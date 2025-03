plus de 30 meilleures invites, instructions de l'IA Leonardo pour des visuels époustouflants

Imaginez une métropole lumineuse située sur une planète extraterrestre, avec des gratte-ciel faits de structures cristallines et des rivières de néons qui coulent dans les rues. Il y a quelques années, transformer de telles idées en réalité visuelle nécessitait une équipe de designers et d'artistes visuels experts, munis d'outils haut de gamme.

Grâce à l'IA générative, même les personnes sans expérience en design peuvent désormais créer des visuels incroyablement époustouflants en quelques minutes. Imaginez maintenant que vous ayez ce type de puissance créative à portée de main, avec une plateforme comme Leonardo AI. Dans cet article de blog, nous allons vous présenter plus de 30 exemples d'invites, d'instructions de Leonardo AI qui peuvent être modifiées, remaniées ou utilisées comme source d'inspiration pour générer vos propres chefs-d'œuvre visuels.

Il est temps de retrousser nos manches ! 💁‍♀️

via *Entraînement de modèles personnalisés : Entraînez l'IA avec vos propres images pour créer des visuels qui correspondent à votre style, à votre marque ou à votre vision artistique *Image-to-prompt : Téléchargez une image et l'IA générera une invite pour vous aider à recréer ou à affiner sans effort des visuels similaires. *Assistance par invite de l'IA : Obtenez des invites plus intelligentes avec des suggestions d'adjectifs, d'adverbes et d'émotions pour améliorer vos résultats ## Pourquoi est-il crucial de maîtriser les invites ? Leonardo IA transforme les idées en visuels époustouflants en quelques minutes, mais seulement si vous lui donnez les bonnes invites. Plus précisément, plus vous êtes clair, meilleurs sont les résultats que vous pouvez attendre. Voyons donc pourquoi vous devez maîtriser les invites de Leonardo IA : *Fournit des résultats précis : une invite bien définie aide l'IA à comprendre le style, la composition et les détails exacts que vous souhaitez dans vos images Réduit les essais et les erreurs : des invites claires empêchent l'IA de produire des visuels aléatoires ou dépareillés, ce qui signifie moins de révisions *Améliore le contrôle créatif : des instructions spécifiques vous permettent d'affiner l'éclairage, la perspective et les effets artistiques sans avoir besoin de modifications en cours de post-production *Augmente l'évolutivité : des invites efficaces permettent de générer plusieurs variantes d'un même concept tout en conservant une cohérence Optimise les coûts et l'efficacité : des invites bien structurées vous aident à générer des résultats de haute qualité, ce qui réduit le recours à des designers coûteux pour les premières ébauches 🔍 Le saviez-vous ? Certains modèles d'IA peuvent écrire leurs propres invites ! L'ingénieur des invites automatiques (APE) génère, teste et choisit l'invite la plus performante, tout seul.

➡️ En savoir plus : , créant tout, des mondes fantastiques oniriques aux portraits cinématographiques. Pour vous aider à obtenir les meilleurs résultats, nous avons rassemblé plus de 30 invites, instructions de Leonardo AI que vous pouvez utiliser comme source d'inspiration ou essayer par vous-même (il est temps de donner vie à votre ingénieur d'invites ### Invites pour générer des images fantastiques et mythologiques Voici quelques invites et images de sortie de Leonardo IA sur des créatures mythiques, des figures héroïques et des réalités enchanteresses. #### 1. Canari noir femelle dans un textile léopard pour donner vie à vos idées abstraites 👇 #### 21. Affiche de chat avec art géométrique abstrait

Invite : un design de type affiche fonctionnant avec un chat stylisé sur un fond de patchwork floral éclatant, le regard légèrement tourné vers le haut, des couleurs vives, des lignes épurées, des motifs complexes, inspiré de l'art populaire moderne #### 22. Ajouter un arrière-plan rétro à une image de voiture vintage

Invite : Améliorez l'arrière-plan d'une voiture rouge vintage garée dans un champ en ajoutant un ciel ensoleillé d'inspiration rétro, des montagnes lointaines et de grands palmiers. Utilisez des tons chauds et audacieux avec une esthétique nostalgique des années 1970. Ne touchez pas à la voiture tout en mélangeant l'arrière-plan de manière transparente. #### 23. Paramètres de la table du petit-déjeuner Invite : Une œuvre d'art numérique photoréaliste représentant une table rustique en bois remplie de divers fruits frais, de pain artisanal et d'un verre de miel coulant sur des crêpes chaudes. Une lumière naturelle douce met en valeur les textures et les couleurs, créant une atmosphère chaleureuse et accueillante. #### 24. Une photographie d'une cerise mûre de luxe Invite : Une photographie d'une seule cerise rouge brillante avec une tige verte, placée sur un tissu de couleur crème doux. L'éclairage est naturel et diffus, créant une composition minimaliste et élégante avec une faible profondeur de champ pour la mise au point #### 25. Tasse de café fumante dans un café confortable paramètres Invite : Une image photoréaliste d'une tasse de café fumante sur un smartphone, posée sur une table de café en bois. L'arrière-plan fonctionne avec un éclairage ambiant chaud provenant de suspensions de style industriel et un intérieur de café confortable et moderne avec de grandes fenêtres et des détails flous #### 26. Un hamburger juteux dans un restaurant Invite : gros plan photo-réaliste d'un cheeseburger juteux avec de la laitue, des tomates et un pain brillant, entouré de bols de frites, de biscuits et de snacks sur une table en bois. L'arrière-plan montre une ambiance de restaurant floue et chaleureusement éclairée avec des gens qui dînent ### Autres invites Leonardo

27. Amélioration de l'éclairage du portrait /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/03/Refinement-of-portrait-lighting.png Amélioration de l'éclairage du portrait /%img/

Invite : Affiner l'image d'une femme souriante en améliorant l'éclairage doux sur son visage et en ajoutant plus de profondeur au paysage urbain flou en arrière-plan #### 28. Une vue aérienne d'un espace de marché animé Invite : Une vue aérienne d'un marché extérieur animé avec des étals colorés, des acheteurs affairés et des motifs complexes de marchandises disposées symétriquement

29. Prise de vue au téléobjectif d'un cerf sortant d'une forêt /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/03/A-telephoto-shot-of-deer-emerging-from-a-forest.png Prise de vue au téléobjectif d'un cerf sortant d'une forêt /%img/

Invite : Un téléobjectif d'un cerf dans une clairière, entouré d'une brume légère et d'un feuillage lointain et flou #### 30. Capturer une personne regardant par la fenêtre Invite : Un plan moyen d'une personne regardant par la fenêtre, avec les lumières de la ville reflétées dans la vitre et un arrière-plan intérieur flou #### 31. Réaliser un gros plan très détaillé d'engrenages d'horloge en mouvement Invite : Une macro en gros plan d'engrenages d'horloge en mouvement, avec des reflets complexes et des détails métalliques nets. Ultra-détaillé et focalisé #### 32. Afficher une vue focalisée en profondeur d'une forêt en automne /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/03/A-Depth-focused-view-of-a-forest-in-autumn.png Afficher une vue focalisée en profondeur d'une forêt en automne : instructions Leonardo AI /%img/

Invite : Une vue en profondeur d'un sentier forestier bordé de feuilles d'automne aux couleurs vives, la lumière du soleil filtrant à travers les arbres et un arrière-plan flou de bois lointains. Et voici un résumé de certains des exemples d'invites, d'instructions de Leonardo IA les plus définis, nuancés et élaborés dont vous pouvez vous inspirer ! 🌟 Bonus : — l'application tout-en-un pour le travail, qui apporte commande, organisation et collaboration à votre flux de travail créatif. Voici comment vous pouvez l'utiliser ⬇️ ### Utilisez les tableaux blancs ClickUp pour générer des idées pour votre tableau d'ambiance Chaque projet de conception commence par une étincelle d'inspiration, un concept qui attend de prendre forme. Mais les idées n'existent pas de manière isolée. Vous avez besoin d'un espace pour noter vos pensées, épingler des références et laisser libre cours à votre créativité. Sans cela, les concepts se perdent, les commentaires sont dispersés et l'alignement de l'équipe se dégrade. À ce stade, vous avez besoin de Avec les Tableaux blancs, vous pouvez réfléchir, discuter et présenter vos idées en temps réel sans perdre le fil. Pour rendre l'expérience encore plus agréable, vous pouvez même utiliser /href/ https://clickup.com/ai ClickUp Brain /%href/ (intégré aux Tableaux blancs) pour traduire vos idées brutes en visuels souhaités sans jamais quitter la plateforme. Il suffit d'inviter, d'affiner et de saisir. affirment que le manque de collaboration et l'inefficacité de la communication sont les principales causes des échecs sur le lieu de travail. C'est ce que ClickUp permet de résoudre. En d'autres termes, rassemblez tous vos projets de conception sur /href/ https://clickup.com/teams/design ClickUp's Design Solution for Teams /%href/ et : ✅ Organisez les tâches de conception entrantes pour que rien ne se perde

✅ Génération instantanée de parcours utilisateurs, de personas et de briefs avec Brain ✅ Partage de maquettes, brainstorming sur des Tableaux blancs et suivi de la progression, le tout en un seul endroit ✅ Annotation des designs, intégration de fichiers Figma et InVision et obtention plus rapide des validations Organisez, affinez et collaborez entre les services grâce à la solution tout-en-un de ClickUp pour les équipes de conception

De plus, grâce à ses intégrations avec plus de 200 outils, dont Slack, Miro et Google Suite, ClickUp s'intègre parfaitement à votre flux de travail (sans aucun tracas) ! Comme le dit Nichole, > Des grands projets de conception aux simples listes de tâches, nous utilisons ClickUp pour faire avancer les choses. Il est utilisé à l'échelle de l'entreprise et permet de gérer les tâches pour voir la progression et les tâches en cours qui doivent être exécutées.

Nichole Pelaez, fondatrice et PDG de Wild Me ➡️ En savoir plus : /href/ https://clickup.com/blog/graphic-design-trends// Les tendances en matière de conception graphique pour démarquer votre entreprise /%href/ ## Rationalisez vos processus créatifs avec ClickUp

En fin de compte, c'est l'exécution des projets qui compte le plus, en particulier pour les équipes qui jonglent avec plusieurs projets créatifs. Sans les bons outils, la collaboration semble dispersée, les idées se perdent et les délais ne sont pas respectés. C'est pourquoi ClickUp a été une bouée de sauvetage pour les équipes désorganisées, en les réunissant grâce aux Tableaux blancs pour le brainstorming, aux Documents pour l'organisation des idées et à la fonction Discuter pour la collaboration en temps réel, le tout optimisé par l'IA.

Fini les malentendus. Fini les flux de travail désordonnés. Place à un travail d'équipe fluide du début à la fin. /href/ https://clickup.com/signup Essayez ClickUp dès aujourd'hui /%href/ !