les 10 meilleurs CRM pour le capital-investissement en 2025

Le capital-investissement évolue à un rythme effréné, avec des transactions, des investisseurs et des sociétés de portefeuille en constante évolution : il y a toujours quelque chose à suivre.

Lorsque les informations sont dispersées dans des e-mails et des feuilles de calcul, tout devient confus et les détails manquants peuvent se traduire par des opportunités manquées.

Un CRM (gestion de la relation client) solide permet de tout regrouper au même endroit. De la gestion du flux des transactions au suivi des relations avec les investisseurs, le bon outil peut vous faire gagner du temps et permettre à votre équipe de rester sur la même page.

Si vous recherchez le meilleur CRM pour le capital-investissement, voici 10 options qui vous apporteront une valeur ajoutée. ✉️

⏰ Résumé en 60 secondes Voici nos recommandations pour le meilleur CRM pour le capital-investissement : ClickUp ( Idéal pour rationaliser les transactions de capital-investissement et la gestion des tâches) DealCloud (Idéal pour la gestion du pipeline de transactions) Altvia (Idéal pour les relations avec les investisseurs) 4Degrees (Meilleur pour l'intelligence relationnelle) Dynamo (Idéal pour l'administration de fonds) Affinity (Idéal pour la recherche de transactions) Navatar (Idéal pour les flux de travail spécifiques à un secteur) Xpedition Private CRM Accelerator (Idéal pour l'intégration Microsoft) Clienteer (Idéal pour les sociétés de capital-investissement de petite taille) SatuitCRM (Idéal pour les gestionnaires d'investissements alternatifs)

Que rechercher dans le meilleur CRM pour le capital-investissement ?

Le CRM adapté aux sociétés de capital-investissement doit vous aider à gérer les transactions, à suivre les relations avec les investisseurs et à tout organiser. Un bon CRM facilite votre travail, il ne le complique pas.

Voici les critères à prendre en compte lors du choix d'un CRM:

Intelligence relationnelle : organise les données des investisseurs, assure le suivi des interactions et garantit un suivi sans faille

Gestion complète du flux des transactions : rationalise les pipelines, automatise les flux de travail et garantit le bon déroulement des transactions sans retard

Rapports et analyses robustes : fournit des informations en temps réel sur les performances, l'engagement des investisseurs et les tendances du marché

Sécurité et conformité : protège les données sensibles grâce à des contrôles d'accès cryptés et à une conformité réglementaire totale

Évolutivité et personnalisation : s'adapte à la croissance de votre entreprise grâce à des fonctionnalités flexibles, des champs personnalisés et des flux de travail adaptés à vos stratégies d'investissement uniques

📖 À lire également : Les meilleurs CRM pour le conseil

Les 10 meilleurs CRM pour le capital-investissement

Toutes les solutions CRM ne sont pas conçues pour le capital-investissement. Vous avez besoin d'une solution capable de gérer des pipelines complexes, de suivre les relations avec les investisseurs et d'améliorer la gestion de portefeuille.

Voici les 10 meilleures solutions CRM pour le capital-investissement conçues pour répondre précisément à ces besoins. 📝

1. ClickUp (Idéal pour rationaliser les transactions de capital-investissement et la gestion des tâches)

Développez et gérez vos relations avec les investisseurs, suivez les tâches et stimulez la croissance de votre entreprise avec ClickUp CRM

ClickUp est l'application tout-en-un pour le travail, qui regroupe le flux des transactions, les relations avec les investisseurs et la gestion des tâches sous un même toit. Les fonctionnalités de gestion de projet intégrées à la solution CRM ClickUp aident les sociétés de capital-investissement à suivre les prospects, à gérer les comptes et à superviser les interactions avec les clients sans avoir à jongler entre plusieurs outils.

Affichages ClickUp

Visualisez vos pipelines de transactions avec ClickUp Views

Avec plus de 10 vues ClickUp personnalisables, notamment Liste, Tableau Kanban et Gantt, ClickUp vous permet de visualiser les pipelines, de surveiller les relations avec les clients et de rester au fait de chaque transaction. La vue Liste peut afficher toutes les transactions, triées par étape, tandis que la vue Tableau offre une interface glisser-déposer pour suivre la progression.

Par exemple, une équipe de capital-investissement évaluant des start-ups technologiques peut créer un tableau où chaque colonne représente une étape de financement différente, garantissant ainsi une vue claire des investissements potentiels.

Tableaux de bord ClickUp

Suivez les performances de votre portfolio grâce aux tableaux de bord ClickUp

Pour suivre vos performances, les tableaux de bord ClickUp regroupent tous les indicateurs clés en un seul endroit.

Au lieu d'extraire des rapports de différents outils, les professionnels du capital-investissement peuvent créer un tableau de bord affichant les tendances des revenus, les changements de valorisation et les tâches de diligence raisonnable en cours.

Une société d'investissement qui surveille les sociétés de son portfolio peut instantanément voir leur santé financière, la distribution de la charge de travail et la progression des transactions, garantissant ainsi que les décisions sont basées sur des données en temps réel.

Automatisations ClickUp

Rationalisez la progression des transactions à l'aide des automatisations ClickUp

Les tâches répétitives ralentissent les équipes, mais ClickUp Automatisation s'en charge.

Lorsqu'un analyste met à jour le statut d'une transaction sur « Due Diligence », l'automatisation peut instantanément attribuer des révisions juridiques, informer les parties prenantes et mettre à jour les tâches associées. Cela permet à l'équipe de rester concentrée sur les tâches à forte valeur ajoutée.

Discutez avec ClickUp

Partagez les dernières informations et collaborez instantanément avec ClickUp Chat

ClickUp Chat facilite la collaboration en regroupant toutes les discussions relatives aux transactions en un seul endroit.

Sachant que les discussions critiques sont toujours accessibles, les équipes peuvent se concentrer sur leur travail en profondeur au lieu de s'inquiéter de manquer des mises à jour importantes.

Besoin de rattraper le temps perdu après une absence ? Les résumés générés par l'IA fournissent un récapitulatif rapide des discussions manquées afin que les membres de l'équipe qui reviennent puissent se mettre à jour sans avoir à faire défiler des messages interminables.

Télécharger ce modèle Suivez vos clients et vos prospects grâce au modèle CRM de ClickUp

Pourquoi créer un CRM à partir de zéro alors que vous pouvez commencer avec un système éprouvé ?

Le modèle CRM ClickUp aide les entreprises à suivre les équipes commerciales, à gérer les prospects et à améliorer les relations clients sans avoir à tout configurer manuellement.

Il offre plusieurs vues pour simplifier la gestion du CRM. La vue « Processus commercial » aide les équipes à suivre les prospects tout au long du pipeline, tandis que la vue « Accueil » garantit une expérience personnalisée pour chaque client.

Vous pouvez également inviter des membres ou des invités à collaborer directement dans ClickUp, ce qui facilite la gestion des relations à chaque étape.

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Regroupez tous vos outils : connectez-vous à Salesforce et HubSpot pour centraliser les données clients et les discussions afin de bénéficier d'un flux de travail fluide

Trouvez instantanément ce dont vous avez besoin : Utilisez une interface intuitive pour suivre les prospects, mettre à jour les informations client et gérer les pipelines sans effort, sans courbe d'apprentissage abrupte

Croissez sans limites : tirez parti de flux de travail personnalisés, de l'automatisation et de rapports avancés pour assister les entreprises de toutes tailles et répondre aux demandes croissantes des clients

Ne manquez jamais un suivi : définissez des rappels et des dates d'échéance pour vous assurer que les commerciaux ne manquent jamais un prospect ou un client

Attribuez instantanément des prospects : Utilisez des permissions basées sur les rôles et l'attribution des tâches pour attribuer instantanément des prospects et suivre la propriété au sein de l'équipe

Limites de ClickUp

Sans ajustements, les mises à jour fréquentes et les alertes peuvent sembler accablantes pour les grandes équipes

L'application mobile est utile pour les mises à jour rapides, mais peut ne pas offrir toutes les fonctionnalités de la version de bureau

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 040 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Voici ce qu'un évaluateur G2 a dit à propos de ClickUp

J'adore la polyvalence de ClickUp et le fait que notre équipe puisse le personnaliser pour l'adapter à toutes les situations. Ce n'est pas seulement un outil de gestion de projet, c'est tout un hub opérationnel pour nous ! Nous gérons tout, du travail des clients à notre CRM, et nous apprécions la flexibilité des options et les automatisations intégrées. Nous aimons également le fait que ClickUp soit en constante évolution et à l'écoute de ses clients !

J'adore la polyvalence de ClickUp et le fait que notre équipe puisse le personnaliser pour l'adapter à toutes les situations. Ce n'est pas seulement un outil de gestion de projet, c'est tout un hub opérationnel pour nous ! Nous gérons tout, du travail des clients à notre CRM, et nous apprécions la flexibilité des options et les automatisations intégrées. Nous aimons également le fait que ClickUp soit en constante évolution et à l'écoute de ses clients !

📮 Insight ClickUp : Environ 35 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage considèrent le lundi comme le jour le moins productif de la semaine. Le manque de clarté des priorités en début de semaine pourrait être un facteur contributif. ClickUp élimine les conjectures en vous permettant, à vous et à votre équipe, de définir des niveaux de priorité clairs pour toutes les tâches assignées. De plus, vous bénéficiez de ClickUp Brain, un assistant IA puissant qui répond à toutes vos questions. Avec ClickUp, vous savez toujours exactement ce qui doit être fait et quand.

2. DealCloud (Idéal pour la gestion du pipeline de transactions)

via DealCloud

Les sociétés de capital-investissement sont confrontées à des défis uniques lorsqu'elles gèrent des pipelines de transactions complexes, et DealCloud répond directement à ces problèmes. Le CRM personnalisable se distingue par sa compréhension approfondie des flux de travail du capital-investissement, de la recherche initiale à la surveillance post-clôture.

Les équipes chargées des transactions apprécient particulièrement la manière dont il relie les informations sur les relations aux données sur les transactions, ce qui facilite l'identification des tendances et des opportunités. Les capacités d'intégration avec Capital IQ et PitchBook rationalisent la diligence raisonnable, tandis que les tableaux de bord personnalisables s'adaptent à différentes stratégies d'investissement.

Pour les sociétés de capital-risque qui gèrent plusieurs transactions simultanément, le suivi automatisé et les mises à jour en temps réel de la plateforme permettent de maintenir la dynamique tout au long du cycle de vie des transactions.

Meilleures fonctionnalités de DealCloud

Créez des flux de travail personnalisés qui correspondent à vos critères d'investissement tout en informant automatiquement les parties prenantes des changements et des actions requises

Accédez à des fonctionnalités complètes de cartographie des relations pour découvrir les connexions cachées entre les sociétés de votre portfolio

Générez des rapports et des tableaux de bord dynamiques qui présentent en temps réel les performances des fonds, les appels de capitaux et les données de distribution

Configurez la collecte automatisée de données provenant de plusieurs sources afin de maintenir à jour les informations financières des entreprises, les études de marché et les renseignements sur la concurrence

Limites de DealCloud

Une installation complexe nécessite une configuration initiale importante

La courbe d'apprentissage peut sembler raide pour les petites équipes

Les rapports personnalisés nécessitent une expertise technique

Tarifs DealCloud

Tarification personnalisée

Évaluations et avis DealCloud

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : 4,5/5 (20 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de DealCloud ?

Voici l'avis d'un critique de Capterra sur DealCloud

La plateforme DealCloud est conçue pour un certain nombre de secteurs verticaux de la conclusion d'accords, tels que le capital-investissement, la banque d'investissement, les prêts spécialisés, etc. Mais la beauté de la plateforme réside dans le fait que ces cas d'utilisation « prêts à l'emploi » peuvent être configurés davantage en fonction des flux de travail spécifiques de notre entreprise. Nous avons continué à faire évoluer notre solution DealCloud au fur et à mesure que notre entreprise évoluait.

La plateforme DealCloud est conçue pour un certain nombre de secteurs verticaux de la conclusion d'accords, tels que le capital-investissement, la banque d'investissement, les prêts spécialisés, etc. Mais la beauté de la plateforme réside dans le fait que ces cas d'utilisation « prêts à l'emploi » peuvent être configurés davantage en fonction des flux de travail spécifiques de notre entreprise. Nous avons continué à faire évoluer notre solution DealCloud au fur et à mesure que notre entreprise évoluait.

🔍 Le saviez-vous ? La première société de capital-investissement, American Research and Development Corporation (ARDC), a été fondée en 1946 par le financier Georges Doriot. ARDC est célèbre pour son investissement précoce dans Digital Equipment Corporation (DEC), qui est devenue l'une des premières entreprises à forte croissance à bénéficier d'un financement par capital-investissement.

3. Altvia (Meilleur pour les relations avec les investisseurs)

via Altvia

Altvia apporte de la clarté dans le monde souvent complexe des relations avec les investisseurs dans les sociétés de capital-investissement. La plateforme excelle dans le raffinement des communications et des rapports destinés aux LP (commanditaires), ce qui la rend particulièrement précieuse pendant les périodes de levée de fonds.

Il conserve des profils détaillés des investisseurs, y compris leurs préférences en matière de communication et leur historique d'investissement, ce qui s'avère inestimable pour établir des relations. Les capacités de rapports automatisés réduisent considérablement le temps consacré aux mises à jour trimestrielles, tandis que le portail sécurisé destiné aux investisseurs tient les LP informés sans surcharger l'équipe chargée des relations avec les investisseurs.

Meilleures fonctionnalités d'Altvia

Planifiez et suivez les appels de fonds grâce à un système automatisé qui calcule les validations et envoie des notifications ciblées

Générez automatiquement des rapports conformes à l'ILPA (Institutional Limited Partners Association) en extrayant les données des systèmes de suivi de portefeuille

Segmentez les investisseurs en capital-investissement en fonction de leur historique d'investissement et de leurs préférences afin de créer des campagnes de levée de fonds ciblées

Surveillez les indicateurs d'engagement du portail des investisseurs afin d'identifier les LP qui nécessitent une attention ou une assistance supplémentaire

Créez des documents d'abonnement personnalisés préremplis avec les informations des investisseurs

Limitations d'Altvia

Les fonctionnalités de rapports sur les sociétés du portefeuille doivent être améliorées

Options d'intégration limitées avec certains logiciels courants de capital-investissement

Le contrôle des versions des documents peut être source de confusion

Tarifs Altvia

Tarification personnalisée

Évaluations et avis Altvia

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

💡 Conseil de pro : toutes les transactions ne aboutissent pas dans le pipeline officiel, mais le suivi de celles qui n'ont pas abouti, ainsi que des raisons pour lesquelles elles ont échoué, permet d'affiner la recherche de transactions futures. Créez un « pipeline fantôme » dans votre CRM afin de revenir sur les transactions lorsque les conditions changent.

4. 4Degrees (Meilleur pour l'intelligence relationnelle)

via 4Degrees

4Degrees aborde la gestion des relations dans le domaine du capital-investissement sous un angle unique, en mettant l'accent sur la qualité et le potentiel des connexions du réseau.

Ce logiciel CRM basé sur le cloud analyse les modèles de communication au sein de l'entreprise afin de mettre au jour des informations précieuses sur les relations qui, autrement, resteraient cachées. Les équipes chargées des transactions trouvent une valeur particulière dans sa capacité à identifier des voies d'approche favorables vers les entreprises cibles et les décideurs clés. La notation automatisée des relations permet de hiérarchiser les efforts de prospection, tandis que le suivi des interactions garantit qu'aucune connexion précieuse ne se refroidit.

Les meilleures fonctionnalités de 4Degrees

Analysez le sentiment et les taux de réponse des e-mails pour évaluer la solidité des relations et les niveaux d'engagement

Identifiez les connexions mutuelles entre les membres de l'équipe et les entreprises cibles grâce à la cartographie de réseau alimentée par l'IA

Générez des parcours de présentation indiquant le chemin le plus court vers les décideurs cibles via votre réseau

Suivez l'historique des interactions entre les membres de l'équipe afin de maintenir le développement cohérent des relations

Limites de 4Degrees

Capacités limitées de surveillance des sociétés du portefeuille

La notation des relations peut parfois simplifier à l'extrême des relations professionnelles complexes

Les fonctionnalités d'envoi d'e-mails en masse doivent être améliorées

Tarifs 4Degrees

Tarification personnalisée

Évaluations et avis 4Degrees

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

🧠 Anecdote : Certaines sociétés de capital-investissement ont généré une fortune colossale pour leurs fondateurs. Par exemple, le fondateur de Blackstone, Stephen Schwarzman, possède une fortune nette de plus de 20 milliards de dollars, et les fondateurs du Carlyle Group, comme David Rubenstein, ont connu une réussite similaire.

5. Dynamo (le meilleur pour l'administration de fonds)

via Dynamo

Dynamo adopte une approche différente des logiciels CRM pour le capital-investissement en mettant fortement l'accent sur l'aspect opérationnel de la gestion de fonds.

Il aide spécifiquement les équipes de middle et back-office grâce à ses intégrations comptables robustes et ses capacités de rapprochement automatisé. La plateforme excelle dans la gestion des documents d'abonnement et des flux de travail d'intégration des investisseurs, tout en conservant des pistes d'audit détaillées à des fins de conformité.

Pour les sociétés qui jonglent avec plusieurs structures de fonds, Dynamo propose des outils qui simplifient les opérations complexes liées aux fonds.

Meilleures fonctionnalités de Dynamo

Traitez les documents d'abonnement grâce à un flux de travail numérique qui valide automatiquement les informations des investisseurs

Calculez et suivez les frais de gestion pour plusieurs structures de fonds avec différents barèmes de frais

Générez des relevés de compte automatisés à l'aide de modèles personnalisables pour différents types d'investisseurs

Surveillez les exigences de conformité et les échéances à venir grâce à un tableau de bord centralisé

Créez des flux de travail personnalisés pour l'intégration des investisseurs, conformes aux exigences réglementaires

Limitations de Dynamo

Les fonctionnalités relatives au pipeline de transactions sont moins développées que celles des concurrents

L'interface utilisateur semble dépassée par rapport aux alternatives modernes

La personnalisation des rapports nécessite des connaissances techniques

Tarification Dynamo

Tarification personnalisée

Évaluations et avis Dynamo

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : 4,6/5 (plus de 35 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Dynamo ?

Voyons ce qu'un évaluateur G2 a à dire à propos de Dynamo

J'aime le fait que tout soit présenté de manière claire et que l'on puisse modifier l'affichage en fonction de son mode de fonctionnement.

J'apprécie sa présentation qui permet de tout voir d'un seul coup d'œil et qui peut être modifiée pour afficher les informations différemment, en fonction de votre façon de travailler.

6. Affinity (le meilleur pour la recherche de transactions)

via Affinity

Affinity se distingue en capturant automatiquement les données relatives aux relations sans saisie manuelle. Il exploite l'IA pour analyser les modèles de communication et identifier les opportunités d'investissement prometteuses.

Les équipes chargées des transactions apprécient le fait que cette solution élimine la saisie manuelle des données tout en conservant des enregistrements précis sur les relations. La plateforme excelle dans l'identification des modèles dans les flux de transactions et les réseaux de relations qui pourraient être manqués par les méthodes de suivi conventionnelles.

Pour les sociétés qui cherchent à élargir leur portefeuille de transactions, les capacités automatisées d'Affinity en matière de collecte de renseignements et de reconnaissance de modèles s'avèrent particulièrement précieuses.

Meilleures fonctionnalités d'Affinity

Capturez automatiquement les données relatives aux relations à partir des interactions par e-mail et calendrier afin de créer des profils de contacts complets

Prédisez la pertinence des transactions en fonction des préférences historiques de l'entreprise et des investissements passés réussis

Suivez la dynamique concurrentielle des transactions en surveillant les relations entre les autres sociétés et les entreprises cibles

Créez des équipes virtuelles chargées des transactions en fonction de leur expertise sectorielle et de la solidité de leurs relations avec les parties prenantes clés

Générez des scores de santé des relations qui tiennent compte à la fois de la quantité et de la qualité des interactions

Limitations d'affinité

Les capacités de suivi des portfolios sont fondamentales

Fonctionnalités limitées en matière d'administration des fonds

Les options de personnalisation des rapports pourraient être plus flexibles

Tarification affinitaire

Essentiel : 2 000 $/an par utilisateur (facturé annuellement)

Échelle : 2 300 $/an par utilisateur (facturé annuellement)

Avancé : 2 700 $/an par utilisateur (facturé annuellement)

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis Affinity

G2 : 4,4/5 (plus de 60 avis)

Capterra : pas assez d'avis

🔍 Le saviez-vous ? Les années 1980 sont souvent considérées comme « l'âge d'or » du capital-investissement, notamment en raison de l'essor des rachats par endettement (LBO).

7. Navatar (Idéal pour les flux de travail spécifiques à un secteur)

Conçue sur la plateforme Salesforce, Navatar aborde le CRM pour le capital-investissement sous l'angle des processus. La solution est spécialisée dans les flux de travail spécifiques à ce secteur, qui correspondent au mode de fonctionnement des sociétés de capital-investissement.

Il se distingue par sa capacité à gérer des processus complexes en plusieurs étapes tout en respectant les exigences de conformité. Navatar propose des solutions spécifiques au capital-investissement qui combinent personnalisation et fonctionnalités prêtes à l'emploi, éliminant ainsi le besoin d'une installation technique complexe.

Meilleures fonctionnalités de Navatar

Déployez des flux de travail éprouvés, alignés sur les processus PE standard et les exigences de conformité

Suivez les approbations et les décisions du comité d'investissement grâce à des processus structurés de vote et de documentation

Gérez les opportunités de co-investissement grâce à des outils dédiés de suivi et d'allocation des investisseurs

Créez des rapports de conformité qui respectent les exigences réglementaires de différentes juridictions

Limitations de Navatar

L'interface peut sembler encombrée de fonctionnalités inutilisées

Processus d'installation complexe pour les flux de travail personnalisés

La courbe d'apprentissage est plus raide que pour les solutions autonomes

Tarifs Navatar

Tarification personnalisée

Évaluations et avis Navatar

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

8. Xpedition Private CRM Accelerator (le meilleur pour l'intégration Microsoft)

via Microsoft

Conçu sur Microsoft Dynamics 365, Xpedition apporte une nouvelle approche aux sociétés de capital-investissement qui ont déjà investi dans l'écosystème Microsoft. Il comble le fossé entre la gestion des transactions et les outils Microsoft courants tels que Outlook, Teams et Power BI.

Vous pouvez gagner un temps considérable grâce à l'intégration native avec les modèles financiers Excel et les présentations PowerPoint. Contrairement aux autres CRM qui obligent les équipes à adopter des flux de travail entièrement nouveaux, Xpedition améliore les processus CRM existants basés sur Microsoft tout en ajoutant des fonctionnalités spécifiques au capital-investissement.

Grâce à un accès mobile sécurisé et complet, Xpedition garantit une prise de décision fluide, où que vous soyez. Les améliorations basées sur l'IA avec Microsoft Copilot personnalisent davantage les interactions avec les investisseurs, automatisent les tâches routinières et fournissent des informations intelligentes, permettant ainsi aux équipes de se concentrer sur les activités à forte valeur ajoutée.

Meilleures fonctionnalités d'Xpedition

Convertissez directement vos modèles financiers Excel en tableaux de bord interactifs grâce à l'intégration de Power BI

Synchronisez les notes de réunion de Teams directement dans les dossiers de transaction grâce à l'attribution automatisée des tâches

Créez des applications personnalisées à l'aide de Power Platform pour répondre aux besoins spécifiques de votre entreprise sans avoir à écrire de code

Générez automatiquement des présentations commerciales en important directement les données des transactions dans des modèles PowerPoint

Limitations d'Xpedition

Une forte dépendance à l'écosystème Microsoft limite la flexibilité

La personnalisation nécessite l'expertise de Microsoft en matière de développement

Options d'intégration tierces limitées

Tarifs Xpedition

Tarification personnalisée

Évaluations et avis Xpedition

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

💡 Conseil de pro : les transactions de capital-investissement prennent des années à mûrir, alors choisissez un CRM conçu pour la gestion des relations à long terme. Un bon CRM assure le suivi de chaque interaction, de la première présentation à la sortie, vous garantissant ainsi une continuité et un engagement stratégique sur 5 à 10 ans.

9. Clienteer (idéal pour les sociétés de capital-investissement de taille modeste)

via Imagineer Technology

Clienteer, qui fait désormais partie de Dynamo Software suite à l'acquisition d'Imagineer Technology Group, est une plateforme CRM et de relations investisseurs leader sur le marché, conçue pour les sociétés de capital-investissement et d'investissement. Cet exemple de logiciel CRM se concentre sur les opérations essentielles du capital-investissement sans les fonctionnalités superflues des solutions pour entreprises.

Son approche rationalisée de la gestion des transactions et des relations avec les investisseurs convient aux équipes qui souhaitent maintenir des processus de niveau institutionnel sans consacrer de ressources à la gestion de systèmes complexes. Clienteer simplifie la transition des tableurs vers un CRM dédié au capital-investissement, offrant aux entreprises un moyen transparent de gérer les relations avec les investisseurs et le flux des transactions.

Meilleures fonctionnalités de Clienteer

Concevez des processus simplifiés pour les comités d'investissement qui maintiennent la rigueur tout en réduisant les frais administratifs

Créez des modèles standardisés de comparaison des transactions qui aident les petites équipes à évaluer les opportunités de manière cohérente

Configurez des tableaux de bord de suivi de portefeuille de base qui se concentrent sur les indicateurs clés sans complexité inutile

Suivez la progression de la levée de fonds grâce à des visualisations intuitives qui mettent en évidence le statut de validation

Gérez les documents des investisseurs via un portail léger qui nécessite une assistance informatique minimale

Limitations de Clienteer

Capacités avancées de rapports limitées

Fonctionnalités de base pour le suivi des relations

Options d'automatisation minimales

Moins adapté aux entreprises en forte croissance

Tarifs Clienteer

Tarification personnalisée

Évaluations et avis des clients Clienteer

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Clienteer ?

Voici l'avis d'un évaluateur G2 sur Clienteer

Clienteer est une plateforme de gestion des relations intuitive et hautement configurable, spécialement conçue pour les hedge funds et les gestionnaires d'actifs institutionnels afin de les aider dans les domaines des relations avec les investisseurs, des ventes et du marketing, des opérations, de la conformité et des différents flux de travail liés à ces activités. Elle comprend une suite complète de fonctionnalités intégrées dans une interface utilisateur puissante et facile à utiliser, permettant aux utilisateurs de gérer les communications avec leurs investisseurs et prospects tout en assurant le suivi des comptes et des transactions des clients.

Clienteer est une plateforme de gestion des relations intuitive et hautement configurable, spécialement conçue pour les hedge funds et les gestionnaires d'actifs institutionnels afin de les aider dans les domaines des relations avec les investisseurs, des ventes et du marketing, des opérations, de la conformité et des différents flux de travail liés à ces activités. Elle comprend une suite complète de fonctionnalités intégrées dans une interface utilisateur puissante et facile à utiliser, permettant aux utilisateurs de gérer les communications avec leurs investisseurs et prospects tout en assurant le suivi des comptes et des transactions des clients.

🔍 Le saviez-vous ? Michael McCafferty est connu comme le « père du CRM » pour avoir inventé TeleMagic, le premier logiciel CRM, en 1985.

10. SatuitCRM (Idéal pour les gestionnaires d'investissements alternatifs)

via SatuitCRM

SatuitCRM adopte une approche plus large, au service des sociétés de capital-investissement qui gèrent également d'autres investissements alternatifs. Il est explicitement conçu pour les professionnels de l'investissement buy-side, notamment les gestionnaires d'actifs institutionnels, les sociétés de capital-investissement, les hedge funds, les gestionnaires de fortune et les sociétés d'investissement alternatif. Cet outil excelle dans la gestion de stratégies d'investissement hybrides et de structures de fonds complexes.

Cette solution est particulièrement avantageuse pour les sociétés qui gèrent à la fois des investissements directs et des stratégies de fonds de fonds, car elle offre des outils qui s'adaptent à différentes approches d'investissement.

De plus, la conformité réglementaire est intégrée de manière transparente à la plateforme, ce qui permet aux entreprises de gérer les réglementations de plus en plus strictes du secteur du capital-investissement grâce à des flux de travail automatisés et des outils de conformité intégrés.

Meilleures fonctionnalités de SatuitCRM

Gérez des stratégies d'investissement hybrides grâce à des tableaux de bord unifiés qui traitent à la fois les investissements directs et indirects

Suivez les structures tarifaires complexes pour différents types d'investissements et différentes catégories d'actions

Générez des rapports consolidés destinés aux investisseurs qui combinent les données provenant de plusieurs véhicules d'investissement

Configurez différents flux de travail d'investissement pour diverses stratégies tout en conservant des processus cohérents

Configurez des contrôles de conformité automatisés spécifiques à différents types d'investissement et juridictions

Limitations de SatuitCRM

Les fonctionnalités de recherche de transactions sont relativement basiques

L'interface semble obsolète par rapport aux solutions plus récentes

Capacités limitées en matière d'intelligence relationnelle

L'application mobile nécessite des améliorations significatives

Tarifs SatuitCRM

Essentiels : 150 $/mois par utilisateur

Premium : 200 $/mois par utilisateur

Enterprise : 300 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur SatuitCRM

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels de SatuitCRM ?

Voici ce qu'un évaluateur Capterra a dit à propos de cet outil

Nous sommes très satisfaits de la manière dont nous assurons désormais le suivi de tous nos contacts, entreprises, opportunités commerciales, etc. Nous gagnons beaucoup de temps car il n'y a qu'une seule base de données (la saisie des données ne se fait donc qu'une seule fois), après quoi vous pouvez facilement extraire des informations du système de manière très intuitive.

Nous sommes très satisfaits de la manière dont nous assurons désormais le suivi de tous nos contacts, entreprises, opportunités commerciales, etc. Nous gagnons beaucoup de temps car il n'y a qu'une seule base de données (la saisie des données ne se fait donc qu'une seule fois), après quoi vous pouvez facilement extraire des informations du système de manière très intuitive.

📖 À lire également : Meilleur logiciel CRM pour les entreprises de services

ClickUp : la puissance du capital-investissement

Le capital-investissement est un jeu à haut risque. Il n'est pas fait pour ceux qui hésitent, oublient ou perdent le fil. Chaque réunion, chaque investisseur, chaque transaction doit être pris en compte, sinon vous risquez de prendre du retard.

ClickUp CRM permet de tout garder à sa place grâce à des tableaux de bord personnalisés, des automatisations puissantes et des vues flexibles conçues pour le capital-investissement.

Votre pipeline ? Effacé.

Vos tâches ? Suivies.

Votre équipe ? Toujours synchronisée.

Pas de conjectures, pas de confusion, pas de perte de temps. Juste une gestion rapide et efficace des transactions qui vous place en tête, là où vous devez être. Les meilleures entreprises ne croulent pas sous les feuilles de calcul et les notes éparpillées. Elles utilisent ClickUp. Si vous vous intéressez sérieusement au capital-investissement, c'est la prochaine étape pour vous. Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui ! ✅