Rally vs Jira : lequel convient le mieux à votre équipe Agile ?

C'est le jour de la planification des sprints, et les choses commencent déjà mal. La moitié de l'équipe passe d'un tableau de bord à l'autre, à la recherche de mises à jour. Quelqu'un soulève un ticket déjà en cours de discussion, et une autre tâche semble avoir disparu dans les limbes.

La réunion s'éternise et vous ne pouvez pas vous empêcher de vous demander : « Notre outil Agile facilite-t-il vraiment les choses ou ne fait-il qu'ajouter au chaos ? »

Trouver la bonne solution agile est le pont entre une équipe qui passe sans effort d'un sprint à l'autre et une équipe qui passe plus de temps à lutter contre le système qu'à créer d'excellents produits.

Au final, deux des principaux concurrents, Rally et Jira, promettent de rationaliser les flux de travail Agile. Ce sont deux poids lourds de la gestion de projet Agile, mais ils adoptent des approches différentes.

Dans cet article, nous allons résumer les fonctionnalités pour vous aider à faire votre choix. Et à la fin, nous vous présenterons une solution qui va encore plus loin dans la collaboration Agile. Indice : cela commence par un « clic » et se termine par un « up » 📈

Qu'est-ce que Rally ?

Rally, anciennement CA Agile Central, est un outil de gestion de projet conçu pour faciliter le développement agile. Il convient aux organisations de toutes tailles et aide les équipes à planifier, suivre et gérer des projets Agile tout en favorisant la collaboration, l'amélioration continue et la réussite des projets.

Désormais intégré à Broadcom, cet outil agile centralise les tâches, les récits d'utilisateurs, les sprints et les backlogs sur une seule plateforme. Il est ainsi plus facile de se concentrer sur les objectifs et d'apporter de la valeur aux clients.

Fonctionnalités de Rally

Rally est conçu pour les grandes entreprises qui ont besoin de déployer Agile à l'échelle de plusieurs équipes et portfolios. Mais, plus précisément, quelles sont les fonctionnalités de cette solution de gestion de projet Agile ?

Jetons-y un œil. 👇

Si vous êtes développeur de logiciels, testeur ou chef de produit, vous savez combien il est important de réagir rapidement aux commentaires. C'est là que les outils de collecte de commentaires de Rally rationalisent le processus grâce à des intégrations en temps réel telles que Flowdock et des sondages personnalisables.

De plus, les testeurs peuvent enregistrer les défauts directement à partir des outils de test, avec des captures d'écran et les étapes de reproduction. Les fonctionnalités de rapports de Rally vous aident également à repérer les problèmes récurrents au fil du temps, ce qui fluidifie encore davantage les flux de travail.

🧠 Fait amusant : Agile = Plus💲 ! 60 % des entreprises qui utilisent Agile ont vu leur chiffre d'affaires augmenter et leurs bénéfices progresser, car l'adaptabilité est toujours source de profits !

Fonctionnalité n° 2 : rétrospectives de sprint

Les rétrospectives de sprint de Rally offrent aux équipes Agile tout ce dont elles ont besoin pour réfléchir, apprendre et s'améliorer après chaque sprint. Grâce à des rapports détaillés et des indicateurs visuels, tels que les user stories achevées et les défauts, repérer les tendances devient un jeu d'enfant.

Mieux encore, les tableaux de bord personnalisables mettent en évidence les informations clés, telles que les diagrammes burndown, afin d'aider les équipes à se concentrer sur les domaines à améliorer.

🔍 Le saviez-vous ? La gestion de projet remonte à l'Antiquité ! Les grandes pyramides de Gizeh en Égypte sont largement considérées comme la première instance significative d'organisation et de gestion formelles de projet. Cet exploit considérable a nécessité une planification, une coordination des efforts et le respect des échéanciers du projet.

Fonctionnalité n° 3 : planification des capacités

Les outils de planification des capacités de Rally permettent d'équilibrer les charges de travail. Plus besoin de deviner qui est surchargé ou qui a de la marge pour prendre plus de travail : Rally vous montre ce que votre équipe a à faire par rapport à sa capacité réelle, afin que vous puissiez répartir les tâches équitablement et assurer le bon déroulement des opérations.

Lorsque vous devez attribuer du travail, Rally vous aide à affecter les tâches aux bonnes personnes en fonction de leur disponibilité et de leurs compétences. Grâce à la fonctionnalité de prévision intégrée, vous pouvez utiliser les données passées pour prévoir les charges de travail futures, planifier à l'avance et définir des échéanciers réalistes afin d'éviter les surprises de dernière minute.

Tarifs Rally

Tarification personnalisée

Qu'est-ce que Jira ?

Produit par Atlassian, Jira est un outil de gestion de projet et de suivi des problèmes qui aide les équipes agiles à rester organisées et à travailler plus intelligemment. Ce qui était à l'origine un outil de développement logiciel est désormais utilisé dans tous les secteurs pour gérer des projets, suivre les bugs et rationaliser les flux de travail.

Jira a toujours respecté les valeurs et les cadres agiles tels que Scrum et Kanban. Les équipes Scrum peuvent utiliser des sprints pour diviser le travail en cycles courts et ciblés, tandis que les équipes Kanban peuvent visualiser la progression grâce à un flux continu de tâches.

Cette plateforme offre également une sécurité et une évolutivité exceptionnelles. Elle propose des permissions basées sur les rôles, le chiffrement des données et la conformité aux normes industrielles, ce qui en fait un choix fiable pour les entreprises et les startups.

Fonctionnalités de Jira

La gestion de projet Jira comprend de nombreuses fonctionnalités qui permettent aux équipes de rester sur la bonne voie.

Voici un aperçu plus détaillé. 👇

Fonctionnalité n° 1 : flux de travail personnalisables

Jira vous aide à créer des flux de travail adaptés à votre équipe. Ses outils de glisser-déposer vous permettent de configurer et d'ajuster les règles, les déclencheurs et les conditions en fonction du flux de travail de votre équipe.

Par exemple, vous pouvez automatiser les transitions de tâches lorsqu'un statut change ou envoyer des notifications lorsqu'une tâche est bloquée.

Cela garantit des transferts plus fluides et permet à tout le monde de rester synchronisé. Il propose des tableaux Scrum, des tableaux Kanban et une combinaison des deux. Si vous ne souhaitez pas partir de zéro, vous pouvez choisir parmi les modèles agiles prêts à l'emploi de Jira pour être rapidement opérationnel.

Fonctionnalité n° 2 : recherche avancée avec JQL

La fonctionnalité de recherche avancée de Jira est optimisée par le langage de requête Jira, ou JQL. Une requête JQL comprend essentiellement des champs, des opérateurs et des valeurs. Supposons que vous souhaitiez voir tous les bugs non résolus attribués à un membre spécifique de l'équipe. Au lieu de filtrer manuellement tout le contenu, vous pouvez saisir une requête simple telle que :

projet = « VotreProjet » ET assigné = « nom d'utilisateur » ET statut != « Terminé » ET type = « Bug »

Et voilà ! Jira affiche tous les bugs sur lesquels la personne travaille et qui n'ont pas encore été résolus. De plus, vous pouvez combiner plusieurs conditions à l'aide des opérateurs AND, OR et NOT afin que votre recherche soit aussi précise que nécessaire.

Fonctionnalité n° 3 : suivi des problèmes

Jira propose des feuilles de calcul structurées pour enregistrer et organiser divers problèmes, offrant ainsi une vue en temps réel du statut et de la résolution des tâches.

Mieux encore, il vous aide à organiser votre travail avec des types de problèmes tels que les bugs, les tâches ou les sous-tâches, ce qui en fait une alternative solide à Rally. Vous pouvez également utiliser des champs personnalisés, des libellés et des filtres pour ajouter des détails et du contexte, ce qui facilite la recherche et la gestion des problèmes.

🤝 Rappel amical : Outre les fonctionnalités superflues des différentes plateformes de gestion de projet, vous devez avoir des réponses claires aux questions suivantes : ✅ Cet outil évoluera-t-il avec nous ? Peut-il gérer des projets plus importants, davantage de membres et des flux de travail en constante évolution ? ✅ Est-il compatible avec les outils que nous utilisons déjà, comme Figma ou Google Drive ? S'intègre-t-il de manière transparente ? ✅ Nos données sont-elles en sécurité ? Le service offre-t-il un cryptage, des contrôles d'accès et la conformité aux normes de sécurité ? ✅ Facilite-t-il la collaboration ? Les équipes peuvent-elles commenter, partager des fichiers et attribuer des tâches sans passer par des étapes fastidieuses ? ✅ Existe-t-il une assistance fiable (chat en direct, e-mail ou base de connaissances) en cas de problème ?

Tarifs Jira

Free Forever : Pour 10 utilisateurs

Standard : 7,53 $ par utilisateur/mois

Premium : 13,53 $ par utilisateur/mois

Enterprise : tarification personnalisée

Rally et Jira : comparaison des fonctionnalités

Rally et Jira sont deux concurrents sérieux dans le domaine de la gestion de projet Agile. Jira offre des flux de travail personnalisables, des affichages d'échéancier et le suivi des problèmes. Rally, quant à lui, dispose d'excellents outils de visualisation, de rétrospectives de sprint et de planification de la capacité adaptés aux flux de travail Agile.

En les comparant côte à côte, vous constaterez plusieurs différences notables👇

Fonctionnalité Rally Jira Public cible Principalement les grandes entreprises qui ont besoin de solutions complètes de gestion de projet agile Polyvalent, adapté à plusieurs équipes de toutes tailles, des petites start-ups aux grandes entreprises Assistance Agile Assistance solide pour les méthodologies Scrum et Kanban , y compris le suivi des indicateurs agiles *tableaux agiles hautement personnalisables ; assistance pour les méthodologies Scrum, Kanban et hybrides Personnalisation Options de personnalisation limitées Hautement personnalisable avec un large intervalle de plugins et modules complémentaires disponibles Facilité d'utilisation Une courbe d'apprentissage plus raide qui peut être intimidante pour les petites équipes Interface conviviale, mais complexité accrue en cas de personnalisation poussée Options de déploiement Principalement basé sur le cloud avec quelques options hybrides Offre des options de déploiement cloud, hybride et sur site

Pour aller plus loin, examinons plus en détail les deux outils afin de vous aider à faire votre choix ⬇️

Fonctionnalité n° 1 : assistance Agile

Rally est conçu pour les équipes Agile au niveau de l'entreprise. Il comprend des outils tels que les tableaux Scrum et Kanban, ainsi que des indicateurs Agile avancés tels que le débit, l'efficacité du flux et la prévisibilité du flux. Le logiciel Rally est idéal si vous gérez des initiatives Agile à grande échelle et avez besoin d'informations approfondies sur les performances de votre équipe.

Jira, en revanche, prend en charge les méthodologies Scrum, Kanban et même hybrides, ce qui en fait une alternative solide à Rally. Il offre également des fonctionnalités telles que le tri des tâches en attente, les points d'histoire et des rapports détaillés tels que des diagrammes de flux cumulatifs et des diagrammes de contrôle, utiles pour les équipes qui souhaitent mieux contrôler leurs flux de travail.

Gagnant🏆: Si vous gérez une opération Agile à grande échelle avec plusieurs équipes et avez besoin d'un suivi Agile avancé, Rally est la solution qu'il vous faut

Mais si la personnalisation est plus importante, en particulier pour les équipes qui combinent plusieurs méthodologies Agile, Jira vous conviendra mieux

Fonctionnalité n° 2 : planification des ressources et des capacités

Rally aide les équipes à équilibrer leur charge de travail en alignant les priorités de l'entreprise sur les capacités disponibles, afin que personne ne soit submergé par des tâches qu'il ne peut pas accomplir. Tout reste sur la bonne voie et les équipes peuvent atteindre leurs objectifs sans chaos de dernière minute.

Jira, en revanche, ne facilite pas cette tâche. Il ne dispose pas d'une gestion avancée des ressources intégrée, ce qui oblige souvent les équipes à assembler des outils tiers ou à s'appuyer sur des feuilles de calcul. Cela peut ajouter au chaos, car il devient plus difficile de voir qui est disponible et ce qui est réellement faisable.

🏆 Gagnant : Rally prend la tête grâce à sa fonctionnalité intégrée de planification des capacités, qui permet aux équipes d'équilibrer facilement la charge de travail et d'atteindre leurs objectifs sans difficulté.

Fonctionnalité n° 3 : tarification et évolutivité

Rally est conçu pour les grandes entreprises et propose des forfaits pouvant prendre en charge jusqu'à 5 000 utilisateurs dans une seule instance cloud. Cependant, vous ne trouverez pas de page de tarification avec des nombres clairs : tout est personnalisé en fonction de vos besoins. Si cela convient aux grandes organisations qui ont besoin de solutions sur mesure, ce n'est pas idéal si vous souhaitez simplement connaître les coûts à l'avance.

Jira, quant à lui, propose un forfait gratuit pour les petites équipes (jusqu'à 10 utilisateurs) et des forfaits payants à partir de 7,53 $ par utilisateur et par mois. Que vous soyez une start-up ou une entreprise en pleine croissance, vous pouvez évoluer à votre rythme sans validation d'un forfait d'entreprise dès le premier jour.

🏆 Gagnant : Jira est un meilleur choix si vous recherchez une solution qui évolue avec vous et qui ne nécessite pas d'appel à l'équipe commerciale pour connaître les tarifs.

Rally vs Jira sur Reddit

Nous sommes allés sur Reddit pour comparer Rally et Jira et essayer de comprendre les expériences réelles des utilisateurs. Bien qu'aucune discussion spécifique ne compare les deux outils, nous avons parcouru les fils et les forums pour recueillir les avis des équipes qui utilisent les deux outils.

À propos de Jira, un utilisateur a déclaré :

Vous pouvez l'utiliser à n'importe quelle étape de votre parcours agile. Kanban, scrum complet, waterfall, ticketing, processus d'admission, etc. , et les plugins sont sympas. Les bases sont également assez faciles à prendre en main.

Un autre utilisateur a publié un avis différent :

Jira n'est d'aucune aide pour une équipe qui souhaite être agile dans son travail de développement de produits ou de services. Jira a commencé comme un produit de « suivi des bugs ». Son environnement naturel est un centre d'assistance où les problèmes sont soulevés de manière ponctuelle, mais doivent passer par un processus défini, et où le critère de réussite principal est le temps de réponse. Cela ne ressemble en rien au développement agile de produits ou de services. Cela ne ressemble pas non plus à la gestion de projet.

D'un autre côté, Rally a reçu quelques avis limités mais pertinents, comme celui-ci, laissé par un utilisateur:

Nous avons quelques problèmes urgents à régler. Nous avons procédé à une révision AoA l'année dernière, et AC/Rally restait la meilleure option.

Un autre utilisateur a ajouté :

Rally propose une option de compte gratuit pour les organisations comptant moins de 50 utilisateurs. Elle est légèrement limitée (pas d'accès API, par exemple), mais pourrait vous convenir si vous êtes déjà à l'aise avec cet outil.

Mais certaines personnes ont été déçues par Rally, affirmant :

Il plantait tout le temps, donc il y avait des périodes où nous ne pouvions pas mettre à jour nos tâches ou nos récits. Dans l'ensemble, l'interface utilisateur est très peu intuitive. Des éléments qui devraient être immédiatement visibles pour l'utilisateur sont enfouis dans des sous-menus, etc.

C'est à ce moment-là que de nombreux utilisateurs commencent à chercher ailleurs, à la recherche de solutions qui comblent le fossé créé par Rally et Jira.

Découvrez ClickUp, la meilleure alternative à Rally et Jira

Rally et Jira ont tous deux de nombreux atouts. Mais les défis qu'ils posent éclipsent souvent leurs avantages. C'est là que vous avez besoin d'une solution innovante.

ClickUp, l'application qui fait tout pour le travail, s'impose comme la meilleure solution pour mettre fin au débat. Elle offre un équilibre parfait entre flexibilité, interface intuitive et fonctionnalités robustes. Elle combine les capacités de Rally pour les entreprises avec les nombreuses intégrations et options de personnalisation de Jira.

Et franchement, ce n'est pas nous qui le disons. Écoutez plutôt Mike Muller, de Stevens Advertising :

Il est utilisé par l'ensemble de notre agence pour gérer tous nos projets, nos échéanciers de tâches et notre facturation. Il a remplacé un ancien système et nous a permis de passer à un flux de gestion de projet plus agile et d'améliorer les communications internes.

Découvrez ce qui distingue ClickUp ! 💁

ClickUp n° 1 : logiciel de gestion de projet

Les équipes Agile évoluent rapidement. La gestion de projet ClickUp les aide à aller encore plus vite. Elle est conçue pour prendre en charge Scrum, Kanban, les flux de travail hybrides et une multitude de modèles Agile, en regroupant tout, de la planification des sprints à la gestion du backlog, en un seul endroit.

Accélérez vos plans et l'exécution de vos projets avec ClickUp pour la gestion de projet

En y regardant de plus près, voici comment les fonctionnalités de gestion de projet de ClickUp permettent à des équipes comme la vôtre de mieux travailler 👇

📌 Choisissez parmi les vues Kanban, Gantt, Liste ou Calendrier celle qui correspond le mieux à votre flux de travail. Pas d'installation fastidieuse, juste ce qui vous convient

📌 Les tableaux de bord en temps réel affichent en un coup d'œil les diagrammes de burndown, la vélocité et les charges de travail, sans avoir à fouiller dans les rapports

📌 Définissez des déclencheurs opportuns et laissez Définissez des déclencheurs opportuns et laissez les automatisations ClickUp gérer les mises à jour de statut, l'attribution des tâches et même les rappels

Simplifiez le processus de développement logiciel et améliorez la collaboration au sein de votre équipe avec ClickUp pour les équipes logicielles

Allez encore plus loin avec la solution logicielle ClickUp pour accélérer les cycles de développement et livrer des logiciels de qualité dans les délais.

Grâce aux outils de gestion des versions, les équipes peuvent configurer des checklists de déploiement automatisées afin que chaque étape, des revues d'assurance qualité à l'activation des fonctionnalités, se déroule sans accroc.

Par exemple, une équipe agile travaillant sur la mise à jour d'une application peut utiliser ClickUp pour planifier son flux de travail logiciel. De plus, elle peut planifier visuellement les objectifs des sprints à l'aide de feuilles de route, attribuer des tâches avec des dépendances claires et suivre le backlog grâce à la vue Tableau de ClickUp.

💡Conseil de pro : utilisez le modèle de suivi des bugs de ClickUp pour consigner et surveiller les erreurs ou les bugs pendant le développement logiciel. Grâce à ce système de suivi prêt à l'emploi, il devient plus facile d'évaluer et de résoudre rapidement les problèmes.

Atout n° 2 de ClickUp : assistance Agile

Les équipes Agile intègrent l'amélioration continue, le développement itératif et les boucles de rétroaction rapide dans leurs processus. Et c'est exactement ce que la gestion de projet Agile de ClickUp apporte à la table.

Gérez les feuilles de route des produits, les backlogs, les sprints, la conception UX et bien plus encore, le tout en un seul endroit avec ClickUp pour les équipes Agile

Voici ce que nous entendons par là :

Définissez des objectifs de sprint, suivez la progression à l'aide de feuilles de route et gardez le cap sur les priorités grâce à l'organisation des tâches par glisser-déposer

Assurez-vous que votre équipe reste dans les temps grâce à des dossiers de sprints dédiés, à la gestion du backlog, à des diagrammes de burndown et au suivi de la vélocité

Partagez les feuilles de route des produits, permettez aux parties prenantes d'afficher la progression à l'aide de liens publics et recueillez les commentaires des clients via des formulaires

Tâches ClickUp

Et tout cela devient encore plus simple avec les tâches ClickUp, où chaque sprint, élément du backlog et priorité reste organisé en un seul endroit centralisé.

Utilisez les tâches ClickUp pour l'exécution de sprints, la gestion du backlog et l'amélioration continue

Les tâches ClickUp vous aident essentiellement à :

Décomposez les épopées en tâches, définissez des priorités et faites glisser les éléments du backlog vers les sprints actifs

Affectez des propriétaires, définissez des dates d'échéance et suivez la progression grâce à des statuts clairs tels que « En attente », « En cours » et « Terminé »

Suivez les éléments d'action rétrospectifs à l'aide de tâches récurrentes et intégrez l'amélioration continue dans le flux de travail

⌛Gain de temps : Évitez les tracas liés à la création d'un flux de travail à partir de zéro grâce au modèle de gestion de projet Agile de ClickUp, qui vous permet d'être rapidement opérationnel. Idéal pour les équipes non spécialisées dans les logiciels qui utilisent Kanban ou Scrum, il permet de rationaliser les demandes, de hiérarchiser le travail et d'exécuter des sprints en toute transparence !

ClickUp One Up #3 : Fonctionnalités de rapports

Les rapports n'ont jamais été aussi faciles à créer qu'avec les tableaux de bord ClickUp. Au lieu de passer d'un outil à l'autre et de jongler avec plusieurs feuilles de calcul, les équipes agiles bénéficient d'une vue d'ensemble en temps réel de la progression des projets, le tout au même endroit.

Transformez vos projets en une toile flexible de données, listes, cartes, diagrammes et graphiques avec les tableaux de bord ClickUp

Voici comment procéder :

Grâce à de puissants outils d'analyse, surveillez les diagrammes de burn-down et de burn-up, le flux cumulé et les indicateurs de vélocité pour voir comment les sprints prennent forme

Enregistrez, classez et hiérarchisez facilement les rapports de bugs parallèlement aux tâches de sprint afin que les équipes de développement restent sur la bonne voie

Si une tâche est bloquée ou si un flux de travail ralentit, les tableaux de bord le signalent clairement afin que les équipes puissent prendre les mesures nécessaires

Et ce n'est pas tout. ClickUp permet aux équipes de personnaliser les tableaux de bord avec des widgets qui affichent les limites des travaux en cours, la durée des cycles et même la distribution de la charge de travail. Ainsi, tout le monde (des développeurs aux parties prenantes) reste sur la même longueur d'onde grâce à des données précises et faciles à comprendre.

📮ClickUp Insight : 37 % des employés envoient des notes de suivi ou des comptes rendus de réunion pour assurer le suivi des éléments à traiter, mais 36 % ont encore recours à d'autres méthodes fragmentées. Sans système unifié pour consigner les décisions, les informations clés dont vous avez besoin peuvent se perdre dans les discussions, les e-mails ou les feuilles de calcul. Avec ClickUp, vous pouvez instantanément transformer les discussions en tâches exploitables dans l'ensemble de vos tâches, discussions et documents, afin que rien ne passe entre les mailles du filet.

Choisissez la plateforme qui fait tout : ClickUp

Rally et Jira sont des concurrents sérieux. Mais en termes de robustesse, de personnalisation et de puissance des frameworks Agile, une seule solution s'impose.

ClickUp offre les fonctionnalités robustes et la personnalisation dont votre équipe Agile a besoin, le tout au sein d'une plateforme intuitive. Il est conçu pour rendre la gestion de projet fluide et productive, des tableaux de bord et sprints en temps réel aux intégrations avec vos outils de développement existants.

Prêt à accélérer votre flux de travail ? Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp dès aujourd'hui ! ✅