Rally vs. Jira : Quelle est la solution la mieux adaptée à votre équipe Agile ?

C'est le jour de la planification du sprint, et les choses ont déjà mal commencé. La moitié de l'équipe passe d'un tableau de bord à l'autre, à la recherche de mises à jour. Quelqu'un soulève un ticket déjà en discussion, et une autre tâche semble s'être évaporée dans les airs. La réunion s'éternise, et vous ne pouvez pas vous empêcher de penser : « Notre outil Agile facilite-t-il réellement les choses, ou ne fait-il qu'ajouter au chaos ? »

Trouver la bonne solution agile est le pont entre une équipe qui évolue sans effort à travers les sprints et une équipe qui passe plus de temps à lutter contre le système qu'à créer d'excellents produits. Tout au long de ce processus, deux des plus grands prétendants, Rally et Jira, promettent de rationaliser les flux de travail Agile. Ce sont des poids lourds de la gestion de projet Agile, mais ils adoptent des approches différentes. Dans cet article de blog, nous allons condenser les fonctionnalités pour faciliter votre choix. Et à la fin, nous présenterons une solution qui pousse encore plus loin la collaboration Agile. Indice : ça commence par un « clic » et ça finit par un « up » 📈

## Qu'est-ce que Rally ?

Rally, anciennement connu sous le nom de CA Agile Central, est un outil de gestion de projet conçu pour faciliter le développement agile. Il convient aux organisations de toutes tailles et aide les équipes à planifier, suivre et gérer des projets agiles tout en favorisant la collaboration, l'amélioration continue et la réussite des projets. via centralise les tâches, les user stories, les sprints et les backlogs sur une seule plateforme. Il est ainsi plus facile de se concentrer sur les objectifs et d'apporter de la valeur aux clients. ### Fonctionnalités de Rally Rally est conçu pour les grandes entreprises qui ont besoin de déployer Agile à grande échelle sur plusieurs équipes et plusieurs portfolios. Mais, pour être précis, de quelles fonctionnalités cette solution de projet Agile dispose-t-elle ? Voyons cela de plus près.👇 #### Fonctionnalité n° 1 : Outils de collecte des commentaires tout ce dont elles ont besoin pour réfléchir, apprendre et s'améliorer après chaque sprint. Grâce à des rapports détaillés et des indicateurs visuels, tels que les user stories et les défauts achevés, il devient facile de repérer les tendances. Mieux encore, les tableaux de bord personnalisables mettent en évidence les informations clés, telles que les diagrammes de burndown, aidant ainsi les équipes à se concentrer sur les points à améliorer. 🔍 Le saviez-vous ? Jira a toujours maintenu Cette plateforme offre également une grande sécurité et une grande évolutivité. Elle offre des permissions basées sur les rôles, le cryptage des données et la conformité aux normes de l'industrie, ce qui en fait un choix fiable pour les entreprises et les start-ups. ### Fonctionnalités de Jira /href/ /blog?p=13866 La gestion de projet Jira /%href/ est dotée de nombreuses fonctionnalités qui permettent aux équipes de rester sur la bonne voie. , l'application « tout-en-un » pour le travail, s'impose comme la meilleure solution pour mettre fin au débat. Elle offre un équilibre parfait entre flexibilité, interface intuitive et fonctionnalités robustes. Elle combine les capacités de niveau entreprise de Rally avec les vastes possibilités d'intégration et de personnalisation de Jira. Et franchement, ce n'est pas nous qui le disons. Écoutez Mike Muller de Stevens Advertising :

Il est utilisé par l'ensemble de notre agence comme outil de gestion de tous nos projets, échéanciers et facturation. Il a remplacé un ancien système et nous a permis de passer à un flux de gestion de projet plus agile et d'améliorer la communication interne. Mike Muller, vice-président exécutif, Stevens Advertising Découvrons ce qui distingue ClickUp ! 💁 ### ClickUp en bref #1 : Logiciel de gestion de projet

Les équipes agiles vont vite. , en regroupant tout, de la planification des sprints à la préparation des backlogs. Accélérez la planification et l'exécution de vos projets avec ClickUp pour la gestion de projet pour enregistrer et surveiller les erreurs ou les bugs pendant le développement du logiciel. Grâce à ce système de suivi prédéfini, il devient plus facile d'évaluer et de résoudre les problèmes rapidement.

### ClickUp's One Up #2 : Assistance Agile

Les équipes agiles intègrent l'amélioration continue, le développement itératif et les boucles de rétroaction rapides dans leurs processus. Et c'est exactement ce que Voici ce que nous entendons par là : Définir des objectifs de sprint, suivre les progrès grâce à des feuilles de route et garder les priorités en ordre grâce à l'organisation des tâches par glisser-déposer S'assurer que votre équipe reste dans les temps grâce à des dossiers de sprints dédiés, à la gestion des backlogs, aux diagrammes de burndown et au suivi de la vélocité * Partager les feuilles de route des produits, permettre aux parties prenantes de visualiser les progrès grâce à des liens publics et recueillir les commentaires des clients par le biais de formulaires #### Tâches ClickUp Et tout cela devient encore plus simple avec . Au lieu de jongler entre plusieurs outils et feuilles de calcul, les équipes agiles bénéficient d'une vue d'ensemble en temps réel de la progression des projets, le tout en un seul endroit. /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-490.png Tableau de bord ClickUp : Rally vs Jira /%img/

Transformez vos projets en un canevas flexible de données, listes, cartes, diagrammes et graphiques grâce aux tableaux de bord ClickUp. Voici comment : Grâce à de puissants outils d'analyse, surveillez les graphiques de burn-down et de burn-up, le flux cumulé et les indicateurs de vélocité pour voir comment les sprints prennent forme Enregistrez, catégorisez et hiérarchisez facilement les rapports de bugs , vous pouvez instantanément transformer les discussions en tâches réalisables dans toutes vos tâches, discussions et documents, en vous assurant que rien ne passe entre les mailles du filet.

undefined ## Choisissez la plateforme qui fait tout : ClickUp Rally et Jira sont de bons concurrents. Mais en matière de force, de personnalisation et de puissance des frameworks agiles, une seule solution les surpasse toutes.

