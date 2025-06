plus de 30 invites Leonardo IA pour des visuels époustouflants

Imaginez une métropole lumineuse située sur une planète extraterrestre, avec des gratte-ciel constitués de structures cristallines et des rivières de néons qui coulent dans les rues.

Il y a quelques années, transformer ces idées en réalité visuelle nécessitait une équipe de designers experts et d'artistes visuels équipés d'outils haut de gamme.

Grâce à l'IA générative, même ceux qui n'ont aucune expérience en design peuvent désormais créer des visuels incroyablement époustouflants en quelques minutes. Imaginez maintenant avoir ce genre de pouvoir créatif à portée de main, avec une plateforme comme Leonardo IA.

Dans cet article, nous vous présentons plus de 30 exemples d'invites Leonardo IA que vous pouvez modifier, remanier ou utiliser comme source d'inspiration pour créer vos propres chefs-d'œuvre visuels.

Il est temps de retrousser nos manches ! 💁‍♀️

⏰ Résumé en 60 secondes Leonardo IA est une plateforme d'IA générative qui transforme des invites de texte en images, textures et concepts artistiques Des fonctionnalités telles que la formation personnalisée des modèles, la conversion d'images en invites et le storyboarding permettent aux utilisateurs d'affiner leurs visuels avec précision La maîtrise des invites stimule la créativité et l'efficacité. Des invites structurées permettent de générer des images précises et de haute qualité, réduisant ainsi le temps et les efforts nécessaires ClickUp aide à gérer les visuels générés par l'IA. Grâce à des outils tels que Tableau blanc, Documents et Brain, les équipes peuvent organiser leurs idées, collaborer et rationaliser les flux de travail créatifs

Comprendre l'IA de Léonard

Leonardo AI (racheté par Canva) est une plateforme d'IA générative qui utilise des algorithmes ML avancés pour transformer des invites textuelles en images, illustrations, textures et concepts artistiques de haute qualité.

via Leonardo IA

Il offre également aux utilisateurs des options de personnalisation avancées pour affiner, manipuler et perfectionner leurs créations sans leur donner un aspect artificiel ou incohérent. Cela est particulièrement utile pour les développeurs de jeux, les designers et les artistes qui ont besoin d'un contrôle précis sur leurs créations.

Fonctionnalités clés de Leonardo IA

Formation personnalisée du modèle : Entraînez l'IA avec vos propres images pour créer des visuels qui correspondent à votre style, votre marque ou votre vision artistique

Image-invite : téléchargez une image et l'IA générera une invite pour vous aider à recréer ou à affiner sans effort des visuels similaires.

Assistance IA : obtenez des invites plus intelligentes avec des suggestions d'adjectifs, d'adverbes et d'émotions pour améliorer vos résultats

Storyboarding : créez facilement une séquence d'images pour mapper des histoires, des campagnes marketing ou des concepts de jeux

Mode privé : préservez la confidentialité de vos créations grâce à une simple option d'activation/désactivation pour plus de confidentialité

➡️ En savoir plus : Les meilleurs outils d'IA pour les réseaux sociaux destinés aux spécialistes du marketing

Pourquoi est-il essentiel de maîtriser les invites ?

Leonardo IA transforme vos idées en visuels époustouflants en quelques minutes, mais seulement si vous lui donnez les bonnes instructions. Plus précisément, plus vous êtes clair, meilleurs seront les résultats.

Voyons donc pourquoi vous devez maîtriser les invites de Leonardo IA :

Fournit des résultats précis : Une invite bien définie aide l'IA à comprendre le style, la composition et les détails exacts que vous souhaitez pour vos images

Réduit les essais et les erreurs : les invites claires empêchent l'IA de produire des visuels aléatoires ou incompatibles, ce qui réduit le nombre de révisions

Améliore le contrôle créatif : des instructions spécifiques vous permettent d'ajuster l'éclairage, la perspective et les effets artistiques sans avoir besoin de modifications en cours de post-production

Améliore l'évolutivité : des invites efficaces permettent de générer plusieurs variations d'un même concept tout en conservant la cohérence

Optimise les coûts et l'efficacité : Des invites bien structurées vous aident à générer des résultats de haute qualité, réduisant ainsi votre dépendance à des designers coûteux pour les premières ébauches

🔍 Le saviez-vous ? Certains modèles d'IA peuvent écrire leurs propres invites ! L'Automatic Prompt Engineer (APE) génère, teste et sélectionne les invites les plus performantes, le tout de manière autonome.

➡️ En savoir plus : Modèles IA pour gagner du temps et améliorer la productivité

Exemples d'invites Leonardo IA

Leonardo IA fusionne l'IA et le graphisme pour créer tout ce dont vous rêvez, des mondes fantastiques aux portraits cinématographiques.

Pour vous aider à obtenir les meilleurs résultats, nous avons rassemblé plus de 30 invites Leonardo IA que vous pouvez utiliser comme source d'inspiration ou essayer par vous-même (il est temps de donner vie à l'ingénieur qui sommeille en vous !) 👇

Invitations à générer des images fantastiques et mythologiques

Voici quelques invites et images générées par Leonardo IA sur des créatures mythiques, des figures héroïques et des réalités envoûtantes.

1. Canary noire dans un tissu léopard

Invite : Une super-héroïne inspirée de Black Canary, combinée à un design sur le thème du léopard, se tenant debout au milieu d'un paysage urbain animé. Elle porte un costume élaboré avec des motifs léopard et des accents de cuir noir

💡Conseil de pro : intégrez toujours des éléments narratifs cinématographiques. Utilisez des descripteurs précis qui ajoutent de la profondeur, comme un éclairage dramatique, des matériaux texturés et un contexte environnemental évocateur, pour transformer des descriptions de personnages basiques en scènes visuellement riches.

2. Un dragon photoréaliste sur des montagnes médiévales

Invite : Un dragon noir majestueux et très détaillé perché sur une colline rocheuse, surplombant une vallée luxuriante avec une rivière sinueuse et des montagnes lointaines

3. Un samouraï solitaire marchant dans une forêt de bambous

Invite : Un samouraï solitaire armé d'un katana, marchant dans une forêt de bambous brumeuse au crépuscule, une lueur douce et ardente en arrière-plan, des reflets dans l'eau, une composition cinématographique, un style anime très détaillé, un éclairage dynamique, un brouillard volumétrique, des textures complexes

📌 La plupart des outils d'IA utilisent par défaut des images carrées, mais l'utilisation de formats personnalisés permet un meilleur cadrage. Cinématographique (21:9 ou 16:9) : idéal pour les paysages et les scènes d'action dynamiques

Vertical (9:16 ou 4:5) : idéal pour les portraits adaptés aux mobiles avec des arrière-plans immersifs

Extreme Ultra-Wide (32:9) : idéal pour les prises de vue panoramiques grand angle

4. Une photographie d'un temple ancien aux détails complexes

Invite : Un ancien complexe de temples indiens aux sculptures en pierre complexes et aux teintes de grès vibrantes, illuminé par la douce lumière du soleil. L'architecture est majestueuse, entourée d'une végétation luxuriante, avec une atmosphère sereine et intemporelle rendue dans un style photoréaliste et cinématographique

Invitations à générer des visuels d'architecture et de design d'intérieur

Voici quelques invites que nous avons utilisées pour créer des intérieurs, des architectures et des concepts artistiques futuristes époustouflants avec Leonardo IA :

5. Maison moderne avec piscine à débordement et vue sur l'océan

Invite : La maison présente un design suspendu saisissant avec une piscine à débordement qui se fond harmonieusement dans l'océan. Entourée d'un aménagement paysager minimaliste avec des plantes indigènes, la terrasse vitrée offre une vue imprenable sur la mer et l'horizon. Une lueur chaleureuse rehausse l'atmosphère sereine et moderne.

🖌️Informations supplémentaires : Nous avons utilisé Leonardo Kino XL et choisi l'option de préréglage Cinematic pour créer cette image.

6. Affinez l'éclairage de cette image de gratte-ciel urbain

Invite : Un immeuble moderne avec une façade bleue élégante, de grandes baies vitrées reflétant les toits de la ville, le logo ClickUp en lettres blanches bien visibles en haut, un environnement urbain avec des gratte-ciel en arrière-plan, une lumière dorée et chaleureuse, très détaillé, photoréaliste, style architectural professionnel

7. Architecture futuriste dans le désert

Invite : Une structure architecturale futuriste au milieu d'un vaste paysage désertique, avec un design élégant et incurvé en verre et béton. Entourée de dunes de sable et de montagnes lointaines sous un ciel bleu clair, la scène combine le minimalisme moderne avec une atmosphère surréaliste et fantastique. Éclairage ultra-détaillé et cinématographique.

8. Salon de thé japonais minimaliste avec fonctionnalité de lumières tamisées

Invite : Une salle de thé japonaise sereine avec des tatamis traditionnels, une table basse en bois et une vue dégagée sur un jardin luxuriant et paisible. La scène est minimaliste, avec des éléments en bois naturel, un éclairage tamisé et une atmosphère paisible

9. Intérieur d'une église médiévale richement décorée

Invite : intérieur d'une église médiévale, plafonds voûtés, fresques complexes, vitraux, bancs en bois détaillés, autel doré, éclairage chaleureux des lustres, lumière du soleil se reflétant sur le sol en pierre, photoréaliste, très détaillé

🎯Rappel : Leonardo IA fonctionne mieux avec des phrases courtes et descriptives plutôt qu'avec des phrases longues et compliquées, alors rédigez des invites claires

10. Un manoir gothique envoûtant

Invite : Un manoir gothique abandonné avec des arches complexes, un lustre poussiéreux, des rideaux de velours rouge déchirés, des planchers en bois brisés, une lumière tamisée filtrant à travers de hautes fenêtres et une atmosphère étrangement inquiétante

Invitations à générer des visualisations de la nature et de paysages

Utilisons maintenant Leonardo IA pour créer des scènes naturelles réalistes dans des forêts sereines et des montagnes majestueuses 👇

11. Magnifique oiseau sur un arbre en fleurs

Invite : un oiseau vibrant perché sur une branche de cerisier en fleurs au printemps, avec un plumage bleu, jaune et rouge, un arrière-plan flou, des pétales tombant doucement et une lumière chaude. Ultra-détaillé, photo-réaliste en 8K avec un éclairage naturel et des couleurs vibrantes

12. Un ours polaire féroce incarnant la puissance brute et le drame de la nature

Invite : Un ours polaire puissant chargeant à travers un paysage enneigé sous un ciel sombre et orageux, illuminé par un éclair brillant, la neige volant tout autour, cinématographique et photoréaliste, très détaillé, atmosphère dramatique

💡Conseil de pro : utilisez le double empilement en profondeur pour forcer les générateurs IA à créer des couches naturelles, comme le ferait un appareil photo. Au lieu de laisser l'IA décider de la profondeur, séparez manuellement le premier plan, le plan intermédiaire et l'arrière-plan dans votre invite. Exemple : « Un chevalier net (au premier plan), des ruines couvertes de brume s'estompant au loin (plan intermédiaire), un ciel rouge sang (arrière-plan, légèrement flou). »

13. Feuilles d'automne dorées sur un lac serein

Invite : Une scène automnale sereine au bord d'un lac tranquille, où des feuilles dorées et rouges tombent doucement d'un grand chêne. Le lac reflète les teintes douces du ciel du soir, créant une atmosphère onirique et paisible. De légères ondulations à la surface de l'eau ajoutent au réalisme, et une douce brise fait flotter les feuilles restantes dans les airs. La scène est illuminée par une lumière chaude et dorée, qui renforce l'ambiance automnale chaleureuse. Éclairage cinématographique ultra-détaillé et photoréaliste

14. Gros plan photoréaliste d'un tournesol éclatant

Invite : Gros plan photoréaliste de tournesols jaunes éclatants avec des feuilles vertes riches, disposés sur un fond sombre texturé

15. Gros plan sur un flamant rose de la taille d'un doigt

Invite : Gros plan sur un flamant rose miniature perché délicatement sur le bout d'un doigt humain, avec en arrière-plan un coucher de soleil doré et chaleureux. Les plumes du flamant sont détaillées et douces, avec des teintes roses vives et des textures complexes

Invitations à générer des concepts futuristes et de science-fiction

16. Une femme leader rebelle en tenue cyberpunk

Invite : Rogue, une féroce femme de 30 ans à la tête de la résistance Eclipse Down, se tient debout, confiante. Ses longs cheveux bruns aux dreadlocks bleutés flottent sous le clair de lune. Elle porte une tenue de combat noire avec des gants cybernétiques, un insigne métallique et un pantalon noir rehaussé de touches bleu néon. Le paysage urbain futuriste derrière elle brille de hologrammes et de lumières artificielles, soulignant sa présence imposante

🔍Le saviez-vous ? Vous pouvez utiliser l'onglet Invite négative de Leonardo IA pour supprimer les éléments indésirables d'une image. Pour commencer, vous pouvez saisir des éléments tels que « effets flous », « mains déformées » ou « pas d'image caricaturale »

17. Homme portant un masque à gaz dans une ville dystopique

Invite : Un homme sombre portant un masque à gaz futuriste dans un paysage urbain dystopique trempé par la pluie, éclairé par de douces lumières néon. Le paramètre est sombre et cinématographique, avec des gouttes de pluie détaillées reflétant la lueur de la ville. Ultra-réaliste et atmosphérique avec une touche de science-fiction

18. Vaisseau spatial extraterrestre planant au coucher du soleil au-dessus d'un lac serein

Invite : peinture numérique représentant un énorme vaisseau spatial extraterrestre planant au-dessus d'un paysage serein au coucher du soleil, projetant des reflets sur un lac calme en contrebas

19. Image photoréaliste de Mercure

Invite : Une planète massive et lumineuse domine l'horizon extraterrestre, projetant une lumière orange chaude sur un terrain rocailleux et aride parsemé de rochers sphériques. Une rivière sinueuse reflète la lueur des deux soleils qui se couchent à l'horizon, sous un ciel cosmique clair rempli d'étoiles. Image cinématographique, ultra-détaillée et photoréaliste

🔖 Rappel amical : utilisez beaucoup de verbes d'action et d'instructions cinématographiques dans vos invites. Par exemple,❌ « Un guerrier sur un champ de bataille » → Ennuyeux✅ « Un guerrier marqué par les combats, serrant son épée, sous une pluie battante et dans un air enfumé où tourbillonnent des braises » → Réaliste

20. Chambre sous-marine futuriste et luxueuse

Invite : Une chambre sous-marine futuriste avec un mobilier blanc élégant et moderne et de grandes baies vitrées offrant une vue sur la vie marine et les récifs coralliens

Invitations à générer de l'art abstrait

Discutons maintenant de quelques invites artistiques IA que vous pouvez intégrer à des générateurs d'art IA pour donner vie à vos idées abstraites 👇

21. Affiche de chat avec art géométrique abstrait

Invite : design de type affiche mettant en scène un chat stylisé sur un fond patchwork floral aux couleurs vives, regardant légèrement vers le haut, couleurs vives, lignes épurées, motifs complexes, inspiré de l'art populaire moderne

22. Ajoutez un arrière-plan rétro à une image de voiture vintage

Invite, instructions : Améliorez l'arrière-plan d'une voiture rouge vintage garée dans un champ herbeux en ajoutant un ciel rétro avec des rayons de soleil, des montagnes lointaines et de grands palmiers. Utilisez des tons chauds et audacieux avec une esthétique nostalgique des années 1970. Ne touchez pas à la voiture et fusionnez l'arrière-plan de manière homogène.

23. Paramètres du tableau « Petit-déjeuner

Invite : Une œuvre d'art numérique photoréaliste représentant une table rustique en bois recouverte de fruits frais, de pains artisanaux et d'un verre de miel coulant sur des pancakes chauds. Une lumière naturelle douce met en valeur les textures et les couleurs, créant une atmosphère chaleureuse et accueillante.

24. Une photographie d'une cerise mûre et luxuriante

Invite : photographie d'une cerise rouge brillante avec une tige verte, posée sur un tissu doux de couleur crème. L'éclairage est naturel et diffus, créant une composition minimaliste et élégante avec une faible profondeur de champ pour la mise au point

25. Tasse de café fumante dans un café confortable paramètres

Invite : image photoréaliste d'une tasse de café fumante sur un smartphone, posée sur une table de café en bois. L'arrière-plan présente un éclairage ambiant chaleureux provenant de suspensions de style industriel et un intérieur de café moderne et confortable avec de grandes fenêtres et des détails flous

26. Un hamburger juteux dans un restaurant paramètres

Invite : Gros plan photoréaliste d'un cheeseburger juteux avec de la laitue, des tomates et un pain brillant, entouré de bols de frites, de biscuits et de snacks sur une table en bois. L'arrière-plan montre l'ambiance floue et chaleureuse d'un restaurant où des gens sont en train de manger

Autres invites Leonardo

27. Perfectionnement de l'éclairage des portraits

Invite : Affinez l'image d'une femme souriante en améliorant la douceur de la lumière sur son visage et en ajoutant plus de profondeur au paysage urbain flou en arrière-plan

28. Vue aérienne d'un marché animé

Invite : vue aérienne d'un marché en plein air animé avec des étals colorés, des acheteurs affairés et des motifs complexes de marchandises disposées symétriquement

29. Un téléobjectif capturant un cerf émergeant d'une forêt

Invite : Photo prise au téléobjectif d'un cerf dans une clairière, entouré d'une brume légère et d'un feuillage flou au loin

30. Capturez une personne regardant par la fenêtre

Invite : plan moyen d'une personne regardant par la fenêtre, avec les lumières de la ville se reflétant dans la vitre et un arrière-plan intérieur flou

31. Réalisez une photo macro très détaillée d'engrenages d'horlogerie en mouvement

Invite : Gros plan macro sur des rouages d'horloge en mouvement, avec des reflets complexes et des détails métalliques nets. Ultra-détaillé et précis

32. Une vue en profondeur d'une forêt en automne

Invite : Affichage en profondeur d'un sentier forestier bordé de feuilles d'automne colorées, avec la lumière du soleil filtrant à travers les arbres et un arrière-plan flou représentant des bois lointains

Voici un résumé des exemples d'invites IA Leonardo les plus précis, nuancés et élaborés dont vous pouvez vous inspirer !

🌟 Bonus : exemples essentiels d'invites Midjourney

Créez vos propres invites IA Léonard

Maintenant que vous avez vu certaines des plus belles œuvres d'art que Leonardo IA peut créer, laissez-nous vous guider à travers une approche systématique pour créer des invites efficaces.

1. Commencez avec une vision claire

Le processus de génération d'invites commence bien avant que vous n'appuyiez sur la barre d'invite. Il commence par une vision claire et détaillée de ce que vous souhaitez créer.

Ne vous précipitez pas dans le processus. Prenez plutôt le temps de rassembler des sources d'inspiration et des références afin de créer des invites détaillées. Mieux encore, utilisez des modèles de tableaux d'ambiance et des tableaux d'idées pour organiser vos réflexions.

Cette approche vous aidera à réfléchir clairement aux palettes de couleurs, aux styles artistiques et aux thèmes, jetant ainsi les bases d'une invite bien conçue.

2. Définissez et décrivez votre sujet

Le sujet est la première chose que vous devez saisir dans le générateur d'invites IA. Il s'agit du point focal (élément central) de l'image, qui définit l'étape à laquelle vos invites d'image IA peuvent exercer leur magie

Un sujet peut être quelque chose d'aussi simple qu'un arbre. Cependant, la clé ici est d'être aussi précis que possible. Pensez à des attributs tels que la couleur, la taille, la texture, l'emplacement ou toute autre fonctionnalité unique qui permet au sujet de se démarquer.

Si vous ne savez pas comment rédiger une description de sujet, voici quelques questions auxquelles vous pouvez essayer de répondre : 👉Quel est le sujet ? Par exemple, une personne, un animal, un objet ou une scène👉Y a-t-il un mot d'action qui peut décrire le sujet ? par exemple, marcher, voler, se reposer👉Quel type d'humeur ou d'émotion le sujet transmet-il ? par exemple, paisible, mystérieux, vivant👉Où se trouve le sujet ? par exemple, dans une forêt, sur un toit futuriste, sous un ciel étoilé👉Quels détails rendent le sujet unique ? par exemple, des yeux brillants, des motifs complexes

En reprenant notre exemple, au lieu de simplement « un arbre », un meilleur sujet pour la génération d'images par IA pourrait être « un chêne centenaire aux racines tortueuses »

3. Améliorez l'invite avec des modificateurs

Les modificateurs sont des éléments descriptifs qui transforment vos idées en un résultat nuancé.

Ce sont les « détails supplémentaires » qui définissent l'apparence, l'atmosphère ou l'interaction de votre sujet avec son environnement, couvrant des aspects tels que le style, la composition, l'éclairage, les textures, etc.

Une fiche pratique récapitulant les mots que vous pouvez utiliser pour décrire différents modificateurs :

Modifier Description Aide-mémoire Style Précisez le style artistique d'une image Cyberpunk, anime, rendu 3D, photoréaliste, aquarelle, abstrait, gothique Éclairage Décrivez comment la lumière interagit avec le sujet ou l'arrière-plan Éclairage de studio, lumineux, néons, tamisé, heure dorée, studio, lueur douce Humeur Précisez le ton émotionnel ou l'atmosphère de l'image Fantaisiste, tranquille, joyeux, intense, mélancolique Texture Définissez l'ambiance ou les détails de surface d'une image Rugueux, pavé, brillant, velouté, chatoyant, craquelé Composition Décrivez la disposition des éléments dans un cadre Symétrique, centré, mise au point moyenne, panoramique, gros plan, grand angle Angles de caméra et objectifs Décrivez si vous avez un appareil photo et un objectif spécifiques en tête Nikon D850, Canon EOS R6 Mark II, 70 mm, 35 mm, 85 mm, 135 mm+, 300 mm+, 800 mm Environnement Décrivez le paramètre dans lequel le sujet est placé Forêt brumeuse, horizon urbain, prairie enchantée, désert aride, ville dystopique

4. Soyez précis avec les invites négatives

Ensuite, c'est ici que vous indiquez spécifiquement à Leonardo IA ce que vous ne voulez pas voir dans l'image

Il peut s'agir d'une fonctionnalité, d'un style ou d'un élément spécifique qui peut déformer l'image et la rendre moins attrayante.

Quelques mots-clés négatifs pour Leonardo IA que vous pouvez enregistrer pour vous-même : Pas de couleurs vives

Pas d'image floue

Pas d'images caricaturales

Pas de visage cloné

Pas de têtes bizarres

Pas de regards croisés

Vous pouvez ajouter ces détails directement dans votre invite, mais il est beaucoup plus simple d'utiliser la fonctionnalité d'invite négative de Leonardo IA. Elle vous aide à affiner vos résultats sans encombrer votre invite principale.

5. Priorisez la séquence

Maintenant que vous avez affiné vos invites avec des modificateurs et des mots-clés négatifs, il est temps de les classer par ordre de priorité. Classez-les par ordre d'importance pour guider l'IA et obtenir les meilleurs résultats.

Et voici une structure d'invite à garder à portée de main :

Sujet descriptif + style + composition + couleur + éclairage + détails de rendu supplémentaires + invite négative

Explorons maintenant quelques conseils pratiques qui vous aideront à créer des invites IA encore plus efficaces :

Apprenez et pratiquez : des communautés et des ressources dédiées telles que : des communautés et des ressources dédiées telles que r/leonardoai (Reddit), des serveurs Discord des chaînes communautaires (centre YouTube officiel de Leonardo) et des guides communautaires peuvent vous proposer des techniques créatives pour favoriser l'émergence de nouvelles idées

Concevez des invites à l'aide d'un générateur d'invites : utilisez le générateur d'invites de Leonardo ou la fonctionnalité Magic Prompt pour créer et améliorer vos invites

Expérimentez l'abstrait : Leonardo excelle dans la visualisation de concepts qui n'existent pas dans la réalité, alors laissez libre cours à votre imagination

En tant qu'outil d'IA pour les designers, Leonardo IA peut donner vie à n'importe quel concept, mais transformer une idée en un projet créatif abouti est un tout autre défi.

Le processus va bien au-delà de la génération d'une seule image. Il implique un brainstorming, le raffinement des idées, la structuration des invites, l'alignement des idées avec votre équipe et la gestion des boucles de rétroaction, tout cela avant que le visuel final ne prenne forme. Sans un système structuré pour gérer les révisions et coordonner les tâches, les choses ne feront que dérailler plus rapidement.

Découvrez ClickUp, l'application qui fait tout pour votre travail et qui apporte ordre, organisation et collaboration à votre flux de travail créatif. Voici comment l'utiliser ⬇️

Utilisez les tableaux blancs ClickUp pour générer des idées pour votre tableau d'ambiance

Chaque projet de conception commence par une étincelle d'inspiration, un concept qui attend de prendre forme.

Mais les idées n'existent pas isolément. Vous avez besoin d'un espace pour noter vos réflexions, épingler des références et laisser libre cours à votre créativité. Sans cela, les concepts se perdent, les commentaires se dispersent et la cohésion de l'équipe s'effrite.

À ce stade, vous avez besoin des tableaux blancs ClickUp. Ils offrent à votre équipe un espace structuré pour réfléchir, affiner et organiser vos idées avant de leur donner vie.

Avec les tableaux blancs, vous pouvez réfléchir, discuter et présenter vos idées en temps réel sans perdre le fil.

Pour couronner le tout, vous pouvez même utiliser ClickUp Brain (intégré aux tableaux blancs) pour traduire vos idées brutes en visuels souhaités sans jamais quitter la plateforme. Il vous suffit d'inviter, d'affiner et de saisir.

Utilisez ClickUp Brain intégré dans les tableaux blancs pour expliquer votre vision en temps réel à vos coéquipiers

💡 Conseil de pro : Vous gérez plusieurs œuvres d'art et visuels générés par l'IA? Utilisez les tableaux blancs ClickUp pour les classer par ambiance, palette de couleurs ou composition afin que votre équipe puisse maintenir une direction créative cohérente.

Utilisez ClickUp Docs pour créer, stocker et affiner vos invites IA

Une bonne invite nécessite du raffinement, des itérations et de la cohérence pour obtenir les meilleurs résultats. Sans oublier que vous aurez plusieurs invites sur lesquelles travailler à ce stade. C'est à ce moment-là que vous devez donner à vos idées brutes un contour et un espace pour prendre vie.

Pour vous aider, ClickUp Docs comprend un espace centralisé pour stocker, affiner et collaborer sur les invites, garantissant ainsi la cohésion de votre équipe et la structuration de votre processus créatif.

Utilisez ClickUp Docs pour créer des invites pour vos projets visuels

En un coup d'œil, utilisez ClickUp Docs pour :

✅ Documentez et affinez les invites IA : enregistrez vos premières ébauches, testez différentes variantes et affinez les descriptions pour vous assurer que les images générées par l'IA correspondent à votre vision

✅ Créez une bibliothèque centralisée d'invites : organisez les invites précédentes par catégorie, campagne ou style pour les réutiliser ultérieurement

✅ Collaborez en temps réel : ajoutez des notes, suggérez des améliorations et suivez les révisions pour garantir la cohérence de vos projets créatifs

✅ Liez des documents à des tableaux blancs et à des tâches : connectez facilement vos notes de brainstorming aux tâches ClickUp pour une exécution plus fluide de vos projets

💡 Conseil de pro : Créez une section « Journal des réussites des invites » dans vos documents ClickUp afin de suivre les invites qui ont généré les meilleurs résultats, ainsi que les variables clés qui les ont rendues efficaces. Étiquetez les invites réussies avec des indicateurs tels que la précision, la correspondance de style et le nombre d'itérations afin d'établir des bonnes pratiques basées sur les données.

Utilisez une solution centralisée pour assembler les invites IA

Demandez à n'importe quelle équipe de conception, elle vous le dira : le travail entre les services est un véritable casse-tête. Les demandes affluent de toutes parts, les commentaires sont éparpillés et les priorités changent constamment.

Et ce n'est pas seulement une impression : 86 % des employés affirment que le manque de collaboration et l'inefficacité de la communication sont les principales causes d'échec au travail.

C'est ce que ClickUp vous offre. En bref, rassemblez tous vos projets de conception dans la solution de conception ClickUp pour les équipes et :

✅ Organisez les tâches de conception entrantes pour ne rien perdre✅ Générez instantanément des parcours utilisateurs, des personas et des briefs avec Brain✅ Partagez des maquettes, brainstorme sur des tableaux blancs et suivez la progression, le tout en un seul endroit✅ Annotez les conceptions, intégrez des fichiers Figma et InVision, et obtenez des validations plus rapidement

Organisez, affinez et collaborez entre les différents services grâce à la solution tout-en-un pour équipes de conception de ClickUp

De plus, grâce à ses intégrations avec plus de 200 outils, dont Slack, Miro et Google Suite, ClickUp s'intègre parfaitement à votre flux de travail (sans aucun tracas) !

Comme le dit Nichole,

Des grands projets de conception aux simples listes de tâches, nous utilisons ClickUp pour accomplir nos tâches. Utilisé à l'échelle de l'entreprise, cet outil permet de gérer les tâches, de suivre leur progression et de voir celles qui doivent être exécutées.

Des grands projets de conception aux simples listes de tâches, nous utilisons ClickUp pour accomplir nos tâches. Utilisé à l'échelle de l'entreprise, cet outil permet de gérer les tâches, de suivre leur progression et de voir celles qui doivent être exécutées.

➡️ En savoir plus : Tendances en matière de conception graphique pour démarquer votre entreprise

Rationalisez vos processus créatifs avec ClickUp

En fin de compte, c'est l'exécution du projet qui compte le plus, en particulier pour les équipes qui jonglent avec plusieurs projets créatifs. Sans les bons outils, la collaboration semble dispersée, les idées se perdent et les délais ne sont pas respectés.

C'est pourquoi ClickUp a été une bouée de sauvetage pour les équipes disparates, en les réunissant grâce à des tableaux blancs pour le brainstorming, des documents pour organiser les idées et un chat pour la collaboration en temps réel, le tout alimenté par l'IA.

Fini les malentendus. Fini les flux de travail désorganisés. Un travail d'équipe fluide du début à la fin. Essayez ClickUp dès aujourd'hui!