stock. En outre, l'exécution multi-emplacements de NetSuite permet d'appliquer des règles d'exécution prédéfinies, éliminant ainsi les envois multiples pour une même commande et évitant les frais d'expédition excessifs.

Meilleures fonctionnalités d'Oracle NetSuite

Automatisation des inventaires avec Smart Count de NetSuite

Éliminez les envois en double et les frais d'expédition excédentaires grâce à des règles de traitement spécifiques à chaque emplacement

Améliorez la précision des audits de stock grâce à des inventaires par cycle intelligents

Limites d'Oracle NetSuite

Les mises en œuvre peuvent s'avérer assez coûteuses et décourageantes pour les petites entreprises

Une assistance dédiée nécessaire dans des environnements personnalisés est souvent payante

Tarification d'Oracle NetSuite

Tarification personnalisée

Évaluation et avis sur Oracle NetSuite

G2 : 4/5 (plus de 3 500 avis)

Capterra : 4. 2/5 (plus de 1 500 avis)

7. Microsoft Dynamics 365 (Idéal pour l'optimisation des stocks centrée sur les produits)

via Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 est une solution ERP qui offre toutes les fonctionnalités et la convivialité des produits Office les plus populaires tels qu'Excel et Outlook. Cette solution permet un entreposage en temps réel sur plusieurs emplacements et dispose d'un module de gestion des approvisionnements performant.

Il s'intègre également à l'ensemble des outils Microsoft, notamment Power BI, Power Automate, Office 365, Teams, etc. De plus, Microsoft Dynamics 365 permet aux clients d'utiliser ses capacités avancées d'IA pour créer des agents IA personnalisés pour les tâches de routine. L'intégration du système à d'autres processus de l'entreprise, tels que les équipes commerciales et les achats, permet de rationaliser les opérations et d'améliorer la prise de décision.

Les meilleures fonctionnalités de Microsoft Dynamics 365

Réapprovisionnez vos stocks grâce à des algorithmes d'IA qui traitent les données réelles, la demande et la disponibilité

Paramétrez des points de réapprovisionnement automatique pour rationaliser le processus de réapprovisionnement, en assurant un réapprovisionnement en temps voulu en fonction de seuils prédéfinis

Accédez à des tableaux de bord basés sur les rôles et à des formations pour une installation rapide et facile des flux de travail

Limites de Microsoft Dynamics 365

Les intégrations sont limitées à l'écosystème Microsoft

Peut manquer de l'accessibilité dont les équipes à distance ont besoin

Tarification de Microsoft Dynamics 365

Essai gratuit

Dynamics 365 Business Central Essentials : 70 $/mois par utilisateur

Dynamics 365 Business Central Premium : 100 $/mois par utilisateur

membres de l'équipe Dynamics 365 Business Central : *8 $/mois par utilisateur

Évaluation et avis sur Microsoft Dynamics 365

G2 : 4/5 (plus de 800 avis)

Capterra : 4. 4/5 (plus de 5 700 avis)

Que disent les utilisateurs de Microsoft Dynamics 365 ?

Il propose des solutions très robustes pour la finance et la chaîne d'approvisionnement, et les outils du tableau de bord peuvent vous fournir des informations en temps réel sur les ventes de stocks et les prévisions de la demande. Il est également facile à intégrer à d'autres outils de gestion de la distribution tels que 365 Sales et CS

8. Sage X3 (Idéal pour les flux de travail d'inventaire ERP personnalisables)

via Sage X3

Sage X3 est une solution ERP complète conçue pour améliorer la gestion des stocks des entreprises de divers secteurs. Le suivi des niveaux de stock en temps réel permet aux organisations de surveiller efficacement les stocks sur plusieurs sites et entrepôts.

Le système assiste différents types d'inventaire, y compris les éléments fabriqués, achetés, sous-traités et non stockés, offrant ainsi une flexibilité dans la gestion de diverses lignes de produits. Grâce aux informations sur les produits définissables par l'utilisateur et aux capacités d'intégration, Sage X3 garantit que tous les services peuvent accéder à des données d'inventaire précises et à jour, facilitant ainsi la prise de décisions éclairées et la rationalisation des opérations.

Les meilleures fonctionnalités de Sage X3

Garantir les normes des produits grâce à des fonctionnalités de contrôle qualité, la gestion des lots, des numéros de série, de la durée de conservation et des dates d'expiration

Développez la gestion des stocks à l'échelle mondiale grâce à une assistance multilingue et multidevise native

Répondez à des besoins uniques et complexes grâce à une personnalisation étendue du flux de travail et des fonctionnalités

Limites de Sage X3

Manque d'intégrations étendues avec les modules d'expédition et d'équipe commerciale, contrairement à d'autres logiciels de gestion des stocks pour le commerce électronique

Implémentation complexe et large intervalle de fonctionnalités qui peuvent ne pas convenir aux petites entreprises et aux start-ups

Tarification de Sage X3

Tarification personnalisée

Évaluation et avis sur Sage X3

G2 : 3. 9/5 (plus de 25 avis)

Capterra : 4. 3/5 (plus de 75 avis)

9. ERPNext (Idéal pour le suivi des stocks open source)

via ERPNext

Vous préférez la flexibilité de l'open source dans vos solutions d'inventaire ? ERPNext est la solution qu'il vous faut. Outre des fonctionnalités essentielles telles que le suivi des lots et la gestion des stocks, le logiciel permet de valider les mouvements grâce à des contrôles qualité. De plus, les transactions sont fluides grâce aux entrepôts prédéfinis et aux paramètres de méthode de tarification

Le système fournit une assistance pour la création et la maintenance de variantes de produits en fonction de paramètres tels que la taille, la couleur ou le matériau, ce qui permet une gestion détaillée des éléments. Il est également fourni avec des scripts d'installation faciles pour le déploiement de votre serveur et de vos processus.

Meilleures fonctionnalités d'ERPNext

Suivi des marchandises stockées aux emplacements des clients et gestion de la facturation lors des ventes par le biais de l'inventaire en consignation

Gérez les réductions sur les éléments pour différentes parties ou conditions grâce aux paramètres du programme de promotion

Gérez vos comptes à l'échelle mondiale grâce à des factures, des dépenses et des rapports financiers multidevises

Limites d'ERPNext

Offre moins d'options prêtes à l'emploi que les ERP propriétaires

Peut ralentir avec des ensembles de données volumineux ou des flux de travail complexes

Tarification d'ERPNext

*petite entreprise : 50 $/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Pack Réussite : À partir de 1 250 $ (forfait) pour la mise en œuvre

Évaluation et avis sur ERPNext

G2 : 4. 2/5 (plus de 40 avis)

Capterra : 4. 6/5 (plus de 130 avis)

Que disent les utilisateurs de ERPNext ?

ERPNext est facile à mettre en œuvre, à utiliser et à personnaliser car il utilise uniquement du code open source, Python JS, etc.

10. SAP S/4HANA (Idéal pour obtenir des informations sur les stocks à l'échelle de l'entreprise)

SAP S/4HANA est destiné aux grandes entreprises ou à celles qui sont sur le point de s'agrandir. Sa suite ERP de nouvelle génération est conçue pour tout gérer en temps réel grâce à l'informatique en mémoire et à l'automatisation basée sur l'IA afin d'optimiser les flux de travail. L'intégration du système avec d'autres modules SAP, tels que l'équipe commerciale, la distribution et la planification de la production, garantit des opérations transparentes et la cohérence des données tout au long de la chaîne d'approvisionnement.

S/4HANA dispose également d'analyses intégrées et d'une interface Fiori intuitive pour faciliter la prise de décision analytique. Il prend également en charge les déploiements cloud, sur site et hybrides, ce qui le rend évolutif pour les entreprises. En bref, c'est une véritable mine d'or pour la transformation numérique.

Meilleures fonctionnalités de SAP S/4HANA

Générer automatiquement les documents successeurs requis pour chaque mouvement de marchandises, tels que les documents comptables pertinents

Améliorez la qualité et la conformité des stocks grâce à des rapports réglementaires intégrés et à l'automatisation de la gestion des risques

Gérez des lignes de commande volumineuses grâce aux techniques de compression et à la disposition en colonnes de S/4HANA

Limites de SAP S/4HANA

La transition depuis des systèmes SAP hérités nécessite une planification approfondie

Les processus standardisés peuvent limiter les configurations personnalisées approfondies

Tarification SAP S/4HANA

Tarification personnalisée

Évaluation et avis sur SAP S/4HANA

G2 : 4. 5/5 (plus de 750 avis)

Capterra : 4. 4/5 (plus de 300 avis)

📌 Mentions spéciales Infor CloudSuite (Idéal pour les solutions ERP spécifiques à un secteur avec des informations sur les stocks basées sur l'IA)

Acumatica (Idéal pour les entreprises en croissance nécessitant un suivi des stocks évolutif et basé sur le cloud)

SYSPRO (Idéal pour les entreprises de fabrication et de distribution de taille moyenne ayant besoin de mises à jour de l'inventaire en temps réel)

DEAR Systems (Idéal pour les entreprises de commerce électronique et de vente au détail gérant des stocks complexes sur plusieurs canaux)

Atteindre un niveau optimal de gestion des stocks avec ClickUp

La gestion des stocks intégrée à l'ERP évite de bloquer les flux de trésorerie excédentaires et supprime le risque d'accumulations soudaines. De plus, vous avez plus de possibilités d'améliorer la précision des stocks, le tout sans entraver les lignes de production ou les équipes commerciales.

Les solutions présentées dans ce guide répondront certainement à vos besoins spécifiques. Cependant, il est essentiel de donner la priorité à la productivité et à l'analyse, en plus de la visibilité sur les stocks.

ClickUp se place en tête de liste grâce à sa gestion polyvalente des tâches et à son automatisation, ce qui en fait un choix idéal.

